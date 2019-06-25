DHA YURT BÜLTENİ - 1

TEZKERESİNE 5 GÜN KALA KAZA KURŞUNU İLE ŞEHİT OLDU (EK)

1)YALOVALI ŞEHİDİN NAAŞI KENTE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terhisine 5 gün kala, vatani görevini yaparken bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'un (21) naaşı, askeri kargo uçağı ile Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya getirildi. Yalova'nın Taşköprü beldesinde bulunan 126. Filo Komutanlığı'na getirilen şehidin naaşı için karşılama töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, şehidin babası Hakan Altuğ ile annesi Şükret Altuğ ve akrabaları katıldı. Uçağın alana indiği ve naaşın çıkarıldığı sırada anne Şükret Altuğ ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Vali Erol ile Komutan Gedik tarafından ayakta durmasına yardımcı olunan baba Hakan Altuğ ise metanetini korudu. Uçaktan tören mangası tarafından alınan şehidin cenazesi, törenle cenaze aracına nakledildi.

Şehidin naaşı, eskort halinde Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit Onbaşı Muhammed İslam Altuğ için yarın Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Altuğ, şehitliğe defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın gelişi

-Aileden detaylar

-Karşılama töreni

-Babanın metanetini koruması

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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2)İZMİR'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI



İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, İzmir- Ankara Caddesi Ören Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu yönüne giden Mustafa Tok (46) yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilin içinde sıkışan yaralılar için ihbarla olay yerine sağlık, 110 AKS, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tok ve aynı aileden anne Firdevs Tok ile oğlu Yusuf Tok'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tok ailesinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle İzmir - Ankara Caddesi'nde yaklaşık 3 saat boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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3)İZNE GİDEN UZMAN ÇAVUŞ VE ARKADAŞI TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

ADIYAMAN'da izin alarak memleketine giden Uzman Çavuş Muhammed Kılınç'ın kullandığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada Kılınç ve yanındaki arkadaşı Alper Bülbül yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kömür Jandarma Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Muhammed Kılınç, izin alarak memleketi Osmaniye'ye gitmek üzere yola çıktı. Muhammed Kılınç yönetiminde 01 AS 921 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Burak Özhan'ın kullandığı 02 EB 942 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken Muhammed Kılınç ile yanındaki arkadaşı Alper Bülbül araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Ahmet Burak Özhan'ı hastaneye götürdü. Görevliler, itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Muhammed Kılınç ile Alper Bülbül'ün ise öldüğünü belirledi. Kılınç ve Bülbül'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri

Kaza yapan araçlardan görüntü

İtfaiye ve AFAD ekiplerinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Ambulansın acile gelmesi

Yaralının acile götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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4)DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ KAYSERİ'DE YAKALANDI



KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eve bu akşam saat 19.00'da yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Yakalanan şüpheli örgüt üyesinin polis eşliğinde sağlık kontrolüne getirilişi

Sağlık kontrolünün ardından yürütülmesi

Diğer görüntüler

Haber- Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ,

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5)ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu. Yangın saat 14.00 sıralarında ilçenin kırsal bölgesinde bulunan Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlık arazide meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın alanına ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük orman alanının zarar gördüğü yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Aynı bölgenin üst kısmında bulunan Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde 30 Haziran 2017 tarihinde büyük bir yangın meydana gelmiş, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında 10 kilometrelik ormanlık alan kül olmuştu.

Görüntü Dökümü:

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Yangın yerinden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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6)ŞAKA YAPTIĞI ZANNEDİLEN GENÇ, BOĞULDU



ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun, bir anda gözden kayboldu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Tayfun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, Tayfun Karaşahin ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Görüntü Dökümü:

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Arama çalışmalarından görüntüler

Cenazenin ırmaktan çıkarılması

Kaymakamın olay yerine gelmesi

Yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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7)KAYIP MEHMET'İN CESEDİ ÇAYDA BULUNDU

Afyonkarahisar'da, 4 gün önce iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Ceylan'ın (19), ilçe merkezinden geçen Akarçay'da cansız bedeni bulundu.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Akarçay'da, saat 16.30 sıralarında, ceset olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD görevlileri, botla Akarçay'a girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ceset sudan çıkarıldı. Yapılan inceleme sonucu bulunan kimlikten, cansız bedenin, 21 Haziran Cuma günü iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Ceylan'a ait olduğu belirlendi. TCDD bünyesinde 6 ay önce memur olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Ceylan'ın iş arkadaşları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü. Mehmet Ceylan'ın cansız bedeni, arkadaşlarının da yardımıyla Afyonkarahisar Belediyesi'nin cenaze aracına konularak, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden detay

Ceset suda iken detay

Polis ekiplerinden detay

AFAD ekiplerinden detay

AFAD ekiplerinin çalışmalarından genel detay

Genel detaylar

Cesedi iş arkadaşları cenaze aracına koyarken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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8)KIZ KARDEŞİNİ EVLENMEKTEN VAZGEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adana'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis, Behsil Dahir'i gözaltına aldı. Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşi Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'i öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Behsil Dahir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün gözaltına alınan baba Süleyman Dahir'in ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin eve getirilmesi

Tabutun araçtan indirilmesi

Dua edenler

Annenin feryatları

Tabutun cenaze aracına yüklenmesi

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN(Adana),

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9)KAZARA KENDİSİNİ VURAN POLİS, ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ



BİTLİS'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur Demirci (32), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Olay, 14 Haziran'da, Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 1 çocuk sahibi polis memuru Uğur Demirci, elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Demirci'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Önceki gün kalbi duran Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Demirci'nin cenazesinin, otopsi sonrası memleketi Zonguldak'a getirildi.

Uğur Demirci için Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve Demirci'nin ailesi ile yakınları katıldı. Uğur Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından meslektaşlarının omuzlarında götürüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis memur Uğur Demirci nin Türk Bayrağına sarılı tabutunun araçtan indirilmesi

-Cenaze Namazının kılınması

-Helallik alınması, tabutun taşınması

-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: CÜNEYT ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

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10)ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI İDDİASI

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş'i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı. Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane önünden detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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11)'ÇAY PARASI' KAVGASINDA 2 KİŞİ YARALANDI, 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvede, 'çay parası' nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Eski Karakurt Yolu üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş.'ye (38) ait kahveye gelen ve bir süre oturduktan sonra içtikleri çayın ücretini ödemeden kalkmak isteyen bir grup ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kahvehane sahibi S.Ş.'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş.'nin de dahil olduğu tüfek ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı ileri sürülen bir bıçak ve bir tüfek ele geçirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Yaşanan gerginlikten görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Sağlık ekibinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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12)PLAJDAKİ TEŞHİRCİYİ LİNÇTEN JANDARMA KURTARDI



Bodrum'da, plajda şortunu çıkarıp, teşhircilik yaptığı için linç edilmek istenen E.A.P., jandarma ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı. Gözaltına alınan E.A.P., jandarmadaki ifadesi sonrasında, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Dün sosyal medyada, Bodrum'daki bir plajda, Suriyeli bir erkeğin Türk bayrağıyla kurulandığı, kadınlara sarkıntılıkta bulunduğu, ardından da linç edilmek istendiğinin ileri sürüldüğü bir paylaşım, kısa sürede yayıldı. Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin, 7 Haziran Cuma günü Karaincir Plajı'nda önce tekneden teşhircilik yapan, ardından yüzerek karaya çıktığı koyda plajdaki duşta herkesin içinde şortunu çıkartınca çevredekiler tarafından linç edilmek istenen Türk vatandaşı E.A.P. olduğu belirlendi. Teknedeyken teşhircilik yaptığı için çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine koya gelen jandarmalar tarafından, duş altında şortunu indirdiği sırada saldıran öfkeli kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alınan E.A.P.'nin, ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin duş alırken herkesin önünde sortunu indirmesinden sosyal medyada paylaşılan görüntü

Haber: BODRUM (Muğla),

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13)KONYAALTI SAHİLİ'NDE MAVİ BAYRAK KRİZİ



ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, mavi bayrak kriterlerine aykırı yerleştirildiği öne sürülen locaların yıkımı, belediye ve işletmeciler arasında anlaşmazlık yarattı. Yapılan görüşmeler sonucundan yıkımdan vazgeçilerek, belediye iş makineleri bölgeden ayrıldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde mavi bayrak sahibi plaj işletmeleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tesislerin yönetmeliğe uygun olmadığı gerekçesiyle anlaşmazlık çıktı. Geçen cuma, plajın tamamını denetleyen mavi bayrak komisyonu işletmelerin kıyıya yerleştirdiği locaların ve saksıların mavi bayrak esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle rapor düzenledi. Rapora göre Antalya Büyükşehir Belediyesi de işletmelere bir tebligat göndererek 24 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar süre verdi.

KAMYONLAR VE KEPÇELER SAHİLE İNDİ

İşletmeler istenilen düzenlemeleri yaparken, bugün akşam saatlerinde belediyeye ait yaklaşık 10 kepçe, kamyon ve vinç sahile yakın noktaya getirildi. Belediye görevlileri uygun olmayan işletmelerdeki localar dahil tüm yapıları yıkarak temizleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine duruma itiraz eden işletme sahipleri, mavi bayrak için komisyona ödedikleri yaklaşık 30 bin TL'yi geri istedi. Geçen sezon da her şeyin aynı olduğunu ve işletmelerin mavi bayrak alarak sezonu geçirdiklerini belirten işletme sahipleri ortada usulsüzlük olduğunu belirterek kararın gözden geçirilmesini talep etti.

'GEÇEN SENE DE VARDI, KİMSE RAHATSIZ OLMAMIŞTI'

Kısa süreli tartışmaların da yaşandığı görüşmelerde plaj işletmecisi Berkant Polat, saksıdaki çiçeğin dahi bahane edildiğini öne sürerek, "Saksı olmayacak, çiçek olmayacak. Bu çiçek kime nasıl zarar verir? Belediye bize denize yakın localar kaldırılsın riskli dedi. Biz bugün bütün işletmeler üzerimize düşeni yapıyorduk. Gerekli düzenlemeleri yapıyorduk" dedi.

Mavi bayrak kriterleri içerisinde loca ve çiçek yasağı olmadığını da ifade eden Polat, "Biz bunu hak etmiyoruz. Sezon başladığında böyle bir şey olmamalıydı. Bunlar geçen sene de vardı. Kimse o zaman rahatsız olmamıştı. Geçen sene de gelen aynı komisyondu. Sahilde nereden baksanız 20 bin kişi var. Burada bu iş makineleri nasıl hareket edecek?" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sahilden görüntü

-Kepçe ve iş makinalarından görüntü

-Belediye ve işletme sahipleri arasındaki konuşma

-Mekan sahiplerinin belirledigi bir sözcünün konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA,

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14)BURSA'DA 2 BİN YILLIK İNCİL ELE GEÇİRİLDİ; 4 GÖZALTI



BURSA'da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık incilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Bursa'da 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratı alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılarla müşteri gibi irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçılarıyla merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağlayan sivil jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık 2 adet İncil'i satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakaladı. Tarihi İncil'in değerinin 1 milyon 750 bin dolar dolayında olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarmanın İncil'i incelemesi

-Eserlerin fotoğrafları

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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15)YOLDA EBABİL KUŞU BULDU



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Funda Gündoğdu yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Funda Gündoğdu, gündüz saatlerinde evine giderken, yerde çırpınan bir kuş gördü. Yardım etmek isteyen Gündoğdu, kuşu alarak evine götürdü. Kuşu beslemek isteyen Gündoğdu, önce su verdi daha sonra da yem, fakat kuş hiç bir şey yemeyince internette araştırma yaptı. Göndoğdu yaptığı çalışma sonucunda, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

'İLK KEZ GÖRDÜM'

Funda Gündoğdu, "Yolda bir kuş gördüm. Bulduğumda normal bir kuş sandım ne olduğunu bilmiyordum. Eve geldim ve internetten araştırdığımda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Şu an uçamıyor. Ebabil kuşu doğaya ait olduğu için yetkililere vermek istiyorum. İlk kez ebabil kuşu görüyorum. İlk bakışta kırlangıç kuşuna benziyordu. Ne yedireceğimizi bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ebabil kuşundan genel ve detay görüntü

-Funda Gündoğdu röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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