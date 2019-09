Dha yurt bülteni - 1

HATAY'DA ORMAN YANGINI

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

TEK NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alanda birçok noktada başladıktan sonra birleşen yangın geniş alanda devam ediyor. Gece olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin karadan güçlükle yaptığı müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Yangından genel ve detay görüntüler

Yangına müdahale için gelen ekiplerden genel ve detay görüntüler

Ekiplerin yangına müdahalesinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

=====================================

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI: 13 HEKTAR YANDI



Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu yerleşim yerleri ile tarım alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Serik'e bağlı Kozan Mahallesi Gökveliler mevkisindeki ormanlıkta, dün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri ve 3 dozer ile bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki yangın bölgesine ulaşan ekipler, hemen müdahaleye başladı. Alevlere havadan da helikopterlerle müdahale edildi. Yangın, saat 18.00 sıralarında, havadan ve karadan 3,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Geniş alanda etkili olan yangının, rüzgar nedeniyle yeniden başlama ihtimali olduğu belirtildi. Yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

13 HEKTAR YANDI

İlçede çıkan ve 3,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 13 hektarlık alanının zarar gördüğü ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Söndürme çalışmaları

++++

Yangın söndürme ekipleri

Helikopterlerden detay

Yanan ağaçlardan detay

Vatandaş röportaj

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

====================================

BURSA'DA ORMAN YANGINI: 5 HEKTAR KÜLE DÖNDÜ

BURSA'nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu ilk belirlemelere göre, 5 hektarlık alan zarar gördü.

Yangına, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 8 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan 60 kişi, katıldı. Yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan, ormanlık alan ve ekiplerin soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Drone ile havadan görüntü

-Yanan bölgeden görüntüler

-Yangına müdahaleden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN/ BURSA,

=====================================

OLTU'YU DOLU VURDU

Erzurum'un Oltu ilçesinde ani bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu ilçesinde dün saat 15.30 sıralarına başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede ilçe merkezini göle çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı altlarında bekledi. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik aksadı. Çamlıbel mahallesinde ise orman yolları tahrip oldu. Ormanda çalışan işçiler, yağıştan branda altına girerek korunmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dolu yağışı

-Caddeler

-Vatandaşlar röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU(ERZURUM),

=============================

'DUR' İHTARINA UYMAYAN MİNİBÜSTEN 35 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI: 6 GÖZALTI



AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Söke-Milas Karayolu Asri Mezarlık yanındaki jandarma noktasında meydana geldi. Jandarma ekipleri uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçmaya başladı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri minibüsün durdurulması için koordineli çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, minibüs kısa bir süre sonra ekipler tarafından durduruldu. Ekipler sürücü ile sokak aralarına kaçan 4 şüpheliyi gözaltına alırken, minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler ve gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Olayın ardından organizatör olduğu ileri sürülen M.Y isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

DİDİM'DE DE 61 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANMIŞTI

Öte yandan, Didim ilçesi ve Tekağaç Burnu açıklarında da yine 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 61 kaçak göçmen yakalamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Minibüsün yakalama anı

-Düzensiz göçmenlerin minibüsten indirilişi ve genel detay görüntüler

Haber-Kamera: İslam KELEŞ - Ediz VERDİOĞLU/ AYDIN,

========================================

ZABIT KATİBİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİNDEN İTİRAF: BEN ÖLDÜRDÜM

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2017 yılında emekli zabıt katibi Çetin Okatan'ı (50) öldürdüğü suçlamasıyla, yaklaşık 1 yıl sonra yakalanıp tutuklanan Ferhat Caner (32) yargılandığı davada cinayeti itiraf etti. Ferhat Caner, "Çetin Okatan'ı ben öldürdüm. Ama kasıtlı olarak öldürmedim" dedi. Öldürülen zabıt katibinin ağabeyi Mehmet Okatan ise cinayet şüphelisinin mahkemede yalan ifade verdiğini söyledi.

Ailesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde, hakkında polise kayıp başvurusunda bulunduğu, Alanya Adliyesi'nde zabıt katipliğinden emekli Çetin Okatan, 20 Temmuz 2017'de Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Okatan'ın bir alacağını konuşmak üzere Ferhat Caner ile 4 Temmuz'da Gazipaşa'ya gittiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Okatan ile Caner'in markete beraber girdiklerini ve alışveriş yaptıklarını, ardından Okatan'ın kayıp olan aracıyla olay yerine doğru gittiklerini tespit etti.

1 YIL SONRA YAKALANDI

Olayın ardından şüpheli olarak aranan Ferhat Caner, 31 Ağustos 2018 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde cinayet masası ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Ferhat Caner'in 'yaralama', 'dolandırıcılık', 'hakaret', 'sahte kredi kartı üretme ve satma' gibi 20 ayrı suçtan arandığı, 2014 yılında da cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Eski suçlarından da hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ferhat Caner, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Tutuklanmasının ardından Tarsus Cezaevi'ne sevk edilen Caner, 10 Eylül'de, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp savunma yaptı. Mahkemeye öldürülen Çetin Okatan'ın eşi, çocukları, avukatları ile ağabey Mehmet Okatan da katıldı. Ferhat Caner, 10 Eylül 2018 tarihinde Gazipaşa Savcılığı'na verdiği ifadesini yineledi. Suçunu itiraf eden Caner, "Ben icra kapsamında düzenlenen ihalelere girerek geçimimi sağlarım. Çetin Okatan'ı 4 yıldır tanırım. Ben bu şahısla adliyeye gidip gelme esnasında tanıştım. Çetin Okatan'ı ben öldürdüm. Ama kasıtlı olarak öldürmedim. Bizim olay mahalline gitme amacımız konuşmaktı. Olay mahalline sabah gittik. Konuşma amacımız aramızda var olan ticari ilişkiydi. Cezaevi firarisi olduğum için ihalelere kendim giremiyordum. Firari olduğum için Giray Hancıoğlu ismini kullanıyordum. Adliyeye girerken bana kimlik sorulmuyordu. Çetin Okatan yanıma gelerek beni alıyordu ve Alanya Adliyesi'ne bu şekilde giriyordum. Çalıştığı yere ve odasına girebiliyordum" dedi.

İHALELERE GİRİYORDU İDDASI

İhalelere girmek için Çetin Okatan'a para verdiğini iddia eden Caner, "Gazipaşa'da taşındığımdan beri firari olduğum süreç içerisinde Alanya Adliyesi'ne bu şekilde girebiliyordum. Çetin Okatan benim adıma ihaleye gireceğini belirttiğinden kendisine adliye içerisinde elden 50 bin TL, adliyenin karşısındaki kafede 190 bin TL verdim. Kendisi bana ihalelere girdiğini belirttiği tarihlerde girmemiş. Zaten aramızdaki tartışma konusu da buydu. Bu sebepten dolayı tartışıyorduk. Hasdere'de bulunan suyun olduğu köprübaşındaki yere gitme ve konuşma teklifinde kendisi bulundu" diye konuştu.

MAHKEME ERTELENDİ

Tarafları dinleyen Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, mahkemeye gelmeyen tanıkların dinlenmesine, icra mahkemeleri, icra daireleri ve sulh hukuk mahkemelerindeki satışlara katılıp katılmadığının araştırılmasına kararı verdi. Tarsus Cezaevi'nde tutuklu olan Ferhat Caner'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

'ÇELİŞKİLER VAR'

Ağabey Mehmet Okatan, duruşmaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yargıya güvendiklerini söyledi. Olayın ardından ailesinin psikolojisinin bozulduğunu aktaran Mehmet Okatan, "2017 yılı 20 Temmuz'da kardeşim Çetin Okatan'ı Gazipaşa'nın Hasdere mevkiinde Ferhat Caner isimli kişi arkasından vurarak katletti. Öldürdükten sonra üzerini çalıyla gizleyerek kardeşimin aracını da alıp kaçtı. Kaçış süreci 13 ay 10 gün sürdü. Kardeşimin ilk duruşmasına girdik. Karakoldaki ilk ifadesiyle adliyedeki ifadesinde çelişkiler var. Bizler aile olarak çok huzursuzuz ve kendim de psikolojik tedavi görüyorum. Çok rahatsızız ama adaletimize güveniyorum. Gerekli cezayı alsın ki bizler de vicdanen rahatlayalım" dedi.

'YALAN İFADE VERİYOR'

Diğer kardeşleri ve annesinin Çetin Okatan'ı kaybetmelerinin ardından sağlıklarının bozulduğunu belirten Mehmet Okatan, şöyle konuştu:

"Kardeşim arabasına yöneldiği zaman arkasından tek kurşunla vurarak öldürüyor ve arabasını alıp götürüyor. Olaydan önce market görüntüleri var. Marketten alışveriş yapıyorlar. Şahıs marketteyken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sol tarafındaki şişkinlik gözüküyor. Tabanca belinde, kardeşimle tekrar araca binerek geldikleri istikamete giderek ıssız alana geliyorlar. Orada kardeşimle münakaşa ettiğini söyleyerek yalan ifade veriyor mahkemede. Kardeşimin saat 12.40'da market görüntüsü var, bir şeyi yok. Saat 13.20'de de kardeşimi katlediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Mehmet Okatan konuşması

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

===============================

KAFEDE OTURANLARA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI



MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille bir kafenin önünde durarak bahçede oturan Fatih Torun (33), Sinan Yılmaz (47) ve Mesut Uluca'ya (33), av tüfeği ve tabanca ile ateş açarak kaçtı. Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan 3 arkadaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden (sokak-kafe) genel ve detaylar

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri ve inceleme yapması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

=====================================

KAFEDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre kafeye gelen S.K. ile kafe görevlileri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.K., üzerindeki tabanca ile kafe görevlisi Yasin G.'yi (35) sağ ayağından yaradı. Kavga sırasında olay yerinde bulunan Yunus D. (19) isimli bir öğrenci ise yüzünden hafif yaralandı. Saldırgan, bindiği otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli S.K., kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

=====================================

TEHLİKEYE ALDIRMAYIP DENİZE GİRDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ANTALYA'da, aşırı rüzgara rağmen denize giren Şehmuz Baran (20) ölümden döndü. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Baran, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle cankurtaranlar tarafından çekilen sarı ve kırmızı renkli flamaya rağmen denize giren Şehmuz Baran, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Dalgaların arasında Baran'ın batıp çıktığını gören cankurtaranlar, denize girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Baran cankurtaran ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Baran, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Baran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şehmuz Baran'ın ambulansa taşınması

Sahilden detay

Dalga detay

Cankurtaran kulesindeki uyarı bayrakları

Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI - Tolga YILDIRIM/ ANTALYA,

=============================================

ÇORUM'DA ARANAN 5 KİŞİ OKUL ÖNÜNDE YAKALANDI

ÇORUM'da polisin okul önlerinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Çorum'da polisin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla okullar bölgesinde denetimler yapıldı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öğrenci ve vatandaşlar, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Polisin denetim gerçekleştirmesi

-Araç ve şahıs aramaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

===================================

ÇORUM'DA HIRSIZLIK ANI KAMERADA

ÇORUM'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanının camını kırarak içeri giren 2 kişi kasada bulunan 7 bin TL'yi alarak kaçtı. Tanınmamak için kafalarını örten şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine araştırma yapan polis şüphelilerin Tunahan Ç., ve Yasin M. olduğunu belirledi. Şüpheliler polisin operasyonu sonucu yakalanark gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Zanlıların adliye binasına getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

===================================

BODRUM'DA, ORMANDA KAYBOLAN İNGİLİZ TURİST BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte gittiği Pedasa Antik Kenti'ndeki ormanlık alanda kaybolan 72 yaşındaki İngiliz turist Wal Bruke için polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi tarafından, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan İngiliz turist Wal Bruke, dün eşi Carol Bruke ile birlikte dün saat 16.00 sıralarında, Pedasa Antik Kenti'ni gezmeye gitti. Bruke çifti, bir ara Antik Kent'teki ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre sonra yorulan ve dinlenmek için oturan eşinin yanından ayrılıp, yürümeye devam eden Wal Bruke ormanda kayboldu. Carol Bruke, çevrede yaptığı aramalara rağmen eşine ulaşamayınca, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Ekibi'nden yardım istedi.

İngliz turistin bulunması için bölgeye sgeleni arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını geniş bir alanda sürüyor.

KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü. Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.

AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonlanırken Carol Bruke polis ekipleri tarafından çiftin Gümbet Mahallesi'nde kaldıkları otele götürdü. Çiftin tatillerinin dün son günü olduğu ve saat 22.00'de İngiltere'ye dönecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Arama kurtarma ekiplerine ait araçlaran görüntü

-Carol Bruke'un kaybolan eşinin bulunması için endişeli bekleyişinden görüntü

+++

-Carol Brukw'un eşiyle teflonda konuşup gözxyaşlarına boğulması

-Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

-Bölgenin havadan çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),

======================================

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SPOTÇULARA KOŞTU

Üniversite için Antalya'ya gelen öğrenciler eşyalarını 2. el mağazalarından aldı.

Öğrencilerin en büyük derdi "Öğrenciden yüksek kira" talebi

Antalya'da üniversitelinin kiralık ev çilesi

Antalya'da, akademik yılın başlangıcıyla öğrenciler ev arayışına girdi. Akdeniz Üniversitesi'nin karşısında bulunan Kültür Mahallesi'nde ev aramayı tercih eden öğrenciler, geçen yıla göre yüzde 30 oranında kira artışıyla karşılaştı. Evleri eşyasız kiralayan öğrenciler, çözüm için uygun fiyata ürün satan spotçulara yöneldi.

2019-2020 akademik yılının açılışıyla üniversitede okuyan öğrenciler ev arayışına geçti. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yurtların dolmasıyla üniversite yakınlarında ev tutmaya başladı. Öğrencilerin ev tercihi genellikle Kültür Mahallesi oldu. Kültür Mahallesi'nde çalışan emlakçı Levent Kahraman, üniversiteye yakın bölgedeki mahallelerin en çok tercih edilen alan olduğunu söyledi. Kiralarda geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış olduğunu belirten Kahraman, en çok tercih edilen 1+1 ve 2+1 evlerin yüzde 90'a yakınının tutulduğunu söyledi. Öğrencilerin genellikle eşyalı evleri tercih ettiğini anlatan Kahraman, eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürün satan spotçulardan eşya temin ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EVLER YETERSİZ

Emlakçı Levent Kahraman, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan Kültür, Gülveren ve Meltem mahallelerinde öğrenci yoğunluğu olduğunu söyledi. Evlerin ortalama 45 metre ile 120 metrekare arasında, 1+0, 1+1, 2+0, 2+1 ve 3+1 gibi bütçeye göre değiştiğini belirten Kahraman, 1+1 gibi zemin kat veya çatı katı evlerin daha ucuz olduğunu anlattı. Kahraman, "Öğrencilerin tek sorunu bölgede çok öğrenci olmasıyla evlerin yetersiz kalması. Kültür'de 2+1'in üzerindeki kiralık ev sayısı azaldı. Ailelerin çıktığı 3+1 evler, öğrencilere kiralanmaya başladı. Şu sıralar ev tutamayan öğrenciler, aparta ve yurtlara döndü. Ev fiyatları Kültür'de son bir yıl içerisinde yüzde 30 ile yüzde 40 civarında arttı. Geçen sene 900 liraya verdiğimiz 40-45 metrekarelik evler, bu sene 1200-1300'e kadar çıktı" dedi.

KONTRATA RAĞMEN DIŞARDA KALDI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'ni kazanan Tufan Ala (18), okul kayıt işlemleri için Bursa'dan Antalya'ya gelip 4 gün boyunca ev baktığını anlattı. 12 gün önce 1+1 ev için kontrat imzaladığını söyleyen Ala, üniversitenin açılmasıyla birlikte ailesiyle evine yerleşmeye geldiğini, evin boşaltılmadığını öğrenip hayal kırıklığına uğradığını anlattı. Yapılan kontrata güvendiğini anlatan Ala, bölgedeki evlere talebin çok olduğunu, ev arayışının sürdüğünü söyledi. Oğlunu Antalya'ya yerleştirmeye gelen Fahrettin Ala (55) ise oğlunun mağdur olduğunu ev aramaya ailecek geldiklerini anlattı.

EVCİL HAYVANI İÇİN EV DEĞİŞTİRDİ

Akdeniz Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Karael (21), önceki ev sahibinin evcil hayvan beslemesine karşı olduğu için evden çıkarttığını anlattı. Bunun üzerine haziran ayında yeni bir ev bulduğunu aktaran Karael, 2+1 evi iki öğrenciyle paylaştığını anlattı. Ev tutma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Karael, "Köpeğim var. Çoğu ev sahibi evcil hayvana sıcak bakmıyor. Daire konusunda şanslıyız. Komşularımız sağ olsun bu konuda anlayış gösteriyor. Köpeğim için bir oda ayarladım, orada kalıyor" dedi.

EV DİZMEK ORTALAMA 1500 LİRAYI BULUYOR

Kültür Mahallesi'nde spot eşya satan Özkan Elbir (50), evini eşyalı kiraya veren ev sahiplerinin ve eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürünleri satın aldıklarını anlattı. Öğrencilerin genellikle temel ihtiyaçları olan fırın, buzdolabı, yatak gibi malzemeleri aldıklarını anlatan Elbir, yapılan alışverişin ortalama 1500 lira tuttuğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER SPOTÇUDAN ALIYOR

Spotçuda alışveriş yapan Ömer Yıldız (65), evini öğrencilere eşyalı kiraladığını, bunun öğrenci ve ev sahibi için daha iyi olduğunu söyledi. Spotçudan alışveriş yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Hüseyin Çetinkaya (22), "Bu sene eşyasız ev kiraladık. Bunun için uygun fiyatlarda satış yapan spotçuları tercih ettik. Çamaşır makinesi, ocaklı fırın, yataklı baza ve sehpa aldık. Toplam 750 lira tuttu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Mahalle sokak içinden görüntü

-Bina balkonlarına asılan kiralık yazılarından görüntü

-Ev anahtarlarından görüntü

-RÖP 1: Levent Kahraman ( Emlakcı )

-Ev için emlakcıya gelen baba ve oğlunun görüntüsü

-RÖP 2: Tufan Ala ( Öğrenci )

-RÖP 3: Fahrettin Ala Öğrenci babası)

-RÖP 4: Ayşegül Karael ( Öğrenci )

--Ayşegül karael evde bulaşık yıkarken görüntüsü

-DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

-Ayşegül Karael evde köpeği ile görüntüsü

-Temizlik yaparken görüntüsü

-RÖP 5: Ömer Yıldız ( Ev sahibi )

-Spotçudan görüntü

-RÖP 6: Hüseyin Çetinkaya ( Öğrenci )

-Öğrencilerin spotçudan eşya almaları

-RÖP 7: Özkan Elbir ( Spotçu)

-DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

-Detaylar

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASAN/ANTALYA,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (4)

KILIÇDAROĞLU: DÜZGÜN, ADALETLİ SİYASET ANLAYIŞINI BAŞLATIYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Serinhisar'ın ardından Honaz ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Yüksel Kepenek'i belediye başkanı seçtikleri için vatandaşlara teşekkür etti. Yeni, düzgün ve ahlaklı bir siyaset anlayışını başlattıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kimsenin yaşam tarzını sorgulamıyoruz ve saygılıyız. Peki siyaseti ne için yapıyoruz. Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz. Her evde tencere kaynasın, işsizlik olmasın, huzur ve bereket olsun diye siyaset yapıyoruz. Eğer biz siyaseti bu noktaya çekmezsek kavga ve dövüş arasında kimin doğruyu, kimin yanlış söylediğini vatandaş anlayamaz. Biz doğru, düzgün, namuslu ve adaletli bir siyasete çekmek istiyoruzö dedi.

DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, programına 8 Ağustos'ta 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Bozkurt ilçesi ile devam etti. Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, deprem sonrasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, depremde can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Depremler her yerde oluyor. 21'inci yüzyılda depremden insanların ölmemesi lazım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım. İnsan hayatı sıradan bir hayat değildir. Bizim insanı korumamız lazım. Bir deprem yaşandı ve birçok yerde sorun var doğrudur. Ama hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını çözeceğiz. Bozkurt'a yakışacak bir belediye binanız olacak göreceksiniz. Kısa süre içinde olacak. Evleri yıkılan vatandaşlar var. Bunların içinde yoksullar var. Bize oy verip vermemen önemli değil. Sen insansın ve evini yapamıyorsun. Bizim görevimiz sana ev yapmak. Evi yapacağız. Aydın, İzmir ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız el ele verdiler sizin sorunlarınızı çözeceğizö diye konuştu.

EVİ ZARAR GÖREN YAŞLI KADINA ZİYARET

Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte depremde evi zarar gören 70 yaşındaki Mevlüde Doğan'ı, 6 yaşındaki torunu Emir Doğan'la birlikte kaldıkları çadırda ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yaşlı kadına sorunlarının çözümü için destek sözü veren Kılıçdaroğlu ardından Tutluca Mahallesi'ne geçti. Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, evleri zarar gören 2 aylık depremzede Güneş Hazır'ı kucağına alarak ilgilendi, daha sonra burada yaşayan vatandaşlarla sokakta oturup sohbet etti. Kılıçdaroğlu Denizli programının sona ermesinin ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kılıçdaroğlu'nun Bozkurt Belediyesi'ni ziyaret etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun 70 yaşındaki Mevlüde Doğan'ın evini ziyaret etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun Tutluca Mahallesi'ni ziyaret etmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=======================================

ZİRAAT ODALARININ AYÇİÇEĞİ FİYAT ENDİŞESİ

Marmara Bölgesi'nin il ve ilçelerinin ziraat odaları başkanları Edirne'de bir araya gelerek, döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyatı açıklanan alım fiyatından çok aşağıya düşen ayçiçeği ile ilgili endişelerini dile getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, 2.20 TL'ye kadar gerileyen fiyatın daha da düşmesi durumunda, hem çiftçinin hem de Trakya Birlik'in zarar edeceğini belirterek, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretimini sağlayan aralarında Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin de bulunduğu Marmara Bölgesi Ziraat Odası başkanları Edirne'de bir araya gelerek, ayçiçeğinin açıklanan fiyatın altına düşmesini masaya yatırdı. Odalar adına hazırlanan ortak açıklamaya yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, 2019 yılı girdi maliyeti 2,46 TL/ kg olan ve alım fiyatı ise 2.50 TL olarak açıklanan ayçiçeğinin son günlerde piyasadaki fiyatının dolar kuru düşüşünden dolayı 2,20 TL'ye gerilediğini ifade etti. Doların daha da düşmesi durumunda ayçiçeği alım fiyatının düşeceği yönündeki endişelerini anlatan Darcan, "Geçtiğimiz haftadan itibaren dolar kurunda görülen gerileme, ayçiçeği fiyatına yansımış ve piyasada fiyatlar 2 bin 200 ton/ TL'ye kadar gerilemiştir. Doların daha da gerilemesi durumunda bu fiyat daha da gerileyecek mi? Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Trakya Birlik 2 bin 500 Ton/ TL'ye ürün almaya devam ediyor. Sonuçta ne olacak? Üretici ürününü piyasaya değil, Trakya Birlik'e teslim edecek ve piyasada yağ fiyatlarının ithal ürünle düşmesi durumunda Trakya Birlik zarar edecek. Bu durumdan hem üretici hem de Trakya Birlik zarar görecek" dedi.

'REFERANS FİYATI ARTIRILMALI'

Hasat döneminde bu tür ani değişimlere karşı hızlı önlemler alınması gerektiğini dile getiren Darcan, "Gümrük vergi oranı piyasayı koruyamıyor ise referans fiyatlar artırılarak, düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir. Bu nedenledir ki, ayçiçeğinde referans fiyat üreticilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında 800 dolar/ tona çıkarılan referans fiyat, üreticilerimiz tarafından yerinde bir karar olarak değerlendirilmiştir. Bu yılda da 450 dolar/ ton olan referans fiyatının 700 dolar/ tona yükseltilmesini bekliyoruz. Bu ton başına alınan verginin 90 dolardan 140 dolar seviyesine çıkartılması demektir. Gelen ithal ürün maliyetinin ton başına 50 dolar artması iç piyasa fiyatlarının gerilemesini engelleyecektir. Üreticilerimizin bir sonraki sezonda üretime devam edebilmesinin sağlanması, üretimin cazip hale gelmesi bakımından fiyat düşüşleri önlenmelidir" diye konuştu.

Darcan, ayrıca, lisanslı depoculuk uygulamasından yararlanan üreticinin, bankadan çektiği krediyi ödeyemeden yeni ürün ekebilmek için başka kredi çekmek zorunda kaldığını ifade etti. Hükümetten söz konusu kredilere sıfır faiz uygulanarak 5 yıl ertelenmesi talebinde bulunan Darcan, "Biliyorsunuz Ziraat Bankası'na borcu olmayan çiftçimiz yok. Genelde borç ertelemesi yapılıyor yüzde 23 faiz üzerinden. Şimdi üreticimiz bu yıl borcunu erteletti, üzerinde yüzde 23 faiz konuldu. Zaten bir dahaki yıla çıkaracağı aynı ürün. Bir dahaki yıla girebilmek için tekrar kredi kullanıyor. Üreticimizin borcu 5 yıl faizsiz olarak eşit taksitlere bölünsün, böyle bir ödeme kolaylığı yapılsın. Yoksa yeni bir kredi alırsa üretici, borç üstüne borç koymuş olacak. Bu üreticimizi çok zor durumda bırakıyor" dedi.

'ÇELTİK FİYATI YETERSİZ'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, ayrıca, önceki gün TMO tarafından açıklanan çeltik alım fiyatlarının, üreticinin maliyetini karşılayamayacağını, çok dip rakamlar olduğunu söyledi. Darcan, "Çeltik maliyetlerimizi geçmiş dönemde sizlerle paylaşmıştık. 2 lira 30 kuruş gibi bir dönüm maliyetimiz var. Bu dane maliyetini tabi ki değiştiriyor. Şimdi bir Osmancık verimi, bir baldo verimi farklı farklı tonajlara sahip, dane verimine gelince yani 3 liranın üzerinde bizim dane maliyetimiz var. Yani 3 TL üzerinde. Yani bugün açıklanan bir 3 lira 5 kuruş, Osmancık ancak şu anda bizim maliyetimizi karşılamaktadır. Ben bu yıl üreticilerin çok kar edeceğini düşünmüyorum. Yani bu rakamlar çok dip rakamlardır. Ben tekrar tarım bakanımızdan bu fiyatların gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu fiyatlar gerçekten üreticimizin üretim maliyetleridir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Toplantıya katılanlar

Darcan'ın açıklaması

Oda başkanları

Üreticilerden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

====================================

ÇOCUĞUNUN AMELİYATI İÇİN MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI ALDIRDI

Gaziantep'te, 6 ay önce solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu ile dünyaya gelen ve ailesinin karşı çıkması üzerine mahkemeden alınan 'sağlık tedbir kararı' ile ameliyat edilen ikizlerden Ecrin bebeğin, ikinci kez ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatı için 20 bin TL gereken bebeğin annesi Güllü İlksöz, kızının yeniden mahkeme kararı alınarak, ameliyat edilmesini istedi.

Hacı ve Güllü İlksöz çiftinin 6 ay önce özel hastanede sezaryenle dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Ecrin'de solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu tespit edildi. Doktorlar kuvöze alınan bebeğin acil bağırsak ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ancak aile bebeklerinin ameliyat edilmesine karşı çıkıp, imza karşılığı Ecrin'i alıp eve götürdü. Doktorlar da Hukukçu Hekimler Derneği'ne başvurdu. Derneğin mahkemeden çıkarttırdığı 'sağlık tedbir kararı' üzerine, Ecrin bebek aileden alınıp 18 Mart günü ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından 1 ay tedavi altında tutulan Ecrin bebek, taburcu edilip, ailesine teslim edildi.

Ecrin bebeğin şimdi bağırsaklarından ikinci kez ameliyat edilmesi gerekiyor. Ancak bu ameliyat için 20 bin TL'ye ihtiyaç var. Aile maddi durumlarının olmadığını bildirerek, kızları için yeni bir mahkeme kararı alınmasını istiyor.

?GEREKİRSE TEKRAR MAHKEME KARARI ÇIKARSINLAR?

Kızının ameliyatı için yardım isteyen anne Güllü İlksöz, "İkizlerim dünyaya geldi, kızım rahatsızdı. Oğlum da sorun yoktu. Kızım altı günlükken ameliyat geçirdi. Bağırsağı dışarıda kaldı. Şu anda 6 aylıklar. İlk ameliyatı yapan doktora götürdük. Bizden 20 bin lira ameliyat parası talep etti. Bunun üzerine devlet hastanesine gittik ancak bize 'ilk ameliyatı yapan, bağırsağı dışarıya çıkaran doktorun yapması lazım, risk alamayız' dediler. Bizim bu parayı verecek imkanımız yok. Çocuğu ameliyat ettiremiyoruz. Çocuğumu doğduğunda mahkeme kararıyla koruma altına alarak, ameliyat ettiler. Gerekirse yine koruma altına alıp, ameliyat ettirsinler. Çocuğumu sağlığına kavuştursunlar. 20 bin lirayı verecek durumumuz yok. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bebek

Bebeğin karnındaki yara

Annenin bebeği ile ilgilenmesi

Güllü Bayram ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

=====================================

MUTLULUĞA VİZE ENGELİ



Balıkesir'in Balya ilçesindeki Vediha Özkan, Danimarka'da yaşayan eşi Tuncer Özkan'a kavuşmak için 5 yıldır vize çıkmasını bekliyor.

Balya ilçesine bağlı kırsal Danişment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeşlerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yaşta kas hastalığına yakalandı. İkizlerden Vediha, 2014 yılında katıldığı TV programında, Danimarka'da yaşayan Tuncer Özkan ile tanıştı. Vediha'nın, Danimarka'da otomotiv sektöründe çalışan Tuncer Özkan ile arkadaşlıkları ilerleyen zamanlarda aşka dönüştü ve çift 4 Ağustos 2014'te evlendi.

Vediha Özkan, Danimarka'nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014'te konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan'a, 2016'da yılında Özkan'ın Danimarka'da kendi üzerine kayıtlı evi olmadığı gerekçesiyle vize verilemeyeceği söylendi.

Vediha Özkan, "Artık 5 senelik özlemimin sona ermesini istiyorum. Biz iki engelli kızız ve 76 yaşındaki annemiz bizimle ilgileniyor. Ben de evlendim ve eşimin yanında olmak istiyorum. Danimarka'nın tabi ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum. Şu an içinde bulunduğum durum, haksızlık. Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şu an ülke büyüklerinden başka bana yardımcı olabilecek kimse yok" dedi.

İkizlerden Vecihe Çolak kardeşinden hiç ayrılmadığını belirterek, "İlk başta ayrılma fikri zor geldi ama artık olması gerektiğini biliyorum. Kardeşimin hasretinin son bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Meliha Çolak ise "Kızım 5 yıldan bu yana eşinden ayrı yaşıyor. Ben kendisinden ayrılmak istemiyordum. O yüzden hatta 'Evlenme' dedim, ama artık evli. Eşi izin alabildiğinde yılda birkaç defa gelebiliyor. Kendisi artık eşinin yanında olmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İkiz kardeşler Vediha ve Vecihe'den genel ve detay görüntüler

-Vediha Özkan röp

-Vecihe Çolak röp

-Meliha Çolak röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALYA(Balıkesir),

======================================

YABANCI VE TÜRK REHBERLER 'ÇÖP' TOPLADI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı tur şirketinin rehberleri ve belediye ekipleri tarafından karayolu kenarı ve ormanda çevre temizliği yapıldı. 100 kişi tarafından toplanan bir kamyon dolusu çöp, atık merkezine götürüldü.

Marmaris ilçesinde yabancı bir turizm şirketinin İngiliz, Belçika, Alman, Çin, Fransız, Hollanda ve Türk tur rehberlerinden oluşan 80 personeli ve belediye temizlik işlerinden 20 kişi, turistik kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki karayolu kenarı ve orman içinde çevre temizliği yaptı. Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 100 kişi otobüslerle Çamlı Mahallesi'ne geldi. Eldivenleri takıp çöp torbalarının alan tur rehberleri, belediye ekipleri eşliğinde altı kilometrelik karayolunda ve orman içinde temizliğe başladı. Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte 5 saat süreyle battaniye, yatak, hurda malzemeler, bebek bezi, kağıt mendil, iç çamaşırları ve cam-plastik şişe toplandı. Bir kamyon dolusu çöp Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Etkinlik sonrası katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinliğin ardından belediye tarafından bir tesiste içecek ve kuru pasta ikramı yapıldı.

'10 YILDIR HER EYLÜL ORTASINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tur şirketi Marmaris Sorumlusu Van Eardley (35), "Buraya geldiğimizde çok üzücü bir görüntüyle karşılaştık. Yaptığımız çevre temizliği ile çok güzel bir yer oldu. Her yıl turizm sezonu bitimine yakın yetkili kurumlarla doğanın korunması ve bakılması için çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır her Eylül ortasında çevre temizliği gerçekleştirdik" dedi.

'MARMARİS'İN TURİZM SEKTÖRÜNDEN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞI YOK'

Çevre kirliliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Türk rehber Gaye Üstün (28) ise "Bir Türk vatandaşı olarak doğamızda ki kirliliği görünce utandım. Marmaris'in turizm sektöründen başka geçim kaynağı yok. Deniz ve doğasından kazanıyoruz. Gelecek nesillere çevremizin güzelliklerini bırakmak için herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Ciddi bir çöp potansiyeli mevcut. Çöp ve ayrıştırma kutuları olmasına rağmen doğaya bırakılan atık var. Dinlendiğiniz, piknik yaptığınız doğaya ve yüzdüğünüz denize sahip çıkın" diye konuştu.

'DOĞAMIZIN KÖTÜ HALİNİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Marmaris'in güzel bir ilçe olduğunu ve temiz kalmayı hak ettiğini belirten Belçikalı rehber Glorian Tearlagen (28) de, "8 yıldır Marmaris'te yerleşik yaşıyorum. Gelen misafirlerimize doğamızı ve kültürel yerleri gösterip tanıtıyoruz. Doğamızın kötü halini gördükçe üzülüyorum. Lütfen doğanıza ve Marmaris'inize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yabancı ve Türk tur rehberlerinin karayolu ile orman içi çevre temizliğinden genel-ayrıntılı görüntü

-Çıkan battaniye, yatak ve ev hurda malzemeler görüntüsü

-Temizlik sonrası çıkan atıklar önünde hatıra fotoğrafı görüntüsü

-Haberde geçen kişilerle röportaj

-Toplanan atıkların çöp kamyonuna alınması

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

====================================