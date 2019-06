DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİ AFYON'A GETİRİLDİ

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şırnak'tan askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı.

'YİĞİDİM ASLANIM'

Şehidin naaşı havalimanında karşılandıktan sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit Teğmen Şafak Evran'ın annesi Yeter Evran, oğlunun tabutu ambulanstan indirilirken, "Yiğidim aslanım" diye ağıt yaktı, "Şehidim" dediği oğlunun tabutunu öptü. Şehidin eşi Canan Evran da fenalık geçirdi. Şehidin annesi ve eşini sağlık görevlileri yalnız bırakmadı. Baba Hayrullah Evran ise metanetini korumaya çalıştı. Şehidin ablası Semiha Arslan ağıtlar yaktı.

'DOYAMADINIZ BABANIZA YAVRUM'

Şehidin kızı Ada Evran, babasını görmek istediğini söyledi. Ada, babaannesi ve annesine sarılarak ağladı. Şehidin annesi Yeter Evran sarıldığı torununa, "Doyamadınız babanıza yavrum diye ağladı.

'YİĞİDİM GİTMİŞ'

Daha sonra şehidin babası, annesi, eşi ve kız kardeşi morga girerek şehidi son kez gördü. Abla Semiha Arslan "Kardeşim cennete gitti. Benim canım kardeşimö diye gözyaşı döktü. Şehidin eşi Canan Evran da "Aşkım bir tanem. Gerçekmiş. Sensiz ne yapacağız? Yiğidim gitmiş" diyerek ağıt yaktı. Şehidin yakınlarını sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi bugün Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Adli Tıp Kurumu önünden detay

Bekleyen güvenlik güçlerinden detay

Ambulansın gelişinden detay

Ambulanstan şehidin tabutu indirilirken detay

Annesinden detay

Annesinin feryadından detay

Şehidin ambulanstan inen tabutunu annesi öperken detay

Genel detaylar

Şehit silah arkadaşlarının ellerinde morga konulurken detay

Morg önünde bekleyenlerden detay

Annesi tabuta sarılıp ağlarken detay

Dua edilirken detay

Şehit yakınları morga girerken detay

Morgdan çıkarken detay

Babadan detay

Anne, eş ve yakınlarının feryatlarından detay

Morg önünden genel detaylar

Din görevlisi dua ettirirken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

==================================================

2)ADANA MERKEZLİ 4 İLDE TERÖR OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına düzenlenen korsan gösterilere katılarak polise molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı ile saldırdığı belirtilen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 35 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda aralarında çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına düzenlenen sokak eylemlerine katılıp; polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı belirtilen kişilerin evlerini, aylar süren titiz çalışmalar sonucu tek tek tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ekipler, Adana merkezli Antalya, Niğde ve Mardin'de şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, Özel Harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Geniş güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana'ya yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Zırhlı polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı

Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılan evin önüne gelişi

Özel harekat polisinin koçbaşı ile kapıya vuruşu

Polislerin "Aç kapıyı" diye bağırması

Polislerin eve girmesi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden görüntü

Evde gözaltına alınan şüphelinin polis aracına götürülmesi

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

==================================================

3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: S-400 İLE İLGİLİ AMERİKA'NIN DAYATMALARINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL



DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nın Hatay Temsilciliği'nin açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu "S-400 ile ilgili Amerika'nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika'ya biz eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım dedik. NATO'da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışını katıldı. İlk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, burada Vali Rahmi Doğan ve Hatay milletvekilleri ile yaklaşık 25 dakikalık basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdikten sonra şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından ikindi namazını Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nde kılan eden Bakan Çavuşoğlu, ardından Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışın yapmak üzere düzenlenen törene katıldı.

BİZ BAĞIMSIZ BİR DEVLETİZ

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bağımsız bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Elbette bağımsız bir devletiz. Evet NATO üyesiyiz müttefikliğimiz var, bir çok uluslararası örgüte üyeyiz. AB'ye katılmak için de stratejik bir hedef koyduk zorlukları görüyoruz. Bizim uluslararası örgütlere üye olmamız ya da ikili ilişkileri geliştirmemiz onların bizim dış politikamızı sorgulamasına bir meşruiyet kazandırmıyor. Biz bağımsız bir devletiz kararlarımızı kendimiz alırız. Bugün S-400 ile ilgili Amerika'nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. Esasen Amerika'ya biz 'Eğer; bu konularda herhangi bir endişeniz varsa gelin beraber ortak bir çalışma grubu oluşturalım' dedik NATO'da içinde olsun. Bunu kabul etmeyip de her şartta 'S-400 almanıza müsaade etmiyoruz' diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz. Çünkü biz bağımsız bir devletiz, bağımsızlığına önem veren bir milletiz. Biz tüm dünya ile ilişkilerimizi götürmek zorundayız bunun için deçaba sarf ediyoruz" dedi.

'BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ, TEK TARAFLI POLİTİKALARDIR, DAYATMALARDIR'

Türkiye'nin her konuda ülkelerle müzakere edebileceğine vurgu yapan bakan çavuşoğlu, "Diplomatik kanalları her zaman açık tutmak isteriz; ama diplomasi demek müzakere demek her zaman başkalarının istediklerini kabul etmek demek değildir. Uzlaşı kültürü ise ona da varız. Bizim karşı olduğumuz tek taraflı politikalardır, dayatmalardır, tehdit dilidir; o yüzden kendi inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Tam bağımsız özgür olmak kolay bir süreç değildir. Ecdadımızda tarihten bu yana birçok zorlukları göğüslemiştir.ö dedi.

REJİMİN SALDIRILARI RUSYA İLE İMZALADIĞIMIZ İDLİP MUHTIRASINA DA AYKIRI

Suriye konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Evet şimdi geri dönüşler başladı. Hemen Hatay'ın da yanı başında olan Afrin bölgesine ve Fırat Kalkanı'yla DAEŞ'ten temizlediğimiz bölgelere şu ana kadar 330 bin Suriyeli döndü. Suriyelilerin dönme isteğini buradan da görüyoruz, yeter ki orası güvenli olsun. Bugün İdlip güvenli olsun oraya da İdlip'e de dönüşler hızlanacak ama maalesef yeniden rejimin burada saldırılarını görüyoruz. Biz inşallah bu güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra o bölgeye de oralarda destek vererek Suriyelilerin dönüşlerine yardımcı olacağız; ama rejiminde bu saldırganlığını kabul etmemiz mümkün değil ve Rusya ile imzaladığımız İdlip Muhtırasına da aykırı. Burada rejimi durdurmakta bugüne kadar Suriye konusunda yakın işbirliği ile çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluluğudur. Çünkü rejimin garantörüdür hem siyasi süreçte hem de sahadaki bu tür vardığımız mutabakatlarda.ö ifadelerini kullandı.

ARTIK HEDEF KANDİL'DİR

Terör örgütüne yönelik düzenlenen opersyonlarla teröre geçit vermeyeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Son günlerde rejiminde bizim gözlem noktalarına taciz atışı yaptığını görüyoruz. Tıpkı geçmişte Afrin'de o teröristlerin yaptığı gibi, tıpkı şimdi ara sıra Telafir'den PKK'lıların YPG'lilerin yaptığı tacizler gibi. Nasıl o tacizleri saldırılar tölere etmediysek rejiminde askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil haddini bildiririz herkes haddini bilsin. Bu konularda neler yapabileceğimizi sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözleri ile kahraman askerlerimizin ve onları destekleyen polis özel harekatlarımızın sahada neler yaptığını yapabileceğini gördük. Aynı şekilde pençe harekatıyla, operasyonuyla kahramanlarımız artık o teröristlere de Irak dağlarını dar ediyor ve onları da inlerine gömmeye devam ediyor. Bugün yine 7 tane teröristi orada etkisiz hale getirdiler artık hedef Kandil'dir. Neresi olursa olsun ister Kandil ister Sincan isterse Kuzey Doğu Suriye olsun ülkemize yönelik tehdit oluşturan teröristlere hiç çekinmeden gerekeni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Valiliğe girişi

Bakan Çavuşoğlu'nun Valilik bahçesinde karşılanması

Bakan Çavuşoğlu'nun şeref defterini imzalaması

Bakan Çavuşoğlu'nun tören alanına gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Bakanın Çavuşoğlu'nun konuşması

Açılış kurdelesinin kesimi

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

==============================================

4)YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ EV VE DEPO YANDI

SİVAS'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında köyde Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım düştü. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, ev ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Yanan evin görüntüleri

Haber: Hakan KALELİ/ SİVAS,

===============================================

5)YOZGAT'TA EKİLİ ARAZİLERİ DOLU VE SAĞANAK VURDU

YOZGAT'ta, sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi. Sel sularının taşıdığı ağaç kütüğü, ilçe yolunun araç geçişini kapatırken, bölgedeki 3 köprü de sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta gün boyunca süren sağanak, dün akşam saatlerine yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, Yozgat merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köylerinde ekili alanlara zarar verdi. Yağışla birlikte oluşan selde sürüklenen ağaç kütüğü Yozgat-Boğazlıyan ilçe yolunu kapattı. 2 metre uzunluğundaki kütük, sürücülerin çabasıyla yoldan kaldırıldı.

20 dekar ekili alanın zarar gördüğü Lök köyünde, 5 evin avlu duvarı, 1 ahır ve 3 köprü de selden hasar gördü. Dolu yağışından etkilenen Lök köyüne AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik kesintisinin yaşandığı köyde can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.

Lök köyü Muhtarı Hasan Önal, yaklaşık 1 saat boyunca yağan dolunun ciddi hasara neden olduğunu söyledi. Köy sakinleri ise ceviz büyüklüğünde yağan dolunun tarlalarında ektikleri nohut, mercimek ve hububatlara zarar verdiğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Sel sularının taşıdığı kütük nedeniyle kapanan yol

Dev ağaç kütüğünün yuvarlanarak kenara çekilmesi

Dolu tanelerinden görüntü

Yıkılan köprü ve menfez

Muhtarın konuşması

Hasar gören ekili alan görüntüsü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

==============================================

6)ARAZİDE ÇOBANLARIN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 2 YARALI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1'i Afgan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzengi köyünde meydana geldi. Arazide hayvan otlatan Afgan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ile yanında bulunan Süleyman Çoşkun'a (15) yıldırım isabet etti. Olayda Afgan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ağır yaralanırken yanında bulunan Çoşkun ise hafif yaralandı. Yıldırım düştüğünü farkeden köy halkı durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çoşkun ile Ziyavaddin Muhammed Hassan Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından her iki yaralı da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ziyavaddin Muhammed Hassan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Hastaneden görüntü

-Yaralıların ambulansla götürülüşü

Haber-Kamera: Oğuzhan ÇİFCİ/ SUŞEHRİ(Sivas),

================================================

7)ALAŞEHİR'DE SEL SULARI 2 TRAKTÖRÜ YUTTU

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 traktör sel sularına kapıldı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, traktörlerde maddi hasar meydana geldi. Dün, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası, Işıklar Deresi taştı. Derenin taşması sonucu, iki traktör sular altında kaldı. Sel sularına kapılan traktörler metrelerce sürüklendi. Traktör sahipleri Ramazan Aktürk(35) ve İsmail Aktaş (68) sel sularından son anda kaçarak, canlarını kurtardığı öğrenildi. Sel sularının çekilmesinden sonra traktörler, iş makineleri ile kurtarıldı. Alaşehir Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Aktaş ve Ramazan Aktürkdere yatağından traktörlere kum yüklerken, aniden bastıran şiddetli yağış sonucu, dereye gelen sel suları traktörleri sürüklediği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Traktörlerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

====================================

8)AŞIRI YAĞMUR DÜZCE'DE SELE NEDEN OLDU

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, özellikle fındık bahçeleri sular altında kaldı. Gölyaka'da yoğun yağmur yağışı etkili oldu. Su baskınları nedeniyle yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesini su bastı. İlçe genelinde 20 evde maddi hasar meydana geldi. Bazı vatandaşlar su baskınının ardından geride kalan çamurları temizlemek için çalışmalar yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan vatandaşlar tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. Düzce İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı.

Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, "Olağanüstü bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat normale dönmüş durumda." dedi.

Suların çekilmesi ile evlerine çamur biriken ve temizlik yapan vatandaşlar, "Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İyi ki kısa sürdü. Yoksa gelecek suların önüne geçemezdik." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Su baskınlarının görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Bozulan yolların görüntüsü

Ekiplerin çalışma yaparken görüntü

Bahçelerden sızan ve heyelana neden olan su taşkınlarının görüntüsü

Heyelan olan alanlardan görüntü

Su baskını olan evlerden ve bahçelerden görüntü

Çamur içinde çalışma yapan vatandaşların görüntüsü

Vatandaşlar ile röp

İl Genel Meclis üyesi ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

===========================

9)ŞİDDETLİ YAĞMUR AĞAÇLARI DEVİRDİ

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ağaçlar şiddetli yağışa dayanamayarak devrildi.

Aydın merkez ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Fırtınayla birlikte aniden yağan sağanak yağmur yolları göle çevirdi. Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kuyulu Kavşağındaki bazı çam ağaçları ve elektrik direkleri devrildi. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. İtfaiye ve emniyet güçleri ise yağan yağmur sonrası çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yağan yağmurdan devrilen çam ağaçları

-Elektrik direğinin yan yatması ve tellerin kopması

-Yollarda biriken yağmur sularından görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ/ AYDIN,

======================================

10)OTOYOL ŞANTİYESİNDEKİ TOPRAK KAYDI, MAHALLELİ İSYAN ETTİ



İZMİT'te, otoyol şantiyesinde bulunan toprak yığınının sağanak sonrasında kayması sonucu bazı evler su ve çamurla dolarken, mahalleli gerekli tedbirlerin alanmamasına tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden bastıran sağanak sonrasında cadde üzerinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Şantiyesi'nde bulunan toprak yığınlarında kayma meydana geldi. Turan Güneş Caddesi tamamen trafiğe kapanırken, bazı evlerin içerisi de su ve çamurla doldu. Yolun tamamen kapanması üzerine mahalle halkı da sokağa çıkarak tepki gösterdi. Aynı toprak kaymasının 1 hafta önce yaşandığını söyleyen mahalleliler, yetkililerden çözüm istedi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Türkoğlu, "Geçen Çarşamba günü yine aynı olay yaşandı. Karayollarının buradaki inşaatı, yukarıdan yağmurun, selin gelmesi, evlerin içerisine su girmesi geçen hafta yaşandı. Mahallece mağduruz. Komşumun evine, holü çamur dolmuş. Bunun sebebi yetkililerin yeterince ilgilenmemesinden kaynaklıdır. 1 hafta önce Çarşamba günü biz aynı olayı yaşadık. Ama ikinci kez yaşanıyor." dedi.

Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, "Öncelikle tüm komşularımıza geçmiş olsun diyorum. Bu Allah'ın bir afetidir, ama tedbirsiz çalışmak bir kula yakışmayan bir şeydir. Kuzey Marmara Yolu çalışması esnasında konutlardan gelen kanalizasyon hattını daha evvel patlattılar. Defalarca uyarmamıza rağmen duyarsız kalındığı için, halen sorumsuz çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm yetkilileri de duyarlı olmaya davet ediyorum. Burada yoğun bir yağmur sonrası, oradan boşaltılan hafriyatın yol üzerinde bırakılmasından dolayı bu toprakların Turan Güneş Caddesi'ne akması bizleri mağdur etti. Evine su giren arkadaşlarım var. Bu mağduriyetin devletimiz tarafından karşılanmasını ve Kuzey Marmara Otoyolu sorumlularına da gereken cezai işlemin yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Evi su ve çamurla dolan Ayhan Tümsekli, "Yağmur başladığında ben bahçede uğraşıyordum. Yağmur kesildiği sırada oradaki su barikatı aşarak bizim üzerimize geldi. Barikat da değil. Oraya yığılan bir toprak yığını var. Oradan su kendine yol bulup sel şeklinde geliyor. Yol da kapandı. Sel geldiğinde beni burada düşürüyordu. Evin içerisinde 3 kişi uğraşarak bu kadar engelleyebildik. Maddi hasar önemli değil ama biz gece uyurken bu olsaydı ne olacaktı" dedi.

Sel suları nedeniyle toprağın kayması sonucu trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile 1 saat süren çalışma ile temizlendi. Ardından yol ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Toprak kayması yaşanan bölgeden görüntü

Mahalle sakinlerinden Hikmet Türkoğlu ile röp.

Tepeköy Muhtarı Celalettin İçöz ile röp.

Evi çamurla dolan Ayhan Tümsekli ile röp.

İş makinelerinin yolu temizlemesi

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

==============================

11)KIRIKKALE'DE SELE KAPILAN YAŞLI ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

SULAKYURT ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle yıkılan 2 katlı ev ile birlikte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Öztürk ile eşi Fatma Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınarak köye getirildi. Köyde meydanında ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, çiftin İstanbul'da yaşayan 4 çocuğu ile birlikte yakınları katıldı. Cenaze namazı önce Vali Sezer, Öztürk çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk çifti köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenazeden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

===========================

12)SELDE HAYATINI KAYBEDEN EŞE SON BAKIŞ

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Elif Urhan, dün Gebze'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talihsiz kadının eşi Barış Urhan'ın eşinin tabutuna bakışı yürekleri dağladı.

Darıca'da dün aniden bastıran yağış sonrasında sel meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Sel baskını sırasında Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerinde çalıştığı marketin bodrum katında yemek yiyen Elif Urhan, aniden içeri dolan suyun içerisinde mahsur kaldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkartılan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Urhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 1 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cenazesi dün öğle saatlerinde ailesine teslim edildi. Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alınan Elif Urhan'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazının kılınması için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Cenazede merhum Elif Urhan'ın eşi Barış Urhan, annesi Behice Turak ile babası İshak Turak taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Urhan'ın cenazesi Darıca Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Talihsiz kadının eşi Barış Urhan ile 2 yıl önce evlendiği ve Asaf isminde 6 aylık bir çocukları olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Merhumun akrabalarının taziyeleri kabul etmesi

Merhumun eşinin tabuta kapanması

Cenaze namazından görüntüler

Merhumun eşinin helallik alınırken tabuta bakarak ağlaması

Tabutun omuzlarda taşınması

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Büşra KAYA/ GEBZE(Kocaeli),

====================================

13)MOTOSİKLET YÖN TABELASINA ÇARPTI: BABA ÖLDÜ, 2 ÇOCUĞU YARALANDI

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarptığı kazada Faruk Akyol (42) yaşamını yitirdi, çocukları Muzaffer (9) ve Osman (7) yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Niyazlar köyü yakınlarında meydana geldi. Faruk Aykol tescilsiz motosikletine çocukları Muzaffer ve Osman'ı da bindirerek ilçe merkezinden Niyazlar köyü istikametine yola çıktı. Seyir halindeyken Faruk Akyol'un kontrolünü yitirdiği motosiklet yoldan çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazanın şiddetiyle Faruk Akyol ve iki oğlu yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Faruk Akyol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukları Muzaffer ve Osman Akyol ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Muzaffer Akyol'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Faruk Aykol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Diğer yandan kaza sırasında baba ve çocuklarının başında kask olmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Burdur Devlet Hastanesi dış plan görüntü

Ambulanstan detay görüntü

Olay yeri fotoğrafları

Faruk Akyol fotoğraf

Haber-Kamera: Mesut MADAN - Yavuzkan AKDOĞAN/ YEŞİLOVA(Burdur),

===========================================

14)OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü AK Parti belediye meclis üyesi Eyüp Dopduğru (44) yaralanırken, eşi Feride Dopdoğru (41) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra, Elazığ- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Eyüp Dopdoğru yönetimindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeridi ayıran bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, otomobilde bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi çiftten Feride Dopdoğru'nun yaşamını yitirdiği, sürücü Eyüp Dopdoğru'nun ise yaralandığı belirlendi. Bingöl'ün Genç ilçesinde AK Parti belediye meclis üyesi olan Eyüp Dopdoğru, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekibinin araçtan çıkardığı Feride Dopdoğru'nun cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Kaza yeri

Kaza yapan otomobil

Hayatını kaybeden kadının cesedinin kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

==================================

15)ADIYAMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Muhammed Siraç Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresinde Atakent köyü yakınlarında meydana geldi. Seher Yıldız yönetimindeki 63 AJ 012 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Seher Yıldız ile yanındaki Fethiye Yıldız, Muhammed Sıraç Yıldız, Yüsra Yıldız ve Yusuf Yıldız ile Merve Kaya yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Siraç Yıldız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Yüsra Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların acil servise girişi

Yaralılar ambulanslardan indirilmesi

Yaralılar sedye üzerinde acil servise götürülmesi

Yaralıların yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=======================

16)MOTOSİKLET PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Buca ilçesinde kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Vedat Özer, park halindeki otobüse çarptı. Kazada sürücü Vedat Özer ve yolcu konumundaki Orhan Seyrek ağır yaralandı. Yaralılardan Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Çamlık Mahallesi'nde kahve işlettiği öğrenilen Vedat Özer, iş çıkışı arkadaşı Orhan Seyrek ile 35 ACZ 240 plakalı motosikletine binerek eve gitmek için yola çıktı. Özer, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine motosiklet park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özer ve yolcu konumundaki Seyrek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralılardan Özer, sonra ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seyrek ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Seyrek'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Vedat Özer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Vatandaşlardan görüntü

-Motosikletten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=================================

17)YÜK TRENİNİN ÇARPTIĞI GENÇ, ÖLDÜ



NİĞDE'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Kaza yerindeki ekiplerden görüntü

Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Trenin altında yatan cesetten görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

===============================

18)MİNİBÜS, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 7 YARALI



AKSARAY'da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cevdet Yücel (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray'dan Ankara istikametine gidenrken 10'uncu kilometrede emniyet şeridinde giden Karayolları'na ait İlhami A. (59) yönetimindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cevdet Yücel ile minibüstekiler Ayşe (24), Fadime (54), Elisa Nur (6), Abdulkadir Yücel (5) ile Seher Çidal (31) ve Göktuğ Çidal (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cevdet Yücel ve eşi Fadime Yücel, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Cevdet Yücel ile Fadime Yücel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinde yaralıların kurtarılması

-Yaralıların ambulansa alınması ve hastaneye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

============================

19)SİVEREK'TE İŞÇİLERİN TAŞINDIĞI KAMYONET DEVRİLDİ: 6 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Karacadağ Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan ve akşam ilçe merkezine dönen işçileri taşıyan Ramazan Uçar (23) yönetimindeki 63 EN 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen kamyonetteki sürücü Ramazan Uçar ve işçiler Ahmet Telek (38), Murat Uçar (31), Recep Tayanç (31), Cumali Uçar (35) ve Erdal Koçal (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştura başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri

Dereye uçan kamyonet

İnceleme yapan jandarma ekibi

Kamyonetten savrulan inşaat malzemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

===========================

20)İZMİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 KG 8752 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 35 YS 258 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 FC 609 plakalı taksi ise kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile kamyonette bulunan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, takside bulunan 2 yaralı da kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Yeşillik Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar yol kenarına alınmasıyla trafik polisleri kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kamyonetten görüntü

-Yaralının ambulansa bindirilmesinden görüntü

-Taksi ve yolcu otobüsünden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

================================

21)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolunda yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Hüseyin Kaplan idaresindeki 34 KPN 90 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin Kaplan, eşi Ayşe Kaplan ve çocukları Ebrar (8) ve Evra Kaplan (5) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılara yine yoldan geçen bir doktor müdahale ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kazanın gören bir kişi, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Çok yağmur yağıyordu önümü göremiyordum. Herkes dörtlülerini yakmış giderken böyle bir duman bulutu geldi. Bir su sıçraması ile birlikte en son taklayı görebildim. Ben durdum ilerledim o sırada bir doktor arkadaş geldi ilk müdahaleyi yaptı. Sonra da ambulansı aradık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yağmur görüntüsü

Kaza yapan aracın görüntüsü

Yaralıların görüntüsü

Yaralılara müdahale görüntüsü

Yaralıların ambulanslara alınırken görüntüsü

Görgü tanığı ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

===========================

22)HAFİF TİCARİ ARAÇ REFÜJE ÇARPTI: 4 YARALI

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Emrah Tenekeci yönetimindeki 44 H 8652 plakalı hafif ticari araç, kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü Emrah Tenekeci ile yanındaki Serkan, Berat ve Fazilet Tenekeci yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden götü

İtfaiyenin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

========================

23)EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI



BURSA'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B. tarafından, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde İnegöl-Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. Yürüyerek evine giden Gökhan Tek'in önü, daha önceden borç-alacak yüzünden kavgalı olduğu M.B. tarafından kesildi. İki arasında çıkan tartışmada M.B., tabanca ile Tek'a ateş açarak kaçtı. Gökhan Tek, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, polis ve sağlık akiplerine haber verdi. tek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde araştırma yapan polis, çevreden 10 adet kovan topladı. Hayati tehlikesi bulunan Gökhan Tek ameliyata alındı. Polis, şüpheli M.B.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralının hastaneye getirilmesinden görüntü

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

24)DİYARBAKIR'DA OTOPARK GÖREVLİSİNE SİLAHLI SALDIRI

DİYARBAKIR'da otoparkta görevli M. T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi 870'nci sokaktaki meydana geldi. Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler an M.T.'yi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Silahlı saldırıda ayrıca park haklindeki bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri, kaçan yüzleri maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SİLAH ÇEVRESİNDE POŞET İDDİASI

Bu arada silahlı saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli grubun, kovanların yere düşmemesi için silahın etrafına poşet bağladıkları iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerin inceleme yapması

Saldırıda isabet alan araç

Saldırının gerçekleştiği yer

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

===========================

25)TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI



KAHRAMANMARAŞ'ta Bayram Ö. (66), tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü (66) defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Çağrıbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Ö. ile Fatma Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Ö., eşine bıçakla saldırdı. Yaşlı kadın aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Bayram Ö. ise kaçtı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi Fatma Ö., Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Göğsüne ve vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fatma Ö. ameliyata alındı. Fatma Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan Bayram Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa eyakalandı. Gözaltına alınan Bayram Ö., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastane binası

Acil servis önü

Hastane önündeki ambulans

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

=======================

26)KAYIP ÇOBANIN CEP TELEFONU VE ŞAPKASI BULUNDU

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, otlatmaya çıkardığı hayvanların köye başıboş dönmesi üzerine çoban Engin Eroğlu'nun (27) ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ'dan gelen su altı polislerinden oluşan 200 kişilik ekibin başlattığı arama çalışmalarında, Eroğlu'nun cep telefonu ve şapkası bulundu.

Yoncalı köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Engin Eroğlu, önceki gün öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Eroğlu'na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Aramalar bu bölgede yoğunlaştırılırken, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden polisler de çalışmaya katıldı. Engin 'Eroğlu'nu arama çalışmalarının 200 kişilik ekiple 20 kilometrelik alanda sürdürüldüğü öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, ihbarla harekete geçip, arama çalışması yaptıklarını anlatarak, "Bugün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden ekip geldi. Şu anda AFAD, UMKE ekipleri, sivil AFAD gönüllü ekipleri ve jandarmamızla bölgede yaklaşık 200 personelimizle 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Arama ve kurtarma ekipleri

Ekiplerin arama çalışmaları

Munzur Nehri

Su altı polislerin nehre girmesi

Eroğlu'nun yakınlarının gözyaşı dökmesi

AFAD İl Müdürü ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: OVACIK(Tunceli),

===============================

27)KUYUYA DÜŞEN BABA VE OĞLUNU İTFAİYE KURTARDI



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, beton kapağının çökmesiyle, Doğan Anaz ve oğlu Gökhan su kuyusuna düştü. Baba- oğul olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Kemal Paşa Mahallesi Merkez Hastane Caddesi 10. Sokak'ta dün akşam saat 20.30 sıralarında Doğan Apartmanı önündeki su kuyusunun beton kapağı çöktü. Apartman sakinlerinden Doğan Anaz ve oğlu Gökhan kuyuya düştü. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Bir buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen Doğan Anaz ve Gökhan balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasının ardından kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık görevlilerince Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Doğan ve Gökhan Anaz'ın kuyudan çıkışlarından amatör kamera görüntüsü.

Haber: Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir),

====================================

28)SOLUK BORUSUNA LOKUM KAÇAN ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

KAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.

Dün akkşam saatlerin Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berat K. lokum yediği sırada birden nefes almakta zorlandı. Nefes borusuna lokum kaçan küçük Berat'ı ailesi hemen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat K.'nın nefes borusundaki lokum çıkarıldı. Bir süre nefessiz kalan ve durumu ağır olan Berat, aynı hastanenin Kadın Doğum Çocuk Servisi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Berat K.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastane binası

Acil servis önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

=======================

29)MAVİ TURDA KABUSU YAŞADILAR

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıktıkları mavi turda tekneleri arızalanan ve hızla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bodrum'un Aspat Mahallesi açıklarında meydana geldi. Gezinti amaçlı denize açılan Giray-2 isimli 10 metre uzunluğundaki teknede makine arızası yaşandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Grup Komutanlığı'na bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Olayda kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük korku yaşadıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tekneden ve tekne içindeki kişilerden genel görüntü

-Teknedeki kişilerin Sahil Güvenlik botuna alınması

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=============================

30)UÇAĞIN LASTİĞİ PATLADI, HAVA TRAFİĞİ DURDU

MİLAS Bodrum Havalimanı'na iniş yapan özel bir jet pistten çıktı. Lastiği patlayan uçağın kurtarılması için ekipler seferler oldu. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen uçakta yaralanan olmazken, hava trafiği durdu.

Olay, dün saat 18.00'de Milas Bodrum Havalimanı'nda meydana geldi. İnişe geçen özel jetin lastiği patladı. Pistten çıkan jeti kurtarmak için ARFF olarak adlandırılan itfaiye ve kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Olay nedeniyle hava trafiği dururken, Bodrum için inişe hazırlanan uçaklar İzmir Adnan Menderes ve Dalaman Havalimanları'na yönlendirildi. Kalkış için pistte yönelen uçakların ise bekletildiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta da Bodrum'da Azerbaycan Havayollarına ait Airbus A340-600 tipi uçak taksi yolunu dönememiş ve hava trafiğini kilitlemişti. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, özel bir uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve iniş takımlarının zarar gördüğünü belirtti. Aras, Bodrum Havalimanı'na gelen uçakların İzmir'e yönlendirildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Havalimanından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

========================

31)KEDİ VE YAVRULARI, AĞZI TELLE BAĞLI KOLİDE ÖLÜME TERK EDİLDİ

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da bir kedi ile 2 yavrusu, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce küçük kolinin içine konuldu. Ardından kolinin ağzı bantlanarak kapatıldı. Bu da yetmezmiş gibi dışarı çıkamasın diye koli telle bağlanıp kedi ve yavruları ölüme terk edildi. Sesleri duyanların ihbarıyla gelenler kedileri kurtardı.

Dün öğle saatlerinde Bozcaada Kalesi arkasındaki otopark alanındaki çöp konteynerlerinin yanında meydana geldi. Ağzı kapalı bir kolinin içinden gelen kedi seslerini duyan bir kişi, durumu zabıtaya bildirdi. Hemen olay yerine gelen zabıtalar, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Ağzı telle bağlanmış kolinin içinde anne kedi ve 2 yavrusunun olduğunu gören zabıtalar, gözlerine inanamadı.

Zabıtalar, Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Berna Yurdusev'e telefonla bilgi verdi. Yurdasev olay yerine gelerek, teli makas ile keserek kolinin ağzını açtı. Hem uzun süre havasız hem de aç kaldığı anlaşılan kedi, önüne konan mamaları hızlıca yemeye başladı. Bu durum kedinin uzun süredir aç kaldığını ve bu nedenle yavrularını emziremediğini gösterdi.

Bozcaada Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Elif Dönmez, "Yaşadığımız bu manzara gerçekten bizi çok üzdü ve vicdanımızı sızlattı. Lütfen insanlar biraz empati yapsınlar. Hayvanların bu dünyada yaşadığını, nefes aldıklarını, kalplerinin attığını, karınlarının acıktığını, susadığını kabul etsinler. Bu dünya hepimiz için. Hiçbir canlıyı çöpe atamazsınız, buna hakkınız yok. Hele ki sıkıca bağlanmış bir koli ile yaşayan bir varlığı çöpün kenarına atmak büyük bir vicdan yoksunluğudur. Lütfen yaşam hakkına saygı duyalım, biraz insan olalım. Her şeyin çözümü bu kadar basit. Ayrıca hayvan hakları ile ilgili ciddi bir yasa çıkmadığı sürece, yeterli cezası olmadığı için bu tür insanlar kendine, istediğini yapmaya hak görmeye devam edecektir. Yetkililerin bir an önce bu açığı kapatması ve hayvan hakları yasasını aktif hale getirmesi gerekiyor" dedi.

Karınları doyurulan ve su verilen kedi ile yavruları, Belediye binasında koruma altına alındı. Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu da polise şikayette bulunarak, eşkal tespiti için ilçedeki MOBESE ile güvenlik kameralarının incelenmesini isteyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

Kutudaki kediler

Kutunun açılıp kedilere yiyecek verilmesi

++++

(Aktüel)

Genel ve detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale),

=================================

32)ALAÇATI'DA TATİLCİLER ADAYLARI DEV EKRANDAN İZLEDİ



İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatilciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yayınını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan izledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı 'İstanbul 2019 Seçim Özel' isimli dünkü programı Alaçatı'da tatilcileri, televizyon ekranlarına kilitledi. Çeşme ilçesine tatile gelen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını Alaçatı'da kurulan dev ekrandan takip etti. Ortak yayın nedeniyle çoğu mekanda canlı müzik sona ererken, vatandaşlar dev ekrandan takip ettiği adayların açıklamalarına kendi aralarında değerlendirmelerde de bulundular. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tartışma olmasına karşın sık sık devriye gezerek, çevre güvenliğini sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dev ekrandan görüntü

-TV programını izleyen vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME(İzmir),

============================

33)İSTANBUL ADAYLARI ZONGULDAK'TA İLGİYLE İZLENDİ



ZONGULDAK'ta kahvelerde toplanan halk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının canlı yayınını ilgiyle izledi.

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı dünkü 'İstanbul 2019 seçim özel' yayını Zonguldak'ta ilgiyle takip edildi. Program, kafe ve kahveleri doldurdu. Toplanan kalabalık, yayını büyük bir dikkatle takip etti. Vatandaşlar, iki adayın aynı programda bir araya gelmesini yerinde bulduklarını, tüm seçimlerde bu tür programların olması gerektiğini söyledi.

Kahvede programı izleyen otobüs şoförü Cafer Çetinkaya, İstanbul seçimlerinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini düşündüğü için iki adayı analiz etme adına programı izlediğini söyleyerek, "Seçim iptalini iki adaydan dinleyerek analiz etmek için halk olarak açık oturumu izliyoruz. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Açık oturumla halk olarak aydınlanmış olacağız. Bütün kanallarda İstanbul seçimlerini takip ediyoruz ve bir sürü iddia var ortada. İki adaydan bunları dinleyerek daha iyi analiz etme imkanı bulduk. Kararı İstanbul halkı verecek. Her iki adaya da başarılar dileriz." dedi.

Satış personeli Yaşar Şeker de, "İstanbul'da devam eden seçim yarışı var. İstanbul halkını olduğu kadar bizleri de merak ettirdi. İki aday hakkında da önemli iddialar vardı. Bizler de bu akşam bu iddiaları yanıtlayan iki değerli lideri dinliyoruz. İki liderin İstanbul için ne yapacağını merak ediyoruz. İnşallah seçimler İstanbul için hayırlı olur." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kahvehanelerde yayını izleyenlerden detaylar

-İzleyicilerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

===========================