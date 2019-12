DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Karadeniz'de 26 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (2)- Yeniden

KARADENİZ Bölgesi'ndeki 4 ilde, dün akşam saatlerinden itibaren 26 farklı noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 5 ev yandı, fındık bahçeleri zarar gördü. Yangınlara müdahale sürerken, Trabzon Valiliği'nde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 26 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Saat 17.00'den sonra bölgelerden peş peşe yangın ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor. Çalışmalara, vatandaşlar da destek veriyor.

TRABZON'DA 5 EV YANDI

Trabzon'da 10 ilçede, 22 farklı noktada çıkan yangınlarda, Çaykara ilçesi Ulucami Mahallesi'nde Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce Mahallesi'nde çıkan orman yangınında ise 3 ev kullanılmaz hale geldi. Arsin'de 50 hektarlık alanda etkili olan yangınlara çevre illerden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla müdahale sürüyor. Arsin'de, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu bildirildi.

'ALEVLERLE MÜCADELE DİYORUZ'

Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde çıktı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Alevlerle mücadele ediyoruz" dedi.

ÜNYE'DE 100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

GİRESUN'DA DA İKİ NOKTADA YANGIN

Giresun'da iki farklı noktada yangın çıktı. Eynesil ilçesi İshaklı köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

ARTVİN'DE YANGIN

Artvin'in Borçka ilçesi Taşlıtarla Camii bölgesinde de orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yayılan yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Trabzon Valiliği'nde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.

Yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi.

KÜTAHYA'DA YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANAN 57 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

KÜTAHYA Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 57 asker, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda dünkü akşam yemeğinin ardından askerlerde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri başladı. Askeri ambulanslara alınan 57 asker Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilerek tedaviye alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Askeriyede bu akşam yemeğinde pilav, türlü ve tatlı menüsü olduğu öğrenildi. Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla askerlerin yemeğinden numune alarak inceleme başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kütahya'ya Valiliği, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu. Valilik sitesinden yapılan açıklamada 65 askerin ayakta tedavi gördüğü, 9 askerin ise müşahade altına alındığı, durumlarının ise iyi olduğu kaydedildi. Gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinden itibaren Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 asker, bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleri ile müracaat etmiştir. Müracaat edenlerden 65 asker ayakta tedavi edilmiş, 9 asker ise yatarak müşahede altına alınmış olup klinik durumları iyidir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda, su ve vakalardan gerekli klinik örnekler alınmış ve ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yerinde gerekli tedbirler alınmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir."

MİNİK MÜNZİR, EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangından, anne K.A., 2 çocuğu ile birlikte sağ kurtulurken, 5 aylık oğlu Münzir Movas yaşamını yitirdi.

Yangın, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıktı. 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanların yükseldiğini gören Suriyeli anne K.A. 2 çocuğunu alarak dışarıya kaçtı. Duman nedeni ile alevler arasında kalan bebeğini kurtarmaya giremeyen anneyi görenlerin ihbarı ile eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde kalan 5 aylık Münzir Movas'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürülürken Münzir Movas'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.

YANGINDA YAŞLI KADIN YANARAK, ÖLDÜ

BARTIN'a bağlı Mekeçler köyünde yaşayan Fatma Kemik (72), evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam saatlerinde Mekeçler köyündeki 2 katlı binada meydana geldi. Oğlu Hüseyin Kemik'in işte olduğu sırada aynı 2. katta yaşayan annesi Fatma Kemik'in evinden dumanlar yükselmeye başladı. Köyde yaşayanlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdiler. Köye gelen Bartın Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevler nedeniyle evden dışarı çıkamayan Fatma Kemik'in yanarak, hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Hüseyin Kemik ise annesinin ölüm haberini alınca evin önünde sinir krizi geçirdi.

Jandarmanın incelemesinin ardından köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaşlı kadını evden çıkartarak, otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZEMİN KATTA YANGIN ÇIKTI, KOMŞULAR DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, üst katlarda oturan komşular dumandan etkilendi.

Dün akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan K.'ye ait olan zemin kattaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün daireyi saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar dışarı çıkarıldı. Binanın üçüncü katında oturan Rahime Ö., dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Dumandan etkilenen diğer apartman sakinleri ise tedaviyi kabul etmedi. Yangın itfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AHIRDA YANGIN ÇIKTI, 240 HAYVAN ÖLDÜ

KONYA'nın Kulu ilçesinde, ahırda elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında 240 hayvan öldü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Altılar Mahallesi'nde meydana geldi. Serhan Özdemir'e ait ahırda ilk belirlemelere göre elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 3 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 200 küçükbaş, 40 büyükbaş olmak üzere toplam 240 hayvanın öldüğü belirlendi.

ADANA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ADANA'da dün etkisini gösteren ve halen devam eden sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Su baskınlarının yaşandığı yerlerde çok sayıda araç, suda kalarak zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Adana'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerinde su baskınları yaşandı. Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kalarak hasar gördü. Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde servis minibüsüyle suda kalan İlker Oflaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Servisteki işçilerin itfaiye yardımıyla araçtan indirildiğini anlatan Oflaz, minibüsün bir anda durduğunu ve çalışmadığını söyledi. Suda kalan bazı otomobillerin ise itilerek çıkartıldığı görüldü. Yağmurun etkisini sürdürdüğü Adana'da ekiplerin can ve mal kaybını önlemek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü

FİNİKE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA BAZI SERALARA ZARAR VERDİ

Finike'nin Hasyurt Mahallesi Kolaklar mevkiinde saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar meydana geldi. Fırtına, tek katlı bir işçi evinin çatısını da uçurdu. İki seranın arasına düşen çatı nedeniyle elektrik kabloları zarar gördü.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, fırtınanın zarar verdiği mahalleyi ziyaret ederek inceleme yaptı. Ziraat Odası Başkanı Sarıçobanoğlu, Kolaklar mevkiinde etkili olan fırtınanın yaklaşık 10 seraya zarar verdiğini kaydetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırtına sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

DEMRE'DE DEV DALGALAR SAHİLE VURDU

Demre'de şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki sahillerde dev dalgalar oluştu. Bazı noktalarda kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği metrelerce yükseldi. Bölgedeki üreticiler şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle nöbete başladı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir zarar oluşmadığı belirtilirken, Çayağzı Limanı'ndaki yatlar Gökkaya Koyu ve Üçağız Mahallesi'ndeki iskeleye sığındı.

ALANYA'DA 4 METRELİK DALGALAR OLUŞTU

Alanya ilçesinde ise sert esen rüzgar dev dalgalar oluşturdu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilçenin sahil bandında etkili olan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle boyu yaklaşık 4 metre olan dalgalar oluştu. Yetkililerin kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısında bulunduğu ilçede dalgalar kıyıya vurdu. Sahile yakın iş yerleri dalgalardan etkilendi. Olumsuz hava şartlarından dolayı Alanya Liman Başkanlığı limanı bugün öğle saatlerine kadar geçici olarak deniz trafiğine kapadı.

TOKAT'TA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

TOKAT'ta etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Dün akşam saatlerinde kent merkezinde başlayan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 60 kilometreye çıkan fırtına bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Tokat - Turhal Karayolu'nda ise bir çok kavak ağacı fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Yola devrilen ağaçlar karayolları ekiplerinin müdahalesi ile kaldırıldı. Kent merkezinde Yazıcıoğlu Caddesi'nde ise apartmanların tavan şıngılları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Belediye ekipleri de kent içerisinde olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YERİNDEN ÇIKAN TAHTA PLAKA, YÜRÜYEN KİŞİYE ÇARPTI

ISPARTA'da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkan tahta plaka, yolda yürüyen Ali S.'ye çarptı. Yaralanan Ali S., hastaneye kaldırılırken, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaattaki tahta plaka şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkıp, bölgede yürüyen Ali S.'ye çarptı. Tahta plakanın çarpması sonucu yere düşen Ali S. yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Ali S., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali S., tedavisinin ardından taburcu edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde rüzgarın etkisiyle yerinden kopan tahta plakanın inşaatın yanından yürüyen Ali S.'ye çarptığı anlar yer aldı.

EMEKLİ OKUL MÜDÜRÜNÜN UYUŞTURUCU ÇETESİNE OPERASYON: 10 TUTUKLAMA

HAKKARİ merkezli 7 kentte düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonuda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürü ve 9 kişi tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti bilgisi üzerine 'Şehit Özel Harekat Polis Memuru Bayram Çiçek Operasyonu' düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için Hakkari merkezli Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi.

Aralarında, suç çetesinin lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürünün de bulunduğu 18 kişi yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte 10 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile ilgileri bulunan firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

31 MART SEÇİMLERİNDE SP'Lİ İKİ KİŞİYİ ÖLDÜREN 4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 4 sanık, 'Kasten adam öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, Pötürge'ye bağlı Bölünmez Mahallesinde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Olayda, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan Aktaş'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı.

Polis tarafımndan gözaltına alınan Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan tutuklu sanıklar, verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucu Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük'ü 'Kasten adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık C.K. ise, 'Yardım ve yataklık' ve 'Delilleri karartma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

YEMEK MASASI GETİRDİĞİ EVDE MERDİVENDEN YUVARLANIP ÖLDÜ

KARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy(40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Hastanede hayatını kaybeden Aksoy'un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi.

Olay, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy, müşterisi Mustafa Şahin'e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar taşıdıktan sonra fenalaştı. Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara'da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVCININ ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

DÜZCE'de, domuz avına çıkan Ahmet Çoban, tüfekle ateş edip yaraladığı domuz kendisine saldırınca tüfekle birlikte yere düştü. Avcı domuzun saldırısından belinden çıkardığı tabanca ile ateş açarak kurtuldu. O anlar avcının başındaki kask kamerasına yansıdı.

Düzce'de ormanlık alanda, av köpekleriyle birlikte domuz avına çıkan Ahmet Çoban bir domuzla karşılaştı. Çoban, av tüfeğiyle domuza ateş açtı. Yaralanan domuz, Ahmet Çoban'ın üzerine doğru koşarak saldırmak için hamle yaptı. Domuzdan kaçarken ayağı takılarak yere düşen avcı, elinden av tüfeğini de düşürdü. Domuz bu sırada avcının hemen yanına kadar yaklaştı. Ahmet Çoban daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile domuza ateş açtı. Domuza Çoban'ın yanında bulunan av köpekleri de saldırdı. Domuz açılan ateşle telef oldu. Avcının ölümden döndüğü anlar başına taktığı aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ahmet Çoban'ın "Tabanca olmasa gitmiştik" sözleri de yer aldı.

EŞİ FARK ETTİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

DÜZCE'de, doğalgaz sızıntısından zehirlenen Mehmet Çelik (45), misafirlikte dönen eşinin haber vermesi sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Çelik tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kiremitocağı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Mehmet Çelik eşi ve çocukları komşularına gidince evde yalnız kaldı. Bir süre sonra Mehmet Çelik eşinin telefonlarına cevap vermedi. Endişelenerek eve erken dönen kadın, eşinin kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiyeye haber verdi. Merdivenli araçla evin balkonundan içeri giren itfaiye ekibi, Mehmet Çelik'i mutfakta yarı baygın halde buldu. Eve girildiğinde aşırı gaz kokusu fark edildi. doğalgaz sızıntısından zehirlendiği anlaşılan Mehmet Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVGİLİSİNİ CİPİNDE BIÇAKLADI, LİNÇTEN KURTARILDI

ADANA'da M.K. (38), cipiyle seyir halindeyken yolunu kestiği sevgilisi Neslihan Akıllı'yı (34), direksiyon başında bıçakladı. Akıllı'nın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, saldırganı linç etmeye kalkıştı. M.K.'yi linçten polis kurtardı.

Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan Akıllı, cipiyle seyir halindeyken yolu sevgilisi M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki sevgilisiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan M.K., yanında getirdiği bıçakla Akıllı'yı dili ve boğazını kesti, karnından bıçakladı.

YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken yardım çığlıkları atan Akıllı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler koşanlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., yine çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Akıllı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından linçten kurtarılan M.K. da hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırgan M.K.'nin aracından inip, Neslihan Akıllı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Neslihan Akıllı'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan M.K., tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara ve demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Antalya istikametine giden Zafer T. (31) yönetimindeki 07 UT 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarpıp yaklaşık 15 metre sürüklendi. Hızı kesilmeyen otomobil demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Zafer T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Zafer T.'nin kolunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİSTEN KAÇAN MADDE BAĞIMLISI GENÇ, DUVARDAN DÜŞÜP YARALANDI

SİVAS'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan Selçuk Anadolu Lisesi'nin arkası ve Mimar Sami Aydın Tüneli üstünde bulunan boş arsada madde bağımlılarının olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu yerde uçucu madde kullanan B.Y., polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisten kaçmaya başlayan B.Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan atlayınca bacağından yaralandı. Yerden kalkamayan B.Y. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. B.Y., olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONUN YOLUNU KESİP SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünün önüne keserek, darbetti. O anlar kamyon şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, D-100 Karayolu Gebze geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kamyon ile yol verme meselesinden ötürü tartışan yolcu otobüsü sürücüsü, kamyonu solladıktan sonra önünü keserek durmasını işaret etti. Kamyon sürücüsünün, yol kenarında otobüsün arkasında durmasının ardından, otobüs sürücüsü kamyonun yanına geldi. İki sürücü tartışmaya başladı. Kamyon şoförüne yol vermesi gerektiğini söyleyen ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsü, iddiaya göre yumruklamaya başladı. Ardından küfür edip iddiaya göre "Seni delerimö diyerek tehdit etti.

Yaşananları cep telefonu ile videoya kaydeden kamyon şoförünün "Polisi arayacağımö demesi üzerine yumruk atmaya devam eden otobüs şoförü, daha sonra tekrar aracına binerek yoluna devam etti. Olay sonrasında kamyon sürücüsünün de polise başvurmadığı öğrenildi.

TACİZLE SUÇLANAN KİŞİ, SERBEST KALINCA MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararını öğrenen mahalleli, C.K.'nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. C.K. ve ailesi güvenliği için polis ekiplerince başka bir yere götürüldü.

Gebze İnönü Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası C.K. iddiaya göre bir erkek çocuğa iş yerinde tacizde bulundu. Önceki gün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da ailelerine C.K.'nin tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece dün yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MAHALLE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ

C.K.'nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle sakinleri bu akşam evinin önünde toplanarak "Mahallede sapık istemiyoruz" diye bağırarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis önlem aldı. Mahalleye TOMA da getirilirken, toplanan kalabalık, polis yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından dağıldı. Polis, aileyi güvenliği için başka bir yere götürdü. Polis ekipleri, olası olaylara karşı C.K.'nin evinin olduğu sokakta bekledi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi.

OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN KAMYONETE ÇARPTI: 2 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Alkol testinde otomobil sürücüsünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gülüç Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Aldemir idaresindeki 67 AAE 718 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Çakır (44) idaresindeki 67 LT 003 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin arkasındaki demir profiller, otomobilin ön camından içeri girdi. Kazada, sürücü İsmail Aldemir ile yanındaki Berkan Özay (18) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ahmet Çakır ile kardeşi Bülent Çakır da tedbir amaçlı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan İsmail Aldemir'in 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonet kırmızı ışıkta beklerken otomobilin araca çarptığı ve kamyonetin ileriye savrulduğu gözleniyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DUVARA ÇARPAN ZEYTİNYAĞI YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği zeytinyağı yüklü kamyon, istinat duvarını yıkarak arkasındaki boşluğa uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki rampadan inmeye çalışan Ahmet Altundağ (62) idaresindeki 41 KJ 470 plakalı zeytinyağı yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Duvarı yıkan kamyon istinat duvarı arkasındaki boşluğa devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kamyondan çıkan sürücü Ahmet Altundağ'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrasında kamyonun kasasındaki kutulardan zeytinyağının yola dökülmesi sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yapmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Devrilen kamyonun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

POLİSTEN KAÇARKEN 'KALAŞNİKOF VE TABANCA' DÜŞÜRDÜ: 3 GÖZALTI

ANKARA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araçtan inerek yaya olarak kaçan şüpheli, elindeki Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve belindeki tabancayı düşürdükten sonra taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 01 SY 957 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak Siteler istikametine kaçan otomobili takip eden ekipler, Plevne Caddesi yakınlarında bir kişinin araçtan inerek elinde uzun namlulu silahla kaçmaya başladığını, otomobilin de hızla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Yaya olarak kaçan şüpheli, elinde bulunan Kalaşnikof marka tüfeği ve belindeki tabancayı bir süre sonra düşürdü. Silah ve tüfeği almak için geri dönen şüpheli, polis ekiplerini görünce metruk binaların bulunduğu bölgeye doğru kaçarak izini kaybettirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, metruk binaların bulunduğu alanda güvenlik önlemleri arttırıldı. Eşkali belirlenen şüpheli, bir süre sonra bindiği 06 T 2790 plakalı taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Bu sırada, otomobille kaçan diğer şüpheli de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekiplerince durduruldu. Olayla ilgili, kaçan otomobilin sürücüsü, kaçarken tüfek ve silah düşüren şüpheli ve taksi şoförü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, olay yeri ekipleri de şüphelinin elinden düşürdüğü silahlar üzerinde ve araçlarda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, YARDIM İSTEYEN YARALIYI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

YOZGAT'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki yolcular da A.Ş.'nin yarasına tampon uyguladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki 66 H 0005 plakalı otobüsü durdurarak yardım istedi. Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi; ancak A.Ş., "Beni hastaneye yetiştir" diyerek ısrar etti. Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Yozgat Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da, yaralı genci sakinleştirip, yarasına tampon yaptı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği; ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada olay sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yozgat Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Davut Kirazlı, duyarlı davranışı nedeniyle sürücü Elkatmış'a teşekkür etti.

İSLAHİYE'DE MARKETTEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı. Şüphelinin hırsızlığı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Osman Gözel'e ait markete sabah karşı gelen bir kişi, iş yerinin kepenk ve kapı kilidini kırarak girdi. Şüpheli, cep telefonu ışığı ile market raflarında bulunan 15 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurdu. Yaklaşık on dakika kaldıktan sonra marketten ayrılan şüphelinin ardından sabah saatlerinde geldiği iş yerinde soygunu fark eden Osman Gözel, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market sahibi Osman Gözel, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

HIRSIZIN KAÇMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÜZERİNE OTURDU

ELAZIĞ'da, F.A., eve girmeye çalışan hırsızı yakalayıp, kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturup bekledi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden F.A., bir evin dış kapısını zorlayarak girmeye çalışan hırsızı fark etti. F.A., hırsızı yakalayıp, yere yatırdı. Olayın ardından bölgede toplanan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın yapılmasıyla F.A., hırsızın kaçmasını önlemek için üzerinde oturarak, polisin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

BALIKLARIN ÇAYDA ELEKTRİK VERİLEREK TELEF EDİLMESİNE SORUŞTURMA

TUNCELİ'deki Pülümür Çayı'nda kaçak avcıların jeneratör ile suya elektrik vermesi sonucu binlerce balığın telef olmasıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.

Pülümür Vadisi'ndeki Pülümür Çayı'na kimliği belirsiz kişilerin önceki gün kaçak yollarla balık avlamak için jeneratör ile elektrik akımı vermeleriyle binlerce balığın telef olmasına ilişkin Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne soruşturma başlatıldı. Telef olan balıklarla ilgili yapılan ilk incelemede balıklar elektrik akımı verilmesiyle telef olduğunu açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, sorumluların bulunmaları için soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kaya, böylesi durumların yaşanmaması için tedbirleri artıracaklarını belirterek, "İlk değerlendirme ve olay yerindeki bulgular suya elektrik akımı verilmesi sonucu balıkların telef olduğu yönünde. Ancak ekiplerimiz her ihtimale karşı balıkların ölüm nedenini tespit etmek için aldıkları numuneler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu duruma sebebiyet veren kişi ya da kişilerin tespiti için soruşturma başlattık. Kaçak ve yasal olmayan balık avcılığın önüne geçmek için her türlü tedbiri alacağız ve bir daha bu durumların yaşanmaması için ekiplerimiz denetimlerini artıracak. Elektrik şokuyla sadece balıklar ölmüyor sudaki bütün canlı türleri yok oluyor, bu da doğa tahribatına yol açıyor" dedi.

ÇUKURA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

DÜZCE'de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. İtfaiyeciler, yavru köpekleri sıcak suyla yıkayıp, süt vererek karınlarını doyurdu.

Düzce Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. Çukurda çamura saplanan köpekler itfaiyeciler tarafından dışarı çıkarıldı. Yavru köpekler itfaiye müdürlüğüne götürülerek sıcak suyla yıkandı. Köpeklere süt verilerek karınları doyuruldu. Sağlık durumları iyi olan köpekler daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.

İZMİR'DE 60 SAATLİK SU KESİNTİSİ VATANDAŞLAR İÇİN ÇİLEYE DÖNDÜ

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

AK PARTİ'Lİ HIZAL: BU ÇİLE İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZE REVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle kentin Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerine 60 saat süreyle su verilemeyecek olmasına tepki gösterdi. AK Parti'li Hızal, "Vatandaşlarımıza su hizmetini etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunma misyonu olan İZSU, ne yazık ki yaşanan bu krizde de ne kadar başarısız yönetildiğini gözler önüne serdi. Yıllardır her belediye yönetimi bu iştirake para gönderdi, müdür atadı, başka da bir iş yapmadı. Kentin en önemli işletmelerinden olan İZSU, çok önemli bir misyon yüklenmişken 2,2 metrelik boru hattı patlayacak dereceye gelene kadar neden bakımını yapmaz? Yaşanan bu çile İzmirli hemşehrilerimize reva mı? 60 saat boyunca su verilemeyecek kadar büyüyen bir arıza bu aşamaya gelinceye kadar ne yaptınız? İZSU ve belediye yetkililerinin kentte su hizmetinin kesintiye uğramaması için gerekli çalışmaları acilen yapması gerek" dedi.

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patladığı, 30 kişilik ekibin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun onarılmasına yönelik çalışma şiddetli yağmur ve dolu altında sürüyor. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi'ndeki ekipler, dün gece debinin sıfıra düştüğünü fark eder etmez arızanın olduğu bölgeye gitti. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı. Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik birimleri çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verilecek."

Yetkililer kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını, bu süreyi daha da öne çekebilmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ağırlıklı olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini kapsayan su kesintilerinden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkileniyor. İZSU Genel Müdürlüğü başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.

SU VERİLEMEYEN MAHALLELERE TANKERLERLE SU DAĞITILDI

İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BİDONLARINI KAPAN KUYRUĞA GİRDİ

Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde tankerden su alan Dursun Özer, su kesintilerinin normal olduğunu belirterek, "Boru patlamış, normal. Doğal bir şey. 3 gün susuz kalacağız ama olsun. Her şeye katlanırız. Nelere katlanmadık kiö derken, Nermin Yakar ise, "Haberimiz olsaydı su doldururduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadıkö derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, "Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahimö diye konuştu.

Belediye görevlilerinin bugün de su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ATIK SU ARITMA TESİSİ AÇIKLAMASI

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Çevrecileri Derneği'nce, Marmaris'te gönüllü dalgıçlarla yapılan incelemede, deniz dibinde bulunan atık su tahliye sistemlerinin parçalanıp, aşındığı için çevre kirliliğine neden olduğunun tespit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, Marmaris'e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiindeki 7,5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sisteminin, suyunu Akdeniz'e döktüğünü belirtip, "Dernek olarak 2011 yılından bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve alanında uzman kişilerle, ilçedeki körfez ile Yalancı Boğaz'daki atık su tahliye sistemi üzerinde bilimsel inceleme yaptırıyoruz. Açık denize bırakılan atık su ve denizlerin korunması için 308 sayfalık bilimsel rapor hazırlandı. Video ve fotoğraflar çekilerek raporlara konuldu. Bu bilimsel rapor ile analizleri MUSKİ başta olmak üzere Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere gönderildi. Aradan geçen 8 yılda hiçbir çözüm alınamadı. Bu yıl 4 defa deniz dibindeki arıtma sistemlerini gönüllü dalgıçlarımızla inceledik. Ne yazık ki arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş" dedi.

Kutengin, derneğin gönüllü 2 dalgıcının yaptığı son incelemede, 10 tahliye bacası borusundan 7'sinin kırık olduğunu tespit ettiklerini belirtip, görüntüleri de basınla paylaştı.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADIĞI GİBİ CEZAİ İŞLEMDE UYGULANMADI'

Konunun ulusal ve yerel basında haber olarak yer almasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, ididaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülerek, şöyle denildi:

"Marmaris Atıksu Arıtma Tesisimiz, günlük 50 bin 625 metreküp kapasiteli, fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerine sahip biyolojik atıksu arıtma tesisidir ve 2002 yılında devreye alınmıştır. Tesisimiz, ikincil arıtma sonrası derin deniz deşarjı ile arıtılmış atık suları Marmaris Yalancı Boğaz Mevkiine deşarj etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda, tesisimiz devreye alındığı günden bu yana Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde (SKKY) ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Yönetmeliği'nde (KAAY) belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmış ve arıtma faaliyetleri çevre mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu uygunluk tarafsız akredite laboratuvar tarafından ayda 2 defa numune alınarak analiz edilmekte ve tesis çıkışındaki suyun kalitesini Bakanlığın ilgili mercilerince sürekli takip edilmesini sağlayan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Deşarj edilen arıtılmış su, online uzaktan izleme sistemi ile Bakanlıkca kesintisiz olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Deşarj edilen su kalitesinin SKKY ve KAAY sınır değerlerini aşması durumunda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamış ve deşarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi cezai işlem de uygulanmamıştır."

'GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILIYOR'

Açıklamada konuyla ilgili verilen teknik bilgide ise şu bilgilere yer verildi:

"Bahsi geçen haberlerde dalgıçların deniz altında çektikleri görüntülerde toplam 7,36 km'lik hat ile kıyıdan 406 metre açıkta, 20 metre derinlikte denize deşarj edildiği hat gösterilmektedir. Bu görüntülerde teknik olarak bilinen 10 ayrı difüzör kaçak veya kırık olarak gösterilmektedir. Ancak difüzörlerin görevi deşarj etmektir ve hattın çıkış noktası olduğunu hatırlatmak isteriz. Haberde belirtilen 7 ayrı noktada kaçak, kırık veya sızdırma olduğu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca bu deşarj noktalarımız, derin deniz deşarjı yapan tesisimizde 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi kapsamında her yıl Ocak ve Ağustos aylarında tesis çıkışından ve deniz suyundan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ve Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik'te yer alan parametlerin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca her yıl İlkbahar ayında deşarj hattı ve difüzörlerinin kontrolleri dalgıç vasıtası ile kontrol edilmektedir. Yıl sonu analiz sonuçları ve dalgıç tarafından alınan survey görüntüleri ile dalgıç raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmaktadır. En son 2019 Mayıs ayında yapılan Marmaris survey sonuç raporuna göre hatta herhangi bir tahribat olmadığı, difüzör çıkışlarının tıkalı olmadığı, boruları kapatan kapak bloklarının normal olduğu ana hattaki kapak bloklarının herhangi bir su altı dalgası ya da başka bir sebeple devrilip dağılmaması için ana hattı kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir."

GAZİANTEP'TE 'SURİYE PLATFORMU' KURULDU

GAZİANTEP'te Suriyelilere yardım eli uzatmak için harekete geçen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi (KALMEC) ve kentte faaliyet gösteren 6 sivil toplum kuruluşu imzalanan protokol ile 'Suriye Platformu' adıyla yeni bir oluşum başlattı.

KALMEC ve kentte faaliyet gösteren STK'lar ile 1 ay önce görüşmeye başladı. 13 Kasım'da platform oluşturulması yönünde İstikrar Destek Birimi, Vatan Derneği, Yerel Yönetimler Konseyleri Birimi, Yardım Koordinasyon Birimi, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kadın Destek Birimi yetkilileri arasında mutabakat sağlandı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle protokol imzalanarak platform kuruldu. Törene, KALMEC Müdürü Dr. Murat Aslan ile STK temsilcileri ve kurum temsilcileri katıldı.

İmza töreni öncesi katılımcılara seslenen Dr. Murat Aslan, platformun uzmanları bir araya getirerek Suriye'de çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yapacağını ve insanlara faydalı olacak birçok çalışmalar yapacağını söyledi.

Platformun kapsayıcı olduğunu vurgulayan Murat Aslan, teknik anlamda desteklenmiş olarak faaliyet yürüteceklerini anlatarak, "Bizler Suriye'ye yönelik kapsayıcı bir proje geliştirmek istedik. Her çatışmadan sonra mağdurlar ortaya çıkar. Çatışmalarda sivillere yardım eli uzatmak istedik. 200 civarında dernekler bölgede yardım faaliyetleri yürütüyor. Bizler daha geniş, daha kapsamlı ve teknik anlamda desteklenmiş olarak faaliyet yürütürken koordineli çalışmak istedik. Bizler zaten üniversite olarak bu tür yardım faaliyetlerine teknik destek sağlıyoruz. Gaziantep'te Suriyelilere yönelik birçok yardım kuruluşu vur. Bizler bu platform aracılığı ile dernekler ve örgütlere bir köprü olabileceğimizi düşündük" dedi.

'KADER BİRLİĞİMİZ VAR'

Yardım Koordinasyon Birimi Başkanı Muhammed Hasno ise Türkiye ile Suriye'nin kader ortaklığı olduğunu belirterek, "Bizim ortak bir kader birliğimiz var. Bundan dolayı 5 milyon Suriyeliyi burada görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Suriyelilerin çıkarlarını korumak ve Türkiye'nin güvenliğini korumak için Türk güçlerini Suriye'de görüyoruz. Suriyeliler karar alma konusunda olayın dışında bırakılıyordu. Özellikle insani yardım konusunda bu imza protokolü yardım faaliyetlerinin daha kapsamlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Program protokol imzalanmasının ardından sona erdi.

KARTEPE'YE BEKLENEN KAR DÜŞMEDİ, TATİLCİLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de, yeni yıla günler kala beklenen kar yağışı halen gerçekleşmedi. Yılbaşı gecesi için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tatilciler hayal kırıklığına uğradı.

Samanlı dağlarının en yüksek noktası ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'ye yeni yıl öncesinde beklenen kar yağışı düşmedi. Geçen yıl aynı dönemde zirvede neredeyse 1.5 metre kar varken yaklaşık 20 gün önce yaşanan kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yeşil ağaçlar tekrar ortaya çıktı. Bölgedeki otellerin doluluk seviyesi yılbaşı için yapılan rezervasyonlar ile yüzde 100'e ulaşırken, yeni yılı kayak yaparak karşılamak isteyen tatilciler hayal kırıklığına uğradı.

Yılbaşını geçirmek için arkadaşlarıyla birlikte gelen Selçuk Kuloğlu, "Her sene geliyorum. Geçen sene de buradaydım. Geçen sene aynı zamanlarda kar oranı daha yüksekti. Bu bölgede yaklaşık 1.5 metre kar vardı. Yoğun bir yağış da vardı. Ayrı bir güzeldi. Bu yıl da aynı umutla geldik ama kar çok az oranda. Yine de güzel. Ben burada doğduğum için mi bana öyle geliyor bilmiyorum, ama buranın her anı ayrı bir güzel" dedi.

Yeni yıl tatili için Avusturya'dan gelen Ali Aktürk, "Geçen sene geldik, çok güzeldi. Ben Avusturya'dan geliyorum. Geçen yıl 1 metre kadar kar vardı. Bu sene olmadı. Sahlep içerken güzel bir kar görmek isterdik. Ama bu yıl maalesef olmadı" diye konuştu.

80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

TRÜF MANTARLARI VAN'DA ALICISINI BEKLİYOR

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ferit Melen Havalimanı'nda 4 İran uyruklu şüphelinin valizlerinde yaptığı aramada ele geçirilen trüf mantarı, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde muhafaza altında tutuluyor. Buzdolabında, pamuklu bez torbaların içinde muhafaza edilen trüf mantarının Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapıldığını belirten Van Tasfiye İşletme Müdürü Hülya Garip, "Trüf mantarı artı 2, artı 4 derecede buzdolabında pamuklu bez torbalarının içinde muhafaza edilmektedir. Trüf mantarları bakanlığımızca "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden dün saat 10.05 ihaleye çıkarıldı. Satış, yarın sabah yani 24 Aralık Salı günü saat 10.05'te sona erecek. Mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor" diye konuştu.

KASTAMONULULAR 'KASTAMONU PASTIRMASININ' FİYATINDAN MEMNUN

KASTAMONULULAR, Kastamonu pastırmasının lezzetli olduğu kadar fiyatının da ucuz olduğunu söyledi.

Kastamonu ile Kayseri arasındaki pastırma rekabeti devam ediyor. Kastamonu'da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, "Kastamonu pastırmasının kilosu 140 lira, kahvaltılık pastırmamız 140 lira, çimenli pastırma da 150 lira" dedi.

Kastamonu'da yaşayan öğrenci Serkan İnce ise "Kastamonu pastırması lezzettli olduğu kadar ucuz pastırmadır. Kayseri'nin adı Kastamonu'nun tadı vardır" diye konuştu.

Kent merkezinde Restaurant işletmecisi Cahit Kanbuoğlu da "Kastamonu pastırması lezettli ve kaliteli olduğundan dolayı ucuz; fakat değerinde fiyat değil. Biraz daha pahalı olması gerekiyor. Kastamonu esnafının gözünün tokluğundan bu fiyattan satışa sunuyorlar. Kayseri ve Kastamonu pastırmasını yana yana getirmek mümkün değil. Ad olarak yan yana gelir; ama lezzet olarak gelmez" ifadelerini kullandı.

