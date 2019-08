DHA YURT BÜLTENİ - 1

Baba ile oğlu denizde boğuldu



MERSİN'de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu. Yanlarında bulunan bir çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam üzeri merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi. Denizdekilerin zor durumda olduğunu görüp suya giren vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

Sahilden görüntü

Vatandaşların görüntüleri

Dalgıçların sudan çıkması

Çocuğa ilk yardım uygulanması

Bir vatandaşın olayı anlatması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

===========================

Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti



Tunceli'nin Hozat ilçesinde Çetin Yıldız (35), tartıştığı eniştesi Müslüm Güneş (55) ile oğlu Engin Güneş'i (31) öldürüp, intihar etti. Olay sırasında iki tarafın bir akrabası da yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hozat ilçesinde meydana geldi. Kavuktepe köyüne bağlı Karaçavuş mezrasında Çetin Yıldız ile eniştesi Müslüm Güneş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Yıldız, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek eniştesi Müslüm ile oğlu Engin Güneş'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan ve iki tarafın akrabası olduğu öğrenilen Şirin Güneş ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenini otopsi için hastane morguna kaldırırken, ağır yaralanan Şirin Güneş, Hozat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma mezrada tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

------------

Hozat Devlet Hastanesi

Hastane önünde alınan önlemler

Ambulanslar

Hastane önündeki kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

======================

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Kayışkıran (59) ile oğlu Yusuf Kayışkıran (30) av tüfeğiyle öldürüldü. Şüpheli Hacı Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde yaşandı. Uzunoğlu Mahallesi'nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile Hacı Mustafa G. (46) arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Mustafa G., İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran'a av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan baba-oğul ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olay sonrası şüpheli Hacı Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köyden görüntü

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

==============

İki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 17 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Eğitim Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle E.Ç. ve iki arkadaşı pompalı tüfeklerle karşı gruba rastgele ateş açmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 17 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 17 kişiyi ilk tedavilerinin ardından hastanelere götürdü. Tedaviye alınan 17 yaralıdan Aydoğan O., Emriye D. ve Levent O.'nun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen E.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli 2 kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastane bahçesinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ KANDIRA(Kocaeli),

===================================

Tartıştığı dini nikahlı eşi ve babası ve köy muhtarını öldürdü



Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Bayram D., çıkan tartışma sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i tabancayla öldürüp, kaçtı. Şüpheli jandarma tarafından Gelendost ilçesinde yakalandı.

Antalya'da oturan Bayram D., 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Bayram D., tüm ısrarlarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için dün öğleden sonra köye geldi.

Köyün muhtarı Ayşe Adıgüzel'i bulan Bayram D., nikahsız eşi ve ailesiyle görüşmek istediğini belirterek kendisine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Ayşe Adıgüzel ile Bayram D., Isparta- Konya karayolu üzerinde bulunan ve Aşağıova olarak bilinen arazideki bahçeye çalışmaya giden Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.

BayramD. ve Asiye Aydoğmuş arasında iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve Orhan Aydoğmuş'un da dahil olmasının ardından öfkelenen Bayram D. yanında bulunan tabancayla Asiye Aydoğmuş ve Orhan Aydoğmuş ile kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Asiye Aydoğmuş, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Adıgüzel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma kaçan cinayet şüphelisi Bayram D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Bayram D., Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında kaçmaya çalıştığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Bayram D. ifadesi alınmak üzere Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Fotoğraflar

Haber: Nurettin ARKAN/ YALVAÇ(Isparta),

====================

Kına gecesine gidenlerin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kına gecesine giden minibüs ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Yakınlarının kına gecesine gidenleri taşıyan Yasin Kaya yönetimindeki 44 PV 402 plakalı minibüs ile Orhan Kalyoncu yönetimindeki 44 AJ 634 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Ulu, Münevver Sayğı, Kadiye Genç, Gülşen Şener ve Sibel Kalyoncu yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Polisin önlem alması

Yoldan geçen sürücüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ KAHTA(Adıyaman),

================================

Kazdağları'ndaki dereye elektrik vererek balık katliamı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nın Koçero Deresi'nde suya elektrik vererek yapılan katliamda, nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda kırmızı benekli doğal alabalık telef edildi. Kaçak avcılık yapanların, büyük balıkları alıp götürdüğü, küçüklerini de derede bıraktığı görüldü.

Kazdağları'ndaki Koçero Deresi'nde bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler, nesli tehdit altında bulunan kırmızı benekli doğal alabalıklarının nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. Suya akü ile elektrik vererek kırmızı benekli alabalıkların telef edilmesi, büyük balıkların alınıp götürülmesi, küçüklerinin de derede bırakılması dikkat çekti.

Zeytinli Çayı'nı oluşturan 3 ana koldan biri olan Koçero Deresi'nde, 2016 yılında da yine balık ölümleri görülmüş, bunun üzerine yapılan incelemede balıkların suya aküyle elektrik verilerek telef edildiği belirlenmişti.

TEBLİG NE DİYOR?

4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, doğal alabalık türlerinin avcılığını belirliyor. Tebliğ, Kazdağı'ndaki derelerde yetişen kırmızı benekli alabalıklar için 25 santim boy limiti ve kişi başı günlük 3 adet sınırlaması getiriyor. Handeresi'nde tamamen yasak olan kırmızı benekli alabalık avcılığı, diğer alanlarda ise 1 Ekim- 28 Şubat tarihleri dışında belirtilen şartlarda yapılabiliyor. Ancak buna uyan vatandaşlar olduğu gibi, kimyasal maddeler, patlayıcı ve elektrik kullanarak avlanan kişiler de bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kazdağlarındaki derelerden arşiv görüntü

Koçero Deresindeki ölü balıklardan görüntü

Kazdağlarındaki derelerde yapay yem ile avlanan ve yakalanan küçük balıkları yeniden dereye salan vatandaşlardan arşiv görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ BALIKESİR,

=======================================

Malatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdi



Malatya'da, iki farklı ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevler 20 hektarlık alan kül etti.

Dün öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerine vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Saat 12.30'da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Bir diğer yangın ise sabah saat 09.00'da Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye erleri sevk edildi. Çoğunlukla kayısı ve kavak ağaçlarının bulunduğu alana müdahale eden ekipler, rüzgarın etkisiyle artan alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Küle dönen 10 hektarlık alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın ardından saat 16.00'da kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangınların çıkış sebeplerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

Alevlerden detay

İtfaiye ekipleri

Dumanlardan detay

Büyüyen alevler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================

Rize'de, dar yolda itfaiye ulaşamadı, 3 katlı ev kül oldu



Rize'nin Ardeşen ilçesinde yolun dar olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangında, 3 katlı ev yanarak kül oldu.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Şenyurt köyünde meydana geldi. Ali Bodur'a ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kiracı olarak bulunan Ahmet ve Aysel Efiloğlu çifti ile 2 çocuğunun bahçede olduğu sırada çıkan yangında, alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangın yerine doğru yola çıktı. Ancak yolun dar olması nedeniyle ekipler yangın yerine ulaşamadı. Ev kısa sürede yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

Yangın detayları

Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN/ RİZE,

=========================

Parke taşı fabrikasında yangın



Diyarbakır'da parke taşı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çabalarının ardından söndürüldü. Fabrikanın yöneticilerinden Ramazan Elbat, "Yaklaşık 7 milyon liralık zararımız var. Yanımızda 40 kişi çalışıyor. Fabrikamızı sigortası da yoktu" dedi.

Dün sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesindeki parke taşı fabrikasında elektrik kablosunda çıkan kıvılcımın alev almasıyla yangın çıktı. Alevler, fabrikanın tabanda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan köpüklere sıçradı. Fabrikada görevli bekçinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye erleri, 3 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın yöneticilerinden Ramazan Elbat, "Yaklaşık 7 milyon liralık bir zararımız var. Fabrikamızı sigortası da yok. Burada biz 5 ortağız. Yanımızda 40 kişi çalışıyor. Bu fabrikanın faaliyetini sürdürmesi için devlet yetkilerinden destek bekliyoruz. Bu kredi veya hibe yoluyla olabilir. Yoksa biz bu fabrikayı yeniden kuramayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

Yangın söndürme

Güvenlik kamerasındaki yangın

Yangın sonrası fabrikadan görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

====================

Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor

Yunanistan'ın Semadirek Adası (Samothraki) ile Dedeağaç kenti arasında sefer yapılan feribotun arızalanması nedeniyle adada günlerdir mahsur kalan, aralarında Türk turistlerin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişinin tahliyesine başlandı. Feribotlarla Dedeağaç'a gelenler, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Yunanistan'ın Dedeağaç ile Semadirek Adası arasında sefer yapılan tek feribotun 6 Ağustos'ta arızalanması nedeniyle adaya seferler yapılamadı. Arızalanan ve yerine devreye sokulan feribotun da arıza yapması üzerine Semadirek'e tatile gelenler, günlerdir adadan ayrılamadı. Yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı adada yiyecek sıkıntısı başladı, marketler boşaldı. Adada mahsur kalanlar ile rezervasyon yaptıkları adaya tatile gideceklerin tepkilerinin artması üzerine Semadirek Belediyesi'nce ücretsiz yemek ve konaklama imkanı sağlandı.

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı da yaşanan sorun ve mahsur kalanların tepkileri üzerine devreye girdi. Yunanistan'ın Ege adalarında kullanılan feribot, önceki gün saat 13.30 sıralarında, Semadirek Adası'na gönderildi. 600 yolcu ve 70 araç taşıma kapasiteli feribot, olumsuz hava koşulları nedeniyle adanın limanına yanaşamayınca Yunan Denizcilik Bakanlığı devreye girdi ve Ege Denizi'nde diğer adalara sefer yapılan başka feribotlar Semadirek Adası'na yönlendirildi.

'ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM'

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, 2 bin turistin de tatil yaptığı adada mahsur kalanlar, feribotlarla Dedeağaç Limanı'na getirilmeye başlandı. Semadirek'e tatile gelen Maria Papadopoulou, "Adada çok kötü günler geçirdim. Yerlerde uyudum. Bizi günlerce orada beklettiler. Adada feribotun arıza yapması sonrası başka feribot gelmemesi sonucu tatilim çok kötü geçti. Ne yapacağımı bilemedim. Günler geçtikçe tekrar buraya dönemeyeceğimizi düşündüm. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi

Fotis Glamatis ise "Yaklaşık 1 haftadır adada, feribotumuzun arızalanması nedeniyle kaldık. Sonra bizi buraya taşımak için gönderilen feribot da arıza yaptı. Bu nedenle tatilimiz uzadı. Adada bize ücretsiz yemek verdiler. Yaklaşık 2 bin turist arasında çok sayıda Türk turistin de adada olduğunu söyleyebilirim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

Gelen turistler

Limandan detay

Araçlarıyla bekleyenler

Adadan gelen Yunan turistler ile röp.

Feribottan detay

Muhabiir Ali Can Zeray, anons

Yunanistan bayrağı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ DEDEAĞAÇ(Yunanistan),

====================================

Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri 2 eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 135 kaçak yakalandı.

'TCSG 6' Bot Komutanlığı ekiplerince Ayvacık'ın Yeşil Liman mevkii açıklarında yapılan ilk operasyonda, Afganistan uyruklu 69 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Nusratlı altı mevkii açılarında yapılan operasyonda ise Afganistan uyruklu 66 kaçak daha yakalandı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Kaçaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

=================================

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na dün saat 16.30'da giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapması dikkat çekti.

'Caesar Kunikov', saat 18.25'te, Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, Karadeniz'de bağlı bulunduğu filoya katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Rus savaş gemisinin geçişinden genel ve detay görüntüler

Güvertedeki askerlerden görüntüler

Sahil Güvenlik Botunun geminin yanında seyretmesinden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

====================================

Vali Canbolat, darp edilen gaziye yardıma koşan otopark görevlisini ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kafede darbedilen gazi Ömür Karaman ile onu saldırganlardan kurtarmak isterken, dövülen otopark görevlisi Emre Efe'yi (23) ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat'a eşlik etti. Vali Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Gazi Ömür Karaman ile birlikte darbedilen otopark görevlisi Emre Efe ise "Kumsaz'daydım. Ömür Karaman gazimizi kafeden darbederek çıkardıklarını gördüm. Olay yerine gittim ve 2 kişiyi iteledim. Bana da saldırdılar ve beni de darbettiler. Canımı zor kurtardım. İfademde söylediğim 3 kişiyi tutukladılar. İşletmenin kapatıldığını öğrendik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Vali Yakup Canbolat'ın ziyaretinden detaylar

-Yakup Canbolat'ın Gazi ile sohbetinden detaylar

-Darp edilen Emre Efe röportajı

-Gazinin darp edilen gölgelerinden arşiv görüntüler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

=========================

Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Erzurum'da, kimsesiz olduğu belirtilen, tedavi olduğu hastaneden polisler tarafından kaldığı otele götürülen Muzaffer Kaya (76), ertesi gün odasında ölü bulundu.

Olay merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtindeki otelde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan ve kimsesiz olduğu belirlenen Muzaffer Kaya, önceki gün Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastane görevlileri, tedavisi yapılan Muzaffer Kaya'nın evine götürülmesi için polisten yardım istedi. Hastaneye gelen polis ekibi, Kaya'nın evinin olmadığını öğrenince, onu kaldığı otele götürdü. Geceyi oteldeki odasında geçiren Kaya'yı öğlen saatlerine kadar ortada göremeyen görevliler, saat 16.00 sıralarında kapıyı açtı. Otel görevlileri, Kaya'nın hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Otele giden ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın odasında kalp, tansiyon ve şeker hastalığı ilaçları bulundu. 110 TL de parası bulunan Kaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Otelin genel görüntüsü

-Olay yerine gelen polislerden detay

-Olay yerine gelen sağlık ekiplerinden detay

-Ölen şahsın üzerinden çıkan malzemeler

-Muzaffer Kayaynın cesedinin otelden çıkarılarak ambulansa konulması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

======================================

Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı



Sivas'ta apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Eymen Gazi Bulut (2) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerindeki Bulut Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Bahattin-Merve Bulut çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Eymen Gazi Bulut oynamak için apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkonda bir süre oynayan küçük Eymen, bir süre sonra dengesini kaybedince ayakları üzerine beton zemine düştü. Eymen'in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Eymen Gazi Bulut'u ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Eymen Gazi bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Binanın görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ SİVAS,

=====================================

Cezaevinden izinli çıktı, dolandırıcılık yaparken yakalandı



GAZİANTEP'ten aldıkları yemi, TIR ile Niğde'ye götürmek için anlaşan Arif Y. (66) ile muavin Hakan C. (47), Kahramanmaraş'ta satmak isterken yakalandı. Şüphelilerden Arif Y.'nin sahte pasa basmak suçundan hüküm giydiği ve Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı ortaya çıktı.

10 Ağustos'ta kalpazanlık suçundan hüküm giydiği Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıkan Arif Y., beraberinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan Hakan C. ile 38 VK 838 plakalı TIR'ı kiralayıp Gaziantep'te bir nakliye firmasıyla anlaştı. TIR'a sahte plaka takarak 540 çuval hayvan yemi yükleyen Arif Y. ile muavini Hakan C., Salı gecesi Niğde gitmek üzere kentten ayrıldı. İddiaya göre, Arif Y., piyasa değeri 40 bin lira olan yemi Niğde'ye götürmek yerine satmak için Kahramanmaraş'a getirdi.

YEM FABRİKASININ BAYİSİNE SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Arif Y. ile Hakan C.'nin, Kahramanmaraş'ta yemi ucuz fiyat karşılığında satmak için görüştüğü kişilerden biri ise yem markasının bayisi çıktı. Yemi almayan bayinin bilgi vermesi üzerine nakliye firması yetkilileri Arif Y.'yi aradı. Sürücü Pozantı'da olduğunu ve TIR'ın arızalandığını söyledi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Bunun üzerine nakliye firmasından Kadir Avşar, arkadaşlarıyla birlikte geldikleri kentte TIR'ı, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda seyir halindeyken gördü. Avşar'ın ihbarı üzerine polisler TIR'ı durdurup Arif Y. ile Hakan C.'yi gözaltına aldı. Kimlik sorgularında şüphelilerden Arif Y.'nin sahte para basmak suçundan hüküm giydiği ve 10 Ağustos'ta Kayseri Açık Cezaevi'nden 7 gün izinli çıktığı belirlendi. Hakan C.'nin ise hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin aynı TIR ile Diyarbakır, Hatay ve Kayseri'den de benzer şekilde dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

'TORUNLARIM VAR ÇEKMEYİN'

Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren Arif Y., suçsuz olduğunu öne sürerek, "Çekmeyin arkadaşlar bizim suçumuz, günahımız yok. Benim torunum var. Biz kullanıldık arkadaşlar" dedi.

Nakliye firması yetkilisi Kadir Avşar ise, TIR'ın Niğde'ye gitmek yerine Kahramanmaraş'a geldiğini öğrenince hemen şehre geldiklerini ve TIR'ı bulunca da polisi aradıklarını söyledi. Polis, Arif Y. ile Hakan C.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yem yüklü TIR

Polisler

Kadir Avşar'ın polislere olayı anlatması

Kadir Avşar ile röp.

Arif Y. (Şapkalı) TIR'da polisle konuşması

Arif Y. ile muavininin polislere bilgi vermesi

Arif Y. ile röp.

Polislerin TIR'ı incelemesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

========================

Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi

Kırıkkale'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkanların dönüş yolcuğu sürüyor. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale yollarında yoğunluk oldu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de trafik polisleri, denetimlerini sürdürdü. Ekipler hem havadan hem de karadan kontrol gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca otobüs yangınlarına ilişkin kontrollerine de hız verdi. Kontrol merkezinde durdurulan yolcu otobüslerinde, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf ile hız kontrolü denetimi yapıldı. Otobüs sürücülerinin ehliyet ve araç ruhsatları da kontrol edildi. Kontrollerde, kurallara uymayan otobüs firmalarına yönelik cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Beydoğan, Kırıkkale'nin, 43 ilin bağlantı noktasını oluşturduğunu belirterek, "İlimizde özellikle Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir şekilde yolcu otobüsü geçişi olmaktadır. Vatandaşlarımızın hem kurban bayramlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmaları için hem de araçlardaki bu yangınların sebeplerine bakmak için uygun bir şekilde kendileri önce uyarılıp ekiplerimiz tarafından kontrolleri sağlanıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmasıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Durdurulan otobüslerden görüntü

-Ekiplerin kontrolde bulunması

-Havadan görüntü

-Müdür Yardımcısı Beydoğan'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

===========================

Botan Vadisi, milli park oldu

SİİRT'te bulunan Botan Vadisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Botan Vadisi Milli Parkı' ilan edildi.

Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Siirt merkez Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırları içiresinde bulunan alanın Botan Vadisi Milli Park olarak belirlenmesine 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

VALİDEN BÖLGEDE İNCELEME

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park ilan edilen Botan Vadisi'nde, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Atik, Siirt için bugünün tarihi olduğunu söyledi. Atik, Botan Vadisi'nin milli park olmasıyla kentin turizmine önemli katkılar sağlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onaylamasıyla Botan Vadisi, milli park ilan edilmiştir. Botan Vadisi Mili Parkı'nın, Siirt'in turizm potansiyelinin gelişmesi noktasında ciddi katkı sağlayacağına ve buranın turizm restorasyonu içinde yer alacağına inanıyoruz. Bugün Mardin'e, Şanlıurfa'ya diğer yerlere gelen turistlerin ilimizde ziyaret etmesinin önünü açmış olduk. İlimiz ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Botan Vadisi'nin harika manzarası bulunuyor ve tarihi miraslarla buraya gelecek olan ziyaretçilerin önü açılacaktır" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Osman Ören ise Botan Vadisi'nin, Türkiye'nin en büyük milli parkı olacağını dile getirerek, "Mili park projesi sayesinde istihdama yönelik ciddi atılımlar atılacaktır. Aynı zamanda Siirt'in doğal ve kültürel tarihini gün yüzüne çıkarıp, ziyaretçi akınını sağlayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Botan vadisinden görüntü

Vali Atik'in açıklaları

AK Parti'li Ören'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

===================

Kaymakamlık binası depremde hasar görünce hizmetler çadıra taşındı



Denizli'de, geçen 8 Ağustos'ta merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremde, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinin Kaymakamlık Binası ağır hasar gördü. Girişin yasaklandığı binada hizmet verilemeyince, resmi hizmetler belediye tarafından kurulan çadırlarda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında veriliyor.

Geçen 8 Ağustos'ta meydana gelen ve merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki deprem çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Deprem, özellikle Bozkurt'taki ve buraya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak ilçesindeki binalara ağır hasar verdi. İki ilçede, aralarında kamu binalarının da bulunduğu 344 binada ağır hasar olduğu tespit edildi. Ağır hasar gören binaların yıkımına da başlandı. Evleri hasan gören vatandaşlar, AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

HİZMETLER ÇADIRLARA VE TIR'A TAŞINDI

Depremde Çardak ilçesinin 4 katlı kaymakamlık binası da ağır hasar gördü. Hükümet Konağı'nın içindeki duvarlarda derin çatlaklar meydana gelirken, söz konusu binaya giriş yasaklandı. Çardak Belediyesi tarafından, resmi hizmetlerin aksamadan görülebilmesi için Kaymakamlık bahçesine çadır kuruldu. Kaymakamlık ve adliye hizmetleri bahçedeki çadırda ve AFAD'a ait koordinasyon TIR'ında verilirken, kaymakamlık ve adliye binasının başka bir yere taşınması için çalışma başlatıldı.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede 8 Ağustos'tan bu yana büyüklüğü 1 ile 3.8 arasında değişen 335 deprem daha olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

Kaymakamlık binasından görüntü

Çadırda çalışan adliye personelinden görüntü

TIR'da çalışan kaymakamlık personelinden görüntü

TIR'dan görüntü

Muhabir Ramazan Çetin'in anonsu

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=======================================

Anne babalar bahçede, çocuklar okulda



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.

Ordu'da geçen hafta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden kente gelen mevsimlik fındık işçileri de yerli işçilerle birlikte çalışıyor. Anne babalar bahçede çalışırken, yaşları 4-13 arasında değişen çocukları da yaz okulunda eğitim görüyor. İkizce ilçesinde bir fındık firması tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan proje kapsamında eğitim gören çocuklar, çeşitli aktivitelere de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Durak Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, geçen yıl başlattıkları 'Her Çocuk Bir Dünya' Projesi'nin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 80 çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Amacımız yine çocukları sahadan alıp, gün içerisinde burada eğitim verip onları giyindirip, bir takım hediyeler verip aynı zamanda sabah, öğle ve akşam yemeklerini verip, öğretmen arkadaşlarımız aracılığı ile eğitim verip bahçelerden uzak tutmak. Çocukların bahçelerde olmasını istemiyoruz. Onların saha da değil de okulda eğitim görmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı sağlık taramasından da geçireceğiz. Bu projenin tek ve ana amacı çocukları bahçelerden uzak tutmak" dedi.

80 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR

Bu tür sosyal projelerin yaygınlaştırılmasını da isteyen Durak, "Biz çocukların aileleri ile de ilgileniyoruz. Onların anneleri ile de hoca hanımlar ilgileniyorlar, bilgilendiriyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Geçen yıl 150 civarında bir öğrencimiz vardı. Bu yıl 80 civarında bir öğrencimiz var ama bu sayı artacaktır. Çocukları bahçede görmek istemiyoruz. Bunu Avrupa'da haksız rekabet olarak karşımıza çıkartıyorlar. Biz böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama biraz belgelendirmek istiyoruz. Bu tür programlar Karadeniz bölgesinde yaygın hale gelirse belki biraz büyük bir ses çıkar ve Avrupa'da bu konuyla alakalı haksız rekabetin önüne geçmiş oluruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çocukların eğitim almaları

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ İKİZCE(Ordu),

=====================

Ankara'dan Tahran'a 5 yıl aradan sonra ilk tren seferi



Ankara-Tahran arası tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Önceki gün Ankara Garı'nda yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla, Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla gelen İranlı yolcular AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015'te güvenlik gerekçesiyle ara verildi. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran'a kadar uzatıldı.188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos'ta Tahran'dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Aynı tren önceki gün Ankara'dan, Tahran'a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti. Keyifli ve uzun bir yolculuğun ardından içerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotuyla 3 saatlik yolculuğun ardından Van'a geldi. Tren yolcularını, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer çiçeklerle karşılandı. Kısa mola veren İranlı yolcular, daha sonra Van'ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı'ndan tekrar trene binerek Tahran'a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUKLARA SEBEP OLUR

Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini, kardeşinin Ankara'da Eczacılık Fakültesini okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Annemde uçak korkusu vardı. Ama tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bajajımızı sığdıramıyorduk. Dün Ankara Garı'nda trene binip yola çıktık. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İran'lılar Türkiye'yi çok seviyorlar. Burada gezmeyi çok seviyorlar. 5 sene önce tren seferleri vardı. Sonra kaldırıldı. Şimdi yeniden bu seferlerin başlaması çok iyi oldu. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye'nin bir çok kentini de görmüş olduk." dedi.

VAN'A BİR YILDA 500 BİN İRANLI TURİST GELDİ

Yolcuları karşılayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, terör nedeniyle Trans Asya Trenin uzun zaman sefer yapamadığını belirterek, "Geçen hafta ilk tren seferi Tahran'dan Ankara'ya yapıldı. Dün de Ankara'dan yola çıkan tren, kesintisiz olarak Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar geldi. Tatvan'dan da feribotla Van Gölü üzerinde Van'a ulaştı. Tren yolcularımızı, biz Türkiyemizin son noktası olan İran sınırındaki kentimizde, kendilerini ağırlamak istedik. Çiçeklerle ve Vanımızın görsel kataloglarıyla kendilerini ağırlayıp bundan sonraki yolculuklarında, hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk. Burada kısa bir molanın ardından İran'ın Tebriz ve Tahran kentlerine doğru gidecekler. İranlı yolcuların arasında Bosna Hersek'ten gelen yolcularımız da var. İnşallah bu tren seferleri bundan sonra kesintisiz bir şekilde devam eder. Van sınır il olması nedeniyle bir yılda 500 bine yakın İranlı turisti ağırladı. İranlılar, ilimizin de hem sosyo-kültürel yapısına, ekonomi yapısına, sosyal hayatına renk kattı." diye konuştu.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ da, tren seferlerinin uzun bir aradan sonra yeniden başlamasının Van adına güzel bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Var olan bir uygulama sonradan iptal edildi. Şimdi tekrar başladı. Trenle gitmek isteyen misafirlerimiz buradan artık trenle gidebiliyor. Oradan Van'a trenle gelmek isteyen misafirlerimiz gelebiliyorlar. Bu memleketin turizmi açısındandan da çok önemli. Turizme katkı sağlıyor, olumlu yansıyor. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Tanvan'dan Vana'a gelen feribot

-DHA muhabirinin anonsu

-Feribottaki yolculardan genel ve detaylar

-Feribottaki tren vagonları

-Yolcuları karşılamaya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhnan Türkmenoğlu ve partililer

-Türkmenoğlu, İranlılıra çiçek verirken

-Detaylar

-Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini ile röportaj

-İranlılarla röportaj

-Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ile röportaj

-Yolcular kameralara poz verirken

-AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu'nun açıklaması

-İranlı yolcular

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Safa ATMACA/ VAN,

=======================================

Komiser, suyunu sokak köpeğiyle paylaştı



Antalya'nın Kumluca ilçesinde, trafik ve asayiş uygulamasında görevli komiser Murat Günay, sıcaktan bunalan sokak köpeği ile suyunu paylaştı. Günay'ın elindeki pet şişeden köpeğe su içirdiği anlar, meslektaşlarınca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, görüntüleri izledikten sonra örnek davranışı için Günay'a teşekkür etti.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluca- Finike yolunda rutin trafik ve asayiş uygulamasını sürdürürken, bunaltıcı sıcak, görevlileri zorladı. Uygulamanın sorumlusu olarak görev yapan nöbetçi amir komiser Murat Günay da sıcak havada serinlemek için marketten küçük pet şişeyle soğuk su aldı. Murat Günay'ın şişeyi açıp, birkaç yudum aldığı sırada yanına sokak köpeği yaklaştı. Köpeğin sürekli içtiği suya bakması üzerine susadığını düşünen Günay, elindeki şişeyle hayvana doğru yaklaşıp, su içirmeye çalıştı. Köpek, komiser Günay'ın uzattığı şişedeki suyun tamamını içtikten sonra uygulama noktasından ayrıldı. Günay'ın sokak köpeğine su içirdiği anlar, meslektaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan da örnek davranışı dolayısıyla komiser Murat Günay'ı kutlarken, "Bizler Kumluca'nın huzurlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kumluca Emniyet Müdürlüğü'müzün genç ve başarılı personeli olan komiser Murat Günay'a bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Doğada yaşayan bütün canlılara sahip çıkmasının herkese örnek olması diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Komiser Murat Günay'ın köpeğe su içirmesi

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/ KUMLUCA(Antalya),

===================================