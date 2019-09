Dha yurt bülteni - 1

ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan (24) hastanede şehit oldu.

Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle önceki gün çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ceylan'ın yaralandığı haberini alan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde oturan anne ve babası Ankara'ya gitti. Hastanede tedavisi süren Muhammed Ceylan dün tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın şahadet haberini alan anne ve babası büyük üzüntü yaşadı.

Bu yıl şubat ayında görevine başlayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan'ın cenazesinin bugün memleketi Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde toprağa verilmesi için hazırlık yapıldığı kaydedildi. Şehidin Salur köyündeki baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşular da taziye için eve geldi.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ - Hasan UĞUR/ ISPARTA,

EYP PATLAMASINDA ÖLEN YUSUF KURT, TOPRAĞA VERİLDİ



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 22 Eylül'de, araziye yerleştirilen fotokapanla uğraştığı sırada, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Süryani Yusuf Kurt, Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanla ilgilendiği sırada PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden, 9 çocuk babası Midyatlı Süryani Yusuf Kurt için Mor Abrohom Manastırı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropolit Samuel Aktaş, Yusuf Kurt'un ailesi ve yakınları, Süryani din adamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Tören, Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alınanı getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulup, Kurt'un öz geçmişinin okunmasının ardından dini törene geçildi. Manastırda metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği dini törenin tamamlanmasıyla Yusuf Kurt, götürüldüğü Süryani mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında Kurt'un eşi Diana Kurt ve annesi Şime Kurt, uzun süre gözyaşı döktü.

Törene katılan Vali Yaman ve beraberindekiler, Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, Türk bayrağı verdi.

Kurt'un cenazesi manastıra getirilmesi

Törene katılanlar

Resmi tören

Manastırda yapılan dini tören

Dini törene katılanlar

Cenazenin polislerin omuzunda mezarlığa götürülmesi

Kurt'un eşi ve annesinin ağlamaları

Vali Yaman'ın aileye Türk bayrağı vermesi

Genel ve detay görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/ MİDYAT(Mardin),

=================================

- DHA, "KIRAN OPERASYONU"NUN KALBİNE GİRDİ



Demirören Haber Ajansı ( DHA ), Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt-Şırnak hattında yürütülen operasyon bölgesine girmeyi başardı.

2962 metre yüksekliğindeki Herekol Dağı'ında, terör örgütü PKK'ya karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerinin operasyonundan çarpıcı görüntüler



'KIRAN' OPERASYONLARINDA TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 9 ili kapsayan 'Kıran' operasyonları kapsamında belirlenen terör hedefleri, ateş altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, 19 Ağustos günü Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayan 'Kıran-1' operasyonu başlattı.

Irak'ın yanı sıra Suriye sınırında ki operasyonun kapsamı genişletildi. 27 Ağustos günü Mardin, Şırnak ve Batman'da 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. 21 Eylül'de de Siirt ile Şırnak arasında bulunan, Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere yönelik 'Kıran-3' operasyonu start aldı.

Bugün ise Ağrı, Iğdır ve Kars'ı kapsayan 'Kıran-4' operasyonu başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel hareket ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının katıldığı toplam 9 ili kapsayan operasyona havadan da ATAK helikopterleriyle destek veriliyor.

Timler, mayın arama köpekleri eşliğinde karadan arazi araması yaparken, teröristlerin kullandığı ve barındığı değerlendirilen bölgeler, roket atışlarıyla vuruluyor.

İnsansız hava araçlarıyla(İHA) belirlenen hedefler, silahlı insansız hava araçlarıyla(SİHA) imha ediliyor.

MUHTEMEL GEÇİŞ YOLLARI KAPATILARAK, HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Herekol Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen dere yatağına baskın yapan timler, dağlık alanı çevreledikten sonra, el yapımı patlayıcı düzenekleriyle tuzaklanması muhtemel hedefleri, roket atışlarıyla ateş altına aldı. Ardından da bölgeye komando birlikleri girerek, hedefleri tek tek kontrol etti ve teröristlerin barınak olarak kullanabilecekleri bölgeleri kullanılamaz hale getirdi.

Operasyonda ikisi 'Terör Arananlar Listesi'nde, gri kategoride yer alan 48 terörist etkisiz hale getirildi.

ANNE - OĞUL 13 YIL SONRA BÖYLE KAVUŞTU

'GERİ DÖNECEĞİM' DİYE GİTTİ AMA KAYBOLDU; 13 YIL SONRA HASRETLE KUCAKLAŞTI



KAYSERİ'de, 13 yıl önce kaybolduktan sonra önceki gün Antalya'da bulunan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51) ailesine kavuştu.

POLİSİN KİMLİK SORGUSU İLE BULUNDU

Kayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp ilanları dağıtarak ve televizyon programlarına çıkarak Ahmet Çavuş'u arayan ailenin girişimleri sonuçsuz kaldı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı. Ailenin 13 yıl süren bekleyişi önceki gün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi.

AİLE INDAN TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı. Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi. Kuzeni Ali Özel ile yola çıkan Ahmet Çavuş yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından memleketi Kayseri'ye geldi.

13 YIL SONRA OĞLUNA KAVUŞAN ANNENİN GÖZYAŞLARI DUYGULANDIRDI

Çavuş, annesi Meral Çavuş'un Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde bulunan binanın önüne geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan anne Meral Çavuş (84) oğlu Ahmet Çavuş'u gözyaşları ile karşıladı. Oğluna sarılan Meral Çavuş, duygulu anlar yaşadı. Anne Meral Çavuş, "Çok mutluyum. Benim ve yavrum gibi olanlara Allah yardım etsin. 13 yıl oldu. Yavrumu bulduğuma mutluyum. Kavuşturan Allah'ı seveyim. Her zaman dua ediyordum. Her zaman rüyamda görüyordum. Allah'tan bekliyordum. Kapının önünde otuıruyordum. Ahmet'im şu sokaktan gelecek diyordum. Çok şükür Allah'ım getirdi" ifadelerini kullandı.

Meral Çavuş, oğlunun iş aramak için evden çıktığını belirterek, "Hiç gidiyorum demedi. İşi yoktu. İş arıyordu. Birgün sabah kalktı kahvaltı etmedi. 'Ahmet'im nereye gidiyorsun' dedim. 'Anne her zamanki gibi dolaşıp geleceğim, işe bakacağım' dedi. O gün de gelmedi" dedi.

Anne Çavuş'un, yanına oturan oğlu Ahmet'in terini silerek, sık sık yanağından öpmesi çevredeki yakınlarını da duygulandırdı.

-Kaybolan Ahmet Çavuş'un 13 yıl sonra evine gelmesi

-Evin merdivenlerden çıkması ve annesine kavuşması

-Annesinin elini öpmesi ve sarılması

-Anne Meral Çavuş ile röportaj

-Abla Ayşe Çavuş'a sarılması

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN - Yasin DALKILIÇ - İsmet KÖZELO/ KAYSERİ,

PROF.DR. BARIŞ: BÜYÜK BİR DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLUR

KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, İstanbul'da meydana gelen depremin beklenen bir deprem olmadığını ifade ederek, "Eğer çok büyük bir deprem olursa yakın zamanda bu bölgede, bu bizim için de Kuzey Anadolu Fay Hattı için de sürpriz olur. Çünkü Kuzey Anadolu Fay Hattı hiç böyle davranmadı bugüne kadar" dedi.

Kocaeli'nin Başişkele ilçesinde bir otelde düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'na katılan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış deprem anında deprem sempozyumunda olduğunu belirtti. İstanbul'da meydana gelen depremin beklenen bir deprem olmadığını söyleyen Barış, "Aslında bu çok beklenilen bir deprem değildi bizim açımızdan. 4.6'dan sonraki olaylarda Kuzey Anadolu Fay hattının daha büyük bir deprem oluşturmayacağı öngörüsünde bulunmuştum. Bunun sebebi de Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan bütün büyük depremler öncesinde böyle bir şey yoktu. Bir fay hattında birden çok parçalar vardır. Ana kol ve yan kollar vardır. Muhtemelen bu yan kollarda olan orta büyüklükteki depremler. Bu durum Marmara'da bir gerilme birikimi olduğunu gösteriyor. 1999 depreminden sonra gerilim devam ediyordu. Burada hem güney kol, hem kuzey kol, hem de orta kolda meydana gelen depremler yaşandı. Gemlik'te 5.6 yaşandı, yine Marmara'nın etrafında 4.8 gibi depremler yaşandı. Dolayısıyla bu Marmara'nın normal bir deprem etkinliğiymiş gibi düşünülmesi gereken bir olay. Daha önce yaşanan çok büyük 8 tane depreme söylüyorum bunu. Eğer çok büyük bir deprem olursa yakın zamanda bu bölgede, bu bizim için de Kuzey Anadolu Fay Hattı için de sürpriz olur. Çünkü Kuzey Anadolu Fay Hattı hiç böyle davranmadı bugüne kadar." dedi.

Prof. Dr. Şerif Barış depremin davranışı anlamanın yapacakları ölçümlerle olmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu depremin fiziğini ve yer içerisindeki davranışını anlamak doğrudan yapacağımız ölçümlerle olmuyor, çünkü kurduğumuz istasyonlar deniz tabanında yerin 100 metre derinliğinde oluyor. Bu olaylar ise 7 kilometre ile 20 kilometre derinliğinde meydana geliyor. Dolayısıyla onları yeryüzünün üstünden anlamak çok kolay değil. Genç bir bilim alanı, yeni bir bilim alanı sismoloji. Bu bilgileri biz birleştirdikçe bizden sonraki kuşaklarda bu bilgileri kullanarak deprem olayının doğasını daha kolay anlayacaklar."

Evlerde herhangi bir çatlak veya duvarlarda kırık yoksa vatandaşların evlerinde yaşamaya devam edebileceklerini söyleyen Barış, "Burada unutulmaması gereken bir konu var, bakın 5.8 büyüklüğündeki bir depremde bile İstanbul'da yaşanan bir panik, kaos, iş yerlerinin tatil edilip insanların evlerine gönderilmesi hazırlıksız olduğumuzu gösteriyor. Evlerine gidecek servis bulamayan insanlar var. Yine 5.8'e rağmen minare yıkılmasıyla birtakım evlerde oluşan çatlaklar var. Normalde sahilden 15-20 kilometre uzaklıkta olan düşük ivmeye sahip bir depremin bu hasarı yaratmaması gerekir. Bu şunu da gösteriyor, evlerimizin depreme dayanıklılığı hazır değil, insanlarımız hiç hazır değil. Ben şu an İstanbul'da bulunsaydım evimden çıkmazdım. Eğer evinizde zarar yoksa, çatlak, patlak veya duvarlarda kırık falan yoksa evlerde yaşamaya devam edilebilir. Ben anneme de aileme de eşime de bunları söyledim. Dolayısıyla ben normal yaşantıma devam ederdim. İnsanların panik yapmasına gerek yok. Panikle dışarıda kalmak fayda sağlamaz. Bir sonraki zarar verici depremin ne zaman yaşanacağını bilemiyoruz, o yüzden normal yaşantılarına dönmeleri gerekiyor insanların.ö diye konuştu.

-Şerif Barış ile röp

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE(Kocaeli),

ORDU'DA, 6 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle bitişiğinde bulunan 6 katlı bina tahliye edildi.

Ünye'nin Çamurlu Mahallesi Fehbi Hoca Sokak'ta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İnşaatın bitişiğindeki 6 katlı bina yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi. Vatandaşların çıkarıldığı binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, tahliye edilen binada incelemelerde bulundu.

-Tahliye edilen binadan genel görüntüler

-Kaymakam ve belediye başkan yardımcısının incelemeleri

-Diğer binaya giriş için duvarın kırılması

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU,

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ 14 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), boşanmak isteyen ve babasının evinde kalan 15 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı (32), 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken, Hilmi Yılmaz jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Gülseren Yılmaz'ın babası Ali Bayrak, "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş kapıyı kırmış, öldürmüş. Beni de 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' diye aradı" dedi.

Dün saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, baba evine dönen 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'ın, yanına geldi. Evde yalnız olan eşinin kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz, burada kadını vücudunun 14 yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği belirtildi. Gülseren Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 15 yıllık evli, 12 yaşında kızı ve 6 yaşında oğlu olan Gülseren Yılmaz'ın bugün Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

'CANIMIZI KAYBETTİK'

Evinin önünde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden Gülseren Yılmaz'ın babası Ali Bayrak, "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış, öldürmüş. Beni de 'Kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum' diye aradı. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı. Evde sadece kızım vardı. Ben yatarken gördüm. Ambulans alıp hastaneye götürdü. Evladımızı kaybettik. Pırıl pırıl canımızı kaybettik. Onun hakkında gerekenin yapılacağına inanıyorum" dedi.

'BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞMIŞ'

Gülseren Yılmaz'ın kuzeni Fikret Türkoğlu, halasının kızı olan Gülseren Yılmaz'ın kocası tarafından öldürüldüğünü ve içlerinin yandığını söyledi. Türkoğlu, "Gülseren kocasından 4 ay önce ayrılmak istedi. Ayrılmasının sebebi eşinin eve bakmaması, kendisini bıçaklamaya çalışmasıydı. Uzaklaştırma kararı aldırdı ve çocuklarıyla ailesinin evine taşındı. Sürekli öldürmekle tehdit ediyormuş, kız da sürekli polise şikayette bulunuyormuş. Bugün de herkes evden ayrıldıktan sonra kapıyı taşla kırarak eve giriyor. Kızı sürükleyerek dışarı çıkarıyor ve bir zeytin ağacının dibine götürerek orada boğazını kesmeye çalışıyor. Kız kaçıyor elinden, kurtuluyor. Arkasından kovalayarak göğsüne 10 defa bıçak saplıyor ve orada bırakıp kaçıyor. Görgü tanıkları bu şekilde anlattı" diye konuştu.

-Cinayet işlenen evden görüntüler

-Baba Ali Bayrak konuşması

Fikret Türkoğlu röp

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

İZMİR'DE, İLKOKULDA TACİZ İDDİASI



İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir ilkokulda temizlik personeli olan A.T. hakkında, okuldaki iki kız çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada, tuvalete girmeye çalıştığı iddiasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

EVKA- 5 Mahallesi'ndeki bir ilkokulda okuyan iki kız çocuğu, okulda temizlik görevlisi olarak görev yapan A.T. hakkında annelerine şikayette bulundu. Çocuklar, tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri sırada A.T.'nin kapıya gelip, içeriye girmeye çalıştığını söyleyince, veliler durumu okul yönetimine bildirdi. Dün okulun önünde toplanan velilerin şikayetleri üzerine, hem A.T. hakkında idari tutanak tutuldu, hem de durum polise bildirildi. İhbar üzerine gelen okul polisleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, A.T., polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Okul önünde toplanan velilerden görüntü

Okuldan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

MANİSA'nın Kula ilçesinde kayıp olarak aranan 59 yaşındaki Necati Deniz'in cesedi, sulama kanalında bulundu. Deniz'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Necati Deniz, çarşamba sabah ilçe merkezine gitmek üzere evinden ayrıldı. Öğle saatlerinde oğlunu cep telefonundan arayan Deniz, işlerini hallettiğini ve eve dönmek üzere yola çıktığını söyledi. Buna rağmen eve dönmeyen Deniz'i merak eden yakınları, jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Necati Deniz'i bulmak için arama- kurtarma çalışmasına başlandı. Deniz'in cesedi, dün saat 12.30 sıralarında, Sarnıç Mahallesi yakınındaki Yurtbaşı Mahallesi'nde sulama kanalında bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Necati Deniz'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın olduğu gölet

Olay yeri

Olay yeri ekipleri inceleme

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KAVGASINDA BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, liseli öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencileri E.G. (15) ile F.Ö.(16) bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Etraflarındaki öğrenciler kavgayı izlerken, F.Ö. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak E.G.'yi bıçakladı. Yaralanan E.G. koşar adımlarla Eylül Sokak'taki bir pastaneye sığındı. Esnaflar yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulunurken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan öğrenciyi Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan bıçaklanan E.G. tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri F.Ö.'yü gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.G. ile arkasında kalabalık bir öğrenci grubunun olduğu F.Ö.'nün ellerindeki bıçaklarla birbirlerine meydan okuduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

iki öğrencinin karşı karşıya gelmesi

öğrenciyi bıçaklayan öğrencinin arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaşması

Haber: Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli),

ALANYA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 16 KİŞİ TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesi merkezli Antalya, Kumluca ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerini belirledi. Polis, 24 Eylül Salı günü Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram 'skunk' uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.Ş., M.A. ve Ç.O., önceki gün sabah adliyeye sevk edildi. T.Ş. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ç.O. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 16 şüpheli ise dün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.G. savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.D., U.A., A.K., H.H., K.T., S.G., N.D., K.C.Y., Y.D., C.O., M.D., O.L., A.G., U.G. ve R.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Adliye binasından görüntü

Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

Bakan Gül: Çocukları dağa değil Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor merkezlerine götüreceğiz (ek)

"DÜNYADA KÜRESEL BİR ADALETSİZLİK VAR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yaz okulları kapanış törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Gül, dünyada küresel adaletsizlik olduğunu bu adaletsizliğe de karşı duran bir lider olduğunu söyledi.

Bakan Gül, "Gençler spordan sakın kopmayın. Gelecek gençlerin elinde şekillenecek. Bugün dünyada küresel bir adaletsizlik var. Dünyada 200 bin kişi milyarlarca kişinin geleceğini sömürüyor. Yanı başımızda Suriye'de çocuklar ölüm döşeğinde. Bizler adaletin yanında olacağız. İnşallah Türkiye'nin geleceği sizlerin elinde şekillenecek. Yaz spor okullarında çok güzel eğitimler yapılmış, bundan dolayı bakanlığımıza tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor sadece yaz sporlarında yapılan bir etkinlik değildir. 12 ay boyunca spor alanlarında sizleri görmek istiyoruz. Etrafınızda kötü alışkanlıklara sahip olanlar olabilir ama sizle sporla iyi alışkanlıklar edineceksiniz. Bu çalışmalara sizlerin de verdiği gayret çok önemliö diye konuştu.

KASAPOĞLU: 'ÇOCUKLARI ÇETELERİN ELLERİNE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem de yapılan spor etkinlikleri ile gençleri ve çocukları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi. Daha fazla çalışıp gençleri şebeke ve çetelerin ellerine düşürmeyeceklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Yüzme havuzundan spor salonlarına kadar her alandaki tesislerin, en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bizler sizleri kötü şebekelerin ve çetelerin eline düşürmemek için çabalıyoruz. İnşallah sizler o kötü şebekelerin ellerine düşmeyeceksiniz. Bizler her daim sizin yanınızda ve sizin hizmetinizde olacağız. Gaziantep gençleriyle, kadınlarıyla tüm yönleriyle bizim gözümüzde olan bir şehir. Gaziantep'te çok yakın zamanda pek çok branşta uluslararası şampiyonaları düzenleyebiliriz. Bütün uluslararası müsabakalarda şampiyonların Gaziantep'te çıkacağına inanıyorumö dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte yapılan spor çalışmaları hakkında bilgi vererek, spor tesisi sayılarının arttıracaklarını ifade etti.

Törende Gençlik Merkezi öğrencilerinin oditoryum, halk oyunları ve jimnastik gösterileri beğeni ile izlendi. Konuşmaların ve gösterilerin ardından Bakan Kasapoğlu'na hemşerilik beratı verildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Salondan genel ve detaylar

Oditoryum, halk oyunları ve jimnastik gösterileri

Konuşmalar

Kasapoğlu'na hemşerilik beratı verilmesi

Fotoğraf çekilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

AYDINLILAR BELEDİYEDEN TALEPLERİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ve Efeler İlçe Belediyesi, vatandaşların sorun ve taleplerini iletmeleri amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda sandık kurdu. Dün konulan ve 5 Eylül'e kadar kalacak olan sandıklardaki talep ve istekler doğrultusunda belediyenin çalışma yapacağı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi daha önce olduğu üzere Atatürk Kent Meydanı'na Demokrasi Çadırı kurdu. Efeler Belediyesi ile ortaklaşa kurulan çadıra konulan sandıklara vatandaşların sorunları ve isteklerini iletmeleri istendi. 26 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında kalacak olan sandıklardan çıkacak sonuçlara göre belediler tarafından bu taleplere öncelik verileceği belirtildi. Bu uygulamanın daha sonra başta Nazilli, Söke, Kuşdası ve diğer ilçelerde de gerçekleştirileceği açıklandı.

'AYDINLILAR YAPACAK İŞLEMİ BİLİYOR'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve ilçe belediye başkanları ile Demokrasi Çadırını gezdi. başkan Çerçioğlu, "Bugün burada bir çalışma başlattık. Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi Aydın ve Efeler'de yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini almak için bu çadırı kurduk. Zaten Aydınlılar yapılacak işlemi biliyorlar. Ama bundan sonra Nazilli'de, Yenipazar'da, Germencik'te, İncirliova'da ve diğer ilçelerde de aynı uygulamayı yapacağız. Bazen vatandaşlar bize ulaşamayabilir düşüncesiyle sandık koyduk. Fatih Atay'ın da ifade ettiği gibi seçimlerde biz vatandaşlarımıza danışacağımızı, fikirlerini, düşüncelerini ve isteklerinin bizim için çok önemli olduğunu belirtmiştik. 10 gün boyunca çadırımız ve sandıklarımız burada olacak. Büyükşehir ve Efeler Belediyesi'ne ait formlarımız var. İsteyen her vatandaşımız kendi mahallerindeki sorunları bu yolla bizlere aktarma imkanı bulacak. Çıkan sonuçları da yine basınla ve billboardlar da paylaşacağız" dedi.

"BİRLİKTE UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'da, "Daha önce Girne Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi ile ilgili burada çadır kurulmuştu ve anket yapılmıştı. Bir kez daha yapılacak olan hizmetleri sizlerin karar vereceği bir anket çalışması olacak. Buna siz karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

-Demokrasi Çadırında ve sandıklardan görüntü

-Özlem Çerçioğlu ve Fatih Atay ile birlikte ilçe belediye başkanlarının sandıkları gezmesi

-Özlem Çerçioğlu ve Fatih Atay'ın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

FOÇA'DA DENİZDE PANİĞE NEDEN OLAN KİRLİLİK

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça ve Gencelli mahalleleri ile Aliağa'ya bağlı Çakmaklı Mahallesi açıklarında denizden gelen koku ve kirlilik, panik yarattı. Daha önce de bir geminin denize bıraktığı petrol atıkları nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşayan Foça'da vatandaşlar yetkililerden, kirliliğe müdahale etmelerini istedi.

Foçalılar, dün geceden beri denizden yakıt kokusu geldiğini iddia ederek Sahil Güvenlik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarlarda bulundu. Bugün saat 06.00 sıralarında avlanmak için teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Eylül Basdur, Yenifoça'daki bir tatil köyünün sahilinde ve Çakmaklı Mahallesi açıklarında aşırı kirlilikle karşılaştığını söyledi. Basdur, denizin üzerinin koyu şekilde akaryakıt ve sintine artıklarına benzer şeylerle dolu olduğuna dikkati çekip, "Suyun hali içler acısı. Bir gemiden basılmış ya da fabrikadan sızmış olabileceğini tahmin ediyorum. Kirlilikten dolayı bölgeyi terk edip başka bir yere gitmek zorunda kaldım" dedi.

Yenifoça merkezinde oturduğunu ve dünden beri bölgede yoğun bir koku olduğunu belirten vatandaşlardan Tuncay Arslan da yeni bir çevre felaketi yaşamak istemediklerini, açıktan gelen balıkçıların çektiği görüntülerin korkutucu olduğunu ve bu kirliliğin sahile vurmadan önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Yenifoça Forum Platformu Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz ise durumu dünden beri takip ettiklerini, Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini kaydetti. Korkmaz, yetkililer bize bölgeden numune aldıklarını, tahlile gönderdiklerini ve bölge ile ilgili uydu görüntüleri de dahil inceleme yaptıklarını bildirdi. Biz de kirliliğe derhal müdahale edilmesini talep ediyoruz" dedi.

-Amatör balıkçıların çektiği denizdeki kirlilik görüntüleri

Haber: Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE ERKEN HASATTAN İLK ZEYTİNYAĞI SIKILDI

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde erken hasat zeytinden ilk zeytinyağı protokol mensuplarının da katılımıyla sıkıldı. Zeytinler dalından toplanıp sıkıma giderken, elde edilen erken hasat yağlar konuklara tattırıldı. Zeytin üreticisi Mehmet Agah Ferhatoğlu, az bir miktarda üretilen erken hasat zeytinyağlarının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu söyledi.

Edremit Körfezi'nde erken hasat zeytinden elde edilen ürünlerin sıkımına başlandı. 2019-2020 sezonunun ilk sıkılan zeytinlerinden elde edilen yağlar, katılımcılar tarafından ilk üretim esnasında tadıldı. İlk zeytinyağı sıkımının yapıldığı tesisin sahibi Mehmet Agah Ferhatoğlu, erken hasattan elde edilen yeşil zeytinle salamura olarak hazırladıklarını ve belirli bir miktarda da erken hasat zeytinyağı ürettiklerini belirtti. Erken hasatta 100 kilo zeytinden yaklaşık 10-11 litre zeytinyağı çıktığını söyleyen Ferhatoğlu, erken hasat zeytinyağının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu belirtti.

Zeytin üreticisi Ferhatoğlu, "Kazdağları bölgesinde olan zeytinliklerimizin farklı yapısı var. Bizim Kazdağları'ndaki arazilerimiz güney eğilimli, Ege Denizi'ne paralel bir şekilde uzanıyor ve zeytin ağaçlarımız Kazdağıları'nın havasıyla, güneşiyle çok iyi besleniyor. Çok iyi ürün elde ediyoruz. Bizim zeytinimizin, zeytinyağımızın en büyük özelliği sıkıldıktan sonra tüketim ömrü çok uzun bir yağ. Tüketim ömrü iyi saklanma koşuluyla 2- 2,5 yılı bulabiliyor. Zeytin hasadına yeni başladık. Hem salamura yapıyoruz hem yeşil zeytin yapıyoruz, hem de erken hasat zeytinden belli bir miktarda yağ üretiyoruz. Şu an belli bir kapasitede az bir sıkım yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha büyük tonajlara ulaşacağız" dedi.

Fabrikadaki çalışmalar hakkından bilgi alan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise "Edremit ilçemizde zeytin hasadımız başladı. Zeytinlerimiz sıkım için, zeytinyağı için fabrikada üretime girdiler. Edremit ilçemiz zeytini ve zeytinyağı ile ünlü bir ilçe. Edremit içimizde 3 milyon civarı zeytin ağacı bulunmakta. Yıllık 70-80 bin toz civarı zeytin ve 14-15 bin ton civarı da zeytinyağı üretimi bulunmakta. Yaklaşık 5-6 bin civarı ailemiz, zeytin ve zeytinyağı ile geçimini sağlamakta. Ben bu yıl ürünün bol ve bereketli olmasını diliyorum ve bütün çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Zeytinimizin özellikle değer kazanması anlamında bizlere düşen bütün görevleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

-Zeytin hasadı detay görüntü

-Zeytinlerin sıkıma girme aşamalarından genel ve detay görüntüler

-Zeytinyağının sıkılması

-Mehmet Agah ferhatoğlu röp

-Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

'DENİZLERİN PRENSİ' LÜFERİN FİYATI ALTIN İLE YARIŞIYOR

ÇANAKKALE'de av yasaklarının sona ermesinden sonra lüfer de balıkçı tezgahların da yerini aldı. 'Denizlerin prensi' olarak adlandırılan lüferin kilosu 130 liradan satılıyor.

Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül tarihinden itibariyle av yasakları sona erdi. Balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı; sardalya, hamsi, istavrit gibi balıkların fiyatları da düştü. Balıkçı tezgahlarında çeşit bollaştı. Sardalya 15, hamsi, istavrit ve kolyoz 20, levrek 35, palamut ise büyüklüğüne göre tanesi 15 ile 30 liradan satılıyor. Çipura balığı 35 liradan tezgahlarda yerini alırken, mezgit de 25 liradan satılıyor. Ancak denizlerin prensi lüfer, lezzeti kadar fiyatıyla da kendisini diğer balıklardan ayırıyor. Kilosu 150 TL'den tezgaha giren ve bugün 130 liraya düşen lüferin fiyatı altın fiyatlarıyla yarışıyor.

Çanakkale Balık Hali'nde balık satışı yapan Kemal Dinçer, palamut ve lüferin soğuk hava balığı olduğunu belirterek, Havalar bu yıl çok sıcak gitti. Balıklar da geç kaldı. Normalde palamut balığı ağustosun 15'inde kendisini göstermeye başlar ama bu sene geç kaldı. Palamutun bundan sonra da çok fazla olacağını zannetmiyorum. Ama çinekop, sarıkant, lüfer olabilir. 2-3 gündür lüfer balığı tezgahlarda yerini almaya başladı. Dün 150 liraydı, bugün ise 130 lira. Bu sene lüfer bence 50 liraya kadar düşer dedi.

Bu yıl çok palamut olmayacağını belirten Dinçer, Palamutun zamanı geçti. Bir aydır olması lazımdı. Çinekop balığı karlı havayı sever. Çok fazla çinekop olur. Havalar böyle olunca balıkçı da balık tutamıyor. Ama önümüzdeki günlerde, havalar soğuduktan sonra balık epeyce bollaşır. Şu anda lüfer az olduğu için 130 lira. Bu sene balık olacak ama biraz havaların soğumasını bekleyeceğiz dedi.

-Çanakkale balıkhalinden genel ve detay görüntü.

-Balıkçı tezgahlardan ve balık çeşitlerinden genel ve detay görüntü.

-Vatandaşlardan görüntü.

-Lüferden genel ve detay görüntü.

-Kemal Dinçer ile röp.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

UYGUR KARDEŞLERDEN MÜZİKAL KOMEDİ GÖSTERİSİ



ADANA'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri ve şarkılarını müzikal komedi gösterisi ile yeniden canlandırdı.

Merkez Park Amfi Tiyatro'daki Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin gösterisine Adanalılar ilgi gösterdi. Türk Sineması'nın unutulmaz sahnelerini ve şarkılarını komedi gösterisiyle harmanlayan Uygur kardeşler, izleyenleri kahkahalara boğdu. İzleyicilerin de dahil olduğu interaktif gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü. Gösterinin sonunda Uygur kardeşler ve ekibi, izleyenlerin alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.

Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin sahne performansı

Gösteriden görüntü

İzleyenler ve sahneden genel görüntü

Uygur kardeşler ekibinin Yeşilçam şarkılarını seslendirmesi

İzleyenlerin alkışlaması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=======================================