DHA YURT BÜLTENİ - 1

Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, 8 büyükbaş sele kapıldı



Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sele kapılan 8 büyükbaş kayboldu. Sarımsak tarlasında çalışırken selde mahsur kalan tarım işçilerini ise itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçede dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Yollardaki araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı. Yüksek kesimlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye parkuru su altında kaldı. Ağcıkişi Mahallesi'nde açık arazide otlatılan 8 büyükbaş, Gökırmak deresinin taşması sonucu sel sularına kapılarak kayboldu. Sarımsak tarlaları da sel sularından zarar gördü. Tarlada çalışırken selde mahsur kalan tarım işçileri, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Taşköprü Belediyesi ekipleri, selin oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İneklerin sel sularına kapılması ve gözen kaybolması

İtfaiye ekiplerinin işçileri kurtarması

İtfaiye parkurunun sel suları altında kalması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),

Cinsel istismar şüphelisinin evini taşlayıp, eşyalarını ateşe verdiler



DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.K. (47) tutuklandı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, E.K.'nin evini taşlayıp, eşyalarını sokağa çıkarak ateşe verdi.

Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., aynı mahallede yaşayan kız çocuğunu aracına bindirip, cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile ve mahalle sakinleri, evine gittikleri E.K'ye saldırdı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, dün gece bir araya gelen mahalle sakinleri, şüphelinin evini taşladı. Mahalleli, eve girip eşyaları sokağa çıkararak ateşe verdi.

Mahalleye itfaiye, jandarma ve TOMA sevk edildi. Öfkeli kabalalığın sakinleştirilmesinin ardından itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kalabalık, jandarmanın uyarısıyla dağılarak evlerine çekildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

-Mahalledeki kargaşa görüntüsü

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Olayın yaşandığı yerdeki vatandaşlardan detay

-TOMA'tan detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü



Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezi yakınındaki Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alandan dün saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangından genel görüntü

Ekiplerin bölgeye gelişi

Ekipleriden genel ve detay görüntü

Yangın bölgesinden genel ve detay

Helikopterlerin yangına müdahale etmesi

Yangın söndürme çalışmaları

Helikopterlerin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde boş arazide bulunan yaklaşık 500 adet kovan, henüz bilinmeyen bir nedenle içinde bulunan yüzbinlerce arıyla birlikte yandı.

Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi Baynal mevkiinde bulunan boş arazide, Yusuf Eşiyok'a ait yaklaşık 500 adet arı kovanı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kovan içinde bulunan yüzbinlerce arı yangın nedeniyle telef oldu. Bir itfaiye eri ise, yangını söndürmek isterken arıların sokması sonucu fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat sürenin çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Arı kovanlarının sahibi Yusuf Eşiyok'un önceki gün akşam saatlerinde işleri nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gittiği öğrenilirken, acı olayı öğrendikten sonra dönüş yaptığı belirtildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Murat GÜRBÜZLER/ KAYSERİ,

Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi



ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, sele neden oldu. İki saat süren sağanakta birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Selden görüntü

Haber: Ramazan SARICI/ ÇERKEŞ(Çankırı),

Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı



KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yakup Kavakaltı (61) yönetimindeki 42 ADL 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada sürücü Yakup Kavakaltı ile otomobildeki Osman Dağ (61) ile eşi Sebahat Dağ (60) ve torunu Osman Furkan Dağ (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sebahat Dağ, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yerinden araçtan detay

-Polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR(Konya),

Demir yolunun yanına uçan otomobildeki baba- kız yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yüksek hızlı tren yolunun yan tarafındaki boşluğa uçtu, sürücü Mert Yıldız ve kızı Eylül yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Mert Yıldız yönetimindeki 54 AC 194 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yüksek hızlı tren hattının yanındaki boşluğa uçtu. Kazada, ters dönen otomobilde Mert Yıldız ile kızı Eylül sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Mert Yıldız ile kızı Eylül çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, vinçle demiryolunun yanındaki yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demiryolunun yanındaki araçtan görüntü

Aracın kaldırılması

Detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli),

Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

MALATYA'da, C.B., aralarında husumet bulunan İhsan M.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli C.B., olaydan sonra kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan C.B. ile İhsan M. bir kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar İhsan M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yeri

İnceleme ekiplerinin çalışması

Delinen cam

Polis arabası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

Birecik'te 'yol' eylemi



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun tekrar trafiğe açılmasını isteyen kalabalık bir grup, belediye binası önünde eylem yapıp ardından Birecik Köprüsü'nü ulaşıma kapattı. Gerginliğin yaşandığı ve uzun araç konvoyun oluştuğu yol, yetkililerin uzun uğraşları sonucu kalabalığın dağılmasıyla ulaşıma açıldı.

Birecik'te Nisan ve Mayıs aylarında aşırı yağış nedeniyle Kelaynak Üretim Tesisleri yolundaki tepelik alanda yumuşayan toprağın kaymasıyla farklı tarihlerde 3 ayrı heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle yaklaşık 2 aydır yolları kapalı olan esnaf, iş yapamadıkları gerekçesiyle ellerinde yazılı dövizlerle belediye binasına yürüdü. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde kalabalığın yanına giden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sorunun kendileriyle alakalı olmadığını, yolun yeniden açılabilmesi için gerekli işlemlerin devam ettiğini, bölgenin ise riskli olduğu gerekçesiyle trafiğe kapandığını belirtti. Mirkelam'ın bu sözüne karşılık tepki gösteren esnaf, Karadeniz'de yaşanan bir heyelanda molozların aynı gün kaldırıldığını fakat Birecik'te aylardır herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

YERE YAZAR KASA ATTILAR

Yaşanan olaylara tepki gösteren bir esnaf ise iş yapamaz duruma geldiği için yanındaki yazar kasayı atarak "İşte bizim tepkimiz" dedi. İlçe kaymakamının da belediyeye gelmesi üzerine grubun içinden seçilen 10 kişi, yetkililerle görüştü. Eylem yapan grup ise arkadaşları çıkana kadar ellerindeki pankartlarla Gaziantep yolu üzerindeki Fırat Köprüsüne doğru ilerledi. Köprüye giden kalabalık slogan atarak yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri ise yolu kapatan grubu ikna etmek için büyük çaba harcadı. Bir süre yolu trafiğe kapatan kalabalık daha sonra ikna edilerek köprüyü ulaşıma tekrar açtı. Gerginliğin devam ettiği ilçede yaşanan sorunun çözümü için gerekli çalışmaların hızlandırılıp yolun ulaşıma açılacağı sözü üzerine grup dağıldı.

Yolu kapatan eylemciler

Polis toplanan kalabalığı ika etmeye çalışması

Heyelan anı görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

Kilis'te, bomba yüklü şüpheli otomobil ihbarı paniği



KİLİS'te, bomba yüklü olduğu ihbar edilen otomobil kentte paniğe neden oldu. Polisin durdurup arama yaptığı otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kilis'te, dün akşam polis ihbar hattını arayan bazı kişiler, 06 EC 842 plakalı otomobilin bomba yüklü olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen otomobili saat 22,00 sıralarında Murtaza Caddesi üzerinde durdurdu. Polis ekipleri otomobili durdurmasının ardından caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan detaylı aramada otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polisin bir saatlik çalışma sonrasında yol normale dönerken, kentte önlemler artırıldı.

Olay yerinden görüntü

Alınan tedbirler

Araçtan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,

DEAŞ üyesi 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenerek, gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere geçen Salı günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli, kaldıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve video olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.T., R.E.S., A.M. ve İ.E. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

-Zanlıların Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılışı

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Sarar'ın evine soyan kadın şüpheliler serbest bırakıldı

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ı, elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çalıp kaçtıktan sonra Bulgaristan'da yakalanıp iade edilen Moldova uyruklu Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

YURT DIŞI YASAĞINI DUYUNCA BAYILDI

Olayla ilgili daha önce tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi olduğu belirtilen Aleksandar Arikov ve George Dobrioglu ise ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki şüpheli de mahkemedeki savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Moldovalı Aleksandar Arikov, sevgilisi olan hizmetçi Iulia Dragusan ile Sarar çiftinin yanından ayrıktan sonra bir daha Eskişehir'e gelmediğini öne sürdü ve hırsızlık olayına karışmadığını söyledi. Sulh Ceza Hakimliği, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada Moldovalı Aleksandar Arikov'un tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, diğer şüpheli George Dobrioglu'nun ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Şüpheli George Dobrioglu yurt dışına çıkış yasağo konduğunu öğrenince kısa süreli baygınlık geçirdi.

Tutuklanan Moldovalı Aleksandar Arikov, elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılarak Eskişehir Kapalı cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

-Aleksandar Arikov adliye çıkışı

-Polis aracına götürülmesi

-Aracın ayrılması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,

Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı



Konya'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Çayı'na maya çaldı. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da göle maya çalınmasının bir umut olduğunu belirterek, 1071'de Anadolu'nun kapılarının açılmasını, İstanbul'un Fethi'nin, Çanakkale Zaferi'in göle maya çalmak olduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenen '60'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezinde Nasreddin Hoca Meydanı'nında düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, dün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor.

Şenlikte Temsili Nasreddin Hoca ve protokol üyeleri, Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diyerek göle maya çalması temsili canlandırılarak Akşehir Gölü'ne akan kent içindeki Akşehir Deresi'ne yoğurt çaldı. Nasreddin Hoca, göle maya çalarken de 'Dolar 1 lira olsun. Akşehir il olsun. Sevgi ve kardeşlik' olsun temennisinde bulundu.

Temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması

Protokol üyelerinin göle maya çalması

Halk oyunlarından detay

Bakan Kurum konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Atilla MEMİŞ/ KONYA,

Kırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' oldu

EDİRNE'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda açılışı gerçekleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olan 3 baş pehlivanın önceki gün çıkarılan torba yasayla devlet sporcusu olduğunu ifade etti.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin resmi açılış töreni, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyon Başkanı Musa Aydın, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldılar.

Tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar'a yakışan güreşlerin geçmesini diledi.

ALTIN KEMER SAHİBİ 3 BAŞPEHLİVANA DEVLET SPORCUSU ÜNVANI VERİLDİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da önceki gün TBMM'den kabul edilen torba yasada Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi 3 pehlivanın devlet sporcusu ilan edildiğini duyurdu. Aydın, "Daha dün Meclis'te torba yasada çıktı. Kırkpınar güreşlerinde 3 kez üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi olan güreşçilerimize devlet sporcusu unvanı verildi. Bu kanunla Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve yine Karamürselli Ahmet Taşçı devlet sporcusu unvanını kazandılar. Öyle inanıyorum ki en kısa zamanda her yıl başpehlivan olanlara da devlet sporcusu unvanı verileceğine inanıyorum ve bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bu kanunun çıkmasında başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey ve dün torba yasada oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

HEYKEL SÖZÜ VERDİ

Törede Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı'nın yanında heykeli bulunan Ahmet Taşçı'nın yanına kemerin ebedi sahibi olan diğer iki devlet sporcusunun da heykelini yapma sözü verdi. Gürkan'ın konuşması uzayınca seyirciler ıslıkladı. Islıklama anında Gürkan, "Müsaade ederseniz bitireceğim. Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. Elbette güreş seyircisi sabırsızdır, telaşlıdır. Bunu pehlivanlarımızın güreşlerinde de biz hep görürüz, hep izleriz. İnanıyorum ki; Türk'ün Ata Sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Kırkpınar çayırının ulu bir çınar olduğunu ifade ederek ıslıklanan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sahip çıktı. Canalp, "Bizim pehlivanlarımız, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği şekilde zekidirler, çeviktirler ve ahlaklı insanlardır her birisi. Burada 40 davulun sesiyle arkasından gelen Kurtdereli Mehmet pehlivandır, Adalı Halil'dir, Kel Aliço'dur, Koca Yusuf'lardır. Bu heyecandır ki geçmişten aldığımız bu mirası geleceğe taşımamıza imkan veriyor. Biz Kırkpınar'ı atalarımızdan emanet olarak aldık ve en iyi şekilde Edirneliler olarak geleceğe taşıyacağız. Ben Edirne Belediye Başkanına bu nedenle teşekkür ediyorum. Kendisi yaptığı çabayla her türlü övgüyü hak ediyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu.

Canalp'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul zurna ekibinde oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu taşıdı. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından sabah 09.30'da başlayan güreşlere devam edildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Bayrağın göndere çekilmesi

Ağa Selim'in konuşması

Musa Aydın'ın konuşması

Recep Gürkan'ın konuşması

Islıklı protesto

Gürkan'ın tepkisi

Vali Canalp'ın konuşması

Geçit töreni

Davul zurna ekibi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GULER/ EDİRNE,

Drift atan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde caddede drift atan sürücüye, trafiği tehlikeye tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 7 bin lira para cezası kesildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. 48 LC 381 plakalı otomobil sürücüsü caddede drift yaptı. Sürücünün drift yaptığını gören polis, trafik akışını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri, otomobili Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu. Sürücüyü yaşadığı evde bulan polis ekipleri, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan sürücü F.T'ye 7 bin lira para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

-Polis ekiplerinden detay

-Terk edilmiş otomobilden detaylar

-Mahalle sakinlerinden detaylar

-Çekicinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

