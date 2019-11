DHA YURT BÜLTENİ - 1

1

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE YURT AÇILIŞINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nce yapımı tamamlan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "Bu yurtlarda kalanların ailesinin gözü arkada kalmasın. Sizler, bizler hep beraber sahip çıkıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onlar çalıştıkça ve ürettikçe arkadan gelen yeni nesil, güçlü Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacaktır" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Karabağlar Belediyesi'nce Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle yapıldı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, belediye başkanları ve il örgütünün yöneticileri katıldı. 274 öğrenci kapasiteli yurt binasının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, burada kalacak olan öğrencilerin ailelerinin gözünün arkada kalmamasını isteyerek, "Yavrularımızın annesi ve babaları üzülmesinler, sizler, bizler hep beraber sahip çıkıyoruz. Az önce sohbet ettik, 'Üniversiteyi bitirdiğimizde iş bulacak mıyız?' diyorlar. Umutsuzluğun geldiği bu nokta beni üzdü. Bunu aşmak için üretmeliyiz. Türkiye fabrikada, tarlada, üniversitede, hayatın her alanında üretmelidir. İstihdam alanları yaratacağız ve gençlerimiz orada çalışacaklar. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Eğer biz birlikte mücadele edersek tüm sorunları aşarız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur" dedi.

'GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ VE UMUDUMUZ'

Kız çocuklarının okumasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kızlarımıza, gençlerimize, erkeklerimize güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onlar çalıştıkça ve ürettikçe arkadan gelen yeni nesil, güçlü Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacaktır. Kavgayı birlikte yapacağız. Mutlaka ve mutlaka Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefi yakalayacağız ve aşacağız. Genç kızlarımız okudukça uygarlığı daha emin adımlarla yakalayacağız. Kadının okuduğu, yetiştiği toplumda eğitimdeki sıçramayı gerçekleştiriyoruz ancak. Dolayısıyla kız çocukların okuması çok önemli. Onlar bize dil öğretecekler, geleceği anlatacaklar, hangi sorunlarla karşılaştıklarını ve onları nasıl azim ve kararlılıkla aştıklarını anlatacaklar. Siz nasıl bu gençlerimize güveniyorsanız ben de aynı kararlılıkla güveniyorum. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Üniversiteyi kazandılar geldiler, çalışacaklar" diye konuştu.

'GENÇLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ, VERMEK ZORUNDAYIZ'

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatın her alanını izleyeceksiniz. Siyaset kurumunu da yakından izleyin. Siyaset toplumun sorunlarını çözmek için en gerekli kurumdur. Siyaset doğru yaparsa, kaynakları dikkatli kullanırsa her şey doğru olur. Az önce belediye başkanımız 'Belediyenin sınırlı gelirleriyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz' dedi. 'Yetim hakkı yememek' diye bir kavram vardır. Sizlerin vergilerinizi kamu yöneticileri harcarken hesap vermeleri gerekiyor. Hesap veren bir siyaset Türkiye'nin geleceğini sağlıklı çizen bir çizgidir. Türkiye'de 14 yılda yurt sorunu çözülememişse bu ayıp siyaset kurumuna aittir, size değil. CHP, bunu 1 yılda çözecek. İnşaat yapmak çok kolay, tüm mesele bu sorunu çözmek. Gençlere her imkanı sağlamak zorundayız. Onlar bizi aydınlık geleceğe taşıyacaklar. Biz onlara her türlü desteği vermek zorundayız. Bu vatandaş olarak, bayrağını seven, siyasetçi olarak benim görevimdir. Biz bu görevimizi yaparken hiçbir ayrım yapmayacağız. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun tüm insanlarımızı kucaklayacağız. Yeni bir siyaseti başlatıyoruz, kavgadan uzak bir siyaset. Doğruları söyleyen, yanlışa karşı duran, yanlışa karşı dururken yılmadan duran bir siyaset anlayışıyla yola çıktık ve devam ediyoruz."

'DAHA SAĞLIKLI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Yerel yönetimlerde çok büyük bir başarı sağladıklarını da kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sıra geldi ikinci etaba. Çocuklarımız, gençlerimiz için kutuplaşan, kavga çıkaran bir toplum istemiyoruz. Herkesin inancı, yaşam tarzı saygı duyduğumuz bir şeydir. Siyaset konusu bunlar olmamalı! Siyaset konusu neden yurt yapılmadı, neden vergilerimin karşılığını alamadım? Bunlar olmalı. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Şimdilik teneffüs ettiğiniz havaya vergi vermiyorsunuz. Vergi alanların bize hesap vermesi lazım. Maliyeti size söylemesi lazım. Daha sağlıklı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. O zaman cumhuriyeti kuranlar mezarlarında rahat uyuyacaklar" diye konuştu.

'FAYDALI GENÇLERİN YETİŞMESİNE KATKI SUNACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise törende şunları söyledi:

"Güvenli, konforlu bu yurt öğrencilerin her türlü faaliyetlerine erişecekleri konumda kurulmuştur. 91 odayla 274 öğrenciyi barındıracak şekilde inşa edilmiştir. Pek çok kullanım alanı olan bu yurt topluma faydalı gençlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler için barınma en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor. Özellikle son 10 yılda çok büyük ihtiyaç haline dönüşmüştür. Birçok öğrenci bu ihtiyacın kamu tarafından karşılanmaması nedeniyle vakıf ve dernekler aracılığıyla kullanılan ideolojik amaçlar güden yerlere gitmek zorunda kalmıştır. Kredi yurtlar kurumu ne yazık ki bu ihtiyacı karşılayamıyor. Kapasitenin 5 katı olan öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çaresiz kalınıyor. Hali hazırda devlet yurtlarının fiziki koşullarının yetersiz olduğu kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir."

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da konuşmasına, "Eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Karabağlar Belediyesi dershanesinde bin 500 öğrencimize hiçbir destek almadan eğitim veriyoruz. Onların yarışlara eşit koşullarda girmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm okulların bakım ve onarımlarına katkı koymaya çalışıyoruz. Tali değil temel hizmet olarak bakıyoruz. 1800 ailemize sosyal yardım yaparak destek olmaya gayret ediyoruz. Kültür merkezleriyle, modern pazar yerleriyle Karabağlar'ı geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yurdun açılışı yapıldı. Açılıştan sonra Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hareket etti.

ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİ

Karabağlar Belediyesi'nin Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaptırdığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ilk defa makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun yanında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Orhan Sarıbal ile Veli Ağbaba, İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, çok sayıda ilçenin CHP'li belediye başkanları, belediye çalışanları ve partililer yer aldı.

ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİ

Kılıçdaroğlu'nun gelişi sırasında polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belediyenin önünde Kılıçdaroğlu'na seslenerek iş istediğini söyleyen engelli vatandaş Medeni Aydın, 6 aydır belediyeden iş talebinde bulunduğunu söyledi. Çiğli'de yaşayan 5 çocuk babası Aydın, "1992 yılında Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Orada vuruldum ve ayağımı kaybettim. Ayağım protezdir. Sigortam eksik. 6 aydır saat 07.00'den 19.00'a kadar belediyeye gelip bekliyorum. Bir iş istiyorum. Güvenlikçiler beni tanıyor. Çalışmak istiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ise Aydın'a kendisini yukarıda dinleyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında basına kapalı olarak partililerle görüştü. Görüşmeden önce kısa bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonraki ziyareti nedeniyle gururlandıklarını belirterek, "Kendisinden hem güç hem moral alıyoruz. Türkiye'deki bu büyük değişimin önünü açtığı için kendisine minnettarız. İzmir olarak sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Onun gösterdiği güvene layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, bugünkü belediye başkanları toplantısı hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu:

"Seçimlerden sonra yapacağımız ikinci toplantıda belediye başkanlarımızı geçen süre içinde yaptıkları çalışmalar karşılaştıkları sorunlar, sorunlara yönelik ürettikleri çözümler ve çözümler konusunda kendilerini dinleyeceğiz. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir önceki belediye başkanımın olduğu gibi başarılı bir performans göstereceğine yürekten inanıyorum. Bütün belediye başkanları ile gayet güzel sürdürülen çalışmalar var. Bunların devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seyyar makamını gezdi. Soyer'in bir plaket takdim ettiği Kılıçdaroğlu, otele gitmek üzere belediye binası önünden ayrıldı.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI GÜRBÜZ'ÜN KIZLARINI SEVDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde geldiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ettikten sonra dinlenmek üzere Balçova'da bulunan otele geçti. Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer burada Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün ikiz bebekleri Öykü ve Masal'ı kucağına alarak sevdi. Gürbüz, o anları sosyal medya hesabından, "İkizlerim Öykü ve Masal emin ellerdeö notuyla paylaştı.

SAKARYA'DA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karasu Limandere kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LC 0519 plakalı kamyonet ile 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 14 yaşındaki Kardelen Şahin yaşamını yitirdi. Yaralanan biri ağır 4 kişi ise 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

=================================

TAKSİNİN ÇARPTIĞI EZGİ, YAŞAMINI YİTİRDİ

DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı Ezgi Yusufoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Ç.'nin (33) kullandığı 21 TT 0681 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusufoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yusufoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ezgi Yusufoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, taksi şoförü Halil Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

SÜT ÜRÜNLÜRİ İŞLETMESİNDE KALORİFER KAZANI PATLADI: 1 YARALI

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki süt ürünleri tesisinde meydana geldi. Süt ürünleri tesisinde bakımı yapılıp yeni monte edilen kalorifer kazanı, çalışanlardan Sadi T. tarafından yakıldı. İddiaya göre, basıncın yükselmesi nedeniyle kazan patladı. Patlamanın şiddetiyle tesisin yarısı yıkılırken, patlayan kalorifer kazanı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Patlamada Sadi T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Sadi T., Pamukova Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal olay yerine gelip yetkililerden patlamayla ilgili bilgi aldı.

=========================================

AHŞAP İŞLEME ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, ahşap işleme atölyesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün öğle saatlerinde, Kiremitocağı Mahallesi'nde Mehmet Zengin'e ait ahşap işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm atölyeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alınan yangında atölye tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA YANGIN PANİĞİ

KONYA'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, 3 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bulunan Akyıldız Sitelerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahalede bulundu. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılırken, her ihtimaline karşın 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

====================================

KAYSERİ'DE 1300 METRE UZUNLUĞUNDA YERALTI ŞEHRİ BULUNDU

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Türkiye'de ismi zikredilen yer altı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yer altı şehri keşfedildi" dedi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay daha önce sık sık yeraltı şehrinin bulunduğu belirtilen Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesinde araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrası, 26 farklı girişi bulunan 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu. Kentte heyecan yaratan gelişme sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yeraltı şehrinde incelemede bulundu. Yeraltı şehrinde önümüzdeki günlerde temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamasında, 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulunduğunu söyleyerek, "Türkiye'de ismi zikredilen yer altı şehirlerinden iki misli daha büyük bir yer altı şehri keşfedildi. Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak" dedi.

'TURİZMA KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ'

Büyükbürüngüz Mahalle Muhtarı Ali Çuhadar ise mahallede daha önce yer altı şehri olduğunu tahmin ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu an mahallemizde Türkiye'nin en uzun yeraltı şehri olduğu doğrudur. Profesyonel dağcılar ve mağaracılar yeraltı şehrine girerek çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalarla yakından ilgileniyor. Yeraltı şehrinde geçmişe dönük bazı izleri bulmak mümkün. Yeraltı şehri içinde kuyular ve odalar var. Karanlık bir yer olduğu için tedbirsiz girilmiyor. Yeraltı şehrinin 26 kapısının olduğunu biliyoruz. Buranın turizme kazandırılması mahallemiz ve ilçemiz adına çok önemli."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kaymak da yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasını isteyerek, "Buranın turizme kazandırılması mahallemiz adına çok iyi bir gelişme olur. İnşallah turizme kazandırılır ve mahallemiz dünyada tanınır" diye konuştu.

ADIYAMAN'DA İŞ YERİNE ATEŞ AÇILAN KİŞİ YARALANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, M.Ç. ile İ.Ç., borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Belen'in iş yerine ateş açarak kaçtı. Olayda yaralanan Belen hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. Kaportacılık yapan Mehmet Belen'in iş yerine gelen ve aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan M.Ç. ile İ.Ç., iddiaya göre ellerindeki silahla ateş açıp kaçtılar. Mermilere hedef olan Mehmet Belen yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Belen'i, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Belen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DİLAN'I ÖLDÜREN ZANLI: BENİ MECBUR BIRAKTI

İZMİR'in Buca ilçesinde, telefon defterinde 'Azrail' olarak kaydettiği eski sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) katil zanlısı Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Yaman savunmasında Dilan ile barışmak için buluştuğunu ve telefonunda konuşmalar gördüğünü iddia ederek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.

Buca'da, 20 Nisan günü, eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu tabancayla vurarak öldüren Ahmet Yaman, 1 gün sonra polise gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Tutucu'nun telefon rehberinde 'Azrail' diye kayıtlı olan Ahmet Yaman'ın yargılanmasına dün başlandı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, öldürülen Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Yaman, olayı anlattı. Sanık Yaman, daha önce ilişki yaşadıkları Dilan ile aralarının bozuk olduğunu, olaydan 2 gün önce İstanbul'dan geldiğini ve Dilan Tutucu ile barışmak için görüşmek istediğini iddia etti. Tutucu'nun görüşme talebini kabul ettiğini ve buluştuklarını, görüşme sırasında genç kızın telefonunu aldığını söyleyerek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet getirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum" dedi.

'BENİ MECBUR BIRAKTI. ONUR, GURUR VE NAMUS İÇİN YAŞIYORUM'

Duruşma savcısının, "Dilan'ın cep telefonunda 'Azrail' olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusuna Yaman, "Bilmiyorum. Onun bileceği iş" diye cevap verdi.

Ayrıca, savcının "Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?" sorusunu ise sanık, "Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım" dedi.

Öte yandan, sanık Ahmet Yaman savunma yaptığı sırada, Dilan Tutucu'nun 15 yıl önce öldürülen babası ile ilgili ifadeler kullanması üzerine mahkemede salonunda arbede yaşandı. Bunun üzerine sanık ve Dilan Tutucu'nun yakınları mahkeme salonundan çıkartıldı. Duruşma savcısı, sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldığını ancak sanıktan 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Tutuklu sanık Ahmet Yaman, olayı baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi

İŞ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, MÜŞTERİLERİ YARALAYAN LOKANTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI

NİĞDE'de, çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Mehmet Şahin (38), mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki lokantada meydana geldi. Lokanta çalışanı Mehmet Şahin, bilinmeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı. Bıçağın isabet ettiği lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41), Mestan Tekin ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları darbelerle yaralandı. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Şahin camdan çıkıp, kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Mehmet Şahin, gözaltına alındı. Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mestan Tekin'in yakınları tarafından alınan cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Derbent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YAKALANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Niğde'de çalıştığı lokantada mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıktan sonra tutuklanan Mehmet Şahin'in (38), olayın ardından yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde lokantanın yakınlarındaki boş araziye kaçtığı görülen Şahin, kendisini teslim olmaya ikna etmeye çalışan polislere, "Zaten ölmüşüm ben" diye sesleniyor. Boğazına bıçak dayayan Şahin, bir süre sonra ikna edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

ŞARTLI TAHLİYE İLE CEZAEVİNDEN ÇIKTI, TEKRAR SUÇ İŞLEYİNCE TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, karıştığı cinayetten 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şartlı tahliye edilen İ.A. (45) başka bir suç işleyince yakalanıp, cezaevine götürüldü.

Gebze'de, 1996 yılında karıştığı cinayetten yargılanan ve bir süre kaçtıktan sonra yakalanan İ.A. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İ.A., 4,5 yıl sonra şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra başka bir suça karışan İ.A., çıkarıldığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, İ.A.'nın Darıca ilçesinde yaşadığını tespit etti. Dün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında İ.A.'nın bulunduğu otomobil durduruldu. İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.A. şartlı tahliye olması nedeniyle kalan cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Yahya Oruç (66), ikinci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Oruç, iddiaya göre önceki gün öğle saatlerinde evinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek bahçeye düştü. Oruç, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oruç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KAPIYI KIRAN KOMŞUSU KURTARDI

KAYSERİ'de, annesinin kısa süreliğine evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki M.A.G., oynarken düşüp başından yaralandı. Çocuğun ağlama sesi üzerine komşusu Ömer Özel (27) kapıyı kırarak kurtardı. M.A.G., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 12'nci Cadde'deki tek katlı evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G. (36) kapıyı kilitleyip, çıktı. Çocuklardan en küçüğü M.A.G. evde oyun oynadığı sırada elbise dolabından düşüp, başından yaralandı. Ağlama seslerini duyan komşular, eve koştu. Giriş kapısının kilitli olması nedeniyle komşulardan Ömer Özel, evin arkasındaki kapıyı kırıp içeri girdi. Başından yaralanan M.A.G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapıyı kıran Ömer Özel, "Annemle bahçede otururken sesler duyduk. Çocuğun kafasının yarıldığını camdan gördük. Kapının kilitli olması nedeniyle açamadık. Arka kapıyı tekme atarak kırdım ve çocuğu dışarı çıkardım. Çocuğun kafası yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla çocuğu gönderdik" dedi.

KARABÜK'TE BARAJ GÖLÜNDE ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki HES barajı gölünde ölü sazan balıkları kıyıya vurdu. Göldeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gerede Çayı üzerindeki Bulduk köyü mevkiinde bulunan HES barajında ölü sazan balıklar kıyıya vurdu. Balık tutmaya gelenler kıyıya vuran balıkları görünce yetkililere haber verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde incelemelerde bulundu. Ekipler, balıklardan ve sudan incelemek üzere numune alıp, çalışma başlattı. Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de kendi sınırları içinde yer alan çaydan numune aldı. Bölgede balık tutmak yasaklandı.

Balık tutmaya gelen Erhan Akın, kıyıda çırpınan ve ölü balıkları görünce cep telefonuyla görüntüledi. Akın, "Yazık, her taraf balık ama ölmüşler. Allah'ım bu ne? Zehir mi attılar, çözemedim. Buraya pis su akıtıyorlar herhalde. Yaşamak istiyorlar ama su çok pis. Yazık günah" diyerek çektiği görüntüde tepki gösterdi.

AV TÜFEĞİYLE İNTİHAR ETTİ

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Ahmet Melik A. (19), evde yalnızken, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, ilçeye bağlı Uzukuyu köyünde meydana geldi. Ahmet Melik A., evde kimsenin olmadığı sırada, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan komşular, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelip, içeri giren ekipler, Ahmet Melik A.'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken, buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Melik A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından intihar ettiği anlaşılan Ahmet Melik A.'nın cansız bedeni, Besni Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAYAYA ÇARPIP, KAÇTI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü yerde yatan yaralıyı bırakıp, olay yerinde kaçtı. Alın ise diğer sürücülerin haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın, plakası alınamayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Karayolunda yatan yaralıyı olay yerinde bırakan otomobil sürücüsü ile hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail Alın'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaralının hastanede tedavisi sürürken polis, Alın'a çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR'LA ÇARPIŞAN ARI KOVANI YÜKLÜ KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazada, yola savrulan kovanları ise çevrede yaşayan arıcılar tarafından özel kıyafetlerle toplandı.

Kaza, dün gece geç saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Van'dan aldığı arı dolu kovanları Gaziantep'e götüren Mehmet Erdem'in kullandığı 27 BTY 45 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Recep Güvercin yönetimindeki 49 DD 255 plakalı TIR'la çarpıştı. Çerpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü Erdem yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yola savrulan arı kovanlarını toplamak için ise ilçede yaşayan arıcılar seferber oldu. Özel kıyafetlerini giyerek kaza bölgesine gelen onlarca arıcı kovanları toplayarak emniyetli bir yere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BEYNİNDE KİST TESPİT EDİLEN SILA, ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

AFYONKARAHİSAR'da beyninde kist tespit edilen Sıla Toptaş (11), tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Sandıklı'da ailesiyle oturan Sıla Toptaş, 1 yaşındayken rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. O günden 11 yaşına geldiği bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelerde tedavi gören Sıla Toptaş'ın beyninde kist tespit edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 18 aydır tedavi gören Sıla Toptaş'ın, tedavisinin devamı için Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı. Sıla Toptaş'ın durumundan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in girişimleri sonrası, küçük kız ambulans helikopterle dün Ankara'ya gönderildi.

'DESTEK VERENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Baba Mustafa Toptaş, kızının beyninde kist olduğu yönünde doktorların teşhis koyduğunu, tedavi için farklı doktorlara gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "18 aydır kızım yoğun bakımda sürünüyordu. Yaşadığımız sıkıntılardan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in desteğiyle Ankara'ya sevk edildi. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven, Sıla'nın babası Mustafa Toptaş ile görüşerek, kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçtiğini aktaran Yurdunuseven, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde Sıla'nın tedavisinin yapılabileceğini öğrendiğini kaydetti. Milletvekili Yurdunuseven, bunun üzerine girişimlerde bulunarak küçük kızın Ankara'ya sevk edilmesini sağladıklarını belirtti.

KADIN ÇALIŞANIN '29' MAĞDURİYETİ

ANTALYA'da gayrimenkul şirketinde çalışan Hanife Kara (47), maaşını alamayınca istifa dilekçesi verdi. Dilekçeyi dikkate almadığı iddia edilen kadın işveren E.K.Ş., Kara'nın sözleşmesini '29' koduyla tek taraflı feshetti. İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışını kapsayan '29' kodunun mağduriyetini yaşadığını belirten Kara, "Ben ahlaksızlık yapmışım da öyle işten çıkarılmışım gibi anlaşılıyor. Bana iftira attılar, hem de bir kadın işveren tarafından" diye tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan emekli iki çocuk annesi Hanife Kara, bir süre önce yeniden çalışmaya karar verdi. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir gayrimenkul danışmanlığı şirketinde mutfak personeli olarak işe başlayan Kara'ya, şirket yetkilisi E.K.Ş. ayda 15 gün çalışacağını ve 15 günlük sigortasının yatırılacağını söyledi. Bu şartlar altında geçen eylül ayı başında işe başlayan Kara, 10 gün sonra E.K.Ş.'nin asistanının işten ayrılması üzerine bu göreve geçiş yaptı.

HEM 15 GÜN SİGORTA YAPIP HEM DE 29 KODUYLA İŞTEN ÇIKARMIŞLAR

10 gün süresince yarım gün çalışan Kara, asistan olunca her gün tam mesai yapmaya başladı. 2 ay süresince çalıştığı firmada maaş ve sosyal haklarını alamadığı için zorluk yaşamaya başlayan Hanife Kara, bir dilekçeyle işten ayrılmak istediğini E.K.Ş.'ye bildirdi. Şirket, Kara'nın çıkışını verip, iddiaya göre alacaklarını da ödemedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK dökümü almak için giden Kara'ya görevli tarafından '29' koduyla (İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) işten çıkarıldığını öğrendi. 2 ay süresince sigortasının da 15 gün üzerinden yatırıldığını öğrenen Kara, davacı olmak için adliyeye gitti. Kara, adliyede arabulucuya yönlendirildi.

'İŞ BAŞVURULARINDA KARŞIMA ÇIKIYOR'

Yaptığı iş başvurularında 29 kodunun karşısına çıkmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Kara, "Çalışmak zorundayım. Eşimden ayrıyım. Çalıştığım süre boyunca sigortamı eksik yatırmışlar. 29'uncu maddeyle işten çıkarılmak ayrı bir şoktu. Ben ahlaksızlık yapmışım da öyle işten çıkarılmışım gibi anlaşılıyor. İnsanlarla cinsel birliktelik, cinsel hareketler gibi anlamlar çıkıyor. Psikolojim bozuldu. Bana iftira attılar, hem de bir kadın işveren tarafından. İspatlayabilirse ispatlasın görelim. 29'un yanında esas sebep belirtilse sorun yok ama 29 kodunu kapsayan çok sayıda madde var" dedi.

Hanife Kara, kendisi gibi 8 kişinin de mobbing ve baskı nedeniyle işten ayrıldıklarını ve alacaklarını da tahsil edemediklerini ileri sürdü. Kara, diğer çalışanlarla da iletişime geçtiğini, ancak eski çalışanların 'Çok avukatları var biz onlarla uğraşamayız' diyerek çekindiklerini söyledi. Kara, arabulucudan gelecek sonucu beklediğini, lehine bir geleşme olmaması halinde tüm yasal haklarını kullanacağını sözlerine ekledi.

Diğer yandan telefonla ulaşılan E.K.Ş. ise Hanife Kara'yı geç gelmesinden dolayı işten çıkardığını söyledi.

29 KODU NEDİR?

Sigortada işverene tek taraflı fesih hakkı veren bu kod, çalışanın sigorta geçmişine not olarak düşülüyor. Böylece çalışan başvuru yaptığı her firmaya bu kodu da sigorta geçmişinde taşıyor. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekiyor.

25/II bendinde belirtilen fiiller ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

CHP'Lİ KÖSE: YAŞAMIMIZA KASTEDENLERE KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin başlattığı 'Umut Her Yerde' projesi kapsamında geldiği Burdur İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 25 Kasım'ın Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olduğunu aktaran Fatma Köse, konuşmasında kadın cinayetlerine de değindi, "Hepiniz tanıklık ediyorsunuz, her gün bu ülkede mutlaka bir kadın öldürülüyor. Neden, caydırıcı yasaların uygulanmaması, indirimli yasalardan katillerin faydalanması, 6284 sayılı yasanın layıkıyla uygulanmaması. Bizim de imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin bugün tartışmaya açılır olması, kadın cinayetlerinin önünü açmıştır. Bugün kadınların hayatta kalma güvencesi olan 6284 sayılı yasa konuşuluyorsa o zaman kadınların daha çok düşünmesi gerekiyor. Haklarımıza, özgürlüğümüze ve yaşamımıza kastedenlere karşı birlikte mücadeleyi büyütmek zorundayız" dedi.

Fatma Köse'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

MARMARİS'TE YENİ İMAR AFFI İSTEĞİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, imar barışından yararlanamayan ve kaçak yapı olarak değerlendirilen ev ve iş yerlerini 1 hafta içinde boşaltmak zorunda olan kırsal Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerinde yaşayanlar, yaptıkları basın açıklamasında yeni bir imar affı istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar barışı affından yararlanamayan Marmaris'in kırsal Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde kaçak konumdaki binaların sahipleri, dün saat 14.00'te, İçmeler Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup adına konuşan Ünal Geniş (42), "Bozburun 1993 yılında belediye oldu. Bu süreçten sonra Turunç ve Bozburun belediye olduğu için imar çalışması yapıldı. Turunç'ta tüm araziler imarlı olurken, ne yazık ki Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerinde imar çalışması yapılmadı. Kaymakamlık, bakanlık ve belediyelere imarın gelmesi için resmi yazılar yazdık ama bir türlü cevap alamadık. Bizim Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden ve özellikle Bakanlıktan talebimiz, son kez imar affına dair bir çalışma yapılıp, yapı kayıt belgesine bu binaların sokulmasıdır. Gerekirse cezalı ödemeler olsun. Buna halkımız gerçekten istekli, 2 kat para cezası ödemeye hazır fakat yeter ki bizim binalarımız yapı kayıt hükmü altına alınsın" dedi.

'BİZE ÇÖZÜM ÜRETSİNLER RAZIYIZ'

Kırsal Söğüt Mahallesi'nde yeni evli Niyazi Bilgiç çifti konuyla ilgili olarak, "Atalarımızdan kalan arazimize evimizi yaptık. Elektriği ve suyu verildi. 10 gün önce Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak olduğu gerekçesiyle boşaltmamız istendi. Arazimiz devletin değil. Sit gibi koruma alanında değildir. Muğla'da siyasiler başta olmak üzere çalmadık kapı bırakmadık. Kimse ilgilenmedi ve kapılar yüzümüze kapandı. 9 gün sonra evleneceğiz ve tüm çeyizlerimi yıkılması istenen evime yerleştirdim. Biz bu köyün çocuklarıyız ve gidecek başka yerimiz yok. Büyüklerimiz yıllardır imar planı gelmesi için mücadele verdi. İmar planı yapılamadığı için bugün tapulu olan kendi arazimizde kaçak durumuna düştük. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye yetkililerinden bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Köylünün tapulu arazilerindeki evler ve iş yerleri yıkılırsa, çok kişi mağdur olacaktır" dedi.

Bozburun Mahallesi'nde yaşayan Salih Orhan ise, "Bize bu konuda yardımcı olsunlar. Bizler, burada doğduk ve burada yaşıyoruz. Devlet arazisine yapı yapmadık. Kendi tapulu arazimize yaşamımızı devam ettirmek için evimizi yaptık. Yıkmakla veya gönül kırmakla bir sonuca varılmaz. Bize çözüm üretsinler razıyız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından 3 mahallenin sakinleri bir süre bekleyip, sessizce dağıldı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Ben ve ekiplerimiz 10 gündür mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bu konuyu görüşüyoruz. Konunun takipçisiyiz ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

ROMANYA SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F 221 borda numaralı savaş gemisi 'RS Regele Ferdinand', Marmara Denizi'ne açıldı.

Ege Denizi'nden saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F 221 borda numaralı 'RS Regele Ferdinand' savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Romanya savaş gemisinin boğaz geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

ÇİFTÇİ, TAHTA OYMACILIĞINDA ATÖLYE KURDU

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Ali Akbulut (53), askerde öğrendiği tahta oymacılığı sanatını geliştirip, evinin alt katını atölyeye çevirerek birbirinden güzel eserler üretti. Akbulut, yaptığı ürünleri tanıtamamaktan şikayet etti.

İlçeye bağlı Şıhlı mahallesinde yaşayan çiftçi Ali Akbulut, tahtadan yaptığı süs ve hediyelik eşyalarla dikkat çekiyor. Kendi imkanlarıyla evinin alt katına küçük bir atölye kuran Akbulut, bu becerisiyle köyünde takdir görüyor; ama o kendini daha da geliştirip farklı ürünler ortaya koymak istiyor. Evli 3 çocuk babası Akbulut, tahta oymacılığını askerde anahtarlık yaparak öğrendiğini ve askerden döndükten sonra da bu işe merak salıp, kendisini geliştirdiğini belirtti.

Asıl mesleğinin duvarcılık olduğunu anlatan Akbulut, geriye kalan zamanlarda da tahta oymacılığı yaptığını söyledi. Akbulut, "Baba mesleği duvarcılık yapıyorum. Bunun yanında da 20 yıldır kendi imkanlarımla tahtadan süs ve hediyelik eşyalar yapıyorum. Askerde çay ocağında otururken esinlendim ve merak salarak bu işe başladım. Askerde sadece anahtarlık yapıyordum. Köye döndükten sonra kendimi daha da geliştirdim ve başka şeyler de yapmaya başladım. Bu safhaya geldim. Köye gelenler yaptığım ürünleri çok beğeniyorlar. Ben daha da işi büyütmek istiyorum. Alıcısı çok ama ben götürüp, getiremiyorum. Daha farklı şeyler yapmak istiyorum, ancak imkanım yok. Köyden sipariş üzerine gönderdiğim de oluyor, ama bu bana yetmiyor. Eğer büyüklerimiz bana imkan verirse, çok şey yaparımö dedi.

'BU İŞİ KÖYÜMDEN DIŞARIYA TAŞIMAK VE İYİ YERLERE GELMEK İSTİYORUM'

Anahtarlıktan kılıçlara, baltadan kağnı maketlerine, askılıktan aynalığa, kaşıktan oklavaya, davulcu tokmağından bıçağa kadar değişik eşyaları yaptığını belirten Akbulut, daha farklı icatlar yapmak istediğini, ancak imkanlarının makine ve malzeme almaya yetmediğini belirterek, destek istedi. Emekli olduğunu ve bu nedenle de imkanlarının el vermediğini kaydeden Akbulut, "İmkanım el vermiyor. Ben büyüklerimden yardım isterim, destek isterim. İyi yerlere gelmek ve bu sanatımı daha da ileriye götürmek isterim. Büyükler yardımcı olursa, başka icatlarda çıkarırsam, ne mutlu bana. Farklı icatlar yapmak için makine lazım, malzeme lazım. Açıkçası para istiyor bunları sağlamak. KOSGEB'e başvurdum, ama umduğumu bulamadım. Destek olunacağına, köstek olundu. Bir yerlere gelemedim. Bu işi köyümden dışarıya taşımak ve iyi yerlere gelmek istiyorumö diye konuştu.

