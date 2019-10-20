DHA YURT BÜLTENİ - 1

Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programa katıldı

'BİR VE BERABER OLDUKÇA BİZİ KİMSE YENEMEZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen programa katıldı. Bir otelde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Kayseri bize her zamankinden çok coşkulu şekilde bağrına bastı. Milletten aldığımız destek, aldığımız en büyük güç oldu. AK Parti iktidarları döneminde hangi başarıya imza atmışsak hepsinin gerisinde Allah'ın yardımı, milletimizin desteği vardır. Kayseri'de karşılaştığımız manzara milletimizin bize tek yumruk şeklinde yanımızda olduğunu gösteriyor. Bizler iyi ve kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça bu milleti kimse yenemez. Medeniyet değerlerimize, tarihimize, kültürümüze ve imanımıza sıkı sıkıya bağlı oldukça hiçbir fırtına bizi yıkamaz" dedi.

'TÜRK MİLLETİ TARİHİN GÖREBİLECEĞİ EN BARIŞSEVER MİLLETTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Türkiye gibi kimi ülkeler, çarpık sisteme isyan ederek, adalet taleplerini dile getiriyor. Kimi ülkelerse teslimiyet şeklinde devam ediyor. Türk milleti, tarihin her dönemi gibi yine gerekirse, tüm dünyayı karşısına alabileceğini ispatlamıştır. Davamıza inandığımız için bizi durduracak hiçbir gücün olmadığını gösterdik. Türkiye'yi itip kakabileceklerini sananlar eminim ki bir kez daha derslerini almışlardır. Türk milleti tarihin görebileceği en barışsever millettir. Tek bir şartla kimse bizim ezanımıza, devletimize, yan gözle bakmayacak hele hele saldırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Bu şartı kabul eden herkesle birlikte yürümeye hazırız. Bu ülkede halen 'Türkiye'nin Afrika'da, Suriye'de, Libya'da ne işi var?' diyebilenler çıkabiliyor. Aslında kafalarını gömdükleri topraktan çıkarabilseler Türkiye'nin neden orada olduğunu anlayabilecekler. Ülkemizin son 17 yılına damgasını vuran parti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese partimizin kapısı açıktır. AK Parti'nin geleceği sizlersiniz. En donanımlı, kabiliyetli, imanlı ihlaslı insanları partimize kazandırmalıyız. Unutmayın Türkiye ne kadar güçlüyse AK Parti o kadar güçlüdür."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erdoğan'ın açıklama yapması

Detaylar

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Erdoğan'ın vatandaşlara asker selamı vermesi

Haber-Kamera: Kayseri

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Kızılay, Resulayn ve Tel Abyad'da 10 bin kişiye yardımda bulundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad kentinde 10 bin kişiye, Türk Kızılay tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD/YPG'den arındırılan Resulayn ve Tel Abyad'ın çeşitli noktalarında, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Tel Abyad'da yapılan dağıtım ve incelemelerinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazeteciler ile bir araya geldi. Suriye'de terörden arındırılan iki bölgedeki 10 bin ihtiyaç sahibi sivile yardım ettiklerini anlatan Kınık, şöyle konuştu:

"Resulayn ve Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Terörden temizlenen bölgelerdeki Suriyeli 10 bin kişiye insani yardımda bululmaktayız. Fırınların çalışması için 25 ton un göndermiştik. İki fırın sürekli ekmek üretiyor. Vatandaşlara hijyen paketleri, acil duyulacak hijyen setleri, kuru gıda malzemeleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu içerdeki güvenliği sağlamış durumda. Şehir merkezleri sakin ve hayat normale dönüyor, kapanan dükkanlar açılmış durumda. Özelikle teröristler bölgeden çekilirken bazı noktaları tahrip etmiş. Bunlardan bir tanesi Tel Abyad Devlet Hastanesini ekipmanlarını alarak ateşe vererek kullanılamaz hale getirmişler. Buranın da hizmet vermesi için seferber olunmuş durumdayız. Şu an su, elektrik, güvenlik, sağlık hizmetleri, gıda gibi tüm hizmetler sağlanıyor diğer sıkıntılı olan bölgelerle ilgili de Türkiye önlemlerini alıyor.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yapılan yardımlar

Yardım kolilerini alan ihtiyaç sahipleri

Başkan'ın açıklama yapması

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan KIRIMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Yunanistan'ın 22 yaralı göçmeni zorla Türkiye'ye gönderdiği iddiası

YUNANİSTAN'ın, kaçak yollarla girdikleri ülkede geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 kaçak göçmeni, yaralı halde Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi. Yaralı halde jandarma ekipleri tarafından bulunan göçmenler, Edirne'de tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Türkiye'de bulunan; Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 düzensiz göçmen Sırbistan'a gitmek için kişi başı 3 bin Euro karşılığında insan tacirleri ile anlaşıp yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da kendileri için tutulan otobüse binen kaçaklar, sınırdan yaklaşık 1 saat gittikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün ihtara uymayıp yoluna devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse tabanca ile ateş açtı. Sürücüsünün panikleyip kontrolü yitirmesi üzerine otobüs devrildi.

Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Kazada yara almadan kurtulanlar kaçıp olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, iddiaya göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'ye gönderilen 22 yaralı göçmeni jandarma ekipleri Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

'2 KİŞİ ÖLDÜ, BİZİ YARALI HALDE TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Yaralılardan Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistanlı Abdülvahap Nasari(17), Yunan polisinin kendilerini yaralı halde botla Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, "Yunan polisi otobüse ateş etti ve araç devrilerek kaza yaptı. Olay yerinde 12 ve 63 yaşındaki Afganistanlı öldü. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra Yunan polisi bizi yaralı halde bota bindirip Türkiye'ye zorla gönderdi. Türkiye'de bize iyi davrandılar. Bize hastaneye getirdiler. Türkler çok iyi Allah Türklerden razı olsun" dedi.

Omzundan yaralanan Şevket Muhammet, (19) "Yunan polisi bizi botlara bindirip sudan zorla geri gönderdi. Türk jandarması bizi burada buldu ve çok iyi davrandı. Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane tabelası

Hastanede tedavi gören kaçaklar

Kaçaklardan detaylar

Kaçak göçmenlerle röp.

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Yaralıların olayı anlatması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa'da otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Çitli mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir giden Mustafa Şanlı (62) yönetimindeki 26 UR 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Hasan Öncül (53) yönetimindeki 03 EF 882 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Mustafa Şanlı ile otomobildeki Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmayla otomobildekileri sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Mehmet Poyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Polis, TIR sürücüsü Hasan Öncül'ü gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-İtfaiye ve sağlık ekipleri çalışma yaparken

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNAGÖL (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa'da futbolcuları taşıyan otobüs, yandı

BURSA'da, Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Sporlu oyuncuların taşındığı otobüs, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kimse yaralanmadı.

Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların taşındığı otobüs, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekerek aracı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan otobüsten detaylar

-Alevli görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Terkehaliller köyünde meydana geldi. Köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp olay yerine gelen Melek Kaya, gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Melek Kaya'nın ağlaması

Alev alev yanan evden görüntü

Söndürme çalışmalarından görüntü

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sinop'ta evde çıkan yangın, ahır ve ambara da sıçradı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, ahır ve ambara da sıçradı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, Cemil Dingil'e ait evde, boş olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, evin yanındaki ahıra ve ambara sıçradı. Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sinop Orman İşletme arazözleri ile yangına müdahale etti. Çalışmaların ardından güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından ve söndüme çalışmalarından cep tel. görüntüleri

HABER: Deniz ÖZEN KAMERA: GERZE (Sinop),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği kişi öldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır (36), iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarpıp, üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. O anlar ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolunun Işıklar mevkisinde meydana geldi. Saffet Doktoroğlu yönetimindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a çarptı. Sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı Sabır, yaklaşık 20 metre savruldu. Bu sırada otomobil, Sabır'ın üstünden geçip, kaldırım ve tabelalara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Doktoroğlu, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza yerine gelen Sabır'ın yakınları cesedin başında fenalık geçirip gözyaşı döktü.

BELEDİYE BAŞKANI SAKİNLEŞTİRDİ

Öte yandan, bölgeden geçerken kazayı gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'de Sabır'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Güvenlik kamerası)

-Aracın çarpması

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-Kaza yerinden detaylar

-Cesedin başında ağlayanlar

-Yakınlarının ağlaması

-Belediye başkanının yakınları sakinleştirmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Öğrenciye çarptı, otomobilini terk edip kaçtı

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. N.G. hastanede tedaviye alınırken, otomobil, polis ekiplerince kaza yerine 15 metre mesafede terk edilmiş halde bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde, 100'üncü Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde'de meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi N.G.'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 78 SF 260 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan N.G., yaralanırken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından N.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Polis, yaptığı çalışmada otomobili, kaza yerine 15 metre mesafede, kapıları kilitli ve sol ön camı açık şekilde buldu. Polis, otomobilde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan otomobil

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aksaray'da, aynı evi paylaşan iki kişi ölü bulundu

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, Abdulahat Bulakbaşı (26) ve ev arkadaşı Ayşe Eşin (23), oturdukları evde ölü bulundu. İkilinin vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmazken, evde yapılan aramada ise bir miktar esrar bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında işçi olan ve aynı evde oturan Abdulahat Bulakbaşı ile Ayşe Eşin'in bir komşusu polisi arayıp iki gençten birkaç gündür haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis, kapıyı çaldı. Bu sırada evden koku geldiğini fark eden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla içeri giren polis, Bulakbaşı ve Eşin'i odada hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Bulakbaşı ve Eşin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmadı. Evde yapılan aramada ise bir miktar esrar bulundu.

Abdulahat Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in cesedi, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evin dışından detay

Polisin inceleme yapması

Cesetlerin çıkartılıp, araca konması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hırsızlardan teybini çalamadıkları otomobilin sahibine: 'İntikam yeni başladı'

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Gökhan Urtekin'in (25) otomobilinin teybini çalmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar, otomobile ait evrakları alıp, yandaki kaldırıma 'İntikam yeni başladı' yazarak olay yerinden kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilini cadde üzerine park edeh Gökhan Urtekin (25), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Urtekin, otomobilinin yanına geldiğinde kapısının açık olduğunu ve yanındaki kaldırımda 'İntikam yeni başladı' yazısını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobille ilgili evraklarının çalındığı, teybin yerinden sökülmek istendiği ancak başaramadıkları ve kaldırımdaki yazının otomobildeki sprey boyayla yazıldığı belirlendi. Ayrıca polis, şüphelilerin bu yazıyı teybi çalamadıkları için yazdıklarını değerlendiriyor.

'OTOMOBİLİMDEN ALDIKLARI SPREYLE YAZMIŞLAR'

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Gökhan Urtekin olayı şöyle anlattı:

"Bir yere gidecektim aracımın başına geldim. Kapıyı açmışlar, aracımın içindeki güneşliği koparmışlar. Aracıma ait evraklarımı almışlar. Müzik tesisatımı ve teybi koparmışlar. Teybi alamamışlar onu özel vidalı yaptırmıştım. En kötüsü ise birde aracımın kapısının önündeki kaldırıma, 'İntikam yeni başladı' yazmışlar. Yazıyı da aracımda bulunan sprey boyayı alıp yazmışlar. Kapı kilitlerini kırmışlar. Bu olayı kim yaptıysa yetkililerden bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Benim kimseyle husumetim yok. Kimseye kötü söz söylemedim, kötülük yapmadım. Neden bana bunu yaptılar anlamıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaldırıma yazılan yazıdan detay

-Gökhan Urtekin'in konuşması

-Otomobil içinden detay

-Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Derviş Eroğlu: Kıbrıs'ta tek kalıcı çözüm ayrı bir devlet kurulması

YALOVA Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından düzenlenen 'Kıbrıs' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rumlarla yapılan müzakerelerle bir yere varılamayacağını söyleyerek, "Tek çıkar yolun, tek kalıcı çözümün ayrı bir devlet kurulması olduğunu, bu devleti kurarken de en büyük destekçimizin ana vatan Türkiye olduğunu bilmemiz gerekö dedi.

Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kıbrıs' konulu konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile çok sayıda davetlinin de yakından izlediği konferansın açılışını dernek Başkanı Şemsettin Gürtekin yaptı. Gürtekin, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu Yalova'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

'TOPLU MEZARLARA GÖMÜLECEKTİK'

Ardından kürsüye geçen KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsederek harekatın bir Türk toplumunu toplu mezarın eşiğinden döndürdüğünü söyledi. Barış Harekatı'nın Rum Cumhurbaşkanı Hristofyas'ın da canını kurtardığını söyleyen Eroğlu, "Kıbrıs Barış Harekatı yapılmamış olsaydı birincisi Kıbrıs Cumhuriyeti Helen Cumhuriyeti olacaktı. İkincisi önce Kıbrıslı Rumlar arasında 10 bin komünistin öldürülmesi listesi yapılmıştı. Onlar öldürülecekti. Sonra da biz Türkler imha edilecektik. Toplu mezarlar hazırlanmıştı. Bizler toplu mezarlara gömülecektik. Demek ki bir barış harekatı, bir Türk toplumunu mahvolmaktan toplu mezarlara gömülmekten engellemiştir. Bizleri toplu mezarların eşiğinden döndürmüştür. Onun için ben ve Kıbrıs Türk halkı Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şükran duygularıyla dopdoluyuz. Ben cumhurbaşkanı iken muhatabım olan Rum Cumhurbaşkanına da ki o dönem komünist bir cumhurbaşkanıydı Hristofyas. Dedim ki kendisine; Ben her akşam Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şükrediyorum, Kıbrıs halkının ve benim de canımı kurtardığı için aslında senin de şükretmen lazım dedim. Neden dedi bana. Sen komünistsin, 10 bin komünist listedeydi, sen de öldürülecektin. Türk Silahlı Kuvvetleri gelmeseydi Kıbrıs'ta Rum komünist kalmayacaktı. Biz de ölecektik ama önce sizi öldüreceklerdi dedim. Hristofyas da 'Ben nasıl şükredeyim, beni astıracak mısın?' dedi. Evet böyle espriler de zaman zaman yapıldı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'E AÇILMASINI VE GELİŞMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR'

Kıbrıs'ta Türk haklarının bir türlü teslim edilmemesinin ardında Türkiye'nin Akdeniz'e açılmasının engellenmesi yattığını da söyleyen Eroğlu, "Bizler mücadele birliği içerisindeyiz. Bizler Kıbrıs'ta Rumların bizlere yaptıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bizim karşımızdakilerin hedefi bellidir. Hedefleri bölgede Türk ulusunun etkin olmasını, Türk kuvvetleri arasında bağın sağlanmasının engellemektir. Yıllardır süren Ermeni iddialarının tek hedefi Türkiye'mizin yeterince güçlenmesinin önüne geçmek ve dünyada Türkiye'yi yalnızlığa itmektir. Bir Türk yurdu olan Dağlık Karabağ'ın 1990 yılından bu yana Ermenistan'ın işgalinde olması tesadüfi değildir. Bütün amaç Türk coğrafyasının bir biri ile bağlantısını kesmektir. Kıbrıs'a da konuyu getirirsek Kıbrıs'taki Türk haklarının bir türlü teslim edilmemesinin ardından yatan neden de Türkiye'nin Akdeniz'e açılmasını ve gelişmesini engellemektir. Doğu Akdeniz'deki kaynaklara, ticarete Rumların ve şimdi maalesef AB ülkelerinin hakim olmasıdır. Dolayısıyla azimle mücadele etmek durumundayız. Özellikle gençlerimizin bilgilendirilmesinin ve bu iki konuyu sahiplenmesinin yaşamsal önemi vardırö diye konuştu.

'RUMLARLA ANLAŞMAYA VARMAMIZIN MÜMKÜN OLMADIĞINI YILLARCA SÖYLÜYORUM'

Rumlarla bugüne kadar anlaşılamadığını ve öne sürdükleri bazı şartlardan dolayı anlaşılamayacağını da söyleyen Derviş Eroğlu, "Bizim Rumlarla anlaşmaya varmamızın mümkün olmadığını ben yıllardır söylüyorum. Bugün bizim anlaşmamızı isteyen BM Güvenlik Konseyi olsun, Amerika, Rusya, İngiltere olsun, gerekse AB ülkeleri olsun maalesef Kıbrıs'ta Rum'un uzlaşmazlığını körükleyen, Rum'un bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya yanaşmamasının tek müsebbibi onlardır. BM de üye olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul ediyor. Hatta BM Güvenlik Konseyi Kararı'nda diğer devletlere de mesaj veriyor. Kıbrıs'ta bir anlaşmayı engelleyecek davranışların içerisine girmeyin şeklinde. Ama ne yapıyor Avrupa Birliği? Rumların Annan Planı'nı reddettiği bir zamanda 24 Nisan 2004'te Rumlar Annan Planı'nı reddediyor, 4 Mayıs 2004'te Rumlar AB'ye alınıyor. Dünyanın tanıdığı bir devlet hem de aynı zamanda AB üyesi. Almanya'nın 1 oyu var, onlarda Yunan'ın 1 oyu var 1 de Rum oyu var. Çift oyları var. Öyle oyları olan gelip de bizle anlaşma yaparlar mı? Bizimle anlaşma yapmak için ne istiyorlar? Türkiye'nin müdahale hakkı olmayacak, askeri çekilecek. Siz bizim azınlık olduğumuzu kabul edeceksiniz, egemenlikten bahsetmeyeceksiniz. KKTC'den vazgeçeceksiniz. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde bizim azınlığımız olacaksınız ve burada alınan kararlara uyacaksınız diyorlar. E peki Türkiye'den kopuyoruz, askerinden kopuyoruz, Rum'un azınlığı oluyoruz. Daha Kıbrıs Cumhuriyeti'ni teslim almadıkları bir zamanda bile bizi silah zoruyla Kıbrıs'tan kaçırmaya çalışanlar, bir de böyle önemli bir görevi dünyanın kendilerine layık gördüğü takdirde siz düşünün bizim başımıza ne gelecekö dedi.

'KALICI ÇÖZÜM AYRI DEVLET KURULMASI'

Bu müzakerelerden bir yere varılmayacağını belirten Eroğlu, "Ne yağacağız ' Zaman içerisinde bu halkı müzakerelerden bir sonuç alamayacağımıza inandıracağız. Tek çıkar yolun, tek kalıcı çözümün ayrı bir devlet kurulması olduğunu, bu devleti kurarken de en büyük destekçimizin anavatan Türkiye olduğunu, dolayısıyla ana vatan ile noktaları en sıcak noktaya taşımak ve ana vatan sevgisini kökleştirmek olduğunu bilmeliyiz. Anavatandaki kardeşler de Türk'tür biz de Türk'üz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözleri bizim hep sözümüz olmuştur. Bizim en büyük garantörümüz sizlersiniz, anavatanımızdır. En büyük garantörümüzü elimizden almak için Türkiye askerini çeksin diyorlar. Türkiye Akdeniz'den sismik araştırma gemilerini Akdeniz'den çeksin diyorlar. Başka ne istersiniz' Bu şartlar altında anlaşmaya varmamız mümkün değil. Eşitlikten bahseden dünya Kıbrıs'a gelince gözü görmüyor. Kıbrıs'ta bir devlet kurulmuştur. Halkın mücadelesi ile ortaya çıkmış devlettir. Yıllarca özgürlüğümüz için mücadele ettik. Özgürlük mücadelemizi devletle taçlandırdık. Bu alkışlanacak bir harekettirö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Derviş Eroğlu'na plaket ve çiçek takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan görüntü

-Eroğlu'nun konuşmaları

-Hediye takdimi

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bu yıl ilk kez Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali düzenlendi.

Doğal soğuk hava deposu görevi gören 36 metre derinlikte ve 250 metre uzunluğunda, halkın 'obruk' adını verdiği mağarada 5 ay boyunca bekletilen obruk peyniri, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Koyun ve keçi sütünden yapılan peynirler, kuzu ve oğlak derilerine basıldıktan sonra mağaralara konuluyor. İçerdiği bakteri nedeniyle kırmızı renge bürünen obruk peynirinin, bu yıl 'Coğrafi İşaret Belgesi' de alınarak kalitesi tescillendi.

İlk kez düzenlenen Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali, sabahın erken saatlerinde başladı. Festivale gelen misafirlere ilk önce yöresel kahvaltı ikramında bulunuldu. Geleneksel deve oyunu gösterisinin ardından Obruk Mağarası'ndaki açılış törenine geçildi. Mağaralardan çıkartılan peynirlerin tadımı yapıldı. Mağaralara her yıl yaklaşık olarak 35 ton peynir konulduğu öğrenilirken, peynirin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Festivalden detaylar

Geleneksel deve oyunundan detaylar

Peynirin tadılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/ AYRANCI

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yalova'da 7'nci Kivi Festivali düzenlendi

SABİHA Gökçen Havalimanı'nın sponsorluğunda Türkiye'nin en büyük kivi üretim merkezi olan Yalova'da Kivi Festivali düzenlendi. Bu yıl 7'incisi düzenlenen festivalin ardından, önümüzdeki günlerde, kivi hasadına başlanacak. Türkiye'de kivi üretiminin yüzde 60'ının yapıldığı Yalova'da, bu yıl rekoltenin 35 bin ton civarında olması bekleniyor.

Subaşı Belediyesi ile Yalova Kivi Üreticileri Birliği'nin düzenlediği 7'inci Kivi Festivali, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Festivale Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılış konuşmasını Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı yaptı. Bu yıl 35 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Tunalı, "Altınova bölgemizde 6 bin 500 dönümlük alanda kivi üretimi gerçekleştiriliyor. Yalova geneline bakıldığında ise 8 bin dönümlük alanda kivi bahçeleri bulunuyor. 750 çiftçi kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl 35 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Ülke genelinde ise 60 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Türkiye'de yıllık 100 bin ton kivi tüketiliyor. Geri kalan 40 bin tonluk açık ise İran'dan geliyor. Bölgemizde 25 bin tonluk depolama kapasitesine sahibizö dedi.

KİVİ ÜRETİMİNE DESTEK VERİLİYOR

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise Subaşı kivisinin tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Canbay, "Bugün burada güzel bir atmosferde festival coşkusunu paylaşıyoruz. 4 mevsimi yaşama şansımızın olduğu gölgemizde kivi meyvesi ile bizi tanıştıran çiftçilerimizin nadide beldemize ve bölgemize kazandırdıkları katma değerin haklı gururu ile bu sene 7'nci Kivi Festivali'ni kutluyoruz. Bu sayede Yalova'da üretilen kivinin gerek yurt dışı ve gerekse yurt içinde tanıtılması adına bizde elimizden gelen tüm desteği vermiş oluyoruzö şeklinde konuştu.

YÜZDE 60'I YALOVA'DAN

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da festivalde bir konuşma yaptı. Parıldar, "2018 yılında ülkemiz kivi üretimi 30 bin dekar alanda 62 bin ton, Yalova kivi üretimi ise 5 bin 800 dekar alanda 25 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz üretiminin yüzde 40'ını karşılamıştır. 2019 yılında üretimin 30 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Ayrıca Yalova'daki kivi üreticileri Yalova'daki arazi değerlerinin artması nedeniyle Çanakkale, Bursa Orhangazi, Balıkesir Gönen, illerinde kivi bahçeleri kurmaya başladılar. Bu nedenle Yalova kivi üreticileri marifetiyle Türkiye'de kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının burada yapıldığını ifade etmek gerekirö dedi.

Yapılan konuşmaların ardından festivale destek verenlere teşekkür plaketleri dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı birçok etkinliğin yer aldığı festivalde en iyi kivi üreticileri de ödüllendirildi. Stantları gezen protokol mensupları, üreticilerle de fikir alışverişinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alandan genel görüntü

-Konuşmalar

-Halk oyunları

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ