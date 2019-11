DHA YURT BÜLTENİ - 1

MARMARİS'TE 50 KİŞİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 10 inşaat işçisi ve 40 üniversite öğrencisi toplam 50 kişi, tedavi altına alındı.

Marmaris ilçesinin Armutalan Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan ve içerisinde tavuk, köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabldot, çoğunluğu İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı. Yemeklerin bir kısmı ise bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi. Akşam yemeğini yiyen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisi bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ambulans, taksi ve özel araçlarla geldi. Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı.

11 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Akşam saat 21.00 sıralarından itibaren İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen öğrenci ve inşaat işçilerinin 11'i yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. İlçe Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, rahatsızlanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Hastanelere halen zehirlenme şüphesiyle gidenlerin olduğu ve sayının artabileceği belirtildi. Hastanede tedavi sonrası taburcu olan öğrenciler ve inşaat işçilerinin ise yemek firmasından şikayetçi olmak için Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'negittiği öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Ahmet Aslanışık, "Akşam yemeğinde tavuk, köfte ve sütlaç yedik. Benim sadece midem rahatsızlandı. Ama arkadaşlarım iyi değildi" dedi. İnşaat işçisi Sinan Havan, "Şantiyede yemek yedik. Otelde inşaatta çalışıyoruz. Saat 20.00 gibi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile geldik. Durumumuz iyi.10 arkadaşımız yemekten zehirlendi" dedi.

HALDEKİ 'KARPİT' UYGULANAN İŞ YERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve hali içerisindeki bir iş yerinde, narenciyelerin sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklanan patlamada Hacı Abdullah Önder (50) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde bulunan meyve ve sebze hali içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri çalışanlarının yeşil narenciye meyvelerinin sarartılmasında kullanılan karpit maddesinin uygulandığı odaya girdiği sırada patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasarın meydana geldiği olayda 1'i ağır 3 çalışan yaralandı. Yaralı 2 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Odadaki enkazın altında kalan Hacı Abdullah Önder ise ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldı. Durumu ağır olan Önder, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Önder'in cesedi otopsi için morga konuldu. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği iş yerinde ise büyük çaplı hasar oluşurken, soruşturma devam ediyor.

================================

OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Alkan (56) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ramazan Alkan idaresindeki 74 BR 459 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen İsmail Güngör yönetimindeki 14 LG 429 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Alkan yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Güngör ve yanında bulunan Nevin Güngör yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Alkan'ın cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ramazan Alkan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

==================================

KİLİS'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 4 YARALI

KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kilis- Hatay yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, T.Y.'nin kullandığı 06 FN 0546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, iki otomobilde hurdaya dönerken, sürücüler ile otomobillerdeki Z.B. ile T.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden açıldı.

=======================================

BABA VE 4 YAŞINDAKİ KIZI, AV TÜFEKLİ SALDIRIDA YARALANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak ortasında, Nevzat Köse (30) ve 4 yaşındaki kızı Berra, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişinin av tüfekli saldırısına uğrayarak yaralandı. Küçük Berra'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile yürüdüğü sırada, iddiaya göre yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar, motosikletle kaçarken, baba- kız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız hastaneye kaldırıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Berra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sırtından yaralanan Nevzat Köse'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KARAMAN'DAKİ SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

KARAMAN'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada karnına isabet eden kurşunla yaralanan Süleyman Atasever (24), hastaneye kaldırıldı, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Atasever arkadaşlarıyla birlikte caddedeki çay ocağı önünde oturduğu sırada yanlarına Y.Y.(17) ve E.A. (17) geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y. bıçakla, E.A. ise tabancayla karşı tarafa saldırdı. Atasever karnına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Y.Y. ve E.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Atasever Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir karayolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa İpek (21) yönetimindeki 16 FE 439 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine İnegöl Diş Hastanesi önünde park halindeki 16 PE 623 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa İpek ve araçta bulunan Yakup Birol (18) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde araçta bulunan 2 kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİTLİS'TE TOPRAĞA GÖMÜLÜ 15 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü, düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Amonyum nitrat ile güçlendirildiği belirlenen 15 kiloluk patlayıcı, bulunduğu yerde imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 'PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullandığı sığınaklar ile barınakları imha etmek' amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit GK Muhsin Apak 2019-92' adı verilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü halde düdüklü tencere içerisine hazırlanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 15 kilogram EYP bulundu. Çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundukları yerde imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

ARTVİN'DE KORKUTAN HEYELAN

Artvin'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölüne düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, "Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun" diyerek sosyal medyada paylaştı.

ANKARA KALESİ'NDEN DÜŞEN KIZ ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI

ANKARA Kalesi'nde, surlardan düşen Berfin K.(15), ağır yaralandı. Polis ekipleri kız çocuğunun Kale'den nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde yaşandı. Berfin K., Kale'nin surlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma düştü. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, Berfin K.'nin düştüğü uçuruma güçlükle ulaştı ve operasyonu başlattı. Ağır yaralanan Berfin K. ilk müdahalenin ardından sağlık ve UMKE ekiplerince sedyeye bağlanarak, düştüğü yerden kurtarıldı. Berfin K., daha sonra ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berfin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 15 yaşındaki kız çocuğunun, Kale'den nasıl düştüğü araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü (2)
CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, otomobille götürüldüğü ıssız bölgede darbedilip bıçaklanan, ardından tüfekle vurulup yaralı halde hastane önüne bırakılan ancak kurtarılamayan Yakup Bendaş'ın (26) cinayet şüphelisi 3 kişinin kimliği, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y (21), ve V.K'yi (32) olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ENGELLİ GENCİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRENLERE YENİDEN AYNI CEZA VERİLDİ

BOLU'da, zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü (30) işkence edip, boğazını keserek öldüren ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Gökhan Çakır (36), Ömür Baltacıoğlu (50) ve Ömer Şancı (34), yine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra yeniden olay yerine giden 3 kişi, Gümüş'e ait cesedi gömdü. Çakır, Baltacıoğlu ve Şancı polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında 2017 yılının Mayıs ayında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6'şar yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını, maktulün özürlülük oranı ve sanıklardan Ömer Şancı'nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti nedeniyle bozmuştu.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada karar çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Çakır, Ömür Baltacıoğlu ve Ömer Şancı katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul Erhan Gümüş'ün engelli olduğuna dair belge dosyaya eklendi. Ömer Şancı'nın da cezai ehliyetinin olduğu yönündeki evrak da dava dosyasına konuldu.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİLER

Son sözleri sorulan sanıklardan Ömür Baltacıoğlu, suçlamaları reddederek, "Ben işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Tehdit altında bu suçu işlediğini kabul etmiştim ama kesinlikle bu suçu işlemedik. Sağ kolum yüzde 70 sakat elimi bile kullanamıyorum. Bu işi Ömer yaptı. Kanser oldum bu nedenle. Beraatimi talep ederim" dedi.

Gökhan Çakır ise, "Ben bu suçu işleseydim zaten kabul ederdim. Diğer sanıklar işledikleri eylemi bana anlattılar. Ben de polise anlattım. Hiçbir suçum olmadığı halde cezaevindeyim" diye konuştu.

Ömer Sancı ise, "Bu olayda benim hiçbir eylemim yoktur. Diğer sanıklar maktulü önce dövüp sonra boğazını kestiler. Ben olaya ilişkin video kaydı yaptım. Fotoğraflar çektim. Savcılığa verecekken tehdit edildiği için sildim. Gökhan Çakır kayıtları sildi. Beraatimi istiyorum" dedi.

KARAR

Sanıklarının son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararda, 3 sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'Cebir, Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan Gökhan Çakır hakkında, olayın ardından kendisini sorgulayan bir polis memuruna iftira attığı gerekçesiyle 'İftira' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

RABİA NAZ'IN BABASI ŞABAN VATAN HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan hakkında, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON DA İNCELEME YAPT

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

ŞABAN VATAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı iddiasıyla, 14 Kasım'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

KARARI İHLAL ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şaban Vatan'ın evine 50 metre yaklaşmama kararı olan soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evinin önünde araçla geçerek kararı ihlal ettiği belirlendi. Polisin tuttuğu tutanak, savcılığa iletildi. Şaban Vatan hakkında eve yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şaban Vatan'ın soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz Mürsel Küçükal'ın evine intikal esnasında Şaban Vatan'a ait 28 RB 902 plaka sayılı otomobille bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize 'Şaban Vatan isimli şahsın gün içerisinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine ikametine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunan Şaban Vatan'ın ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektiklerini, bu resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri' hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan isimli şahsın mağdur Mürsel Küçükal'ın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak nöbetçi Cumhuriyet Savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir."

KADINLAR, YÜZÜ ASİTLE YAKILAN BERFİN'E SAHİP ÇIKTI

HATAY'da, İskenderun Kadın Platformu üyeleri, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in (23) asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek'le (20) bir araya gelerek, Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından yolu kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, 3 gün önceki duruşmada yeni mütalaasında 'öldürme kastının' olmadığına dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde İskenderun Kadın Platformu üyeleri, Berfin Özek ile bir araya geldi. Burada Kadın Platformu adına açıklama yapan Av. Mehtap Sert, Türkiye' de her gün bir kadın boşanmak istediğinde 'hayır' denildiğini, savcıların şiddet uygulayan erkekleri değil kadınların yaşam tarzını eleştirmeyi tercih ettiklerini, mahkemelerin şiddeti akladığını, cezasızlık halinin şiddete güç verdiğini söyledi.

'GÖZLERİNDEKİ IŞIK SÖNDÜ'

Sert, "Berfin Özek dosyası da Türkiye'nin şiddet haritasından çok farklı bir yerde değil. Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısı sonucu yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek'in üçüncü duruşması yapıldı. Gelen bilirkişi raporlarında sanığın olay saatinde olay yerinde olduğu, yüz eşleştirmesi yapılamasa da anatomik yapısının görüntü ile uyumlu olduğu belirlendi. Berfin'in yüzüne 1.5 litre yanıcı madde dökülmüştür. Burun delikleri yandı, dudakları yok oldu. Yüzü komple yandı. Boynu, göğsünün üstü, elleri yandı. Gözlerinin birinde tamamen ışık söndü diğer gözde ise yüzde 50 görme kaybı var. Talep edilen mütalaa ile tamamen ışığı söndürülmeye çalışılmaktadır. Savcılık makamının 'doğrudan hedef alınmamıştır' şeklindeki değerlendirmesi hukuken kabul edebileceğimiz bir değerlendirme olmadığı gibi vicdani bir değerlendirme de değildir. Sanık tartışmaya tereddütte yer bırakmayacak şekilde Berfin'i öldürme kastıyla hareket etmiştir. Yanıcı maddenin miktarı canavarca hisle hareket ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

BERFİN'İN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU

Berfin'in yaşam hakkının elinden alındığını da belirten Sert, "İddia makamı kadınların ölmesini bekliyor, yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek'in de mi ölmesi gerekiyordu Berfin Özek kamu vicdanı için mihenk taşıdır. Eylemin gerçek karşılığı ve kamu vicdanını rahatlatan bir ceza verilmesini talep ediyoruz. Asitli saldırgan sanık Casim Ozan Çeltik in öldürmeye yönelik eyleminin ödüllendirilmemesi için tüm hukuki yolları denemeye devam edeceğiz. Çünkü kadınlar yargıya güven duydukça mücadele gücü artacaktır. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Kadınız güçlüyüz, birlikte başaracağız."

FETÖ'NÜN İNGİLTERE MÜTEVELLİ MENSUBU: FETULLAH GÜLEN, İÇ ÇAMAŞIRINI HEDİYE ETTİ

AKSARAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla ülkeye giriş yapan Orhan Ö. (40) yakalandı. Örgütün İngiltere mütevelli mensubu olduğu öne sürülen Orhan Ö., örgütün elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaretinde Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Aksaraylı olan ve İngiltere'de yaşayan Orhan Ö.'nün 25 Ekim Pazartesi günü ülkeye giriş yapacağını belirledi. Başka bir isim adına sahte İngiliz vatandaşı pasaportuyla Sabiha Gökçe Havalimanı'nda yakalanan Orhan Ö., gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aksaray'a getirilen Orhan Ö., 2006-2016 yılları arasında örgütün İngiltere mütevelli yapılanmasında yer aldığını itiraf etti. Örgütün birçok başka ülkelere yaptığı gezilerine katıldığını anlatan Orhan Ö., örgüt elebaşını ziyaretinde Fetullah Gülen'in takke, tesbih ile birlikte kullandığı iç çamaşırını hediye ettiğini söyledi. Orhan Ö. ifadesinde İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamlarıyla aralarında medya, hukuk, vakıf ve derneklerin yöneticilerinin bulunduğu örgütün 37 üst düzey mensubu hakkında da itiraflarda bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'DA TEFECİ OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'da, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan eş zamanlı baskında, nakit ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürüp, faiz karşılığı borç para veren ve borçların ana parası ödenmesine rağmen mağdurlara baskı uygulayarak mallarına el koyan, kurmuş oldukları paravan iş yerleri üzerinden mağdurların kredi kartından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yapıp devleti vergi kaybına uğratan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, noter satış belgeleri, borç senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN KUZENLER TUTUKLANDI

KAYSERİ'de, 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Baran E. ile amcasının kızı Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi ve Sarımsaklı bölgesindeki 12 evden elektronik malzeme hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını belirledi. İki şüpheli, evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık malzemelerine ise el konuldu. Gözaltına alınan Baran E. ve Nazan E., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır (2)

DEĞERLENDİRME TOPLANTILARININ 7'NCİSİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri'ne katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Gül, bölge değerlendirme toplantısında konuştu.

Erzurum'da değerlendirme toplantılarının 7'ncisinin düzenlendiğini belirten Bakan Gül, hem mevcut duruma ilişkin tespitler yaptıklarını hem de geleceğe yönelik hedefleri paylaştıklarını söyledi. Erzurum'da yapılan değerlendirmelerin çalışmalarına yön vereceğini ifade eden Gül, Ankara'ya döndüklerinde bunların kendileri için ev ödevi olacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DE NİTELİKLİ HUKUKÇU SORUNU OLDUĞU BİR GERÇEKTİR

Hakim Savcılar Kurulu Başkanvekili, üyeleri ile Bakan Yardımcıları ve hakim savcıların katıldığı toplantıda konuşan Bakan Gül, kanunlaşan yargı paketiyle getirilen önemli düzenlemelerden birinin hukuk mesleklerine giriş sınavının getirilmesi olduğunu söyledi. Türkiye'de hukuk sorunundan öte nitelikli hukukçu sorunu olduğunun bir gerçek olduğunu ifade eden Bakan Gül, "Artan hukuk fakülteleri, buna oranlı artamayan oluşmayan hukukçu akademisyen ihtiyacı nitelikli hukukçu sorunu temel meselelerden birisidir. Bu nedenle mesleğe girmeden önce sınavın getirilmesi önemli bir ardım oldu. Bu düzenleme kanunlaştıktan sonra ilk olarak YÖK'e yazı yazdık. Hukuk fakültelerine girişte başarı oranı 190 bin hukuk fakültelerine yakışmayan bir orandır. Bu oranın yükseltilmesi lazımdır dedik ve biz esasen 100 bin de ısrar ettik. Ama ilk etapta 125 bine yükseltildi. Bunun sonucunda birçok hukuk fakültesinin kapatılacağı ya da kontenjanlarını dolduramayacağına inanıyorum. Bunu ilk olarak 2020 sınavında göreceğiz. Daha nitelikli daha yüksek puanlar alanların hukuk fakültelerine gireceğine şahit olacağımızı düşünüyorum. Başarı puanının daha yukarı çıkmasının takibinde olacağız. İyi bir hukuk eğitiminden sonra iyi bir hukukçu olacağı herkesin takdir edeceği bir konudur" diye konuştu.

2019'UN TAKVİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR

Yargının işleyişi ve hukuk politikaları açısından 2019'un takvimde özel bir yeri olduğunu anlatan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Bu yıl güven veren, erişilebilir adalet anlayışına hizmet eden reformlarımızı bir bir harekete geçirmek üzere adımlar attık. Mevzuatta çok önemli değişiklikler yaptık. Adalet mekanizmasında yapısal yenilikleri hayata geçirdik. Ancak attığımız bu adımlar yolun sonu değil başlangıcıdır. Sizlerin gayretiyle bu ülkenin adaletini hukuk standartlarını çok daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Toplumların huzur ve güven duygusunu teminatı adalettir. Adaletin zamanında hakkaniyetle işlediğine duyulan inanç ilerlemenin, kalkınmanın ilk şartıdır. Bu topraklarda adalete duyulan hürmet 'Adalet mülkün temelidir' sözüyle hafızalara kazınmıştır. Türkiye yargısı işte böylesi kültürel kod üzerinde yükselmektedir. Yargı milletin yargısıdır, devletin bütün fonksiyonları gibi yargının temeli de millettir. Bugün içinde bulunduğumuz bilişim çağında yargı kararlarının sadece duruşma salonunda kalmadığı hepimizin malumudur. Artık Anadolu'nun bir köşesinde verilen karar bütün Türkiye'ye mal olabilmektedir. Bu durumda yargı kararlarına milletin mahşeri vicdanın da hakemliğini getirmektedir. Bununla birlikte dosyanın içeriğinden habersiz negatif algı oluşturmaya yönelik söylemlerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Algı ile olgu arasında farkı gidermek için hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Yargı kararlarının polemik konusu yapılması tutumu karşısında yargı mensupları vakarını korumalıdır. Bu da yargı kararlarıyla korunur. Yargı kararı yargının lisanıdır, yegane dilidir. Yargı tarafsızlık vasfını koruyarak ihtilafları çözebildiği ölçüde sosyal barışı sağlar. Verdiği kararlar tartışmaları bitirmelidir, yeni tartışmaları alevlendiren yeni tartışmaları başlatan karar veren bir makamda olmamalıdır. Milletimizin beklentisi budur."

ADALET BAKANLIĞI'NIN TAŞRA TEŞKİLATI OLAMAZ

Erzurum'da bakanlıkların taşra teşkilatları bulunduğunu hatırlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olamayacağını vurguladı. Bakan Gül, "Adliyenin kapısından giren hakim ve savcı cübbesini giyer giymez Anayasa'dan talimat alır. Dolayısıyla bağımsızlık ve tarafsızlığınızı millet adına karar verirken asla ve asla bir an için adaletten şaşmadan, bu konuda mesleğin vakarını, adaletin terazisini en hassas şekilde tuttuğunuzu, vatandaşın bu anlamda size baktığını izlediğini ve ona göre adalete inancının arttığı azaldığını unutmayalım. Dosyalar gelir geçer, evraklar tamamlanır, adil olmak ve adil kalmak asıl vazifedir. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu görevler bir gün biter gider ama adil şekilde yargılama milletin beklentisi budur" dedi.

BÜTÜN SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİLDİR

Mayıs ayında açıklanan birinci yargı paketi, yargı reformunun mecliste kanunlaştığını ifade eden Bakan Gül, bunun yargıda bir milat olduğunu vurguladı. Henüz yolun başında olduklarını kaydeden Gül, "Bu konudaki adımları atmaya devam edeceğiz. İlk paketin çıkmasının çok olumlu yansımalarını bulunması çok önemlidir. Bu paketin uygulamasının bazı kısımları seri yargılama, basit yargılama 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Paket yürürlüğe girince bütün sorunlar çözülmüş değildir. Bu bir iradenin ortaya konulması anlamında önemli evredir. Bu konuda her türlü çalışmayı yasama, yürütme yargı olarak, paydaşlar olarak başarıya ulaştırabiliriz" diye konuştu.

YARGIDA HEDEF SÜRELERİ ANLATTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasında 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yargıda hedef süre uygulaması hakkında da bilgi verdi. Kanunun uygulanmasında Erzurum'da hedef sürelere uyumda ceza mahkemelerinde yüzde 84, hukuk mahkemelerinde yüzde 82, idare mahkemelerinde yüzde 83, vergi mahkemelerinde yüzde 72 olduğunu vurgulayan Bakan Gül, hedef sürenin soruşturma aşamasında yüzde 71 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Gül, konuşmasından sonra toplantıya katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

USULSÜZ SAĞLIK RAPORU OLAYINDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BİLECİK merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si de adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de, sahte ve usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 'Engel-11' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan A.F.T., S.Y., L.K., M.D., S.Ö., M.K. ve M.Y 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

5'İ TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.F.T., S.Y., L.K., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Y. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINI DARBETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ ÖĞRETMENE DİĞER VELİLER SAHİP ÇIKTI

İZMİR'de, 4'üncü sınıf öğrencisi S.S.'nin babası Hakan S., kızının başına kitapla vurduğu iddiasıyla kadın öğretmen G.B.'den şikayetçi oldu. Sınıftaki diğer öğrencilerin velileri ise çok memnun oldukları öğretmenin böyle bir şey yaptığına inanmadıklarını söyledi. Veliler, karakola giderek öğretmenlerine destek verdi.

Mustafa Urcan İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S., sınıf öğretmeni G.B. hakkında, kızının başına İngilizce kitabını evde unuttuğu gerekçesiyle kitapla vurduğunu iddia ederek, Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi oldu. Baba Hakan S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını söyleyerek, "Kızımın kafasına, İngilizce kitabını evde unuttuğunu söylediği için sinirlenip, kitapla vurmuş. Bugün okuldan haber geldi, kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Suçu sadece kitabı evde unutmakmış. Buraya geldik ve öğretmen hakkında şikayetçi olduk" dedi.

'ÖĞRETMENDEN MEMNUN OLMAYAN TEK VELİ BU ŞAHIS'

Öğretmen G.B. ise polis merkezine giderek kendisini suçlayan Hakan S.'den şikayetçi oldu. G.B.'yi sınıftaki diğer öğrencilerin veliler karakolda yalnız bırakmadı. Velilerden Ekrem G., "Sınıfta öğretmenden memnun olmayan bir kişi var, o da bu kişi. Biz öğretmenimizden eminiz ve böyle bir şey yapmadığını biliyoruz. Kendi çocuğum ile konuştuğumda, S.'nin kitabı kendi kafasına vurduğunu söyledi ve sınıftaki diğer tüm çocuklar da bunu söylüyor. Zaten S. kızımız sık sık sınıftaki arkadaşlarına gidip, 'Öğretmen bizi dövüyor diyelim' diyor. Bizler bunları bildiğimiz için öğretmenimizin masum olduğunu da biliyoruz ve ona destek olup savunmak için yanındayız" dedi.

Bir diğer veli Münevver A. ise "İlkokul 1'inci sınıftan beri öğretmenle tartışıyorlar. S., benim kızıma da 'Kalemle bacaklarımızı çizelim ve öğretmenimiz yaptı diyelim' demiş. Benim 20 yaşında kızım var, bir sürü öğretmen gördüm ama G.B. hanım gibisini görmedim. Kendisinden çok memnunuz. Daha sonra veli okula gelince G.B. hanıma da saldırdı. Biz de ondan şikayetçiyiz" dedi.

Her iki tarafın da şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ORMANLARI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER KONUŞULDU

MUĞLA'da, yerel bir yönetim tarafından Türkiye'de ilk kez, 'Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur' konulu orman çalıştayı düzenlendi.

Muğla il merkezinde bu yılın 11 aylık döneminde 259 orman yangını çıktı, 933 hektar alan kül oldu. Orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından orman çalıştayı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Türkiye Ormancılar Derneği İkinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın moderatörlüğünde başlayan çalıştayın ilk gününde, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün ile Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan konuşma yaptı. Başkan Gürün, "Orman sadece ağaç değil. Her yangından sonra neyi kaybettik bunların analizini yapmamız gerekiyor. Bu çalıştayın yılda 1 kez düzenlenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Sürekli olarak gündemde tutmalıyız. Elimizden gelen neyse yapmaya hazırız" dedi. Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, "Geleneksel metotları geride mi bıraktık, yoksa her şeyi teknolojiye mi teslim ettik? Her şeyi teknolojiden bekler hale geldik. Yangın küçükken büyümeden söndürülebiliyordu. Eski ve yeniyi birleştirmek faydalı mıdır? Hocalarımızın katkısıyla bu çalıştayın ülkemize örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu. Daha sonra Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz, orman yangınlarının sebeplerini anlattı. Muğla Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ise, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri detaylarıyla paylaştı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, 'orman yangınlarının ekolojik hayata etkileri'; Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, 'yerleşim yerlerinde ve tarımsal alanlarda olası bir orman yangının sebepleri ve alınması gereken önlemler'; Doç. Dr. Ali Kavgacı, 'Akdeniz tipi ekosistemlerinde yangın sonrası yapılması gerekenler' ve Prof. Dr. Mustafa Avcı ise 'Muğla'daki kızılçam ormanlarında yangınların fauna ve çam balı üretimine etkileri' konulu sunumlar yaptı. Çalıştayın bugün yapılacak ikinci gününde katılımcılar Göcek, Bodrum, Dalaman gibi geçen yaz orman yangınlarının yaşandığı turizm bölgelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulunacak.

TURGUTLU'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gün içinde aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin bazı caddelerinde su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Turgutlu'da, dün saat 16.30 sıralarında başlayan ve gün içinde zaman zaman etkisini artıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı logarlar yağmur sularının getirdiği çöpler nedeniyle tıkanırken, zemin ve bodrum katlarındaki kimi ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yolların suyla dolması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su basan evlerde, iş yerlerinde ve sokaklarda itfaiyeyle Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, tahliye çalışması yaptı.

GÖKKUŞAĞI RENK CÜMBÜŞÜ YAŞATTI

Yağmurun ardından İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-Ahmetli ilçeleri arasındaki kesiminde ortaya çıkan gökkuşağı, renk cümbüşü oluşturdu. Yoldan geçen sürücüler, gökkuşağını ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar da o anları cep telefonları ile görüntüledi.

ENGELLİ ARACININ ÇALINMA ANI, KAMERADA

OSMANİYE'de, engelli M.Y.'nin (65) elektrikli aracını çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Doktor İhsan Göknal Mahallesi 2002 Sokak'ta meydana geldi. Engeli M.Y., dışarı çıktığında, park ettiği engelli aracını yerinde göremedi. M.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekibi, arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, aracın çalındığını belirledi. Görüntülerden şüphelilerin eşkalini de belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. T.F.D., E.Y., R.C., A.Ç. ve N.B.U. polis ekiplerince belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i hırsızlıktan olmak üzere 13 suç kaydı bulanan N.B.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KARDEŞLİK PROTOKOLÜ İMZALADI (2)

BAKAN VARANK, SANAYİ KURULUŞLARINI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu'daki OSBK toplantısının ardından Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde OSB'lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Savunma sanayisine tekstil ürünleri üreten bir fabrikada incelemelerde bulunan Varank, çelik yelek, kumaş gibi ürünleri yakından inceledi. Varank, "Bakanlık olarak tekstil sektörünün talebi üzerine ikinci el makinelerle yapılan yatırımların da teşvik kapsamına alındı. Sanayicilerimiz ikinci el makinelerle daha çok yatırım yapabildi.Geleneksel olarak tekstilde güçlü bir ülkeyiz. İnşallah buradaki gücümüzü daha katma değerli bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

ENERJİDEN ARDA KALAN İLE TARIM YAPIYOR

Bakan Varank, Ergene ilçesinde bulanan Can Tekstil firmasının tekstil için kurdukları enerji santrallerinin atık ısısıyla kurdukları domates ve biber serasını gezdi. Can Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Can, 110 dönüm arazı üzerinde tarım yapıldığını belirterek, "110 dönüm arazi üzerinde tarımsal üretim yapmaktayız. Burada, domates ve biber üretimi yapıyoruz. Yılda dönümde 55 ton ürün almaktayız" dedi.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR'

Tesisin medarı iftar edilecek bir tesis olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Burası tekstil fabrikasının çok ötesinde. Sanayiciliğe tekstille başlamışlar ama buradaki enerji tesisinden arta kalan sıcak havayı kurdukları bir serada kullanıyorlar. Burada ülkemizin medarıiftiharı bir serayı hayata geçirmişler, domates, biber üretiyorlar. Sağlıklı doğal ürünler üretiyorlar. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır atık projesine çok önem veriyor. Bizim hiçbir çıktımızı israf etmememiz lazım. Bir enerji tesisinden açığa çıkan sıcaklıkla böyle seralar oluşturulabilir ve ülkemizin hem tarımına hem de ekonomisine katkı sağlanabilir" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Çerkezköy ilçesindeki ziyaretlerine Koç Şirketler Grubu'naa bağlı Arçelik Fabrikası'nı ziyaret edip, fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk tarafından Bakan Varank'a sunum yapıldı. Kısa bir sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, Arçelik fabrikasının üretim tesislerini gezdi. Burada üretim tesisinde bulunan işçiler ile bir araya gelen Varank, toplu işçilerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı. Bakan Varank ve beraberindeki protokol üyeleri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hema Endtüstri, Pharmactive, Koçak Farma, BSH fabrikasını da ziyaret ederek fabrikaların üretim tesislerini gezdi. Çerkezköy'de beş fabrikayı gezen Bakan Varank daha sonra karayolu ile Kırklareli'ne hareket etti.

Bakan Varank'a TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.

REKTÖRÜN, ÖĞRETİM ÜYESİNE 'DERHAL LÜTFEN DIŞARI ÇIK' DEMESİ TEPKİ TOPLADI

YALOVA Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Suat Cebeci, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda polemik yaşadığı aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç.Dr. Ebubekir Sifil'i 'Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık' dedi. Kayda alınıp, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Bunun üzerine açıklama yapan Sifil, "Kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim" dedi.

Yalova'da, Yalova Üniversitesi'nde Rektör Prof.Dr. Suat Cebeci'nin de katılımıyla Kulüpler Birliği Toplantısı yapıldı. Toplantıda danışman eğitmenlerden biri olan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde görevli Doç.Dr. Ebubekir Sifil, okulun kulüplere yardım etmediğini ileri sürdü. Bunun üzerine tepki gösteren Rektör Cebeci, Sifil'i hadsizlikle suçladı. Sifil'in, "Benim insanlarla nasıl ilişki kuracağıma siz karar veremezsiniz" diye karşılık vermesinin ardından Cebeci, "O zaman haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dedi.

Doç.Dr. Sifil salondan ayrılırken, yaşanan bu durum sosyal medyada gündem oluşturdu. Doç.Dr. Sifil'e destek mesajları yağarken, Rektör Prof. Dr. Cebeci ise istifaya davet edildi.

SİFİL: TEPKİLERİN GELDİĞİ NOKTA ENDİŞE VERİCİDİR

Doç. Dr. Ebubekir Sifil, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Sifil açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dün bir toplantıda Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci hocayla aramızda geçen tatsız diyalog salondaki bir katılımcı tarafından görüntülü kayda alınıp Twitter'da paylaşılmış. Bunun üzerine #suatcebeciistifa etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlamış. Tamamen bilgim ve iradem dışında oluşan ve giderek artan tepkilerin şu an geldiği nokta endişe vericidir. Özellikle kimi paylaşımlarda hakaret içeren ifadelerin yer almasının tasvip ettiğim bir durum olmadığının özellikle bilinmesini isterim. Ne yaşanmış olursa olsun bu paylaşımların muhatabı, mensubu bulunduğum üniversitenin rektörüdür ve kendisine yönelik bu tarz ifadelerin kullanıldığını görmek hem kendisi adına hem de üniversitemiz ve ilim dünyası adına üzüntü vericidir. Destek paylaşımlarının daha fazla gerginliğe sebep olmadan bu noktada bırakılması hususi ricamdır. Bir bilim yuvasında asla yaşanmaması gereken olayın yol açtığı bu sonuç, yönetici konumunda bulunanların sorumlu davranmasının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir."

