DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

İZMİR'in Bornova ilçesinde, farklı iki noktadan çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bornova Gökdere Mevkisi'nde ormanlık alanda 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İki bölgeden yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 1 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Ekiplerin müdahalesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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2)TEHLİKELİ MADDE DEPOSU YANDI, İTFAİYE 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALDI



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Olay Kartepe Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Tehlikeli madde deposunda bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Kartepe itfaiyesinin yanı sıra İzmit ve Yahya Kaptan İtfaiye ekiplerinden destek ekipler gönderildi. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilglii çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yangından drone görüntüleri

Uzaktan gözüken dumanlar

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE(Kocaeli),

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3)ÇAYA DÜŞÜP, KURTARMAK İSTEDİĞİ KARDEŞİYLE BİRLİKTE BOĞULDU

BATMAN'da piknikte, soğuması için karpuz bırakmak istediği çaya düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Sinan ve Serhat yaşamını yitirirken, Burak ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Güneykent Mahallesi'nde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte bu sabah piknik yapmak amacıyla motosikletle kent merkezinden geçen Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Sinan'ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı. Ancak 3 kardeş de akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan Şanlı ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ile Van ve Bitlis'ten gelen su altı dalgıç polisleri, çayda arama çalışması başlattı.

CESETLERİNE 7 SAATTE ULAŞILDI

Ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla kardeşlerin suya düştüğü yerin 10 metre ilerisinde önce Sinan'ın, ardından Serhat'ın cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan Sinan ve Serhat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kurtarılan Burak Şanlı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Batman Çayı

Olay yeri

Çay kıyısında toplananlar

Arama çalışmaları

İş makinelerinin su yolunu değiştirmesi

Güvenlik görevlilerin önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Habar-Kamera: Arif ARSLAR - Reşat YİĞİZ/ BATMAN,

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4)OĞLU, BAŞINA PARKE TAŞIYLA VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Aydın'ın Söke ilçesinde evinde cesedi bulunan Gülümser Ö.'nün, şüpheli olarak polis tarafından gözaltına alınan tek çocuğu, Mustafa Ö. (34) tarafından başına parke taşıyla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa Ö., "İşsiz olduğum için eşim, iki çocuğumuzu da alıp evi terk etti. Annemden para istedim. 'Git babandan iste' diyerek azarladı. Öfkelendim. Kapının önündeki bir parke taşını alıp, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup, öldürdüm" diyerek, suçunu itiraf etti.

Olay, Çeltikçi Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan, ancak henüz soyadını değiştirmeyen Gülümser Ö., bir süre önce oğlu Mustafa Ö. ve gelini Gülşah Ö.'nün yanına yerleşti. Önceki gün sabah oğlu ve geliniyle yaşadığı evde Gülümser Ö.'yü ziyarete gelen yakınları, ısrarla zile basmalarına karşın kapıyı açan olmayınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girilen evde, Gülümser Ö.'nün cesediyle karşılaştı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanan SGK emeklisi Gülümser Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'GELİNİ ANNESİNİN EVİNDEYMİŞ'

Polis, olayın ardından Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinine ulaşmak için çalışma başlattı. Polis Gülümser Ö.'nün gelini Gülşah Ö.'ye ulaşıp, ifadesine başvurmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Gülşah Ö., ifadesinde eşi Mustafa Ö. ile 3 gündür konuşmadıklarını, bu nedenle annesinin evinde kaldığını belirterek, "Olay sırasında ben evde değildim. Neler yaşandığını bilmiyorum" dedi. Gülşah Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mustafa Ö. ise aynı gün kırsal Argavlı Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Mustafa Ö., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Eşinin işsiz olduğu için iki çocuğunu da alıp kendisini terk ettiğini ileri süren Mustafa Ö., "Olay günü annemden para istedim. 'Git babandan iste' diyerek azarladı. Öfkelendim. Kapının önündeki bir parke taşını alıp, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurup öldürdüm" dedi.

Mustafa Ö., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü

-Zanlının adliyeye sevki

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN - İslam KELEŞ/ SÖKE(Aydın),

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5)BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ MİNİBÜSTE BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Samsun'da Kerim S. (56), boşanma aşamasındaki eşi Emine S.'yi (29) bindiği minibüste 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Emine S., yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı evden çıkarak dolmuş minibüsüne bindi. Takip ettiği eşinin peşinden dolmuşa binen Kerim S., iddiaay göre belinden çıkardığı bıçakla eşini sol göğüs, karın ve kalçasından yaraladı. Ağır yaralanan kadın, dolmuş şoförü A.M. tarafından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Kerim S., kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekiplerince, gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim S.'nin, 12 suçtan kaydı bulunduğu ve bıçakladığı eşi hakkında ise mahkemece uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin emniyete götürülüşü

Hastaneden detay

Emniyetten detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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6)POLİS BABANIN EVLAT ACISI

ERZURUM'da grip şüphesiyle götürüldüğü özel hastanede tedavi görürken fenalaşıp Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaşındaki Hulusi Erdem, yaşamını yitirdi. Hulusi gözyaşları arasında toprağa verilirken, cenazede, oğlunun tabutuna sarılan polis memuru Ahmet Erdem, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında" diyerek gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Erdem, iki çocuğundan küçüğü olan anaokulu öğrencisi Hulusi Erdem'i, önceki gün saat 18.30 sıralarında grip şüphesiyle özel bir hastaneye götürdü. Doktorun muayene ettiği Hulusi Erdem'e hemşire tarafından iğne yapıldı. Bir süre sonra fenalaşan Hulusi Erdem, hastanenin yoğum bakım servisine alındı. Buradan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı. Hulusi Erdem'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Erdem'in cenazesi, merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi. Burada, ikindi namazı kılınan cenaze namazına, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 14 yaşındaki Muhammet Emir, musalla taşına konulan kardeşi Hulusi'nin son kez yüzüne bakıp alnından öptü. Oğlunun tabutuna sarılan Ahmet Erdem ise, "Bu bana sarılmadan uyuyamazdı. Nasıl uyuyacaksın oğlum toprak altında, yavrum" diyerek ağıtlar yaktı.

Hulusi Erdem, kılının cenaze namazının ardından Yakarı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hulusi Erdem'in dayısı Muhammet Emin Diliyok, sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını belirterek, "Dün saat 18.30 sıralarında babası Ahmet ve annesi Sebila, çocuk rahatsızlanınca, 'Gribi var, burnu akıyor bir hastaneye götürelim' diyor. Hastaneye güle oynaya giriyor Hulusi. Kamera kayıtları var, hastane kayıtları göstersin. Daha sonra çocuk doktoruna gidiyorlar. Doktor bir iğne veriyor, hemşire iğneyi alıp direk uyguluyor. 30 saniye içinde çocuk morarmaya başlıyor, yüzü gözü morarıyor. Eli ayağı çekiliyor, sararıyor. Yoğun bakım ünitesine alıyorlar, müdahale yapmaya çalışıyorlar. Sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Üniversite hastanesine gittiği zamana kadar mide ve akciğerde kanamalar oluşmuş, hocalarımız çok uğraştı ama döndüremediler. ya iğne alerji oluşturdu, ya da röntgenlere bakılmadan iğne uygulandı. Burada hastanenin ağır bir kusuru var. Hastanede hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin polislerin omuzunda getirilmesi

-Cenazenin musalla taşına konması

-Baba Ahmet Erdem'in taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye katılanlar

-Dayı Muhammed Emin Diliyok ile röp

-Baba ve oğlunun tabuta sarılması

-Baba Ahmet Erdem'in ağıt yakması

-Cenaze namazı için toplananlar

-Babanın polis arkadaşları tarafından getirilmesi

-Cenaze namazından detay

-Cenazenin polisler tarafından araca taşınması

-Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın babayla yürümesi

-Cenaze aracının hareket etmesi

-Hastanede küçük çocuğa yapılan müdahalenin cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Salih TEKİN/ ERZURUM,

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7)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ateş (28), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, merkez Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.Z. (26) yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobille Ali Ateş yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücüsü M.Z.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kaza yapan motosiklet

Kaza yapan otomobil

Kaza yerinden detay



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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8)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde İslahiye-Yesemek karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 SG 232 plakalı otomobil ile Kadir Atabey'in (56) kullandığı 27 ST 380 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kadir Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Atabey'in cenazesi inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza sonrası otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kaza yerinde jandarma güvenlik önlemi

Kaza yerinde jandarma arama yapması

Olay yeri inceleme çalışması

-Cenazenin araca yüklenmesi

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

Yolun açılmasını bekleyen kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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9)POLİS ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ POLİS, 5 KİŞİ YARALANDI

KARAMAN'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Polisin aracına çarptıktan sonra otomobilini terk edip kaçan sürücü yaralı Yasin Yavuz, 200 metre ileride saklandığı park halindeki kamyonetin altında yakalandı.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Valilik kavşağında meydana geldi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ali Çağlar (32), yönetimindeki 70 BE 643 plakalı sivil araçla devriye görevi yaptığı sırada kavşakta Yasin Yavuz'un (36) kullandığı 07 BZL 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ali Çağlar, mesai arkadaşı Arif Kandemir, otomobil sürücüsü Yasin Yavuz, yanındaki Uğur Taş(21) ve Ömer Çetin(27) yaralandı. Kazanın ardından Yasin Yavuz aracını terk edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracını terk edip kaçan yaralı Yasin Yavuz ise yaklaşık 200 metre ileride saklandığı park halindeki kamyonetin altında yakalandı. Yasin Yavuz da başka bir polis aracıyla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansa yaralıların alınışı

Kaza yapan araçlardan ve olay yerinden detay

Yakalanan Yasin Yavuz'un polis aracı ile hastaneye götürülüşü

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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10)ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'de meydana geldi. Osman Şaşmaz yönetimindeki 02AL 794 plakalı otomobille Orhan Şimsek yönetimindeki 33 PT 348 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Şaşmaz ile otomobillerdeki Ramazan Turhan, Emin Turhan, Murat Kara ve Yusuf Kara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Kaza karışan araçlar

-Polis ekiplerin çalışması

-Araçlardan yola savrulan parçalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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11)POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, TAKSİ İLE ÇAPIŞTI: 2 YARALI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, karşıdan gelen taksi ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 04.00 sıralarında Anadolu Caddesi Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.B.'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili Soğukkuyu mevkiinde durdurmak istedi. Fakat polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli E.B., otomobiliyle ters yöne girerek Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine yaklaşık 2 kilometre kaçtı. Otomobil, bu sırada Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen Fatih Önal'ın kullandığı 35 T 7480 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar polis ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılardan Önal Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde 2 şerit kapatılarak trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksiden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-otomobillerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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12)KONYA'DA KÖPEK KATLİAMI ÖLDÜRÜLMÜŞ 15 KÖPEK BULUNDU

KONYA'nın Karapınar ilçesinde farklı zamanlarda öldürülüp atılmış 15 köpek bulundu.

Canlı olarak bulunan 4 yavru köpekte belediye hayvan barınağına götürüldü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Karapınar'ın Kürtül mevkiinde katledilen köpeklerin atıldığını gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, beraberinde Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe, Veterinerler Fethi Türkoğlu ve Önder Taşçı ile birlikte ölü köpeklerin bulunduğu bölgeye giderek inceleme yaptı. 15 köpeğin farklı zamanlarda öldürülüp atılmış olduğu tespit edildi. İnceleme sırasında ise canlı 4 yavru köpek bulundu. Aç ve bitkin halde olan yavru köpekler içinde Karapınar Süt Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tartan, süt getirdi. Sütle beslenen yavru köpekler, belediye havyan barınağına götürüldü.

Katliamı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları söyledi:

Bizim belediyecilik anlayışımız, köpekleri ve sokak hayvanlarını imha etmek değil, koruma ve bakımını üstlenmektir. O nedenle barınaklar yaptık. Bu mazlum hayvanları katledenlerin bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma başlatıldı. Bu zulmü yapanlar, adalet karşısında hesap verecektir. Köpekler değişik zamanlarda katledilmiştir. Bir seferde olan bir olay değildir. Değişik zamanlarda bu bölgeye bırakılıp gidilmiş. Ne şekilde öldürüldüğünü bilmiyoruz. Bu olayı kınıyorum. Bunu yapan insan olamaz. Hayvanların koruma altında olması gerekir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öldürülüp atılmış köpeklerden detay

Yavru köpeklerden detay

Yavru köpeklerin beslenilmesi

Belediye Başkanı ve veterinerlerden detay

Belediye Başkanı açıklama

Yavru köpeklerin barınağa alınması

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU/ KARAPINAR(Konya),

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13)ULUDAĞ'DA KAMP YAPARKEN YARALANAN 2 TURİST DAĞCIYI EKİPLER KURTARDI

Bursa'da Uludağ'a kamp yapmaya giden Arnavutluk vatandaşı 4 turistten 2'si, zirve tırmanışının ardından inişe geçtikleri sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı 2 turist, olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutluk'tan Bursa'ya gezmeye gelen Arlinu Salihu, Advar Xhabafti, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar, önceki gün Uludağ tırmanış gerçekleştirdi. Geceyi zirvede kurdukları kampta geçiren 4 turist dağcı, bu sabah Göller Bölgesi'ne dönmek üzere inişe geçti. kayalık bölgede birbirlerine tutunarak indikleri sırada gruptan 2 dağcı, kayarak yaklaşık 5 metre yük seklikten düştü. Olayda Arlinu Salihu ve Advar Xhabafti'nin ayak ve kafalarında kırıklar oluşurken, Shkodran Yashari ve Yıly Xhar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından yaralılara ulaştı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı turistler, ekipler tarafından araçların bulunduğu bölgeye indirildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı dağcılar tedavi altına alındı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ekipler tarafından getirilmesi

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,

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14)TIR'IN DORSESİNDEKİ SIFIR OTOMOBİLLER TARLAYA SAVRULDU

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde devrilen TIR'ın dorsesindeki sıfır kilometre 6 otomobilden tarlaya savrulan 4'ü kullanılamaz hale geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin'in Sögütlü köyü yakınlarında meydana geldi. Irak'a sıfır kilometre 6 otomobil götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 7983 plakalı TIR'ın dorsesi, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dorsede bulunan otomobillerden 4'ü tarlaya savrularak kullanılamaz hale geldi. 4'ü hasarlı 6 otomobil, vinç yardımıyla yeniden dorseye yüklenerek Irak'a götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilen dorse

Tarlaya savrulan otomobiller

Otomobillerin vinçle kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

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15)HÜNKAR ÇAYIRI YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE KIYASIYA MÜCADELE

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti.

Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu otakta rahatsızlanıp, hayatını kaybettiği 'Hünkar Çayırı' olarak bilinen arazide düzenlenen yağlı güreş turnuvasının 25'incisi dün sabah saatlerinde başladı. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva, mehteran takımının gösterisinin ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sıcak havaya rağmen güreşlere vatandaşlar büyük ilgi gördü.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından en kapsamlı güreş turnuvası olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur gibi ünlü isimler de katılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güreşe hazırlanan güreşçileri

-Müsabakalardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ GEBZE(Kocaeli),

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