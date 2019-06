DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit Kadir Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Oğlunun yüzünü son kez gören anne Şirin Yıldırım, "Bayrama böyle mi gelecektin yavrum" diye gözyaşı döktü.

İlçede yaşayan Şirin-Mahmut Yıldırım çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve 4 yıldır görev yapan Sözleşmeli Er şehit Kadir Yıldırım'ın naaşı, Hakkari'deki törenin ardından uçakla memleketine getirildi. Tokat Havaalanı'nda şehidi il protokolü ile ailesi karşıladı. Şehidin kız kardeşleri Hatice ve Tuğba Yıldırım'ın kardeşlerinin kamuflajını giydikleri görüldü. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınan şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Erbaa ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi helallik için Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada şehidin annesi Şirin Yıldırım oğlunun yüzünü son kez görmek istedi. Anne Yıldırım'a oğlunun tabutu açılarak yüzü gösterildi. Anne Yıldırım, "Bayrama böyle mi gelecektin yavrum" diye gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreninin gerçekleştirileceği Büyük Cami'ye getirildi.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile Tokat Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, İlçe Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Erbaa Belediye Başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöl ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazını Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdı.

Cenaze namazının ardından şehidin annesi Şirin Yıldırım, "Yavrum Kadir'im, Allah onların belasını versin. Aslan Kadir'im. Ben seni bir senedir görmedim. Azıcık görseydim yavrum seni" diyerek ağıt yaktı. Namazın ardından Şehit Yıldırım'ın naaşı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Isparta'ya, oradan da helikopterle baba ocağı Yalvaç'a getirildi. Ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile doğup büyüdüğü Kurusarı köyüne getirildi.

Kurusarı İlkokulu bahçesine getirilen şehit cenazesi için burada tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Tekbirlerle karşılanan cenaze, araçtan alınarak törenin düzenleneceği alana kadar omuzlarda taşındı. Özgeçmişi okunan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in daha sonra cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Akşam vakti olmasına rağmen ailenin isteği ile tören ertelenmedi.

BABASINA SÜRPRİZ YAPACAKTI

Askerlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile erken terhisten yararlanan ve 2 gün sonra terhis olmayı bekleyen şehit Mustafa Önlemeç'in babasına sürpriz yapmayı planladığı, bunu yakın birkaç akrabası ile paylaştığı öğrenildi.

AİLE 1 ÇOCUĞUNU DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Çiftçilikle uğraşan Talip ve Rahime Önlemeç çiftinin 3 erkek çocuğundan en küçüğü, 5 yıl önce Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti. En büyük çocukları Mustafa Önlemeç'i de şehit veren ailenin ortanca çocuğu Mert (15) ise lisede eğitim görüyor.

Sağanak, Oltu-Narman karayolunu kapattı



Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, Oltu-Narman karayolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanırken, ilçe merkezindeki birçok sayıda evin bodrumunu su bastı.

Oltu ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları göle çevirdi, çamur ve çalılar sebebiyle Oltu-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saat kapalı kalan karayolunda çok sayıda araç kuyruk oluşturdu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki bodrum kattaki evleri ise su bastı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.

Gelibolu'da sağanak, dolu ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki birçok yerde ağaçlar devrilirken, kentliler zor anlar yaşadı.

Gelibolu'da, dün saat 19.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarını kırıp, elektrik direğini devrildi. Ayrıca rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki binalardan savrulan malzemeler üzerine düştüğü araçlara zarar verdi. Yazlıkların bulunduğu Güneyli sahilinde de ağaç devrilirken, park halindeki otomobil ve bisiklet altında kaldı. Kuvvetli rüzgar ve sağanak Lapseki ilçesinde de etkili oldu.

Anız yangını ormana sıçradı, 10 hektar alan kül oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Mesthüyük Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Anız yangını rüzgarında etkisiyle mahalledeki ormanlık alana da sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle birlikte 15 arazöz, 5 su tankı, Nurdağı Belediyesi'ne ait iş makineleri ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Uzun süren uğraşları ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, atıl durumdaki ahırda çıkan yangın yanındaki tarım arazileri ile makilik alana da sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatte söndürüldü.

Yangın, dün saat 15.45 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi, Mezarlıküstü mevkisinde bulunan atıl durumdaki hayvan damında çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki tarım arazileri ve makilik alana da sıçradı. Yerleşim yeri yakınındaki yangından yükselen dumanı gören köylüler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 30 kişilik orman ekibi ile itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ettiği yangın, yakındaki ev, besi çiftliği ve ormanlık alana ulaşmadan 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında 1 dönüm tarım arazisi ile 5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mezuniyet dönüşü kaza: 4 ölü, 1 yaralı



Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızları Heval Eser'in (23) mezuniyet töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada hayatını 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır de yaralandı.

Kaza, dün saat 14.55 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Eser'in (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu. Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Eser, Davut Özdemir (28), Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLENİN İSTANBUL'DAKİ KIZLARININ MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul'da okuyan kızları Heval Özdemir'in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ'a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın, otomobil çarpması sonucu öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen Özge Özsoy (26), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Alaplı Karayolu Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Emrah U.(22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Özsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen genç Özsoy'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Kazadan sonra aracıyla durmayarak ayrılan Emrah U., bir süre sonra geri dönüp polise teslim oldu. Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde İbnisina Mahallesi Kaleönü Sokak üzerinde bulunan Altunışık Ailesi'nin evinde meydana geldi. Düzce'deki köylerinden topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen aile üyelerinde, ilerleyen saatlerde karın ağrısı şikayeti meydana geldi. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Kevser Altunışık ile çocukları Sudenaz, Yusuf, Ebrar Altunışık'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 aile üyesini de Seka Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Mantardan zehirlenen 6 aile üyesinin tedavisine devam ediliyor.

İşçi servisi TIR'a çarptı: 6 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen tırın dorsesine çarpan servis midibüsünün şoförü ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Güngör Çalışır Caddesi'nden kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Burhan Doğan (45) yönetimindeki plakalı 35 HC 5676 tırın dorsesine, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Sitan Karakaş (37) yönetimindeki 45 J 0822 plakalı servis midibüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ön tarafı büyük oranda zarar gören servis midibüsünün sıkışan şoförü Karakaş ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü Karakaş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akseki'de cezaevi aracı devrildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı, devrildi. Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Akseki- Konya yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Mahkum ve askerlerin bulunduğu cezaevi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir kafeye kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Doktor Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Gece saatlerinde müşterilerin de bulunduğu bir kafe önüne gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabancayla ateş etmeye başladı. Müşteriler kendini yere atarken ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağına isabet kurşunla yaralandı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarken bacağından yaralanan ve ismi öğrenilmeyen kişi de araçla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de kafe önü ve içerisinde delil araması yaptı.

Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

Malatya'da, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan A., aralarında husumet bulunan Mahir B.'nin oturduğu Alsancak Caddesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Cihan A.'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar Mahir B.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mahir B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan Cihan A.'yı av tüfeğiyle yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elinde sigarayla uyuya kalan kişi, çıkan yangında can verdi



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinde yalnız yaşayan ve alkollü olduğu öne sürülen Erdoğan Arslan (45), elinde sigarayla uyuyakaldı. İzmaritin yatağı tutuşturmasıyla çıkan yangında Arslan, alevlerin arasında kalarak can verdi.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Uzunpınar Mahallesi'nde çıktı. İşsiz olan ve yalnız yaşayan Erdoğan Arslan, iddiaya göre alkollüyken elinde sigarayla evinde uyuya kaldı. Bir süre sonra sigara izmaritinin yatağı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede odaya sararken, evden yükselen dumanı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Uzunpınar itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, evdeki yangını kısa sürede söndürürken, yapılan ilk incelemede uyuyakalan Arslan'ın önce dumandan zehirlendiği ardından yanarak can verdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takılan ağı çıkarmak isteyen genç suda kayboldu



OSMANİYE'de Ceyhan Nehri'nde, balık avlayan Hikmet Çalış (19), takılan ağı çıkarmak isterken suda kayboldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Hemite köyünde meydana geldi. Akrabaları ile Ceyhan Nehri'ne gelen Hikmet Çalış, iddiaya göre, ağ atarak balık tutmaya başladı. Bir süre sonra ağın takıldığını fark eden Çalış, çıkarmak için suya girdi. Çalış'ın bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi bir süre Çalış'ı aradı ama bulamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıç polisler uzun süre Hikmet Çalış'ı aradı ancak bulamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaya, sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanacağı bildirildi.

İstanbul'daki kadın cinayeti şüphelisi, Kocaeli'de intihar etti



İSTANBUL Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle öldürüp, otomobili ile kaçan H.O., Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son verdi.

İstanbul Sancaktepe'de dün saat 16.30 sıralarında Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., yanındaki kadını henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada öldürüp kaçtı. Kocaeli istikametine gelen araç, Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda polis tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, yaşanan kovalamacının ardından Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'ndan çıkarak ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ata Evler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren zanlı, yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürüp, otomobille Kocaeli'ye kaçan ve Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son veren kişinin kimliği tespit edildi. İntihar eden kişinin Harun Oğan olduğu öğrenilirken, vurduğu kadının da eşi Derya Oğan olduğu belirtildi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İki kardeş gözyaşları içinde toprağa verildi

Konya'da, platonik aşık olan komşusu Muzaffer Canpolat tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi Tuğba Sarı'nın cenazesi, otopsinin ardından Yazır Mezarlığı'na getirildi. İki kardeşin arkadaşları, tabutlara sarılıp ağladı.

Saldırıda kızlarını kaybeden baba Burhanettin Sarı güçlükle ayakta durabildi. İki kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Saldırıda başından yaralanan anne Hacer Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayıp Nesrin'in annesi: Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum

Zonguldak'ta Erkan K.'nın, 2 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuşan anne Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istediğini belirterek, "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı, iki yıl önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin, bulunamadı. Polis ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı Erkan K.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Erkan K. gözaltına alındı. Erkan K., genç kızı öldürdüğünü kabul etmese de kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Kayıp Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, kızının cesedinin bulunmasını istedi.

İki yıldır kızını aradığını söyleyen Yeter Koçaklı, "Erkan K.'ya gittim. 'Benim kızım en son seninle görüşmüş' dedim. 'Kızım neredeyse alayım' dedim. 'Abla ben senin kızını görmedim de, bilmiyorum' dedi. Ama kardeşim en son Erkan K. ile birlikte görmüş. İki buçuk yıldır arıyorum hiçbir yerden haber alamadım. Polisler beni aradı ve 'Nesrin ölmüş biz senin kızının cesedini götüreceğiz hazırlıklı olun' dediler. Ben de iki günden beri hazırlık yapıyorum. Bekledik ama cenazemiz gelmedi. Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Kızımı öldüren Erkan'dan da davacıyım. Benim kızım intihar etmez kendini deniz atmasın. Benim suçlularla işim yok, ben kızımın cesedini arıyorum. Ben kızımın mezarını bilmek istiyorum" dedi.

Nesrin Koçaklı'nın ağabeyi Emrah Koçaklı da kardeşinin cesedinin bulunmasını istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"İki yıldır benim kardeşim kayıp. Ben sadece cenazemi istiyorum, cenazemi bulup bana teslim etsinler. Ben de gidip defnedeyim. Dua edilebilecek bir toprağı olsun. Ben de cenazem olduğunu bileyim. İki yıldır cenazemizi bekliyoruz."

Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanları için enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istediklerini söyledi. Genel Başkan Geylan, "Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Kamunun kanayan yarası olarak gördüğümüz bir konu" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Yalova'ya gelerek sendikanın Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yalova'ya gelişinde sendikanın Yalova Temsilcisi Mustafa Deviren tarafından karşılanan Geylan, sendika üyeleri ile de sohbet etti. 1 Ağustos'ta başlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Geylan, "Türkiye Kamu-Sen'in öncelikli talebi kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturulması. Enflasyonun altında ezdirilmemesi. 2019 yılında kamu çalışanlarının alacağı ücret artışı 4+5 yani yüzde 9 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu resmi enflasyon beklentisi ise yüzde 16,49'dur. Yani hedef tutturulmuş olsa dahi 2019 yılında kamu çalışanları yüzde 7,43 zararda olacaklar. Geçtiğimiz yıl yüzde 7, 5 maaş zammı aldık. Ama yıl sonu enflasyon oranı ise yüzde 20, 31 olarak gerçekleşti. Yani kamu çalışanları 2018 yılında belki de tarihlerinde ilk kez almış oldukları maaş zammının 2 katından fazla enflasyon farkı almakla karşı karşıya kaldılar. Bu anlamda Türkiye Kamu-Sen'in öncelikli talebi geçmiş döneme dair zararlarımızın telafi edilmesi ve önümüzdeki 2020 ve 2021 yıllarında da kamu çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecek, insanca yaşamasına imkan verecek bir ücrete kavuşturulması olacaktır. Yani ortaya konan enflasyonun artı 3 puan üzerinde bir refah payının kamu çalışanlarına verilmesini istiyoruz" dedi.

KAMUNUN KANAYAN YARASI

Kamuda mülakat konusuna da değinen Geylan, mülakatın kamunun kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Geylan, "Gerek göreve ilk atamalarda gerek görev yükseltmelerde, gerekse yönetici atamalarında mülakat marifeti ile kamu çalışanları adeta yıllardır ötekileştiriliyor. Hak gaspları söz konusu. Bu da yine çalışma hayatında huzuru bozan bir konudur. Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir devlet memuru eğer devletimizin, milletimizin bekası ile sorunu olan illegal birtakım oluşumlarla ilişkisi yoksa, vatan haini değilse mezhebine, meşrebi, siyasi görüşüne ve sendikasına bakılmaksızın sadece liyakatına, ehliyetine bakılarak görevde yükselmesinin önünün açılması lazımdır" diye konuştu.

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yaptığı ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazıp, yapılmamış işlemleri yapılmış gibi göstereceğini söyleyerek 300 bin TL rüşvet istediği öne sürülen öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A., tutuklandı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim için gerekli olan makineler, elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firmanın yetkilisi A.B., polise üniversitede ihaleler için yetkili olan öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A.'nın kendisinden 300 bin TL rüşvet istediğini söyleyerek, şikayetçi oldu. A.B.'nin, Muhammet Zeyni A.'nın kendisine fakülte tarafından yapılan ihalede yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterip, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazacağını söylediğini öne sürmesiyle polis ekipleri çalışma başlattı. Polis birlikte hareket eden A.B., Muhammet Zeyni A. ile iletişim kurup, yeterli parasının olmadığını ancak yavaş yavaş ödeyebileceğini söyledi. Muhammet Zeyni A.'nın kabul etmesiyle, A.B. önceki gün polisin seri numaralarını aldığı 20 bin TL'yi öğretim görevlisine verdi. Önlem alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı alan Muhammet Zeyni A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Zeyni A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

Aydın'ın Çine ilçesinde, oto kiralama işi ile uğraşan Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, oyduğu 18 kilogramlık karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

Aydın ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Çine ilçesinde oto kiralama işi ile uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan da bu isimlerden biri. Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını farkettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı. Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu. Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekti. Ayla'nın serinlediğini gören ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.

Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, "Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla'nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla'yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim" dedi.

Solotürk'te nefes kesen uçuş gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri filosunda bulunan gösteri uçağı SoloTürk, İzmit'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Uçuş, yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri filosunda bulunan akrobasi uçağı SoloTürk, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikler kapsamında İzmit Körfez'i sahil şeridinde bulunan Sekapark Uçurtma Tepesi'nde bir gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlenen uçuş nefesleri kesti. Yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünde çeşitli hareketler sergileyen SoloTürk, izleyenler tarafından tam puan alırken bazı kişiler bu anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

