Dha yurt bülteni - 1

1)KOZAN'DA ORMAN YANGINI

ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgedeki yoğun rüzgar sebebiyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yangından detaylar

Yangını söndürme çalışmaları detaylar

Haber-Kamera: KOZAN, (Adana), DHA)

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KUAFÖR ÇIRAĞI, SOKAK ORTASINDA BACAKLARINDAN VURULDU

2)SALDIRI ANI KAMERADA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.'nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde otomobilini yol kenarına park eden Mete Y.'nin yanına yaklaşan ellerinde tabanca bulunan iki kişi, ateş açmaya başlıyor. Mete Y.'nin bacaklarını hedef alarak ateş açan kişiler yerde sürünen gencin üzerine doğru gidiyor. Mete Y. sürünerek otomobilinin diğer tarafına geçerken, yere düşürdüğü cep telefonunu alan kişi yere atarak kırıyor. Tabancalarını bellerine sokan kişiler olay yerinden kaçıyor. Polis, olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Araçtan inmesi ((Güvenlik kamerası görüntüleri)

Vurulması

Saldırganların kaçması

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Olay yerindeki polis

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Vatandaşların yaralı gence yardım etmesi (cep telefonu kamerası)

HABER: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ESKİ SEVGİLİ, YANLIŞ KADINI VURDU

3)TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisini, iddiaya göre, av tüfeğiyle vurmak için pusuya yatan Ali Kaykı (67), hedefini şaşırınca üst katta oturan torununa bakmak için gelen 50 yaşındaki Sevgi Gümüş'ü vurarak ağır yaraladı. Kaçan Ali Kaykı Afyonkarahisar'da yakalandı. Denizli'ye getirilen Ali Kaykı, sorgusunun ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaykı, Adliyeye getirilirken, "Korkutmak amacıyla ateş ettim, beni tehdit etti. Vurmak amacıyla ateş etmedim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Zanlı Ali Kaykı'nın adliyeye getirilmesi

Konuşması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜRDÜ, ATLA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



KOCAELİ'de 5 yıl önce eşini baltayla öldürüp kaçan Abdülhadi Hakan (69), Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı. Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli'de, 5 yıl önce, eşini baltayla öldürüp kaçan ve dün Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince atıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Abdülhadi Hakan (69), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Jandarmanın arasında adliyeye çıkarılması

Jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: VAN, -

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5)KÜTAHYA'DA İKİ KATLI EV YANARAK KÜL OLDU



KÜTAHYA'da iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Hüseyin Dede sokak üzerindeki Filiz Obut'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark edenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Evlerinde yangın çıktığını duyarak olay yerine gelen Filiz Obut ve çocukları sinir krizi geçirdi. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binanın alevli görüntüsü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Evinin yandığını duyarak gelen kadın ve kızı

-Yangını izleyerek ağlamaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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6)DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 5 YARALI

ADIYAMAN'da, düğün konvoyundaki otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için kent merkezi yönünde ilerleyen düğün konvoydaki Berkay Doğan yönetimindeki 27 RN 724 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 25 SE 153 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Berkay Doğan ile otomobilindeki Yusuf Doğan, Hüseyin Doğan, Betül Berktaş ve Haydar Bektaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların hastaneye gelmesi

Yaralıların ambulanstan görüntüsü

Yaralıların acil servis götürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAMDAN FIRLADI



İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 yaşındaki Hasan A., araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 33 AU 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 yaşındaki Hasan A., aracın camından fırlayarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Hasan'ı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Hasan, daha sonra Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Çocuğa müdahale eden vatandaşlar

Ambulansın gelmesi

-Otomobilden görüntü

Detaylar

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BAKAN PAKDEMİRLİ, 'BABA DOSTLARIYLA' MEMLEKETİ MANİSA'DA BULUŞTU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla yemekte buluştu. Bakan Pakdemirli, "15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde "Baba Dostları Vefa Buluşması" adıyla yemek programı düzenlendi. Etkinliğe; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi(YİK) Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı. Yemek sonrası konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, babasıyla olan anılarını anlattı.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Başkanlık sisteminin doğru bir hamle olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, "Yüz yıllık bir sistemi değiştiriyoruz. Hemen 6 ayda başarılı olmasını beklememek lazım. Eksikler var. Olacaktır. Bunlarda yolda giderilir. Herkes bundan emin olsun. Ama başkanlık sistemi bu zor coğrafyayı yönetmek için en iyi sistemlerden bir tanesidir. Başkanlık sistemine ben inanıyorum. Özal'ın inandığı gibi inanıyorum. Demirel'in inandığı gibi inanıyorum" dedi.

"TARIM ŞURASI TOPLANACAK"

Babasının anılarının ardından, bakanlık olarak yapacakları faaliyetlerden bahseden Tarım Bakanı Pakdemirli, "Bakanlık görevime ilk geldiğimden beri birşey hayal etmiştim. Fidan konusunda dünya rekoru kırmayı. 11 Kasım 2019'da saat 11.00'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunu buradan duyuruyorum. 81 ilde eş zamanlı yapacağız. Kampanyaya katılmak isteyenler lütfen katılsınlar. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konudur. Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğimizi söylemiştik. Bu politikaları izlediğimizde üzüm, fındık, pancay, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olcağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak birşeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte zam yapacağız.15 yıldır toplanmayan tarım şurası toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum."

Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı programda Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye etti. Bakan Pakdemirli, oteldeki yemek programının ardından yemeğe katılanlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Pakdemirli bir süre daha otelde kalarak ardından kentten ayrıldı.

ARINÇ: PARTİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK LAZIM

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından düzenlenen 'Baba Dostlarıyla Vefa Buluşması' programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Arınç, merhum Ekrem Pakdemirli ile birlikte siyaset yapamadıklarını ama birbirlerine rakip olduklarını anlattı. Arınç, partiden ayrılarak yeni parti kurmak isteyenlere de seslenerek, "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı" dedi.

Eski siyasi sistemle yeni sistem üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirken, Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisiyle de ilişkisini devam ettirmeli dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman bize biraz garip gelmişti. Ama o siyasi tarihi çok iyi incelemiş. Dedi ki, Özal'ın da Demirel'in de Cumhurbaşkanı olduktan sonra partileri zaafa uğradı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı aynı zamanda partiyle ilişkisi devam etmeli ki o parti de gücünü koruyabilsin. Bu tarihi bir gerçek olarak önümüzde. Şimdi Türkiye, 17 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir parti kendi içinde bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız. İçerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden Bismillah diyerek çözmeye çalışmalıyız diyorlar. Kolay olmadığını biliyorum çünkü daha büyük bir sıkıntı var. Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Rahmetli Demirel'in, Demokratik Parti'nin kuruluşu sırasında bir çabanın içerisine giren milletvekillerine yeminli grubun nasıl engel olduğunu söylerler ve rahmetli Demirel o partinin bizden ayrılmasına engel olmalıydı, bölünmemeliydik, parçalanmamalıydık dediğini biliyorum. O günden sonra Doğru Yol Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. 65'ler, 69'lar hayal oldu. CHP içinde de ayrılıklar oldu, ancak Ecevit toparlayabildi. O gittikten sonra başka hizipler çıktı. Şimdi biz Sayın Bakanım gibi AK Parti'de siyasete karar verdik, eminim içinizdeki bazı arkadaşlar da böyle karar vermiştir. Yani ben burada ANAP'lı sıfatıyla değil, ANAP'tan daha sonra başka tercihlerde bulunmuş insanlar olarak görüyorum. Hepinizin de tercihine saygı duyuyorum. Ama size de bize de düşen görev şudur. Bu ana gövdeyi yıpratmamak lazım. Ben AK Parti'nin Türkiye için bir sigorta olduğunu düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik. Bütün başarılarda onlar vardı ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve bizden ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilmeli. Bu partide lider ve çevresi her şeyi yaptı partinin bütünlüğünü korumak için ama buna rağmen gittiler. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz." diye konuştu.

AK Parti'nin içindeki fitnelerden kurtulması gerektiğini kaydeden Arınç, "Rahmetli Pakdemirli'nin bize hatırlattığı sadece siyasi tecrübeler olmalı. Kazandığımız günler oldu, kaybettiğimiz günler oldu, gözyaşı döktüğümüz günler oldu, sevinçten havaya uçtuğumuz günler oldu. Türkiye'de hiçbir iktidar 10 yıldan fazla ömürlü olmamıştır, AK Parti'nin Başbakanı o zaman için söylüyorum neredeyse 14 yılı tamamladı. Şimdi 17 yılın içerisinde 'eh, mahkeme kadıya mülk değil, bu kadar da yeter' diyenleriniz olabilir. Peki, güçsüz olursak Türkiye bundan kazanacak mı kaybedecek mi? Ben kaybedeceğini düşünüyorum. O zaman tek şartımız var, AK Parti doğru işler yapmalı, memlekete daha çok hizmet etmeli, birlik ve bütünlüğünü korumalı, herkesi kucaklamalı. Herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmeli ve biz Türkiye'de tekrar bir altın dönem yaşamalıyız. 2 bin dolardan 12 bin dolara yükselmiş milli gelir, 16 milyar dolardan 160 milyar dolarlara çıkmış ihracat, 2023 rakamları belki biraz uzağımızda kaldı ama yeniden silkinerek, toparlanarak Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasında çok güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Pakdemirli'nin karşılanması

-Yemek programından genel görüntü

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

-Arınç'ın programdan görüntüsü

-Yemekten detay

-Arınç'ın konuşması

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BU MAÇI SADECE; EVLİLER, KADIN VE ÇOCUKLAR İZLEYEBİLDİ

BİLECİK Emniyet Müdürlüğü, Bilecik spor ile 1299 Bilecik futbol takımları arasında oynanacak 1'nci Amatör Ligi karşılaşmasında tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için, maçı sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesine karar verdi. Karşılaşmayı 70 kadar taraftar izledi.

Bilecik'te 1'nci Amatör Lig yeni sezonu, dün Bilecikspor- 1299 Bilecik takımları arasında Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik sahada yapılan karşılaşmayla başladı. Karşılaşma öncesi İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri önceki gün sentetik saha ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü, iki tribünü bulunan sentetik sahada kent merkezinin iki takım taraflarının tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için maçın sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesi kararını verdi. Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kararın emniyet tarafından alındığını belirterek şunları söyledi: "Biz şu an 2019 yılındayız, aslında bunun temeli nedir? Sebebi stat olmaması. Biz burada incelemeler yaparken, statta tel örgülerin olmaması nedeniyle güvenliği tehlikeye sokacağını söylediler. Biz sportif tarafından düşünüyor, emniyetimiz güvenlik yönünden düşünüyor. Onlar bu işi bilen merci olduğu için biz farklı düşünebiliriz. Bilecik halkı hiçbir zaman böyle bir taşkınlığa sebep vermez. İki kardeş takım oynuyor, biz böyle bir bakış açısındayken idarecilerin de biraz bu konuda toleranslı davranmalarını bekliyoruz. Görüyorsunuz tribünler bom boş, burası daha cıvıl cıvıl olabilirdi. Görüyorsunuz damsız girilmez modu var. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım bile bu aşamada kabul edilmiyor."

POLİS, KONTROL NOKTASI KURDU

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maçın oynanacağı Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik saha girişinde uygulama ve arama noktası kurdu. Maça gelen bekar erkekler ve 12 yaşından büyükler alınmazken, eşiyle gelen taraftarlar aranarak içeri alındı. Uygulama nedeniyle 2 bin 414 kişilik iki tribünde maçı sadece 70 kadar taraftar izledi. Bilecikspor ve 1299 Bilecik spor kulüplerinin maçında iki takımında beyaz forma ile sahaya çıkması nedeniyle Bilecikspor'a antrenmanlarda kullanılan yeşil renkli yelekler verildi.

'BEKARLAR MAÇ İZLEYEMEZ Mİ?'

Bilecikspor taraftarlarından 22 yaşındaki Ersel Başkaya ise bekarın maça alınmasına tepki gösterdi. Kararı saçma bulduğunu kaydeden Başkaya, "Bu maç için uzun süredir hazırlanıyorduk. Bilecik'in kenti takımıyla maç yapıyoruz. Başka takım olsa demek ki evden çıkamayacağız. Saçma bir karar. Maça gitmek istedik ama evli olmadığımız 12 yaşından büyük olduğumuz için gidemiyoruz. Güvenlik önlemi nedeniyle yasaklandığı söylendi ama polis isterse güvenlik tedbiri alabilir. Bizim olay yaratacağımız bir maç, bu taraftarlara yönelik bir karar bu, bizi maçlardan geride tutmak istiyorlar. Neymiş evliler gidebilirmiş, bekarlar maç izleyemez mi'ö diye tepki gösterdi.

Maça eşi ve oğluyla birlikte gelen Samet Özlü de karara tepki gösterdi ve 25 arkadaşının stada giremediğini söyledi. Özlü, "Alınan karara göre bekar olan erkekler maça giremiyorlar. Bizde maça girmek için çocuğumuz ve eşimizle geldik. İnşallah bizim bu şekilde alırlar, çünkü giremeyen 25 kadar benim arkadaşım maça gelemiyor. Şu anda amatör takımda yeni başlayan bir ligde Bilecik'te buna hiç gerek yok. İki takım da Bilecik'in kent merkezinin takımları. Taraftarlar olarak hepimiz kardeşiz, maçı da beraber izliyoruzö şeklinde konuştu.

'BU MAÇA DAMSIZ GİRİŞ YOK'

Bilecikspor taraftarlarından Melih Karaçam da karşılaşmaya eşi Buket Karaçam ile birlikte geldi. Maça 'damsız' almadıklarını söyleyerek bu karara tepki gösteren Melih Karaçam, "Evet, bu maçta damsız girilmez uygulaması var. Çok ilginç bir durum. Yedi senedir orada bir stat var hiçbir şey yapılmıyor. Biz bu çileleri her sene çekiyoruz. Şimdi buraya taşınmaya başladık. Bakalım seneye ne olacak? Neyse eşimizle birlikte bir aktivite oldu ama bu rezillik bitsin artıkö dedi. Buket Karaçam da eşine destek çıkarak, "Bilecikspor'a gönül vermiş bir kadın olarak kocamla birlikte maça geldik. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Aslında bu ceza iyi de oldu, bahaneyle bende maça geldim. Ama zaten sevdiğim bir şeyö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Sokakta taraftarların görüntüsü

-Maça gidemeyen taraftarlarla röp.

-Taraftarların tezarühatları

-Maça eşleriyle gelen taraftarlar

-Eşli taraftarlarla röp.

-Polisin arama noktası

-Bekarların alınmaması

-Arama noktasına gelen çiftler

-Melih Karaçam ve eşi Buket Karaçam ile röp.

-Polisin stat çevresindeki bariyerleri

-Tel örgüler ve stat

-Tribünlerde oturan eşler ve çocuklar

-Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı röp.

-Muhabir Engin ÖZMEN anonsu

-Tel örgüden izleyen bekarlar

-Stattaki boş tribünler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/BİLECİK,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ARDAHAN'IN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI



ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirmik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yavuzköy yayla evlerinden görüntü

Sis ve tipiden görüntü

Kar altında kalan çiçeklerden ve meyvelerden görüntü

Sürücü ile röp.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI ARDAHAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MARMARİSLİ ÇİFT, 14 METRELİK YELKENLİ İLE 5 YILDA DÜNYA TURUNU TAMAMLADI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir yelken okulunun sahibi Mustafa ve eşi Elif Keskin Yurtbulmuş, 14 metrelik 'Balıkçıl' adlı yelkenli teknesiyle 5 yılda 5 okyanus, 5 kıta, 48 ülke, 38 liman ve yüzlerce adayı gezdiği yolculuğunu tamamladı.

Geleceğin denizcilerini yetiştiren 52 yaşındaki Mustafa Yurtbulmuş, yıllarca sürdürdüğü iş hayatını ani bir kararla sonlandırıp, kendini denize adadı. Maviye düşkün olan ve bugüne kadar pek çok denize yelken açan Yurtbulmuş, eşi Elif Keskin ile 5 yıl önce 21 Eylül 2014 günü dünya turu için demir aldı. Orhaniye Mahallesi'ndeki bir marinadan yolculuğuna başlayan Yurtbulmuş çifti, farklı denizler ve farklı yaşamlar keşfetme arzusuyla çıktığı yolculuğunda, 5 okyanus, 5 kıta, 48 ülke, 38 liman ve yüzlerce adayı ziyaret etti. 14 metrelik bir 'Jeanneau Sun Odyssey 45' tipi yelkenli olan 'Balıkçıl' ile yaptığı ortalama 50 bin deniz mili yolculukta çifte bazı limanlar arasında amatör yelkenciler de katıldı.

Çiftin teknesi Balıkçıl ile 200 yelkenli ve 1200 yelkencinin katıldığı Atlas Okyanusu'nda gerçekleştirilen ARC (Atlantic Rally for Cruisers) yarışına da katıldı. Geçen yıl 23 Kasım'da Kanarya Adaları'dan (Las Palmas) başlayıp, Karayip Adalarında (St. Lucia) son bulan yarışta çiftin okyanus geçişinde 2 bin 700 deniz mili ile 17 gün kara görmeden seyir yaptı. Dünya turu için birçok elektronik ve mekanik donanımı ilave edilen Balıkçıl'da her türlü güvenlik, elektrik, elektronikler, mekanik, arma ve yelken donanımı dünya turuna uygun hale getirilerek yedeklendi.

DENİZCİLERİN KORKULU RÜYASINDAN İKİ KERE GEÇTİLER

Dünya denizcilerinin korkulu rüyası Afrika kıtasının en güney ucu olan Ümit burnu diğer adıyla fırtınalar burnunu dolaşarak daha önce geçmiş oldukları Atlantik okyanusunu doğudan batı ya ve batıdan doğuya iki kez daha geçerek Akdeniz'e girdiler. Dünya turu rotalarında sırasıyla Akdeniz ve Cebelitarık çıkısı, Fas, Kanarya Adaları, 19 gün Atlantik Okyanusu geçişi, Karayıp Adaları, Venezuela, Kolombiya,San Blas Adaları, Panama kanalı, Galapagoslar, 22 gün güney Pasifik Okyanusu geçişi, Fransız Polinezyası, Tonga, Fiji, Yeni Kaledonya, Sidney'den Thursday adalarına kadar Avustralya'nın tüm Doğu sahilleri ve büyük bariyer Resifi, Endonezya, Baharat Adaları, Singapur, Malezya, Taylant, Srilanka, Maldivler, Chagos Adaları, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Ümit Burnu, Capetown, Güney Atlantik geçişi, Brezilya, tekrar Karayipler, Kuzey Atlantik geçişi ve Azor Adaları, Portekiz ve Cebelitarık'tan Akdeniz girişi yaptılar.

AKSİLİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yolculukları sırasında Avustralya- Arafura denizi rotasında teknelerinin dümen palasının tamamen kırılması sonucu çift; kötü hava koşulları ve dalgalarla okyanusta günlerce mücadele edip dümen palasız teknelerini Endonezya'nın bir adasına sağ salim getirmeyi başardı. Güney Hint Okyanusu geçişleri sırasında ise teknelerine yıldırım isabet eden Yurtbulmuş çifti, tüm elektronik sistemlerinin bozulması sonucu yine okyanusta zor zamanlar geçirerek Balıkçıl ile Madagaskar'a ulaştı.

5 YILLIK YOLCULUK BELGESEL VE KİTAP OLACAK

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Yurtbulmuş, seyahati süresince yelkenli teknesi ile gittiği tüm limanlarda, o coğrafyanın özel lezzetlerini ve yaşadığı tüm maceralarını da kaleme aldı. Tüm bu macerayı Yurtbulmuş, bir belgesele dönüştürecek. Belgeselin ilk ayağı olan Marmaris-Atina etabında 6 kişilik profesyonel çekim ekibi de yer aldı. Akdeniz, Ege ve Hırvatistan kıyılarını gezen, Marmaris'ten, Kıbrıs-İsrail- Lübnan'a gidip gelen Yurtbulmuş, okyanus tecrübesine de sahip. Kaptan, Dufour 40 performans teknesiyle 3,5 aylık Marmaris- İngiltere ve Marmaris-Kızıl Deniz-Marmaris seyrini gerçekleştirmişti. Çift, önümüzdeki yıl dünya turlarını belgesel ve kitap haline getirecek.

TÖREN DÜZENLENDİ

Marmaris şehir merkezinde bulunan bir marinada Yurtbulmuş çiftine karşılama töreni yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve deniz tutkunları karşılama törenine katıldı. Marmaris ilçe Körfezi'nden sahil güvenlik botları ve medya temsilcileri ile karşılanan 'Balıkçıl' 2 mil seyir sonrası marinanın limanında bekleyen kalabalığın alkışları arasında demir attı. Çift, yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk beyaz güller hediye etti.

'ÇOK ZORLU AMA GÜZEL BİR YOLCULUK GEÇTİ'

Yurtbulmuş Çifti, "Çok zorlu ama güzel bir yolculuk geçti. Dünyanın her yerinde çok güzel dostlarımız oldu. Vatan sularındayız ve dostlarımla çok güzel duygular yaşıyoruz. Dostlarımı, evimizi, ailemizi ve özelikle yemeklerimizi özledik" dedi.

Elif Keskin Yurtbulmuş'un annesi Gülten Keskin, "Kızım tam bir deniz tutkunu idi. Gençlik yıllarından bugüne denizleri aşmak hayali idi. Bizim için zorlu bir beş yıl geçti. Ama şu an çok mutluyuz. Herkes, hayallerini gerçekleştirmelidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marmaris İlçe Körfezi'nde çifti karşılamadan genel-ayrıntılı görüntü

-Çiftin limana seyir halinde genel-ayrıntılı görüntüsü

-Çiftin marinaya gelişi ve demir attıktan sonra karşılamadan genel-ayrıntılı görüntü

-Çift ile röportaj,kokteylden genel görüntü

-Elif Keskin Yurtbulmuş'un annesi Gülten Keskin röportaj

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

