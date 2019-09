Dha yurt bülteni - 1

KUZEY IRAK ŞEHİTLERİ, TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı'nın infilak etmesi sonucu, şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer (26) ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk (31), Hakkari'de dün akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonlarda, seyir halinde olan ikmal konvoyun geçisi sırasında, teröristlerce daha önce yola döşenen EYP patladı. Patlamada, Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit oldu. Şehit askerler için dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişleri okunan şehitler için dualar okundu. Duaların ardından Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya'ya, Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verilmek üzere, silah arkadaşların omuzlarında tekbirler getirilerek helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen şehitler, buradan da uçakla Konya ve Kocaeli'ne uğurlandı.

GÖLCÜK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



IRAK'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, şehit oldu. Şehit astsubayın Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek, aileye acı haberi verdi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan ve beraberindekiler tarafından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün annesi Samiha ve babası İsmail Tantürk'e acı haber verilirken, aile büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak'ta bir hain terör saldırısı sonucunda şehit düştü. Cenaze yarın olacak. Saldırıda 2 şehidimiz var. Akşam uçakla gönderilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük'te Değirmendere Merkez Camii'nde olacak" dedi.

ŞEHİT TEĞMEN'İN CENAZESİ, KONYA'YA GETİRİLDİ



IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi defnedileceği eşinin memleketi Konya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere askeri uçakla eşinin memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin naaşı, havalimanında ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Dinçer'in cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Dinçer'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

MARDİN'DE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT KALEM ŞEKLİNDE KİMYASAL 8 FÜNYE ELE GEÇİRİLDİ



MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran-2 Operasyonu'nda, kalem şeklinde kimyasal 8 fünye, füze ateşleyicisi, keskin nişancı tüfeği, çok sayıda silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-2 Operasyonu devam ediyor. 41 timin katımıyla 22- 23 Eylül'de Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve 1 depo ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince alınan önlemlerin ardından sığınaklar ve depoda arama yapılan aramada, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ile 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, 2 M-16 tüfeği, 2 Bixi ağır makineli tüfek, 4 keskin nişancı tüfeği, 6 RPG -7 roketatar, 7 Kalaşnikof tüfek, 7 tabanca, bomba atar, 48 el bombası, 7 Zagros kurma kolu, 5 dürbün, 5 silah üstü termal, 18 anti-tank roketatar mühimmatı, 13 anti-personel roketatar mühimmatı, 36 bomba atar mühimmatı, 17 kilo plastik patlayıcı, 40 roketatar sevk fişeği, 4 bin 635 dolu fişek, 2 roketatar harp başlığı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 165 elektrikli fünye, 'Suruç arkadaşın günlüğü' başlıklı not kağıdı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

BİTLİS'TE, STK'LARDAN DİYARBAKIRLI ANNELERE DESTEK AÇIKLAMASI

BİTLİS'te bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı.

Kent Merkezi'ndeki Ulu Camisi önünde yapılan basın açıklamasına, AK Parti yöneticileri, Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için 21 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Grup adına açıklamayı yapan Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dilediklerini söyledi.

Yılmaz,"Bitlis'te faaliyet gösteren STK'lar olarak sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak, terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Annelerin seslerini bastıramayacaksınız. PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz. Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin ve devletimize teslim olun. Kimsenin maşası olmayın. Türk Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizler Bitlis terörün her türlüsünü lanetliyor, Hatice Akar annemizin Diyarbakır'da başlattığı eylemi Bitlis'ten destekliyor ve selamlıyoruz."dedi.

Basın açıklamasına katılanlar,yapılan duanın ardından sessizce dağıldı.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (ek)

CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİ

Sivas kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç'un(6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Tek tabuta konulan cenazeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ölen diğer iki oğlu Yusuf Kenan(7) ve Yavuz Selim Umuç'un(9) otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.

Hatay'da önceki gün akşam düzenlenen düğün töreniyle evlenen Fatma Köse, ağabeyinin ve yeğenlerinin cenazelerinin çıkarılışı sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Köse'yi eşi Sinan Köse teskin etmeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Umuç'un babası Casim Umuç da oğlunun ve torunlarının tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Baba ve üç oğlunun cenazesi bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilecek.

BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 2 saatlik yoğun çalışması ile söndürülürken, fabrikanın büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın dün saat 17.30 sıralarında İnegöl'deki Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçenin tamamından görülen yangın, panik yarattı. Havadan çekilen görüntülerde yangından kaynaklı dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından fabrikanın büyük bir bölümü hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ASANSÖRÜN İÇİNDE ÜZERİNE TEPSİ DOLABI DEVRİLEN ÇOCUK, ÖLDÜ



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üstüne baskı yapması sonucu havasız kalan 15 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, zemin kattan bodrum kattaki depoya tepsi dolabını indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada dolaptaki tepsi yerinden çıkıp asansörle dolap arasında sıkıştı. Bu sırada tepsi dolabı, Kayacan'ın üzerine gelerek baskı yaptı. Havasız kalan Kayacan, hareketsiz kaldı. Olayı fark eden diğer çalışanlar asansörü durdurup, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kayacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayacan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ADIYAMAN'da aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Konaç yönetimindeki 36 ER 187 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Ahmet Çalgan yönetimindeki 02 LC 834 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomillerdeki Ömer Konaç, Lütfiye Çalgan ve Hanifi Çalgan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

MİNİBÜS 5 METREDEN ALT GEÇİDE DÜŞTÜ: 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıp tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hurda yığınına dönen minibüs ise çekiciyle alt geçitten kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

SOKAK ORTASINDA POMPALI DEHŞET: 1'İ AĞIR 3 YARALI



İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 kişiye sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. saçmaların isabet ettiği 2 kişi ile olay sırasında balkonda bulunan bir kadın yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Emrez Mahallesi 179 sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan Ersin K. ve Recep K.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak, otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırganın rastgele ateş açması sonucu, Ersin K. ve Recep K. ile olay anında evinin balkonunda olan Sevda D. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra otomobile binerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

91 YAŞINDAKİ KADININ BAŞINA ÇEKİÇLE VURAN ZANLI YAKALNDI

'ANNEANNEMİN DURUMU KRİTİK'

Kumluca'da adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 91 YAŞINDAKİ Zeynep Çıldır'ı evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan'ın (51) tutuklanması, Zeynep Çıldır'ın yakınlarını biraz olsun teselli etti. Zeynep Çıldır'ın torunu Erman Ertürk, yaşanan olay ve anneannesinin durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "17 Eylül Salı günü, tam bir hafta geçti olayın üzerinden. Anneannem evinin önünde otururken, bu zanlı yanına yaklaşıyor adres sorma bahanesiyle arka tarafa çekiyor. Burada anneannemin kümesi var, küçük bir deposu var. Bu deponun içine sokarak vahşi bir şekilde yaralıyor. Başında darbeler var, kırıklar var. Kaburgaları kırık. Akciğerinde kanama var, beyin kanaması var. İnsanlık dışı, vahşice bir olay gerçekleştiriyor. Anneannemin durumu kritik. Yoğun bakımda yatmaya devam ediyor" dedi.

'İÇİMİZE SU SERPİLDİ AMA YETERLİ DEĞİL'

Anneannesinin hastaneden çıkmasını umutlu bir şekilde beklediklerini vurgulayan Erman Ertürk, şöyle dedi:

"Bugün aldığımız haberle içimize su serpildi ama tabii ki bu yeterli değil. Bizim için önemli olan anneannemin bir an önce sağlığına kavuşması. Ama tabii ki zanlının yakalanması da bizim için önemli. Çünkü bu zanlının daha önce de işlediği suçlar var. Çocuk tecavüzü ve bu çocuğu öldürmekten 23 yıl yatmış. Buna benzer 6 olayı daha var. Bu gibi insanların, 'insan' demek de yanlış olur, bu gibi canilerin serbest bırakılmasını istemiyoruz. Daha ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Bugün yakalandı. Bunun için Kumluca emniyetine, Antalya emniyetine ve çevre emniyetine teşekkür ediyoruz. Baştan beri çok özverili çalıştılar, her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceledi, takip etti ve zanlıyı yakaladılar. Kumluca Devlet Hastanesi'ne, doktorlarımıza, yattığı hastanedeki doktorlarımıza teşekkür ediyoruz özverili çalışmalarından dolayı. Bu suçlunun tekrar içeri alındıktan bir süre sonra bırakılmasını istemiyoruz. Bu zanlının hiçbir zaman, hayatının sonuna kadar dışarı çıkmasını istemiyoruz. Belli ki bu gibi şahıslar bu gibi eylemlerine devam ediyor. Hapiste 23 sene yatmış ama hiçbir şey fayda etmemiş. O yüzden en ağır yaptırımların, en ağır cezaların verilmesini istiyoruz."

4 AYLIK HAMİLE KADIN KUCAĞINDAKİ 1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

ADIYAMAN'da 4 aylık halime Saadet Sevim, tartıştığı eşi Fatih Sevim tarafından kucağında 1 yaşındaki çocuğu varken tekme- tokat dövüldü. Genç kadın hastanede tedaviye alınırken, Fatih Sevim polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Saadet ve Fatih Sevim çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Sevim, kucağında 1 yaşında çocuğu olan hamile eşi Saadet Sevim'i tekme tokat dövmeye başladı. Saadet Sevim aldığı darbelerle yere yığılırken, Fatih Sevim çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saadet Sevim, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sevim'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gözaltına alarak emniyete götürdü. Fatih Sevim'in eşini dövdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU MAKET BIÇAĞI İLE YARALADI



SİVAS'ta Yusuf E. (28) tartıştığı komşusu Ömer Faruk U.'yi (43) maket bıçağı ile boynundan ağır yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yusuf E. komşusu Ömer Faruk U.'yu maket bıçağıyla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Ömer Faruk U. Numune Hastanesi'ne, kavga esnasında yaralanan Yusuf E. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALON BALIĞI, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞINI KOPARDI

MERSİN'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anamur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B.D'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

Bahadır D. Her yıl olduğu gibi tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek, "Olay kendi memleketimizde oldu. Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. İkindi vakti gibi denize giriyoruz. Sıradan bir gündü her zamanki gibi kalabalıktı plaj. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin. Ben yanından ayrıldım kıyıya doğru çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. Kızıma o an ne oldu diye sorduğumda 'parmağım' dedi. Parmağına baktığımda beyazlık gördüm elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su, balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı. Kızımın parmağının o kısmını kaybettik. Kızımın psikolojisinin düzelmesi için yardım alıyoruz" dedi.

Balon balığının ısırması sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybeden E.B.D, "Ben denize girmiştim yüzüyordum. Parmağımda bir şey hissettim. Bir iki kere elime bir şey değdi. Üçüncüsünde elimi ısırdığında elimi çektim sudan parmağımı o şekilde görünce çok korktum. O sırada yanıma ailem geldi ve beni hastaneye götürdüler." diye konuştu.

TEDAVİ GÖREN GÖÇMEN: YUNAN POLİSİ BİZE YEMEK VERMEDİ VE SÜREKLİ DÖVDÜ

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede yakalanan 2 yaralı Pakistanlı göçmenden biri taburcu olurken diğerinin tedavisi sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1'nci derece askeri yasak bölgede, Meriç Nehri kıyısında yaralı ve bitkin halde bulunan Pakistanlı Ali Riza, (36) Ali Murtaza, (22) çağrılan ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gündür tedavi gören ve yaraları iyileşen Ali Murtaza taburcu olurken, diğer yaralı Pakistanlı Ali Rıza'nın tedavisi sürüyor. Yunan polisinin işkence yaparak Türkiye'ye botla zorla gönderdiğini söyleyen Ali Rıza, yaşadıklarını unutamıyor.

'DEMİRLE DÖVDÜLER'

Yunan polisinin bir kampa götürüp günlerce işkence yaptığını anlatan evli 4 çocuk babası Pakistanlı Ali Rıza, "Yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye geldim. İstanbul'da son ütücü olarak bir atölyede çalıştım. Biraz para biriktirip Almanya'ya gitmek için Yunanistan'a kaçak geçtim. Burada Yunan polisi bizi yakaladı. Daha sonra beni ve arkadaşım Ali Murtaza'yı kampa götürdü. Orası çok kötü bir yerdi. Burada 3-4 gün kaldık. Bize yemek vermediler ve sürekli dövdüler. Ayaklarıma demirle vurarak dövdüler. Yüremiyor ve öyle halsiz yatıyordum. Daha onra bizi bir bota bindirip Türkiye'ye attılar. Türk askerleri bizi karşıladı ve yemek verdi. Türkiye'de bizi çok iyi davrandılar. Ben öleceğimi düşündüm, hayatta kaldığım için şanslıyım. Türkiye'de 1 yıl çalışıp Pakistan'a ailemin yanına döneceğim."dedi. Diğer yaralı Ali Murat tedavisinin ardından taburcu edilirken Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

KARGOYLA GÖNDERİLEN PARKE TAŞLARININ İÇİNDEN EROİN ÇIKTI

VAN'dan Antalya'ya gönderilen bir kargo paketinde, parke taşları içerisine gizlenmiş 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, E.Ç.'nin kargoyla Van'dan Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Antalya'da belirlenen kargo şirketi şubesine giden polis ekipleri, Van'dan E.Ç. adına kargo geldiğini belirledi. Burada önlem alan polis ekipleri, paketi teslim alan E.Ç.'yi gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan incelemede E.Ç.'nin teslim aldığı pakette, parke taşları içine gizlenmiş vaziyette 7 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ç., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.

OTOMOBİL TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ, 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada dorsede bulunan 5 araç zarar gördü.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan 5 otomobil kazada zarar gördü. Sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAFASI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

SİVAS'ta, kafası demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Çöken köyünde yaşandı. Golden kırması yavru bir köpeğin kafası, köydeki bir evin bahçesinin demir parmaklıklarına sıkıştı. Durumu fark eden köylüler, bir müddet uğraşmalarına karşın köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bunun üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede köye gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklığı keserek köpeği kurtardı. Yavru köpeğin kurtarılma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarılan yavru köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Düden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı (ek)

ULUDAĞ, "GÖLÜN GERİ KAZANDIRILMASI GEREKİR"

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Gölü'nün kurumasıyla ilgili Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, açıklama yaptı. Göl ve çevresinde başta flamingo olmak üzere 185 kuş türünün yaşadığını söyleyen Uludağ, gölün kente yeniden kazandırılması gerektiğini belirtti.

Gölün ilçeye güzellik kattığını ifade eden Uludağ, şunları söyledi:

"Düden Gölümüzde başta flamingo olmak üzere 185 kuş türü yaşıyor. Göl ilçemize güzellik katıyor. Fakat son yıllarda bu gölümüz yağışların azlığı ve çiftçilerin aşırı sulama yapması nedeniyle su beslenmesi yönünden yetersiz kaldı. Her yıl giderek azalan gölümüzde su kalmadı ve kurudu. Bu yıl sadece Kulu'nun kanalizasyon suların arıtıldığı tesisten çıkan suyla, sözde göl dediğimiz yer beslenmektedir. Buradaki su da yetersiz kalmakta. Su yetersiz kaldığı içinde kuşlarımız göç etmeye başladı veya çok dar alanda yaşamlarını sürdürüyor. Yetkililerden, gölümüzün suyla ilgili beslenmesi için gerekli çözümü üretmelerini bekliyoruz. Flamingolar dünyada az ratslanan ve az yerlerde kuluçkalayan kuş türüdür. Kulu Belediyemizinde sembolü olarak kullanılıyor. Biz flamingo ve diğer kuş türlerinin gölde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çözüm bulunmasını ve gölümüzün Kulu'ya geri kazandırılmasını istiyoruz."

Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için 12 uçak gönderildi (ek)

12 UÇAK DALAMAN'A GELDİ

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönebilmeleri için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca 12 uçak gönderildi.

TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan yaklaşık 3 bin İngiliz turist, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, ülkelerine dönebilmek için Dalaman Havalimanı'na geldi. Turistler için seferber olan İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, aralarında A380 tipi yolcu uçağınun da yer aldığı 12 yolcu uçağını Dalaman Havalimanı'na sevk etti. Öğlen saatlerinde yolcu uçaklarının Dalaman Havalimanı'na gelmesiyle işlemleri tamamlanan İngiliz turistler, uçaklara bindirildi. Saat 15.00'den itibaren ilk sefer için kalkan uçak Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitmek için havalandı. 3 ve 4 saat aralıklarla seferler sürerken, ülkelerine dönmenin sevincini yaşayan turistler, basın mensuplarına gülümseyerek el salladı. Bu arada seferler devam ederken HiFly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, 580 yolcu ile İngiltere'ye hareket etti.

İngiliz turistleri ülkelerine götürmek için gelen A380 yolcu uçağının Türkiye'ye ilk kez geldiği belirtildi. Bu uçağın özel izinle geldiği de öğrenildi. İngiliz turistlerin ülkelerine dönmeleri için uçakların bugün akşam saatlerine kadar seferlerini sürdüreceği öğrenildi.

ANTALYA'DA RUS TURİST SAYISINDA YÜZDE 14 ARTIŞ

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen Rus turist sayısının 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçtiğini, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış olduğunu söyledi. Karaloğlu, bu sayının yıl sonuna kadar 5,5 milyonu bulacağını söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Rusya Başkonsolosu Oleg Vasilievich ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ı makamında kabul etti. Rusya- Türkiye ilişkisinde Antalya'nın önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, Rusların en çok ziyaret ettiği yerin Antalya olduğunu söyledi.

'YIL SONUNA KADAR 5,5 MİLYON RUS TURİST AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ'

Vali Münir Karaloğlu, Rusların kendi ülkeleri dışında seyahat ettikleri kentin Antalya olduğunu söyledi. Her sene Rus turist sayısının artmasından memnun olduklarını anlatan Karaloğlu, "Geçen sene Antalya'da 4 milyon 803 bin Rus vatandaşı misafir ettik. Bu sene 16 Eylül itibarıyla Rus turist sayısı 4 milyon 300 bini geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışımız var. Bu oran devam ederse 5,5 milyon civarında Rus misafir ağırlamış olacağız. Antalya'da gayrimenkul sahibi olan ve yılın tamamında burada oturan çok sayıda Rus vatandaşı var. Türk vatandaşı olan Rus kökenli vatandaşlarımız var. Aslında bunların tamamı Rus- Türk ilişkilerinde Antalya'nın katkısını ortaya koyuyor" diye konuştu.

'ANTALYA'DA RUS FESTİVALİ'NİN YAPILMASI ARZUSUNDAYIZ'

Rusya ile ilişkileri turizmin yanı sıra, kültür ve sanat ilişkilerinde de geliştirmek istediklerini anlatan Münir Karaloğlu, 3 senedir Moskova'da Türk Festivali yaptıklarını hatırlattı. Festivallere ağırlıklı olarak Antalya'nın katıldığını anlatan Karaloğlu, bu sene Haziran ayında Moskova'da yapılan festivalin çok güzel geçtiğini belirtti. Karaloğlu, "Festivale, Rusya Devleti ve Moskova Belediyesi çok ciddi katkı ve destek verdi. Antalya'da da bir Rus Festivali'nin yapılması arzusundayız" dedi.

'RUSLAR TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILAŞIYOR'

Büyükelçi Aleksey Yerkov ise milyonlarca Rus turistin Antalya'ya her sene geldiğini belirterek, "Ruslar her seferinde sizin misafirperverliğinizle karşı karşıya kalıyor. Bu şekilde iki halk arasında dostluk köprüsü kuruluyor. Bu konuda sizin katkılarınız tartışılmaz. Başkonsolosumuzdan sürekli rapor alıyoruz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, zilaret sonunda Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a, 2019'un 'Aspendos Yılı' olması dolayısıyla Aspendos tablosu hediye etti.

26. ULUSLARARASI ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE SİNEMAYA EMEK VERENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

ADANA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinemaya emek verenler ödüllendirildi. Berlin Film Festivali'nde 'Altın ve Gümüş Ayı' ödüllerini alan Çin sinemasının yönetmeni Xie Fei'ye 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi.

26'ıncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında açılış ve onur ödülleri gecesi Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi. Geceye, festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk Sineması'nın tanınan yüzleri ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Altın Koza Film Festivali'nin Cannes Film Festivali'nden sonra çok önemli bir yerde olduğunu belirterek, "Ben Cannes Film Festivali'nden sonra Adana Altın Koza Film Festivali derim. Ben taze bir belediye başkanıyım. Öncesinde Seyhan ilçe belediye başkanıydım. Altın Kozayı çok önemsiyoruz. En güzeli olsun istedik, size yakışanı istedik. Yönetim kurulunu sanatçılardan seçtik. Hiçbiri de kırmadı bizi. Bundan sonra Altın Koza, başka bir altın koza olacak. Adana her halükarda kültür ve sanata çok önem veriyor. Kültür ve sanat barış demektir. Bir yerde kültür ve sanat yoksa barış yok demektir. Sinema gibi, sanat gibi çok değişik insanları spordan sonra bir araya ne var. Hiç olmadığı kadar sanata ve sinemaya destek vereceğiz. Her zaman yolumuz Mustafa Kemal Atatürk yoludur. Oda sanata çok önem verir" dedi.

KÜLTÜR-SANAT BÜTÇELERİNİ ARTTIRMALIYIZ

Tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz ise kültür ve sanatın dünyayı kurtaracağını kaydederken, şunları söyledi:

"Sizler ekranda sadece bizi görüyorsunuz ama biz oralara gelene kadar çok insanın büyük emeği geçiyor. Bu festivale bir sürü emek veren arkadaşlarımız var. Bu festivalin bir sürü görünmeyen kahramanı var. Festivalimiz dünya için çok parlak bir dönemde yer almıyor. Hem dünya hem de ülkemiz için ama ben şuna inanıyorum ki, dünyayı sadece ve sadece kültür ile sanat kurtarabilir. Bu dönemlerde kültür ve sanat bütçelerini kısmak değil arttırmak gerekiyor. Sinemayı sevdiğiniz bize destek olduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Umarım Adana Altın Koza Film Festivali yıllarca sürer, uzun ömrü olsun. Sinemayı bir şenlik olmaya devam ettirelim."

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Konuşmaların ardından Türk Sineması'na katkıda bulunan sanatçılara ödüller verildi. Orhan Kemal Emek Ödülleri, makyaj sanatçısı Derya Ergün ve görüntü yönetmeni Erdoğan Engin'e verildi. Berlin Film Festivali'nde Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini alan Çin sinemasının yönetmeni Xie Fei'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

