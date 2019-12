DHA YURT BÜLTENİ - 1

FINDIK FABRİKASINDA YANGIN

ORDU'da Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde ( OSB ) bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu 'da Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir fındık fabrikasının fındık kavurma departmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirip, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber-Kamera: ORDU,

TRENİN ÜSTÜNE ÇIKARAK ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ ÖLDÜ

MALATYA'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen'in vücudunun tamamında yakınlar oluştu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

DEVRİLEN VİNCİN KOLUNUN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

SİVAS'ta, mermer fabrikasının çatı kaplamasında çalışan Semih Eken (24), devrilen vincin kolunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolunun 7'nci kilometresindeki mermer fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatı kaplamasında çalışan Semih Eken, Hamit Ö.'nün kullandığı vinçle çatıdaki malzemeleri indirmek istedi. Bu sırada iddiaya göre ağırlık nedeniyle dengesi bozulan vinç, devrilip, yan yattı. Eken, devrilen vincin kolunun altında kaldı. Durumu gören diğer işçiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vinç kolu ile fabrika çatısının arasına sıkışan ve kanlar içinde kalan Eken, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih Eken'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından vinç operatörü Hamit Ö., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 1 sene önce askerden geldiği öğrenilen Semih Eken'in cansız bedeni, halatlara bağlanıp, çatıdan indirildi. Yapılan incelemenin ardından Eken'in cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/ SİVAS,

CADDE ORTASINDA 2 KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

KARABÜK'te, Ali Ş., sokak ortasında, tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve Ferhat K.'yı (23) bıçakladı. Yaralı 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, kaçan Ali Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Ş., karşılaştığı kayınbiraderleri Şaban K. ve Ferhat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., 2 kayınbiraderini bıçakladı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Ş., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerden bazıları yaralıların kanamalarını durdurmak için müdahalede bulunurken, kardeşlerden birinin eşi kucağında bebeğiyle gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Bu sırada çevrede oluşan kalabalık merakla olanları izledi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ali Ş., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ali Ş.'nin ifadesinde 'namus meselesi'nden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

İŞ YERİ YANGININDA BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ADANA'da anahtarcı dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen işyeri sahibi Mahmut Yıldız , hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 'ndeki bir anahtarcı dükkanında çıktı. Bir apartmanın altında bulunan anahtarcı dükkanından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, dükkanın kepengini açıp, içeriye girdiğinde bir kişiyi baygın şekilde yatarken buldu. Dükkandaki yangın, itfaiye erlerince büyümeden söndürülürken, işyeri sahibi olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen Mahmut Yıldız ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

2 POLİS, LİNÇTEN KURTARDIKLARI CEREN'İN KATİLİNİN KAÇMASINI YARALI HALDE ENGELLEMİŞ

ORDU'da, balerin Ceren Özdemir 'i (20) bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç'un (35), kendisini sokak ortasında linçten kurtarıp, gözaltına alan 2 polisi kelepçe takılmadan, hızla bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı. Arduç'un kaçmasını yaralı halde engelleyen polislerin Ordu Devlet Hastanesi 'nde tedavi gördüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ordu'da, 3 Aralık Salı günü saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

YARALI POLİSLER, KAÇMASINA ENGEL OLMUŞ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısı Özgür Arduç'u 4 Aralık'ta, esnafın ihbarıyla otogar yakınlarında, Altınordu ilçesi Yenimahalle 'de yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen Arduç'u polis ekipleri yakaladı. Bu sırada çevredekiler, büyük tepki gösterdikleri katil zanlısını linç etmeye kalkıştı. Öfkeli kalabalığa güçlükle engel olan polisler, kelepçe takmayarak, üzeri aranmadan, katil zanlısını hızla ekip otosuna bindirdi. Arduç'un, yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp, emniyete götürüldüğü sırada, bir anda belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan 2 polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı. Polislerin yaralı halde hemen müdahale edip, Arduç'un kaçmasına engel olduğu öğrenildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle Özgür Arduç'un, aynı aracın kafesli olan bagaj kısmına koyularak, emniyete götürüldüğü belirtildi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 2 polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİL' RAPORU VERİLMİŞ

Öte yandan Özgür Arduç'un, 9 Mart ve 5 Nisan 2005 tarihlerinde askerlikten firar ettiği, 2005 yılının Mayıs ayında ise askeri cezaevinde isyana kalkıştığı, askerliğe elverişli olup, olmadığının belirlenmesi için Sarıkamış Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedaviye alındığı ortaya çıktı. Arduç'un, o yıllardaki ruhsal durum muayenesi sonucu antisosyal kişilik bozukluğu bulunduğu ve askerliğe elverişli olmadığı yönünde rapor verilip, terhis edildiği öğrenildi.

Özgür Arduç hakkında, uzman hekimlerce hazırlanan raporda, "Mizacı kızgın ve sosyabilitesi güven telkin etmiyor. Çocukluğundan beri otoriteyle problemlerinin olduğu, impulsivite (düşünmeden harekete geçme), saldırganlık, askerliğin gereklerini yerine getirmediği, suç işlemeye meyilli olduğu anlaşılmaktadır" denildiği ortaya çıktı.

Emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden ve cinayetten 2 gün önce açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıkan Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,

AYAKLARI KAMYONUN ALTINDA KALAN AYLİN'İN SAĞ AYAĞI KESİLDİ

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e (9), çarpan harfiyat kamyonu ayaklarının üzerinden geçti. Ağır yaralanan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Aylin'in annesi Handan Dağdeviren, kaza yerinde kızının kanlı ayakkabılarını görünce sinir krizi geçirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe 'de meydana geldi. Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı. Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Menteşe Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin'in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin'i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aylin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede bekletilmeden röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ardından ameliyata alındı. Aylin'in sağ ayağı kesildi.

Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer yandan, kamyonun tekerinin yanında Aylin'in kanlı ayakkabılarını gören anne Handan Dağdeviren sinir krizi geçirdi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

TEK KATLI EV YANDI, AİLE EVSİZ KALDI

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişilik Kartal ailesi, son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Kilimli Belediyesi 'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 5 çocuk babası İkram Kartal'a ait tek katlı evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden İkram Kartal, eşi Gülisraf Kartal (50) ve evde bulunan kızı Zeynep (20) ile oğlu Ercan Kartal (34) son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Alevler ise kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesiyle gelen Kilimli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Tüm evi saran yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının yan taraftaki eve sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük mücadele verdi.

Bölüm Mahallesi Muhtarı Gündüz Cora, söndürme çalışmalarına mahalleli olarak destek verdiklerini belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri ve diğer ekipler geldiler. Mahalle sakinleriyle beraber yangını söndürmeye çalıştık. Bu ev yandı yetşiemedik. Can kaybı yok." dedi.

2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken Kartal ailesi geçici olarak yakınlarının evine sığındı. Yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

ADIYAMAN'DA EV YANGINI

ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın 1'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün akşam Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Şevket Yılmaz 'a ait 3 katlı binanın 1'nci yangını fark eden Yılmaz, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangında ev kullanılamaz hala gelirken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

CEREN'İN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA ORDULULARDAN GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

ORDU'da esnaf ve kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine, güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Ordulular, güvenlik kameralarının, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un yakalanmasını kolaylaştırdığını söyledi. Ordu Valiliği'nce 2012'de hırsızlıkların önüne geçilmesi ve suç işleyenlerin kısa sürede yakalanması için vergilendirilen iş yerlerine güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirilmişti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir'in, 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülmesinden sonra kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı. Ceren'in katilinin yakalanmasını, kayıtları incelenen güvenlik kameralarının kolaylaştırdığını belirten kent sakinleri, bu sayede polisin çalışmalarına katkı sağlayacaklarını söyledi.

'KAMERA MECBUR OLMALI'

Acı olaydan sonra güvenlik kamerası olan sokakları kullanarak, ev ile iş arasında gidip, geldiğini anlatan Yavuz Aydın , "Güvenlik kameraları ihtiyaç. Evlerde, iş yerlerinde, sokakta, her yerde olmalı. Bunlar çoğaltılmalı. Kameralar caydırıcı olabiliyor; suçluların yakalanmasında, tespit edilmesinde etken. Mecbur olmalı. Kamerasız bu millete rahat yok" dedi.

Katil zanlısının yürüdüğü sokak üzerinde iş yeri bulunan Osman Pak ise güvenlik kamerasının önemine vurgu yaparak, "İş yerimizde güvenlik kamerası var, 24 saat kayıt altında. Hem iç mekanı hem de dışarıyı gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olursa mutlaka bekleriz, yardımcı oluruz. Sorumluluk almayı kendimize vazife olarak görüyoruz" diye konuştu.

'KAMERA OLAN YERLERDE YÜRÜYORUM'

Kentte yeni iş yerini açan İrfan Öztürk, olayın ardından dükkanına güvenlik kamera sistemi kurmayı düşündüğünü anlatarak, "Bu olay bizi derinden üzdü. Katilin yakalanmasının ardından kameraların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra sokakta ben de kamera olan yerlerde yürüyorum. İş yerime kamera sistemi kurmayı düşünüyorum" dedi.

Bölge esnafından Bilgin Türkyılmaz da olayın ardından tedirginlik yaşadığını belirterek, "Bu olaydan sonra korkuyorum, tedirgin oluyorum. Eve hiç tek başıma gitmedim, eşimle beraber gidiyorum" diye konuştu.

VALİLİK KAMERA ZORUNLUĞU GETİRMİŞTİ

Öte yandan Ordu Valiliği'nce 2012 yılında, hırsızlıkların önüne geçilmesi ve suç işleyenlerin kısa sürede tespit edilip, yakalanması amacıyla vergilendirilen iş yerlerine güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirilmişti.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,

Ceren'in kabri çiçek bahçesine dönüştü (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ordu'da, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kendisini telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulunan ve konunun takipçisi olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Acılı baba Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Taziyelerini iletti, konunun takibinde ve bizzat yardımcı olacağını söyledi. Bugünkü açıklamalarını da dinledim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'ma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisini ziyarete gelen, Giresun 'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile acılarını paylaşan herkese teşekkür eden Yılmaz Özdemir, " Türkiye 'nin her tarafından bize ulaşan tüm dostlara, vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Taziyeye gelenlerimiz var, sağ olsunlar. Moral veriyorlar, destek oluyorlar bize. Kapımız 24 saat herkese açık. İsteyen her zaman taziyeye gelebilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,

SAMSUN'DA KADINLAR, CEREN İÇİN YÜRÜDÜ

SAMSUN'da, Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da evinin bulunduğu bina önünde öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) anısına yürüyüş düzenledi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 'nde bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları pankart ve dövizlerle Sülemaniye Geçidi'ne yürüdü. 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atarak yürüyüşlerini tamamlayan kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Ceren Yazıcı, "Derin bir isyan ve üzüntüyle söylüyoruz ki son bir yılda 340 kadın, son bir ayda ise 38 kadın katledildi. Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafeti ve özel hayatını gerekçe kılarak yapılan paylaşımlar, katillerin zihniyetlerini haklı gösterecek şekilde hareket ediyor. Mücadele etmemiz gereken asıl zihniyet tam olarak budur. Son yıllarda ülkemizin yaşadığı sosyoekonomik değişimler, suç oranını bir önceki yıllara göre yüzde 14 artırmıştır" dedi. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

ÇİFTE CİNAYET ŞÜPHELİSİ AFGAN TUTUKLANDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan 2 ev arkadaşını bıçaklayarak, öldüren Daşmurat Nazari (26), mahkemece tutuklandı. Nazari, cinayetleri kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları için işlediğini ileri sürdü; ancak yapılan adli tıp muayenesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Afgan Daşmurat Nazari, Topraklık Mahallesi'nde aynı evi paylaştığı vatandaşları Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei'yi (26) önceki gün saat 11.00 sıralarında, uyurken boğazlarından bıçaklayarak, öldürdü. Nazari, olayın ardından polise gidip, teslim oldu. İfadesinde, suçunu itiraf edip, Yagubi ve Rezaei'yi kendisine nitelikli cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle öldürdüğünü anlatan Nazari, "Yagubi, birlikte kaldığımız evde, bana iki kez nitelikli cinsel istismarda bulunmuş, farkına varamadım. Ayrıca Rezaei de Lal Mohammad de bana nitelikli cinsel istismarda bulunuyordu. Uykum ağır olduğu için anlayamadım. Ağrım olunca fark ettim. Elimde delil olmadığı için polise gidemedim. Emin olmak için fermuarımın arasına kürdan ve ip koyuyordum. Sabah kalktığımda yerinde olmuyordu. Bu durum bir kaç kez tekrar etti. O zaman nitelikli cinsel istismara uğradığımın farkına vardım. Bana cinsel istismarda bulunduklarını anlatıp, dalga geçtikleri için gururum kırıldı. Bu nedenle ikisini de öldürdüm" dedi.

Daşmurat Nazari'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinde, nitelikli cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Daşmurat Nazari, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

HDP önündeki eylemde 97'nci gün (2)

BÜYÜKELÇİLERDEN ZİYARET

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, HDP il binası önünde oturma eylemindeki aileleri ziyaret etti. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü. Çocukları kaçırılan anne- babalar, büyükelçilere, eylemi neden sürdürdüklerini anlattı. Aileler, büyükelçilerden çocuklarının bulunması için yardım talebinde bulundu.

Ziyaretin ardından büyükelçiler bina önünden ayrılırken, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi ve çocuğunu yanına alarak, tekrar nöbet çadırına gidip, annelerle konuştu ve acılarını paylaştığını, yanlarında olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

AK PARTİ'Lİ ERKAN: EVLATLARI DAĞA ÇIKMIŞ AİLELERİN YARALARINI SARMAYA HAZIRIZ

Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Evladı dağa çıkmış olan ailelerin yaralarını sarmaya biz hazırız. Onların acısını ızdırabı devlete bağlılık cihetiyle döndürmeye de biz varız" dedi.

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nca 7'nci olağan kongre öncesi Silopi ilçesinde delege seçimi yapıldı. Silopi Koç İlkokulu'nun konferans salonunda yapılan delege seçimleri öncesi konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti olarak evlatları dağa kaçırılmış ailelerin yaralarını sarmaya hazır olduklarını söyledi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSAN HAKKI İHLALLERİNDEN BİR TANESİ ÇOCUK SAVAŞIDIR'

Terör örgütü PKK 'nın 12-13 yaştaki çocukların eline silah verdiğini anlatan Erkan, "Demokrasi hiç tanımadığımız inanları bize belediye başkan adayı milletvekili adayı olarak adeta bir cunta adayı atamak değildir. Demokrasi, milletin iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanının belediyenin bir çalışanı tarafından yönetilmesi de değildir. Demokrasi, bizim buradaki yerel yönetim mekanizmaları varken Diyarbakır'da veya Kandil'de kurdukları sistemle buradaki kentleşmeden tutun da bütün ticari yaşama kadar yönetmek değildir. Demokrasi henüz yaşları 12, 13, 15 olan evlatlarımızın eline silahları verip de onları kardeşi kardeşe vurdurmak değildir. Ama sustuk, her defa sustuk. HDP'ye gönül veren kardeşlerimizin hepsi bizim başımızın tacıdır. Evlatları dağa çıkmış olan ailelerde, onlarında yaralarını sarmaya biz hazırız. Onların acısını ızdırabını devlete bağlılık cihetiyle döndürmeye de biz varız. Dünyanın en büyük insan hakkı ihlallerinden bir tanesi çocuk savaşıdır. Yaşları henüz 14-15 olmayan kişisel gelişimini tamamlamamış siyasi bir ideoloji benimseyecek alt yapıda olmayan evlatlarımızın eline silahlar verilmedi mi?" dedi.

'ÖLEN DE BİZDİK ÖLDÜREN DE BİZDİK'

Demokratik ve hukuki bir ortamda her türlü sorunun çözüleceğine vurgu yapan Erkan, "Evlatlarımız sitemli ve bilinçli bir şekilde terörün bir parçası haline getirilmedi mi? Yıllardır vurduk vurulduk. Ölen de bizdik öldüren de bizdik. Ben il başkanınız olarak kendi ailemin içerisinden dağa çıkanda oldu, geniş aile içerisinden şehit olan da oldu. Yetmez mi artık bu acılar. Biz AK Parti'nin yeni kadroları olarak bu toplumda huzurun mimarları olmak için buradayız. Yoksa siyasi başarılar bizi tatmin etmiyor. Daha fazla gençlerimizin yanlış yollara tenezzül etmesine tahammülümüz olmadığı için buradayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

ANKARA'DA 'ÜÇKAĞIT' ÇETESİNE 'JOKER' OPERASYONU: 9 TUTUKLAMA

ANKARA'da, üçkağıt tezgahıyla vatandaşları dolandıran çete polisin 'joker' operasyonu ile çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişiye ise ev hapsi verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde üçkağıt tezgahıyla vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti. Grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren iknacı, polisi gözetleyen gözcü, kazanıyormuş gibi gösterilen oyuncu, kağıtları dizen üçkağıtçı ve mağduru, "Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın" gibi sözlerle uzaklaştıran uğurlayıcıdan oluştuğu tespit edildi. 10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de ev hapsine alındı.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

HAYVANSEVERDEN 'MUTLU'YU İSTEMİYORUZ' EYLEMİ

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu'nun hayvanlara kötü muamelede bulunduğunu öne süren bir grup hayvansever, belediye önünde eylem yaptı.

Konyaaltı Belediyesi'nde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını iddia eden hayvanseverler, dün belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları gönüllüsü olduğunu öne süren yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde belediyenin başkanlık girişinde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya geldi. Yanlarında köpeklerini de getirdiği görülen hayvanseverler 'Mutlu'yu istemiyoruz' sloganı attı.

Kalabalık adına konuşan Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018 yılında bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Mutlu Karacaoğlu'nun görevden alındığını hatırlattı. Karacaoğlu'nun mahkeme kararıyla görevine döndüğünü aktaran Ebinc, "Göreve gelir gelmez yine hayvanların başına felaketler gelmeye başladı. Kısırlaştırılması ya da tedavi için gönüllülerin gönderdiği hayvanların akıbeti bilinmiyor. Her defasında 'Burası benim babamın çiftliği' diyerek istediği gibi at koşturuyor. Karacaoğlu'nun acil olarak görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmazsa her 2 ayda bir burada toplanacağız" dedi.

BARINAKTA ÖLÜ YAVRU KÖPEKLER

Kalabalık, açıklamanın ardından belediyeye bağlı barınağa giderek, hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvanseverler, kafeslerden birkaçında ölü yavru köpeklerle karşılaştı. Cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen Şebnem Ebinc, köpekleri toplayan görevliye "Nereye götürüyorsun köpekleri? Bunlara otopsi yapılacak bir yere götürme" diyerek tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan bir görevli de "Bunları morga koyacağız" ifadesini kullandı.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

