Dha yurt bülteni - 1

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan 7 askerden Jandarma Uzman Çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in şehadet haberi, Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yaşayan ailesine ulaştı. Baba Ali Seçgin ile anne Havva Seçgin'e 3 çocuklarından 2'ncisi olan Seçgin'in acı haberini, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan ve Turhal İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk verdi. Şehit haberinin duyulmasının ardından çok sayıda aile yakını, Seçgin Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi işlemlerinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini havaalanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, il protokolü, şehidin Babası Ali Seçgin ile yakınları karşıladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sema Seçgin ile evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenilen Şehit Kadir Seçgin'in cenazesi, Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde bugün öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ailenin evinden görüntüler

-Asılan bayraklar

-Babasının görüntüleri

-Şehidin fotosu

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-Havaalanından görüntü

-Cenazenin getirilişi ve karşılama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ



HATAY'ın Belen ilçesinde, operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in şehadet haberini, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan baba Osman Dinç ile anne Zeynep Dinç'e askeri yetkililer verdi. Oğullarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Dinç Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Bünyamin Dinç'in cenazesi, dün akşam saatlerinde kente getirilirken, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin evi

Evde asılı olan Türk bayrağı

Evin önündeki kalabalık

Kur'an-ı Kerim okunması

Şehidin babasının ambulansa götürülüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

ŞEHİT CENAZELERİ, TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hatay'ın Belen ilçesinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in cenazeleri, Dörtyol Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene, şehit yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile İskenderun Belediye Başkanı Fuat Tosyalı katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve edilen duaların ardından cenazeler, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzerine memleketlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit yakınlarının tören alanına gelmesi

Cenazelerin askerlerin omuzlarında tören alanına getirlmesi

Törenden genel ve detay

Cenazelerin taşınması

Tabutu taşımak isteyen askerlerin hep birlikte tabuta yönelmesi

Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY,

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKSOY'DAN 'KIRAN' OPERASYONU AÇIKLAMASI

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Hakkari'ye gelerek Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen 'Kıran' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Çok yakından takip ettiğiniz gibi ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1', 'Kıran-2' ve 'Kıran-37 operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. İlk olarak Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aksoy'u Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Aksoy daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sohbet eden Aksoy, vatandaşlarla çay içti.

'TERÖRLE MÜCADELE KIŞIN DA DEVAM EDECEK'

Aksoy, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Hakkari'ye huzur ortamının geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanımız ve Van Bölge Asayiş Komutanımızla Hakkari'yi ziyaret ettik. Valimiz başta olmak üzere, huzurlu günlerin yaşanmasında güvenlik güçlerimiz ve bu huzurlu günlerin kıymetini bilerek sahip çıkan Hakkarili kardeşlerimize teşekkür etmek için geldik. Çok yakında takip ettiğiniz gibi, ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3' operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı. Burada hem bu çalışmalarımızı değerlendirdik, hem de bugün yakaladığımız huzur ortamının bölgemizde kalıcı olmasını istiyoruz. Hem vatandaşın, hem de güvenlik güçlerinin yapılabilecek ne varsa onlarla ilgili değerlendirmeler yaptık. Elhamdülillah bu toprakların kavuştuğu o huzurun kalıcı kılmak adına terörist ile mücadele yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İlkbahar, yaz operasyonlarında gösterdiğimiz en başarılı, fedakar hem kahramanca devam eden operasyon çalışmalarımızı 1 Ekim'den itibaren başlayan kış operasyonlarıyla aralıksız olarak sürdüreceğiz. 7-24 saat ister şehirde, ister kırsalda nerede olursa olsun bu vatandaşımızın analarını bir daha ağlatmamak için gereken her türlü fedakarlık yapılarak operasyonlara devam edeceğiz. Huzurumuzu, güvenimizi kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Bugün vatandaşın yüzünde gördüğümüz gülümsenin kaybolmaması için var gücümüzle çaba göstereceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy esnafı zıyaret etmesi

-Yoldan geçen vatandaşlarla selamlaması

-Bakan Yardıncısı Aksoy'un esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla oturup çay içmesi

-Bakan Yardımcısı Aksoy'un açıklama yapması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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MOTOSİKLET ÜZERİNDEN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

SAMSUN'da motosiklet üzerindeki E.K.'nın tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurulan motosiklet tamircisi Y.E.A., yaralandı. Saldırı anı, çevredeki güven kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. idaresindeki bindiği motosikletle tamirci önüne gelen E.K., kapının önünde karşılaştığı motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla ateş etti. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Y.E.A.'nın, bacağına isabet etti. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı motosiklet tamircisi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Y.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı ise, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin arka kısmında oturan saldırganlardan birinin, tamirci dükkanı önünde silahla ateş ettiği, ardından da hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Silahlı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü

Olay yerinden detaylar

Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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CADDEDE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA

SAMSUN'da kimliği belirsiz şüpheli, cadde ortasında tartıştığı Ertuğrul K.'yı pompalı tüfekle bacağından vurup yaraladı. Olayda yolda yürüdüğü sırada seken saçmaların hedefi olup, 1 kişinin de hafif yaralandığı saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İlkadım ilçesi, Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, cadde üzerinde karşılaştığı Ertuğrul K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şüpheli, pompalı tüfekle Ertuğrul K.'ya ateş açtı. Ertuğrul K., bacağından yaralanırken, caddede yürüdüğü sırada seken saçmaların hedefi olan 1 kişi de hafif yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği öne sürülen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlatırken, silahlı saldırı anı da, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli saldırganın tüfekle ateş ederek yaraladığı Ertuğrul K.'nın aniden yere yığıldığı, çevredeki meraklı vatandaşların da yaralının başında kalabalık oluşturduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Silahlı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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ÇANAKKALE'DE 215 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 ve TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu, Yeşil Liman ve Sivrice Burnu açıklarında durdurdukları lastik botlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 215 kaçak göçmen yakaladı.

TCSG 38 Botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaçakların botla Küçükkuyuya getirilmeleri

Kaçaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

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BURSA'DA ORMAN YANGINI



BURSA'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kazıklı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti. Etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yerleşim alanı bulunmazken, yangının yeniden başlama ihtimaline karşı ekiplerin soğutma çalışmalarının sabahın ilk ışıklarına kadar süreceği öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından detaylar

-Alevli bölgelerden detaylar

-Yangın bölgesine giden arazözlerden detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Semih ŞAHİN/ BURSA,

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TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrası taraflardan Tayfun Güney silahla sol koltuk altından vuruldu. Tayfun Güney'in hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın şüphelisi Yücel K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 18,00 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAY 676 plakalı hafif ticari kamyonetle 4229 sokak üzerindeki bir tarlaya gelen Tayfun Güney(31) ve Yücel K.(33) burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada, Yücel K. araç içerisindeki ruhsatsız tabancayla Tayfun Güney'e doğru 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney'in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunan Tayfun Güney'i Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada olayın şüphelisi Yücel K., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede taşın altına saklanmış bir adet tabanca buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araç incelenmek üzere çekici vasıtasıyla emniyete götürüldü. Öte yandan bölgede 4 adet boş kovan, araç içerisinde ve aracın yakınlarında boş senetler buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Olayın işlendiği yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINA HALK TEPKİSİ



KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki R.G.'nin cinsel istismara uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı. Olaya tepki gösteren vatandaşların adliye önünde toplanması üzerine polis ekipleri çevrede eniş güvenlik önlemi aldı. 2 midibüsün adliye önüne gelmesi üzerine bir süre arbede yaşanırken, öfkeli kalabalığı Emniyet Müdür Yardımcısı sakinleştirdi.

Karamürsel'de, R.G.'nin cinsel istismara uğradığı kişi tarafından başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir vatandaş durumu geçen hafta cumartesi günü polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. R.G. polise yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 14 kişinin kimliğini tespit etti. Bu arada E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 14 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. R.G. ise devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan 8 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından dün Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunanların adliyeye sevk edildiğini haber alan yüzlerce kişi dün akşam saatlerinde adliye önünde toplanarak, zanlılara tepki gösterdi. Adliye binası önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bina çevresinde bulunan ara sokakları trafiğe kapattı. Adliye binasında içerisinin dışarıdan görülme ihtimaline karşı pencereler kartonlarla kapatıldı. Olası olaylara karşı TOMA da adliyenin yakınlarında bekletildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki R.G.'nin cinsel istismara uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin ardından yakalanan 5 şüpheli ile birlikte toplam 12 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Bu sırada adliye binasının önünde bekleyenler, polisin ön kapıya iki midibüs yanaştırması üzerine taşkınlık yaptı, araçların üzerine su şişesi ve meyve fırlattı. Polis bunun üzerine biber gazı ve TOMA ile su sıkarak kalabalığı uzaklaştırmak istedi. Ön kapıda arbede yaşanırken polis, tutuklanan 11 kişiyi binanın arka kapısından çıkararak cezaevine götürdü.

Öfkeli kalabalığın dağılmaması üzerine bir Emniyet Müdür Yardımcısı halka seslenerek, "Suçlular cezaevine gönderildi, adliyede şu an kimse yok. Lütfen herkes evine dağılsın. Sizlerle beraber biz de burada görev yaptık, sizlerle beraber bizde bu konuyu takip ettik. Adliyemiz tutukladı. Adalete teslim oldular şu an" diyerek halkı sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar, polise destek verirken, daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye binası önünde toplanan kalabalık

-Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri

-Detaylar

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-Polisin adliye binası önünde aldığı önlemler

-Vatandaşların midibüslere saldırması

-Polisin TOMA ile müdahalesi

-Emniyet müdürünün anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU - Ercan BUBER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

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17 YAŞINDAKİ GENCİN İNTİHARI SONRASI SİBER GÜVENLİK UZMANI DEMİRCAN'DAN 'MAVİ BALİNA' UYARISI

** "TOKAT'TA YAŞANAN OLAYIN 'MAVİ BALİNA' İZLERİNİ FAZLASIYLA VERİYOR"

** "MESAJLAŞMA PROGRAMLARI ÜZERİNDEN YAYILAN BİR OYUN"

** "AİLE KESİNLİKLE KOLLUK KUVVETLERİNE BAŞVURMALI"

2016 TEOG Türkiye birincilerinden 17 yaşındaki Mustafa Ö.'nün Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son vermesi üzerine Mavi Balina oyunu bir kez daha gündemde. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, mavi balina oyunu konusunda anne, baba ve öğretmenlere çağrı yaptı. Demircan "Tokat'ta yaşanan olayın oluş izlerine bakarsanız mavi balina izlerini fazlasıyla veriyor. Sonrasında arkadaşları arasında yaptıkları yorumlar, öğretmenlerin bunu duyması, aileye iletmesi, cep telefonuyla çok fazla vakit geçiriyor olması, çok fazla içine kapanmış olması gibi bazı semptomları gösteriyor" dedi ve uyardı: Anne, babalara ve öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. Normal uyanık kaldığınız süre içerisinde sürenin yarısında anne ve baba çocuğu görüyor. Diğer yarısında öğretmenler görüyor. Öğretmenlerimizin de çocuklardaki farkları velilere, okul müdürüne hatta kolluk görevlilerine bildirmesi gerekiyor.

Dünya genelinde pek çok intihar vakasında adı geçen Mavi Balina oyunu, 17 yaşındaki Mustafa Ö'nün intiharıyla bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. 17 yaşındaki genç, cumartesi günü Tokat'ın Erbaa ilçesinde köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son vermişti. Mustafa Ö'nün telefonu intihardan sonra bulunamazken, baba Orhan Ö., oğlunu intihara Mavi Balina veya Momo adlı oyunların sürüklemiş olabileceğini düşündüğünü belirterek, cep telefonunun bulunmasını istedi.

DEMİRCAN: RUSYA'DA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, DHA ekibine oyunun gelişme sürecini anlattı ve aileleri uyardı. Demircan, "Mavi balinanın çıkış noktası aslında Rusya. Rusya'da bu kişi yakalandı. Mesajlaşma uygulamalarından linkler göndererek çok sayıda çocuğun intiharına neden olduğu iddiasıyla yakalandı, suçu ispatlandı, ardından tutuklandı. İnternette maalesef kötülük, iyilikten çok daha hızlı yayılıyor. Başlangıçta bu oyun her ne kadar Rusça konuşuyor olsa da şu an İngilizce, Türkçe, İspanyolca konuşuyor. Dünyanın dört bir yanında çocuklarımızı tehdit ediyor" dedi.

ÇOK FAZLA İÇİNE KAPANDIYSA, DİKKAT

17 yaşında intihar eden Mustafa Ö.'nün ardından oyun bir kez daha gündemde. "Türkiye'de bir çok intihar vakası mavi balinayla ilişkilendirilebilecek düşüncesiyle soruşturma kapsamı farklılaştırıldı" diyen Demircan, "Tokat'ta yaşanan olayın oluş izlerine bakarsanız mavi balina izlerini fazlasıyla veriyor. Sonrasında arkadaşları arasında yaptıkları yorumlar, öğretmenlerin bunu duyması, aileye iletmesi, cep telefonuyla çok fazla vakit geçiriyor olması, çok fazla içine kapanmış olması gibi bazı semptomları gösteriyor. Mavi balinayla ilişkilendirilme gibi bir durum mevcut" ifadelerini kullandı.

"MESAJLAŞMA PROGRAMLARI ÜZERİNDEN YAYILAN BİR OYUN"

Mavi balina oyununun mesajlaşma programlarıyla yayıldığını ifade eden Osman Demircan, "Ağırlıklı olarak sosyal medya mesajlaşmaları ve günlük mesajlaşma programları üzerinden yayılan bir oyun bu. Size bir link geliyor. Gelen link sonrasında tıkladığınızda oyun sizin için başlıyor. İlk bölümler gayet basit bölümler. Yüksek sesle müzik dinlemek, üç gün boyunca uyumamak, 50 katlı bir binaya çıkıp ayaklarını sallayıp onun fotoğrafını çekmek gibi görevler var. Sonrasında görevler gittikçe ciddileşmeye başlıyor. En son görev maalesef intihar olarak gerçekleşiyor" diye konuştu.

"YAPMADIĞINDA ASLINDA BAŞINA HİÇBİR ŞEY GELMEYECEK"

Oyunun içinde çocukları zorlayan tehdit ve şantajlar var. Pek çok çocuk bu korkuyla intihara sürükleniyor. Demircan, "Yapmadığında aslında başına hiçbir şey gelmeyecek. Burası tamamen altı çizilmesi gereken bir konu. Oyun oynama süreçlerinde onlara gönderilen herhangi bir dosya tıklandığında maalesef bilgisayar, laptop veya tabletin tüm kontrolü de bu kötü niyetli kişilerin ellerine geçiyor. Bu bilgisayar ve tabletlerin içerisinde ailevi bilgiler mevcut. Anne, baba kim? Özel resimler, özel notlar. Bu sefer tehdit başlıyor. Senin annenin kolunu kesmezsen ben anneni öldürürüm tehditleri başlıyor. Ailemin başına hiçbir şey gelmesin düşüncesiyle çocuklar da maalesef görevleri tamamlamak için devam ediyorlar" dedi.

OYUNU FARK EDEN ANNE VE BABALAR NE YAPMALI?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, mavi balina konusunda anne, baba ve öğretmenlere çağrıda bulunda. Demircan, "Bunu fark eden aile kesinlikle kolluk kuvvetlerine başvurmalı. Çocukları ev içerisinde farklı davranıyorsa, odasından hiç çıkmıyorsa, internette çok daha fazla vakit geçirmeye başladıysa bir çocukta ufak ufak bir problem olabileceğiyle alakalı şekillenmeler olması gerekiyor ailede. Daha sonra da vücudunun kontrol edilmesi lazım. Kendine zarar vermiş mi? Eşyalarına zarar vermiş mi? Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Burada anne, babalara ve öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. Normal uyanık kaldığınız süre içerisinde sürenin yarısında anne ve baba çocuğu görüyor. Diğer yarısında öğretmenler görüyor. Öğretmenlerimizin de çocuklardaki farkları velilere, okul müdürüne hatta kolluk görevlilerine bildirmesi gerekiyor" diye konuştu.

MAVİ BALİNA NEDEN YASAKLANAMIYOR?

Osman Demircan, oyun neden yasaklanamıyor sorusuna, "Bu oyun maalesef telefon, tablet veya bilgisayarlara kurulabilen bir oyun olmadığı ve mesajlaşma uygulamalarıyla geldiği için takibi yapılamıyor. O yüzden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve diğer yetkili kurumlar Türkiye'de tamamen yasaklanmasını sağlayamıyorlar. Bunu sağlayamayan bir tek biz değil, bütün dünya. Eğer oyunun oynandığı şüphelenilen laptop, tablet, bilgisayar veya telefon bir şekilde ele geçirilip de kolluk kuvvetleri tarafından adli bilişim kapsamında incelenirse mutlaka sonuç mavi balina mıdır, yoksa başka bir şey midir ortaya çıkacaktır" ifadeleriyle yanıt verdi.

TOKAT'TAKİ OLAYDA NELER YAŞANMIŞTI?

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye birincilerinden biri olup, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de babası Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

ATLAYACAĞINI SÖYLEYİP, TELEFONU KAPATTI

Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö., bir gün sonra kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Orhan Ö., durumu öğrenince cep telefonuyla oğlunu arayarak kaleden inmesini istedi. Mustafa Ö. ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Ö., pazar günü köyde toprağa verildi.

Mustafa Ö.'nün kaleden atlamadan önce babasıyla konuştuğu akıllı telefonu ise bulunamadı.

'HERKESİN OYNADIKLARINI OYNARDI'

Cenazeye katılan arkadaşlarının aralarında yaptıkları konuşmaların tehlikeli video oyunları ile ilgili çağrışım uyandırdığını ifade eden Orhan Ö. "O günkü kalabalıkta ben kendim bizzat duymadım. Ama sonradan komşuların duydukları, bize gelen söz. Bu dedikodu da olabilir. Kesin bir bilgi değil. 'Mustafa son görevini yaptı, ya da biz Mustafa'ya son görevimizi yaptık' gibi bir konu var ama ne olduğu net değil. Kesinleşmiş bir konu değil. Mustafa internetten herkesin oynadığı böyle vurdulu kırdılı, kale yapmaca, kale fethetme gibi oyunlar oynardı. Ama son zamanlarda üniversiteye hazırlandığı için bu oyunları bile oynayacak zamanı olmadığını söylüyorlardı" dedi.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Mustafa'nın daha önce internette tehlikeli oyunları oynamış olabileceğini, ancak bu konuda bir bilgisi olmadığını anlatan Orhan Ö. "Ben bu konuda toplumu bilinçlendirmek için, çocukları bu tip oyunlardan uzak tutulmasını tavsiye etmek, bir farkındalık oluşturmak için söyledim. Tavsiyem velilere çocuklarına dikkat etmeliler. Çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeliler. Ondan daha ziyade devlet bu tip oyunların erişimi konusunda belli bir kriter, kıstas getirmeli diye düşünüyorum" diye konuştu.

'TELEFON OLAYI AYDINLATACAK'

Oğlunun olay günü kullandığı telefonunun mutlaka bulunmasını istediğini dile getiren Orhan Ö, "Telefon benim evladımın en çok haşir neşir olduğu şeydi. Yani onun kara kutusuydu diyebiliriz. Yani o telefon bulunduğu zaman bir dengesizlik, bir yanlışlık varsa, ya da bir eksiklik varsa büyük ihtimalle olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Ö. olay sonrasında bölgede telefonun bulunması için yeni bir çalışma yapılmadığını, bugün kendi imkanları ile yeniden arama yapacaklarını sözlerine ekledi.

LARINDA YÜZÜ GÜLÜYOR

Bu arada Mustafa Ö.'nün yeni fotoğraflarına ulaşıldı. Hem arkadaş grubu, hem de okulunda ve gezi yaptığı yerlerde çektirilen fotoğraflarda Musafa Ö.'nün güleryüzlü bir görüntü verdiği görüldü. Mustafa Ö.'nün, 'Doğa için pedalla' adı altındaki bir etkinlikte yer aldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ile röportaj

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK/ İSTANBUL,

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyünden evi evinden görüntüler

-Mezarının görüntüsü

-Babasının konuşmaları

-Arkadaşları ile katıldığı etkinlikteki görüntüleri

-Fotoğrafları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

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ÇATIDA TADİLAT YAPARKEN, ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Yalova'da evinin çatısında tadilat yapan Mehmet Şirin (50), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Yalova Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şirin, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada, çatıdaki beton parçası evin üzerinden geçen yüksek gerilim kablosunun üzerine devrildi. Ağırlığı taşıyamayarak kopan kablo, talihsiz adamın üzerine düşünce, Mehmet Şirin elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Şirin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Şirin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,

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DERE YATAĞINDA CESET BULUNDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Dere kenarında gezerken dere yatağında yüzüstü yatan erkek cesedi gören bir kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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ÖĞRENCİ SERVİSİ VE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

GAZİANTEP'te öğrenci sevisi ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 27 S 0539 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile 27 AN 686 plakalı hafif ticari araç Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Çapışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs daha sonra trafik ışıklarında bekleyen 27 E 1096 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri ile minibüsteki 4 lise öğrencisini kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan servis ve araçlar

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 6 YARALI



ANKARA'da bir otomobil aynı yönde giden ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mezarlığı yönünde giden 34 JZ 4327 plakalı otomobil, aynı yönde giderken sola dönüş yapmak için yavaşlayan Çetin Server hakimiyetindeki 06 FZ 1596 plakalı ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Muzaffer Tektaş, Güray Öztürk, Sibel Gölveren, Beyza Çavuş ve Yasin Kılıç ile kamyonet sürücüsü Çetin Server yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıdan görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Kaza yerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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OTOMOBİL ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇARPTI: 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da, Abdullah B'nin kullandığı otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ve Cennet Alkan ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah B'nin kullandığı 26 PY 065 plakalı otomobil, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erdurdu ve Alkan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Emine Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Abdullah B'yi ifadesi için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulanstan detay

Olay yerinden detay

Yerdeki yaralıdan detay

Yaralıya 112 ekipleri müdahale ederken detay

Genel detaylar

Yaralılar ambulansa konarken detay

Otomobilden detay

Olay yerindeki polis ekiplerinden detay

(Cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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DEMİRKAZIK'TAN DÜŞEN AMERİKALI DAĞCI YARALANDI

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan Amerikalı dağcı Rohit Gupta (30), dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Hindastan asıllı Amerikan vatandaşı Rohit Gupta, Çamardı'daki Aladağlar Emli Vadisi'nde yürüyüşe çıktı. Kocadelik mevkisinde tırmanış yaparken dengesinin kaybeden Gupta, 15 metreden düştü. Gupta'nın telefonla pansiyonda beraber kaldığı sporcu Oral Akköse'yi arayıp, düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Vücudunun birkaç yerinde kırık olan ve kafasından darbe alan Gupta, UMKE ekiplerince sedye ile Emli Vadisi'ne getirildi. İlk tedavisi yapılan dağcı, ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amerikalı dağcı Rohit Gupta'nın yürüyüş için Emli Vadisi'ne gittiğini ve orada düştüğünü söyleyen Akköse, "Kendisi Ürgüp'ten buraya geldi. Sabah milli parklara bıraktım. Akşam 17.00 sıralarında beni aradı ama telefon düzgün çekmiyordu. Birşeyler olduğunu tahmin ettim ve aramaya çıktım. Sonra jandarma ve UMKE ekipleri geldi. Bir yerde kayaya tırmanış yapmış, orada 15-20 metreden düştü. Kafasından darbe almış, birkaç yerinde kırık olduğu söyleniyor" dedi.

Tedavisine devam edilen dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı dağcının ambulansla Hastaneye getirilmesi

-Sedye ile taşınması

-Hastane önünden detay görüntü

-Dağcıya olay yerinde UMKE ekiplerinim müdahale etmesi

-Olay yerinden uzaktan detay görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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'ANKARA'DA 2 KÖPEK, ZEHİRLİ SOSİSLERLE ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI



ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 2 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, bölgede toplanan hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.

Çankaya'nın Beytepe Mahallesi 1787'nci Sokak'taki boş arazide ölü köpekleri görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, ölü 2 köpeğin yanında sosis olduğunu gördü. Köpekler, belediye ekiplerince kamyonete koyularak, bölgeden götürüldü. Sosislerden alınan numuneler de zehirli olup olmadıklarının saptanması için laboratuvar incelemesine gönderildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, sosisleri bölgeye bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Belediye ve polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen hayvanseverler, köpeklerin zehirlenerek, öldürüldüğünü ileri sürüp, tepki gösterdi. Devlet yetkililerinin dikkatini buraya çekmek istediklerini belirten Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Buraya kameralar takılsın, yasal uyarılı afişler yapılsın dedik. Arkadaşlarımız dikkat çekebilmek için günlerdir burada nöbet tutuyorlar, zehirlemeleri önlemek adına. Buraya geldiğimizde zehirli sosisleri gördük. Araştırmamız neticesinde, iki tane yavru köpeğin yine zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettik. Bunlara 'yeter artık' diyoruz. Bu adam ruhsuz, yaratık ve cani ama bunun için tedbir almayanlarında kabahatleri var" dedi.

'UMARIM SON HALİYLE O YASA ÇIKAR'

Özkan, yasa tasarısının dün mecliste görüşüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Umarım son haliyle o yasa çıkar. Çıkar ise gerçekten iyi olacak. Komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz. Burada TBMM'ye çok büyük görev düşüyor. Bütün vekillerimizden o tasarının olumlu yönde oylanmasını kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, belediyeler her gece binlerce yok ediyor. Bütün ilçe belediyeleri, birbirlerinin sınırlarına hayvanları atıyor ve hayvanlar dağlarda ölüme terk ediliyor."

Öte yandan, aynı yerde 18 Nisan'da da yine 7 köpek yanlarında zehirli olduğu iddia edilen sosislerle ölü bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Telef olan köpeklerden görüntü

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan röp.

Hayvanseverlerden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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TELEFON DOLANDIRICILARI İÇİ KAĞIT DOLU ÇANTAYI ALIRKEN YAKALANDI

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ileri sürerek M.Ö.'den 450 bin TL isteyen dolandırıcılar, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. 3 şüpheliden A.A. ve F.Ö. gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda yaşayan M.Ö.'yü arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adın FETÖ/PDY davasında geçiyor. Dosyayı kapatmak için işbirliği yapman ve 450 bin TL'yi söylediğimiz yere getirmen gerekiyor' dedi. M.Ö'nün banka hesabında döviz olduğunu söylemesi üzerine dolandırıcılar, dövizi TL'ye çevirip, getirmesini istedi. Bir süre sonra durumu anlayan M.Ö. telefonu kapatıp durumu Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri hazırladıkları içi kağıt dolu bir çantayı M.Ö.'ye vererek, Ayvalık Lale Adası 15 Eylül Caddesi'ndeki buluşma noktasına bırakmasını sağladı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, telefon dolandırıcılığı A.A. ve F.Ö. parayı aldıkları sırada baskın yaptı. Olay yerine geldikeleri otomobille kaçmaya çalışan A.A ve F.Ö. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Polis telefon dolandırıcılarının 3 kişi olduğunu belirledi. Şüpheliler, A.A. ve F.Ö.'yü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer telefon dolandırıcısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyetten detay görüntü

-Zanlıların adliyeye götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/ AYVALIK(Balıkesir),

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'ÖĞRETMENİM' DİYEREK KASABI DOLANDIRAN KADIN KAMERADA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kasaptan 'rehber öğretmenim' diyerek 300 liralık ürün alarak parayı ödemeden giden kadının birçok esnaftan benzer şekilde ürün aldığı öne sürüldü. Kasap Ramazan Kara (27) iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili, "Kartını okulda öğretmen dolabında unuttuğunu ve ücreti ertesi gün geçerken bırakmasının uygun olup olmadığını sordu. Ben de öğretmen diye 'tabii olur' dedim" diye konuştu.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde Ramazan Kara'nın işlettiği kasap dükkanına geçen pazartesi saat 20.30 sıralarında gelen ve Sarılar'da bir ilkokulda rehber öğretmenlik yaptığını ve adının E.E.Y. olduğunu belirten kadın, birçok ürün sipariş verdi. Kasaplık ürünler hazırlanırken zeytinyağı siparişi de veren kadın, bir süre kasap Ramazan Kara ile sohbet etti. Kadın, kendisinin Sarılar Mahallesi'nde bulunan ilkokulda rehber öğretmen olduğunu söyledi. Okuldaki durum ve okul müdürüyle ilgili sohbet eden Ramazan Kara, siparişleri hazırlayarak kadına verdi. Çantasında kredi kartı arayan ve bulamayan kadın, ücreti ertesi gün vermek istediğini söyleyince, kasap kabul etti. Kadının, salı günü gelmemesi üzerine okul müdürünü arayan kasap Ramazan Kara, okulda öyle birinin çalışmadığını öğrendi. Ramazan Kara, jandarmaya olayı haber vermesine rağmen şikayetçi olmayınca, kadın hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

'AZ BİRAZ ŞÜPHELENDİM'

DHA muhabirine açıklama yapan Ramazan Kara, akşam saatlerinde dükkanı kapatmaya hazırlandığı esnada bir kadının geldiğini belirterek, "A'dan Z'ye diyeyim, tavuk ürünleri, et ürünleri, bal, tahin ve zeytinyağı istedi. Zeytinyağı bizim dükkanımızda yoktu, eniştem satıyordu, özellikle onu istedi, getirttim. Alışverişini yaptı ve hiçbir malzemeyi doğratmamı istemedi, tüm tüm aldı ürünleri. Ben bunun üzerine az biraz şüphelendim. Zeytinyağının gelmesini beklerken sohbet ettik. Bana, 'Ben, Sarılar Mahallesi'ndeki ilkokulda rehberlik öğretmeniyim' dedi. Bunun üzerine ben de ismini vermeden, okul müdürünü sordum, bana okul müdürünün adını söyleyerek çok iyi tanıdığını belirtti. Okulla ilgili biraz daha sohbet ettik" dedi.

'BİZİM BURADA BÖYLE BİR ÖĞRETMEN YOK'

Zeytinyağı da gelince ürünleri kendisine hazırlayıp, verdiğini söyleyen kasap Ramazan Kara, "Bana 'fiyatı ne kadar' diye sorunca, ben de '320 lira ama siz 300 lira verin yeter' dedim. Çantasını karıştırdı. Kartını okulda öğretmen dolabında unuttuğunu ve ücreti ertesi gün geçerken bırakmasının uygun olup olmadığını sorunca, ben de öğretmen diye 'tabii olur' dedim. Adını soyadını ve telefon numarasını aldım. Ertesi gün öğlene kadar gelmeyince okul müdürünü aradım. Okul müdürü bana, 'Ramazan, geçmiş olsun. Sen ilk arayan değilsin, bizim burada böyle bir öğretmen yok' dedi. Ben daha sonra soruşturunca Manavgat'ta bir sürü kasaptan böyle alışveriş yaptığını, hatta aralarında çiçekçilerin de olduğu bir sürü esnaftan bu şekilde alışveriş yaparak ortadan kaybolduğunu öğrendim" diye konuştu.

Kasap Ramazan Kara, olayın ardından jandarmayı arayarak haber verdiğini ancak şikayetçi olmadığını sözlerine ekledi.

Adının E.E.Y. olduğunu söyleyen kadının kasap dükkanında yaptığı alışveriş, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde kadının kasaba sipariş vermesi, kasapla konuşması ve iş yerinden ayrılması görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadının kasap dükkanında alışveriş yapması

Kasapla sohbet etmesi

Ürünleri alarak çıkması

Kasap dükkanından görüntü

RÖP: Ramazan Kara

Kasap dükkanından detay

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

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Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı(2)

HALUK LEVENT AİLEYİ ZİYARETE GELECEK

MUĞLA'da evlerinin bulunduğu dağ yolunun bozuk olmasından dolayı 6 yaşındaki kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için 20 bin lira veresiyle 4 kilometrelik yolu yaptıran baba Ramazan Korkut, sanatçı Haluk Levent'in kendilerini ziyarete geleceğini söyledi. Baba Korkut, "Haluk Levent bey beni telefonla aradı. Bu ayın 21'inden sonra beni ziyarete gelecekmiş, Görevlendirdiği birkaç kişinin yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın hepsinin ödeneceğini söyledi. Sürekli hayırsever insanlar arayıp hesap numaramı istiyorlar. Herkese teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ramazan Korkut ve kızı Gamze Korkut'un el ele tutuşup yürümesi

-Ramazan Korkut ve kızı Gamze'nin yolda kürek ve çapa ile çalışması

-Servis aracının okulun önüne gelmesi ve Gamze'nin araçtan inip yürümesi

-Yoldaki çalışmadan cep telefonu görüntüsü

-Ramazan Korkut ile röp.

-Gamze Korkut ile röp.

-Servis şoförü Fatih Aydın ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

(03.10.2019 - Haber Kodu : 191003024)

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ŞEMDİNLİ'DE İLK BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI YAPILDI

HAKKARİ'nin Şemdinli Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle gelip, beyninde tümör olduğu belirlenen Mehmet Selim Güldal (50), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın yaptığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Mehmet Selim Güldal'ın yapılan muayenelerinde beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Burak Bahadır, hastanın beyninde tümöre bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek emaliyata aldı. Başarılı geçen 6 saatlik ameliyatın ardından Güldal, sağlığına kavuştu.

BU AMELİYAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Opr.Dr. Onur Sakallı, hastanede ilk kez tümör ameliyatının yapıldığını belirterek,Bu ameliyat bizim için büyük bir başarı. Hastanemizde bütün imkanlar mevcut ve tüm ameliyatları yapıyoruz. Sevk oranlarımız her geçen gün azalıyor. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetini daha iyi noktaya getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız bize güvensin.Hastanemizde bütün imkanlar mevcut. Hemen hemen bütün ameliyatları yapabiliyoruzdedi.

Başarılı bir tümör ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr.Dr Burak Bahadır ise, 6 saat süren başarılı ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Opr. Dr. Bahadır,?Hastamızı vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Bu ameliyatı kısa zamanda yapmasaydık, hastamızı kaybedebilirdik. Kanamasını durdurduk, kitlemizi çıkardık. Yumurta büyüklüğündeki kitleyi patolojiye gönderdik. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Hastamız artık kollarını bacaklarını hareket ettirebiliyor. Hatta konuşabilir bir şekilde uyandı. Kitle konuşmaya yakın bir yerde idi. Biz, hastamızın konuşma yetisini kaybedeceğinden korkuyorduk. Şimdi gayet iyi konuşuyor diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ameliyat edilen Mehmet Selim Güldal'ın Yoğun Bakım Servisinden çıkarılması

-Normal servise alınması

-Beyin ve Sinir Cerrahisi Op.Dr Burak Bahadır ve ekibinin hasta ile ilgilenmesi

-Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Güldal, doktora teşekkür etmesi

-Op.Dr. Bahadır ile röportaj

-Başhekim Onur Sakallı ile röportaj

-Hastaneden genel görüntü

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ(Hakkari),

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DOĞDUĞU HASTANEDE DOKTOR OLDU

ÜNLÜ BİLİM İNSANI VE GİYİLEBİLİR KALP PİLİNİ İCAT EDEN CANAN DAĞDEVİREN'İN DE KARDEŞİ...

KOCAELİ'de, Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı. Hüseyin Emre Dağdeviren, 24 yıl önce doğduğu hastanede doktor olarak göreve başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 yıl önce doğan Cavit ve Mine Dağdeviren çiftinin oğlu Hüseyin Emre Dağdeviren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Dr. Hüseyin Emre Dağdeviren dünyaya geldiği Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil serviste pratisyen hekim olarak göreve başladı. Ünlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilini icat eden Canan Dağdeviren'in de kardeşi olan Hüseyin Emre Dağdeviren doğduğu hastanede göreve başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kocaeli'ne gelmek istediğini, fakat doğduğu hastaneye atanınca çok şaşırdığını söyleyen Hüseyin Emre Dağdeviren, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni mezunuyum ve hastanede göreve başladım, ilk görev yerim. Çok mutlu oldum, aileme yakın olması, evime yakın olması nedeniyle akrabalarımdan, arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım." dedi.

Doğumuna giren ebe ve hemşirelerin emekli olduğunu ifade eden Dağdeviren, "24 yıl önce benim doğumuma giren ebe ve hemşirelerin emekli olduğunu öğrendim. Kocaeli'ni istiyordum ama hiç böyle bir durum olacağı aklıma gelmemişti. Çok güzel oldu benim için. Fakültede hastalarımızı görüyorduk, planlama yapıyorduk ama hastanede sorumluluk alıp bu görevi yapmak hem heyecanlı hem de gurur verici." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Doktor ile röp

-Hasta muayene ederken görüntü

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Dinçer AKBİR/ DERİNCE(Kocaeli),

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GAZİANTEP LEZZETLERİ İZMİT'TE

İZMİT'te düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri' nde yörenin tatları sunuldu. Fuara gelenler kebap ve tatlılardan yiyerek, satışa sunulan yöreye özgü ürünlerden satın aldı.

İzmit'te Uluslararası Fuar Merkezi'nde Gaziantep Tanıtım Günleri düzenlendi. Kebaplardan içli köfteye, çiğ köfteden ciğere, yuvalama çorbasından beyran çorbasına, pul biberinden salçasına, baklavasından katmerine kadar birçok yöreye özgü tat sunuldu. Fuara gelenler Gaziantep yemek ve tatlılarının tatlarına baktı. Ayrıca satışa sunulan yöreye özgü gıda ürünleri ve baharatlardan satın aldı.

Antep'in lezzetlerini Kocaeli'ne getirdiklerini söyleyen Gaziantep Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, "Gaziantep Tanıtım Günleri Kocaeli'nde başladı. Yoğun bir katılım ve ilgi var. Gaziantep'in doğal ve yöresel lezzetlerini Kocaeli'nde ki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gaziantep günlerinde hastalıkların ilacı olarak tabir edilen beyran çorbamız, birbirinden leziz kebap çeşitlerimiz, lahmacun ve tatlı çeşitlerimizin yanı sıra salça ile baharat ve birçok çeşit ürünlerimizi vatandaşlarla buluşturduk." dedi.

Beyran çorbasından kebabına kadar tüm Antep sofrası ürünlerinin fuarda bulunduğunu belirten kebap ustası Ali Yılmaz, "Antep'imiz birbirinden güzel lezzetleriyle dolu bir şehirdir. O lezzetleri Kocaeli'nde bulunan vatandaşlarımız ile buluşturduk. Beyran çorbamızdan, kebaplarımıza, içli köftemize kadar bütün lezzetlerimiz bu fuarda vatandaşlarımızla buluşacak." diye konuştu.

SAKARYA'DAN GELDİ

Sakarya'dan, Gaziantep lezzetlerini tatmak için Kocaeli'ne geldiklerini ifade eden Duygu Taşkın, "Gaziantep Tanıtım Günleri'nin yapılacağını duyunca Sakarya'dan buraya yemek yemeye geldik. İlk önce içli köfte ile başlamayı planlıyorum. Ardından da kebap ve tatlılardan yemeyi düşünüyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuardan girişindeki kebap stantları

-Kebapçılar ve esnaflarla röp

-Vatandaşlarla röp

-Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut röp

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli)

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