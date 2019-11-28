DHA YURT BÜLTENİ - 1

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TERÖRİSTLERDEN AKÇAKALE'YE HAVANLI SALDIRI: 4 ASKER YARALI

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesinden gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristler tarafından ateşlenen havan mermileri sınır hattında bulunan bir hudut karakoluna isabet etti. Saldırıda 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havan atışının yapıldığı bölgenin, topçu birlikleri tarafından ateş altına alınması

Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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BİNGÖL'DE PKK'YA AİT 450 KİLO 'AMONYUM NİTRAT' ELE GEÇİRİLDİ; İMHA EDİLDİ

Bingöl'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesine bağlı kızılağaç köyündeki Karacehennem Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Amonyum nitratın imha edilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Aziz ÖNAL- Kamer: BİNGÖL,

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MARMARİS'TE YIKIM İÇİN GELEN EKİBİ GÖRENLER AĞLADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'te kaçak yapıları yıkıma gelen ekipler işlem yapmadan mahalleden ayrılırken, kepçeleri gören bazı mahalleli sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte, imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Marmaris'te yıkım için karar verilen 550 yapı için ekipler, dün çalışma başlattı. Marmaris'in dünyaca ünlü turistlik mahallesi Söğüt'te dün yıkılması planlanan 4 yapı için gelen ekipler, herhangi bir işlem yapamadı. Yıkılması planlanan yapılardan 3'ü için, Muğla İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bu nedenle yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Yıkımı planlanan 4'üncü yapıda ise, 2 katlı binanın kaçak olan üst katının yıkımının iş makinesiyle yapılması halinde alt kata zarar verebileceği, elle yapılmasının daha uygun olduğunun belirlenmesi üzerine bugüne ertelendi. Ekipler, yıkım yapmadan mahalleden ayrıldı. Öte yandan yıkım öncesi yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. TIR üzerinde kepçenin mahalleye girdiğini gören bazı kişiler sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

NEDEN YIKILIYOR?

13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan Marmaris'te, imara aykırı yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında arkası orman, önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü Şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ile Taşlıca mahallelerinde, imara aykırı yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. 550 yapı, turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris merkezde imara aykırı yapının olmaması dikkat çekiyor.

BOZBURUN'DA DA YIKIM YAPILAMADI

Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'ten sonra Bozburun Mahallesi'ne geçen ekipler, buradaki 2 evin yıkımını yapmak istedi. Ancak ev sakinlerinin Muğla 1 ve 2'nci İdare Mahkemeleri'nden aldıkları yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle işlem yapmayan ekipler, mahalleden ayrıldı. Öte yandan evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da yıkıma gelen ekipleri görünce sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Tepkili vatandaşları İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekiplerinin görüntüsü

Mahallelilerden görüntü

TIR üzerindeki kepçeden görüntüsü

Kepçeye yaşlı gözlerle bakanların görüntüsü

Sinir krizi geçirenlerden görüntü

Şükran Ercan ile röportaj

Hüsniye Arılı ile röportaj

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MARMARİS (Muğla),

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GÖCEK'TEKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA ERTELEME

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki 4 kaçak yapının yıkımı, sahiplerinin kendilerinin gerçekleştireceğini belirtip, ek süre istemesi üzerine 2 ay için ertelendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Göcek Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 3 bina ile 1 istinat duvarı için bu sabah bölgeye gitti. Yıkıma Gökçeovacık mevkisindeki istinat duvarından başlamak isteyen ekipler, bölgede toplananların tepkisiyle karşılaştı. Yıkımı kendilerinin gerçekleştirmek istediğini söyleyen kişiler, ek süre talep etti. Ek süre kullanmanın yasal hak olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile zabıtalar arasında kısa süreli tartışması çıktı. İki kurum görevlileri de ek süreye ilişkin taahhütnamenin kendileri tarafından düzenlenemeyeceğini belirtince beklemeye geçildi. 2 saatlik bekleyişin ardından ortak taahhütname düzenlenmesi kararlaştırıldı. Buna göre, kaçak yapıların sahiplerine, kendilerinin yıkması için 2 ay ek süre verildi. Yıkım çalışmasını durduran ekipler, mahalleden ayrıldı.

Göcek Mahallesi'ndeki evinin yıkılacak yapılar arasında yer aldığını belirten, evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kara (31), engelli olduğunu belirterek, yıkım kararını durdurmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Bölgede imar olmadığı için tapulu arazisine 50 metrekare ev yaptığını anlatan Kara, "Evimi yardımlarla yaptım. Bir bebek daha bekliyoruz. Evim yıkılırsa eşim ve çocuğumla gidecek yerimiz yok. Bu yıkım kararları, deniz gören lüks yapılar için alındı; ancak bizim gibi gidecek yeri olmayan garibanların evinden başlamasını, içime sindiremiyorum. Evimle birlikte yapılan lüks villalar yıkılırsa ben de sesimi çıkarmayacağım. Gönlüm istiyor ki evim yıkılmasın, sokakta kalmayalım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yıkım ekiplerinden görüntü

Vatandaşlarla görüşen görevlilerin görüntüsü

Evi için yıkım kararı alınan Ramazan Kara ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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KAPIKULE SINIR KAPISI YOLUNDAKİ KAZADA BULGAR SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda kapalı kasa kamyoneti ile kuyrukta bekleyen yanıcı madde yüklü TIR'a arkadan çarpan Bulgaristan uyruklu sürücüsü Pavel Vasilev Pehlivanov, hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edirne'den Bulgaristan'a geçiş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı yönünde ilerleyen Bulgar Pavel Vasilev Pehlivanov yönetimindeki CB 6833 BT plakalı kamyonet, sınıra 10 kilometre uzaklıkta, yanıcı madde ihraç yükünü Bulgaristan'a götürmek için kuyrukta bekleyen Rafet Kef'in park halindeki 41 VZ 957 plakalı tankere arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ile kaza kırım aracı sevk edildi. Ön tarafı demir yığını haline dönüşen kamyonette sıkışan Bulgar sürücü Pehlivanov, kaza kırım ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. Pehlivanov, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekibi de olay yerine gelerek kaza nedeniyle kapanan yolda tek şeritten kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.

'ŞİDDETLİ BİR SES DUYDUM'

Tanker sürücüsü Rafet Kef, Bulgaristan'a çıkış yapmak için kuyrukta beklediği sırada şiddetli bir ses duyduğunu belirterek, "Ben aracımda kuyrukta sıranın bana gelmesini beklerken arkadan çarpmanın şiddetiyle yüksek seste bir gürültü duydum. Aracımın arkasına geldiğimde ise kamyonetin bana çarptığını gördüm. Hemen polis ve sağlık ekibini aradım. Sanırım çok hızlı geliyordu. Sürücünün hayatını kaybetmesine üzüldüm."dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulanslardan detay

-Kaza yerinden

-Kaza kırım aracı çalışması

-Kamyonetten detay

-Rafet Kef ile röp.

-Farkı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYON ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Bolu'da, TEM yolunda, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erol Sağlam yönetimindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, sis ve sağanak nedeniyle kontrolden çıkıp, Mustafa Yücel'in kullandığı 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Erol Sağlam ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü Mustafa Yücel ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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KAMYON KAZASINA MÜDAHALE EDEN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerinde yol güvenliğini sağlayan trafik polisi Recep Büyük (35) de otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı polis ve kamyon sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Balta (54) yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Balta, olay yerine gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kabinden çıkarıldı. Ağır yaralanan Balta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balta, buradaki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Balta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YOL GÜVENLİĞİNİ ALAN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI

Öte yandan, kaza sonrası yoldaki güvenliği sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Recep Büyük'e (35) ise Mehmet M. (43) yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Büyük, meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polis memuru Recep Büyük'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detay

-Kaza kırım aracı çalışması

-Yaralının kabinden çıkarılması

-Detay görüntüler

-Polise çarpan otomobil

-Yaralının ambulansa konması

-Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

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TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Gökhan Uşak yönetimindeki 16 H 7347 plakalı traktör, yağış nedeniyle çamur olan toprak yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uşak, traktörün altında kalarak, sıkıştı. Çevredekiler, Uşak'ı aracın altından çıkarırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri de ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Gökhan Uşak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye gelişi

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YAYALARA CEZA

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İÇİN CEZA KESİLEN YAYADAN POLİSE: BU İSMİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Zonguldak'ta, yaya geçidinde denetim yapan trafik polisleri, kırmızı ışıkta geçen T.E. (20) ve A.D.'ye (20) 108'er TL ceza kesti. Ceza kesileceğini öğrenince şaşkınlık yaşayan T.E., ceza tutanağındaki polisin ismine bakarak, "Bu ismi hiç unutmayacağım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi'nde yaya geçitleri üzerinde denetim yaptı. Polis ekipleri, vatandaşları yaya geçitlerindeki kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu sırada iki genç, polisin kırmızı ışıkta geçmeyin uyarısına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yolun karşısında bekleyen diğer polisler, iki gence görevli memurun geç işaretine uymamaları nedeniyle 108'er TL ceza kesti. Para cezasını duyunca şaşkınlık yaşayan T.E. ve A.D. uzun süre polis ekiplerini ceza kesmemeleri için ikna etmeye çalıştı. Herkesin kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden A.D., "Herkes geçiyordu buradan. Biz geçtik acelemiz var diye bize ceza yazdılar. Biz duruyorduk orada. Polis 'kırmızı ışıkta geçme' dedi. Biz kusura bakma acelemiz var' dedik. Ondan sonra çekti bizi ağabey ceza yazdı." dedi. T.E. ise ceza tutanağında ismi yazan polis memuruna dönerek, "Bu ismi hiç unutmayacağım ağabey." dedi. T.E. ve A.D., ceza makbuzlarını aldıktan sonra polislerin yanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırmızı ışıkta geçen gençler

-Polisin işlem yapması

-Trafik ışıklarından detay

-Gençlerle röp.

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADINA KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İÇİN 235 LİRA PARA CEZASI

Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşailçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A.'ya, seyir halinde olan Kazım A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cemile A., hafif yaralanıren, trafik ekipleri kaza mahalinde yaptığı inceleme sonucu kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiğini tespit ederek kaza raporuna kusurlu olarak kaydetti. Cemile A.'ya karayolları kanunu 47-B maddesi uzarınca 235 lira cezai işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Güvenlik kamerası görüntüleri)

-Yayaların geçtiği kavşak

-Kavşakta medyana gelen kaza

-Kadına aracın çarpması

-Kadının yere düşmesi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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BÜRGE'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan, mahkemede, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim" diyerek duyduğu pişmanlığı ifade etti.

Olay, geçtiğimiz 27 Nisan'da Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir ve kuzeni M.G.'ye (15), yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, kuzeni M.G. hafif şekilde yaralandı. Sürücü Bekir Karaaslan ise olaydan sonra kaçtı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kazayla ilgili ikinci duruşma, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede kazaya ilişkin alınan Adli Tıp Raporunda sürücü Bekir Karaaslan'ın alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu belirtildi.

'KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI, KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Sunulan raporun ardından söz alan sanık Bekir Karaaslan, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez" dedi.

Bu arada duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, sanığın şehir içerisindeki hız güvenliği limitinin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı, araçlara kırmızı ışık yanarken geçtiği, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kaza yerinde fren izini gösterir bir bulgunun olmadığını kaydetti. Mütalaa veren Savcı, Karaaslan'ın, 'olursa olsun' diyerek Bürge Yolbilir'in ölümüne sebebiyet verdiğini savunarak, sanığın 'olası kastla öldürmek', mağdur M.G.'ye karşı ise 'olası kastla yaralamak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ayrıca, Bürge ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, Bekir Karaaslan'ın aracıyla Bürge'ye çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, "Öldürüp kaçmayı tercih ediyor. Pişman değildir. Sonrasında yardım etmediğinin, gerçekte bir pişmanlık duymadığının göz önüne alınmasını istiyoruz" dedi. Duruşmada tekrar söz alan sanık Karaaslan, "Görmedim. Keşke ben ölseydim. Böyle bir acıyı yaşatmak istemezdim. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Bekir Karaaslan'ın avukatı ise savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamını ve sanık avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerasındaki kaza anı

Cenaze töreni

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA

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AVUKATLARA KIZIP OFİSLERİNİ KURŞUNLADI

İzmit'te, kendisini icraya veren avukatlar E.A. ve A.A.'nın ortak kullandığı ofisi kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay saat 01.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın yedinci katında bulunan avukatlar E.A. ve A.A.'ya ait ofisin kapısı, bir kişi tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ofisin bulunduğu binanın güvenlik kameralarını izleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ofisin kapısına 2 el ateş eden kişinin R.G. olduğunu tespit etti. Polis, R.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kendisini icraya veren avukatlara kızarak kapıya tabanca ile ateş eden R.G., Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının karakola getirilmesi

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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TUNCELİ'YE MEVSİMİN İLK KARI; YOLLAR KAPANDI, ARAÇLAR YOLDA KALDI

Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Tunceli- Erzincan karayolundaki Cankurtan, Hozat ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

3 İLÇEYE BAĞLI BİRÇOK KÖYÜ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mahsur kalan araçlar

Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Ferit DEMİRTUNCELİ,

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KARS'TA KAR YAĞIŞI

Kars'a her yıl Ekim ayı sonlarında yağan kar, bu yıl gecikmeli geldi. Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesinde yağan kar akşam saatlerinde Kars şehir merkezinde de etkili oldu. Kar yağışı, Karslılar kadar turizmcileri de sevindirdi. Karın Kars'a yakıştığını söyleyen turizmciler, "Kar berekettir, kar kazançtır, kar huzurdur" dediler. Yağan kar kısa sürede eridi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu

-Kar yağışından genel ve detaylar

-Bir vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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MUŞ'TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ ULAŞIMI ETKİLEDİ

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, Çavuştepe mevkiinde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe merkezi

-Kar yağışı

-Hayvanlardan görüntü

-Mehmet Can Aktaş ve Mahir Yaman adlı vatandaşla röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK MUŞ VARTO

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ENEZ'İN TARİHİ MİRASI ESERLERİN KOPYALARI, SAROS KÖRFEZİ'NE BATIRILDI

Edirne'nin Enez ilçesinde, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilçenin tarihi kültürel mirasını yansıtan objeler ve Enez Kalesi'nin surlarının kopyaları, Altınkum mevkiinde kıyıdan 1,2 mil açıkta batırıldı. Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, amatör dalgıç olduğunu belirterek, dalış yaptı.

Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyaları yapılarak oluşturulan olan yapay resif, Enez Limanı'na 5 mil, karaya ise 1,2 mil uzaklıkta Alltınkum mevkiinde batırıldı. Törene Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer, komutanlar ve beraberindekiler katıldı. Amatör dalgıç olduğunu ve bugüne kadar 100 dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Kaymakcı, batırılan objelerin turizme katkı sağlayacağını belirterek, "Denizin altında o güzellikleri göreceğim" dedi.

Batırılan heykellerden Nike heykeli 3 metre 13 santim yüksekliğinde, 2 ton ağırlığında, aslan heykeli, 1 metre uzunluğunda yarım ton ağırlığında. Diğer heykellerden mezar steli olan rolyef 3 metre uzunluğunda 1,5 ton ağırlığında yapıldı. Enez Kalesi sur duvarı heykeli ise 5 metre yüksekliğinde 1 ton ağırlığında.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Nike heykelinin batırılmasının ardından gazetecilerin bulunduğu Sahil Güvenlik botuna gelerek, dalgıç kıyafeleriyle açıklama yaptı. Kaymakcı, "Denizin dibi çok güzeldi. Bölgenin dalış turizmini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Tüm dalgıçları buraya bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saros Körfezi'nden detaylar

Heykellerin batırılma işlemleri

Denizden detaylar

Bakan Yardımcısının açıklaması

Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın açıklaması

Kaymakcı'nın suya dalması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Serdar ALTINTEPE-Murat YAYIN/ENEZ (Edirne),

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'AMAZON KADIN' ÇİĞDEM ÇAKIR: ÖLMEK İSTEMİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 yılda 9 farklı kansere yakalanan ve bunlardan 7'sini yendiği için çevresindekiler tarafından 'Amazon kadın' olarak anılan Çiğdem Çakır (41), şimdi kemik ve akciğer kanseriyle savaşıyor. Yaptığı el işlerini satarak ve sosyal yardımlarla geçimini sağlamaya çalışan Çakır, kemoterapi tedavisi için gerekli olan ve bir kutusu 14 bin lira civarındaki 4 kutu ilaca ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Yardım istiyorum, ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" dedi.

Trabzon'da doğup, ailesiyle birlikte göç ettiği İstanbul'da yaşadıktan sonra 17 yıl önce taşındığı Manavgat'a bağlı Side'de 12'nci sınıfa giden oğluyla oturan Çiğdem Çakır, 12 yıldır kanserle mücadele ediyor. 2007 yılında göğüs bölgesinin altında fark ettiği bir kitleyi önce önemsemeyen, ardından basından duydukları ve çevresindekilerin ikna etmesiyle doktora giden Çiğdem Çakır, kanser olduğunu öğrendi. Bu bölgedeki kanserin ardından Çiğdem Çakır meme, rahim, yumurtalık, safra kesesi, lenf, boyun, kemik ve akciğer kanserlerine yakalandı. 12 yılda 9 farklı kanserle mücadele eden Çiğdem Çakır, bunlardan 7'sini yenmeyi başardı. Bu nedenle arkadaşları ve doktorlarının 'Amazon kadın' dediğini aktaran Çiğdem Çakır, halen kemik ve akciğer kanserleriyle mücadele ediyor.

Geçen ay akciğer ameliyatı olduğunu belirten Çiğdem Çakır, tedavisini Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde sürdürdüğünü, doktorların kendisine akciğer kanserinin son evresine geldiğini ve mutlaka kemoterapi tedavisine başlanılması gerektiğini söylediğini kaydetti.

'TEDAVİSİ VAR'

Geçen günlerde gittiği hastaneden umutsuz şekilde ve öleceğini bilerek çıktığını anlatan Çiğdem Çakır, doktorunun kendisine 'Ben senin ekonomik durumunu biliyorum ama hiç mi bir şey yapamazsın' dediğini aktardı. Çiğdem Çakır, "Böyle deyince kapıdan döndüm; 'Hocam var mı ki çözümü? Bak gidiyordum' dedim. Bunun üzerine doktorum 'Var da senin durumunu biliyorum. Tedavisi var, 22 bin liraya, 14 bin liraya ilaç var. Ben 14 bin liralık ilaca da razıyım seni kurtarıyor' dedi" diye konuştu.

'BENİM HAYATIM BU KADAR PARAYLA ÖLÇÜLMEMELİ'

Daha önceden yoğun şekilde kemoterapi tedavisi gördüğü ve vücudunun direncinin kırıldığı için doktorlarının ilaç alması gerektiğini söylediğini kaydeden Çakır, "Bunlar akıllı ilaç. Yurt dışından geliyor ve pahalı ilaçlar. Şu anda benim acil olarak 4 kutuya ihtiyacım var. İşte hesap yapılıyor, 50 bin, 60 bin diye. Ben şunu söylüyorum, benim hayatım bu kadar parayla ölçülmemeli. Pazartesi acil ilk küre başlamam gerekiyor" dedi.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Kanserle 12 sene savaştığını söyleyen Çiğdem Çakır, "Okyanusları aştım. Hep yendim ama ne oldu, bitti. Devletin artık bana yapabileceği bir şey yok. Ben yeşil kartlıyım, devlet karşılamıyor bu ilacı. Yani vermiyor, bir şey diyemiyorum. Bu ilaç akıllı ilaç, akciğer kanserleri için. Yani, benim şifa bulmam için bu ilaç bana lazım. Açıkçası ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN SADECE İLAÇ İSTİYORUM'

Oğlu için yaşamak istediğini anlatırken, gözyaşlarına boğulan Çiğdem Çakır, şöyle konuştu:

"12 sene tedavi gördüm, kimseden bir şey istemedim. Devlet yaptı ama ben bittim. Ben artık sondayım. Ben sadece ilaç istiyorum. İlacımı bana versinler, para da istemiyorum kimseden. Bana desinler ki, 'al şifan bu.' İlacı, eğitim araştırma hastanesi onkoloji servisine yollasınlar. Banu hocaya versinler, ama beni bırakmasınlar. Ben bittim. Psikolojik olarak da bittim, maddi olarak da, manevi olarak da bittim. Her şeyden önce benim oğlum bitti. 7 yaşından beri o bakıyor bana. Şu anda 18 oldu, hiçbir şey görmedi, hep anne-hastane, hep anne- hastane. Bunların hepsini doktorlarımız da biliyor. İlaç ya, sadece ilaç. Yardım istiyorum ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiğdem Çakır'ın yaptığı el işlerinden görüntü

Çiğdem Çakır'ın ziyarete gelenlere durumunu anlatması

Reçete ve ilaçları

RÖP: Çiğdem Çakır

El işlerinden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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PLATONİK AŞIĞININ CEZAEVİNDEN ÇIKMASINDAN KORKAN CANISI, SOSYAL MEDYADA DESTEK İSTEDİ

Erzurum'da çalıştığı markette platonik aşk yaşayan Murat Yıldırım (30) tarafından 3 yerinden bıçaklanan Canısı Toktay (19), saldırganın cezai ehliyetinin tam olmadığı yönünde verilen rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkarak, sosyal medyadan kendisi için destek istedi. Bugün görülecek 4'üncü duruşma öncesi sosyal medyadan fotoğrafıyla birlikte yayınladığı destek çağrısında, "Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diyen Toktay, "Sokakta korkarak yürümek istemiyorum" diye konuştu.

Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde geçen yıl 13 Ekim günü yaşanan olay şöyle yaşandı; Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a aşık oldu. Genç kıza, cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar gönderdi. Duygularına karşılık bulamayınca da Toktay'ı rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen platonik aşık Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI

Yıldırım'ın, bugün görülecek duruşmada rapor doğrultusunda tahliye edilmesinden korkan Canısı Toktay, sosyal medyadan 'CansuToktay yalnız yürümesin diye' başlıklı bir kampanya başlatarak, duyarlı vatandaşları kendisine destek vermeye çağırdı.

Toktay, "Olay 23 Ekim 2018 tarihinde gerçekeşti. Aynı işyerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gün önce işyerimi silahla bastı. Olay günü tekrarden gelip, beni üç yerimden bıçakladı. 28 Kasım'da dördüncü duruşmam görülecek. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlancağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası bıçaklanma anı görüntüleri

-Canısı Toktay'ın cep telefonu ile bıçaklanma anını göstermesi

-Canısı Toktay ile röp

-Canısı Toktay'ın sosyal medyadan çağrı yapması

-Erzurum Adliye binasından detay

Haber-KameraTurgay İPEK/ ERZURUM,

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TÜFEKLİ İKİ SOYGUNCU, MARKETTEKİ PARALARI ALARAK KAÇTI

Konya'da, bir market zincirinin şubesine giren yüzlerinin bir kısmı boyunlukla kapalı tüfekli 2 soyguncu, kadın kasiyerden paraları alarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Poligon Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Yüzlerinin bir kısmını boyunlukla kapatan 2 soyguncu, ellerinde tüfekle içi girdi. Ardında tüfeğin namlusunu kadın kasiyere doğrultup, paraları vermesini istedi. Kadın kasiyer de korkup, kasadaki paralı verdi. Başka para olup, olmadığını soran soyguncular, para olmadığını anlayınca, kasiyerden kasanın yanındaki poşetleri isteyip, hızla uzaklaştı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Markette inceleme yapan polis, soyguncuların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marketin dışından detay

Polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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BERBERDEKİ DOĞAL GAZ KAÇAĞI PANİĞE NEDEN OLDU

Düzce'de, berber dükkanından sızan doğal gaz paniğe neden olurken, dükkanın bulunduğu binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Sızıntının yaşandığı kombinin devre dışı bırakılıp, gazın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

Olay, gece saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya polis devriyeleri, 4 katlı binanın zemin katında bulunan berber dükkanından yoğun şekilde doğal gaz kokusu geldiğini fark etti. Polis, dükkanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, bina ise tahliye edildi. Bina sakinleri uykudan uyandırılıp tahliye edilince kısa süreli panik yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri doğal gaz dağıtım şirketi görevlilerinin dükkana girmesi için kapıyı açtı. Doğal gaz sızıntısının olduğu kombi devre dışı bırakıldı. Gazın iş yerinden tahliye edilmesi sonrasında bina sakinleri tekrar evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet, itfaiye ve doğalgaz acil ekiplerinden görüntüsü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yolun trafiğe kapatılması

-Binanın tahliye edilmesi

-Berber dükkanına giren itfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Vatandaşlarla röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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GAZİANTEP'TE BAKLAVACILAR DENETLENDİ

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından unlu mamullere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine ceza işlemi uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'ürün bazlı' gıda kontrolleri kapsamında, 80 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ve baklava kutularının gramajı, şeker ve yağ kullanımının ölçümünün yapılması için numune alındı.

Gaziantep'in baklavalardan numuneler alarak iş yerlerine geri dönüş yapılcağını ifade eden, Mehmet Karayılan, "Özellikle Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret alan baklavaya yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. Baklavada olmazsa olmazımız şeker ve sade yağ. Ürünlerde gerçekten şeker mi kullanıldı yoksa glikoz mu kullanıldı aldığımız numunelerde araştırıyoruz. Yine baklavada olmazsa olmazımız Antep fıstığı. Bu konuda da numune alarak, Antep fıstığında özellikle kanserojen maddesi içeren bir maddenin olup olmadığına ilişkin analiz yapacağız. ve iş yerledi bunlara uymuyorsa ceza uygulayacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beyin liderliğinde bütün işyerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz. Gıda denetimleri bizim için olmazsa olmazımız. Tüketicilerimiz yedikleri ürünleri çok iyi bilmeliler. Bizim de arzumuz, isteğimiz bu. Biz kendilerine kaliteli baklava sunmak zorundayız. Bunda iddialıyız, gastronomi şehriyiz, bu iddiamızı da bu denetimlerde tescillemiş olduk. Gaziantep'te baklava sektöründe 110'a yakın baklavacıyı denetleyeceğiz. İşletmelerden tekniğine uygun şekilde numuneler alınarak, laboratuar tahlil sonuçlarına göre gereğinin yapılacak" dedi.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denetim yapılan iş yerleri

Baklavacılar

Kontrollerin yapılması

Mehmet Karayılan ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP

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PROSTAT KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN KULEYE 28 METRELİK KRAVAT TAKTILAR

İzmir'deki Kültürpark'ta yer alan 48 metre yüksekliğindeki Paraşüt Kulesi'ne prostat kanserine dikkat çekmek amacıyla 28 metrelik mavi kravat takıldı. 'Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat' sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türk Hava Kurumu uçuş hocaları, paraşütle atlayarak, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin prostat kanseriyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 48 metre yüksekliğindeki Paraşüt Kulesi'ne mavi kravat takıldı. Dernek üyeleri 'Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat' yazılı dövizler taşırken Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçuş pilotları da paraşütle atlayarak etkinliğe destek verdi.

İzmir'de dillere yerleşmiş 'Paraşüt Kulesi'nden atlamayana kız vermezler' cümlesinden hareketle erkekler için önemli bir tehlike olan prostat kanserine dikkat çekmek için Paraşüt Kulesi'ni seçtiklerini söyleyen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde görevli ve derneğin yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Tarık Salman, prostat kanserinin günümüzde bir halk sağlığı sorunu olduğunu hatırlattı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak ilk etkinliği İstanbul Galata Kulesi'nde, ikincisini ise Ankara Garı'nda gerçekleştirdiklerini anlatan Dr. Salman, "İzmir'de de yer olarak Paraşüt Kulesi'ni seçtik. Burası Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyete en büyük katkılarından biri olan THK'nın tesisi. Şuanda da THK'nın paraşüt hocaları bize destek veriyor. Paraşüt Kulesi'nin İzmirliler için şöyle bir anlamı var; İzmir'de Paraşüt Kulesi'nden atlamayana kız vermiyorlar. O yüzden burayı seçtik" dedi.

ERKEN TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİ

Prostat kanserinin dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sıklıkla görülen kanser türü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tarık Salman, dünyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin bu hastalığın tanısını aldığını ve yaklaşık 350 bin kişinin de prostat kanserine bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'deki rakamlardan da örnekler veren Salman şöyle konuştu:

"Ülkemizde her yıl yaklaşık 15 bin kişi prostat kanseri tanısı almakta ve 3 bin kişi de prostat kanserinden dolayı hayatını kaybetmekte. Yaşlı nüfusundaki artışla beraber bu rakamların, dünyada 2040 yılında 2 milyon 200 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Biz de halkta bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Prostat kanseri genelde 50 yaşın üzerinde görülen ileri yaş hastalığıdır. Hastaların çoğu 65 yaşın üzerinde. Herkese 50 yaşından sonra PSA denilen kanda bakılan bir testi ve ürolojik muayeneyi öneriyoruz. Çünkü ne kadar erken teşhis edilirse o kadar yüz güldürücü sonuçlar alınır. Erken tanı ve tedavi ile hastalar uzun ve sağlıklı bir hayata kavuşur. Erken evrede günümüzde cerrahi ve radyoterapi deneyimleri çok arttığı için oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. İleri evre denilen hastalıklarda da başlangıçta hormonal tedaviler vardır. Aynı zamanda kemoterapi ve kişiye özgün genetik testler yada moleküler analizler sonucunda uygun ilaçlarla ileri evre hastalıklarında etkin tedavi sağlanır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Paraşüt Kulesi'nden detay görüntü,

-Atlayıştan drone görüntüsü,

-Dernek üyelerinden detay görüntü,

-Doç. Dr. Tarık Salman ile röp.

Haber Nevra UÇKAÇ - Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR,

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80 YAŞINDA İLK DOĞUM GÜNÜNÜ HUZUREVİNDE KUTLADI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi'nde kalan 3 kadın için doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü kutlananlardan 80 yaşındaki Sabahat Doğan'ın ilk kez yaş gününü kutladığı öğrenildi.

Erdemli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Huzurevi yaşlılar için doğum günü etkinliği düzenledi. Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ile Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları da mini bir konser verirken huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Orkestra eşliğinde doğum günü kutlaması gerçekleştirilirken, pastalar kesildi.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Habib Altın, huzurevinde kalan yaşlılar için sık sık etkinlikler yaptıklarını belirterek, "3 sakinimizin yaş günlerini birlikte kutladık. Ancak Sabahat Doğan'ın bundan önce hiç doğum günü kutlanmadığını öğrendik. Bunun üzerine ilk kez 80'inci yaş günü kutlamasını merkezde birlikte yaparak, mutlu olmasına neden olduk" dedi.

80 yıldır kendisi için hiç yaş günü kutlaması yapılmadığını ifade eden Sabahat Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için yaş günü kutlaması için pasta hazırlayan kurum yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler" diye konuştu.

Kutlamalardan sonra huzurevi sakinleri orkestra eşliğinde pasta yedi, gönüllerince hareketli müzik eşliğinde eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğum günü pastası hazırlanırken

-80 Yaşındaki Sabahat Doğan pastayı kesmeye gelirken

-Huzurevi Müdürü Habib Altın'ın konuşması

-Pasta kesilirken

-Yaşlıların görüntüsü

-Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent orkestrasının konseri

-80 yaşındaki Sabahat Doğan ile röportaj

-Toplu halde oynanırken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

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