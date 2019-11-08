DHA YURT BÜLTENİ - 1

1

KAMIŞLI'DAKİ RUS UÇAĞI HAREKETLİLİĞİ, DEVAM ETTİ

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında, dün yaşanan Rus uçak hareketliliği, bu akşam da devam etti. Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus kargo uçağının iniş ve kalkışı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Uçağın inişi

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),

=============================

RUS BİRLİKLERİNİN KAMIŞLI'DAKİ DEVRİYELERİ GÖRÜNTÜLENDİ

SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Rus askerlerinin Kamışlı kentinde devriye faaliyeti yaptıkları öğrenilirken, devriyede bazı sivil araçların da yer aldığı görüldü. Kamışlı'nın batı bölgesine doğru ilerleyen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Rus askeri zırhlı araçlar

-Sivil araçlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

=============================

RESULAYN'DA HAYATIN NORMALLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, hayatın normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Meskun mahal operasyonlarının devam ettiği Resulayn'da, yer altının teröristler tarafından diğer noktalarda da olduğu gibi tünel ve sığınaklar ile köstebek yuvasına dönüştürüldüğü görüldü.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kenti, 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından teröristlerden temizlendi. Teröristlerden kurtarılmasının ardından hayatın normale dönmesi için çalışmaların başlatıldığı Resulayn'da, TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Resulayn sokak sokak taranarak teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar tespit ve imha ediliyor.

Meskun mahal operasyonunun devam ettiği kentte, yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Teröristler tarafından tahrip edilen Resulayn Devlet Hastanesi'nin yeniden faaliyete başladığı kentte, ihtiyaç için mobil TIR'lar ile de Sağlık Bakanlığı tarafından Suriyeli sivillere sağlık hizmeti sunuluyor. Kızılay, AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine gıda ve yaşam malzemesi desteği verdiği Resulayn'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtılıyor. Suriyeli siviller yardımlarından dolayı teşekkür ettikleri Türkiye'nin işgale son vererek teröristlerden kendilerini kurtardığı için minnettar olduklarını vurguladı.

YEREL MECLİS OLUŞTURULDU

Öte yandan, hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü Resulayn'a dün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa da gitti. Resulayn'da inceleme yapan Erin ve Mustafa, yetkililerden bilgiler aldı. Öte yandan teröristlerden temizlenen ilçede dün 25 kişiden oluşan yerel meclisin de ilk toplantısı gerçekleştirildi. İlçede yaşayan tüm etnik unsurların temsilcilerinin bulunduğu meclisin bundan sonraki süreçte teröristlerden kurtarılan ilçeden zorunlu olarak giden sivillerin geri dönüşünü katkı sağlayacağı belirtildi. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütünden kurtarılan Resulayn'da, meskun mahal operasyonlarının başlamasının ardından güvenli hale gelen alanlara şu ana kadar 30 bin kişinin döndüğünü ve bu sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağını kaydetti.

HER YER KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından görev yapan Suriye Milli Ordusu askerleri ise teröristlerin sızma ve saldırı ihtimaline karşı görev yapmaya devam ediyor TSK ve SMO askerlerinin meskun mahal operasyonlarını sürdürdüğü kentte teröristler tarafından yapılan onlarca tünel ve sığınağa da ulaşıldı. Köstebek yuvasını andıran Resulayn'da bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan tünellerin birçoğunun labirent şeklinde yapıldığı ve farklı noktalara çıkış ile teröristler tarafından hem hava bombardımanından korunma hem de kaçış amaçlı inşa edildiği belirlendi. Bazıları betonarme bazıları ise doğal mağaralardan oluşan tünellerin 1-2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde inşa edildiği görülürken, kimisine merdiven yardımıyla inilen tüneller tespit edilerek imha ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Resulayn'da toplanan SMO birlikleri

Kazılan tüneller

Suriye Milli ordusu tünelde arama yapması

İlçede önlem alan SMO askerleri

Hasan Kırmızıtaş onos

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Şafak SAĞ - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

=============================

VAN - İPEKYOLU BELEDİYE BAŞKANI VE EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Eş Başkan Şehzade Kurt, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Gözaltıdan görüntüler

Haber-Kamera VAN,

=============================

=============================

DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER, POLİSE ATEŞ AÇTI: 1 POLİS YARALI

BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polislerinin dur ihtarına uymayan 5 kişi otomobil ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan şüpheliler yaya olarak kaçtı. Polisin teknik takibi sonucu Demirtaş mahallesinde bir benzinlikte sıkıştırılan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerinde bulunan Ersin Yarar isimli 1 polis ilk ateşte bacağından yaralanırken, şüpheli 5 kişiden 4'ü otomobil ile kaçtı. Şüphelilerden Ferhat U., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yaralı polisin ambulansa bindirilmesi

-Ters kelepçelenen şüphelinin yerde yatması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinden detay

-Kovalamacada polis ekiplerinin bir bahçeyi araması

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

=============================

MİRAS NEDENİYLE TARTIŞTIĞI OĞLUNU BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

AKSARAY'da, Refik E. (72), miras nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet E.'yi (48) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik E., otomobiliyle oğlu Mehmet E.'nin evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refik E., yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet E., kanlar içinde yığıldı. Refik E. ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı. Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik E. ise polis tarafından Aksaray- Nevşehir karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Acil Servise alınması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY DHA))

=============================

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

MUŞ'ta, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Muş- Bingöl yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Güler (21) yönetimindeki 62 AD 893 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Muş İl Özel İdaresinde görevli tekniker Ramazan Uğurlu (54) yönetimindeki 39 BD 327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ramazan Uğurlu ile Fatih Özer (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki İbrahim Güler, Harun Atabey (19) ve Yasin Tutuş (16) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Uğurlu ile Özer'in cansız bedeni ise sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı. İki kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kaza yerinden detay

-Kaza yeri ve ambulanslardan detay

-Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin ambulanslara bindirilmesi

-Kaza yerinden ve araçlardan detaylar

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

=============================

İZMİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZALARI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 8 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 aracın kaza yaptığını gören bir sürücü otomobili ile yavaşladı. Bunun üzerine arkadan gelen 4 araç duramayarak art arda çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan Nurten Oto (80), Filiz C, Yusuf Y, Songül O, Okan M. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansa çevre hastanelere kaldırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurten Oto, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Filiz C'.nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, önde meydana gelen 3 aracın karıştığı diğer zincirleme trafik kazasında da bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

-Kaza yeri

-Ambulanslar

-Genel ve detay

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=============================

=============================

7 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNE GİZLİ KAMERA TUZAĞI

KOCA, BANYOYA SAAT GÖRÜNÜMLÜ GİZLİ KAMERA KOYMUŞ...

BOLU'da, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya konulan saat görünümlü gizli kamerayla izlendiğini iddia eden 23 yaşındaki G.İ., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirilen dijital saatten şüphelendi. G.İ., sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darbedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

G.İ., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu, ayrıca eşine boşanma davası açtı. G.İ.'nin savcılığa verdiği ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

"Kocam sözleşmeli erbaştı. 7 ayda İstanbul'daki görev sözleşmesi bitti ve Bolu'ya geri döndük. Bu 2 ay içerisinde kocam farklılaştı. Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

'ZORLA PORNO İZLETTİ'

Genç kadın ifadesinde ayrıca, kocasının cep telefonundan kendisine zorla porno filmler izlettirdiğini de söyledi. Genç kadının annesi M.B. ve babası A.B. de damatlarından şikayetçi oldu.

DAHA ÖNCE KENDİSİNİ KOMİSER OLARAK TANITIP, GİZLİ KAMERA ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Ayrıca A.K.İ.'nin 2014 yılında Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir elektronik mağazasına gidip, kendisi komiser olarak tanıtarak gizli kamera almaya çalıştığı da ortaya çıktı. Bu olayda da işyeri sahibi durumu polise bildirdiği ve A.K.İ. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu'ndan işlem yapıldığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR

G.İ. ile annesi M.B. ve babası A.B.'nin şikayetlerinin ardından, A.K.İ. hakkında 'cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliği ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'müstehcenlik', 'kötü muamele', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Olayın savcılık aşamasında olduğu, henüz bir gözaltı işleminin uygulanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Adliye ve Emniyetten detaylar

Koyulduğu iddia edilen gizli kamera

A.K.İ. fotoğraf

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

=============================

İÇTİĞİ SİGARAYI SÖNDÜRMEDEN YATINCA ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, içtiği sigarayı söndürmeden uykuya dalan Mustafa Ak (51) çıkan yangında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Mustafa Ak, bu sabah yalnız yaşadığı Bayındır Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında sigara içti. Sigarayı öndürmeden de yatak odasına geçip, uykuya daldı. Ancak sigaranın koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Mustafa Ak'ın cansız bedenini buldu. Dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Ak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Olay yerinden detay

Evin ıçınden detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR(Konya),

=============================

MOTOSİKLET OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

BURSA'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması soncu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan erkek arkadaşını kanlar içinde gören genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar mahallesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Cemal D. (28) yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahadır K. (24) idaresindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki Bahadır K. ve Özge Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Kaza sonrası erkek arkadaşının yerde kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören Özge Y. sinir krizi geçirdi. Kendilerine çarpan araca vuran Özge Y., "Nerede bunun sürücüsü?" diye tepki gösterdi. Özge Y.'yi olay yerine gelen arkadaşı sakinleştirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumu ağır olan Bahadır K. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Özge Y.'yi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Çevredeki vatandaşların yaralıya müdahalesi

-Özge Y.'nin sinir krizi geçirmesi ve sitemi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Araçlardan detay

-Olay yerinden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

=============================

ÇAYA UÇAN OTOMOBİLDEKİ ÇİFTİ EKİPLER KURTARDI

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metreden Filyos Çayı'na uçtu. Bir bölümü suya gömülen otomobilin sürücüsü Cemal Topçu (70) ve eşi Gülsade Topçu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Zonguldak yolu Melise köyü mevkiinde meydana geldi. Cemal Topçu yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten Filyos Çayı'na uçtu. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suyun içinde kalan otomobildeki Topçu çifti kısa süren çalışmayla kurtarıldı. Hafif yaralı çift, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Otomobil ve jandarma ekipleri detay

Süre: (01.13) Boyutu: (136 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

=============================

DOLANDIRMADAN ÖNCE 'SAZAN' BALIĞI İKRAM ETMİŞLER

ANTALYA'da, inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), 140 bin TL'ye sattığı cipinin parasını alamadığını ileri sürerek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ağırman, cipi satmadan önce 3 şüphelinin kendisine sazan balığı yedirdiğini söyleyip, "Sonrasında düşündüğümde, özellikle o balığı ısmarlamaları manidar geldi" dedi. Ağırman, şüphelilerin 130 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını öğrendiğini belirtti.

İnşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman, yumuşak doku kanseri ablası Saliha Ağırman'ın (47) tedavisine gereken para için 2018 model cipini satışa çıkardı. 4 Nisan'da emlakçı tanıdığı aracılığıyla Denizli'de oturan 3 kişiyle telefonla görüşen Ağırman, 140 bin TL'ye anlaştı. Antalya'ya davet ettiği kişiler kente geldiklerinde, kooperatiften kredi çekeceklerini söyleyip, satışın Denizli'nin Çivril ilçesinde olmasını istedi. Bunun üzerine Ağırman, ertesi gün bir akrabası ve bu 3 kişiyle birlikte Çivril'e gitti. Noter satışı öncesi iddiaya göre, 3 kişi, Ağırman'ı lokantaya götürüp sazan balığı ikram etti. Ağırman, araç karşılığı 140 bin TL değerinde senet veren şüphelilerle bir de sözleşme imzaladı. Ardından notere giden Ağırman, aracın satışını gerçekleştirdi. Paranın havale yöntemiyle hesaba yatacağını söyleyen şüpheliler, Ağırman ve akrabasıyla birlikte Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Ardından 3 kişi, bir akaryakıt istasyonunda ihtiyaç molası verdikleri sırada ciple kaçtı.

'O BALIĞI ISMARLAMALARI MANİDAR GELDİ'

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Ata Ağırman, mesai saati dolmasına yakın para yatmayınca cipi geri almak istediğini belirterek, "Cipteyken yanımızdaki kişiler, tuvalete gideceklerini söyledi. Bir akaryakıt istasyonuna girdik. Biz de onlarla beraber indik. Daha sonra şüphelenip dışarıya çıktığımda, cipi göremedim, kaçmışlardı. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi olduk. Sonraki süreçte Çivril'de dava açtım. Mahkeme, aracın satışına tedbir koydurdu. Senette ismi olan kişinin yaşadığı adrese kadar gittik, orada yoktu. 7 ayı geçti henüz arabamın yakalanma kararı çıkmadı. Sonrasında düşündüğümde, özellikle o balığı ısmarlamaları manidar geldi" dedi.

'130 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR'

Yaptığı araştırmada, mahkemeden tedbir konulmadan önce aracının satışının 5 farklı kişiye yapıldığını öğrendiğini anlatan Ağırman, "Bu kişiler dava açtığımı öğrenince beni aradı. Davayı geri çekersem bana aynı değerde bir araç vereceklerini söyledi. Bunlar, 8 kişilik bir çete. Öğrendiğim kadarıyla 130 kişiyi aynı şekilde dolandırmışlar. Satışları özellikle cuma günü mesai saati sonlarına denk getiriyorlar. Bu sayede aracın satışına ilişkin resmi işlemlerin takibini önlüyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Mehmet Ata Ağırman'dan detay

Mehmet Ata Ağırman'ın elindeki evraklardan detay

Röp: Mehmet Ata Ağırman

Detay

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)

=============================

BALON BALIKLARI, SERT KABUKLU MİDYELERİ ANINDA YOK ETTİ

ANTALYA'da, güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su Altı Topluluğu öğrencileriyle birlikte balon balıklarını su altı kamerasıyla çekti. Balon balıklarının, verilen sert kabuklu midyeleri birkaç saniye içinde yok ettiği görüldü. Görüntüleri çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının aşırı çoğaldığını söyledi. Deneme amaçlı denizin altında sert kabuklu midyeyi balon balıklarının önüne attıklarını anlatan Gökoğlu, "Çok çabuk kabukları parçalayarak, içindeki eti yediler. Balon balıklarının kerpeten benzeri bütün bir diş yapısı var. Bu diş yapılarıyla kabukluları çok çabuk kırabiliyor. Balık tutamadıkları zaman midye, istiridye gibi canlılarla besleniyor" dedi.

Mersin'in Bozyazı ilçesi sahiline vuran balon balıklarını yedikten sonra telef olan kedilerin hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balıklarının karaciğer ve gonatları çok tehlikeli. Yüksek miktarda toksin içeriyor. Kediler muhtemelen bu balıkları bütün her şeyi ile yedi daha önce Kumluca'da bir arkadaşım tuttuğu balon balıklarının ciğerini kümesindeki tavuklara yedirmişti. Bir kümes tavuk telef olmuştu. Bu işin ciddiyetini ve tüketilmemesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Balon balıkları detay

Balıklar midye yerken

Röp: Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

=============================

ORMANLIK ALANDA ARANAN KAYIP ÇOCUK, HASTANEDE BULUNDU

ADIYAMAN'da, okula giden ve kendisinden haber alınamayan Recep Dündar'ın (12) montu ormanlık alanda bulundu. AFAD ve polis ekipleri tarafından ormanda aranan küçük çocuk, 4 saat süren çalışmanın ardından 10 kilometre uzaktaki hastanede gezinirken bulunarak ailesine teslim edildi.

Sabah okula gitmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Recep Dündar, akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredekiler, Dündar'ı okuluna yakın ormanlık alanda ağlarken görüldüğünü söyleyince aramalar bu yönde yoğunlaştı. Küçük çocuğun montunun da bulunduğu ormanda AFAD ve polis ekipleri arama-kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren arama sonucunda Recep Dündar, yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gezinirken polis ekipleri tarafından bulundu. Hastanede kontrolden geçirilen küçük çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Adıyaman karadağ ormanlık alan

-Polis ekipleri

-Afad ekipleri

-Afad arama kurtarma köpeği

-Afad ekiplerinin araması

-Arama kurtarma köpeğinin arama yapması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=============================

TUNCELİ'NİN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMAK İÇİN 'YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ'

TUNCELİ'nin son yıllarda gelişen turizm potansiyelini artmak amacıyla Keban Barajı gölü kıyısında yamaç paraşütü eğitimi verilmeye başlandı.

Bu yıl Türkiye'de özellikle yerli turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve yaklaşık 5 milyon yerli turistin ziyaret ettiği Tunceli'de, turizm alanında yeni alanlar oluşturmak için yamaç paraşütü kursu açıldı. Kursa ilginin fazla olması nedeniyle yamaç paraşütü usta öğreticisi olmak isteyenler, haftalık ve aylık kurslara alındı.

Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü'nce Pertek ilçesindeki Keban Barajı gölü kıyısında verilmeye başlanan yamaç paraşütü eğitimi uçuş uzmanı Levent Günher tarafından verildi. Günher, Tunceli'nin Türkiye'nin en güzel doğasına sahip yerlerden olduğunu belirterek, yamaç paraşütü ve doğa sporları açısında da iyi bir araziye sahip olduğunu söyledi. Günher, "20 yıldır uçuş yapıyorum ve bu konuda yüzlerce usta öğretici yetiştirdim. Tunceli'nin doğası beni etkiledi. İnanılmaz bir doğal güzellik ve arazi yapısı var. Yamaç paraşütü için müthiş uygun alanlara sahip. Şu an uçuşlarımız tamamlayarak kursu bitirmeyi hedefliyoruz. Kurslarımız gayet başarılı geçti. Bölgenin uçuş anlamı dışındaki güzelliklerini de tatma fırsatımız olduk" dedi.

Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, yamaç paraşütü etkinlikleriyle Tunceli'nin turizmde bir marka şehri olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Eğitime katılanlar

Yamaç paraşütü eğitimi verilmesi

Yamaç paraşütü uçuşu

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

=============================

BOLU'DA AYAKLARI KOPMUŞ HALDE BULUNAN KEDİLERLE İLGİLİ VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

BOLU'da, son günlerde ayakları koparak telef olmuş halde bulunan 5 kediyle ilgili Bolu Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, kedilerin köpek saldırısı sonucu öldüğü ve yapılan incelemede kopan bacaklarda herhangi bir kesici alet kullanılmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bolu'da son 10 günde 5 kedinin ayaklarının kopmuş halde bulunması tepkilere yol açmıştı. Bolu Valiliği, kentin gündemine oturan olayla ilgili açıklama yaptı. 2 kedinin ölümünün köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde güvenlik kamerası tespitinin bulunduğu ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "İlimiz merkezinde farklı adreslerde ayakları kopmuş ölü olarak toplam 5 adet sokak kedisi vatandaşlarımız tarafından bulunmuştur. Konu ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yapmış olduğu araştırmalarda; 27.10.2019 tarihinde Alpağut Mahallesi İsmail Özer Cd. No: 30 sayılı adresin bahçesinde ölü bulunan kedinin, bahse konu adreste bina sakinleri tarafından apartmanın dış merdiven altında beslendiği öğrenilmiş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 27.10.2019 tarihinde saat 03.46 da bahse konu kedinin merdiven altına girdiği, saat 04.55 da 4 tane sokak köpeği olduğu değerlendirilen köpeğin gelerek kedinin bulunduğu merdiven altına hamle yaptıkları, kovalamaca yaşandığı ve kedinin ölü bulunduğu yerde köpeklerin kediye saldırdıkları tespit edilmiştir. Görüntülerde başkaca bir canlıya rastlanmamıştır. Ölü bulunan diğer kedilerle ile ilgili araştırmalar devam etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca diğer kedi ölümleriyle ilgili de yapılan ilk incelemelerde ölü bulunan kedilerin ayaklarında kesici alet izi olmadığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Valilik 28.10.2019 günü Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünce; ölü bulunan 3 kedinin veteriner hekimler tarafından yapılan inceleme sonucu; herhangi bir kesici alet izi olmadığı, kopma bölgesinde muntazam olmayan bir doku bütünlüğünün bozulmasının olduğu, ayaklarda düzensiz yırtıklar ve zedelenme olduğu, karın bölgesinde diş izleri olduğu tespit edilerek rapor düzenlenmiştir. 03.11.2019 ve 05.11.2019 tarihlerinde bulunan ölen 2 kedi ile ilgili 05.11.2019 tarihinde Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğünde veteriner hekimler tarafından ön inceleme yapılmış, yapılan incelemede herhangi bir kesici delici alet izi olmadığı, karın bölgelerinde diş izlerinin olduğu ve karın bölgelerinde başka hayvanlara ait salyaların olduğu veteriner hekimler tarafından değerlendirilmiş, 2 ölen kedi detaylı inceleme için Ankara iline gönderilmiştir. Valiliğimizce İlimiz merkezinde sokak köpekleriyle ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması yönünde Bolu Belediye Başkanlığına talimat verilmiş olup, meydana gelen olayların tamamıyla ilgili kapsamlı tahkikat devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 03.29-Boyut: 15.1 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=============================

KAYSERİ'DE, MİNİBÜSÜN TORPİDOSUNDAN 30 BİN TL ÇALINMASI KAMERADA

KAYSERİ'de, Tahir Özcan (63), işçilerin maaşlarını ve vergi borcunu ödemek için bankadan 30 bin TL çekti. Özcan'ın, minibüsünün torpido gözüne koyduğu 30 bin TL, kendisini takip eden hırsızlar tarafından çalınırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan Tahir Özcan, iddiaya göre işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 30 bin TL çekti. Minibüsüne binen Özcan, parayı torpido gözüne koydu. İş yerine gelen Özcan, parayı minibüste bırakarak işletmesine girdi. Bu sırada bankadan itibaren Özcan'ı otomobil ile takip eden şüpheliler, minibüsün camını kırarak, torpido gözündeki paraları alarak kaçtı. Minibüsün camının kırıldığını fark eden çalışanlar iş yeri sahibi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede hırsızlık olayının güvenlik kamerasına yansıdığını belirledi. Şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yeri güvenlik kamera görüntüsü

Haber: KAYSERİ,

=============================

KAFEYE GİREN HIRSIZ, ÇALDIĞI MADENİ PARALARLA YAKALANDI

İZMİT'te bir kafeye girerek kasada bulunan madeni paraları çalan B.K., yakalandı. Hırsızlık anı kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde İzmit'te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, kafenin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., içeride bir süre gezindikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., burada tamamlanan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin kafeye girmesi (Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin madeni paraları alarak dışarıya çıkması (Güvenlik kamerası)

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

======================================

ORHANGAZİ'DE CAMİİDEN MUSLUKLARI ÇALAN HIRSIZI CEMAAT YAKALADI

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde camii avlusundaki şadırvandan muslukları çalan Ayhan B. (27), cemaat tarafından kısa süren kovalamacanın ardından yakandı. Elinde musluklarla yakalanan ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Namazın ardından camiiden çıkan cemaat ve görevliler, bir kişinin elinde musluklarla avludan çıktığını fark etti. Bunun üzerine cemaat ve görevliler şüpheliyi yakalamak için peşinden gitmeye başladı. Durumu fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli elinde musluklarla, cemaat tarafından cami yakınlarındaki bir zeytinlik alanda yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin Ayhan B. olduğunu ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunduğunu belirledi. Üzerinde yapılan aramada bıçak ele geçirilen Ayhan B., Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayhan B, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hırsızlık zanlısının görüntüsü

-Polis ekiplerinin zanlıyı alıp araca götürmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

=============================

İZMİR'DE 18 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALANDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'nde yer alan bir TIR otoparkında park halindeki bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu ve satış yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu otoparka operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, tankerde yapılan incelemede ise 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Ç. polis ekiplerince emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

=============================

BEBEĞİN AKCİĞERİNE KAÇAN BADEM OPERASYONLA ÇIKARILDI

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yaşındaki kız çocuğunun akciğerine kaçan badem parçası, bir saat süren operasyonla çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlık durumu iyiye giden çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce badem yiyen ismi açıklanmayan kız çocuğu, nefes alamayınca anne ve babası hemen Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan çocuk, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 'Bronkoskopi' yöntemiyle 10 kişilik ekip tarafından yapılan ve bir saat süren operasyon ile bebeğin soluk borusundan geçip, akciğerine ulaşan badem parçası çıkarıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, "Bebek badem yerken morarıyor. Öksürük krizine tutuluyor. Bayramiç'te götürüldüğü poliklinikte çocuk hekimi akciğerlerine badem parçası kaçabileceği şüphesiyle bizim hastanemize sevk ediyor. Pediyatri bölümü incelemelerini yapıyor. Tomografisini çekiyor. Çocukta hırıltılı solunum var ve rahat değil. Biz de bunun üzerine, 'Bronkoskopi' yöntemiyle yani ameliyatsız hastayı ağzından uyuşturarak demir boruyla girip, baktık. Bademi gördük. Onu parça parça çıkardık. Çocuğumuz şu anda yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyi" dedi.

'3 YAŞ ALTINA KURUYEMİŞ VERMEYİN'

Çocuklara kuruyemiş vermemeleri konusunda da uyarılarda bulunan Doç. Dr. Timuçin Alar, "3 yaş altı çocuklar, özellikle oyuncak tarzı bu tür şeyleri ağızlarına götürüyorlar. Anneler, babalar ağızlarında diş var diye güveniyor ama güvenmesinler. Özellikle kuruyemiş. Kesinlikle çocuklara kuruyemiş vermeyin. Bunu çiğneyemez, yutamaz. Çocuk yemek yerken, koşar, şarkı söyler, güler, ağlar. Ağzında lokma olduğunu unutur. Bunu aspire eder. Sadece kuruyemiş için değil, bunlar katı cisimler. Bunlara dikkat etmek lazım. Yanında olmak lazım" diye konuştu.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, ameliyatı birlikte gerçekleştirdiği Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatih Battal ile diğer ekip üyelerine başarılı operasyon için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinden genel ve detay görüntü.

-Doç. Dr. Timuçin Alar ile röp.

-2 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıkarılan badem parçasından detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

=============================

Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık

BAKAN ALBAYRAK: 'YILI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Maliye Bakanı Albayrak, 1 yılda yüzde 25'e ulaşan TÜFE'nin 8,55'e seviyesine indiğini, bunun daha da iyi olacağını söyledi.

Türkiye'nin borçlulukta dünyadaki en iyi ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Albayrak, "En büyük kırılganlığımız olan cari açıkta artık cari fazla veriyoruz ve cari fazlada da cumhuriyet tarihi rekoru kırıyoruz. Finansmanda dünyadaki en başarılı hazineciliğini yapıyoruz. Yastık altını ekonomiye kazandırmak, yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirmek için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihalelerine önem verdik. Bunun sonucu olarak 2019'da tarihi bir seviye ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. Finansman tarafında bütün ekibimizle başarılı bir performans ortaya koyduk. 2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında 117 milyar TL olarak öngörülen faiz ödemesinin, sene sonunda 99 milyar TL olmasını öngörüyoruz" dedi.

'YILI POZİTİF BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ'

Rakamlarla ekonomik göstergelere de değinen Bakan Albayrak, "25 Ekim itibari ile yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra son 10 yılın en önemli istihdam artışlarından biri gerçekleşti. İpotekli konut satışında ise yine Haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, Eylül'de 58 bin seviyesine ulaştı. 1 yıl önce Ekim ayında 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, bu yılın Ekim ayında yaklaşık yüzde 20 artarak 89,8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın en yüksek Eylül rakamına ulaştı. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki, inşallah yılı pozitif büyüme ile kapatacağız" diye konuştu.

Bakan Albayrak, sağlıklı büyüme için 3 kamu bankası ile sunulan İVME paketinin başarı ile yoluna devam ettiğini, kullandırılan kredi toplamının ise 10 milyar TL'yi geçtiğini, demiryolu altyapısıyla ilgili adımları da hızlı atacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Bakan Berat Albayrak'ın konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,

=============================

AVRUPA PARLAMENTERİ ZDECHOVSKY: HDP ÖNÜNDE OTURAN AİLELERİN ACISINI HİSSETTİM

DİYARBAKIR'da, HDP önünde oturan aileleri ziyaret eden Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, 15 yaşında bir oğlunun olduğunu ve çocukları kaçırılan ailelerin yaşadığı acıyı derinden hissettiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında dün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, ardından açıklama yaptı.

'BU ZİYARETTE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM, AİLELERİN ACISINI DERİNDEN HİSSETTİM'

Ailelerle yaptığı görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenleyen Zdechovsky, ziyarette kendi çocuğunu düşünüp, ailelerin ne yaşadığını hissettiğini anlattı. Zdechovsky, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim de aynı yaşta çocuklarım var. En büyük oğlum 15 yaşında. Bu ziyaret sırasında çocuklarımı düşündüm. Çocuklarım bu şekilde bir muameleye kaldığı takdirde neler hissedeceğimi düşündüm. Bu yüzden bu ailelerin acısını derinden hissettim. Avrupa Birliği hiçbir zaman bir terör örgütünü desteklemez. Biz sadece elinde silah olmayanla konuşuruz. Bu Avrupa'nın açık bir politikasıdır. Bundan dolayı Diyarbakır'daki oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ettim. NATO'nun üyesi olan Türkiye ile birlikte çalışıyoruz ve terör örgütü PKK, Avrupa'nın kayıtlarında bir terör örgütüdür. Bu durum hiçbir şekilde değişmeyecek. Hiçbir zaman Kuzey İrlanda'daki teröristlerle görüşüp, onları kabul etmedik. ETA ile hiçbir zaman görüşmedik. Aynı şekilde bu bölgedeki terör örgütünü de kabul etmeyeceğiz. Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük gruba sahip olan Avrupa Halkların Partisi'nden biriyim, buraya geliş amacım insanları görmek, gerçekleri yerinden görmek istedim. Bu ziyaretimin ardından Avrupa Parlamenterlerin buraya ziyaret etmelerini isteyeceğim. Önemli olan buraya gelip gerçeğin ne olduğunu görmek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Basın toplantısı

Tomas Zdechovsky'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

=============================