DHA YURT BÜLTENİ - 1

ADIYAMAN'DA, YANGIN SONRASI KALORİFER BACASI ÇÖKTÜ: 4 YARALI

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacasının çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalarak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarbaşı Beldesinde meydana geldi. Mehmet Taymaz'a ait iki katlı evin kalorifer dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen Güzel Alan, Bülent Kaplan, Doğan Tağral ve Haydar Kurudere aniden çöken baca molozlarının altında kalarak yaralandı. Vatandaşların yardımı ile enkazından altından çıkarılan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

KÜÇÜK ÇOCUK ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILDI

ANNE, ÇOCUĞU GÖZYAŞLARI İÇİNDE KUCAKLADI...

MALATYA'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Evde ailesinin bulunmadığı sırada yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralananın olmadığı yangından sonra eve gelen çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kurnaz Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü dairenin balkonunda yangın çıktı. Aynı apartmanda oturanlar dumanların yükseldiğini görünce evde bulunanları uyarmak için zili çaldı ve kimsenin olmadığını fark etti. Bu sırada evden gelen çocuk sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını söndürürken, evde yalnız bırakılan ve ismi öğrenilemeyen çocuğu aşağıya indirerek, üşümemesi için battaniyeye sardı. Yangını haber alarak eve gelen çocuğun annesi ise çocuğu kucağına alarak ve gözyaşı döktü. Ekipler evde hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI, İŞÇİLER KUMAŞLARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında kumaş makinelerinden birinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, gece vardiyasında çalışanlar ise kumaşları kurtarmak için seferber oldu.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki kumaş imalatı yapılan Murat Ö.'ye ait tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada bulunan kumaş makinelerinden birinin patlamasıyla fabrikada yangın çıktı. Gece vardiyasında çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları alevlerden kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından fabrikadaki yangını kontrol altına alınırken, gece vardiyasındaki 50 işçi ise evlerine gönderilerek fabrika tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇIRÇIR FABRİKASINDAKİ YANGINI FİLM GİBİ İZLEDİLER

ŞANLIURFA'da çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın söndürme çalışmasını bazı vatandaşlar, kaldırım üzerine sandalye getirerek film gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Casım Yıldız'a ait çırçır fabrikasında, meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın depoda bulunan tonlarca pamuk balyasının tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederek, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle, TOMA ve merkez ilçe belediyelerine ait tanker ile iş makinelerince müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediğini, yapılacak çalışmayla belirleneceğini aktaran Beyazgül, "İtfaiye ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar, tamamen kontrol altına alacaklar. Dumandan etkilenen olmadı, herhangi bir can kaybı yok" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da tüm ekiplerin yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba harcadığını belirterek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Traktörlerle depodan çıkartılan tonlarca pamuk istiflenirken, olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaşın ise yangın söndürme çalışmasını kaldırım üzerine oturup, flim gibi izlemesi ekiplere zor anlar yaşattı.

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ANİ FREN YAPTI, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobil sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tavas ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre 20 K 5467 plakalı otomobilin sürücü Leyla Sicim, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yaparak durdu. Bu sırada Sicim'in otomobiline aynı yönde seyreden Mustafa Güneş yönetimindeki 34 BEL 834 plakalı otomobil çaptı. Ardından da Yaşar Dönmez'in kullandığı 20 DK 330 plakalı otomobil de Güneş'e ait otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönmez'in kullandığı otomobilin arka kısmında yolculuk eden ve ağır yaralanan Havva Dönmez (74), sağlık ekipleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Sicim'in köpeğe çarpmamak için durması, daha sonra ise zincirleme trafik kazasının meydana geldiği yer aldı.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÇATIYA ÇIKTI, POLİSLE ÇATIŞTI

BURSA'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.'nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTIĞI ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Ekipler, Y.O.'nun Vakıf Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı. Y.O. ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma anı ise Demirören Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

AİLESİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, haberi alan Y.O.'nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.'nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇİKOLATA FABRİKASINDA MAKİNEYE SIKIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı. Çoban'ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çoban'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KARDEŞLERİN SİLAHLI 'ARAZİ' KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Sabri Doğan ile kardeşi Kadir Doğan arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bu sırada Sabri Doğan'ın yanındaki av tüfeğini ateşlemesiyle Kadir Doğan, Döne Doğan ve Asiye Öztürk vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sabri Doğan'ı gözaltına aldı.

HALATI KOPAN İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 9 metreden düşen 2 işçi, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Cücük (21) ve Mustafa Çam (32), iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle yaklaşık 9 metre yükseğe çıktı. İşçiler çalışırken, birden halat koptu ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte zemine düşen 2 işçi yaralandı. İşçilere ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mustafa Çam ile Hüseyin Cücük'ü ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI MAHALLE BEKÇİSİ AĞIR YARALANDI

DİYARBAKIR'da, mahalle bekçisi Remzi G. (30), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokakta dönüş yaptığı sırada Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Remzi G.'ye çarptı. Kazada, Remzi G. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Remzi G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Acil Servis'te tedaviye alındı. Remzi G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

TIR'IN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

BURDUR'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Burdur çevreyolu Depremevleri kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Antalya istikametine giden Ramazan Apaydın'ın (56) yönetimindeki 32 LT 363 plakalı TIR, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Şafak Ayaz (21) yönetimindeki 15 EF 999 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın önüne alarak metrelerce sürüklediği otomobil savrularak, refüjdeki trafik ışığı direğine çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Ramazan Apaydın kazadan yara almadan kurtulurken, yaralanan otomobil sürücüsü Şafak Ayaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Şafak Ayaz'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. TIR şoförü Ramazan Apaydın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Şafak Ayaz'ın otomobiliyle bir başka otomobil kırmızı ışıkta beklerken TIR'ın hızla gelip Ayaz'ın otomobiline çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.

ADANA'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA'da denetleme noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, taksisiyle kaçtı. 10 kilometre süren kovalamaca sonucu taksi terk edilmiş halde bulunurken, sürücü kayıplara karıştı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama noktasında denetleme yapan polisler, 01 T 1401 plakalı taksiyi durdurmak istedi. Taksi sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp araçla kaçınca, kovalamaca başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönen taksi, bulvar boyunca ilerleyip Seyhan ilçesine girdi. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen taksi sürücüsü, bulvarın sonundan Ray Sokak'a, buradan da Defne Caddesi'ne geçti. Bir süre ara sokaklarda kaçmaya devam eden sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 57118 Sokak'taki boş arsada taksiyi kapıları açık halde terk ederek kayıplara karıştı. Polislerin yaptığı incelemede, içerisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan taksi, çekiciyle Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

TIR'IN ATEŞE VERDİĞİ ANLAR KAMERADA

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir TIR alev alev yanarken, aracın kundaklandığı belirlendi. E.Y. isimli kişinin TIR'ı ateşe verme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan E.Y., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. TIR parkında bulunan Yaşar S.'ye ait 41 R 7322 plakalı TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çevredekiler yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü. TIR'ın çekici kısmı yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin TIR'ı kundakladığı görüldü. Bir şüphelinin TIR'ı ateşe vermesiyle birlikte araç bir anda alevler içinde kaldı. Polis, kimliğini belirlediği E.Y.'yi gözaltına aldı.

HUSUMETLİSİ İDDİASI

Nakliyecilik yaptığı öğrenilen E.Y.'nin, Yaşar S. ile aynı kimya fabrikasından aracı ile tehlikeli olmayan kimyasal maddeler taşıdığı, aracının uygun görülmemesi üzerine taşıma işinden geri çekildiği, bundan Yaşar S.'yi sorumlu tuttuğu iddia edildi. E.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, alkollü olduğunu, zararı karşılayacağını söyledi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'GELEN ZARAR MALA GELSİN'

Yaşar S. ise şoförün zarar görmemesinin kendilerini teselli ettiğini belirterek, "Alevleri görünce biz içinde şoför olduğunu sanarak canla başla yangına müdahale ettik. Ancak daha sonra şoför arkadaki araçtan çıkınca rahat bir nefes aldık. Gelen zarar mala gelsin, şoförün zarar görmemesi sevindiğimiz tek nokta oldu. Şikayetçiyim, insanların canını hiçe sayan ve mala zarar verme şahsın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

MİNİBÜSÜN ATEŞE VERİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, esnaflık yapan Garip Ergin'in park halindeki minibüsü kundaklandı. Polis, minibüsün kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Minibüsün kundaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazipaşa'da fırın ve pastane işletmecisi Garip Ergin'in, Yeni Mahalle'deki evi ve iş yerinin bulunduğu binanın önüne park ettiği minibüsü, 21 Ekim saat 04.30 sıralarında kundaklandı. Alev alev yanan minibüs, gelen alarm sesleri üzerine dışarı çıkan Garip Ergin, aracının yandığını gördü.

Garip Ergin'in ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Z.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, minibüsü ateşe vermeye çalıştığı, birkaç denemenin ardından başarısız olunca yeniden gelerek, aracı yaktığı anlar yer aldı.

ESRAR İLE YAKALANDILAR, ANNELERİNİN YETİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER

SAMSUN'da otomobillerinde 4, evlerinde ise 10 kilogram esrar ele geçirilen Faruk Ş. (28) ile kardeşi Oktay Ş. (24) kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne sürdü, uyuşturucu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin (45) yetiştirdiğini söyledi. Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Ayvacık ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düğzenledi. Ekipler, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde Faruk Ş. ve kardeşi Oktay Ş.'nin içinde bulunduğu otomobilde arama gerçekleştirdi. Otomobilde yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 10 kilogram esrar maddesi bulundu. Kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne süren kardeşler, uyuşturu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin yetiştirdiğini söyledi. Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

Kadriye Ş., komşusu Ahmet Ş.'nin bahçesinden aldığı tohumları ormana ektiğini ve bu maddenin esrar olduğunu bilmediğini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇEKİCİDE 47 KİLO 'ESRAR' ELE GEÇİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çekici kamyonda yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü S.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin batı illerine sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada uyuşturucu maddenin çekici kamyonda yüklü olduğunu tespit eden ekipler, plakasını belirledikleri aracı Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Pazarcık ilçesi yakınlarında kurulan kontrol noktasında durdurdu.

Üzerinde 2 aracın yüklü olduğu çekici kamyonda narkotik köpek Atos ile yapılan aramada malzeme sandığı ile şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde 28 paket halinde 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, kamyon sürücüsü S.Y.'yi gözaltına alarak Pazarcık ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

DÜĞÜNDE DAMADIN CEBİNDEN BÖYLE PARA ÇALDI

ANTALYA'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.

Hırsızlık olayı, cumartesi akşamı Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde düzenlenen Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde meydana geldi. Damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı. Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

ZODYAK BOT VE MOTORUNU ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ÇANAKKALE'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de önceki gün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta B.G.'ye ait zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan zodyak bot ile hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sokak çevresindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelediğinde römorkör üzerinde zodyak bot ile botun motorunu çalan şüpheliler M.A.Y. (18), Ö.U. (37) tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.A.Y ve Ö.U. ifadeleri doğrultusunda zodyak botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzerleri çalılarla örtülü zodyak bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G'ye teslim edildi. Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORDU'DA, TEPKİ ÇEKEN BARINAĞIN 3 SORUMLUSU GÖREVDEN ALINDI

ORDU'nun Ünye ilçesinde bulunan, sağanak sonrası köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığı görüntüler nedeniyle tepki gösterilen barınak sorumlusu 3 belediye yöneticisi, görevden alındı.

Ünye'de, geçen hafta etkili olan sağanağın ardından barınaktaki köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar, suyla doldu. Barınağın görüntülerinin cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılması üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talimatıyla inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aydın Demirel ve Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürü Mürsel Şahin, görevden alındı.

BAKAN KURUM: ERZURUM'DA 6 AYRI NOKTADA AYNI ANDA KENTSEL YENİLEME PROJELERİ YAPIYORUZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum'a gelerek kentsel dönüşüm uygulanacak alanları gezdi. Bakan Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz" dedi.

Erzurum' gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Üç Kümbetler, Taşambarlar ve çevresini gezdi. Daha sonra Kavak Mahallesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada yapılacak kentsel dönüşüm hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra Sanayi ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki gecekondu bölgelerine giderek, Erzurum kalesi eteklerindeki tarihi Kurşunlu Camii ve medreselerini inceledi.

Erzurum gezisi sonrası beraberindeki yöneticilerle Büyükşehir Belediyesine ait Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yapan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Murat Kurum, daha sonra otel salonunda basın toplantısı düzenledi. Vali Okay Memiş, Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, uygulanacak kentsel yenileme projeleriyle Erzurum'a 1400 konut inşa edileceğini söyledi. Bakan Kurum, Erzurum'un tarihi, turizmi ve istihdamı adına önemli bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Kale çevresinde uygulanan kültür yolunda 21 bin metrekare alanda 14 milyon liralık proje uygulanacağını, 5 milyon lirasının İller Bankası'ndan hibe olarak verileceğini ifade eden Kurum, Cumhuriyet Caddesi, Ulucami ve Taşambarlar arasında kalan 88 bin metrekarelik alanın da kentsel yenileme ve riskli alan ilan edileceğini vurguladı. Yakutiye Belediye sınırları içerisinde 70 bin metrekarelik alanda 400 rezerv konut üreteceklerini söyleyen Kurum, konutların 3, 4 ve 5 kattan fazla olmayacağını belirtti.

Üç Kümbetlere 78 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi inşa edileceğinin bilgisini veren Bakan Kurum, Dağ Mahallesinde 80 bin metrekare alana 500, Gölbaşı Mahallesinde 250, Sanayi Mahallesinde 250 konut yapacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, merkez Palandöken ilçesinde ise bir ve ikinci marketlerde 60 bin metrekarelik alanda kentsel yenile uygulanacağını ifade etti. Bakan Kurum, "Erzurum'da 6 ayrı noktada aynı anda kentsel yenileme projeleri yapıyoruz. Bin 400 bağımsız bölüm içeren rezerv konutlarla hızlı şekilde vatandaşların risk altında bulunan alanların dönüşümünü sağlamış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kuraları çekilen bin sosyal konutun ihalesinin yılsonuna kadar yapılacağını ve önümüzdeki yıl inşaatların başlayacağını aktardı.

TÜRKİYE UN İHRACATINDA DÜNYADA 1'İNCİ, MAKARNADA 2'NCİ SIRADA

TOPRAK Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'nin un ihracatında dünyada 1'inci ve makarna ihracatında 2'nci sırada olduğunu söyledi. Güldal, Son 10 yılda un ihracatımız 2 katına, makarna ihracatımız 6 katına, yumurta ve beyaz et ihracatımız 4 katına çıktı dedi.

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) tarafından Adana Çiftçiler Birliği işbirliğiyle kentteki bir otelde 3'üncü Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı başladı. Çeşitli sunum ve panellerle 2 gün sürecek konferansın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çiftçiler katıldı. Konferansın açış konuşmasını yapan GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, konferansta yurt içinden ve yurt dışından 51 konuşmacının katılacağını, çiftçinin gelir seviyesini ve refahını artıracak çalışmaların ele alınacağını kaydetti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise konferansta konuşulacak tüm konuların kaydedilerek, çalışmaların devam ettirileceğini anlattı. Doğru, göreve yeni başlayan Tarım ve Orman Bakanları'nın sürekli farklı politikalar izlemesinin zaman zaman başarı getirmediğini aktararak, "Gelin hep beraber panellerde katkı koyun, düşüncelerinizi söyleyin, yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' deyin. İkisi de meziyet. Tarım politikalarını biz çiftçiler ya da politikacılar konuşup yapmayacak. Yerelde de bizim bir şey yapmamız lazım. Bunun güzel bir örneğini verdik. Geçen yıl Akdeniz Meyve Sineği'nde aşırı zararımız oldu, hep beraber mücadele ettik ama bu yıl ihraç ettiğimiz ürünlerde tek bir kamyonda bile Akdeniz Meyve Sineği çıkmadı" dedi.

GIDA TAHLİL LABORATUVARI MÜJDESİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin kalkınması için atanmışlar ve seçilmişlerin işbirliği halinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Tarım kenti Adana'da 5-10 yıl öncesine kadar belediyelerin tarıma ilişkin açıklama yapmadığını dile getiren Karalar, projelerini şöyle anlattı:

Bugün Pozantı'da domates, çilek fidesi dağıtıyoruz. 6 liranın altında değil. Çiftçi memnun. Köylü artık kente göç etmekten vazgeçti, doyuyor çünkü. Bu örnekleri giderek artırabiliriz. Yem fabrikası açmak, kiraz için soğuk hava depoları açmak, fide dağıtmak, paketleme tesisleri açmak dahil ne gerekiyorsa biz yapacağız. Sıradan, eskisi gibi sadece asfalt döken, park bahçe, temizlik yapan bir belediye dönemi kapanmıştır. Çok yakın zamanda biraz ekonomiyi düzelttikten sonra Adana'nın en büyük gıda tahlil laboratuvarını açacağım. İhracat yapan her çiftçi kardeşim 'ürünüm yurt dışından döner mi' diye bana gelecek ve test edeceğim, onu yönlendireceğim. Ziraat mühendisleri ordusu kurarak çiftçilere çok yardımcı olacağız.

YILDA 9,7 MİLYAR LİRALIK ÜRETİM

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise kentte 4.9 milyon hektar tarım arazisi ve yılda 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti

Çukurova'nın bereketli topraklarında tarımda topyekun kalkınmayı hedeflediğimiz, Tarıma Dayalı Seracılık İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımızı, yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Sera ve Türkiye'de bir ilk olacak tarla balıkçılığı OSB'lerin ilimiz için katma değer anlamında büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Muz gibi katma değerli ürünlerin üretimini teşvik ediyor; insan refahını ön planda tutan, izlenebilir ve sürdürülebilir tarımsal üretim modelleri olan 'Organik Tarım' ve 'İyi Tarım Uygulamaları' üretim modellerini yaygınlaştırıyoruz. Çiftlikten sofraya? anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin sağlanması yoluyla da tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlıyoruz. Tarım ve gıda sanayine yönelik politikaların hem mevcut durumu hem de gelecekte yöneleceği alanları yakından takip ediyor, çalışmalarımızı ve projelerimizi bu istikamette sürdürüyoruz.

BUĞDAY ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da bu sezon Türkiye'de buğday dışındaki ürünlerde üretim artarken, buğday üretiminin önceki sezona göre yüzde 9.5 düşüşle 19 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Bunun ülke potansiyelinin altında bir rakam olduğunu belirten Güldal, üretimin artırılması için çiftçilere çağrıda bulundu. Hububat fiyatlarında yüzde 21-33 arasında artış yaptıklarını vurgulayan Güldal, 'Bu sezon ülkemizin hiçbir yerinde TMO'ya ürün satışından ya da TMO'nun verdiği fiyattan kaynaklı bir sorun yaşanmadığını belirtmek isterim. TMO dışında bakanlığımız da üreticimizi motive etmek adına gübre ve pirim desteğini yüzde 100 oranında arttırdı" diye konuştu.

HASAT DÖNEMİNDE İTHALAT YOK

İthalat ve ihracata ilişkin bilgiler de aktaran Güldal, konuşmasını şöyle sürdürdü

"Ülke olarak 2 sene önce nohutta net ithalatçıyken bugün net ihracatçı olduk. Diğer taraftan kırmızı mercimekte miktar olarak ithalatçı görünmemize rağmen değer bazında baktığımızda net ihracatçıyız. Kurumumuzun alım faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz diğer operasyonların piyasa istikrarı için önemi aşikardır. Kurumumuzun stokları piyasa istikrarının sigortası. Bu kapsamda iç alımlarımıza ilave olarak doğru zamanda ithalat yoluyla buğday ve arpa stoklarımızı takviye ettik ve etmeye devam edeceğiz. Yanlış bilinen bir konuyu da dile getirmek istiyorum. TMO, sınırsız bir ithalat yetkisine sahip değildir. Gerektiğinde kullanmak üzere her yıl yenilenebilir nitelikte Cumhurbaşkanımızca belirtilen miktarda ürün ithalatı yapabiliyoruz. Buradan şu mesajı da net vermek isterim. Bizler TMO olarak hasat döneminde kesinlikle ithalat yapmıyoruz. Hasat devam ederken ithalatı asla zikretmiyoruz. Üreticilerimin gelir kaybının önüne geçmek bizim en önemli önceliğimiz"

UN İHRACATINDA BİRİNCİ, MAKARNADA İKİNCİYİZ

Türkiye'nin, buğdayda ithalatçı olduğu ve ithalatın arttığı yönünde birçok yerde eksik açıklamalar yapıldığının altını çizen TMO Genel Müdürü Güldal, şöyle konuştu

"Evet ithalat yapıyoruz ancak karşılığında mamul madde ihracatımız kat kat artıyor. Yani iç tüketimimizin ithalata bağımlı hale geldiğini söylemek yanlış olur. Ülkemizin ihraç geliri elde ettiği bir sektörün büyümesi kaynaklı bir ithalat söz konusu. Rakamlara bakınca daha net anlaşılacaktır. 2002-2018 yılları arasında 15 milyar dolar karşılığı 54 milyon ton buğday ithalatı varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi gibi mamul ürünlerin buğday karşılığı hesaplandığında 27 milyar dolar değerinde 68 milyon tonluk bir buğday ihracatımız görünüyor. Bu demektir ki 2002 yılından bu yana söz konusu ticaretten ülkemiz 12 milyar dolar net gelir elde etmiştir. Benzer bir senaryo mısır için de geçerli. 2002-2018 arasında mısır ithalatına ödediğimiz miktar 7,7 milyar Dolar'ken, yumurta, beyaz et, nişasta, mısır irmiği, yem gibi ürünlerin ihracatındaki mısır karşılığı hesaplandığında 12 milyar Dolar değerinde bir ihracat geliri görüyoruz. Yani 2002 yılından bu yana bu ticaretten 4,3 milyar dolar gelir elde etmişiz. Gördüğünüz üzere ülkemizin her yıl büyüyen bir mamul madde sektörü var. Un ihracatında dünyada 1'inci ve makarna ihracatında 2'nci sıradayız. Son 10 yılda un ihracatımız 2 katına, makarna ihracatımız 6 katına, yumurta ve beyaz et ihracatımız 4 katına çıktı."

SENFONİK NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİNE KAPALI GİŞE İLGİ

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) sahneye taşıdığı senfonik Neşet Ertaş türküleri kapalı gişe olarak sanatseverlere sunuldu.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı eserde soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Bülent Bezdüz, ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı.

Konserde, 'Ahirim sensin', 'Neredesin sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı kışa çevirdin', 'Al elma boyanır mı', 'Mühür gözlüm', 'Niye çattın kaşlarını', 'Dertli yoldaş', 'Zahidem', 'Ah yalan dünya', 'Kesik çayır biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane dane benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda salonu dolduran sanatseverler, performansı nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışlarken, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, sanatseverlerin ilgili dolu bir salonda muhteşem bir konser yaşadıklarını belirterek, "Neşet Ertaş türkülerini hep birlikte söyledik. Günlerce önceden tükenen biletlerimize gösterdikleri teveccüh için sevgili sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu sezonda Neşet Ertaş konserlerimizi düzenli olarak her ay yapmak istiyoruz. Senfonik Neşet Ertaş türküleri, bizim kendi öz kültürümüzü senfonikleştirerek seyirciye yansıtmakta çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Daha nice senfonik konserlerle seyircimizle buluşmayı hedefliyoruz" dedi.

