Dha yurt bülteni - 1

HATAY'DA, TRAKTÖRÜN ÇARPTIĞI ASKER ŞEHİT OLDU



HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.

Hatay Devlet hastanesi genel ve detay görüntüler

Trakya'da beklenen yağış başladı (3)

ÇATIDAKİ KİREMİTLER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, dün akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği fırtınada devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hayrabolu'da bir binanın çatısından kiremitler düşerken, bazı evlerin camları kırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise yağıştan çok fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada zor anlar yaşayan vatandaşlar kendilerini kapalı yerlere attı. İlçenin batı kesimlerinde ağaçlar devrilirken, bir apartmanın çatısından kiremitler park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ilçenin büyük kesimde elektrik kesintileri yaşandı.

KEŞAN BELEDİYESİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi, bölgede etkili olan yağış nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı kriz masası oluşturdu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla oluşturulan kriz masasında, Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan ve sorumlu oldukları ilgili birimler 24 saat esasına göre görev yapacak. 153 Beyaz Masa'nın da olumsuz hava koşulları süresince teyakkuz halinde olacağı ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede ilgili birime ulaştırarak sorunun çözümünü hızlandıracağı kaydedildi. Keşan Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletildiği bildirdi.

LÜLEBURGAZ

Okulda çocuklar koşarak kaçması

Kaçan çocukların olduğu alana kiremitlerin düşmesi

Fırtınanın verdiği hasar

Hasar gören iş yereri detay

Araçların hasar görmesi

Farklı açıdan detay görüntüler

MALKARA

Şiddetli fırtına

Fırtına uçuşanlar

Trafikteki araçlar

Detaylar

15 DAKİKALIK FIRTINA, ÇANAKKALE'DE HAYATI FELÇ ETTİ

ÇANAKKALE'nin kent merkezinde 15 dakika etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dün Çanakkale merkezi ve çevresinde öğleden sonra fırtına ve beraberinde kuvvetli yağış beklendiği duyurulmuştu. Dün saat 15.15 sıralarında aniden başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Sokaklarda fırtınaya hazırlıksız yakalananlar kuytu yerlere geçmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren boranın ardından kent merkezinde hayat normale döndü.

HALATI KOPARDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeniyle iskelenin 50 metre açığında rıhtıma bağlı beklerken Gelibolu 8 motorunun halatını koptu. İskeleye doğru sürüklendi. 2 kılavuz motorundan biri üstüne gelen motordan kaçarak kurtuldu. Diğer kılavuz kaptan motoru ise kaçamayınca sürüklenen motor ile iskele arasında sıkıştı. Kazada herhangi bir hasar ve yaralanma yaşanmadı.

-Şiddetli fırtınadan genel ve detay sokak görüntüleri

-Fırtınadan etkilenen motorun görüntüleri

EDREMİT'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ: YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞYERLERİNİ SU BASTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken sular diz seviyesine kadar ulaşırken çok sayıda işyerini su bastı, araçlar arıza yaptı.

Edremit ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından 00.30 sıralarında şiddetli sağanak yağış başladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edremit Çayiçi Caddesi'nde yağmur suları diz seviyesine ulaşırken, Akçay Çiftlik Caddesi ve Atatürk Caddesi de sular altında kaldı. Çayiçi Caddesi'nden gelen yağmur suları Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan birçok işyerinde su baskınlarına neden oldu. Göle dönen yollarda bazı araçlar ise su seviyesinin yükselmesi nedeniyle arıza yaptı.

Şiddetli yağış nedeniyle işyerlerine gelen esnaflar, kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak yağış

Cadde ve sokaklardan görüntü

Araçlardan görüntü

Genel ve detaylar

Esnafın iş yerlerindeki suları tahliye etmesi

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALDI



KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kendine ait binaya su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Caddedeki kendine ait inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, aniden meydana gelen heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de geldiği alanda, Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat boyunca kazı yapıldı. Çalışmaların ardından enkazın altında Gültepe'ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültepe'nin cesedi bulunduğu yerden alınıp otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı'nın morguna götürüldü.

İş makineleriyle arama çalışması

Ekiplerin çalışmaları

Sağlık ekiplerinin çukura inmesi

İtfaiyenin kürekle toprağı kazması

Detay

Cenazenin çıkarılması

Cenaze aracına koyulması

Detay

Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (ek)

'BİZİM MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZ KAFATASI MİLLİYETÇİLİĞİ DEĞİLDİR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıscık ilçesini ziyaret etti. Halka seslenen Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından milliyetçilik vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"CHP, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu, Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bize güzel bir miras devretti. Nedir o miras? Cumhuriyettir. Nedir o miras? Kadın erkek eşitliğidir. Milliyetçiliktir, devletçiliktir. Bunların tamamı bize miras olarak kalmıştır. Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir. Bizim milliyetçilik anlayışımız ezelinde devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımız şudur: Mısır'daki sağır sultan da duysun, bizim milliyetçilik anlayışımızı Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına, Akdeniz sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını kaybetmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimse konuşmuyordu da tek ben konuşuyordum? O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz bunu herkes böyle bilsin."

'BAYRAK BENİM BAYRAĞIM, VATAN BENİM VATANIM'

Kılıçdaroğlu, milliyetçilik anlayışlarında herkesin karnı tok ve huzur içinde yaşaması olduğunu belirterek, "Alın terine değer vermek vardır bizim milliyetçilik anlayışımızda. Üretecek bir ülke, alın teri dökecek. Memleketi gidip de Londra'da bir avuç tefeciye teslim ederseniz siz milliyetçi olamazsınız. Çünkü borç alan demir alır. Biz kimseden borç dilenmeyiz. Bizim kitabımızda yoktur bu. Biz otururuz çalışırız üretiriz kazanırız ve dünyaya satarız. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Gerekirse kadın ve erkek çalışacağız, 24 saat çalışacağız üreteceğiz ve ülkeyi ele güne teslim etmeyeceğiz. Buradan yola çıktığımızda Türkiye kazanır. Bundan yola çıkarsak bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Milliyetçilik anlayışımızda ne var. Bayrak benim bayrağım, vatan benim vatanım. Bayrağıyla vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Hangi partiden olursa olsun. Biz hep böyle geldik böyle gidiyoruz. Vatandaşa da hizmeti böyle yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Abant'ta hafta sonu boyu devam edecek toplantıya katılmak üzere otele gitti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Genel ve detaylar

AKSARAY'DA 10 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

AKSARAY'da, ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında, merkeze bağlı Karğın köyü ile Gözlükuyu arasında bulunan ağaçlandırma çalışması yapılan alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı ve alevi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü'nden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, 25 kişilik ekip 3 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Geçen yıl ağaçlandırma çalışması yapıldığı belirlenen alanda 10 hektar alan zarar gördü.

Yangından detaylar

Ekiplerin yangına müdahalesi

Yangının söndürülmesi

Genel ve detaylar

OTOMOBİL, DÜĞÜNE GİDEN ANNE İLE KIZA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

DÜZCE'de, düğüne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Fatma Kartal ve kızı Özge Kartal yaşamını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Samet Yıldırım idaresindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil yolun karşısında bulunan düğün salonuna gitmek için karşıya geçmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Özge Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Kartal ise 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Samet Yıldırım şok yaşarken, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne Fatma Kartal'ın acil servise alınırken görüntüsü

Kaza yerinden görüntü

Anne kıza çarpan otomobilin görüntüsü

Otomobil sürücüsünün jandarma aracında görüntüsü

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

Polis ekiplerinin şerit çekerken görüntüsü detaylar

SOPALI OTOPARK KAVGASI KAMERALARA YANSIDI

ANTALYA'da otopark yüzünden çıkan tartışmada, bir kişinin araç sürücüsü Sercan Ünal'a (30) sopayla vurmaya çalışması, Ünal'ın ise saldırganın üzerine aracı sürüp çarparak yere düşürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba gecesi Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat ve hırdavat malzemeleri satan Sercan Ünal, deposunun önüne araç park ettiği gerekçesiyle yan tarafındaki kuaför sahibinin nişanlısıyla sorun yaşadı. Bir süredir devam eden depo önüne park etme sorunu giderek büyüdü. Son olarak iki gün önce gece yarısı yaşanan olayda Sercan Ünal, iş yerini kapatıp evine gideceği esnada tartışmalı olduğu kişiyle sopalı kavgaya tutuştu. Aracını park edip hareket etmeye hazırlanan Sercan Ünal'a vurmaya çalışan saldırgan, yanında bulunan kadın tarafından engellenmeye çalışılırken, darbelerden kaçmak isteyen Sercan Ünal ise aracını kendisine saldıran kişinin üzerine sürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameraları görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşan Ünal, deposunun olduğu yerde kuaför salonu bulunan kadının nişanlısı ile arasında otopark tartışması yaşandığını belirterek, "Şahıs bana sopayla saldırdı, geri çekilmek zorunda kaldım. Aracıma binip uzaklaşmak istedim. Gitmeme engel olan kişi ve nişanlısına istemeyerek zarar verdim. Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Kendi can ve mal güvenliğimi düşünerek ani bir karar verdim. Pişmanım, keşke olmasaydı, 15 yıllık komşum. Kolumdan darp raporu aldım, arabamın camı çatladı" diye konuştu.

KAMERALARA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sercan Ünal'ın, dükkanını kilitledikten sonra aracına bindiği ve başka bir araçtan inen eli sopalı birinin saldırısına uğradığı görülüyor. Bir kadının eli sopalı saldırganı sakinleştirmeye çalıştığı kaydedilen görüntüde, Ünal'ın, olay yerinden uzaklaştığı sırada aracıyla saldırganın ayağının üzerinden geçtiği, kadına ise çarparak yere düşürdüğü görülüyor.

(Güvenlik Kamerarası)

Sercan Ünal işyerini kapatırken

Saldırganın aracını durdurması

Sopayla Ünal'a saldırması

Kadını saldırganı engelleme çalışması

Sercan Ünal'ın aracıyla hareket etmesi

Kadının düşmesi

Yerde yatan kadın

Saldırganın arkadaşı olan kadın müdahalesi

Yerden görüntü

SİNOP'TA YAYLADA ÖLÜME TERK EDİLEN KÖPEKLER KURTARILDI

SİNOP'ta Emirli Yaylası'ndaki ormanlık alanda, yaklaşık 1 ay önce, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terk edilen 19 köpek, köylülerin talebinin ardından belediye ekiplerince toplandı. Köpekler, tedavileri için barınağa götürüldü.

Boyabat ilçesine bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, 19 köpek, ormanlık alana terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere çevre sakinleri sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvanseverler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin terk edilmesine de tepki gösterdi. Bir süre sonra köpeklerin rahatsızlanması üzerine bazı esnaf ve ilçe sakinleri özel araçlarıyla kent merkezine götürdüğü hayvanları veterinere tedavi ettirdi.

Öte yandan, köylüler ve esnaf, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Sinop Belediyesi terk edilen köpekler için harekete geçti. Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatı ile yaylaya çıkan ekipler, köpekleri topladı. Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ile veteriner Volkan Tuncay, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Sinop Temsilcisi Ayşe Özdemir ve hayvansever Sinan Ergen'de yaylaya çıktı. 19 köpek, tedavi için barınağa götürüldü.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, "Belediye başkanımızın talimatıyla, buraya yaklaşık bir aydır bırakılan ve açlıkla mücadele eden köpekleri kurtarmak için geldik. Hayvansever Sinoplu arkadaşlarımız köpeklere sahip çıkmışlar. Bizde bunları alıp barınağımızda rehabilite edeceğiz. Bu gerçekten bir vahşet, insanlar hayvanlara sahip çıkmak zorunda. Biz insanların şehirde ne kadar yaşama hakkı varsa, o hayvanlarında o kadar yaşama hakları var. Hayvanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

Köpeklerin alınması

Köpeklerden detay

Başkan Yardımcısı ile röp.

Detaylar

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

ANTALYA'da halk otobüsü şoförü Tahsin Gedik (53), aracında rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 'LC 07' hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, aniden fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi yanındaki yolcular yaparken, diğer yolcular otobüs şoförü Tahsin Gedik'e bilgi verip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Duraklarda durmayıp hızla kent merkezine gelen Gedik, ambulansla buluşamadı. Bunun üzerine yoluna devam eden Tahsin Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis karşısına otobüsü park etti. Sedyeye alınan yolcuya acil serviste müdahale edildi. Kalp krizi değerlendirilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayat kurtarmanın her şeyin üstünde olduğunu söyleyen otobüs şoförü Tahsin Gedik, "Otobüste fenalaşan yolcuyu görünce tek yapmam gerekenin onun hayatını kurtarmak olduğunu düşündüm. Bunun için tüm durakları pas geçtim. Kırmızı ışıkları geçerken bir taraftan da yolcunun durumunu soruyordum. Sonunda hastanenin aciline vardık. Daha sonra durumumun iyi olduğunu öğrendim. Bu bana yeter" diye konuştu.

Otobüsteki o anlar ise anbean araç içi kamerasına yansıdı.

(Güvenlik kamerası)

Sürücü görüntü

Araç içi görüntü

Yolcuların kalp krizi geçiriyor demesi

Aracın trafikte seyretmesi

Hastaneye gitmesi

Hasta yolcunun vatandaşlara tutunarak araçtan inmesi(6'ncı dakikada)

BURSA'DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI O ANLAR KAMERADA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Adnan H. (22) yönetimindeki elektrikli bisiklet, iddiaya göre Güverte Sokak'tan caddeye çıkan Refiye K. (28) yönetimindeki 81 BN 229 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Ahmet D. (16) yaralanırken, otomobil ise direğe çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adnan H. ve Ahmet D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

-Güvenlik kamerası görüntüleri

TAMİR ETMEK İSTEDİĞİ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kök, sıkıştığı yerden polis memurları ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. Sermet Kök, ağabeyi İlhan Kök'e ait evin önünde arızalı olarak duran plakasız traktörü tamir etmek istedi. Sermet Kök traktörün arka tekerlerinden birini sökmek için traktörün altına odun parçaları koydu. Kök tekeri yerinden çıkarttığı sırada odun parçaları kaydı. Traktör, Sermet Kök'ün üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar yakındaki Merkez Anadolu Lisesi ve Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci çıkış saati için bekleyen polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Sermet Kök, polis memurları ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kök, Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kök, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralı ve götürülüşü

-Traktörün görüntüsü

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET 30 METRE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö. (27) 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Ö., iddiaya göre, motosikletinin ön lastiğini kaldırmak istedi. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen Abdullah Ö., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ö. ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

-Hastaneden detaylar

-Yaralı sürücüden detaylar

-Motosikletten detaylar

2'NCİ KATTAN DÜŞEN GENÇ KIZ, AĞIR YARALANDI

ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden bir otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanıp, yaralı halde yatan Duygu G.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Duygu G., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulanstan görüntü

Ambulansın gidişi

Apartmanın dış görüntüsü

Apartmanın önündeki polis ve polis aracından görüntü

Genç kızın üzerine düştüğü otomobilden görüntü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Evin penceresi ve balkonunda inceleme yapan polisler

Genel ve detay görüntüler

OTOMOBİL LASTİĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğinin içerisine zula halde 1 kilo 500 gram 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi.

Rize'den İstanbul'a gittiği belirlenen kiralık bir otomobil, Ordu-Samsun karayolu Çarşamba ilçesinde durduruldu. B.A.K.(51)'nin kullandığı 34 LH 1826 plakalı otomobilde ele geçirilen 2 gram kubar esrarın ardından otomobilden gelen yoğun parfüm kokusu üzerine şüphelenen polis ekipleri otomobili sanayi sitesine götürdü. Burada detaylı aramadan geçirilen otomobilin yedek lastiğinin içerisine zula halde 'skunk' olarak tabir edilen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan B.A.K. (51) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Operasyon görüntüleri

Uyuşturucu bulunması

SÜNNET DÜĞÜNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne, baba ve amcasının ifadesi alınırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nünde olaya müdahil olacağı belirtildi.

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, bu durumun İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi. Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin görüntüler

EL BAB, AZEZ VE AFRİN BÖLGELERİNDE KURULAN 3 FAKÜLTEDE DERS BAŞLIYOR

CUMHURBAŞKANILIĞI Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Suriye El Bab'da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi kurulmasına kararı verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, fakültelerin pazartesi günü eğitime başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 4 Ekim 2019 tarihli ve 1616 Sayılı Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak El- Bab'ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'de Eğitim Fakültesi'nin kurulmasına karar verildi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür dün yaptığı toplantıda yeni açılan fakültelerin pazartesi günü eğitimin başlayacağını söyledi.

'700 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK'

Rektörlükte düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Gür, bu yıl 700 öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek, "El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Afrin Eğitim Fakültesi'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümleri ile Azez'de İslami İlimler Fakültesi kuruldu. Cerablus Meslek Yüksek Okulu ile ilgili fakültelerde bu yıl 700 öğrenci öğrenim görecek. Suriye'deki kurumlarımızdan hiçbirine sınavsız öğrenci almadık. Kalite konusunda hiçbir şekilde ödün vermedik, vermeyeceğiz. Programlara yerleştirilen öğrenciler 7 Ekim Pazartesi eğitim-öğretime başlıyor. Fakültelerin açılması için yürütülen ön hazırlık ve başvuru süresince güvenli bölgenin yönetimiyle belirlenen ve daha önce de eğitim kurumu olarak hizmet veren bina ve ortak alanlarda eğitim-öğretim yürütülecektir. Fakültelerde açılan programların müfredatları, eğitim verecek öğretim elemanları ve idari yapılanma tamamlanmış olarak ilk öğrencilerini bekliyor. Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenciler kendi ülkelerine dönmek istedikleri zaman kendilerine tarafından burs verilerek eğitimlerine devam etmesi sağlanacak. Alımı yapılacak öğrenciler kesinlikle YÖS sınavında başarılı olmuş öğrencilerimiz alınacak. Buradaki öğrencimiz oraya gitmek isterse o öğrenciye burs veriyoruz. Bu burs ise Yurt Dışı Akrabalar Topluluğu Başkanlığı' üzerinden verilecek. Amacımız orayı cazibe haline getirmek" diye konuştu.

'600 AKADEMİSYEN BAŞVURDU'

Güven ortamının devamlılığına katkı sunduklarını ifade eden, Rektörü Ali Gür, "Fakültelerde eğitim dili Türkçe öğretmenliği dışına Arapça olacak. Akademisyenleri alırken açık ilana çıktık. Bütün dünyadan başvuru yapılabilmesini sağladık. ve yaklaşık 600 akademisyen orada çalışmak için başvuru yaptı ve 2 bin 900 öğrenci müracaat etti. Ülkemizin yurtdışında açılan ilk yükseköğrenim kurumu olan Cerablus Meslek Yüksek Okulu, savaş süresince yükseköğretimden mahrum kalan öğrencilere bir fırsat oluşturarak; normalleşmeyi sağlamak, güven ortamının devamlılığına katkı sunmak ve gençlerin geleceğe ümitle bakmasını mümkün kılmak açısından büyük bir boşluğu doldurmaktadır" dedi.

Ali Gür'ün açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

İZMİR'DE PLASTİK ATIKSIZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

AKDENİZ'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa'dan yola çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yelkenlisi 'Blue Panda', İstanbul'un ardından İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Plastik Atıksız Şehirler Ağına' katılması için protokol imzalandı. Törende konuşan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını, Pasifik'te neredeyse Japonya'dan büyük plastik adası oluştuğunu söyledi. Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu protokolle plastik kirliliği önleme konusunda dünyanın öncü şehirleri arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, plastik kirliliğini önlemek için Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), 'Doğada Plastiğe İzin Yok' kampanyasına katılarak, Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolüne imza attı. Konak Pier'de gerçekleştirilen törende Fransa'dan yola çıkarak İstanbul'a uğradıktan sonra İzmir'e gelen yelkenli karşılandı. İmza töreninde konuşan WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, 6 milyondan fazla destekçisi ve üyesi olan, 104 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük doğa kuruluşu olduklarını söyledi. Bayar, "Bugün çevre ve iklim sorunların ürkütücü bir noktadayız. Hepimiz dönüm noktasındayız. İklim değişikliğini söylememe gerek yok. Her gün haberleri seyretseniz artık inkar edilemez hale geldi. Geçen hafta Birleşmiş Milletlerin (BM) yayınladığı son raporda artık karbon salınımının, atmosferdeki ısıyı yüzde 2 artırımında bile tutamayacağı, bunun yüzde 3'e doğru gitmekte olduğu maalesef görülüyor. Dünyadaki bütün çabalara rağmen Amazon'daki yangınlardan, buzulların erimesine kadar hepinizin bildiği çok ciddi bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız" dedi.

'HER YIL 8 MİLYON TON PLASTİĞİN DENİZLERE KARIŞIYOR'

Karbon salınımı ve insanoğlunun doğadan talep ettikleri ve doğaya bıraktığı ekolojik ayak izinin de bir tehdit olduğunu anlatan Uğur Bayar, "Biz bunun her yıl ölçümünü yapıyoruz. Bu sene insanoğlu doğadan talep ettiği kaynakları ağustos ayında tüketti. Yani son 4 ayını gelecek senelerden yemeye başladı. Bu sürdürülebilir bir resim değil. Korkunç bir tüketim, üretim ve atık döngüsü dünyayı sürdürülemez bir noktaya getirdi. Bunların en önemlisi plastik. Herhalde hiç takip dahi etmezseniz her yerde karşınıza çıkan plastik atık meselesi var. Özellikle tek kullanımlık plastikler" dedi.

Her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını belirten Bayar, "Pasifikte neredeyse Japonya'dan büyük plastik adası oluştu. Böyle giderse 2050 yılında denizlerden balıktan daha fazla plastik olacak. Bundan daha korkuncu ise bu poşetler mikro plastiğe dönüşüp balıkların sindirim sistemi üzerinden, canlı hayatı üzerinden bizim sindirim sistemimize girmeye başladı. Öyle ki bugün batıda temel testler arasında kanınızdaki plastik oranınızı bile ölçmeye başladılar" diye konuştu.

'YÜZDE 6 GERİ KAZANIM VAR'

Türkiye'nin de en çok atık üreten ülkelerden biri konumunda olduğuna dikkat çeken Bayar, şunları söyledi:

"Bulunduğumuz İzmir, Mersin, Adana gibi kıyı kentlerimiz sıcak noktalar arasında. Burada sadece yüzde 6 geri kazanım var. Yüzde 61'i karadaki çöplüklere gidiyor. Önemli bir bölümü de Türkiye üzerinden toplanamadan denizlere karışıyor."

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Aşırı tüketim ve endüstriyel atıklar sonucunda plastik kirliliği ne yazık ki başta denizler olmak üzere tüm ekosistemi tehdit ediyor. Çağlar boyunca zengin bir ekosisteme sahip olan Akdeniz'de bu tehlike bugün çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Akdeniz'i kirleten atıkların yüzde 95'inin plastik maddelerden oluştuğunu ve bu atıkların yüzde 80'inin kara kaynaklı yani şehirlerde üretilen atıklar olduğu gösteriyor. Denizlerde yaşayan binlerce canlı plastik maddelerin yaşam alanları üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı zarar görüyor" dedi. Doğanın bir parçası olan insanın, doğadaki tüm varlıklarla beraber kendi geleceğini de yok ettiğini belirten Soyer, "Oysaki doğa biziz. Doğanın döngüsü bizim kendi dönümüzdür. 2025 ve 2030 arasında plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olmayı vadediyoruz. İzmir bu protokolle ayrıca plastik kirliliği önleme konusunda dünyanın öncü şehirleri arasındaki yerini almış olacak" dedi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, belediyeye bazı kişilerin işe alınması için özgeçmiş verdiklerini, ancak buna yanıt alamadıkları yönünde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Soyer, "Kendisiyle görüştük. 6 aydır bekleyen o kadar çok CV var ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 28 bin kişi çalışıyor. Bir 28 bin kişi daha alsak yetmez. O da biliyor, art niyet yok" dedi. Soyer, Büyükşehir Meclisi'ndeki AK Parti Grubu ile gerçekleşecek Ankara ziyaretlerine şu an gerek olmadığını da belirtti. Tunç Soyer, "Birlikte çalışmıştık Ankara'ya taşıyacağımız dosyaları. Sunulacak hale beraber getirdik. İyi ki toplantıya götürmüşüz. İlgili bakanlara ilettik. Maksat hasıl oldu. Bunun sonucunda o dosyaların içindeki taleplerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Gerekli olanlar yerine getirilmezse tekrar bir Ankara seferi yapılır. Şu an gerek yok gibi görünüyor" dedi.

-Törenden görüntü

-Kıyıya demir atan yelkenliden görüntü

WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ve Tunç Soyer'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

TEMİZLİK İŞÇİSİ, ÇÖPTEN BULDUKLARINI SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

SİVAS'ta belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan ilkokul mezunu Murat Uçar(38), çöpten bulduğu malzemelerle kentin simgesi olan cami ve medreselerin maketini yaptı. Kent meydanında yaptığı eserlerden oluşan sergi açan Uçar, altınla ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Murat Uçar, son 3 yılda çöplerde bulduğu atık malzemeleri biriktirmeye başladı. Bunları değerlendirmeye karar veren Uçar, kentin simgelerinden Gök Medrese, Çifte Minare, Kale Camisi gibi eserlerin maketlerini yaptı. Bunun yanında kendine özgü bazı maket tasarımlarını da gerçekleştiren Köse'nin yaptığı eserler, belediyenin desteği ile kent meydanındaki Kongre Müzesi bahçesinde sergilendi. Uçar'ın sergisini Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de gezdi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, başarılı eserler ortaya çıkaran Uçar'ı altın ile ödüllendirdi.

Çöp kenarlarına bırakılan atık malzemeleri topladıktan sonra bu şekilde değerlendirmek istediğini anlatan Uçar, "Çalıştığım süre boyunca çöplere atılan atık malzemeleri toparladım ve bu eserleri meydana getirdim. Ramazan ayında vakit geçirmek için Çifte Minare'den başladım. Ardından Kale Camisi'ni yaptım. İnsanlar anlasın ki attığımız malzemeler bu şekilde değerlendirilebiliyormuş. Ben ilkokul mezunu olarak bunu yaptım. En uzun süren maket büyük cami oldu. Toplaması biraz uzun sürdü. Yaklaşık 3 ay uğraşarak ortaya çıkardım. Bu caminin yapımında su boruları, ağaç tabak, şeker tabakları, oyuncak araba tekerleri, mutfak tezgahlarında kullanılan taşları bir şekilde toparladım ve ortaya bu eseri çıkardım. Bunların hepsi çöplere atılan atık malzemeler. Bunları yapmak için kullandığım her şey çöpe atılan malzemeler" diye konuştu.

-Sergiden görüntüler

-Atık malzemeler ile yapılan maketler

-Temizlik işçisinin konuşmaları

-Detaylar

TÜRKİYE'NİN ZEYTİN AMBARI AKHİSAR'DA HASAT BAŞLADI

TÜRKİYE'deki 190 milyon zeytin ağacının 12 milyonunu barındıran Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı. İklim değişikliği sebebiyle bu yıl geçen yıla oranla rekoltenin düşük olacağını belirten Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, zeytinin kaliteli olduğunu ve kilogram fiyatının 8 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Sofralık zeytin üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Akhisar'da, hasat başladı. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra makine yardımıyla da zeytinlerini toplayan üreticiler, verimin geçen yıla oranla düşük kalmasından dert yandı. Zeytindeki kaliteden dolayı tüccarlar tarafından verilen fiyattan ise mutlu olduklarını ifade etti. Geçen sene 205 bin ton zeytin elde edilirken, bu yıl 80 bin ton rekolte beklendiği kaydedildi. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Bu yıl, rekoltede ciddi düşüş var. Akhisar'ın zeytini çok kaliteli. Kalitesini korumaya devam ediyor. Bugünlerde 'Domat', 'Uslu' ve 'Edremit' çeşidi zeytinlerin hasadına başladık. İlçemizde büyük paya sahip 'Trilye' zeytinin hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Akhisar'da yaklaşık 17 bin zeytin üreticisi bulunmaktadır. Ağaç sayısına baktığımız zaman ise 12 milyon civarındadır. Şu anda rekolten az. Ancak fiyatlar tatmin edici. Bu zeytin geçen sene kilosu 2.5 liraya satılırken, şuandaki fiyatlar 8 lira civarında" dedi.

Akhisar'da 30 yıldır zeytin yetiştiriciliği yapan, evli ve 3 çocuk babası Şevket Er (49), "Genel olarak fiyattan memnunuz. Zeytinin kalitesi güzel. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Fakat mahsulümüz az, rekolte düşük" dedi. Bir diğer üretici Ali Yamaner (45) ise, "Bazı sıkıntılarımız var. Mazotun, gübrenin yüksek maliyeti bizi zor durumda bırakıyor. Bu iş nereye kadar gider bilemiyoruz. Çiftçilere destek istiyoruz. Geçen seneye oranla zeytinlerimizde rekolte biraz düşük" dedi.

Tarım işçisi evli ve 1 çocuk babası Hasan Erden (48), işe gitmek için saat 05.30'da uyandıklarını belirterek, "Saat 07.30'da işe başlıyoruz. Bazen güneşte, bazen gölgedeyiz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Evimiz kira. Geçim kaynağımız buradan karşılanıyor" dedi. Bir diğer tarım işçisi evli ve 5 çocuk annesi Canan Metin ise, "Sabah erkenden kalkıp geliyoruz. Burada herkesin işi farklı. Akşam 16.30'da kadar çalışıp buradan eve gidiyoruz. Ekmek parası mücadelemiz hep sürüyor" dedi.

Zeytin hasadından görüntü

Kasalardaki zeytinlerden görüntü

Zeytin ağaçlarının drone görüntüsü

Tarım işçilerinden görüntü

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa röp.

Zeytin Üreticileri Şevket Er röp.

Tarım işçileri Hasan Erden ve Canan Metin röp.

Genel ve Detay görüntü

3. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ MANGAL ATEŞİYLE BAŞLADI

ADANA'da bu yıl 3'üncüsü 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı. Akdeniz lezzetlerinin yer aldığı festival, yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Valiliği'nin himayelerinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' için Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta açılış töreni düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla Merkez Park'ta kortejle başlayan festival, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "3 gün boyunca ortasından nehir geçen bu şehirde, güne ciğerle başlayacak, şalgam suyu eşliğinde kebapla devam edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızlarınızı tatlandıracak, hararetinizi bici biciyle gidereceksiniz. Günü şırdanla ve mumbarla noktalayacaksınız. Bu şölende Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden dünyaca ünlü şefler de festivalimize renk katacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten şeflerin gastroshowlarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

'REKOR DENEMESİ YAPILACAK'

Tek şişte en uzun ciğer pişirme Guinness rekor denemesinde bulunacaklarına dikkat çeken Vali Demirtaş, şunları konuştu:

"Festival süresince siz değerli konuklarımızla birlikte, kültür ve hasat turlarına katılacağız. Yani doya doya bir festivali hep birlikte yaşayacağız. Bugün, tatil tercihleri yapılırken, gidilen mekanın, yeme-içme kültürünün, en başa konulduğunu biliyoruz. Bizler de bu beklentileri karşılamak üzere son dönemde lezzet festivali, UNESCO gastronomi kenti ve coğrafi işaret çalışmaları gibi önemli adımlar attık. Adana'mızın, mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve Adana'yı önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunu, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliğinde mutlaka başarmalıyız."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın gelişimi açısından lezzet festivalinin çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar ise, "Gelen konuklar, Adana'nın lezzetlerini tadın ama doyulmaz olduğunu bilin" dedi.

Festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve katılımcı şefler yaktı. Daha sonra ziyaretçiler stantları gezerek, lezzetleri tattı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

Mangalın yakılması

Röpörtajlar

Genel ve detaylar

'ADIYAMAN GASTRONOMİ GÜNLERİ' BAŞLADI

ADIYAMAN'ın yöresel lezzetleri ile kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı.

Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Adıyaman Gastronomi Günleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet İbrahim Ergüder, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayıp Demokrasi Parkı'nda son bulan kortej yürüyüşü sonrası protokol üyeleri tarafından Adıyaman'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerinin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Burası tarihi bir yerleşim alanı tam millatan önce 40 bin yıllara kadar geçmişi var. Dolayısıyla böyle kadim bir şehrin kültürel müzik anlamında değeri var. Bu anlamda çiğköfte bizim çiğköftemizde çiğ et yok çiğköftemizin içerisinde ev biberi var son derece doğal,etsiz çiğköftenin bir çok yerde bayilikleri var bununda İlimize çok büyük bir katkısı var. Damak ve lezzet olarak son derece önerebileceğimiz bir yiyecek" dedi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise gezdikleri fotoğraf sergisinde Adıyaman'ın ne kadar güzel bir kent olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Festivalimiz bugün başladı fotoğraf sergisini gezdik. Fotoğraf sergisinde Adıyaman'ın ne kadar güzel zenginliklere sahip olduğunu gördük. Adıyaman gerçekten tarihi doğal bi çok güzelliğe sahip başta Nemrut olmak üzere Cendere Köprüsü olmak üzere, Türkiye'de iki sahabeden biri Adıyaman'da yani ilimizi görmek için birçok sebebimiz var. Başta çiğköfte olmak üzere birçok yöresel zenginliğe sahip. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz Adıyaman'a hayırlı uğurlu olsun."

Açılış sonrası Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri alandaki vatandaşlara yoğrulan çiğköfteyi ikram etti.

-Kortej alanı

-Protokolün yürüyüşü

-Mehteran görüntü

-Demokrasi parkı

-Demokrasi parkında fotoğraf sergisi

-Çiğköfte yoğrulması

-Vali Aykut Pekmez'in çiğköfte dağıtması

-Vali Aykut Pekmez'in konuşması

-Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuşması

-Rektör Mehmet Turgut'un konuşması

-Açılış

-Genel ve detay görüntü

