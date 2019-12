DHA YURT BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay (51), ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ocakta mahsur kaldığı belirtilen 2 işçinin kurtarılması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, patlamanın meydana geldiği kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçilerin Erdem Korkmaz (25) ile Uğur Korkmaz (33) olduğu öğrenildi. İşçilerin cansız bedenleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Uğur Korkmaz'ın, maden ocağının bulunduğu sahaya gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Ocağın, 1 ay önce ruhsatsız işletildiği için ekipler tarafından dinamitle patlatılarak, imha edildiği belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kim ya da kimler tarafından tekrar açıldığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, kaçak ocakta meydana gelen patlamayla ilgili, "Bir arkadaşımız yaralandı. Tedavisi devam ediyor. Burası kolluk kuvvetlerince 1 ay önce kapatılmış ama sahipleri tarafından açılmış. Kesin ölüm nedenleri otopsiyle ortaya çıkacak. Bir gaz sıkışması mı yoksa farklı bir şey mi, o zaman anlaşılacaktır. Soruşturma devam ediyor. Sorumlular hakkında gerekli adli işlemler yapılacak" dedi.

Öte yandan patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay'ın (51) tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.,

1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. TTK kurtarma ekipleri, işçinin cesedini çıkardı. Ekipler diğer işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAÇAK OCAK PATLATILARAK KAPATILMIŞ

Zonguldak Valiliği kaçak maden ocağındaki gaz patlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik, jandarmanın kaçak ocağı patlatarak kapattığını, kapalı olan ocağın yeniden açılmaya çalışıldığı sırada biriken gazların patladığını belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

"İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik Beldesinde Açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya çalışılarak kömür çıkarılmaya hazırlanırken, kapalı ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda Bahri Y. isimli işçi yaralı olarak çıkarılmış, açık kimlikleri henüz tespit edilemeyen Uğur ve Erdem isimli iki işçinin de ocakta kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. İlgili birimler olay yerine ivedilikle intikal etmiş olup, TTK tahlisiye ekibinin ocak içindeki çalışmaları halen devam etmektedir."

TAHLİSİYE EKİBİ, MAHSUR KALAN İŞÇİLER İÇİN OCAKTA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, patlama sonucu mahsur kalan işçiler Ufuk K. ve Uğur K.'yi kurtarma çalışmaları, sürdürülüyor. TTK tahlisiye ekibi, 2 işçinin çıkarılması için kaçak ocağa girdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında, ilk belirlemelere göre, metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 1 işçi ağır yaralandı, 2 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, saat 11.00 sıralarında, metan gazı patlaması meydana geldi. Ocaktan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan işçi Bahri Yeniay (51), ocaktan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Yeniay'a ilk müdahalede bulundu. Bahri Yeniay, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ocakta mahsur kaldığı belirtilen 2 işçinin kurtarılması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

OCAK MÜHÜRLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı kaçak maden ocağı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlendi. TTK ekipleri de ocak önündeki ekipmanları sökerek topladı. Patlamadan yaralı kurtulan işçi Bahri Yeniay ise İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden işçiler Erdem Korkmaz ile Uğur Korkmaz'ın yarın ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Adana sele teslim oldu

Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.

Adana'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su ocae da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kam bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.

Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Adana Valiliği, kamu kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Adana Valiliği'nin kriz masasına gelen ihbar üzerine, kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Helikoptere alınan 4 kişi, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

KOVALARLA SULARI TAHLİYE ETTİLER

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki Levent Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı. Eşyaları su içinde kalan vatandaşlar, temizlik çalışması başlattı, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar geceyi iş yerlerinde ve üst katlardaki komşularının evlerinde geçirdiklerini söyledi.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI

Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.

BUĞDAY VE NARENCİYEDE TEHLİKE

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, sağanak nedeniyle özellikle Yüreğir, Seyhan, Kozan ile Ceyhan ilçelerindeki tarla ve bahçelerde su birikintileri oluştuğunu söyledi. İhracatta narenciye ürünlerine dikkat çeken İncefikir, "Ürünlerin raf ömrünün az olmaması adına bu yağmurların önümüzdeki günlerde durması ve hasat yapılması gerekmekte. Yoksa kabuk kırılmaları, kabarmalar, çok uzun vadede yola dayanıklı olmayan şekle girebilir. Dalındaki ürünler için yağmurun böyle bir handikabı var. Ayrıca ağaçların arasındaki sular eğer uzun kalırsa köklere de zarar verebilir. Temennimiz, yağmurun durması daha sonra drenajlar aracılığıyla suyun tahliye edilmesi. Ancak şu anda drenajlar bile taşmış durumda" diye konuştu.

Çukurova'da yaygın olarak ekilen; ancak sular altında kalan buğdayla ilgili ise İncefikir, "Eğer bu sular uzun süre tarlada kalırsa üründe sararmalar olur. Sararmalar da artarsa bölge bölge ölümler yaşanır. Çeşitli gübrelerle hasar gören yerler tekrar canlandırılabilir. Biz aslında buğday için yağmur istiyoruz ama aşırı derecede yağması sıkıntılara neden olabiliyor" dedi.

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi İncefikir, zarar tespitinin net olarak yapılabilmesi için suların çekilmesini beklediklerini söyledi.

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi" dedi.

EKİLİ ALANLAR SULAR ALTINDA KALDI

Adana'da aralıksız olarak devam eden yağış, tarım arazilerine büyük ölçüde zarar verdi. İmamoğlu ilçesi ve köylerinde bulunan birçok ekili alan sular altında kaldı. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zarar gören tarlalarda inceleme yaptı.

KOLONLARINDA ÇATLAK OLAN BİNA BOŞALTILDI

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir bina kolonlarında oluşan çatlaktan dolayı boşaltıldı. Binadaki zararın, yanında bulunan inşaat temel kazısında yağış nedeniyle oluşan heyelandan kaynaklandığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen belediye ekipleri, binanın tahliye edilmesini istedi. Duruma tepki gösteren ev sahibi Yılmaz Gül ve Neşe Pınarbaşı, "Yıllardır oturduğumuz ev çökme tehlikesi geçiriyor. Temel kazısında yağıştan dolayı heyelan oldu. Evimizin kolonlarında büyük çatlaklar var" dedi.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Adana'da, etkisini gösteren şiddetli yağışta bazı iş yerleri sular altında kaldı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açanlar, sularla karşılaştı. Bir tamirci dükkanındaki koltuk da sel sularının içinde kaldı.

SON YILLARIN EN YÜKSEK YAĞIŞ MİKTARI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre son yılların en yüksek yağış miktarını gördüklerini, yağışın şiddettinin düşeceğini söyledi. Vali Demirtaş, vatandaşların can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığı için moral bulduklarını kaydederek, "Meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında, son yıllardaki en yüksek yağış miktarını aldık. Sarıçam, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağmur düştü. Bu çok ciddibir miktar. Şu an kriz merkezimiz hızlı şekilde kararlar alıyor. İlgili komisyonlar, hem tarımda meydana gelen zararlar ortaya çıkarmaya çalışılıyor hem de evlerdeki hasarların tespiti yapılıyor. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı eşyalarda sıkıntı varsa bunun da tespiti yapılıyor. İlgili personelimiz şu an sahada. Öğleden sonra da yağış bekliyoruz ancak dünkü kadar fazla olmayacak. Biz tüm tedbirleri almış durumdayız" diye konuştu.

'AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana başta olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle ekili-dikili tarım arazileri sulara gömülen üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Üreticilere 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan Barut, yağışlar nedeniyle oluşan zararın acilen tespit edilip Çukurova'nın afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

YOL ÇÖKTÜ

Adana'da kuvvetli sağanak nedeniyle sel suları altında kalan İmamoğlu-Adana karayolunun Mustafalar mevkiinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

KAR YAĞIŞI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kırsal ilçelerden Feke'de 2 gündür aralıksız olarak devam eden yoğun karla karışık sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 30 mahallenin bulunduğu batı kısmında bazı yollar ulaşıma kapandı. Feke Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yaptığı çalışmalarla ana yollar ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede elektrik direklerinin devrildiği, birçok hatta tellerin koptuğu ve mahallelere elektrik verilemediği kaydedildi.

ADANA'DA BAZI OKULLARDA YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adana Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.

Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktadaki orman yangınları sürüyor. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçeleri zarar gördü. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve Samsun'da pazartesi gecesi farklı noktalarda örtü ve orman yangını ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Dün gün boyu yapılan müdahalelerle yangınların çoğunluğu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yeni başlayanlarla birlikte bölgede 71 noktada yangınlar sürüyor. Trabzon 6 ilçede 8 nokta, Ordu'da 19 ilçede 56 nokta, Samsun'da 2 ilçede 2 nokta, Rize'de 2 ilçede 4 nokta ve Giresun'da 1 noktada örtü ve orman yangınlarına 22 ilden gelen itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerince müdahale ediyor. Bölgedeki yangınlarda 6 ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık orman ve tarım arazisi zarar gördü.

TRABZON'DA 8 NOKTADA YANGIN

Trabzon'da dün 11 ilçede 37 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarında 6 ev yanarak kül oldu. 98 araç ve 450 personelle müdahale edilen yangınların büyük çoğunluğu söndürülürken, 6 ilçede 8 farklı noktada yangınlar sürüyor. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler, çaba harcıyor. Trabzon'daki yangınlar 100 hektardan fazla alanda etkili olurken 10 hektar fındık bahçesine zarar gördü.

SAMSUN'DA 2 NOKTADA SOĞUTMA YAPILIYOR

Samsun'da, 9 ilçede 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü arazözleri aracılığı ile müdahale edilen yangınlardan 11 nokta söndürülürken, Vezirköprü ve Ladik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. İki ilçede yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Kentteki yangınlarda 4,5 hektar örtü alanı zarar gördü.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada çıkan yangınların sebebinin araştırıldığı belirtilerek "Yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos, yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Milli servetimizin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması ve yakmış oldukları ateşin sönünceye kadar başından ayrılmamaları önem arz etmektedir" denildi.

ORDU'DA 19 NOKTADA 56 YANGIN

Ordu'da ise 19 ilçede 56 farklı noktada çıkan örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları sürüyor. Ordu Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, ilçe belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri ile yangınlara müdahale ediliyor. Orman ve bitki örtüsü yangınları kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Kentte 22 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Ordu'da şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçede 153 mahallenin elektrikleri kesildi, 295 trafo merkezinde ise arıza oluştu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır" denildi.

RİZE'DE 4 NOKTADA YANGIN

Rize'de ise dün aksam saatlerinden itibaren 4 noktada yangın çıktı. Ardeşen ilçesi Eski Armutluk Mahallesi'ne çıkan orman yangınına arazi ve yol durumu nedeniyle itfaiye ekiplerince müdahale edilemiyor. Ekipler yangını kazma ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. Merkeze bağlı Karasu köyünde de çıkan orman yangınına yol olmaması nedeniyle araçlarla müdahale edilemiyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangın yer yer yeniden alevlenerek sürüyor. Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde ise çıkan yangına müdahale ediliyor.

GİRESUN'DA 1 NOKTADA YANGIN

Giresun'da 7 ilçede 15 örtü yangını çıktı. 114 personel, 41 araç ve vatandaşların desteği ile 14 yangın söndürülürken, 1 yangın ise sürüyor. Kentte çıkan yangınlarda 55 hektar alan zarar gördü.

Yağlıdere Kaymakamlığı'nca yangınlara neden olan bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çalı, odun, anız yakılmasının neden olması üzerine yasaklama kararı alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Anız yangınları sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu görülmektedir. Bu itibarla çalı, odun, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Çalı, odun, anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın; çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilgili birimlere bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.

GÜMÜŞHANE VE ARTVİN'DEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Gümüşhane'nin Üçtaş köyü kırsalında sabaha karşı başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Artvin'in Borçka ilçesinde ise çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

SABOTAJ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Karadeniz'de bir gecede çıkan yangınlar, sabotaj iddiasını gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, yangınlarla ilgili sabotaj iddiasının araştırıldığını belirtti. Yangınlara bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle yayılması ve Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların etkili olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Bölgede hissedilebilir hava sıcaklığının 24 derece olduğu belirlendi.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilde toplam 71 noktada çıkan örtü ve orman yangınlarına ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi, Taşcılar Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına da ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda çıkan ufak çaplı örtü yangınlarının ise kendiliğinden söndüğü gözlendi. Gece boyu süren yangınlar nedeniyle risk altında olan Günebakan Mahallesi'nde 9 ev tahliye edildi.

ANIZ YAKANLARA CEZA

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü ilçede ekipler, alevlere güçlükle müdahale ediyor.

Bu arada, jandarma ekipleri, bölgedeki bahçelerinde anız yaktıklarını tespit ettiği kişilere de para cezası kesti. Jandarma ve ilçe kaymakamlık ekipleri de bölgede birçok evin kapısını çalarak, bahçelerinde ateş yakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Günebakan Mahallesi'nde çıkan örtü yangını ise ekiplerin 13 saatlik uğraşlarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, TRABZON'A GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki programını iptal ederek, Karadeniz'de orman ve örtü yangınlarının sürdüğü bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a hareket etti. Bakan Pakdemirli'nin, yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

YANGINA MÜDAHALE EDENLER KONUŞTU

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine bağlı Taşçılar köyünde çıkan yangını söndürmek için çabalayan bölge sakinleri, yaşadıklarını anlattı. Ahmet Emin Koç, yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirterek, "Dün öğleye doğru yangınlar başladı. Rüzgarla birlikte hızla yayıldı. İlk önce karşı taraflardan başladı daha sonra değişik kollara yayılarak bu dağa kadar geldi. Çok zamandır yağmur yağmadı. Ormanın zemini iyice kurudu. Unutulan, yakılan, bırakılan ateşin sıçramasıyla büyüdü. Yangınlar, köyün girişine kadar indi. Nereden geleceği belli değil. Rüzgar olduğu için sürekli farklı yerlerde yangın oluyor. Mayın tarlası gibi bir hale geldi ve bu durum bizi korkutuyor" dedi.

Tüfekçi Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Terzi de yangının dünden beri devam ettiğini anlatarak, "Havanın rüzgarlı olması dolayısıyla bir türlü kontrol altına alınamıyor. Yapraklar kuru, 1 aydır yağmur yağmadı, her taraf kurak. Dolayısıyla ateş çabuk ilerliyor. Neden çıktığını bilemiyoruz. Vatandaşların çalıları yakmasından olabilir. Herkes tedirgin, korkuyor ama yapabilecek bir şey yok" diye konuştu.

'RÜZGAR DURSUN, YAĞMUR YAĞSIN, DİYE BEKLİYORUZ'

Numan Sabitaydın ise "Araba yolunun olmadığı yerlerde yangınlar çıkıyor. Komşunun evi vardı, yandı. Yangın yukarı doğru devam ediyor. Saat 01.30'da sağ olsun arkadaşlar, yatağımdan kaldırdı, 'Yangın geliyor' diye haber verdi. Trabzon ve Dernekpazarı belediyelerinden Allah razı olsun. Su tankeri geldi, iş makineleriyle toprak atıp, evi kurtardık ama yangın devam ediyor. Şu anda insan gücüyle yapılacak bir şey yok. Rüzgar dursun, yağmur yağsın, diye bekliyoruz. Elektrik hatlarından kaynaklanmış olabilir. Teller birbirine değip, kıvılcım sıçramış olabilir" dedi.

8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Karadeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin yaktıkları anız ateşleri nedeniyle orman yangınlarına sebebiyet verdikleri değerlendiriliyor. İfadelerine başvurulan 8 kişi hakkındaki yasal işlemler sürüyor.

PAKDEMİRLİ: KASIT VE İHMAL VAR MI, ARAŞTIRILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'nde henüz kontrol altına alınamayan 2 önemli yangın olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masasının oluşturulduğu Trabzon Valiliği'ndeki açıklamasında, yangınlarda can kaybı olmadığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Yangının çıkmasının akabinde devletin tüm kurumları konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Ben de yangınla ilgili tüm gelişmeleri takip ettim. Yangın konusunda en tecrübeli ekibimizi de sahaya sevk ettik. 650 personelle yangına müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürülemedi. Yangında öncelik can, elbette bir ağacın yanmasını istemeyiz; ama öncelik, yerleşim alanlarına verildi. Dernekpazarı, tehlike atlattı. Yanan bağ evleri var. 55 yangın çıkmıştı. Diğer illerde de Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de kayda değer 20 yangın daha vardı. 38'i söndürüldü, 17 yangın halen devam ediyor. 17 yangının 15'i kontrol altına alındı. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 tane önemli yangınımız var. Dernekpazarı yangını önemli, arazinin sarp olması çalışmaları güç hale getiriyor. 9 evi tahliye etmiştik, vatandaşlar evlerine döndüler. Araklı yangınını ise çok sıkıntılı görmüyoruz, 2 ev tahliye edildi. 260 hektar alan zarar gördü, bunun 10 hektarı fındık bahçesi" diye konuştu.

'7 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM UYGULANDI'

Trabzon'un yangın istatistiklerini kontrol ettiklerini ve yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Trabzon, genelde mart ve kasım aylarında yanıyor. Özellikle bu konuya dikkat etmemiz lazım. Bahçelerde, çalı ve çırpı temizliği yapan vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Yangınlarda insan faktörü ön planda. Kasıt ve ihmal var mı, bunları kolluk kuvvetleri araştırıyor. Bu yangınların söndürülmesi ve yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor ardından gerekli çalışmalar yapılacak. Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Önümüzdeki saatlerde hava durumunun daha iyi olmasını bekliyoruz, rüzgar azalınca çalışmalar daha da kolaylayacak. İnşallah yarına bırakmadan yangınla mücadelemiz sürecek. Yangını en kısa sürede söndürmeye kararlıyız. Öte yandan hava araçlarının uçamadığı ortamdayız. Bu nedenle havadan müdahale olmadı" dedi.

YANGIN BÖLGELERİNİ ZİYARET EDECEK

Açıklamasının ardından valilikte toplantıya giren Bakan Pakdemirli'nin yangın bölgelerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyeceği belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ÖNEMLİ YANGINIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'ndeki örtü ve orman yangınlarıyla ilgili kriz masası oluşturulan Trabzon Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının 15 yangın bölgesinde devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 önemli yangınımız var" diye konuştu.

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde süren örtü yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Pakdemirli, "Gördüğünüz gibi yangınların büyük bir kısmını kontrol altına aldık. Kontrol altına alınamayan yerler de var. İnşallah sabaha kadar oralarda da çalışmalarımız devam edecek. O yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.

========================

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve 9 işçi yaralandı.

Çanakkale- İzmir E-87 karayolunda seyreden A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde yol üzerinde duran M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü A.F. ve 9 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, minibüste toplam 14 işçinin olduğu öğrenildi.

========================

Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, son yağmurlarla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece büyük bir gürültüyle çöktü. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, okulun hemen alt kısımındaki bazı evlerin bahçe duvarları da zarar gördü.

Ergenekon Mahallesi'nde Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün (Salı) gece yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Duvarın altından kayan toprak ve yıkılan duvarın enkazı kot farkı nedeniyle okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu. Gürültüye koşan sokak sakinleri durumu Turgutlu Belediyesi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alırken, okul yönetimi öğrencileri, duvarın yanından geçerken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Evlerinin tehdit altında olduğunu belirten sokak sakinleri, son yağmurların etkisiyle kayan toprağın okulun bahçe duvarının yıkılmasına neden olduğunu belirterek, "Ancak, tehlike henüz geçmiş değil. Bir an önce yetkililerin burası için gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması sevindirici" dedi.

==========================

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Emniyet Müdür Yardımcısı evli bir çocuk babası Ali Özcan, saat 22.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. 10 dakika oynadıktan sonra rahatsızlanan Özcan, dinlenmek için saha kenarına geçti. Ancak durumu ağırlaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları ve meslektaşları da hastaneye akın etti. Özcan için yarın Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

==========================

Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 6 öğrencinin taşındığı servis minibüsü kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı. Öğrenciler, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kalederesi köyünden, ilçe merkezine öğrenci taşıyan ve içerisinde 6 öğrencinin olduğu servis minibüsü, kar ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı. Servis şoförünün haber vermesiyle Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan köy yolu uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan öğrenciler ailelerine ulaştırıldı.

=======================

Annesinin HDP önünde eylem yaptığı Mekiye, PKK'dan kaçıp teslim oldu

Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye (19), Irak'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye'ye getirilen Kaya'nın teslim olduğu haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aileye telefonla haber verildi.

Diyarbakırlı Hüsniye Kaya çifti, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Anne Kaya'nın oturma eylemi sürerken, kızı Mekiye 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerine teslim oldu. Burada yapılan görüşmelerin ardından Mekiye, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Türkiye'ye getirildi. Mekiye Kaya'nın gündüz saatlerinde ailesiyle buluşturulacağı belirtildi.

BAKAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hüseyin- Hüsniye Kaya çiftini telefonla arayarak Mekiye'nin Türkiye getirildiğini ve gündüz saatlerinde kendilerine teslim edileceğini söyledi. Müjdeli haberle sevince boğulan Hüsniye Kaya, "5 yıldır ne gecemiz var ne gündüzümüz. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kızım lahmacun seviyor. Evimizde bayram havsı var. Kızımı görmek istiyorum. Devletim güçlüdür, Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hacire Akar ile Hatice Ceylan'ın oğulları da güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuşmuştu.

=======================

Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çekiciye bağlı römorkun patlayan lastiğine bakmak için emniyet şeridinde duran Enes Cılız'a (32), TIR çarptı. Metrelerce sürüklenen Enes Cılız hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Enes Cılız idaresindeki 33 CVN 24 plakalı minibüs ve otomobil yüklü çekiciye bağlı römorkun lastiği patlayınca emniyet şeridine yanaştı. Arkadan gelen Nevzat İzmirli idaresindeki 34 PG 426 TIR, araçtan inen Enes Cılız'a ve çekici ile üzerindeki araçlara çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde metrelerce sürüklenen Enes Cılız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanırken, Enes Cılız'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

========================

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğulcan Durmuş yönetimindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücü Oğulcan Durmuş ile araçtaki Mert Meriç Uygur ve Hasan Can Kuşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

=========================

Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye otomobilin çarptığı anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail A. (32) yönetimindeki 16 KGC 20 plakalı otomobil, iddiaya göre bisikletiyle caddenin karşısına geçmeye çalışan Kazım K.'ya (37) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Kazım K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kazım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

=========================

Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın yaralandı

Karabük'te, hareket halindeki halk otobüsünün açık kapısından düşen Satiye Yılmaz (44), yaralandı. Yılmaz'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1002 nolu caddede meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada tam kapanmayan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinde otobüsün arka kapısında çürümeler ve teknik aksaklıklar tespit edildi. Araç incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

========================

Hastane önünde otomobilin 2 yayaya çarpma anı kamerada

Çorum'da hastane yakındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alınıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Hastaneye muayene için giden ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca'ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca, ağır yaralandı.Yaralanan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulansla yakında bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada şok yaşayan şüpheli sürücü de, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERDA

Bu arada kaza anı ise, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin hızla çarptığı ve savrulduğu görülüyor.

========================

Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 95 yapının yıkımı sırasında, sahibinin yanlışlıkla yıkıldığını öne sürdüğü 2 katlı binanın da kaçak olduğu ortaya çıktı. Yıkım görevlileri, binanın kaçak olduğunu ve ellerindeki yıkım listesinde yer aldığını belirtti.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için önceki gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere polis, TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engellemeye çalışanlar arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığın dağıtılması üzerine dün sabah Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. İlk gün 14 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de güvenlik önlemleri eşliğinde kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.

'YANLIŞ BİNAYI YIKTILAR' İDDİASI

Uzungöl'de iddiaya göre ekipler, yıkım kararı olan yapı yerine bitişiğindeki Hakkı Uçan'a ait 2 katlı evi yıktı. Yapılan incelemeler sonucu yıkılan binanın da 'İmar Barışı'na aykırı olduğu ortaya çıktı. Yıkım ekibi ise binanın kaçak olduğunu ve ellerindeki yıkım listesinde yer aldığını belirtti.

Evinin yanlışlıkla yıkıldığını iddia eden Uçan, "Tapulu arazimizde bu binaları kaçak olarak yapmaya başladık. Burada belediye başkanı da kimse de bir şey demedi, biz de yaptık. Fakat işin sonunda bize yıkım kararı geldikten sonra müracaat edip, imar planı istedik. Benim yaptığım binalar imar planına uygundu, hiçbir sakıncası yoktu. Bir tek binaların yanında küçük bir kulübemiz var, o yolun üzerinde kalıyor. O da zaten 'İmar Barışı'na kayıtlıydı. Fakat geldiler, benim binamı hiç sormadan yıktılar. Ben bile anlayamadım o an ne olup bittiğini. Ekipler geldi, hiç sormadan binaya vurmaya başladılar. 'Durun ne oluyor' dedim onlara. Onlar da 'Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bize bu fotoğraf gönderildi, bu bina yıkılacak' dediler. Yıktılar, biz de ne olup bittiğini anlayamadık, şaştık kaldık" dedi.

'BABADAN KALMA ARAZİMİZE BİNA YAPTIK'

Yıkım sırasında yaşananları anlatan Uçan, "Yıkımdan önce herkese tebligat geldi. Bina sahipleri olarak görüşmeler yaptık yetkililerle. İmar planı gönderdiler. 'İmar planına uygun olanları bırakacağız, uymayanları yıkacağız' dendi. 'Biz onlara imar planına uygun olmayanları kendimiz yıkacağız' diye de taahhüt ettik. Fakat imar planına uygun olanı da uygun olmayanı da yıkıyorlar. Zerre kadar konuşturmadılar, yıktılar. 40 sene İstanbul'da çalıştım, emekli oldum, geldim; burada bir evim olsun, çocuklarıma bir şey bırakayım istedim. Burası babamın toprağıydı, ondan kalan bir yerdi. Babadan kalma arazimize bu iki binayı yaptık. Biz kat yüksekliği yapmadık, basit birer daire yaptık. Doğaya, çevreye uyumlu inşa ettik. Şimdi borçlarımı nasıl ödeyeceğim, onu düşünüyorum" diye konuştu.

Hukuki yollara başvuracağını dile getiren Hakkı Uçan, "Belki toplu olarak mağdur olanlar, dava açabilir ve hakkımızı bu şekilde arayabiliriz. Diğer bina ile ilgili bir şey söylemediler" dedi.

YIKIM SÜRECEK

Öte yandan Uzungöl Turizm Merkezi'nde kaçak yapı yıkımlarının hafta boyunca sürdürüleceği belirtildi. Toplam 95 kaçak yapının yıkılacağı Uzungöl'de, 17 binanın tıraşlama yöntemiyle kat sayıları düşürülecek.

=========================

Kuşadası'ndaki 'hortum'u vatandaşlar görüntüledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, körfez açıklarında meydana gelen hortum panik yaratırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Kuşadası'nda, körfez açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Paniğe neden olan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde, hortumu kayıt altına alan vatandaşların heyecanlı konuşmaları dikkat çekti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

========================

Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Kütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan ve trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi Havva K.'nin (31), 12 saatte üzerinden 10 yük treninin geçtiği belirlendi. Babası Ali T.'nin morgda kıyafetlerinden teşhis ettiği yüzde 40 duyma ve konuşma engelli Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuklarına sürekli öleceğini söylediği öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte dün saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 2 çocuk annesi Havva K.'ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ali T. kızını hastane morgunda elbiselerinden tanıyarak teşhis edip, gözyaşlarına boğuldu. Havva K.'nin cenazesi otopsinin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

ÜZERİNDEN 10 TREN GEÇMİŞ

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Havva K.'ye kaybolduğu geçen pazartesi gün saat 21.00 sıralarında 72606 sefer sayılı A.P. ve C.D. isimli makinistlerin kullandığı yük treninin çarptığı, ardından ise bulunduğu sabah 09.00'a kadar yaklaşık 10 trenin daha üzerinden geçtiği belirlendi. İfadeleri alınan makinistler A.P. ve C.D., geçtikleri yolda hiç kimseyi görmediklerini ve çarpma olayı ile ilgili bir şey duymadıklarını söyledi. Makinistler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki makinistin kullandığı yük treni altında kan ve vücut parçaları bulundu. Savcılık talimatıyla, Havva K.'ye ilk trenin çarptığı saatten ölü bulunduğu ana kadar 12 saatlik sürede üzerinden geçen tüm trenler incelemeye alındı.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli olduğu belirlenen Havva K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır da babası olan Ali T.'nin yanında kaldığı, kaybolmadan önce çocuklarına sürekli 'Ben öleceğim' dediği öğrenildi. İntihar ettiği değerlendirilen Havva K. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

==========================

Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla baba evine sığındı

Malatya'da, 6 ay önce görücü usulüyle evlenen Dilan K. (18), eşi Hüseyin K. (23) tarafından zorla hamile bırakıldığını ve eşinin ailesi tarafından dövüldüğünü ileri sürerek babasının evine sığındı. Genç kadının babası Aslan Aksu (53), dünürleri tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 15 Haziran 2019'da görücü usulüyle köylüsü olan Hüseyin K. ile evlenen Dilan K., eşinin yaşadığı İstanbul'a taşındı. Eşinin çocuk isteğini henüz erken olduğu için kabul etmeyen Dilan K., iddiaya göre eşi Hüseyin K. tarafından zorla hamile bırakıldı. Daha sonra ise ailesiyle görüşmesi engellenen Dilan K., eşi ve kayınvalidesi tarafından dövüldü. Babası ile görüşmesinin ardından eşi tarafından yine dövülen Dilan K., babasına 'beni kurtar' mesajı attı. Bunun üzerine baba Aksu, İstanbul'a habersizce giderek, kızıyla görüşmek istedi. Ancak Hüseyin K., kayınbabasını tersleyerek kızıyla görüştürmedi. Tartışmanın ardından emniyete başvuran Aksu, kızını alarak Pütürge'ye geri döndü. Dönüşünün ardından Hüseyin K. ve ailesi tarafından tehdit edilen Aksu ailesi savcılığa, ilçe kaymakamlığına ve jandarma komutanlığına başvurarak koruma talebinde bulundu.

'ZORLA HAMİLE BIRAKILDIM'

Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığını ve buna rağmen şiddet görmeye devam ettiğini ileri süren Dilan K., başından geçenleri şöyle anlattı:

"Evliliğin ilk günlerinde eşimle hiçbir sorunum yokken annesi benden çocuk sahibi olmamı istedi. Bende erken olduğunu ve şu anda istemediğimi söyledim. Ardından eşim tarafından zorla hamile bırakıldım. O günden sonra hayatım cehenneme döndü. Bir keresinde bu olaylardan dolayı babamın evine dönmek istediğimi söylerken, nedensiz yere 'sen benim karımsın, seni benden kimse alamaz' gibisinden sözler söylemeye başladı eşim. Birkaç kere dayak yedim, şiddete maruz kaldım. Nedensiz yere şiddet uyguluyordu. Annesi tarafından da bir kere darp edildim 2,5 aylık hamileyken, bana 'karnındaki çocukta, sen de inşallah ölürsünüz, Allah belanızı versin' diye beddua okudu. Bunu eşime söylemedim ama yine eşimden şiddet gördüm, hamile şekilde şiddet gördüm. Telefonumu elimden aldılar ve ailemle görüşmeme izin vermiyorlardı. Evde hapis hayatı yaşıyordum. Dışarı çıkmama izin vermiyorlardı. Bir keresinde de beni nedensiz yere darp etti beni. Gözümü morarttı, hastaneye bile götürmediler şikayetçi olurum diye. Telefonumun mesajlarını, konuşmalarımı kendi telefonuna yönlendirmişti. O yüzden babamı arayıp bir şeyler söyleyemiyordum. Her gün babam ararken 'telefonum bozuldu, suya düştü, sim kart yeri bozuldu' gibisinden yalanlar söylüyordum babama. Bir keresinde babam bana ulaşamadığı için kayınpederimi aradı ve o günden sonra tekrar telefonu geri verdiler. Babamla tek başıma konuşamıyordum onlar yanımdayken konuşmaya başladım. 'Eğer bir şey söylesen seni öldürürüz' diye tehdit ediyorlardı. Bir keresinde tabanca zoruyla babamı arattırdılar beni. 'Annem ve ablamla konuşmak istemediğimi, onların beni huzursuz ettiğini' söylememi istediler. Bende babamı aradım söyledim ve sağ olsun geldi. Eninde sonunda ölümü göze alarak babama sosyal medya yoluyla mesaj attım 'baba beni kurtar' diye. Babam da İstanbul'a geldi. Ben hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranmaya başladım eşime ve ailesine. Babam beni sabahleyin aradığında eşim yanımdaydı, uyanıktı. Hoparlörde babamla konuştum. Telefon kapandıktan sonra eşim yine bana yüzüme doğru vurdu. Ailesiyle yine tartışmaya başladık. Sonra babamı almaya gittiler ve beni babamla görüştürmediler. Beni hep odaya koydular. Babanla görüşmeyeceksin diye. Babamı görmedim hiç. Babam gitti yine kavga etmeye başladım. İşte kaynanam beni odaya çekti, tehdit etti. 'Seni babanı' çağırdın diyerek, bağırdı. Polisler geldi, yine beni tehdit ettiler. 'Sen mi polisi çağırdın' dediler. 'Eğer bir şey söylersen seni öldürürüz' dediler. Polisler gelince her şeyi anlattım. Ondan sonra da babama teslim edildim. Buradan Cumhurbaşkanımız ve sayın valimize sesleniyorum; televizyonlarda kadınların eşleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum, ben bunlardan birilerinden olmak istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum, benim küçük yaşta kardeşim, ailemin can güvenliği yok, lütfen beni koruyun, bu olayın üstünde durulmasını istiyorum."

'TEHDİT EDİYORLAR'

Baba Aslan Aksu ise kızını evlendirdikten 15 gün sonra ulaşamadığını belirtti. Kızının sosyal medya üzerinden attığı mesaj üzerine İstanbul'a gittiğini ve burada damadının kızıyla görüşmesini engellediğini ifade eden Aksu şunları söyledi:

"Kayınpederini aradım, telefonunun bozuk olduğunu, suya düştüğünü söylüyordu. Böyle 1- 1,5 ay geçti, ondan sonra 2- 3 gün telefonu açık kaldı. Tekrar telefonunun bozuk olduğunu söylediler. Ben olayın üstüne gidince kıza telefonu vermek zorunda kaldılar. Kızım kendi telefonundan aradı ve 'baba, annem ile ablamla görüşmek istemiyorum, benim huzurumu bozuyorlar' dedi. Nedenini sorduğumda bir sebep söylemedi. Yalnız sesinin titrek ve ağlamalı olduğunu fark edince üstüne gitmedim. Kızıma bir baskı yapıldığını fark ettim. İstanbul'a kızımla konuşmayı düşünürken, 2 gün sonra kızım bana 'baba beni kurtar' diye sosyal medyadan mesaj attı. Kalktım İstanbul'a gittim. Orada kızımla görüşmek istedim eşiyle konuşup. 'Benim artık karım, görüşemezsin' diye söyleyince bende Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gittim, olayı anlattım. Onlar eve operasyon düzenleyip kızımı aldılar, bana teslim ettiler. Kızımı aldım köyümüze getirdim. Damadımın babaannesi tarafından ben olmadığım dönemde kızıma geliyor 'kocanla görüşmezsen aileni öldürürüz, seni öldürürüz' diye tehdit ediyor. Kızım bunun üzerine kendisiyle biraz konuşuyor. O sırada konuşmalarını kayda alıp kendi akrabalarına servis ediyor. Bunun hakkında da şikayetlerde bulunduk. Bu olaydan yaklaşık 10- 15 gün sonra biz çapa motoruyla eşim, 2 kızımla giderken akrabaları traktörler bize çarptılar, vurdular. Hemen akabinde bıçakla üstümüze geldiler. Bir şekilde saldırıyı bertaraf ettim. Bununla ilgili karakola telefon açarak, jandarma geldi, ambulans geldi kızlarımı almaya. Olay yerine gelen astsubaya olayı anlattım. Bize bıçakla saldırıldığını söyledim, bıçağı almasını söyledim. Savcıyla görüşüp öyle alabileceğini söyledi. Telefonu alarak benden uzaklaştı 'savcıyla görüşüyorum' diye. Sonrasında bana savcının bıçağa el koymadığını, istemediğini söyledi. Saldırı esnasında kızım kameraya kaydetti. Kamera görüntülerini astsubaya verdim. Gelen mesajları kendisine gönderdim. O görüntüleri savcıya gönderdiğini söyledi bana orada. Ancak olaydan sonra bu olayla ilgili hiçbir bilgi verilmediğini öğrendim. Bununla ilgili astsubay hakkında suç duyurusunda bulundum. Kızıma koruma kararı çıkarttırdı. Ancak kuzumu koruyan benim. Ancak bu koruma kararına rağmen tehditler devam ediyor."

========================

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş

Şanlıurfa'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanıp 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, bu süreçte tartıştığı eşi A.N. (48) tarafından bıçaklanan H.N., beraat etti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken mahkeme heyeti, kocasını bıçakla yaralayan A.N.'yi ise 5 yıl hapse çarptırdı.

Merkeze bağlı Sırrın Mahallesi'nde A.N., geçen yıl Temmuz ayında sağır ve dilsiz olan kocası H.N.'nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.'ye yıllarca istismarda bulunduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, baba H.N.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen yıl Kasım ayında mahkemeye çıkan engelli H.N. 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. A.N., eve gelen kocası H.N.'den gitmesini istedi. Çıkan tartışmada A.N., H.N.'yi bıçakladı.

Olayın ardından A.N. hakkında Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu davanın da H.N. yargılandığı dava ile birleştirilerek Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.N. (47) ile kocası sanık ve mağdur H.N. (49) hazır bulundu. Sanık A.N. ifadesinde, eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürerek, kendisini bıçaklamak isteyen kocasının yere düşmesi sonucu yaralandığını savundu. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbi raporların incelenmesi neticesinde çocukların 'cinsel istismar' mağduru olmadığını belirtti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken heyet, H.N.'nin tüm suçlamalar yönünden beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık A.N.'nin ise 'eşi kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına karar verdi.

========================

Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti

Antalya'da boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'tehdit' suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde mahkeme heyetinden haklarını helal etmesini isteyen Ülüs, cezayı duyunca da teşekkür etti.

Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesindeki 2 katlı müstakil evde yaşandı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ülüs, boşanma davası açan eşine yeniden birlikte olma teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında 2 çocuk annesi olan ve bir otelde çalışan Dilek Ülüs teklifi reddetti. Bunun üzerine Süleyman Ülüs, evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ülüs, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Süleyman Ülüs ise tutuklandı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, tedavisinin ardından taburcu edildi.

HEYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Tutuklu sanık Süleyman Ülüs, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada son kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerini ağlayarak, tekrarlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını savundu. Eşinin saf bir insan olduğunu ve kendisini hala sevdiğini öne süren Süleyman Ülüs, mahkeme başkanının "Son sözün nedir?" sorusuna "Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin" yanıtını verdi. Mahkeme, kocayı, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, olay anında yardıma gelenlere tüfek doğrulttuğu için de 'tehdit' suçundan 2,5 hapis cezasına çarptırdı. Cezayı duyan sanık tutuklu sanık, mahkeme heyetine teşekkür etti.

'KADIN CİNAYETİ HABERLERİNİ GÖRÜNCE TELEVİZYONA BAKAMIYORUM'

Duruşma sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilek Ülüs, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Hakimlere teşekkür eden Dilek Ülüs, "Kadınlara şiddet gösteren erkekler umarım ağır cezalar alır. Tek dileğim o. Allah'ından bulsun. Kadın cinayeti haberlerini görünce televizyona bakamıyorum. Çünkü aynı acıyı ben çektim. O yüzden çok kötüyüm. Hiçbir zaman böyle bir acının yaşanmasını istemiyorum. Psikolojim bozuluyor onları öyle görünce. Onların yaşadığı şeyi ben de görüyorum" dedi.

========================

DEAŞ üyesi çobana tutuklama

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Münbiç bölgesinde terör faaliyetlerine katılan ve silahlı eylemlerde bulunduğu belirlenen Muhammed Vahid'i, çobanlık yaptığı Akin Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Vahid, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vahid, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

========================

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

Tunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.

========================

Denizli'den Adalar'da denenmesi için 3 elektrikli fayton

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, iş insanı Haluk Şahin'in ürettiği elektrikli faytonlar, İstanbul'da atlı faytonların yerine kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasıyla şarj edilen, elektrikli faytonlardan numune istendi. Denizli'de üretilen faytonlardan mavisi, beyazı ile yeşili İstanbul'a gönderilecek ve Adalar'da denenecek.

Sarayköy'deki fabrikada 15 yıldır elektrikli fayton üreten, makine mühendisi ve iş insanı Haluk Şahin, ürününe 'Fayoto' ismini verip, patentini de aldı. Fabrikadaki 15 kişilik ekibiyle üretim yapan Şahin, şimdiye kadar sipariş üzerine ürettiği faytonları başta Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkelerine de gönderdi. Fabrikada üretilen son model faytonlarda, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi bulunuyor. Yeni donanımlarla üretilen elektrikli faytonlar ile atlı faytonlarla çıkılamayan yokuşlar, rahatlıkla çıkılıyor. 4- 6 saat şarj edilebilen, müzik sistemi de eklenen faytonlarla 100 kilometreye kadar yol gidilebiliyor. Ayrıca bavulu olanlar için faytonların arkasında, bavul ve eşyaların konulduğu bagaj bölümü yer alıyor.

'ATLARA EZİYET BİTECEK'

Haluk Şahin, normalde faytonların en az 2 atla çekildiğini, ürettikleri elektrikli faytonların ise 30 at gücünde olduğunu söyledi. Yeni tasarladıkları faytonlara donanımlar eklediklerini belirten Şahin, "Faytonlarımız özellikle Adalar'daki atlara yapılan eziyetin önüne geçecek. Biz atların iş gücü olarak kullanılmasından yana değiliz, sportif faaliyetlerde kullanılmasını istiyoruz. Yeni nesil faytonlarda teknolojik ürünler de kullanıyoruz. Yeni modelimizde geri manevra, yokuş kalkış ve iniş desteği ile 3 ayrı fren sistemi ve müzik sistemi bulunuyor. İsteyenler nostaljiyi yaşamak için müzik sisteminden at sesi ve nal seslerini duyabilir. Elektrikli faytonlar 4- 6 saat içinde şarj edilebiliyor" dedi.

'İSTANBUL'A DENENMESİ İÇİN GÖNDERECEĞİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Adalar'da denenmesi için elektrikli faytonlardan göndereceklerini belirten Şahin, "Biz bunun mücadelesini 15 yıldır veriyoruz. 1500- 2 bin at telef oldu. Adalar'da bu nedenle turizm baltalandı. Hastalıktan dolayı atlar telef oldu. Faytoncular da mağdur oldu. Daha önce elektrikli faytona geçilseydi, bunlar yaşanmayacaktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bizden numune istedi. Biz de denenmesi için 3 ayrı klasik faytonu göndereceğiz. Adalar'da faytonlar denenecek. Daha sonra talebe göre üretime geçeceğiz. Yaptığımız faytonlar Adalar'ın tabiat ve yol şartlarına da uygun şekilde tasarlanıp, dizayn ediliyor. Bu faytonlar Adalar'da hizmete başlayınca atlara gerek kalmayacak" diye konuştu.

========================

Kanyonda suya düşen karacayı itfaiye kurtardı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçede bulunan Horma Kanyonu'nda yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen yavru karacayı gören bir kişi, Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye erini gören karaca, havuzun kenarında bulunan küçük mağaraya girdi. İtfaiye eri İlker Pınar'ın, mağaradan çıkardığı karaca, daha sonra havuzda yüzerek kıyıya çıkıp, kayalıklardan tırmanarak gözden kayboldu

Haber: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,

==========================

Kütahya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, Halil Uymaz'a ait çiftlikteki inek, çift başlı buzağı doğurdu. Uymaz, uzun yılladır besicilik yaptıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek çok şaşırdığını söyledi.

Haydarlar köyünde büyükbaş çiftliği bulunan Halil Uymaz'a ineklerden biri veteriner hekim Ömer Şimşek tarafından sezaryenle doğum yaptı. Doğan buzağının çiftli başlı olması ise herkesi şaşırttı. Besici Halil Uymaz, uzun yıllardır bu işle uğraşmasına rağmen çift başlı buzağının ilk doğmasına tanıklık ettiğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olan Ömer Şimşek de buzağının çift başlı olmasının kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesinden kaynaklandığını belirterek, "Yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bunun nedeni de akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır" diye konuştu.

========================