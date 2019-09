Dha yurt bülteni - 1

1)KILIÇDAROĞLU, HAN BELEDİYESİ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alpu ilçesindeki ziyaretinin ardından kent merkezine geçti. Beraberindeki bölge milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte Kurtuluş Müzesi'ni gezen Kılıçdaroğlu, bir otelde öğlen yemeği yiyerek Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Uğur Tepe'yi makamında ziyaret etti. Ardından Seyit Battal Gazi Külliyesi'ne giden Kılıçdaroğlu, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

Han ilçesine geçen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın satılmasını eleştirerek, iktidarın bundan vazgeçmesi durumunda 24 saatte 50 milyon doları bulacağını belirterek, "Şimdi satıyorlar fabrikaları, tamam. Fabrikaları da sattılar. Onu hadi bir yere kadar anladık. Allah aşkına bu devletin, ordunun, silah fabrikası satılır mı? Silah fabrikası. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası. Satılıyorsun, niye satıyorsun? Kime satıyorsunuz? Katar ordusuna satıyorsunuz. Ben söyledim, defalarca söyledim. Dedim ki bana dünyada bir örnek ülke gösterin. İster Amerika, ister Kanada, ister Şili, ister Brezilya, ister Suudi Arabistan, ister Güney Kore, ister Endonezya, ister Japonya dünyanın herhangi bir ülkesinden bir yer gösterin kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekmiş. Hepiniz Türk bayrağı taşıyorsunuz. Bayrak bizim ortak değerimizdir. Vatanımız gibi ortak değerimizdir. Ordu da bizim ortak değerimizdir. Hepimizin çocukları orduya gider. Askerlik yaparlar orada. Şehit olurlar, anneleri gönderirken ellerine kına yakarlar. Davulla zurna ile göndeririz çocuklarımızı" dedi.

'SİYASETİ BIRAKIRIM'

Tank Palet Fabrikası konusundaki eleştirilerini sürdüren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tank Palet Fabrikası'nı niye götürüp başka bir orduya satıyorsun. '50 milyon dolar para bulamadık onun için' diyor. Söyledim miting meydanlarında, Tank Palet Fabrikası'nı Katar'a vermekten vazgeç, '1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım' dedim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum ama süreyi kısaltıyorum. Çünkü geçen yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan, orada iş dünyasının önemli insanların birisi olan, fabrikası, mağazaları olan birisi telefon etti. Dedi ki 'neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm' dedi. Ben ülkemi seviyorum, ben bu ülkede yetiştim, bu ülkenin topraklarında yetiştim. Bu ülkenin havasını teneffüs ettim, suyunu içtim. 50 milyon doları ben veriyorum. Katar'a o fabrikayı vermesinler' dedi. Şimdi söylüyoruz, vazgeçin diyoruz ama vazgeçmiyorlar. Neden vazgeçmiyorlar? Neden satıyorlar? Hangi gerekçe ile satıyorsun" diye konuştu.

'BU ANLAYIŞLA BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDIK'

Türkiye'ye şeffaf bir yönetim getirmek istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, yeni siyasetin anlayışı olarak büyükşehir belediyeleri kazandıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyenin yaptığı her harcama sizin vergilerinizle yapıyoruz. Dolayısıyla belediye başkanları yaptığı harcamaların hesabını da verecekler. Yeni bir yönetim anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Şeffaf olacak, dürüst olacak. Türkiye'yi namuslu, dürüst insanların yönetmesi lazım, millete hesap veren insanların yönetmesi lazım. Biz bunları Türkiye'de başlattık, bu yeni siyasetin anlayışı olarak Mersin, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'u aldık. İptal ettiler İstanbul'u. İstediler ki İstanbul'u aldık, onlar iptal ettiler CHP sokaklara çıkacak. Çıkmayacağız dedik, biz bu milletin vicdanına güveniyoruz dedik, bir daha seçime gittik. En büyük hakem halktır. Gittik ve 800 binin üzerinde fark ettik. Bu dehşet bir Osmanlı tokadıdır. Milletin attığı Osmanlı tokadıdır, neye? Haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe attığı tokattır. Sen bu milletin oyuna güvenmiyorsun, YSK'daki 7 hakime güveniyorsun. Millet uyumadı hesabını verdi. Hep beraber yaşanacak bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Eskişehir'de sabah saatlerinde başladığı ziyaretleri Mahmudiye ilçesinde tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın makamında çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye hizmet binasında halka seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından şehirden ayrıldı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan dün gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

3)HDP'NİN ÇORLU TEŞKİLATINDA ARAMA YAPILDI, EVRAKLARA EL KONULDU

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde HDP ilçe teşkilatı binasına arama yapan polis terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile birlikte evrak ve dijital ortamdaki materyallere el koydu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir merkezinde bulunan HDP ilçe binasına baskın yaptı. İlçe binasında adama yapan polis ekiplerdi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın duvarda asılı fotoğrafları, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin fotoğraflarını indirip, aldı. Aramada bilgisayarlarda da inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda basılı evrak ve dijital ortamda bulunan materyale el koydu. Polis, ilçe binasında bulunan bir parti yöneticisini de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Polisin arama yaptığı sırada HDP teşkilatının bulunduğu iş merkezinin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

4)BOŞANMA DAVALARI SÜREN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE YAŞADIĞI ERKEĞİ YARALADI



MANİSA'nın Soma ilçesinde, Mehmet K. (32), boşanma davaları devam eden eşi Türkan K.'yi (26) öldürüp, birlikte yaşadığı Zekeriya B.'yi (37) ise aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Jandarma, Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki çocuk babası, Mehmet K., dün saat 07.30 sıralarında, 5 yıldır ayrı yaşadığı, boşanma davaları süren eşi Türkan K.'nin Zekeriya B. ile birlikte yaşadığı Anafartalar Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında bulunan evine geldi. Mehmet K. ile iki çocuğunun annesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mehmet K., yanında getirdiği bıçağı Türkan K.'ye rastgele saplamaya başladı. Mehmet K., bu sırada kendisine engel olmaya çalışan Türkan K.'nin bilikte yaşadığı Zekeriya B.'yi de aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Türkan K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 bıçak darbesi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Zekeriya B. ise gürültüleri duyan komşuların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma başlatan jandarma, şüpheli Mehmet K. ve olay anında yanında bulunduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada bulundukları öğrenildi.

5)TARTIŞTIĞI KOCASINI KESERLE ÖLDÜRDÜ

KONYA'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı (2)

6)NİĞDE'YE GETİRİLDİ

Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilen şüpheli, sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

7)EVLAT EDİNDİĞİ ÇOCUĞUN ABLASINA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evlat edindiği R.T.'yi (10) görmeye gelen ablası N.D.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiısayla gözaltına alınan Bayram T., (51) mahkemece tutuklandı.

Bayramiç'teki Toluklarlar köyünde, Bayram T. ve eşi M.T., çocukları olmadığı gerekçesiyle 5 yıl önce R.T.'yi evlat edindi. R.T 'nin Bursa'daki ablası N.D., kardeşini görmek için köye geldi. N.D., R.T. ile hasret giderirken, kardeşinin üvey babası Bayram T.'nin cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından N.D. durumu, Bayram T.'nin eşi M.T.'ye anlattı. M.T., N.D.'yi banyoya götürüp vücudundaki morluklara baktı. Ardından N.D.'ye, eşi olan Bayram T.'den şikayetçi olmasını söyledi. N.D., Bursa'ya döndüğünde, babası ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına gidip, Bayram T. hakkında şikayette bulundu.

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayramiç Jandarma Komutanlığı, Bayram T.'yi düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesi alınan Bayram T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8)ÇOCUĞA İÇKİ İÇİREN ÇİFTE, UŞAK'TA GÖZALTI

BURSA'da, Serkan D.'nin (36), 12 yaşındaki kızı C.Z.D.'ye, içki içirdiği fotoğrafları görüp, hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınan eski eşi Y.Ç. (38) ve onun yeni eşi A.Ç. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızının Sosyal Hizmetler'de koruma altına alındığını öğrenen Serkan D., "Kızımı yanıma almak istiyorum. Hatta evimde bile kızımın odası duruyor. Kızımın sosyal hizmetlere değil, bana verilmesini istiyorum. Ben kızıma bakarım ve en iyi okullarda okuturum" dedi.

Bursa'da yaşayan ve 2006 yılında evlenen Serkan D. ve Y.Ç. çiftinin 1 sene sonra kızları C.Z.D., dünyaya geldi. 2 yıl sonra çiftin boşanması üzerine C.Z.D.'nin velayeti annesi Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında 1 kız çocuğu babası olan A.Ç. ile evlenip, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç. çiftinin 2017 yılında bir de erkek çocuğu dünyaya geldi. C.Z.D.'yi ziyaret zamanlarında gören babası Serkan D., bu sene görüştüklerinde kızının telefonuna bakarken, elinde içki bardağıyla fotoğraflarını gördü. Diğer fotoğraf ve videolara da bakan Serkan D., Y.Ç. ve A.Ç.'nin, C.Z.D.'nin yanı sıra 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına da içki içirdiğini gördü. Bunun üzerine Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uşak'taki Y.Ç. ve A.Ç, önceki gün akşam gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Çift hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi. Çiftin çocukları ise Uşak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Baba Serkan D., kızının, eski eşi Y.Ç. ve A.Ç.'nin elinden alınması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

'UŞAK'A GİDİP KIZIMI ALMAK İSTİYORUM'

İş yerinde Demirören Haber Ajansı'na konuşan Serkan D., "Çocuğumu içki içerken görünce şok oldum. Kendileriyle görüşmek istemiştik ama görüşmek istemediler. Çağrı mektubu gönderdik, çağrı mektubumuza gelmeyeceklerini söylediler. Hatta kızımı aratıp da söylediler, 'gelemiyorlar işleri var' diye. Bizim de yapacak bir şeyimiz kalmadı, adli makamlara başvurduk. Sosyal hizmetler çocukları almış diye duyduk. Hatta dün ben 181 hattını aradım, 'böyle bir durum varsa geleyim alayım' diye. Onlar da 'müracaatınızı yapın' dedi. Bugün onları görüştük, avukatım şu an adliyede bu süreçleri takip ediyor. Gerekirse hemen Uşak'a gidip kızımı almak istiyorum" dedi.

'KIZIMIN ODASI DA VAR EVİMİZDE, BİZ BAKARIZ'

Kızının velayetini almak istediğini belirten Serkan D., şunları anlattı:

"Kızımın velayeti annesine verilmişti, sonra başka biriyle evlendi. Ondan bir çocuğu oldu. Kızım gelip giderken, ben telefonuna bakıyordum herhangi bir sıkıntı olmasın diye. İlk gördüğüm video, kendi çocuklarına rakı içirdikleri videoydu. O zaman da görüşmek istedim ama yine görüşemedik, aramız iyi değil zaten görüşmüyoruz. En son geldiğinde de kızımın rakı kadehinden alkol yudumladığı fotoğrafını görünce çağrı mektubu gönderdim. Onlardan iyi bakacağımı çok iyi biliyorum. Bursa'da daha iyi okullar var, imkanlar daha geniş. Öyle bir şey ki kızım o kadar zeki biri ki bizden duyduklarını onlara, orada yaptıklarını bizlere anlatmıyor. Biz sorsak da kaçak cevaplar verir, söylemez. Kendi 2, 5 yaşındaki çocuklarına bunu içirdiler. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Bizim gördüğümüz sadece bir tane fotoğraf. İçkili bir mekanda çekilmiş. Çocuklar alınmış şu an avukatım adliyede. Ön karar çıkarsa diye umut ediyoruz. Çıkmazsa da gidip oradaki başsavcı ile görüşeceğiz. Sosyal hizmetlerden de babasının yanında kalmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Annem var, babam var, kardeşim var. Kızımın odası da var evimizde biz bakarız."

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. YÇ. ve E.Ç.'nin ifadesinde şaka amaçlı video çektiklerini, çocuklarına içki içirmediklerini belirttikleri öğrenildi.

9)TARTIŞTIĞI OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BALTAYLA TEHDİT ETTİ



KAHRAMANMARAŞ'ta, özel halk otobüsü şoförü Cahit Taşkıran, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsü Rüstem E. tarafından baltayla tehdit edildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Rüstem E., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 H 0083 plakalı halk otobüsü ile Üngüt-Namık Kemal arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Cahit Taşkıran, trafikte otomobil sürücüsü Rüstem E. ile tartıştı. Tartışma sırasında Rüstem E., eline aldığı baltayla otobüsün yanına gelip Taşkıran'la tartışıp tehdit etti. Cahit Taşkıran ise aracın camını kapatıp, kapılarını kilitleyerek polisten yardım istedi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Rüstem E.'yi evinde gözaltına aldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kahramanmaraş'ta, tartıştığı kişi tarafından baltayla tehdit edilen otobüs şoförü Cahit Taşkıran (42) yaşadıklarını anlattı. Taşkıran, dar yolda geçerken Rüstem E.'nin aracıyla kendi otobüsünün birbirine sürttüğünü, tartışmanın da bundan dolayı çıktığını ileri sürerek, "Hattımızdan yola devam ederken pazar yerinin kurulduğu yerde yol biraz darlaşıyordu. Oradan geçmeye çalıştı ve yan taraftan bana sürttü. Ondan sonra arabadan indi ve küfür hakaretler ederek kimliğimi, ehliyetimi, ruhsatımı istedi, ne kadar maaş aldığımı sordu. Ben de 'Polis gelirse onlara veririm gerekli evraklarını sana vermem' dedim. Ondan sonra kolumdan tutup çekmeye çalıştı küfürler ederek. Pencereyi kapattım, kapıya gelip vurdu" diye konuştu.

'YOLCULAR CAMLARI KAPATTI, ÇOCUKLAR AĞLADI'

Daha sonra Rüstem E.'nin otomobilini ileriye çektiğini ifade eden Cahit Taşkıran, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Arabanın bagajını açınca ben şüphelendim hiç hayra alamet değil polis çağıracağız diye bekliyorum ben. Arabasından aldığı küçük balta türü nacakla bize saldırdı ben de kaçtım. Jandarma karakoluna kadar bizi takip etti. Jandarmaya sığındık yolcularla beraber. Büyük bir panik oldu yolcularımızda. Yolcularla küçük çocuklar vardı onlar ağladı, aileler pencereleri kapattı. İneceği yere gelenler bile 'Durma şoför bey' diyerek jandarma karakoluna kadar gitmemi istedi ben de durmadım. Binecek yolcu vardı onlara bile durmadım can güvenliğimiz için."

10)MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 YARALI

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) meydana gelen iş kazasında Erdinç Aysan (40) yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana geldi. İşçilerden Erdinç Aysan, yerin 460 metre altında kömür üretimi sırasında düşen kaya parçasıyla başından yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Erdinç Aysan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Zonguldak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdinç Aysan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11)DEVRİLEN KAMYONETİN UÇURUMA YUVARLANMASINI KİRAZ AĞACI ENGELLEDİ

TOKAT'ta şarampole devrilen kamyonetin 70 metrelik uçuruma düşmesini yol kenarındaki kiraz ağacı engelldi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Tokat-Sivas karayolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halindeki Celal Çakmak'ın (35) kullandığı 58 AK 038 plakalı kuru gıda yüklü kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi . Yol kenarındaki kiraz ağacına çarparak duran kamyonet, bu sayede 70 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Çakmak olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri inceleme başlatıldı.

12)4 KİŞİYE CAN OLAN MUSTAFA İNANÇ'IN AİLESİNDEN ÇAĞRI

AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kestel Mahallesi'nde yaşayan ve tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayı alınarak organları bağışlanan ve 4 kişiye can olan Mustafa İnanç'ın ailesi, vatandaşlara organ bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.

Kırsal Kestel Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnanç, rahatsızlanınca 1 Eylül Pazar günü ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan İnanç'ın, önceki gün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, İnanç'ın yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüştü. Aile, İnanç'ın organlarını bağışladı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen ekipler, İnanç'ın organlarını aldı. İnanç'ın karaciğeri, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; kalbi İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; sol böbreği İzmir Kent Hastanesi'ne ve sağ böbreği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen kişilere nakledileceği kaydedildi.

AİLEDEN TÜRK HALKINA ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kestel Mahallesi'nde oturan Mustafa İnanç'ın ablası Fatma İnanç, kardeşini kaybettiğini, ancak organların bağışlanmasıyla beraber 4 kardeş kazandığını belirterek, "Kardeşimizin bağışlanan organları, organ bekleyen 4 kardeşimizi kurtardı. Onların yaşamalarını sağladı. Tüm halkımızdan organ bağışında bulunmalarını istiyoruz. Hiç korkmasınlar ve hiç çekinmesinler organ bağışında bulunsunlar. Benim şu anda tek isteğim kardeşimin organlarını alan kardeşlerimizle tanışmak. Çünkü onlar da artık bizim kardeşlerimiz oldular" dedi.

Mustafa İnanç'ın abisi Özkan İnanç, alınan karadan mutlu olduklarını belirtirken, İzmir'de oturan yeğeni İlker İnanç ise, "Fatma İnanç'ın da dediği gibi tüm halkımız artık bilinçlensin. Bir organ bir can demek. Bunun bilincinde olsunlar. Bizim kardeşimiz öldü. Ama organları ile birlikte 4 kişiye can oldu. Yani Mustafa'nın bağışlanan organları 4 kişinin hayatının kurtulmasına yardımcı oldu. Doğrusu da budur" dedi.

13)ÜRGÜP'TE BAĞ BOZUMU FESTİVALİ BAŞLADI

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 48'inci Uluslararası Bağ Bozumu festivali düzenlendi.

Ürgüp Belediyesi tarafından bağcılığın ve üzümcülüğün geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu festivali, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İlçe Kaymakam Vekili Hasan Erkal, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ve yabancı turistler katıldı. İlçe Kaymakam Vekili Hasan Erkal, doğal, tarihi ve kültürel diğerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Erkal, düzenlenen festivalin bölge bağcılığının gelişimine de katkı sağladığı gibi turizmden elde edilen gelirlerin daha üst noktalara ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise, yöresel, coğrafya, kültürel ve sanatsal zenginlikleri ile halkla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Aktürk, festival süresince 5 bin yıllık bir geçmişe sahip Ürgüp bağcılığının böylesine zengin birikimini festivale katılan yerli ve yabancı turistlere aktarma amacında olduklarını vurguladı.

Festival etkinlikleri kapsamında üzüm çiğneme ve üzüm yeme yarışması da yapıldı. Şölen alanında gerçekleştirilen üzüm çiğneme yarışmasında Furkan Yüce birinciliği elde ederken, ikinciliği Çinli Bayon Dingyu Qine ve üçüncülüğü de Çinli turist Wang Kun elde etti.

Tabakta 1 kilogram üzümü en kısa süre içerisinde yeme yarışmasında da birinciliği Mehmet Sofularlı kazanırken, ikinciliği İlhan Çelik ve üçüncülüğü de Ali Kaan Avşar elde etti. Her iki yarışmanın birincilerine çeyrek altın hediye edildi.

