Dha yurt bülteni - 1

HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (ek)

AİLELERDEN 'BATTANİYE' TEPKİSİ

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için ailelerin oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binasından, dün akşam saatlerinde çok sayıda battaniye çıkarıldı. Bunu gören aileler, battaniye çıkaran kişilere tepki gösterdi.

Oturma eylemi yapanlardan Rauf Biçer, "Benim evladım, bu binaya getirildi. Bu binadan da Kandil'e götürüldü. Gördüğünüz yüzlerce battaniye il binasında çıkarıldı. Burası bir siyasi partidir, otel değil. Sizin PKK ile ilişkiniz yoksa bu battaniyeler ne için buradır? Çocukları Türkiye genelinden buraya getiriyorlar, burada yatırıp, dağa götürüyorlar. Bütün dünya gözleriyle görsün; burası PKK'nın askerlik şubesidir, onların kayıt yeridir. Bir çocuk burada kaydedilmeyene kadar dağa gönderilmiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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HDP önünde gerginlik

Bataniye dolu minibüs

Rauf Biçer'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Nurettin FİDANCAN - Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,

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TAVŞANLI'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen Tahsin İslamoğlu (21) ve Murat Perşan (29) sokakta karşılaşıp silahla birbirlerine ateş etti. Kavgada Tahsin İslamoğlu hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti, Perşan ise tedavi altına alındı.

Olay, Yeni Mahalle Adliye Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Tahsin İslamoğlu ve Murat Perşan sokakta karşılaşarak sözlü olarak tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada İslamoğlu tüfekle ve Perşan ise tabanca ile birbirlerine ateş etti. Yaralanan İslamoğlu çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Diğer yaralı Perşan ise kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nden Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tavşanlı'da olay yeri

-Ambulans ve polis ekipleri

-İslamoğlu'nun yerdeki görüntüsü

-Murat Perşan'ın Kütahya hastane girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI(Kütahya),

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AV TÜFEĞİYLE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ



ADANA'da Sebahattin Narin (25), kavga ettiği Abdülkadir S. tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Sebahattin Narin ve Abdülkadir S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı. Abdülkadir S.'nin ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmaların başına isabet ettiği Sebahattin Narin, kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, elindeki silahla kaçmaya çalışan Abdülkadir S.'yi yakaladı. Yakınları tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürülen Narin ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen katil zanlısı Abdülkadir S., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri yakınındaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Olay yerinde inceleme yapan polisler

Yerdeki boş kovandan görüntü

Olay yeri numaratörlerinden görüntü

Yerdeki dolu av tüfeği fişeğinden görüntü

Polis aracından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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12 YAŞINDAKİ SUDE, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Zübeyde Kılınç (39) ile kızı Beyza Kılınç'ın (16) tedavileri sürerken, baba ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç, kızları Beyza Kılınç ve Sude Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

SUDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Zübeyde Kılınç'ın ise sevk edildiği özel hastanede tedavisi sürüyor. Beyza Kılınç'ın da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Baba Ahmet Kılınç tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİNAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI

Sude Kılınç için memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Dinar Merkez Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene baba Ahmet Kılınç ile Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, bölge esnafı, vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve başında sargı olduğu görülen baba Ahmet Kılınç'ı koluna giren yakınları teskin etmeye çalıştı. Sude Kılınç'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Baba Ahmet Kılınç'tan görüntü

Cenaze töreni

Cenazenin araca konulması

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR/ DİNAR(Afyonkarahisar),

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ÜNİVERSİTELİ BERFİN'İN KATİLİNE 45 YIL HAPİS

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21), 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Cihat Kaycı, Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 25 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Duruşma savcısı önceki celselerde sanık hakkında verdiği mütalaada, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesini istemişti.

GEÇEN HAFTA ERTELENMİŞTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta karara çıkması beklenen duruşma, avukatların talebi nedeniyle ertelenmişti. İki tarafın avukatları da öldürülen Berfin Yıldız ve sanık Cihat Kaycı'nın aileleri arasında para karşılığı anlaşma yapılması durumunu mahkemeye sunmuştu. Avukatlar, para alınmasının gerekçesi olarak da alınacak belli bir miktar paranın Berfin Yıldız'ın öldürülmesinin ardından kanser hastalığına yakalanan babası Ünsal Yıldız'ın tedavisi için kullanılacağını mahkemeye belirtmişti. Mahkeme başkanı, "Bu şikayet gerektiren bir suç değil. Benim kararıma etki etmez. Ben yine verilecek cezayı veririm. Ancak sizin isteğiniz üzerine duruşmayı erteliyorum" dedi.

Ertelenen duruşma, dün Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı katıldı. Taraf avukatları ve Cihat Kaycı'nın yakınlarının katıldığı duruşmaya, Berfin Yıldız'ın ailesi katılmadı. Avukatlar duruşmanın başında taraflar arasında maddi anlaşma sağlanamadığını mahkeme heyetine bildirdi. Ardından savunmasını veren sanık avukatı, Cihat Kaycı'nın, sevgilisi Berfin Yıldız'ı yatakta başka bir erkekle yakalaması nedeniyle suçu ağır psikolojik bunalım içinde işlediğini söyledi. Avukat, sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak beraat kararı verilmesini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN KIZIN AVUKATININ SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Berfin Yıldız'ın ailesinin avukatının savunması ise dikkat çekti. Avukat savunmasında şunları söyledi: "Olay günü hava sıcaklığı eksi 22 dereceydi. Sanık, Berfin Yıldız'ı ormanlık alana götürdüğü sırada üşüdüğü için üzerindeki montu vermiştir. Sanık, olayı gerçekleştirdikten sonra ambulansı aramıştır. Ayrıca sanık, Berfin Yıldız ile aynı yatakta yakaladığı Aziz Başaran konusunda da, evden çıktığı sırada ev sahibine de "İçeride yaralı var, onunla ilgilen" diyerek Başaran'ı ölüme terk etmemiştir" ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan Cihat Kaycı ise, "Ben bu olayı tasarlayarak yapmadım. Allah benim yaşadığımı kimseye yaşatmasın. Ben böyle olmasını istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

45 YIL HAPİS

Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanığa bu suçtan iyi hal indirimi de uygulayarak 25 yıl, diğer suçlardan ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Böylece Cihat Kaycı hakkında toplam 45 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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TRAKTÖRDEN DÜŞÜP ARACIN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Huriye Fidan (63) hayatını kaybetti.

Kaza, İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye ve Osman Fidan çifti, ormanlık alanda odun toplamak üzere traktörle yola çıktı. Osman Fidan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bayır aşağı inerken bir anda kontrolden çıktı. Traktörün yan kısmında oturan Huriye Fidan, sarsıntı sırasında dengesini kaybedip yere düştü. Kontrolden çıkan traktör, Huriye Fidan'ın üzerinden geçerken, Osman Fidan ise sarsıntının etkisiyle araçtan savruldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Fidan ise yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadının cesedi, İnegöl Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Jandarma ekiplerinin incelemesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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AHIR YANGININDA 20 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan telef olurken, yaklaşık 5 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

Malkara'da çiftçilik yapan Hacı Salim ve kardeşi Haydar Salim'e ait Ahmetpaşa karayolu üzerinde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırda dumanların yükseldiğini görenler kardeşler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çiftlikte bulunanlar ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çıkarıp bir yandan da yangına hortum ve kovalarla su dökerek müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri güçlükle kontrol altına alarak, iş makineleri yardımıyla söndürdü.

Yangında ahırda bulunan ve kurtarılamayan yaklaşık 20 küçükbaş hayvan telef olurken, 50 çuval hayvan yemi, yaklaşık 5 bin saman ve ot balyası ile bazı tarım makineleri kül oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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alev alev yanan ahırdan detay

yanan küçükbaş hayvanlardan detay

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Söndürme çalışmalarından detay

Yangın ve çevreden detaylar

Kalabalıktan detay

Yanan saman ve ot balyaları

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaya geçidinde annesinin elini bırakıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yazbahar Zorlu (8) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Yazbahar hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Kaza, Alanyurt yolundaki Yağlı tohumlar mevkisinde yaşandı. Hanım Zorlu (35) ve kızı Yazbahar Zorlu yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullandı. Yazbahar, iddiaya göre, bir anda annesinin elini bırakıp koşmaya başladı. Bu sırada Yazbahar Zorlu'ya, Ali Kahraman (43) yönetimindeki 16 KKJ 16 otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Yazbahar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazbahar ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kızıyla birlikte hastaneye gelen annesi, 'Bir şeyin yok' diyerek Yazbahar'ı teselli etti. Yazbahar Zorlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralının hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 AĞIR YARALI

Kayseri'de, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Burak Sabuncu (27) hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta yaşanan olayda, iddiaya göre Burak Sabuncu esnaflık yaptığı bölgede husumetli olduğu Talha Uludağlar (24) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Uludağlar cebinden çıkardığı bıçakla Sabuncu'yu 5 yerinden bıçakladı. Yolun ortasında yaralanarak kanlar içinde kalan Sabuncu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ameliyata alınan Sabuncu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı Uludağlar ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polisin olay yerinde çalışma yapması

Polisin bıçaklanan kişinin eşyalarını kontrol etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

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SAMANDAĞ'DA YIKIM GERGİNLİĞİ

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kıyı kenar çizgisinde bulunan ve izin alınmadan inşa edildikleri belirlenen yapıların yıkımına başlandı. Yıkımı engellemeye çalışan bölge sakinleri ve belediye çalışanları arasında arbede çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, kararın Samandağ Kaymakamlığı'nca verildiğini söylerken, ev sahiplerinden bazıları, konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiğini öne sürdü.

Samandağ ilçesinin sahil şeridinde bulunan yapılar için 'kıyı kenar çizgisi ve devlet hazinesi içerisinde yer alıp izin alınmadan inşa edildikleri' gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Bu sabah saatlerinde, belediye ekiplerince yıkım çalışmalarına başlandı ancak bölge sakinleri tepki gösterdi. Yıkımı engellemeye çalışan bölgedekiler ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında kısa süreli arbede çıkarken ihbar üzerine bölgeye gelen polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI İDDİASI

Yıkımın Samandağ Kaymakamlığı'nın aldığı kararla yapıldığını belirten Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, "Turizm bölgemizde yer alan bu yapıların yıkımının ardından 50 yıllık bir projeyi Samandağ turizmine kazandıracağız" dedi.

Evine yıkım kararı çıkan kişilerden Muhsin Nefşioğulları ise yürütmeyi durdurma kararına rağmen görevlilerin yıkımlara devam ettiğini ileri sürerek, "Elimde yapı kayıt belgem ve yürütmeyi durdurma kararı var. Evimizin yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Belediye, bölge sakinlerinden bazılarına evlerini boşaltmaları için cuma gününe kadar süre tanıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşların yıkıma tepki göstermesi

Yıkım esnasından görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ(Hatay),

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KARGO ARACINDA 3 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

HAKKARİ'de, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan kargo aracında 3 kilo 320 gram eroin ele geçirilirken, sürücü Ü.A., gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevk edilmek istenilen kargo aracını Hakkari- Van yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, televizyonun içine 6 parça halinde gizlenen 3 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Ü.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerinin plazmada uyuşturucuyu çıkarması

Çıkarılan uyuşturucunun sergilenmesi

Genel Detay

Haber: HAKKARİ,

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SAHTE POLİS ROZETİ, TABANCA VE KELEPÇEYLE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI

AKSARAY'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin yanlarında rozet, tabanca ve kelepçe taşıyıp kendilerini polis gibi tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisinin aldı. Bunun üzereni çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, Konya'dan 3 araçla Aksaray'a tarihi eser getireceklerini belirledi. Ardından da dün Sultanhanı ilçesi yakınlarında daha önceden plakalarını belirlediği şebekeye ait olduğu öne sürülen 3 araca operasyon düzenledi. Operasyonda Yusuf K.(35), Ali Rıza Z.(42), Mehmet B.(28), Hasan Ceylani A.(19), Ramazan B.(41), Selami Y. (43) ve Ahmet Y.(33) göz altına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise, 1 adet sahte polis rozeti, 1'i kurusıkı 3 tabanca, tabancaya ait mermiler kelepçe ile tarihi değeri olduğu üzerinde durulan 1 adet kılıç, 1 adet kama, 2 adet heykel, 1 adet cam biblo, 2 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet obje, 1 adet bilezik, 44 adet irili ufaklı sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan B. ve Selami Y., tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen malzemelerden detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

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HURDA HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

SİVAS'ta, Yeni Oduncular Sitesi'nde odun deposuna dün sabah saatlerinde minibüs ile gelen bir kişi tek başına yaklaşık 200 kilogramlık hurda ve terazi kefesini çalarak kayıplara karıştı. Olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Yeni Oduncular Sitesi 9'uncu Sokak'ta bulunan bir odun deposunda meydana geldi. Sabah saatlerinde minibüs ile odun deposunun önüne gelen bir şüpheli, deponun önünde duran yaklaşık 200 kilogram hurdayı tek başına minibüsüne yükledi. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen ve yaklaşık 5 dakikada tüm hurdaları minibüsüne yükleyen şüpheli, terazi kefesini de minibüsüne koyarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Ahmet Turan Ayaz (65) dükkanındaki hurdaların ve terazi kefesinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Depo sahibi Ahmet Turan Ayaz, "Sabah 07.00'de buraya geldiğimde hurdaları yerinde göremeyince güvenlik kamerasını izledim. Üç tane kameramız var dükkanda adam buradan tek başına çekiyor. Kapalı minibüse yükleyip götürüyor. İki gün önce yine oldu. Kulübenin içerisinde köpek de var. Aldığımız önlemler çare almıyor. Gelen, alıp gidiyor. Hurdaları götürüyor da maddi değeri yok ama manevi değeri olan terazi kefesini de götürmüş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyerinin görüntüsü

-Konuşma

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ÖĞRENCİLERE VATAN VE MİLLET SEVGİSİNİN DE VERİLMESİ GEREKİR

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul açılış törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy ilçesinde hayırsever Yusuf Şenel'in yaptırdığı Yusuf Şenel Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ek binası ve Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun da açılışlarına katıldı. Halk oyunların gösterilerinin yapıldığı Yusuf Şenel Ortaokulu'nun açılışında konuşan Şentop, genel bütçeden ayrılan paylarda 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış olduğunu söyledi. Şentop, "Açılışını yaptığımız 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının çocuklarımız, öğretmenlerimiz, veliler, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Bugün de burada Şenel ailesinin yaptırdığı okulun açılışı için buradayız. Tabi devlet birçok alanda kurumlar ve binalar yapıyor, eğitim öğretim alanında da çok güzel eserler meydana getirdi. Son 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7.5 milyar olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir. Bu 17 yıl içerisinde 309 bin yeni derslik kazandırıldı. Yine öğretmen sayımızda yüzde 100'ün üzerinde bir artış gerçekleştirildi" dedi.

Eğitimde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyleyen Şentop, '"Öncelikle ideolojik bakış açısıyla okullarda verilen eğitim anlayışında değişiklikler meydana geldi. Ardından müfredatta yeni anlayışlara uygun kitaplar hazırlandı. Öğrencilerimizin okumayla ilgili sıkıntısı ve maddi zorlukları da burslarla aşıldı. Bu okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" dedi.

'ÖĞRETMEN SAYIMIZ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yusuf Şenel Ortaokulu'nun ardından, hayırsever Rıdvan Karabulut tarafından yaptırılan Atatürk İlkokulu ek dersliği ile Fatih Bozkurt tarafından yaptırılan Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun da açılışlarına katıldı. Atatürk İlkokulu'ndaki törende konuşan Şentop, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeden ayrılan pay ile artırılan derslik ve öğretmen sayısını söyledi. Şentop, "İlkokullarda bir öğretmen başına 24 öğrenci, ortaokullarda 20 öğrenci, genel olarak ortaöğretimde 21 öğrenci, mesleki öğretimde ise 19 öğrenci düşüyor. Yaklaşık 18,5 milyon civarında Türkiye genelinde ilk ve orta tasdikli öğrencimiz var. Öğretmen sayımızda 1 milyonun üzerinde. Eğitim öğretim alanında tabi devletin çok şey yaptığını söylüyoruz, söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Hayırseverlerinde bu alanda yapacağı çok şey var" dedi.

Şentop, okullarda millete, vatana, topraklara, devlete bağlılık anlamında da bir eğitimin vizyonunun olması gerektiğini dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Çok yakın bir zamanda bunu gördük. Fetullahçı terör örgütü FETÖ okullarında iyi eğitim ile yetişen çocuklar vardı. Fakat onların önemli bir kısmı bugün 15 Temmuz 2016 gecesi meclisi, Cumhurbaşkanlığı'nı bombalayan, kendi vatandaşlarına nişan alarak alnından ateş eden, 251 vatandaşımızın şehit olmasına yol açan bir anlayışla hareket edebilecek zihniyetteydiler, vasıftaydılar. Bu bakımdan sadece iyi yetişmiş olmak önemli değil, vatan ve millet sevgisinin de bu topraklara ait olmanın değerlerinin de bu öğrencilerimize çocuklarımıza verilmesi gerekir. Daha önceki zamanlar için söylenmiş bir söz var. Bir düşünce adamımızın sözü 'Türkiye'de iyi yetişmiş insan Türkiye'ye ait değildir. Türkiye'ye ait insanlar da iyi yetişmiş değildir.' diyor Türkiye'nin önemli bir paradoksuydu. İyi okullarda az önce de örneğini verdim iyi yetişmiş öğrenciler Türkiye'ye vatana millete bağlılık duygularıyla hareket eden vasıflara sahip değildi, genel için söylüyorum. Ama Türkiye'de bu vasıflara sahip insanlarda iyi yetişme imkanlarından mahrumdu. İşte biz bu farkı bu paradoksu yerecek çok önemli adımlar attık bu anlamda. Bütün okullarımızda imkanları arttırarak işte 432 bin 288 okulumuza eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle dersliklerimize akıllı tahtalar yerleştirildi. 1.5 milyonun üzerinde tablet öğrencilerimize dağıtıldı. Biliyorsunuz yine ders kitapları bedava olarak 17 yıldır öğrencilerimizin önüne konulmaktadır."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy'de son olarak Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Şentop, dünya nüfusun özellikle sanayileşmiş ülkelerde, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde gittikçe yaşlandığını belirterek, "Dünya nüfus dengelerini değiştirecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Halbuki gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasıyla oluşan bir vakum var. Gelişmekte olan veya gelişmeye yeni başlamış ülkelerde de genç nüfus dolayısıyla o vakuma cevap verecek bir potansiyel oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki 25 yıl 50 yıl içerisinde göç diye bahsettiğimiz konu artık bir tartışma hamuru olmaktan çıkıp dünyanın bütün dengelerini değiştirebilecek bir noktaya varabileceğini görüyoruz. Türkiye o anlamda genç nüfusu itibariyle de şanslı ülkelerden birisi ama bu nüfusumuza gençlerimize çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim imkanı sunmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimizi çocuklarımızı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu görüyoruz birçok noktada işte 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde gençlerimizin ne kadar gayretle anayasal düzene, devlete karşı yapılan bir operasyonda nasıl karşı durduklarını hep beraber gördük. Ama yaşadıklarımız gösteriyor ki gençlerimizin vatanına milletine bağlılıkları konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Onları daha iyi yetiştirirsek gelecek Türkiye'nin iddiaları bakımından çok daha bizim için ümit verici hale gelecektir" dedi.

Şentop, okul yaptıran hayırseverlerin artmasını istediğini ifade ederek, "Bilhassa Tekirdağ'da. Çünkü ilk açılışımızda da konuştum, Türkiye ortalamasını arz ettim ama Tekirdağ ortalaması Türkiye ortalamasına göre biraz daha düşük. Türkiye'de ilköğretimde bir öğretmene 24 öğrenci düşerken, Tekirdağ'da 27 öğrenci düşüyor. Bu bakımdan daha çok binaya, daha çok dersliğe ihtiyacımız var. Ben hayırseverlerin çok olduğunu düşünüyorum. Devletimizin teşvikinin bu konuda az olduğu kanaatindeyim ve bu konuda çalışmalar yapacağız. Umarım bu tür eserler örnek olur" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, okul açılışlarında hayırseverlere plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Okulların açılışlarından detaylar

Şentop'un karşılanması

Okullardan detaylar

Şentop'un konuşmaları

Halk oyunları gösterileri

Öğrencilerin Şentop'a çiçek vermesi

Okullardan detaylar

Şentop'un plaket vermesi

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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KAPADOKYA'YA 8 AYDA 2,5 MİLYON TURİST



TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, yılın ilk 8 ayında 2 milyon 533 bin turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ne gerçekleşen ziyaretlere ilişkin rakamları açıkladı. Ağustos ayında bu merkezleri 566 bin 33 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, yılın ilk 8 ayında ise bu rakamın 2 milyon 533 bin olarak gerçekleştiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapadokya nın havadan drone ile çekilen görüntüleri

-Balon görüntüleri

-Turistlerden görüntler ARŞİV

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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