DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

SİMAV ŞEHİDİNİ UĞURLADI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, kaldırıldığı Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen önceki gün kurtarılamayarak, şehit oldu. Ailenin iki çocuğundan küçüğü olan Uzman Onbaşı Tunç'un cenazesi, önceki gün akşam saatlerinde askeri uçakla Uşak Havalimanı'na, buradan da karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Güney beldesine götürüldü.

Bekar olan şehidin, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen cenazesi, dün yakınları ve askerler tarafından alınıp, Güney Belediye Meydanı'na getirildi. Şehit Uzman Onbaşı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu meydana geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen askeri törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Törende, şehidin babası Recep Tunç, anne Gülizar Tunç ve ağabeyi Yusuf Tunç'un tabuta sarılıp, ağladı. Anne Gülizer Tunç'un "Peygamberimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize bizden selam götür. Bizlere de ahiret gününde şefaatçi ol benim mavi gözlüm" diyerek, gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve diğer protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Kütahya Müftü Vekili Mehmet Uzunca'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un tabutu, askerlerin omzunda Güney Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı, burada toprağa verilirken, tabutundaki Türk bayrağı babasına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un fotoğrafı

-Gülizar Tunç'un şehit oğlunun tabutu başında ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV(Kütahya),

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UZUNGÖL'DE YIKIM GERGİNLİĞİ

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için ekipler dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekiplerinin Uzungöl'e gittiğini haber alan vatandaşlar, yolları araçları ile barikat kurarak ulaşıma kapattı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılar ile ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, gece araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

UZUNGÖL'E ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı, ekiplerce alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Jandarma ekipleri, Uzungöl'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Taşhanpazarı mevkiinde karayolu üzerinde kontrol noktası kurdu. Jandarma ekipleri ise dışarıdan gelen vatandaşların ve gazetecilerin Uzungöl'e girmesine izin vermezken, kimlik kontrolü yapıyor. Yıkımlarının, bu sabah saatlerinde başlaması bekleniyor.

"KÖTÜ BİR SÜPRİZ YAŞADIK"

Yıkımı duyarak Uzungöl'e gitmek isteyen Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, "Yıkımlar için Ankara'dan bakanlık heyetince yeni incelemeler bekliyorduk. Ama biz onları beklerken kötü bir sürprizle karşılaştık. Askerler geldi, her tarafı kapattılar. Biz de Trabzon'dan gelip Uzungöl'e gitmek istedik. Ama geçişimize izin verilmiyor. Yolumuz kesildi; 2-3 saattir bekliyoruz, yukarı çıkamıyoruz. Bu hoş bir durum değil. Yukarıdan şu haberleri alıyoruz, insanların üzerine su sıkılıp, biber gazı kullanıyorlarmış. Sıkıntılı bir durum. Allah bize kolaylık versin. Uzungöl'e yeni imar düzenlemesi yapılması gerekir. Bu yapılan doğru değil. Yıkımlar durdurulmalıdır" dedi.

UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı güvenlik ekiplerince alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Jandarma ekipleri, Çaykara-Uzungöl karayolunda birçok noktada 10 güvenlik kontrol noktası kurup, dışarıdan gelen araçların girmesine izin vermiyor.

Ekiplerin yola çıktığını haber alıp, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapatan vatandaşlara ise jandarma ekipleri, TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Yaşanan olaylarla ilgili, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, gerginliğin devam ettiği Uzungöl'e çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği görüldü. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yıkım öncesi, birçok iş makinesi de bölgeye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarma kontrol noktası

Murat Akyüz konuşma

Muhabir anonsu (Fatih Turan)

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(Cep telefonu)

Güvenlik ekiplerinin müdahalesi

Vatandaşlardan ve ekiplerden görüntüler

Ateş yakarak bekleyen vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/ ÇAYKARA(Trabzon),

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TUNCELİ'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bugün saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kentten, yollardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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İNEGÖL VE GEMLİK'TE ORMAN YANGINI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atrıca Gemlik İlçesi'nde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bursa'da İnegöl ilçesi kırsal Tahtaköprü Mahallesindeki ormanlık alanda dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, şiddetli lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GEMLİK'TE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi Doğantepe mevkiinde bulunan dere yatağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrarken, yangına İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan ormanlık alandan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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BURSA'DA SAZLIK ALANDA YANGIN

BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında, İznik'in Çakırca Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın, şiddetli lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, çevre ilçelerden de destek ekip istendi. Günübirlik ziyaretçilerin kullandığı alanda çıkan yangında 20 dönümlük sazlık alan zarar görürken, müdahale sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alevlerden görüntüler

İtfaiye ekibinin bölgeye gidişi

Röp.

Yangından genel ve detaylar

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Yangından görüntü ve söndürme çalışmaları

Röportajlar

Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY - Hayri ŞEN/ İZNİK(Bursa),

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HURDALIKTA BAŞLAYIP 2 FABRİKAYA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki kereste fabrikası ile mermer fabrikasına sıçradı. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hayran caddesinde bulunan bir hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları gören gece bekçileri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada lodos nedeniyle hurdalıktaki yangın, yan taraftaki kereste ve arkasındaki mermer fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine 12 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğuta çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik ekiplerinden görüntü

Yangından (alevlerden) görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

İtfaiye erinin zor anları

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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OTOMOBİL FABRİKASININ BOYAHANESİNDE YANGIN ÇIKTI

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki otomotiv üretimi yapan fabrikanın boyahane bölümünde yangın çıktı. 2 işçinin yaralandığı yangın yaklaşık 1 buçuk saatte söndürüldü.

Arifiye'deki otomotiv firmasının fabrikasının boyahane kısmında, dün saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikada görevli itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık 1.30 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaralandığı belirlenen 2 işçi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fabrika girişi detay

Ambulans giriş-çıkış detayı

İtfaiye giriş-çıkış detayı

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/ SAKARYA,

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EDREMİT KÖRFEZİ KUVVETLİ LODOSUN ETKİSİNDE

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Ayvalık, Burhaniye ve Edremit sahillerinde zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalar sahilleri döverken, Ayvalık'ta bazı tekneler su altında kaldı.

Ayvalık, Edremit ve Burhaniye sahillerinde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Hafta içi Edremit Körfezi'nde yaşanan güneşli havanın ardından cumartesi günü itibarıyla şiddetli lodos başladı. Akçay ve Ayvalık'ta sağanakla karışık esen lodos nedeniyle oluşan dalgalar da sahillere vurdu. Ayvalık'ta lodos nedeniyle bazı teknelerin batarken, Şirinkent Mahallesi Sarp Kent Sitesi'nde bulunan bir market yanındaki ağaç da şiddetli lodos nedeniyle devrildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin 24 Aralık 2019 Salı günü saat 18.00'a kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Denizden dalgalar

Teknelerden görüntüler

Şiddetli rüzgar+dalgalar genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Kadri KAYA/ BALIKESİR,

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KÜÇÜKKUYU'DA DEV DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde gün boyu lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahili dövdü.

Kuzey Ege Denizi'nde gün boyu etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferleri durdurulurken, Lapseki- Gelibolu feribot seferlerinde ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Küçükkuyu'da ise saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen lodos nedeniyle, olaşan dev dalgalar sahili dövdü.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN YAPILACAK BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozacada'ya dün feribot seferleri yapılamadı. Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında bugün sabah yapılması gereken seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası nedeniyle, bugün sabah Bozcaada 'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 ve Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri yapılmayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Burak Gezen anons

Denizden ve dalgalardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

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OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN İKİ ARKADAŞ, ÖLDÜ

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurulan otomobildeki sürücü Bülent Mamak (40) ve arkadaşı Murat Gökler'e (46) ateş açıldı. Tabancayla vurulan iki kişi yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Mamak'ın kullandığı 01 GF 100 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası bilinmeyen araçla önü kesilerek durduruldu. Araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobile tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda mermilerin isabet ettiği 2 çocuk babası Bülent Mamak yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Murat Gökler ise ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerin olay yerinde çalışması

Hastane acilinden görüntü

Cenazenin sedye ile morga taşınması

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ YUMURTALIK(Adana),

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KONTROLDEN ÇIKAN TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü TIR iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazada, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Seyfettin Özü'nün(44) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Özü idaresindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, liman istikametinden demir çelik fabrikası yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kaza sonucu TIR'da sıkışan sürücü Özü'yü çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Seyfettin Özü sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Seyfettin Özü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan TIR'dan görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Nurdağı-Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Süleyman A. (69) yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Fatih A.'nın kullandığı 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yanlarındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/ NURDAĞI(Gaziantep),

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EREĞLİ'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 3 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü 195 promil alkollü çıktı.

Kaza, bugün 02.45 sıralarında Ereğli - Alaplı Karayolu Potbaşı mevkii Gülüç köprü girişinde meydana geldi. Ereğli'den Alaplı'ya giden Özkan Karaman (32) idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil elektrik direğini yıkarak dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Özkan Karaman ile araçta bulunan Oğuzhan Dandem (30) ve Sinan Türkoğlu ( 37) yaralandı. Yaralılar araçtan kendi imkanları ile çıkarak sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sinan Türkoğlu'nun vücudunda ezikler olduğu ve tedavisinin sürdüğü. Diğer iki yaralının ise ayakta tedavi edildiği ve taburcu oldukları öğrenildi. Yaralı sürücü ise yapılan alkol testinde 195 promil alkollü çıktı. Kaza sonrası, elektrik direklerini yıkan otomobil vinçle kaldırılırken, direklerdeki elektriği kesmek için BEDAŞ ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Dereye uçan otomobil

Hurdaya dönen araç

Aracın yıktığı elektrik direği

Kopan Elektrik kabloları

Olay yerine gelen BEDAŞ yetkililerinin çalışması

Aracın refüjü aştığı yol

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü Melik Uçkun (16) ile arkasında bulunan kuzeni Serkan Uçkun (16) yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan, Menekşe Caddesi'ne iddiaya göre kontrolsüz çıkan Melik Uçkun idaresindeki 34 VR 7568 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeki Yaşar Meresyedi (58) yönetimindeki 16 S 6286 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Melik Uçkun ve kuzeni Serkan Uçkun yere düştü. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Melik Uçkun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Yaşar Meresyedi'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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EMİNE DEMİR'İN KARDEŞİ: ABLAM ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORDU

MERSİN'de, eşi Habip Demir (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39) yakınları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlenen eyleme katıldı. 23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, "Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANI YERDE KALMASIN

Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, kız kardeşi Fatma Zirek ve katil zanlısı Habip Demir'in kız kardeşi Zeynep Demir, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı kentteki kadın örgütleri tarafından düzenlenen eyleme katıldı.

23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, "Ablam öldürülmekten korkuyordu. Ben yanında değildim ablamın. Katil bize geldi. Kapıdan 'Kendimi öldüreceğim' diye çıktı. Ablamı öldürmüş benim evime gelmiş. Kapıdan çıktıktan sonra oğlu aradı. 'Teyze, babam kendini öldürecek diye beni aradı, ne oluyor' diye sordu. Ağabeyim evlerine gidiyor, kapı kapalı. Balkondan içeri giriyor. Ablamı ölü halde buluyor. Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

'ANNEM YILLARDIR BİZİM İÇİN SABRETTİ'

Annesinin katili babası Habip Demir'in en ağır cezayı almasını isteyen Nurullah Demir, "Annem yıllardır bizim için dayandı, sabretti. Suçu yoktu, sebepsiz yere oldu. En ağır cezayı alsın. Çıkmasın oradan. Orada ölsün, çürüsün. Anneme hep çektirirdi. Defalarca bıçaklamaya kalkıştı. Annem engel oldu, biz küçüktük. Sonunda öldürdü annemiö diye konuştu.

'ÖYLE BİR CANİ BENİM AĞABEYİM OLAMAZ'

Habip Demir'in kız kardeşi ise Zeynep Demir ise şunları söyledi:

"Öyle bir cani benim ağabeyim olamaz. Zavallı bir cana kıydı. Onun da aynı şekilde ölmesi istiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu masunların gözyaşı yerde kalmasın. Masumdu yengem. Sorunları yoktu. Kendisi psikopat olmuştu, canileşmişti. Durup dururken kadına sarardı. Olmadık şeylerden huzursuzluk çıkarırdı. Kendi kafasında olmamış şeyleri olmuş gibi gösterirdi. Yalan söyleyecektir. Hiçbir lafına, sözüne kanmayın. Kendini masum gösterir. O masumluğun altında büyük canavar var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öldürülen Emine Demir'in ablası ve oğlunun açıklaması

Eşini öldüren Habip Demir'in kız kardeşinin açıklaması

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kesmetepe Beldesinde bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda bahçede toprağa gömülü 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp sorgulamak üzere karakola götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Jandarma ekipleri kazı çalışması

-Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyu çıkartması

-İl jandarma komutanlığı

-Uyuşturucular

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

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VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKAN YOLCU TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Necmettin K.'nın (50) valizinden 2 kilo 215 gram uyuşturucu çıktı. Adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nun Göksun Yolçatı mevkiinde Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlikleri kontrol edilen yolculardan Necmettin K.'nın uyuşturucu suçundan kaydı çıktı. Bunun üzerine polis, Necmettin K.'nın valizini kontrol etti. Valizden; 2 kilo 215 gram uyuşturucu, 111 cinsel uyarıcı hap, 24 kaçak içki, 11 paket kaçak sigara çıktı.

Gözaltına alınan Necmettin K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ele geçirilen uyuşturucu ve içkiler

Malzemelerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ GÖKSUN(Kahramanmaraş),

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Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)

ACİL YARDIM PAKETİ DAĞITILDI

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalında, rejimin hava saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırındaki güvenli bölgelere doğru göç eden sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "İdlib şehir merkezi ile Sarmada ilçesi arasındaki çeşitli noktalarda bombardıman nedeniyle göç yoluna düşen aileler için hazırlamış olduğumuz acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor. Dağıtımlarımızdan ilk etapta bin kişi faydalandı" dedi.

Tosun, saldırılar nedeniyle Türkiye- Suriye sınırına göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sivillerin araçlarla kaçışı

-İHH ekipleri gelenleri beklemesi

Paketler dağtılırken

-İHH Selim Tosun açıklaması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

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ERDOĞAN: TÜRKİYE, SURİYE'DE YAPTIKLARINDAN VE LİBYA MUTABAKATINDAN DÖNMEYECEK

DONANMA Komutanlığı'na bağlı Gölcük Tersane Komutanlığı'nda, 'Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı 'Pirireis', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla havuza çekilirken, 'Seydi Ali Reis' denizaltısının ise ilk kaynağı yapıldı. Törende konuşan Erdoğan, Libya ile varılan mutabakatla ilgili, "Türkiye ile Libya, denizlerde komşudur. Libya ile Akdeniz'de her türlü ortak çalışmaya hak sahibiyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi unutmamalıyız. Türkiye ne Suriye'de yaptıklarından ne de Libya'da vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir" dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'na bağlı Gölcük Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilen, 'Pirireis'in havuza indirilmesi ve 'Seydi Ali Reis'in ilk kaynak törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetler Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Havuza çekilecek denizaltımızın inşası 4 yıl önce başladı. İnşallah 2020 yılında hizmete girmiş olacak. 'Hızır Reis', 'Murat Reis' ve 'Aydın Reis'in ilk kaynakları yapılmış, inşaat sürecine geçilmiştir. Bugün 'Seydi Ali Reis'in kaynak törenini gerçekleştiriyoruz. 2020 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız daha denize girecektir. Denizaltılarımızın şimdiden ülkemize, milletimize, ordumuza, denizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'İNSANLIK İÇİN GECİKMİŞ HAK TEMSİLİ İÇİNDEYİZ'

Hedefin, 'Milli Denizaltı Projesi'ni hayata geçirmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Milli denizaltılarımızın ilk kaynak ve denize girme törenlerinde inşallah birlikte olacağız. 'Seydi Ali Reis' hayatı filmlere konu olacak adeta bir süper kahramandır. Bu denizcimiz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Hint Okyanusu boyunca savaşa savaşa Hindistan'ın en ucuna gitmiştir. Yıpranan donanmasının silahlarını Hindistan'ın en ucundaki kabilelere teslim edip karadan dönüş yoluna geçmiştir. İstanbul'a kadar karadan süren seyahati hayranlık vericidir. Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor. Tarihi, kültürü, medeniyeti, başarıları unutturulmak istenmiştir. Sanki bu devlet- millet geçmişi ile ilişkisi kesik bir anlayış yapılmaya çalışılmıştır. Milletimiz epeyce bir zaman kulaktan kulağa aktarılan hatıralarla gizli saklı okunan kitaplarla sahip çıkmıştır. Devletlerimizin köklü mazisi bulunuyor. Anadolu'yu merkez aldığınızda Baltık ülkeleri, Çin'e, Kuzey Afrika topraklarına, Cebeli Tarık'a kadar her yerde izimiz vardır. 'Attığımız her adımda bize burada ne işiniz var?' diye soruyorlar. Asıl sorulması gereken soru; 'Biz bunca yıldır neden orada yokuz?' olmalıdır, başını belaya sokma değildir. Tam tersine tüm insanlık için gecikmiş bir hak temsili içindeyiz. Suriye, Doğu Akdeniz'de izlediğimiz politika aynıdır. Libya ile yürüttüğümüz çerçeveler de bu konudadır."

'BIÇAK GIRTLAĞA DAYANANA KADAR SÜKUNETTEN TAVİZ VERMEDİK'

Artık suskun politika sürdürme lükslerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yunanistan ve onu destekleyen ülkeler uzun süredir Türkiye'yi denize adım atamaz hale getirme hazırlıkları içindeydi. İsrail'in de benzer çabalar içinde olduğunu biliyoruz. Bizim durduk yere maraza çıkarmak gibi bir niyetimiz yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar sükunetten taviz vermedik. Artık suskun politikayı sürdürme lüksümüz yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya'dan vazgeçerse denize girecek, kıyı, olta atacak vaziyet bırakmayacaklar. Karşıdakilerin ahlak diye bir derdi bulunmuyor. Türkiye'ye, milletine karşı öyle bir kinleri var ki dünyadan kökümüzü kazıyacaklar. Ülkemiz bu tür sinsi, açık saldırılara karşı kendi hakkını, hukukunu, çıkarlarını koruyabilecek güce sahiptir. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin balıkçılıkta yüzde 1 hakkına elbette razı olmayacağız. Hidrokarbon aranmasından dışlanmış bir Türkiye'ye rıza göstermemizi kimse bizden beklemesin. Ege'de hazırladıkları projeye Türkiye'nin haklarına göz dikenler, meydanı boş olmadığını bilmelidirler. Gerek kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları meselesinde yerleşik uygulamalara karşı hiçbir adımımız yoktur. Libya ile 10 yıl önce ilk adımları attık. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile harita üzerinde konuşup, anlaşmaya varmıştık. Deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata göre bize bu hakkı veriyor. Bölgedeki karışıklıklar sebebiyle biraz gecikti. 27 Kasım'da yapmış olduğumuz anlaşma ve haritalar üzerinden yürümüş ve neticelenmiştir. Bu anlaşmaların gereklerinin tümünü yerine getireceğiz. Herkesle görüşmeye, konuşmaya, yeni yollarlar bulmaya çalışacağız."

'AÇIK KAPILARI YENİDEN KEŞFEDİYORUZ'

Türkiye'nin zincirlerini kırdığını görenlerin paniklediğini belirten Erdoğan, "Hiç kimse kıyılara hapsetmek için karşımıza gelmesin. Ege ve Akdeniz'in sahibi bu kıyılara sahip olan ülkelerin tamamıdır. Biz de sonuna kadar tüm imkanlarımızla mücadele etmeye kararlıyız. Son 17 yılda Balkanlar'dan Güney Amerika'ya kadar açılım politikaları hayata geçirdik. Yaptığımız, tarihimizde ve medeniyetimizde var olan açık kapıları yeniden keşfetmektir. Hiçbir yerde kendimizi garip, öteki hissetmedik. Sevinçleri gözlerinden okunan insanlarla yeniden karşılaşan insanların muhabbeti ve hasretiyle karşılaştık. Kiminin zulüm kiminin tehditle yaptığını biz sadece bir selam bir temasla oluşturmayı başardık. Yakın coğrafyamızda bu politikanın sonuçlarını çok daha çarpıcı bir şekilde gördük. Demokraside, ekonomide, altyapıda katettiği bölgesinde ve dünyada gerçekleştirdiği olumlu politikayla Türkiye'nin zincirlerini kırdığını görenler adeta panikledi. Türkiye'yi durdurmak için terör örgütleri de dahil tehditler de dahil tüm yolları denediler. Ama hamdolsun Allah'ın yardımı, milletimizin dirayeti ve desteğiyle önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE LİBYA DENİZLERDE KOMŞU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de yaptıklarından ve Libya'da vardığı mutabakattan geri dönmeyeceğini belirterek, "Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla nasıl büyük bir oyunu bozduğumuz açıkça ortada. Tarih ve hukuk bilmez gafiller, 'Libya nere Türkiye nere?' diyebiliyor. Ülkemizi ve bizi 'maceracılık' ile suçluyorlar. Belli güçlerin piyonu olan bir savaş baronuna sahip çıkıyorlar. Türkiye ile Libya denizlerde komşudur. Libya ile Akdeniz'de her türlü ortak çalışmaya hak sahibiyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi unutmamalıyız. O zaman Gazi Mustafa Kemal, orada ne arıyordu? Demek ki Libya, canımız pahasına yer almamız gereken bir yerdi. Libya'da sayıları milyonla ifade edilen soydaşlarımız bulunuyor. Türkiye ne Suriye'de yaptıklarından ne de Libya'da vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir" diye konuştu.

BAKAN AKAR: ETKİN ORDUYA SAHİP OLMAK ZORUNLULUK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelede yerli ve milli ürünlerin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"'Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilki olan 'Pirireis' ile 'Seyit Ali Reis'in, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde belirsizlik ve risk dolu dönemden geçiyoruz. Ülkemizin güvenliği için sadece bugün için değil gelecek için de hazırlıkları yapmak mecburiyetindeyiz. Etkin, caydırıcı bir orduya sahip olmak bizim için tercih değil zorunluluktur. Terörle mücadele operasyonlarında yerli ve milli sanayi ürünlerimizin ne kadar önemli olduğu açıkça görülmüştür. Türkiye enerji ve birikimini boşa harcayan bir ülke değil. Yerli ve milli imkanlarla yürütülen korveti, Altay tankı, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, yeni tip karakol botları, hava savunma sistemleri ve birçok sistemler savunma sanayisinde geldiğimiz noktayı göstermektedir. Türkiye savunma sanayindeki stratejik ihtiyaçlarını kendisini üretebilir, ihracatını yapabilir duruma gelene kadar durmayacağız. Yapabileceğimizi gördük ve üretmeye devam edeceğiz. Savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine çıkardık."

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: 2020'DE HİZMETE GİRECEK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de havuza çekilen denizaltının 2020 yılında hizmete alınacağını söyleyerek, "Sözleşme kapsamında yeni sistem cihazlar sağlanarak ek imkan ve kabiliyetler sağlanmıştır. Ürün yerleştirme, sanayileşme gibi çok boyutlu bir projedir. 'Reis' sınıfı denizaltılarda yerli ve milli yakıt pili ana elektrik motoru ve batarya geliştirilmesine kurumumuzca başlanmıştır. Havuza çekim işlemini gerçekleştirdiğimiz denizaltının ise 2020 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER: DENİZ KUVVETLERİMİZ GURUR KAYNAĞI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise törendeki konuşmasında, "Deniz Kuvvetlerimiz her coğrafyada gurur kaynağı olmuştur. Bugün denizaltıların 3 boyutta hareket edebilmeleri, uzun süre lojistik destek almadan harekat yapabilmesi, deniz harbinin kaderini değiştirmektedir. Değişen harekat ihtiyaçlarına uygun olarak 'Reis' sınıfı denizaltılar ile yeni imkanlara kavuşarak gücüne güç katacaktır. 'Yeni Tıp Denizaltı Projesi'ne emeği geçenleri tebrik ediyor, en kısa sürede donanmamız saflarına katılmalarını temenni ediyorum" dedi.

İLK KAYNAK ERDOĞAN'DAN

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seydi Ali Reis'in ilk kaynağını yaptı. Daha sonra törenle 'Yeni Tip Denizaltı Projesi' kapsamında yapılan ilk denizaltı 'Pirireis', havuza çekildi. Erdoğan, tören sona erdikten sonra tersane işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaynak yaparken çekilen fotoğrafı ve 'Yeni Tip Denizaltı Kaynakçı Sertifikası' verildi.

YENİ TİP DENİZALTI 'REİS' SINIFININ ÖZELLİKLERİ

'Reis' sınıfı denizaltı, 68,35 metre uzunluğunda, 6,3 metre çapındadır. 1850 ton deplasmana sahip denizaltıda, 40 kişilik personel görev yapabilecek. Denizaltıda sonar ve atış kontrolü ISUS 90-72, 8 torpido kovanı da bulunuyor. Modern torpido ve güdümlü mermi atma kabiliyetine sahip denizaltının ana tahrik sisteminde 2 adet MTU dizel jeneratör ile ana motor ve yakıt pili yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanı gelişi

-Konuşmalar

-Kaynak yapılması ve denizaltının havuza çekilmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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KARAMOLLAOĞLU: KANAL İSTANBUL YANLIŞ YATIRIM

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesini eleştirerek, "Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bilecik İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililerce karşılanan Karamollaoğlu, hükümetin politikaları ve yatırımlarını eleştirdi. Kanal İstanbul projesinin yanlış bir yatırım olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Dev gibi hastaneler doğru yönetilemiyor. Şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki zararda etse ben milletim için zarara razıyım. Yahu biz de razıyız. Milletin sağlığı için bugün yaptığımız zararın iki milsine de razıyız ama o para milletin sağlığına mı birinin kesesine mi gidiyor? Biz ona da bakarız. Aynı şey Kanal İstanbul'da da geçerli. Yapacağız deniyor. Yaparsınız, devlet size eğer önümüzdeki 5-10 sene daha imkan verirse bunu da belli bir noktaya getirebilirsiniz. Ama bilin ki bu çare etmez, çare olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin kimseye burayı Süveyş Kanalı'na, Panama Kanalı'na benzetemez. Bir tarafta Rusya, Bulgaristan, Romanya öbür tarafta bütün dünya. Zaten Rusya üzerinden boru hatlarıyla doğalgaz ve petrol gidiyor. Karadeniz'i kim kullanacak, niye kullanacak? Hem Panama Kanalı'nın hem Süveyş Kanalı'nın kullanılmaması durumunda 1500-2000 kilometre yol katetmesi gerekiyor gemilerin. Bunlar doğru değil, bunlar yanlış yatırımlar. Ama dönmezler çünkü burada başka bir rant var. Zaman içinde onlarda meydana gelecek" diye konuştu.

'HIZLI TRENE, KÖPRÜLERE KARŞI DEĞİLİZ'

Bugüne kadar uygulanan ekonomik politikaların kökünden yanlış olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Hata ediyorsunuz, biz ne köprüye karşıyız, ne hızlı trene karşıyız, ne de yola karşıyız. Biz bunların üretimde önce yapılmasına, borçla yapılmasına karşıyız. Siz önce fabrikalarınızı kurun ülkedeki işsizliğe bir çözüm bulun ülkeyi güçlendirin oradan kazandığınız parayla da istersen 3 tane köprü daha kur. Bugün 27 bin kilometre duble yol yapılım, onu istersen 40 bin kilometreye çıkar. O zaman bunu yap kimse karşı çıkmaz. Mühim olan kendi paranla yapabilmektir. Mühim olan o hizmetin halka bedava verilebilmesidir. Siz vatandaşa hizmet etmiyorsunuz ki sadece imkanı olanlara hizmet ediyorsunuz." dedi.

Asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle devam etti:

"Biz söyledik. Asgari ücret bugün hala açlık sınırında. Birde yoksulluk sınırı var, oda yoksulluk sınırının 3 misli maalesef. Mesele adalet meselesidir, sosyal adalet meselesi. Erbakan hoca bir senede yüzde 130 zam verdi. Biz öyle yapalım demiyoruz ki, enflasyonun üstünde ister yüzde 7, ister yüzde 10 ona da gücüm yetmez diyorsan yüzde 5 zam ver. Yüzde 7 zam versen, senede 10 yılda iki misline çıkar. Yani bundan 10 sene önce bugünkü hükümet çalışan insana enflasyonun üstünde yüzde 7 zam vermiş olsaydı, bugün 2 bin lira değil, 4 bin lirayı konuşuyor olacaktık."

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanmasına da değinen Karamollaoğlu, "Adaletin dışına çıktığın zaman zalim olursun. Bir sürü kayyum atandı şimdi. Yetmedi bir de ana muhalefet partisinin bir belediye başkanını görevden aldılar. Sırada başkaları var deniliyor. ya hani sen demokrattın? Hani sen demokrasiye inanıyordun?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel Başkan Karamollaoğlu'nun salana girişi

-Sloganlar ve salondan genel görüntü

-İstiklal Marşı

-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

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CHP ANKARA İL BAŞKANI GÜVENER: AYGÜN HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURULMASI BAŞLATILDI

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Ankara İl Kurulu'muz, bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, partiye aktif üyeliği bulunan CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini söyledi. Güvener, yaptığı açıklamada, "Parti üyemiz ve eski milletvekilimiz Sinan Aygün, bilindiği gibi inşaat işleri ile uğraşmaktadır. Kamuoyunda tartışılan inşaatları ile ilgili mahkeme kararlarını mecrasından çıkarıp bu hukuksal süreci takip edeceğini Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere bazı belediye meclis üyelerimizi rencide edeceği bir mecraya götürmüştür. Bununla yetinmeyip bir televizyon kanalına verdiği demeçte de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında da rencide edici ifadeler kullanmıştır. Bunu değerlendiren Ankara İl Kurulu'muz bugün toplanıp Sinan Aygün'ün yaptığı bu eylemler nedeniyle, bunu parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar olarak algıladığı için kendisini kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevki için hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Bundan sonrası Ankara İl Disiplin Kurulu'nun yapacağı hukuki bir süreçtir. Kendisinin elbette ki yazılı ifadesine başvurulacaktır ve ona göre de disiplin kurulumuz gereğini yapacaktır" dedi.

'CHP'NİN İKTİDARINA GİDEN BU YOLDA KİMSE ENGEL KOYAMAYACAK'

Aygün'ün neden böyle bir açıklama yaptığını bilemediklerini aktaran Güvener, "Yapılan soruşturmalar sonucunda neye bağlandığı, nerden kaynaklandığı, neden olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Partimizi iktidara giden bu yolda bizi bu yoldan alıkoymak için nerelerde komplolar kurulursa kurulsun hangi partilimiz hakkında hangi değerli belediye başkanımız ve genel başkanımız hakkında ne tür kumpaslar kurulursa kurulsun biz bunları kesinlikle boşa çıkaracağız ve CHP'nin iktidara giden bu yolunda hiç kimse önümüze engel koyamayacaktır. 31 Mart sürecini herkesin içine sindirmesini ve sandıktan çıkan halkın iradesine saygı göstermesini herkesten istiyoruz. Türkiye'nin sorunları var. İktidarıyla ve muhalefetiyle beraber Türkiye'nin sorunlarını çözmemiz lazım ve bunun dışında bazı komplo ve kumpaslarla uğraşmamamız gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Ankara il başkanı Güvener'in açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,

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YILDIRIM: ESKİ AK PARTİ, YENİ AK PARTİ DİYE BİR ŞEY YOK

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. AK Parti'nin kongre sürecinin de başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Uzun ince bir yoldan geliyoruz. Yola çıkarken yolun çetin ve zor olduğunu biliyorduk. Onun için yolları böldük, hayatları birleştirdi. Türkiye'yi doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir araya getirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kongre dönemimiz başladı. Bu süreç 2023, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yapacağız. Bütün heyecan ve gayretimizle, ilk günden itibaren yola çıkmış arkadaşlarımız heyecanımızı koruyacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de, eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete sevdalıyız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıldırımın salona gelmesinden görüntü

Binali Yıldırımın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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BARAJIN SU SEVİYESİ AZALINCA, ÇÖP VE ATIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy Barajı'nda, suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar, gün yüzüne çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nı sulamak için yapılan Boğazköy Barajı'nda, yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı. Zamanla çevreye kötü koku yayılmasıyla, çevre sakinleri tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Barajdaki çöplerden görüntüler

-Barajdan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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İKİ GÜNDE 160 BİN LİRA TOPLANDI, NURETTİN PROTEZİNE KAVUŞTU

KÜTAHYA'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyinin kaldığı özel yurdun mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım 2 günde sonuç verdi. Sanatçı Haluk Levent'in sosyal medyada paylaşarak destek verdiği Ekşi için 2 günde ihtiyacı olan protez için 160 bin lira toplandı. Nurettin Ekşi protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu saatten sonra hayaller kurup, o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağımö dedi.

Olay, 22 Ağustos 2015'te Kütahya'nın merkeze bağlı İkizhöyük köyünde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi (19) ziyarete gitti. İki kardeş dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da yurttaki işlerin bitirilmesini isteyerek iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.

Yurt Müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, mahkeme aşçı Bünyamin Dağ'a 18 ay 20 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık yurt müdürü Mehmet Kalkan'ı ise 'dosyaya yansıyan kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle' beraat ettirdi. Ekşi ailesi, Nurettin'in sağ koluna protez takılabilmesi için Kütahya Valiliği'nden makbuz karşılığında yardım toplama izni aldı. Ancak yeterli para toplanmadığı için bu kez de bankada hesap açarak yardım kampanyası başlatmak için dilekçe verdi. Sağlık Bakanlığı ve Kütahya Valiliği yaptığı değerlendirmelerin ardından Nurettin Ekşi'ye bankada hesap açarak yardım toplama onayı verdi.

HALUK LEVENT DESTEK OLDU

Kütahya Valiliği'nden yardım toplamak için onay çıkmasının ardından şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Kampanyanın resmen başlamasının ardından 2 günde kol protezi için gerekli olan 160 bin lira toplandı. Sanatçı Haluk Levent, en düşük teklif veren bir firmadan kol protezi alarak Nurettin Ekşi'ye edilmesini sağladı.

'5 YILDIR HAYAL KURAMIYORDUM'

Yaklaşık 5 yıldır sağ kolu dirseğin altında kesik olarak yaşayan Nurettin Ekşi, protezle birlikte yeniden hayal kurmaya başladığını söyledi. Protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu alışmaya çalıştığını ifade eden Ekşi, "Geçen yıl Haluk Levent aileme ulaşmış. Valilik izinleri ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra protez koluma kavuştum. Kullanmaya başladım. Henüz alışma aşamasındayım, yapamadığım hareketler var. Bir ay sonra yeni bir seans var. Bu seanslardan sonra daha iyi kullanmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Haluk Levent ve Ahbap grubuna çok teşekkür ediyorum. Özellikle anneme bu zor zamanları geçirdiğim 5 yılda benim için mücadele etti. Olaydan sonra hiç hayal bile kurmamıştım. Bu saatten sonra hayaller kurup o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağımı buradan söylemek istiyorumö diye konuştu

'ÇOK AĞIR BİR İMTİHANDI'

Nurettin Ekşi'nin Annesi Muhterem Ekşi de çok ağır bir imtihandan geçtiklerini belirterek, "5 yıl öncesi bu olay benim başıma geldi. Allah hiçbir anne babaya yaşatmasın. Çok ağır bir şey ama bir yıl öncesi Haluk Levent bize ulaştı. Ben Nurettin'in 'ağlayan gözlerini güldüreceğim' dedi. Şuan oğlum protez koluna kavuştu. Bütün anne babalar uyumasın evlatlarını bu şekilde gezdirmesin evlatlarına yardımcı olsunlar. Anne babalar için çok zor ve ağır bir imtihan. Ben Haluk Levent ve Ahbap topluluğuna çok teşekkür ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nurettin Ekşi ve protezi

-Protez kolunu takması

-Ekşi ile röp.

-Annesi ile protez koluyla tuttuğu kitaba bakmaları

-Ekşi'nin abisi ile konunu kullanma egzersizi yapması

-Protez eliyle telefona bakması

-Genel görüntüler

Haber-Kamer: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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KEMAL SUNAL'IN 'GÜLEN ADAM' FİLMİ GERÇEK OLDU, EVİ KAMYONLA TAŞIDI

ÇORUM'da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.

Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkınlığa uğradı. Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi. Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.

'1989 YILINDA ÇEKİLEN SAHNE, YENİDEN CANLANDI '

Ayrıca, ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini anımsattı. 1989'da Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı 'Gülen Adam' filminde, dönemin hayat şartları, fakirlik, gecekondu yıkımları ve bunların karşısında akıllıca düşünen bir adamın başına gelenler anlatılır. Kemal Sunal'ın hayat verdiği Yusuf Şaplak gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren biridir. Herkes onun ağlayacağı olayı beklemektedir. Bu sırada Yusuf ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşa eder. Yusuf zorlu hayat şartlarıyla boğuşur.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ara sokaktan kamyon kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşınma anı

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, 'BAKAN SELÇUK'U TÜRKÜYLE EVİNE DAVET ETTİ

KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u evine davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik uygulamaya konulan 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler velilerin evlerine konuk oluyor. Hayata geçirilen bu projeden yola çıkan Kırıkkale'ye bağlı Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' isimli şarkıyı yazdı. Yazıp seslendirdiği şarkıyı Twitter'dan paylaşan Akkösel, "Sayın Bakanım, 40 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum" diyerek, Bakan Selçuk'un evine konuk olmasını istedi. Akkösel'in bu videosu Twitter da en çok izlenen videolar arasına girdi.

Öte yandan, il genelinde uygulanan bu proje kapsamında, 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mustafa Akkösel'in türküyü okuması

Akkösel'in Bakan Selçuk'u davet etmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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HAKKARİ'DE KAYAK MERKEZİ SEZONA HAZIR

HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kayak merkezinde 100 yatak kapasiteli otelin ihalesinin yapıldığını, önümüzdeki yıl yapımına başlanacağının müjdesini verdi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte kayak merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, kayak merkezinin yeni sezona hazır olduğunu belirterek, "Bu kış inşallah telesiyejimiz Hakkari'deki kış turizmine hizmet edecek. Geçtimiz yıl pist uzunluğu bin 200 civarıydı. Ama bu sene pist uzunluğu 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Telesiyej sayesinde buranın kış turizmi daha da artacak. Hakkari'ye her şekilde ciddi yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan Hakkari'ye tekstil fabrikasını kurmaya çalışıyoruz, bir taraftan da doğalgazımıza kavuşuyoruz. Bunun yanında Hakkari Valiliğimiz kayak merkezi için de 100 yatak kapasiteli, 50 odalı bir otel ihalesini de yaptık. İlkbaharda yapımına başlayacağız. Biz, bu sezon komşu illerimizin yanı sıra komşu ülkeler İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, bindikleri yeni telesiyejle kayak merkezini inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, bindikleri telesiyejde kayak merkezini incelerken

Vali Akbıyık'ın açıklaması

-Vali Akbıyık, kayak merkezine gelen ailelerle sohbet ederken

-Kayak merkezinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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