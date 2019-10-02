Dha yurt bülteni - 1

POLİS ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ADANA'da, 6 gün önce çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Olay, 25 Eylül'de, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Çevik kuvvet polislerinin taşındığı polis midibüsüne teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis, saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 teröristin Eskişehir'de olduğu belirlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

İKİ ÖZEL HARAKET POLİSİ YARALANDI

Teröristlerle çıkan çatışma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ile Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir" denildi. Ayrıca, operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

VALİ ÇAKACAK, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, çatışmada hafif şekilde yaralanıp hastanede tedavi altına alınan 2 polisi ziyaret etti. Vali Çakacak, yaralı polislerin durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ 6 SAAT SONRA EVDEN ÇIKARILDI

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ermutlu sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan hücre evine yapılan baskın sırasında etkisiz hale getirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, ortaklaşa çalışarak evde detaylı arama yaptı. Savcılık incelemesinin ardından 2 teröristin cesedi yaklaşık 6 saat sonra evden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Canlı Yayın)

-Olay yeri genel

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

-Vali Çakacak'ın hastane çıkışı açıklamaları

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-Güvenlik şeridi çekilen sokak

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesetlerin evden çıkarılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

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HDP'Lİ KOÇYİĞİT'İN TEHDİT İÇEREN O KONUŞMASI SAVCILIKTA



HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, Diyarbakır'da katıldığı eylemde yaptığı konuşma, polisi harekete geçirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör propagandası' ve 'tehdit' içerdiği iddia edilen konuşmanın görüntü kaydını, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 17 Eylül'de, Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki için düzenlenen eyleme katıldı. HDP'li Koçyiğit'in burada yaptığı konuşmasında yer alan 'terör propagandası' ve 'tehdit' içeren sözlerinin bulunduğu konuşmasının görüntüsü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

DHA'nın ulaştığı o görüntülerde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, şunları söylüyor:

"Şunu bilsin AKP bizi, Kürtleri, Kürt halkını sadece ve sadece tek bir seçeneğe mahkum etmek istiyor. Şunu söylüyor bize aslında, 'Sizi demokratik siyaset temelinde yaşatmayacağız.' Peki o zaman soruyoruz, geriye ne kalıyor? Aslında AKP, bugün Kürt halkını silah dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor. Dağ dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor."

Koçyiğit'in konuşması, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda incelenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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HDP'li Koçyiğit'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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ÇANAKKALE'DE 206 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 206 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler; Ayvacık'ın Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Hıyarlık mevkisi açıklarında 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Suriye, Afganistan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu toplam 206 kaçak göçmen yakalandı. Botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale),

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ANKARA'DA MÜSTAKİL EVDE YANGIN PANİĞİ

ANKARA'da, müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 10 kişinin tahliye edildiği ev, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Battalgazi Mahallesi 929. Sokak'taki ailenin yaşadığı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan 10 kişiyi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin çalışması

Yanan evden görüntü

Vatandaşın cep telefonuyla çektiği alevlerden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,

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EVİN PENCERESİNE ATILAN EYP, KORKUYA NEDEN OLDU

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültü ile patladı. Vatandaşların deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarıya attığı olay, paniğe neden oldu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki katlı bir evin alt kat penceresine attığı EYP, büyük bir gürültü ile patladı. Hem ev sakinleri hem de aynı sokakta oturan komşuları, deprem olduğunu zannedip, telaşla dışarıya çıktı. Dışarıya çıktığında deprem olmadığını, evin penceresine patlayıcının infilak ettiğini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Çevrede uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önleminin ardından evin içinde ve dışında inceleme yapıldı. EYP'ye ait olduğu değerlendirilen parçalar, olay yerindeki çalışmanın ardından detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, evin penceresine EYP'yi atan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Olayın yaşandığı evin dış görüntüsü

Evin çevresinde inceleme yapan polisler

Evin içinde inceleme yapan polisler

Evin kırılan pencere camından görüntü

Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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40 METRELİK OBRUKTAN YARASA GÜBRESİ ÇIKARMAK İSTEYEN KİŞİ ÖLDÜ



KARAMAN'da, 40 metrelik obruğa inerek yarasa gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, saat saat 11.30 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki dağlık arazideki obrukta meydana geldi. Memduh Baştürk, iddiaya göre yarasa gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi. Obruk içinde dengesini kaybeden Baştürk, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları Baştürk'ü kurtaramayınca AFAD ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla Baştürk'ü, iki sedye arasına sarıp, halat yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baştürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışmalarından detay

Yaralının halatla çıkartılması

Anons

Müdahale edilmesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

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YAKINLARININ HABER ALAMADIĞI KİŞİNİN EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU



ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde, Esentepe Mahalesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız oturan Şevket Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla girilen evde Şevket Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Evde yapılaı incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu

-Cenaze aracının morga gelişi

-Cenazenin araçtan indirilmesi

-Cenazenin morga götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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ELİNE SAPLANAN KORKULUK DEMİRİYLE HASTANEYE KALDIRILDI



SİVAS'ta, aparmanın bahçe duvarından atlayan Nurullah Yıldız'ın (14) eline korkuluk demiri saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan Yıldız, elinde 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini çocuğun elinden çıkaramayınca, demir parmaklıkları kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurullah Yıldız, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Nurullah Yıldız, eline saplanan demir parmaklığın çıkarılması için ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Çıkarılıp götürülmesi

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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TIR'DA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, KEPÇEYLE KURTARILDI



TOKAT'ta, kamyona arkadan çarparak kabinde sıkışan TIR'ın sürücüsü Nejat Gurban (36), iş makinesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tokat-Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Nejat Gurban yönetimindeki 65 NR 749 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Yusuf Işık (50) yönetimindeki 60 AJ 023 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın sürücüsü Gurban kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan Nejat Gurban'ın kurtarılması için olay yerine kepçe diye bilinen iş makinesi çağırıldı. İş makinesinin TIR kabinini zincirle çekmesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Nejat Gurban, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Yusuf Işık ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafik akışının durduğu yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçta sıkışan sürücü

-Kepçe ile kurtarma çalışması

-Çıkarılıp götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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"EVLENİYORUZ" YAZILI OTOMOBİLDEN 74 KİLO EROİN ÇIKTI

DÜĞÜN ARABASINDAN GELİN YERİNE UYUŞTURUCU ÇIKTI

HAKKARİ'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Polis kamerası)

-Polis ekipleri araçta arama yaparken

-Norkotik köpeği arama yaparken

-Araç bağajındaki eroin paketlerini çıkarılması

-'Evleniyoruz' yazılı aracın fotoğrafı

Haber: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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VAN'DA SEYYAR SATICI OPERASYONU, TAŞLI-SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ



Van kent merkezinde satış yapan seyyar satıcılara zabıta ekiplerinin müdahalesi olaylı bitti. Seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine sıcak su, taş ve sandalyelerle saldırırken, polis olaya gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sonucunda 4 zabıta memuru yaralandı.

Van merkezinde, kaldırımları işgal ederek, yaya trafiğini güçleştiren, tabure, semaver, mangal gibi malzemelerle Sanat Parkı'nı oturulamaz duruma getiren seyyar satıcılara, dün zabıta ekiplerince polis nezaretinde müdahale edildi. Müdahale sırasında seyyar satıcılar zabıta memurlarına sıcak su, taş ve sandalyelerle saldırıda bulundu. Saldırıda 4 zabıta memuru yaralanırken, polis tarafından olay çıkaran bazı seyyar satıcılar da gözaltına alındı. Kamuya ait alanların hiç kimse tarafından işgal edilemeyeceğini söyleyen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, seyyar satıcıları defalarca ikaz ettiklerini ancak netice alamadıklarını belirtti. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine seyyar satıcıların kaldırılmasına karar verdiklerini anlatan Sevinç, Kaldırımlar, parklar kimsenin babasının malı değil. Buralar kamuoyuna açık. Kimse buraları işgal edemez dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara müdahalesi

-Zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara ait malzemeleri toplaması

-Zabıta ve seyyar satıcılar arasında yaşanan gerginlik

-Polisi seyyar satıcılara müdahalesi

-Yaralanan zabıta memuru

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,

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HİTİT ŞEHRİ SAMUHA'DA KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Vali Salih Ayhan, Kayalıpanar'ı ziyaret ederek, kazı ekibinden bilgi aldı.

Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, bugüne kadar Hitit krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulundu.

2014 yılında kazıda bulunan çivi yazılı tablet sayesinde de Kayalıpınar'ın Hitit kenti 'Samuha' olduğu anlaşıldı. Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki çalışmalarda çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaret ederek, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe'den bilgi aldı.

Sivas'ta çok önemli Hitit merkezleri olduğunu, bu merkezleri yazılı belgelerden tanıdıklarını söyleyen Karpe, "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezleri var, yazılı belgelerden tanıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazı alanından görüntüler

-Vali Ayhan'ın alanı gezmezi

-Kazı ekibinden bilgi alması

-Bulunan eserlerin görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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'HAYVANLAR ÖLMESİN, BABALAR KAZA YAPMASIN'

KÜÇÜK ELİF'İN HAYVAN SEVGİSİ LEVHALI KAMPANYAYA DÖNÜŞTÜ



KAYSERİ Erciyes Dağı'na pikniğe giderken yola çıkan gelengi nedeniyle ailesiyle kaza tehlikesi atlatan ortaokul öğrencisi Elif Keklik (11), Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş.'ye uyarı levhası konulması için 'Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin' ifadeleri bulunan e-posta gönderdi. Uyarı dikkate alınarak 16 noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' yazılı levhalar yerleştirildi.

Keklik ailesi, geçen ay otomobille Erciyes'e piknik yapmak için giderken yola aniden gelengi çıktı. Mehmet Keklik, gelengiye çarpmak üzereyken son anda fren yaparak durdu. Araçta bulunan Elif Keklik, yol kenarlarında gelengilerle ilgili uyarıca levha bulunmadığını görünce, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş'ye, e-posta gönderdi.

'HAYVANLAR ÖLMESİN, BABALAR KAZA YAPMASIN'

Elif, mesajında şöyle dedi:

"Erciyes'e doğru yokuş yukarı çıkarken bir anda önümüzden küçük bir hayvan geçtiğini fark ettik, babam neredeyse kaza yapacaktı. Hayvanın ne olduğu hakkında bilgim yok, ne olabilir diye uyarı levhalarına baktım durdum; ama hayvanlarla ilgili uyarı levhası yoktu. Kar levhası, kayalıkların düşme levhası, hız levhası her şey vardı; ama hayvanlarla ilgili hiçbir uyarı levhası yoktu. Doğal yaşama bu kadar yakın bir ortamda uyarı levhası neden düşünülmedi acaba? Benim babam kaza yapmadı; ama başkaları hem kaza yapıp hem de hayvanı ezebilirler. Hayvanlar neden ölsün? Çok da zor değildir uyarı levhası koymak. Hayvanlar ölmesin, babalar kaza yapmasın, çocuklar üzülmesin. Sizleri seviyorum abiler, biliyorum ki yapacaksınız."

Erciyes A.Ş. yetkilileri, Elif'in talebini yerine getirerek 16 farklı noktaya 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhası yerleştirdi.

'YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

50'nci Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Keklik,

isteğinin yerine getirilmesi nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Elif Keklik, "Yolda babam fren yapınca 'Ne oldu' diye sordum. Babam 'gelengi çıktı' dedi. Sonrasında yolda gelengi levhası var mı? diye bakıyordum. Olmadığını fark ettim. Bununla ilgili akşam eve gittiğimde Erciyes A.Ş'ye bir mail atmak istedim. Babamın mail adresinden maili gönderdim. Tabelaların konulduğunu gördüm. Hayvanlar ölmüyor. Yetkililere ilgilendikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Elif Keklik'in babası Mehmet Keklik de, "Hayvanı ezmemek için frene basmam gerekti. Sonrasında kızım 'Baba o neydi?' diye sordu. Çünkü yolda geçen uyarı levhalarını inceliyordu. Gelengi olduğunu söyledim. Kızım Elif de hiçbir yerde uyarıcı levha olmadığını söyledi. Akşam eve gittiğimizde kızım ilgililere mail attı. Sonrasında levhalar asılmış. İlgililere teşekkür ederiz" dedi.

'ELİF KIZIMIZIN HAYVAN SEVGİSİ MUTLU ETTİ'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, "Erciyes'te boş bozkır alanlar olduğu için çok fazla gelengi görülür. Tabii biz gelengilerin farkındayız hatta bununla ilgili çok güzel haberler yapıldı; ama gelengilerin bir tabela ile işaretleneceği hiç aklımıza gelmemişti. Sürücülerin gelengi konusunda ikaz edileceğini düşünmemiştik. Elif kızımızın bize gelen bir e-maili ile aslında sürücülerimizin de gelengilere karşı ikaz edilmesi gerektiği fikri doğdu. Bu eksiğimizin farkına vardık. Gerekli tedbirleri alarak yolun belli bölümlerine uyarıcı tabelalarımızı yerleştirdik. Elif kızımızın bu noktada hayvan sevgisi bizleri mutlu etti. Kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Elif Keklik ile röportaj

-Baba Hacı Mehmet Keklik ile röportaj

-Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı ile röportaj

-Elif'in levhaların başında genel görüntüsü

-Levhadan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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ADANA LEZZET FESTİVALİ'NE 12 ÜLKE DAVETLİ

Adana Valiliği'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' yurt içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacak. 10'u Avrupa, 2'si Uzak Doğu olmak üzere 12 ülkenin davetli olduğu festival, 4- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla ulusal olarak başlatılan ve bu yıl uluslararası düzeyde organize edilen 3'üncü Uluslararası Lezzet Festivali'ne tüm halkı davet etti. Bu yıl çok heyecanlı bir festivale imza atacaklarını anlatan Vali Demirtaş, "Festivalimiz cuma günü başlayıp, pazar akşamı sona erecek. Geçen yıl da önceki yıl da çok güzel geçmişti. Bu yıl çok daha canlı, renkli ve heyecanlı olacağını umuyorum. Bu yüzden vatandaşlarımız o gün kimseye randevu vermesinler. Lezzet Festivali'nde lezzetin tadını alsınlar. Adana bir kültür şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin içinde yemeğin çok özel bir yeri var. Çok çeşitli, lezzetli yemeklerimiz var. Bunu gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızla bu kültürü, bu birikimi paylaşmak istiyoruz" dedi.

12 ÜLKE DAVETLİ

Festivali bu yıl uluslararası düzeye dönüştürdüklerini kaydeden Vali Demirtaş, "Özellikle Akdeniz havzasındaki 10 Avrupa ülkesi gelecek. Bizim amacımız Çukurova'nın kültürünü tanıtıp, Adana lezzetlerini tüm Avrupa ülkelerine tattırmak. Bir taraftan da Uzak Doğu'dan 2 ülke katılacak. 12 ülkeyi bu yıl davet ettik. İnanıyorum ki bu festival hem barışa hizmet edecek hem de insanlar arasında kültür, iletişim, kaynaşması oluşacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş röp

Festival şenerik

Yemek görüntüleri

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

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HUZUREVİNDE 100'ÜNCÜ YAŞLARINI KUTLADILAR



EDİRNE'de, huzurevinde kalan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz, 100'üncü yaşlarını 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde, düzenlenen sürpriz doğum günü etkinliğiyle kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında huzurevinde kalan ve 100 yaşına basan Gülaver Metin ve Fatma Akyüz'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Huzurevi'nde düzenlenen yaşlılar günü etkinlikleri sırasında gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında pastayı karşılarında gören Metin ile Akyüz, büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasını üfleyen Akyüz ile Metin'e huzurevi sakinleri de çalan müzik eşliğinde dans ederek eşlik edip, doğum günlerini kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, amaçlarının yaşlıların hayat standardını yükseltip onların yaşamına dikkat çekmek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Huzurevimizde kalan en yaşlı iki bireyimiz geçtiğimiz günlerde 100'üncü yaşlarına girdi. Biz de bugünün anısına bu teyzelerimizin yaş günlerini kutlamak istedik. Bu vesileyle burada toplandık ve onlar için bir pasta hazırladık. Gördüğünüz gibi pastalarını kestiler. Dünya nüfusunun hızla yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesinden dolayı, yaşlılık kalitesinin artması için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlanıyor. Biz de il müdürlüğü olarak bugün içinde birçok etkinlik düzenledik. Şu anda düzenlediğimiz etkinlikte bunlardan bir tanesi. Amacımız Edirne'de yaşlılarımıza dikkat çekmek, onların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetler yapmak, bunu amaçlıyoruz."

Edirne Huzurevi Müdür Yardımcısı Ayşegül Kılıç da yaşlı bireyleri ellerinden geldiğince etkinlik ve eğlencelere katarak sosyal hayata bağladıklarını belirtti. Kılıç, "Onları elimizden geldiğince etkinlik ve eğlencelere katmaya çalışıyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nde de onlara unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik ve doğum günlerini bugün kutlayalım dedik. Umarım onlar için de güzel bir anı olmuştur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Huzurevinden detay

Yaşlılardan genel detay

Oynayan yaşlılar

Doğum günü pastası gelişi

Pastanın mumlarını üflenmesi

Pastanın kesilmesi

Sebahattin Bilgiç ile röp.

100 yaşına giren kadınlara pasta yedirilmesi

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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DERGİLERİ TOPLANDIĞI İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI



ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, sokakta engelliler için sattığı dergilere zabıta ekiplerince el konulan görme ve işitme engelli Hülya E. (29), inşaat halindeki binanın 4'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. Eşi Ergün E.'nin ikna edemediği Hülya E., kendisini bir anda tutup içeri çeken polis memurunca kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Görme ve işitme engelli 3 çocuk annesi Hülya E., iddiaya göre, engelliler adına çıkan dergileri ilçe merkezinde satmak istedi. Çaycuma Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Hülya E.'nin izni olmadığı için sattığı dergileri aldı. Hülya E., bunun üzerine inşaat halindeki 5 katlı binanın 4'üncü katına çıkıp atlayacağını söyleyerek bağırdı. Hülya E.'yi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hülya E.'nin atlama ihtimaline karşı yere havalı yatak açarken polis de engelli kadını ikna etmek için yanına çıktı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına karşın Hülya E. ikna olmayınca eşine haber verildi. Kısa sürede gelen eşi Ergün E. de Hülya E.'yi ikna edemedi. İkna çalışmaları devam ederken, Hülya E.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis memuru, engelli kadını kolundan tutup, içeri çekti. İnşaattan indirilen Hülya E., kontrol için sağlık görevlilerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hülya E.'nin İzmir Valiliği'nden engelliler yararına dergi satmaktan izni olduğu, ancak halkın şikayeti üzerine polis ve zabıta ekiplerince evrakının incelendiği öğrenildi. Ekiplerin Çaycuma Kaymakamlığı'ndan da izin alması gerektiği ve ardından dergileri satabileceğini söylediği Hülya E.'nin elindeki dergilere izin alana kadar satmaması için el konulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaattaki kadın

-Yere açılan havalı yatak

-Polisin kadını çekerek alması

-Ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA(Zonguldak),

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