DHA YURT BÜLTENİ - 1

Silopi'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 3 şehit, 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Sürdürülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede 'Şehit GK Süleyman Tosun' adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, yaralı askerler helikopterlerle Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisindeki hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen 2 asker de tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit 3 askerin cenazesi morga konulurken, 1 askerin tedavisi devam ediyor.

VALİLİK: 3 ASKER ŞEHİT, 1 YARALI

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Kösreli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile BTÖ mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: Sekvan KÜDEN/ SİLOPİ(Şırnak),

====================================

Şehit ateşi Adıyaman'a düştü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi, Adıyaman'daki baba evine ulaştı.

Silopi'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Yanık, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Ayhan Yanık'ın şehadet haberi memleketi Adıyaman'ın Bağpınar Köyü'ndeki ailesine verildi. Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

İKİ KARDEŞİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Şehit Yanık'ın 5 kardeşin ortancası ve 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ayrıca Şehit Ayhan Yanık'ın 2 kardeşinin daha Uzman Çavuş olduğu bildirildi. Şehit Yanık'ın cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Köyden genel görüntü

Şehidin baba evi

Jandarma ekipleri

Sağlık ekipleri

Şehit evine Türk bayrağı asılması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=====================================

Hatay'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında dün yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın (28) memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü.

Şehidin Akevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Haşim Uçar (76) ve anne Fatma Uçar'a (69) verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Uçar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi öğrenen yakınları da taziye için eve akın etti. Ailenin 7 çocuğundan biri ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ile Antakya Şehitliği'nde defnedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehit evinden görüntü

-Asılan Türk bayrakları

-Sağlık görevlilerinin müdahaleleri

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

=====================================

Şehit ateşi Erzurum'a düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi baba ocağı Erzurum'a ulaştı.

Silopi'de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in acı haberi Erzurum'un merkez Palandöken ilçesindeki Hacı Salih Efendi Mahallesi, Özbilen Yapı Kooperatifi B Blok, 4'üncü katta oturan ailesine ulaştı. Askeri yetkililer anne Nesrin Güntekin'e acı haberi verdi. Babasını yıllar önce kaybeden evli 1 çocuk babası şehit Muhammed Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin'in ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Şehit Güntekin'in bir erkek skardeşinin de kendisi gibi Uzman Çavuş olduğu ve aynı bölgede görev yaptığı öğrenilirken, 2 de kız kardeşinin bulunduğu bildirildi.

Acı haberi alan Güntekin'in annesi ile kız kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehit Güntekin, bugün Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehit askerin evinin önü

-Evin önünde bekleyen ambulans

-Şehit evi önünde bekleyenler

-Şehit askerin annesinin evinin balkonuna bayrak asılması

HaberKamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

==================================

Eşinin şehit olduğu haberini ziyarete geldiği İzmir'de öğrendi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Muhammet Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin acı haberi İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı.

Dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışma sonucu Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Güntekin'in acı haberini, eşi Ezgi Güntekin İzmir'in Buca ilçesi 870/3 sokakta oturan ailesinin yanında aldı. Askeri yetkililerin eşinin şehit olduğu haberini tebliğ etmesi üzerine Ezgi Güntekin ve ailesi şehit Muhammet Ferdi Güntekin'in Erzurum'da oturan ailesinin yanına hareket etti. Şehit haberini alan mahalle sakinleri ise Ezgi Güntekin'in evine ve mahalleye Türk bayrağı astı.

9 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Şırnak'ta yaşadığı öğrenilen Ezgi Güntekin'in, eşi Muhammet Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte kızı Mina'yı alarak İzmir'de oturan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Şehit Güntekin'in 3 yaşına girecek olan kızı Mina Güntekin'in 9 gün sonra doğum gününü kutlamak için hazırlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ezgi Güntekin'in baba evinden görüntü

-Mahalleden görüntü

-Aileden görüntü

-Jandarmadan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=================================

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında dün gece saat 22.45 sıralarında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerine takviye olarak Tekirdağ merkez ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Vali Yıldırım, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Vali Yıldırım, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız. Eğer tedbir alınmazsa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor, yangın çıkıp, hasar oluşabiliyor. Burada bizi sevindiren konu can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bunu hafif atlattık bir dahaki bu kadar hafif olmayabilir. Onun için mutlaka sanayicilerimiz bütün tedbirleri almalıdır. Yapılan tatbikatların, burada ekiplerin hemen organize olmasında ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Olay yerine gelen Tekirdağ AFAD ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yanan fabrikadan detaylar

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Yükselen alevler

Çevreden detaylar

Söndürme çalışmaları

+++

Yangından detaylar

Vali Yıldırım ve beraberindekiler

Vali Yıldırım'ın açıklaması

AFAD ekiplerinin gelmesi

AFAD'ın ölçüm yapması

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

================================

Zonguldak'ta sağanak; araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte, dün saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yollar, kısa sürede göle döndü. Zonguldak- Kozlu yolunda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları meydana geldi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yollarda kalan ve iş yerlerini su basanlara yardım için harekete geçti.

VATANDAŞLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağmur ile birlikte Kozlu ilçesi yolunda mahsur kalan araçlar ve otobüslerdeki vatandaşlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Vatandaşlar sularla dolan yollarda oluşan uzun kuyruklar nedeniyle yardım gelmeyince kendi imkanlarıyla araçlarından çıkmaya çalıştı. Soğuksu semtinde de iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kent merkezinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Rat Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu maddi zarar meydana geldi.

KAZADA SÜRÜCÜLER SIKIŞTI

Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. AFAD ve 112 ekipleri sevk sıkışan yaralıları araçtan çıkarttı. Yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da sahil yolunda incelemelerde bulundu. Kent gelinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Vali Bektaş, "Çalışmalar devam ediyor. Burada bir tıkanıklık var o da açılacak inşallah uğraşıyoruz. Çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

KENT MERKEZİNE METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

AFAT Zonguldak İl Müdürü Ahmet Güngör, kent merkezi ile Kozlu ilçesinde 1 buçuk saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Güngör, bazı bölgelerde ufak çaplı heyelan ihbarlarının geldiğini, ekiplerin incelemelerde bulunduğu belirtirken, önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi. Güngör, bazı mahallelerden de ev ve işyerininin zemin ve bodrum katlarının su altında kaldığı ihbarlarının geldiğini, görevlilerin su tahliye çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

SU BASAN İŞ YERLERİNİ TEMİZLEDİLER

Zonguldak'ta 1.5 saat etkili olan sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle vatandaşlar su giren iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Dükkanlardaki malzemeleri dışarı çıkartarak temizlik yapan vatandaşlar, her yağmur aynı sorunu yaşadıklarını söylediler. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da yaklaşık 2 saat süren yağmurdan en fazla Soğuksu semtinin etkilendiğini, hasar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yolda kalan araçlar

-Yolda akan sel suları

-Saçak altına sığınan vatandaşların görüntüleri

+++

-Sağanakyağmur yağışı

-Biriken su içersindeki araçlar

-Mahsur kalan vatandaşlardan detaylar

-Vali inceleme yaparken

+++

-Temizlik çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

============================================

Ereğli'de sağanak: 6 kişi mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçeyi olumsuz etkiledi. Deli Hakkı ve Subaşı köylerinde sel nedeniyle taşan dere su baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri sular altında kalırken, keçi ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde toplam 6 kişi mahsur kaldı. İlçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde de sağanak yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve bir cami sular altında kaldı.

Ereğli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, özellikle köylerde etkili oldu. Deli Hakkı, Subaşı ve Çaylıoğlu köylerinde sel sonucu taşan dere, ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Deli Hakkı köyünde bir evin giriş katını su basarken, ev halkı civciv ve diğer hayvanları son anda kurtardı. Subaşı köyünde piknik alanı olarak hizmet veren iş yeri sular altında kaldı. Piknik alanında bulunan at, tavuk, köpek ve diğer hayvanlar Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı.

Subaşı Göleviç mahallesinde ise taşan dereden dolayı yolun karşısında bulunan keçi ve büyükbaş hayvan çiftliğindeki 6 kişi mahsur kaldı. Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ereğli belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri ZODYAK bot ile olay yerine geldi. Burada açıklamada bulunan Ereğli belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol, sağanak yağmur dolayısıyla toplam 6 kişinin mahsur kaldığını söyleyerek, "Bize düşen ihbarda karşıda keçi çiftliği ve büyükbaş hayvan çiftliği olduğu söylendi. Keçi çiftliğinde 4 kişi, diğer çiftlikte ise 2 kişi olduğu ifade edildi. Büyükbaş hayvan çiftliğinin olduğu seviye sudan biraz daha yüksekte. Ancak diğer binada su bir ya da bir buçuk metre kadar yükselmiş. Durum itibari ile hava karanlık ve akıntı var. Bizim karşıya ulaşma imkanımız yok. Ama Arkadaşlar şu an için güvendeler. Sular çekildiğinde karşıdan tahliyelerini sağlayacağız" dedi.

Öte yandan ilçeye bağlı Çaylıoğlu Köyünde de su baskını yaşandı. Taşan dere ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Bir cami sel suları altında kaldı. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler bölgede olası bir duruma karşı hazır olarak bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Taşan Subaşı Deresi ve sular altında kalan piknik alanının gündüz dron çekimi

Yolda yağan yağmurun şiddeti

Sular altında kalan piknik alanı

Vatandaşların evlerine giren suyu briketlerle engellemeye çalışması

Ev sahibi ile röportaj

Yolun su ile kapanması nedeniyle mahsur kalanların olduğunu söyleyen vatandaş

AFAD ve Belediye İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ve bilgi alması

Ekiplerin yolun karşısına geçmenin zor olduğunu söylemesi

Taşan derenin başında değerlendirme

İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak)

===================================

Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı



ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü'nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bozca Köyü'nde aşırı yağmur nedeniyle bir eve ulaşımı sağlayan asma köprü yıkıldı. 7 kişilik Başar ailesi, yükselen su debisi nedeniyle karşıya geçemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri, kısa sürede köye giderek ailenin bulunduğu eve ulaştı. Ekipler, Fevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar (anane), Ayşe Başar (torun) ve Yusuf İslam Başar'ı halat yardımıyla karşıya geçirdi. AFAD personeli yürüyemeyen bazı aile fertlerini sırtına alarak taşıdı. Aile, köydeki başka bir yakınlarının evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-AFAD'ın aileyi kurtarma anı cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

============================

Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi



TOKAT'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşatan yağış işyerlerini de etkiledi. Yüksek Kahvenin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sokak üzerinde bulunan bir fırındaki 100 çuval un kullanılamaz hale geldi. Yağmurun dinmesi ile esnaflar su basan dükkanlarını kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde de sağanak yağış sele neden oldu. Beldeden geçen derenin taşması sonucu kaldırımlar ve tarım arazileri zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kent merkezinden görüntü

-Su basan işyerleri

-Vatandaşların çalışmaları

-Beldeden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

======================================

Çorum'da şiddetli sağanak etkili oldu

Çorum'da sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, sel sularının yoğun olduğu bölgelerde zaman zaman trafik durdu. Bazı araçlar yolda kalırken, Sokaklar ve caddelerden akan suların özellikle bodrum ve birinci katlardaki evlere dolması nedeniyle bazı evleri su bastı. Öte yandan belediye ekipleri su basan evlerden suları tahliye çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Su basan evlerde belediye ekiplerinin çalışması

-Araçların güçlükle ilerlemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

===================================

Şanlıurfa'da fünye ile patlatılan şüpheli paketten patlayıcı çıktı

Şanlıurfa'da, yol kenarındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paketten bir miktar patlayıcı çıktığı öğrenilirken Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Akabe mevkisinden dün akşam saatlerinde geçen sürücüler yol kenarına bırakılan paketi görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye gelen uzman paketi yerleştirdiği fünye ile patlatarak imha etti. Yapılan incelemede pakette bir miktar patlayıcı madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekiplerin Suriye uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinde oluşan uzun araç konvoyu

Polis ekipleri olay yerinde önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

===================================

Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda dün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaçak göçmenlerin botlarla getirilmesinden görüntü

-Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

==================================

Polis merkezi önünde silahlı kavga: 2 ölü, 1'i polis 5 yaralı

ERZURUM'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile iki grup üyelerinden 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre bir genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için saat 22.10 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Taraflar Polis Merkezi'nde barışarak şikayetçi olmaktan vazgeçti. Polis merkezinden çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla kavga yeniden başladı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

Silahların çekilip ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru ağır yaralanarak Erzurum'a sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı polis merkezi önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri kamera kaydı da gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde olay yerine gelen Kaymakam Cüneyt Caner, polislerden olayla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Caner, basın mensuplarına açıklama yapmadan polis merkezinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İlçe emniyet müdürlüğü tabelası

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmsı

-Özel harekat polislerinin önlem alması

-Panzer görüntüsü

-Numaralandırılmış kurşunların görüntüsü

-Kaymakam Cüneyt Caner'in olay yerine gelmesi

-Kaymakamın olayla ilgili polislerden bilgi alması

-Polislerin çalışmalarından genel ve detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

===================================

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN Besni İlçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi ile hayvaların sahibi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Besni Sugözü mesire alanı yakınlarındaki bir hayvan barınağında meydana geldi. İddiaya göre, M.G. arkadaşı F.U. ile birlikte Garip Sarıgül'e ait küçükbaş hayvanların olduğu ahıra hırsızlık için gitti. Daha önce ahırından bir çok hayvan çalındığını tespit eden hayvanların sahibi Garip Sarıgül hayvanların bulunduğu ahırda nöbet tutmaya başladı. Akşam saatlerinde hayvanların sahibi duyduğu sesler üzerine ahırdan tüfeğini alarak dışarı çıktı. Hayvanlarını çalmaya gelenleri görünce tüfeğini ateşledi. Çıkan kurşunların isabet ettiği F.U. olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı M.G. ile hayvanların sahibi Garip Sarıgül çıkan kavgada ağır yaralandı. Olayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri F.U.'nun (21) öldüğünü tespit etti. Kavgada ağır yaralanan Sarıgül ile M.G. ise ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Sarıgül ile M.G., buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden F.U.'nun cenazesi ise otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden F.U.'nun yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Jandarma ve polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden genel ve detaylar

-Yaralının getirilmesi

-Ölen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman),

===================================

Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu



GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Burç Ormanları yakınlarında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri

Ceset

Polis ve kandarmanın çalışması

Olay yeri incelemenin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

=======================================

Karabük'te trafik kazası: 7'si aynı aileden 8 kişi yaralandı

Karabük'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7'si aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-755 Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Rahmi Göksu (46), yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Bilal C (30) yönetimindeki 78 BS 770 plakalı TIR ile çarpıştı. Bankete çarparak durabilen TIR'ın şoförü Bilal C. ile otomobil sürücüsü Rahmi Göksü ve ailesi Fatoş (41), Halime (37), Cansu Tuğba (15), Büşra (13), Bersu (8) ve Talha Göksu (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Kaza anı

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

========================================

Hakkari- Van karayolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Hakkari- Van karayolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde, Hakkari- Van Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü yakınında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne gelen Diyar Turan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Turan'ın babası Mehmet Turan, annesi Behice Turan ve ağabeyi Kerimullah Turan ve diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza'da yaralanan kazazedelerin Hakkari devlet hastanesine getirilmesi

-Ambulanstan çıkarılması

-Kazazede yakınlarının hastaneye gelmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

=======================================

Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'da otomobile ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki ışıklı kavşakta yasak olmasına rağmen sola dönen 07 BRT 63 plakalı otomobile, karşı yönden gelen Celal Çeltek yönetimindeki 07 AED 607 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç savrularak refüje çıktı. Kazada, otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile yanındaki 4 kişi ve kamyonet sürücüsü Celal Çeltek yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Celal Çeltek, kazanın etkisiyle şoka girdi. Olayı haber alarak gelen eşi, Celal Çeltek'i sakinleştirmeye çalıştı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Karacaoğlan Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Araçların çekilmesinin görüntüleri

-Sürücünün ambulansa bindirilme anı

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

==========================================

Ordu'da silahlı kavga: 4 yaralı



ORDU'nun Gölköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Ç., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç. ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Güner A., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bazıları, elindeki tabancaları ateşledi. Açılan ateş sonucu, kavga eden 4 kişi, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastane önünde kalabalığın toplanması üzerine, tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastane önü görüntüleri

Hastane çevresinden toplanan kalabalık

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Mustafa KIRLAK/ GÖLKÖY(Ordu),

=======================================

Genelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralı



ADANA'da Ramazan Ç., eski sevgilisi Gül G. ve yanındaki Nebil A.'yı çalıştığı genelev önünde tabancayla ayaklarından yaraladı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde genelevin önünde meydana geldi. Genelev çalışanı Gül G., iddiaya göre iş çıkışı kendisini dışarıda bekleyen eski sevgilisi Ramazan Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, Gül G. ve yanındaki Nebil A.'nın bacaklarına isabet etti. Silahlı saldırının ardından Ramazan Ç., yanındaki akrabası Abdurrahman Ç. ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Yerdeki olay yeri numaratörlerinden görüntü

Olay yeri inceleme polisinden görüntü

Yaralı Nebil A.'nın ambulanstan indirilmesi

Yaralının sedye ile hastaneye taşınması

Hastane acilinin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

============================

OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU: 2 YARALI

MERSİN'in Anamur ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtu. Kazada Selçuk Şenci (32) ve eşi Nazik Şenci (30) yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Selçuk Şenci yönetimindeki 35 GZ 206 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çapıp, ters şekilde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, sulama kanalına girerek otomobildeki Selçuk Şenci ve yanında bulunan eşi Nazik Şenci'yi araçtan çıkarttı. Yaralı çift, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden Şenci çiftinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte sulama kanalına batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Kaza yerindeki kalabalık

Kanal içerisindeki otomobilden görüntü

Vatandaşlar ile röp.

Aracın sudan çıkartılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin),

===============================

Markette oturan kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Şahin Temiz (21) markette çalıştığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayda sırtından vurularak ağır yaralanan Temiz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 607 sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Şahin Temiz, babasının sahibi olduğu markette çalıştığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi marketin önüne gelerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İddiaya göre, daha sonra olay yerinden taksiyle uzaklaşan saldırgan kısa bir süre sonra tekrar marketin önüne geldi. Bu kez içeriye giren saldırgan Şahin Temiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, pompalı tüfekli saldırgan Temiz'e ateş açtı. Olayda sırtından vurulan Temiz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu öğrenilen ilk müdahalesinin ardından Temiz'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Temiz'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturm kapsamında polis, pompalı tüfekli saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Marketin önünden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

================================

Husumetli kişiler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile ara sokaktan Kasım Efendi Caddesi'ne çıkış yapan Ramazan E. (34), önceden arasında husumet bulunan Kadir K.'yı (36) kaldırımda yürürken gördü. Arkadaşları ile araçtan inen Ramazan E. husumetlisi Kadir K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavganın büyümesi üzerine Ramazan E., Kadir K.'yi elinden bıçakladı. Yaralanan Kadir K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan E. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel detaylar

+++

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi

Adana'da, ağabeyi ve arkadaşlarıyla birlikte girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer (16) CANKUR ekiplerince kurtarıldı. Duran kalbi ekiplerin kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Ali Ekber'in annesi "Ali Ekber, duy sesimi gel yanıma" diye ağıt yakarken, arkadaşları ise ambulansın arka camından sağlık çalışanlarının müdahalesini izledi. Hastanede tedaviye alınan Ali Ekber Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Ali Ekber Göçer, ağabeyi Kadir (23) ve arkadaşlarıyla birlikte Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'ne piknik yapmaya gitti. Bir süre sonra Ali Ekber, Kadir Göçer ve arkadaşları serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzmeyi iyi bilmeyen Ali Ekber Göçer, iddiaya göre, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kadir Göçer, akıntıya kapılan kardeşini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadir Göçer'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen CANKUR ekipleri, Ali Ekber Göçer'i sudan çıkartarak kalp masajı yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Ali Ekber Göçer daha sonra sedyeyle ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapıldı. Göçer, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

ARKADAŞLARI AMBULANSIN CAMINDAN İZLEDİ

Haberi alan Ali Ekber Göçer'in annesi ve çok sayıda yakını bölgeye geldi. Acılı anne, gözyaşı dökerek "Ali Ekber, neredesin, duy sesimi, gel yanıma" diye ağıt yaktı. Ali Ekber'in bir yakını ise Göçer ile birlikte suya giren ağabeyi Kadir ve arkadaşlarına tepki gösterdi. Göçer'in arkadaşları, ambulansın arka camından bakarak sağlık görevlilerinin müdahalesini izledi. Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Gencin sudan çıkartılması

-Gencin annesinin ağıdı

-Olay yerinden genel detaylar

-Ambulansın camından genci izleyen arkadaşları

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

===================================

Komşuları, boğazına kablo dolanan 10 yaşındaki çocuğu kurtardı

Aksaray'da 2 katlı evin bahçesindeki ahşap gölgeliğe bağladığı bilgisayar kablosuyla oynayan Suriye uyruklu Hüseyin İdris'in (10) boynu kabloda asılı kaldı. Hüseyin İdris durumu fark eden yengesinin bağırmasıyla komşuları tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1208 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Hüseyin İdris'in boynu, bahçedeki ahşap gölgeliğe bağladığı kabloya dolandı. Durumu fark eden yengesi komşularından yardım istedi. O sırada Suriyeli aileye yatak getiren Bayram Aktaş (63) çocuğu boğazına dolanan kablodan kurtararak ilk müdahayi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Hüseyin İdris'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Hüseyin İdris'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Boynuna kablo dolanan Hüseyin'in ambulansla hastaneye getirilmesi

-Polis ekiplerinin boynunan dolanan kablonun incelemesi

-Çocugu ipten kurtarıp ilk müdahalesini yapan komşusu Bayram Aktaş röp

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

=========================================

Bülent Arınç: Aksayan, verimsiz olan alanlar, restore edilecek (2)

ARINÇ: BİR İNSANIN HEDEFLERİ BOYU KADAR OLMAMALI

Bülent Arınç, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi tarafından düzenlenen '2023 Hedeflerinde Sivil Toplumun Rolü' konulu programa katıldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, programda yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının insanlara hayır yapmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan teşekküller olduğunu söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ülkenin önündeki hedefler açısından konuşulmasının faydalı olacağını aktaran Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok önemli hedefler koyduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflerinin önlerinde durduğunu dile getiren Arınç, şunları söyledi:

"Sanki bir kızıl elma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı. Kızıl elma meselesi geçmişte de tartışıldı, bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım. Osmanlının fetihler yaptığı çağlarda kızıl elma bir idealdi. Kızılelma nedir diye sorulduğunda gidin bunu halka ve askere sorun demişler. Birine sormuşlar 'hünkarımın atının bastığı en son yerdir' demiş. Bir başka yeniçeri 'benim attığım okun en son vardığı yerdir' demiş. Bir başkası buna benzer güzel şeyler söylemiş. Yani fetihlerin son bulacağı hayallerin, rüyaların en son gerçekleşeceği yer kızıl elmadır. Böyle bir heyecana can kurban. Kızıl elmanın, kızıllığına elmasına vurulmayın manası çok önemlidir."

"60 YIL SONRASI MUHTEMELDİR Kİ HİÇ BİRİMİZ HAYATTA OLMAYACAĞIZ"

2011 seçimlere gittikleri bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 hedeflerini göstererek 12 yılı kapsayan bir program yaptığını kaydeden Arınç, "Sonra 'biz bununla yetinemeyiz, size İstanbul'un fethinin şu kadar yıl sonrasında 2053 hedeflerini koyuyorum.' Bir birimize baktık. Maşallah durmak bilmiyor, 6 ay bir yıl sonra hızını alamadı 2071 hedeflerini koydu. Sene 2011'de 60 yıl sonrası muhtemeldir ki hiç birimiz hayatta olmayacağız. İnşallah torunlarımız görecek. Biz bu hedefleri kendimiz görelim diye koymuyoruz ki. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği Türkiye'sini inşa ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Katılanlardan detay

Bülent Arınç'ın konuşması

Arınç'a hediye verilmesi

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================