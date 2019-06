DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HAKKARİ'DE PKK'LILARLA ÇIKAN ÇATIŞMADA BİR ASKER ŞEHİT OLDU



HAKKARİ'nin merkeze bağlı Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." Şehit olan asker için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlenek.

Haber: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

2)DATÇA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, dün saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale ediliyor.

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

YANGIN TEKRAR BAŞLADI

Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Cumalı Mahallesi Palamutbükü limanı üst tarafında televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu yüksek tepede makilik bir alanda çıkan yangın, karadan ve havadan iki helikopter ile yapılan müdahalelerle, saat 18.30 sıraları kontrol altına alınmıştı. Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu. Olay yerinde bulunan, Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arozöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'nden (MAFGAME) gönüllüler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Alevler tepeden sahile doğru bir hat halinde aşağıya inmeye başlarken; rüzgarın doğudan batıya doğru eserek, alevleri yerleşim alanlarından uzaklaştırması olası bir facianın önlenmesini sağladı. Ancak kuvvetli rüzgarın ters dönmesi durumlunda, Palamutbükü sahili ve liman bölgesindeki bazı yerleşim yerlerini tehdit edebileceği belirtiliyor.

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Mesudiye, Mezgit ve Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Mezgit ve Mesudiye mahallelerinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Palamutbükü'nde etkili olmaya devam ediyor. Yangın alanına yakın bir yerde bulunan pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

3)MERA YANGININA VATANDAŞLAR CEKETLERİYLE MÜDAHALE ETTİ



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgedeki besiciler ile vatandaşlar da alevlere ceketleriyle müdahale etmeye çalışarak itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Karacadağ Mahallesi kırsalında bulunan mera alanında çıktı. Yangını fark eden çobanlar, telefonla durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Bu sırada bölgede yaşayan besiciler ile vatandaşlar da ceketleri ile alevlere engel olmak için çaba sarf etti. Diyarbakır'dan gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri binlerce dönüm alanda etkili olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

4)MÜHÜRLENECEK İŞ YERİNDEKİ MASA VE SANDALYELERİ ATEŞE VERDİLER

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir barın işletmeci ve çalışanları, içeride yakılan meşale ve maytaplar nedeniyle kolu hafif şekilde yaralanan müşterinin şikayeti üzerine iş yerini mühürlemeye gelen polis ekiplerine direnip, ortaya topladıkları masa ve sandalyeleri ateşe verdi. Yangın iş yerinin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçrarken, turistler korkulu anlar yaşadı.

Marmaris'te, önceki gece saat 24.00'ten sonra yüksek sesle müzik çalmanın yasak olduğu Uzunyalı'da, bu saatten sonra müzik yayınını kesmeyen bir bara geçen haftalarda şikayet üzerine yüksek miktarda bir ceza kesildi. İşletmeci ve çalışanlar ile çevredeki esnaf arasında şikayet nedeniyle çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı. Önceki gün gece ise saat 23.00 sıralarında aynı işletmenin girişinde çalışanlar tarafından yakılan meşale ve maytaplar, bir müşterinin kolunun hafif şekilde yanmasına sebep oldu. Müşterinin şikayeti üzerine Marmaris emniyeti, 5 araçla mekanı mühürlemeye geldi. Emniyet güçlerine direnen işletmeci ve çalışanlar, "Yakarız burayı" diyerek polise direndi. Polis ekipleri işlem yapmaya çalışırken, masa ve sandalyeleri barın önüne toplayan işletmecilerden biri, benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda büyüyen yangın, işletmenin önündeki palmiye ağaçlarına da sıçradı. Olaya şahit olan turistler büyük korku yaşarken, barın ve yanındaki işletmenin içinde kalanlar can havliyle koşarak kendilerini dışarı attı.

Marmaris itfaiyesinin söndürdüğü yangın sonrası polise mukavemet gösteren çalışanlar ve yangını çıkaran işletmeci olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: MARMARİS(Muğla),

5)ALAŞEHİR'DE KASA AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN



MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir kasa ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre ilçelerden de gelen destek itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Alaşehir- Sarıgöl karayolu Üzümlü kavşağı yakınlarında, İsmail Sarı'ya ait yaş sebze meyve kasa ambalaj üretimi yapılan fabrikanın çatısında, saat 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işletme çalışanları, yangını itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaşehir'in dışında Sarıgöl ve Salihli'den de destek itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmalarını izleyen işy eri sahibi İsmail Sarı, "İş yerinde 50 işçi çalışıyor. Ben de içerideydim. Çatıdan dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiye arandı. Çalışmalar sürüyor. İş yerinin sigortası mevcut" dedi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

6)KİLİS'TE, TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN



KİLİS'te, Suriyelilere ait tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesindeki bir atölyede çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında atölyenin etrafındaki kepenk ve duvarlar balyozlarla kırıldı. Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

7)ÇANAKKALE'DE 45 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Ezine Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, bir grup kaçak göçmen olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları ihbarıyla harekete geçti. Kaçak göçmenlerin bulunduğu alanı tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, Ezine Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ EZİNE(Çanakkale),

8)MUĞLA'DA 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan, 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, Datça'nın Hisarönü ve Yeşilova Körfezi arasında önceki gece saat 01.50 sıralarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. 10 Filistin uyruklu, 7 Irak uyruklu ve 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren ekipler, Bodrum'un Hüseyin Burnu sahili açıklarında, 6 Güney Afrika, 3 Kongo ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan toplamda 40 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

9)İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TARLAYA UÇTU: 1 ÖLÜ, 5 YARALI



SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir inşaatın işçilerini taşıyan Mehmet Emin Kızılçınar'ın kullandığı 47 PR 764 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada arkasında harç makinesi de olduğu görülen minibüsün sürücü Mehme Emin Kızılçınar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Kızılçınar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Ahmet DERYELER/ KURTALAN(Siirt),

10)DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



SİVAS'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas-Erzincan Çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. TIR ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından düğün konvoyunda bulunan diğer araçlardan inenler, olay yerine koşup yakınlarının durumunu öğrenmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hakan KALELİ/SİVAS

11)TARTIŞTIĞI 4 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, ÖLDÜ

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEPKİ GÖSTEREN KALABALIĞI KAYMAKAM SAKİNLEŞTİRDİ

Çanakkalei'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından emniyet müdürlüğü önünde toplanan kalabalık, olaya tepki gösterdi. Kaymakam İbrahim Gültekin, emniyetin önüne gelerek, kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Kaymakam Gültekin, "Biz bu işin takipçisiyiz. Ama bu şekilde burada dikilerek veya kavga yaparak bu iş çözülmez. Şimdi hepiniz lütfen burayı boşaltalım. Siz acınızı yaşayın ama arkadaşlar da işini yapsın" dedi. Kaymakam Gültekin'in konuşması sonrası kalabalık dağıldı. Bu arada olayın meydana geldiği eğlence merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı olacağı belirtilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Polisin olayla ilgili olarak işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ÇANAKKALE'YE SEVK EDİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ramazan Öksüz'ün (31) bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, özel harekatın aracıyla feribota götürülüp, Çanakkale'ye sevk edildi. Gün boyu emniyet önünde bekleyen kalabalık, şüphelilerin feribota götürülmesi sırasında aracın peşinden gitti ancak gişelerde barikat kuran polis, daha ilerisine izin vermedi. Bu anlarda polis ve gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

MÜZİK YAYINI 23.59'DA SONA ERECEK

Bozcaada'da gerginliğe sebep olan olayın ardından Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının bundan böyle 23.59'da sona erdirileceği, yine içkili mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı. Ayrıca, Ramazan Öksüz'ün ölümü nedeniyle de Bozcaada'da 3 gün boyunca tüm müzik yayınlarının durması kararı alındı.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale),

12)TELEFONUNU ÇALDIĞI İDDİASIYLA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Okay Ç. (29), birlikte alkol aldığı emekli ziraat mühendisi Yakup Güder'le (64), cep telefonunu çaldığı iddiasıyla kavga etti. Okay Ç., ardından evine gidip aldığı bıçakla Güder'i öldürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Okay Ç., Yakup Güder'in de dahil olduğu 3 kişiyle birlikte iddiaya göre, alkol almak için dere kenarına gitti. Okay Ç., beraberindekilerle burada vakit geçirdi, ardından uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Okay Ç., arkadaşlarının yanında olmadığını gördü. Onları aramak için cep telefonunu almak isteyen Okay Ç., onu da bulamadı. Camikebir Mahallesi eski mezarlık mevkisine giden Okay Ç., burada Yakup Güder ile karşılaştı. Okay Ç., Güder'e "Telefonumu almışsınız, verin" deyince, "Bizi hırsız mı tutuyorsun" cevabını aldı. İkili tartışmaya başladı. Tartışma, Güder'in arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Okay Ç. iddiaya göre Güder'in arkadaşları tarafından darbedildi.

Olayın ardından evine giden Okay Ç., bıçak alıp, mahalleye geri döndü. Okay Ç., bölgede Güder'i bulup, bıçağı rastgele vücuduna sapladı. Yaralanan Yakup Güder kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında boynundan yaralanan Okay Ç., kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güder Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Güder, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Okay Ç., kısa bir süre sonra polise teslim oldu. Yaralı olan şüpheli, polis nezaretinde ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

13)DONDURMACI ÖNÜNDEKİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU



ANTALYA'da, döndurmacı önüne park ettiği aracının içinde uyuduğu sanılan Mehmet Çakmak'ın (79) öldüğü belirlendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çakmak, 07 EOB 23 plakalı hafif ticari aracıyla caddedeki dondurmacıya gelip, buraya park etti. Aracından inen Çakmak, bir süre dolaştı. Daha sonra aracına binen Çakmak, uyumaya başladı. Yaklaşık 2 saat sonra, iş yeri çalışanları durumdan şüphelenerek Mehmet Çakmak'ı aracının camına vurarak uyandırmaya çalıştı. Çakmak'ın hareketsiz halde yatmaya devam etmesiyle çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince aracının kapısı açılarak yapılan kontrolde, Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Çakmak'ın aracında inceleme yaptı. Evinden yeni çıktığı tahmin edilen Mehmet Çakmak'ın aracının içerisinde çantası ve atılmak üzere poşetlenmiş çöp bulundu. Mehmet Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

14)ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA TABANCAYLA YARALADILAR



ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından önce dövülen ardından da tabancayla vurulan Abuzer Yörük, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde de Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Abuzer Yörük, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dövüldükten sonra tabancayla karın bölgesinden yaralandı. Çevredekiler tarafından kanlar içinde bulunan Yörük, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Abuzer Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

15)GEBZE'DE MAHALLE HALKININ YOL ÇİLESİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi sakinleri 50 yıldır yaşadıkları mahallelerinde yol olmadığı için zor günler yaşıyor. Mahalle sakinleri yıllardır komşularının tarlalarını kullanarak evlerine ulaştıklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Cumaköy Mahallesi sakinleri, 70 haneli mahallede elektirik, su ve kanalizasyon olduğunu, fakat evlerine gidecek yol bulunmadığın söyledi. Cumaköy Mahallesi sakinlerinden Abdurahman Bektaş, "Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi Öteyüz mevkii burası. Belediye caddenin ismini verdi. Elektriğimiz geldi, suyumuz geldi ve kanalizasyon geldi. Ayrıca imar affından da yaralandık ama bizim bu kullandığımız yol kadostro yolu değil. Yolumuz yok, insanların arazisinden geçiyoruz. Buralar hep şahıslara ait. Şahıs arazilerinden elektrik hatlarını geçirdiler, kanalizasyonu geçirdiler, su geçirdiler ama bir türlü yolumuzu yapmadılar. Belediyeye gidip müracaat ettik. Bize buranın yolunu vermeyeceklerini söylediler. Kimse bizi umursamıyor. Bizim büyük sıkıntımız var. Bazen arazi ve tarla sahipleri kızıyor, yolu kapatıyorlar. Neden kapattın da diyemiyoruz, çünkü adamın kendi arazisi. Üstünden geçiyoruz. Türkiye'nin sanayide başkenti olan Gebze'nin merkezinde yaşıyoruz ama böyle bir mağduriyetimiz var" dedi.

'BİR AN ÖNCE YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Mahallelerine bir an önce yol yapılması gerektiğini ifade eden Ahmet Bektaş ise "Şu an bulunduğumuz yer Ulu Dere Caddesi olarak geçiyor ama cadde olarak yol yok burada. Kullandığımız tarla yolunu kendi imkanlarımızla yaptık. Kanuni olarak bir yol yok. Çocuğum var spastik engelli, kaç sefer burada suların içerisine düşmesi sonucu tehlikeler atlattı. Ben 1970 yılından beri buradayım. Hala aynı. Çok perişanız. Devletimizden bir an önce yol yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'10 YILDIR VATANDAŞIN TARLASINDAN GEÇİYORUZ'

Mahallede oturan Kaya Ayyıldız da, "Denizli, Mollafenari, Cuma Köy ve diğer çevre köyleri olmak üzere yüzde 98 kadastro yolu yoktur. Fakat dedelerimizin, ninelerimizin yüzlerce yıldır kullandıkları yol ile herkes birbirinin tarlasından geçerek ulaşımlarını sağlıyorlardı. Biz de 10 yıldır bir vatandaşın tarlasını yol olarak kullanıyorduk. Buradan geçip gidiyorduk. İleride evimiz var, hayvanlarımız var, bahçemiz var. Fakat bu tarlayı mülk sahibi kapattı. Biz burada yerimize ulaşamıyoruz. Biz yetkililerden 60- 70 hanenin yol sorununu çözmesini istiyoruz" dipye konuştu.

Haber-Kamera: Mesut IŞIK/ GEBZE(Kocaeli)

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü (2)

16)KAZA KAMERADA

Manisa'nın Kula ilçesinde, bisikletli Necdet Sarıtaş'ın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sarıtaş'ın Uşak yönüne giden iki TIR'ın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görüldü. Kavşakta durmadan anayola kontrolsüz çıkan bisikletli çocuğa, otomobilin çarptığı görüntülerde yer aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Necdet Sarıtaş'ın cenazesi, dün Merkez Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası, Kula Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: MANİSA,

17)İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Atasoy idaresindeki 34 HJE 54 plakalı otomobil, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde İzmit yönüne giden Fatih Demirci idaresindeki 43 RD 193 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Recep Yılmazer yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sapanca ilçe hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya)

18)BELEDİYE İŞÇİSİNİN YAVRU KÖPEĞİ FARAŞA KOYUP DEREYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA



RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi S.Y., yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. İşçi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi S.Y., sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine S.Y. adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnternete düşen ve bilgileri dışında gelişen olayın üzüntü verici olduğunu belirten Yıldırım açıklamasında, "Bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kalkandere Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair, Kaymakamlığımızca ilk elden bilgi alındığından itibaren, aynı gün saat 18.30'da ilgili kişi S.Y.'nin ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır" denildi.

Haber: Arzu ERBAŞ/ KALKANDERE(Rize),

19)KAVGAYI FIRSAT BİLEN 5 MAHKUM TEL ÖRGÜLERİ AŞARAK FİRAR ETTİ



KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, fırsattan yararlanan mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

20)ANKARA'DA OTO HIRSIZLARINA 'BALTA' OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA



ANKARA'da, oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Balta' isimli operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan bir başka operasyonda, çaldıkları araçları parçalayan 3 şüpheli ise suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Necati D. ve çete üyesi 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da meydana gelen oto hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın neticesinde, liderliğini 'Balta' lakaplı Necati D'nin yaptığı bir çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe alan ekipler, Ankara, Konya ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişiyi gözaltına aldı.

'BALTA' VE 3 ÜYESİ TUTUKLANDI

Derinleştirilen çalışmalar kapsamında, çete liderinin polis takibini fark ettiği ve aylarca ortalıktan kaybolduğu saptandı. Ayrıca, kendi üyelerini de dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D, Ferhat K, Atakan A. ve Tayfun G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLARI PARÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Öte yandan, Altındağ ilçesinde meydana gelen 2 oto hırsızlık olayını inceleyen ekipler, 3 şüphelilerin izine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki depolarında parçalayacaklarını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

21)DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Karaman'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, kaldırım üzerinde bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle devrilme aşamasında olan ağacı fark edip, koşarak kenara kaçtı. Kadının kaçmasının hemen ardından ağaç gürültüyle yola devrildi. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

