DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

TRABZON'DA TIR, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 20 YARALI

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Halim Kurt (54) ve üniversite öğrencisi Zehranur Tütüncü (19) yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden M.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü M.S. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 23 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların sağlık durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

2 YOLCU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt ile Zehranur Tütüncü, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelerde 21 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİ USTAOĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARET

Vali İsmail Ustaoğlu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaralıları, tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kazaya ilişkin gazetecinin "TIR sürücüsünün alkollü olduğu iddiası var, doğru mu?" diye sorduğu Ustaoğlu, "Şu an için bir şey diyemeyiz. Zaten o da şu an tedavi altında. Onların hepsi varsa yoksa tespit edilecek. Arkadaşlarımız şu an incelemeyi yapıyorlar" dedi.

AİLELER HASTANELERE KOŞTU

Öte yandan kaza haberini alan minibüsteki yolcuların aileleri de hemen hastanelere geldi. Aileler, hastanelerin acil servisleri önünde sağlık görevlilerinden bilgi almaya çalıştı. Acı haberi alarak, hastaneye gelen Halim Kurt ve Zehranur Tütüncü'nün yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) bugün Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü'nün (19) de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 10 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün çimento yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Dinar'a bağlı Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden İsa Gül'ün (49) kullandığı Efe Tur firmasına ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Ali Acar'ın (29) kullandığı 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyon yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak tarlaya yuvarlandı. Kamyon şoförü Ali Acar, kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunan 26 yolcu ve 3 personelden 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan otobüs muavini Ömer Aktaş ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar; Hatun Ünal (60), Eşref Ayremir (19), Şerafettin Işık (39), Çınar Işık (5), Gökhan Karadayı (32), Sezai Çiloğlu (40) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne; Gizem Geldioğlu (18), Özlem Er (22) ve Gülhanım Ertuğrul (23) ise Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, uzun süre kaza yapan otobüs ile kamyon bulundukları yerden kaldırılmak için çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AVM'NİN DIŞ CEPHESİNE YILBAŞI SÜSÜ YAPILIRKEN VİNÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bodrum'un Ortakent Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için panik ve korku içerisinde kaçıştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş'ın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından mbulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde panik yaşayanlar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OKUL KANTİNİNDE PİDE VE LAHMACUN YİYEN 18 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

İsmet İnönü Ortaokulu'nda, iddiaya göre okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrencide, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, aileleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk olarak taburcu edilen 8 öğrenci, aileleri ile birlikte ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Kantin işletmecisi K.B.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'DA 7 LİSE ÖĞRENCİSİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

BOLU'da, öğrenci pansiyonunda kalan 7 lise öğrencisi dışarıdan söyledikleri yemeği yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 7 öğrenci dün akşam saatlerinde dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayeti bulunan öğrenciler durumu pansiyon müdürüne haber verdi. Pansiyona 112 Acil ekipleri çağrıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 7 erkek öğrenciden 4'ü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenmenin kaynağıyla ilgili inceleme başlatıldı.

EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 4 YARALI

ISPARTA'da bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada üniversite öğrencisi E.E., tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, E. E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olan E.E. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.E. yanındaki tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 yaralıdan birisinin kasık bölgesinden yaralandığı diğer 3 kişinin ise bacaklarından yaralandıkları bildirildi. Ağır yaralanan kişinin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de E.E.'yi gözaltına alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri ekipleri tarafından yapılan delil arama çalışmalarında yerde 6 adet boş kovan bulundu. Gözaltına alınan E.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KİŞİ, BİRLİKTE YAŞADIĞI SEVGİLİSİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Mehmet B. (46), birlikte yaşadığı sevgilisi Nazan Can'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Silahı ateşlediği sırada Mehmet B.'nin de tetiğe sıkışan parmağı koptu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Cami Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre ekmek fırınında çalışan ve boşanma aşamasında olan Mehmet B., birlikte alkol aldığı Nazan Can ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet B. evde bulunan pompalı tüfekle Can'a bir el ateş etti. Can, göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, Mehmet B.'nin ise tetiği çektiği parmağı tüfekte sıkışarak koptu. Mehmet B., olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazan Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheli Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Edremit nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazan Can'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silahı ateşlerken parmağı kopan Mehmet B. ise Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

OTO KAPORTA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir oto kaporta atölyesinde çıkan yangında iki yavru köpek, duman zehirlenerek öldü. Atölye yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir oto kaporta atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen sardığı işyerine iki söndürme aracı ve bir tanker ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, İşyerinin metal saçlardan yapılma çatı ve duvarının bir kısmı yangın sırasında çöktü. Soğutma çalışmasını tamamlayan ekipler, yangın sırasında işyerinde bulunan iki yavru köpeğin dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ANKARA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN: 1 YARALI

ANKARA'da, 3 katlı bir iş hanının bodrum katındaki mobilya imalathanesinde çıkan yangında, 1 işçi yaralandı.

Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde bir iş hanı içerisindeki mobilya imalathanesinin talaş deposunda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathanede çalışan Aslan Çetinkaya bir anda büyüyen alevlerin arasında mahsur kaldı. Çetinkaya, itfaiyeden yardım çağırdıktan sonra pencereden havalandırma boşluğuna çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, demir mazgalı kaldırarak, Çetinkaya'yı havalandırma boşluğundan çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çetinkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'DA LOKANTANIN DEPOSUNDA YANGIN

ANKARA'da İtfaiye Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu. Bitişiğindeki evin de zarar gördüğü yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Altındağ ilçesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan bir esnaf lokantasının üst katındaki depo kısmında sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çatıya sıçradı. Yükselen alevleri, bitişikteki evde oturanlar fark etti. Hemen evlerini terk ederek sokağa çıkan kişiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanan iş yerinin önündeki caddeyi araç trafiğine kapatarak mahalleliyi bölgeden uzaklaştırdı. Çatıdaki alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Lokantada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

40 YAŞINDAKİ ADAMIN ÖLDÜĞÜ, KOKU APARTMANA YAYILINCA ORTAYA ÇIKTI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmana yayılan keskin koku ihbarı üzerine, ağır kokunun geldiği daireye giden polis ekipleri banyoda Halit Esen'in (40) cesedini buldu. Esen'in en az 10 gün önce düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Karahasanlı mahallesindeki 800. Yıl Konutları'nda dün gece saat 23.00 sıralarında bir apartmandan polise keskin koku ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana giden polis ekipleri beşinci kattaki daireye girdiklerinde banyoda 40 yaşındaki Halit Esen'in cesediyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Halit Esen'in en az 10 gün önce banyoda düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Maske takarak daireye giren olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Esen'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından apartmandan indirilerek cenaze aracına konan ceset otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Esen'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

DOMUZ AVINDA KAZAYLA VURULDU

ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.

Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TIR'LA ÇARPIŞAN TRAKTÖR, PARÇALARA AYRILDI: 1 YARALI

Tekirdağ'da TIR'la çarpışıp parçalara ayrılan traktörün sürücüsü Ali Ceylan, ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Muratlı karayolunun Kayı Mahallesi sapağında meydana geldi. Ali Ceylan yönetimindeki 59 EC 640 plakalı traktör köy yolundan ana yola çıktığı sırada iddiaya göre, şerit ihlali yaptı. Traktör, Muratlı yönüne ana yolda seyreden E.T. yönetimindeki 59 AJ 326 plakalı TIR ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmada traktör parçalara ayrılırken, sürücüsü Ali Ceylan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ceylan, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-Muratlı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarmanın çalışmasıyla trafik akışı tek şeritten sağlandı. Jandarma, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü E.T.'nin ifadesine başvurup, soruşturma başlattı.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS YARALANDI

KONYA'da, kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Ömer K.'nın kullandığı otomobil, polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, hastaneye kaldırılırken, sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, rutin uygulama yaptığı sırada Ömer K. yönetimindeki 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ömer K., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.

SURİYE ÇOCUKLARIN PARKTA BIÇAKLI KAVGASI: 1 YARALI

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu A.E.H. (14) parkta oyun oynadığı sırada yine Suriyeli olan Suriyeli F.M. (16) tarafından, çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralandı. A.E.H. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak'ta bulunan parkta yaşandı. Suriye uyruklu A.E.H. parkta oyun oynadığı sırada yanına gelen aynı ülke vatandaşı F.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda F.M., cebinden çıkardığı bıçakla A.E.H.'yi karın bölgesinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan A.E.H.'ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.E.H., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın zanlısı F.M. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAFE CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçak ve silah kullanılan kavgayla ilgili gözaltına alınan Abidin K., adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Olayın ardından tedavisi tamamlanan Abidin K., taburcu olduktan sonra sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek getirilen Abidin K., merdivenlerden polis yardımı ile çıkarak içeri alındı. A.K, gazetecilerin 'Cinayeti neden işledin?' sorusuna, "Ben cinayet işlemedim" diyerek cevap verdi.

GARSONA SALDIRDILAR

ADAPAZARI'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restorandan çıkan İbrahim A.'ya ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam ederken, olay anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 8 Aralık günü Adapazarı Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi. İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.'ya saldırdı. İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.'ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle canı yanan, elini yüzüne götüren İbrahim A.'ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.'ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

KADIN AKADEMİSYENE 'DARP' DAVASINDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

TRAKYA Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezgin Kondal'ın aynı fakültede araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'i darbettiği suçlamasıyla açılan davada, taraflar birbirlerini suçladı. Çelik, "Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 13 Haziran günü yaşanan olayda, iddiaya göre yemekhanede öğrencileriyle birlikte oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'in yanına, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Sezgin Kondal geldi. Kondal, "Burada ne oluyor? Olay ne?" diyerek, Çelik'in üzerine yürüdü. Çelik de "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışmada Kondal, Çelik'i itti. Yaşanan karmaşa sırasında da tekme ve tokat attı. Araya girenler, Kondal'ı dışarı çıkardı. Olay yemekhanedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önce Jale Aylin Çelik, ardından da Sezgin Kondal, şikayetçi oldu.

Edirne 8'inci Asilye Ceza Mahkemesi'nde Sezgin Kondal hakkında, 'basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Jale Aylin Çelik hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, müşteki-şüpheliler Çelik ve Kondal, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Sezgin Kondal, suçlamaları kabul etmeyerek Jale Aylin Çelik'in kendisini tırmalayarak, darbettiğini söyledi. Kendisi gibi akademisyen olan eşi Filiz Kondal'ın da olay sırasında yanında bulunduğu anlatan Kondal, "Eşim kesinlikle Jale Aylin Çelik'e vurmadı. Bana hakaret etti, eşime saldırdı" dedi.

'NE GÜLÜYORSUN, YARAN MI VAR?'

Jale Aylin Çelik ise, Filiz Kondal'ın gülerek yanından geçtiğini iddia ederek, "Ne gülüyorsun" diye sorduğunda "Yaran mı var?" diye sataştığını, ardından da eşi olan Sezgin Kondal'ın gelip, kendisini darbettiğini söyledi. Çelik, "Ben öğrencilerimle birlikte sınav öncesi oturuyordum. Bu sırada Filiz Kondal, yanımdan gülerek, geçti. Bir süre sonra yüzüme imalı bakıp gülerek, tekrar geçti. Kendisine 'Neden gülüyorsun' diye sorduğumda, 'Yaran mı var?' dedi ve gitti. Bir süre sonra eşi Sezgin gelerek bana saldırdı. Beni darbetti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Çelik'in tanıklarının dinlendiği duruşma ertelendi.

'SÜREKLİ SALDIRDI'

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Jale Aylin Çelik, şunları söyledi:

"Tanıklar dinlendi. Umarım karşı taraf hak ettiği cezayı alacaktır. Bugünkü süreçte durum lehimize gibi duruyor. En azından tanıklar dinlendi. Ben de yaşadığım olayı tekrardan anlattım. Yaşadıklarım konusunda fazla bir şey anlatmak istemiyorum ama bana şiddet uygulandı. Yüzüme tokat attı. Kendisini terslediğim için bana tokat attı. Ondan sonra bana saldırmaya devam etti. Sonrası zaten kameraya yansıyan şeyler. Sürekli saldırmaya devam etti, kendimi zar zor kurtardım. ve sonunda kurtuldum. Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum."

SAHTE ÜSTEĞMEN 5 KİŞİYİ DOLANDIRDI

KAHRAMANMARAŞ'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtıp 2'si kadın 5 kişiyi iş bulma vadiyle 12 bin lira dolandıran Turgay Atmaca (29) polis tarafından yakalandı. Evinde üniforma ile kurusıkı tabanca bulunan Atmaca, tutuklandı.

Polise başvuran 2'si kadın 5 kişi, bir üsteğmenin kendilerini iş bulma vadiyle dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Şikayetçiler, "Çarşıda buluştuğumuzda üniforması ve silahı vardı. Komutan olduğuna inandığımız için arkadaş olduk ve borç para verdik. 'Görevli olduğum askeriyede çevrem var, size iş ayarlarım' dedi. İş bulacağını söylediği için para verdik" dediler.

REZİDANSTA YAKALANDI

Şikayetçilerin verdiği eşkal üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcının, poliste 'bilişim yoluyla hırsızlık' suçundan kaydı olan Turgay Atmaca olduğunu belirledi. Bir rezidansta yaşadığı tespit edilen Turgay Atmaca, düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise üsteğmen rütbesinin takılı olduğu üniforma ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

'SENİ ASKERİYEYE TEMİZLİKÇİ OLARAK ALIRIM'

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Atmaca'nın ifadesinde, "İnternetten tanıştığım bir kadının 'Seni askeriyede kantine görevli olarak alabilirim' diyerek,1500 lirasını aldım. Yine internette tanıştığım bir başka kadından da 'Seni askeriyeye temizlikçi olarak alabilirim' diyerek 1400 lira dediği öğrenildi.

Turgay Atmaca, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (4)

4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVŞAKTA EYLEM

Manavgat'ta, Telad Elmas ile eşi Ayşe, gelini Aysel ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlar tarafından yol kapatma eylemi yapıldı. Eyleme kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, Hatıplar Mahallesi'nde yaşayanlar ve çok sayıda vatandaşla birlikte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar da katıldı. Eylemciler, kavşakta kazanın olduğu bölümü kaldırımdan söktükleri taşlar ve cansız mankenlerle kapattı.

'GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK'

Kısa bir açıklama yapan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, kazadan ve yitirilen canlardan dolayı bütün Manavgat halkının çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu kavşağın hatalı olduğunu çeşitli defalar biz çeşitli vesilelerle Karayolları Bölge Müdürlüğüne aktardık ancak sonuç alamadık. Kazanın olduğu akşam başkanımız hem Karayolları Bölge Müdürünü hem de Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu aradı. Sayın Valimiz gerekli duyarlılığı gösterdi. Karayolları Bölge Müdürümüz ekibiyle birlikte bugün belediyemize geldi. Belediye başkanımız, kendi arkadaşlarımız ve Karayolları ekibiyle birlikte bir toplantı yapıldı. Buradaki gerekli düzenlemeleri hep beraber yapacağız Karayollarıyla birlikte" dedi.

KARAYOLU ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Başkan yardımcısının açıklamasının ardından eylemciler, kazanın meydana geldiği kavşağın üzerinden geçen köprüye çıkarak D-400 yolunu çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Antalya'yı Mersin ve Konya'ya bağlayan karayolunda çift taraflı olarak yaklaşık 5-6 kilometrelik kuyruk oluştu. Eylem yapanların yanına gelen ve kazada babası, annesi, eşiyle çocuğunu kaybeden Musa Elmas, fenalaştı. Kollarına giren yakınları tarafından olduğu yere oturtularak sakinleştirilen Elmas, daha sonra karayolundan ayrıldı.

TARTIŞMA VE ARBEDE YAŞANDI

Yolda bulunan araçlardan birinde hasta olduğunun belirtilmesi üzerine Hatıplar Mahallesi Muhtarı Ahmet Aksoy, eylemin amacına ulaştığını söyleyerek, yolun açılmasını isteyince vatandaşlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan'ın yolun açılması yönündeki çağrısına eylem yapanlar Kaymakamın gelmesini isteyerek yanıt verdi.

KAYMAKAM YİĞİT: BAŞKA İNSANLAR MAĞDUR OLMAMALI

Bir süre sonra eylem yapılan yere gelen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, vatandaşlarla görüşerek, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kavşağın düzeltilmesi konusunda gerekenleri yapacağını, yolda bekletilen araçlarda hastalar olduğunu, başka insanların mağdur olmaması gerektiğini söyledi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in sözlerinin ardından eylem yapan vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

'BAKSANA CANLARIM GİTTİ'

Eylemden önce kazada annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas'la, yaşamını yitiren Aysel Elmas'ın annesi Fadime Çubuk, kız kardeşi Arife İbiş ve erkek kardeşi İbrahim Çubuk, Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulundu. Gözyaşları ve hıçkırıklar içerisinde güçlükle konuşan Musa Elmas, "Benim ciğerim yanıyor, başka ciğerler yanmasın. Bu önlem alınsın" dedi. Baldızının 'Musa dik dur' sözleri üzerine ise Musa Elmas, "Neyine dik durayım. Hallerim mi kaldı? Baksana canlarım gitti" diye konuştu.

'KUZULARIM GİTTİ'

Aysel Elmas'ın annesi Fadime Çubuk, yetkililerin bir an önce önlem almasını isteyerek, "Başka canlar yanmasın, benim kuzularım gitti. Evlatlarım gitti. 4 kişi gitti. Bir daha canlar yanmasın. Buna bir çare bulsunlar. Benim evlatlarımı geri getirebilecekler mi? Karayolları buraya bir çare bulsun, burayı düzeltsin" dedi.

'CİĞERİMİZ KÖZ GİBİ YANIYOR'

Aysel Elmas'ın kız kardeşi Arife İbiş, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "2 gündür yanıyoruz. Ciğerimiz köz gibi yanıyor. Karayolları mühendisi gelip bize bu kavşağın hesabını versin. Bu kavşakta kaç can daha yanacak, kaç can daha gidecek bir söylesin? Yeğenim, bacım, kayınvalidesi ve kayınbabası kara toprakların içinde yatıyor. Karayolları bunun bir çaresini bulsun. Son yanan can bizimki olsun, başka canlar yanmasın. 4 tane cenazeyi bir günde nasıl verdik, yaktı bizi yaktı" diye konuştu.

'DİĞER YEĞENİME OLMADIKLARINI NASIL SÖYELEYECEĞİZ'

Aysel Elmas'ın erkek kardeşi ve Talat Elmas'ın dayısı İbrahim Çubuk da yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İnanın çok üzüldük, yıkıldık. Ben sadece şunu düşünüyorum. Öksüz kalan diğer yeğenime annesinin olmadığını, ebesinin olmadığını, dedesinin olmadığını, abisinin olmadığını nasıl söyleyeceğiz? Yetkililer önce gelsin bize bunun bir cevabını versin."

İbrahim Çubuk hastanede tedavisi devam eden yeğeni Büşra Elmas'a yaşananları halen anlatamadıklarını da söyledi.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE VELİLERDEN DESTEK

GAZİANTEP'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi, veliler tarafından protesto edildi. Kampüs önüne gelen veliler, öğretmenlere sarılarak destek oldu.

Doğa Koleji'ndeki yaşanan maddi problemlerden dolayı Gaziantep'te bulunan okulda da öğretmenler ders bıraktı. Öğretmenlerin ders bırakma eylemine veliler de destek verdi. 4 aydır maaş alamayan öğretmenler birbirlerini sarılarak teselli etti. Doğa Koleji önünde toplanan bir grup veli, sloganlar atarak açıklama yaptı. Veliler adına açıklama yapan öğrenci velisi Sevgi Kaya, şunları söyledi:

"Toplandığımız bu yer, herhangi bir inşaat firmasının önü değildir. Bizler de satın aldıkları dairenin teslimini alamamış mağdurları değiliz. Biz Doğa Okulları'nın velileriyiz. Bizler bu kurumun vizyon ve misyonuna güvenerek çocuklarını teslim etmiş aileleriz. Son dönemde bu kurumun basiretsiz, ferasetsiz, liyakatsiz yöneticiler elinde ne olduğu ve ne olacağı belli olmayan bir işletme haline dönmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişemiz artmıştır. Burada aylardır öğretmenlerimiz, maddi ve manevi buhrana sürükleyen bu zihniyetin tutarsız açıklamaları sadece öğretmenlerin değil, bizlerin de yeter noktasını çoktan aşmıştır. Yönetim bilmelidir ki; burası bir eğitim kurumudur ve kaybedilecek olan da para değil, insandır. Yönetim unutmamalıdır, bunca sıkıntılara rağmen hiçbir sıkıntı yokmuş gibi tüm güler yüzüyle görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimiz de birer insandır. Onların da aileleri, bakmakla yükümlü oldukları insanlar ve insanı ihtiyaçları vardır. Bizleri bu esef verici hatırlatmaya mecbur bırakan yönetim kadrosunun bir an evvel mağduriyetlere son vermesini istiyor ve haklı davaların öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Basın açıklamasının ardından veliler, alkışlarla toplu halde okul bahçesine girip öğretmenlere destek verdi. Öğretmenler ve veliler birbirlerine sarılarak destek oldu.

EŞİ 2 AYDIR EVE DÖNMEYİNCE İNTİHAR ETTİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle S.T., Ağrı'ya gitti. Ancak aradan 2 ay geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine S.T. ile eşi İsmail T. telefonda tartıştı. İddiaya göre bunalım geçiren İsmail T., evde annesi, iki çocuğu ve arkadaşı E.K.'nin olduğu sırada yatak odasına giderek tabanca ile kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, İsmail T.'yi kanlar içerisinde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsmail T.'nin öldüğü belirlendi. İsmail T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİSİ YARALAYIP KAÇAN SURİYELİ EŞİNİ KIRAMAYINCA YAKALANDI

KONYA'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmak isterken yol açtığı kazada 1 polis memurunun yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), kendisini görmek isteyen eşini kırmayıp, eve gelince yakalandı. El Neccar, mahkemece tutuklandı.

Meram ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan Suriyeli Muhammed El Neccar tarafından kiralanan otomobili cadde üzerinde gördü. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu El Neccar, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında El Neccar, bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralandığı kazanın ardından şüpheli, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı.

SURİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölge abluka altına alındı ancak şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis, Muhammed El Neccar'ın, eşini telefon arayarak, izini kaybettirmek için Suriye'ye kaçacağını, bu amaçla bir araç bulmaya çalıştığını ve elinden yaralı olduğunu belirledi. El Neccar'ın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evine giden polis, eşine, kocasını aratarak, "Kaçmadan önce seni bir kez daha göreyim" dedirtti. Eşini kırmayıp eve gelen 2 çocuk babası El Neccar, polisler tarafından yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

'Güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık', 'bisiklet ve motosiklet hırsızlığı' ile 'taksirle yaralama^' suçlarından arama kararı bulunan Muhammed El Neccar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnme, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından işlem yapılan Muhammed El Neccar sevk edildiği mahkemede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

POLİS MEMURU TABURCU EDİLDİ

Öte yandan kazanın ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alınan polis memurunun taburcu edildiği öğrenildi.

MİSAFİR OLARAK KALDIĞI EVDE BEBEĞİNİ BIRAKIP KAÇTI

DENİZLİ'de annesi Suna B.'nin misafir olarak kaldığı evde bırakıp kaçtığı 3 aylık kız bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı. Çivril ilçesinde yakalanan anne Suna B. ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suna B. 3 aylık olduğu öğrenilen kız bebeğini, 3 gündür misafir olarak kaldığı akrabalarının evine bırakıp kaçtı. Eve geldiklerinde bebeği terk edilmiş olarak bulan yakınları, Suna B.'yi aradı. Suna B.'nin bebeğe bakmayacağını söyleşmesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan bebek, kontrol amacıyla ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip, korumaya alındı.

Öte yandan, polis Çivril ilçesinde olduğu belirlediği anne Suna B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

GAZİANTEP'TE YÜZLERCE POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonda baskın yapılan bir evin teras duvarında briketin kırılarak içine kamera yerleştirildiği ve şüphelilerin bu kamera ile sokağı gözlediği belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kaşıyaka ve Aydıntepe mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Yüzlerce polisin katıldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİ

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Drone ve dedektör köpek 'Max'ın da kullanıldığı operasyon kapsamında, bir evin teras kısmında briketlerin içerisinde saklanan güvenlik kameraları ile şüphelilerin sokağı gözetlediği belirlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

BALIKÇILAR VE VATANDAŞLAR BALIK SEZONUNDAN UMDUĞUNU BULAMADI

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonundan balıkçılar umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık türlerini olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu belirten balıkçılar, umduklarını bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Fiyatlar da balıkçı tezgahlarına yansıdı. Fiyatın yüksek olması hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun etmedi.

'ŞU ANDA BALIK OLMADIĞI İÇİN FİYAT PAHALI'

Balık sezonunun bereketsiz geçtiğini belirten balık hali esnafı Tuncay Dinç, Balık fiyatları pahalı. Hamsi biraz biraz irileşti ama 30 liradan satıyoruz. Eskiden ufak hamsi geliyordu, 20 liradan satıyorduk. Şu anda iri hamsimiz var ve lezzetli. Uskumu ve istavrit geliyor. Şu anda balık olmadığı için fiyat pahalı. İri balık az çıktığı için üzerine fiyatta biniyor. İstanbul'dan getirttiğimiz için nakliye de fiyat koyuyor. Üçüncü el biz olduğumuz ve biz de üzerine fiyat koyduğumuz için balık pahalı oluyor. Palamut durumu zayıf, yok gibi bir şey. Tezgaha getiriyoruz, 45-50 liraya satıyoruz. Milletin alım gücü olmadığı için palamutu getirtmiyoruz. Lüfer de az çıkıyor. 120 ile 140 lira arasında satıldığı için tezgahlara koyamıyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle kış balığı lüfer olmuyor. Eğer havalar soğursa belki lüfer olabilir dedi.

Tezgahlardaki balık fiyatlarından da bahseden Tuncay Dinç, Kültür çipurası 40 lira, zargana 30 lira, kültür levreği 35 lira, sarıkanat 75 lira, deniz levreği, 50 lira, kupa 20 lira, sardalya 15 lira, istavrit 25 lira diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BOL BALIK OLACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Balık sezonunun bu sene umdukları gibi olmadığını ifade eden balıkçı Engin Tunç ise, En başta palamutun kıt olması, çinekopların az çıkması, sezonu olumsuz etkiledi. Bunları küresel ısınma, hava sıcaklığı, denizlerdeki rezervlerin azalmasına bağlıyoruz. Şu bir gerçek ki, denizde hava suyu sıcaklığı çok önemli. Balıkları göçe etkileyecek bir etken olmuyor. Yani neticede suların soğuması lazım. Karadeniz'de büyük bir rezerv var. Balıklar bitmiş değil, fakat hava sıcaklığı, su sıcaklığı değişmediği sürece balık da kendisini göçe zorlamıyor. Her türlü balık çıkıyor. Önümüzdeki yıl bol balık olacağını temenni ediyoruz dedi.

Balık halinde alışveriş yapan Hüseyin Güney ise, balık fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.

ŞANLIURFA'DA ZABITA EKİPLERİNDEN 'ŞIRINGA ÇİKOLATA' DENETİMİ

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı. Ekipler tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakallarda denetim yaptı. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde ve bakkallarda satılan çok sayıda şırınga çikolataya el koyan ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yaptı. Zabıta ekipleri, baskında tarihi geçmiş ürünler ile ölüme yol açan şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.

TEKİRDAĞ'DA 'DUMANSIZ HAVA SAHASI' DENETİMİ

TEKİRDAĞ'da, Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu'nun da katılımıyla işletmelerde 'dumansız hava sahası' denetimleri yapılarak, bazı işletmelere para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu '2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında Tekirdağ Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal ile sağlık personelinin katılımıyla bazı işletmelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, tütün ve tütün mamullerini usule aykırı şekilde kullanılan işletmelere para cezası uygulandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, denetim gerçekleştirdiği kafe ve lokanta sahipleri ile kapalı ortamlarda sigara içip içilmediğinin kontrol edildiğini söyledi. İşletmelerin, sigara içilmez tabelalarını asması gerektiğini belirten Narinoğlu, "İşletme sahiplerinin bu konuda hassas davranmaları gerekir. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmez tabelaları görünecek bir yere asılmalıdır" dedi. Narinoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

BURDUR'DA FARKINDALIK MAÇI

BURDUR'da engellilere yönelik farkındalık etkinliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve beraberindekiler tekerlekli sandalyeye oturup, engelli öğrencilerle basketbol maçı yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Engelsiz Erişim Topluluğu tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Şartların eşit olduğu etkinlik kapsamında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, rektör danışmanları Doç. Dr. Ali Murat Alparslan ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli öğrencilerle basketbol maçında mücadele etti. Rektörlük Takımı ile Yıldızlar Takımı'nın mücadelesinde kazanan olmadı.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, hem kendilerinin hem de öğrencilerin tekerlekli sandalyede oturma, yaşama, mücadele etme farkındalığını hissettiklerini vurgulayarak, "Çok anlamlı bir organizasyondayız. Engelli sporcularımızın çabalarına biz de ortak olduk ve gerçekten çok zor olduğunu anladık. Güzel bir mücadele oldu. Bu farkındalık etkinliği bize konuya onların dünyasından bakmak, sahip olduğumuz sağlığın kıymetini bilmek ve engellilerimizi düşünme fırsatını verdi. Hepimiz engelli adayıyız. Engelli insanları anlamamız gerekiyor. O yüzden engelsiz üniversite olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Karşılaşma sonrasında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz takım oyuncularına çiçek verdi.

ANKARA'DA YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

ANKARA'da, 2 gündür şehri etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.

Başkent'te önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara'da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.

SİVAS'TA YOĞUN SİS (2)

KENTTEN SİS MANZARALARI

Sivas'ta, dün sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi, akşam saatlerinde arttı. Hava sıcaklığının eksi derecelerde ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, iş çıkış saatinde, trafikte aksama meydana geldi. Kent merkezinde sis manzaraları da ortaya çıktı. Tarihi kent meydanında, sis ve şehir ışıkları birbirine karışınca dışarıda olanlar da cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü'nce sisin 3 gün kentte etkili olacağı belirtilerek, trafikte meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

YEMEK YAPARKEN, ENGEL TANIMADILAR

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, down sendromlu öğrenciler, en güzel yemeği yapabilmek için yarıştı.

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği'nce 'Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Düğün salonundaki etkinlik öncesi rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 13 down sendromlu, müzik eşliğinde oynayarak, eğlendi. Daha sonra yarışmaya geçildi. Öğrenciler, şeflerin yardımıyla yemek yapmaya başladı. Down sendromlu öğrencilerin yemek konusunda engel tanımadığını söyleyen Dernek Başkanı Muhammet Karaöz, "Engelli arkadaşlarımız için şeflerin yardımıyla onları sevindirmek, güzel ortam yaşamaları için etkinlik düzenledik" dedi.

Şefler, 13 yarışmacıyı birinci olarak açıkladı.

MEVLANA, 'ŞEB-İ ARUS' TÖRENLERİYLE ANILDI

KONYA'da Mevlana, ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında gerçekleşen Şeb-i Arus törenleriyle anıldı. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy da katıldı.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, dün Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenleriyle sona erdi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve davetliler katıldı.

'MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ KATLEDEN BİR GÜRUH BUGÜN DE VAR'

İstanbul'dan hareket eden uçağı yoğun sis nedeniyle Antalya'ya iniş yapan ve oradan karayoluyla gecikmeli olarak törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana'nın insanı ve insanlığı yeniden Hakk'a, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdığını söyledi. Şentop, "İyiyle kötünün, Hak'la batılın savaşı bugün de sürüyor. 'Biz haçlıyız, biz Budistsiz, biz inançsızız, biz üstün ırkız, biz güçlüyüz, biz şuyuz buyuz' seslerini hala duymaktayız. Açıktan savaş ve yıkım çağrıları yapan odaklar, güçler bugün de var. 'Biz Müslüman'ız' kisvesi altında Müslüman kardeşini katleden, Kur'an ve akıl fukarası bir güruh bugün de var. Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası ve örgütlü" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Mevlana'nın yolunun insana İslam ile ayna tuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şifaya ihtiyaç duyan vuslata eren değil, geride kalanlardır. İnsan olmanın özünü unutup, beden dediğimiz kalıbın heves ve hedefleri peşinde koşar olduk. Her şeye sahip olma çabasında kaybolup, hiç olabilmenin değerini unuttuk. Nihayetinde madde, manadan daha fazla kıymet görür oldu. Bugün hepimiz, geldiğimiz bu noktanın acı sonuçlarıyla yüzleşmekteyiz. Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için unuttuğumuz hakikatleri hatırlamak ve hatırlatmak sorumluluğundayız. Bu yolda başvuracağımız en güçlü ve derin hafızalardan biri Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleridir."

ŞEB-İ ARUS TÖRENİNDE, SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Protokol konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan'ın, tasavvuf müziği konseri verdi. Ardından tasavvuf tarihi araştırmacısı Ömer Tuğrul Dinçer'in, Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi ile ilgili sohbetiyle devam etti.

Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı. Davetlilerin ilgiyle izlediği sema, Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenler tarafından gerçekleştirildi. Sema, kulun hakikate yönelip, akılla- aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hakk'ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür.

HER KIYAFETİN BİR ANLAMI VAR

Özel kıyafetlerle sema yapan semazenlerin başındaki sarık 'sikkesi', Mevlevilikte ölünce başucuna dikilen mezar taşını, hırkası mezarını, üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz beyaz renkli kıyafeti olan 'tennure' kefenini temsil ediyor. Tennurenin üstüne ise iliksiz ve düğmesiz yelek 'destegül' bele ise dört parmak genişliğinde Arap alfabesinde Elif harfine benzer 'Elifi nemed' kuşak takılıyor.

Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema gösterisinde semazenler, ilk önce kollarını çapraz bağlayarak, görünüşte 'Bir' rakamını temsil eder ve böylece Allah'ın birliğini tasdik eder. Ardından kollarını her iki tarafa açıp zikir yaparak, sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu, 'Haktan alır, halka saçarız, hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz' anlamına gelmektedir. Sağdan sola kalbin etrafında dönerek, bütün insanları, bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır. Yedi bölümden oluşan semanın her bölümünün ise ayrı bir manası bulunuyor.

