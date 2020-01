DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YAYLADA KARDA MAHSUR KALAN AİLEYİ, GÖNÜLLÜ DAKE EKİPLERİ KURTARDI

BOLU'daki Abant Gölü'ne giden 4 kişilik Gözütok ailesi, Abant yolundaki trafik yoğunluğuna takılmamak için Sinekli yaylası üzerinden Düzce'ye ulaşmaya çalışınca kara saplanarak mahsur kaldı. Ekipler, 4 kişilik aileye ulaşarak kurtarmak için seferber olurken, yaklaşık 3 saat sonra aile kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Sinekli Yaylası'nda meydana geldi. Düzce'den, Bolu'nun Abant Gölü'ne yeni yılın ilk gününde günübirlik tatil için giden Oktay, Şenay, Cihan ve Neslihan Gözütok, 07 AZA 63 plakalı araç ile Abant yolunda yaşanan yoğun trafiğe takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce'ye ulaşmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle araçları 30 santimetrelik kara saplanan Gözütok ailesi burada mahsur kaldı. Araçtan inerek bir süre yürüyen aile telefonların kapsama alanına girmesi ile durumu güvenlik güçlerine haber verdiler.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine, Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerine yetki verdi. DAKE ekipleri, Sinekli Yaylası'na çıkarak yaklaşık 3 saat sonra 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. Kara saplanan araç ise traktörlerle karın içerisinden çıkarıldı. Mahsur kalan aile, kurtarma ekiplerinin araçlarına bindirilerek kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 4 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ERDEMLİ'DE GÖLE DÖNEN SERALARDAKİ SULAR TAHLİYE EDİLİYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle sular saltında kalan seralar onarılıyır, yağmur suyu ise tahliye ediliyor.

Mersin'i etkisi altına alan kuvvetli sağanak tarım arazilerinin yanı sıra seraları da sel suları altında bıraktı. Binlerce dönüm muz serası ile narenciye bahçesinin zarar gördüğü yağmurda bazı bölgeler göle döndü. Yağışların kesilmesinin ardından çiftçiler, suların çekilmesi için tahliye işlemine başladı. Koyuncu mahallesinde narenciye bahçesi ve muz serası yağmur nedeniyle zarar gören Ahmet Şahin, "Birkaç gündür yağan şiddetli yağış nedeniyle narenciye bahçelerimiz ve seralarımız yağıştan etkilendi. Yağmur suyu nedeniyle seramızın kenar naylonları yırtıldı. Şuanda tadilata başladık. Narenciye bahçemizde de oluşan su birikintilerinin tahliyesini yaptık. İnşallah ürünlerimize fazla bir zarar vermemiştir" dedi.

ABANT'TA KAR ÇİLESİ

BOLU'da, yeni yıl tatilini Abant Tabiat Parkı'nda geçirmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk ve kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkı, yeni yıl tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce tatilcinin geldiği Abant'ta, dün akşam saatlerinde kar şiddetini artırdı. Tatilciler dönüş yolunda yollarda kaldı. Bazı sürücüler karla kaplı yolda kar lastikleri olmaması ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle mahsur kaldı. Abant Gölü çevresindeki yolda da trafik yoğunluğu oluştu. Saatlerce yoğun kar yağışı altında ilerleyemeyen sürücüler bölgedeki otellere sığındı. Bazı sürücüler yaklaşık 2-3 saat yolda beklediklerini söyledi. Bazı bölgelerde kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu Abant Tabiat Parkı yolunda önlem alan jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan sürücüleri geri çevirdi. Kar nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise çekicilerle taşındı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.

KAR YAĞIŞI BOLU DAĞINDA ULAŞIMI ETKİLEDİ

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

==================================

Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

ULUDAĞ'A TATİLCİ AKINI; 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise dün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'

Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.

Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.

DÖNÜŞ ÇİLESİ

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, sabahın erken saatlerinde Milli Park gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılı Uludağ'da geçiren turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ'dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, durma noktasına geldi.

===============================================

MERSİN'DE YÜKSEK KESİMLERDE KAR, SAHİLLERDE İSE BAHAR HAVASI HAKİM

MERSİN'de, yılbaşı tatilini fırsat bilip karla kaplı yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kartopu oynarken, termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Geçen günlerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşen Mersin'de yılın ilk gününde güneş kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 15-18 derece arasında değiştiği kentte, vatandaşlar da kendilerini sahile, parklara ve sokaklara attı. Vatandaşlar, bu yılın ılık geçtiğini, geçen yıllarda yaşanan yağışların kentte hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Erdemli ilçesinde ise tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne akın eden vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar sahilde oturup güneşlenirken, bazıları Akdeniz'in mavi sularına olta atarak balık avladı. Bazıları da günün anısına cep telefonu ile fotoğraf çektirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan tatile gelen gurbetçi Volkan Karalar, Kızkalesi'nin çocukluk anıları ile dolu olduğunu belirterek, "Bugün hava açtı. Bu nedenle de Kızkalesi'ne geldik, güneşin tadını çıkartıp, deniz havası alıyoruz. Güneşlenip D vitamini alıyoruz" dedi.

Silifke ilçesinde de yeni yıl tatilini fırsat bilenler soluğu ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde aldı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı, kartopu oynadı.

=====================================================================

KÜTAHYA'DAKİ 2 TERMİK SANTRAL MÜHÜRLENDİ

Kütahya'nın Seyitömer ile Tavşanlı ilçelerinde bulunan termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takılmadığı gerekçesiyle dün sabah saatlerinde jandarma ekiplerince mühürlendi. İki santraldeki üretim durduruldu.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.

Bu kararın ardından Kütahya'da bulunan Seyitömer ile Tavşanlı ilçesinde bulunan Tunçbilek termik santralleri, verilen sürede bacalara filtre takmadıkları tespit edildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah saatlerinde termik santralleri mühürledi ve faaliyetlerini durdurdu.

YENİDEN FAALİYET BELGESİ ALINACAK

Kütahya'da bulunan 2 termik santralin bacalarına filtre takmaması nedeniyle 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği? kapsamında geçici faaliyet belgesini yeniden alması gerektiği belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatıyla Kütahya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulan termik santrallara geçici faaliyet belgesi alıncaya kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması gerektiği mühürleme işlemi yapan jandarma ekiplerince tebliğ edildi.

Soma'daki termik santral mühürlendi (3)

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: TERMİK SANTRAL SUYUYLA 12 BİN HANE ISINIYOR

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Soma Termik Santrali'nin faaliyetini durdurma kararı verildiğini ve mühürlendiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak yıllar önce, bu termik santrallerin özelleştirilmesi sürecinde bu duruma karşı çıkmıştık. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum, özelleştirmeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar yerinde ısrar ettiğinin göstergesidir. Soma'yı diğer kapanan termik santrallerden ayıran bir özellik var. Termik santralden çıkan sıcak suyla, Soma'da 12 bin hane ısınmaktadır. Ancak dün akşam itibariyle 12 bin hane, soğuğa mahkum olmuş durumda. Yarın okullar açılacak. Açılan okullar arasında 13'ü, bu ısınma yöntemiyle öğrencilerimizin sınıflarını sıcak tutuyor. Resmi daireler de aynı durumda."

Vehbi Bakırlıoğlu, şu an büyük bir kafa karışıklığının olduğunu belirterek, "Bu işin sorumluları hakkında bence hukuki mücadele başlatılması lazım" dedi.

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2)

BELDEDE SESSİZLİK HAKİM

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı belirtilen santralle ilgili gelişmeleri yakından takip eden belde halkı, gazetecilerin sorularını cevaplamaktan kaçındı. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan ise sabah saatlerinde santraldeki üretimin durdurulduğu haberini aldıklarını belirterek, "Daha önceki gelişmiler ışığnda eğer baca filtrelerini mevzuata uygun şekilde takmazlarsa 15 santralde üretimin durdurulması söz konusuydu. Daha önceleri 3 kere uzatıldı süre. 6 yıl geçti üzerinden. Keşke şimdiye kadar hiç olmazsa bir adım atsalardı filteleri taksalardı bir şekilde bu şekilde kapatma kararı alınmazdı. Biz için güzel bir gelişme ama nihai bir sonuç değil bana göre. Mevzuata uygun filterleri mutlaka takmaları gerekiyor" dedi.

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ MÜHÜRLENDİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dün saat 09.30 sıralarında Afşin'in Çoğulhan Mahallesi'ndeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne gitti. Kül tutucu filtreleri ve baca gazı artıma tesis olmadan çalışan santral, ekipler tarafından mühürlenerek enerji üretimine son verildi. Santralin, kazanlardaki kömürün bitene kadar çalışacağı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede; Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.'nin çalışmaları 'Geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."

35 YILDIR ÇALIŞIYORDU

2018'de Çelikler Holding'e devredilen santralın temeli 1975'te, dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. İnşaatı 9 yıl süren santral, 21 Ekim 1984'te Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde ilk ünitesinin devreye alınmasıyla enerji üretmeye başladı. Santral, Çelikler Holding'e devredildiği Kasım 2018'e kadar 34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin kw/h saat elektrik üreterek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı, ancak ekonomiye katkıdan çok kirlilikle gündeme geldi.

=======================================

KANGAL TERMİK SANTRALİ'NE 'FİLTRE' MÜHRÜ

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen termik santral, tanınan süre içinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Sürenin dolmasıyla Sivas'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan termik santrale giderek denetlemede bulundu. Yapılan denetim sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlerken, üretimin durduğu santraldeki işçilere izin verildi.

SİİRT'TE YIKILAN BİNA YAN YATTI

Siirt'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Ancak bina bu sabah yürütülen yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.

==============================================

İZMİR'DE KANLI PUSU: 2 ÖLÜ

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü, süratini arttırıp hızla olay yerinden kaçarken, tesadüfen yolda bulunan bir otomobil sürücüsü ile kurye kurşunların hedefi oldu. 2 yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamı yitirirken, polis, saldırganları ve saldırıya uğrayan otomobildeki kişiyi tesbit etmek için çalışma başlattı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İzmir'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek bir silahlı saldırı olaye gerçekleşti. Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi üzeride meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobilin gören grup, belinden çıkarttıkları tabancaları ardı ardına ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.

ÇEVREDE KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken, olay sonrası silahlı grup hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Benzerine filmlerde rastlanabilecek olayda, silahlı grubun düzenlediği kanlı pusu bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede bekleyen grup, ara sokaktan beyaz renkli bir otomobil çıkınca tabancalarını çıkartıp peş peşe ateş etmeye başlıyor. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın ise aynı sokaktan çıktığı görüntülendi.

İşyeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ile olay yerinden kaçan beyaz renkli otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirleyip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

=================================

SOBADAN ZEHİRLENEN 6 KİŞİLİK AİLE, HASTANEYE KALDIRILDI

SİİRT'te, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Alan Mahallesi'nde meydana geldi. Uykudan uyanan İnan ailesinin 6 ferdi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayet üzerine sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, İnan ailesine ilk müdahalede bulunup ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınanların karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

=========================================

KAHRAMANMARAŞ'TA KAVGA: 1 YARALI, 6 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki kişi arasında başlayan tartışma, taraflarının yakınlarının da katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K. (60) ile Uğur K. (35), restoranda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması üzerine iş yerinin dışında taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan İsmail K., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir aracın da camının kırıldığı kavga ile ilgili polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, kavga anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

===========================================

Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

BOŞANMA DAVALARI VARMIŞ

Iğdır'da, kendisini terk eden eşini tabancayla vurarak öldüren ardından ihtihara kalkışan Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öldürdüğü 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'nın ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, çiftin uzun süredir geçimsizlik nedeniyle aralarından tartışmaların yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Bir süre önce Doğubayazıt Adliyesi'nde görülen Ebru A. ve Umut A.'nın boşanma davasının çekişmeli geçtiği de ortaya çıktı.

'KADININ EMNİYET BİRİMLERİNDE BAŞVURUSU BULUNMADI'

Olayla ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde akşam üzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktül E.A.'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

=============================================

EVİNİN ÖNÜNDE TABANCAYLA VURULARAK YARALANDI

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Fevzi Y. evinin önünde tartıştığı Batuhan D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Fevzi Y. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Batuhan D., mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Cemal Paşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde Batuhan D. ile karşılaşan Fevzi Y., bir süre sohbet etti. İkili arasında kısa süre sonra bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., belindeki tabancayı çekip Fevzi Y.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fevzi Y., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevllierince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Y., daha sonra Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaydan kısa süre sonra Batuhan D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Batuhan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

=====================================

KAPALI OTOPARKTAKİ 2 ARAÇ YANDI

ANKARA'da, bir apartmanın kapalı otoparkındaki bir otomobil ve hafif ticari araç yandı. İtfaiye ekibi, apartmanın duvarını kırarak yangını söndürdü.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde'de bulunan 13 katlı bir apartmanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle bina ve otopark girişinden yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye ekibi, binanın dış duvarını balyozla kırdı. Bu şekilde içeriye giren ekipler, otoparktaki bir otomobil ile hafif ticari aracın yandığını fark etti. Aynı dakikalarda bina sakinleri de dumanın dairelere ulaşma riskine karşı tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

=====================================

VAN'DA DÜNYAYA GELEN 490 GRAMLIK BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, bebeğin kuvözde bakım ve tedavisini özenle yapıyor.

Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle bir süre önce Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından yapılan ilk müdahale sonucu, anne Demir'in henüz 23 haftalık olan kız bebeği, sezaryanla dünyaya geldi. 490 gram olarak dünyaya gelen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşireler tarafından tedavisi ve bakımı özenle yapılan bebek, normal kilosuna ulaşınca taburcu edileceği belirtildi.

YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Ertaş, bebeğin tedavisinin kuvözde devam ettiğini söyledi. Dr. Ertaş, "Başkale ilçesiden gelen Yeliz Demir'in bebeği 23'üncü haftada 490 gram olarak dünyaya geldi. Bebek ilk dünyaya geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Ciğerleri iyi gelişmemişti. Akciği geliştiren bir madde yaptık. Bir ilaç uyguladık. Şu an bebeğin olağan bakımları devam etmekte. Kilosuna ulaştıktan sonra taburcu edeceğiz. Şun an ciddi bir sağlık sıkıntısı yok. Cihaza bağlı tedavi görüyor" dedi.

==============================================

JASAT, FABRİKALARI İLETİŞİMSİZ BIRAKAN 'KABLO FARESİ'Nİ YAKALADI

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, özel bir GSM firmasına ait (Türk Telekom) direklerdeki iletişim kablolarını kesip çalan, böylelikle çok sayıda mermer fabrikasını telefon ve internetsiz bırakan 'Kablo faresi' lakaplı 25 yaşındaki İzzet B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

JASAT ekipleri, bir süredir Kocabaş Mahallesi'nin Varlık Boğazı mevkisindeki özel bir GSM firmasına ait direklerde bulunan iletişim kablolarının kesilip çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yılbaşı gecesi operasyon düzenleyen ekipler, kabloları keserek çaldığı belirlenen 'Kablo faresi' lakaplı İzzet B.'yi, son olarak çaldığı 400 metre kabloyla birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan İzzet B.'nin kabloların plastik dış kısmını yakıp eriterek içindeki bakır kısmını hurdacılara sattığı belirlendi. 11 ayrı suç kaydı bulunan İzzet B.'nin, çaldığı kablolar nedeniyle Varlık Boğazı mevkisindeki çok sayıda mermer fabrikasının telefon ve internet iletişiminin kesilmesine neden olduğu öğrenildi. İzzet B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

================================

Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı

'KAN TESTİYLE ALKOLLÜ OLMADIĞIM ANLAŞILDI'

Konya'da yeni yılın ilk dakikalarında trafik ekipleri tarafından aracı durdurulan pastaneci Faruk Coşar (43), yapılan alkol testinden 0.56 promil alkollü olduğu belirlenmesi üzerine bin 228 lira para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polislere alkol kullanmadığını ispatlamak için hastaneye gidip kan testi yaptıran Coşar, alkollü olmadığı anlaşılınca polislerin yanına tekrar gidip, raporu gösterip ehliyetini geri alıp, hakkındaki işlemleri iptal ettirdi.

Yaşadıklarını anlatan Coşar, şunları söyledi:

"Ben iş yerimden çıkmıştım. Yolda polisler alkol kontrolü yapıyordu. Ben kendime güveniyordum. Arabamı sağa çekip alkol kontrolü için aşağıya indim. Burada meyve yediydim belki on nedenle olmuştur. 56 promil alkollü çıktım. Ben orada önce kamera şakası zannettim. Sonra bu işin ciddiyetini anladım. Ehliyetimi almışlardı akşam. Buna itiraz etme hakkım olduğunu söylediler. O arada beni çeken gazetecilere, umreye gittiğimi söyledim. Haberlerde dini bu işe alet ettiğim yönünde yorumlar gördüm. Sadece ona üzülüyorum. Alkolsüz olduğumu kanıtlamak için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdım. Orada sıfır promil alkollü olduğum çıktı. Alkol almadığım tespit edildi. Ehliyetimi alan ekibin yanına gittim. Aldığım kan testi sonucu gösterdim. Onlar bana tekrar alkolmetreyi üflettiler. Sıfır promil alkollü olduğum burada da görüldü. Bunun üzerine ehliyetimi bana geri verdiler. Allah'a şükür kendimi temizledim. Alkol kullanan bir insan değilim."

'CİHAZ ARIZALI OLABİLİRMİŞ'

Alkolmetrede bir problem olduğunu belirten Faruk Coşar, "Alkolmetrenin arızalı olması benim problemim değil. Bunun kanunu, yolu vardır. Bana alkolmetrenin arızalı olabileceğini ya da meyve yemiştim, meyve yediğimden dolayı da bu şekilde çıkmış olabileceği söylendi. Makinede bir problem çıktı. Hatta polis memuru da üfledi onda da 9 promil alkol çıktı. Arızalı olabileceğini, meyve ya da sigara içtiğin zaman bu şekilde promil çıkarabileceğini söylediler" diye konuştu.

Ehliyeti geri iade edilen Coşar'a, polis tarafından tutulan tutanakta ise alkol metrenin aşırı soğuk nedeniyle bu değerleri çıkarmış olabileceği belirtildi.

===================================

TÜRK TELEKOM CEO'SU ÜMİT ÖNAL, YENİ YILA EKSİ 15 DERECEDE ÇALIŞAN EKİPLERLE GİRDİ

TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum'da fiber altyapı çalışmalarını sürdüren ekip arkadaşlarıyla birlikte girdi. Önal, "Fiberi ülkenin her yerine, sadece karlı değil, karlı yerlere de götüren çok değerli Türk Telekom ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum-Pasinler karayolunda eksi 15 derecede, 1900 rakımlı tepede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekipleri ziyaret eden Ümit Önal, yeni yılda başarı dileklerinde bulundu. Türk Telekom'un başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini, Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzasının bulunduğunu ifade eden Önal, İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hatay'a tüm Türkiye'yi birbirine bağladıklarını belirtti. Önal, "Türk Telekom'un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek, fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum'da bulunuyorum. 2020'de de 'sadece merkeze değil herkese' hizmet sunma gayesiyle yağmur, kar, karlı, karsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SON 4 YILDA 16.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK'

Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi herkese ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış gezdiğini vurgulayan Önal şunları söyledi: "Personelimizin özveri ve üstün gayretleri sayesinde 47 milyonu aşkın Türk Telekomlu'nun her birine en iyi hizmeti sunabilmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Türk Telekom bu toprakların milli bir değeridir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdık. Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom'un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece karlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz."

'2020'DE TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Fiber dönüşümün yanı sıra fiber hatların bakım ve onarımları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Önal, söz konusu hattın ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Çalışmanın yapıldığı yerin, Ağrı'nın Gürbulak ilçesinden, İran sınırından başladığını ve Ankara'nın Bala ilçesine kadar uzandığını açıklayan Önal, bu güzergahın; Gürbulak, Doğubayazıt, Ağrı, Eleşkirt, Horasan, Pasinler, Erzurum, Aşkale, Tercan, Erzincan ve Refahiye'den geçtiğini belirtti. Geçiş mesafesinin yaklaşık 600 kilometreyi kapsadığını, coğrafi açıdan zorlu alanlardan oluştuğunu kaydeden Önal, ekiplerin son derece önemli bir noktada çalıştığını söyledi. Önal, "47 milyonda 1'e verdiğimiz değer ile müşteri deneyimindeki ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümündeki iddiamızı ortaya koyarak karşıladığımız 2020'de; Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz. Fiberi ülkenin her yerine, sadece karlı değil, karlı yerlere de götüren çok değerli Türk Telekom ekibine teşekkür ediyorum. Milletimize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yeni yıl diliyorum" dedi.

Önal, çalışanlarla birlikte yeni yıl özçekimi de yaptı.

==========================

VAN'DA KAR YAĞIŞI İRANLI TURİSTLER İÇİN EĞLENCE KAYNAĞI OLDU

VAN'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yeni yıl tatili için kente gelen İranlı turistler, karın tadını çıkardı. Bazı turistler lapa lapa yağan karın altında gezerken, kimisi de kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefon kameralarıyla selfie çektirip, o anları ölümsüzleştirdi.

Van kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden yağan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Karın keyfini çıkartmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte dışarı çıkıp, kartopu oynadı. Bazı kişiler de yaptıkları kardan adamın yanında hatıra fotoğraf çektirdi. Yılbaşı tatili için kente gelen İranlı turistler ise kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefonları ile selfie çekip, o anları ölümsüzleştirdi.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, yolların kapanmaması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri gece geç saatlere kadar kar temizleme çalıması yaptı.

===================================

KAYAK SEVERLERE YILDIZ DAĞI DAVETİ

SİVAS Valisi Salih Ayhan, 2020 yılının ilk ziyaretini Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne gerçekleştirdi. Ayhan, kış sporu meraklılarını Yıldız Dağı'na davet etti.

Yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Dağı'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, "Kayak, kızak, snowboard, doğa yürüyüşleri, buz pateni, mekanik tesisler ile buraya gelen vatandaşlarımız güzel bir tatilin keyfini çıkarıyor, yöresel lezzetlerimizi tadıyor, konforlu otelimizde misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlanıyor. Çocuklar için bu yıl oluşturduğumuz çocuk oyun alanı ise onların keyiflerine keyif katıyor. Diğer yandan halkımızın kış spor malzemelerini kiralayabilecekleri mağazamız, gece kayağı imkanımız ve çok sayıda günübirlik tesisimiz ile yoğun bir gün yaşıyoruz. Kısa sürede ülke gündeminde önemli bir yer edinen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne herkesi davet ediyoruz" dedi.

Herkesin yeni yılını kutladığını ifade eden Vali Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini herkesin görmesini arzuluyoruz. Pistlerimiz harikulade, hizmet kalitemiz olağanüstü güzel, yollarımız güvenli. Yani kayak yapmaya her şey müsait. Türkiye'nin birçok yerinde kar sorunu varken Yıldız, kış sporlarına hazır vaziyettedir. Burası ülkemizin yükselen bir marka değeridir" diye konuştu.

Vali Salih Ayhan, daha sonra ziyaretçilerle birlikte kayak yaptı.

=======================

İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor (2)

BİLETİ SATAN BAYİ SAHİBİ: İÇİMDE BİR HİS VARDI, KENDİME DE 80 BİLET AYIRDIM

Önceki gün gerçekleşen, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde, 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de 20 milyon TL'nin isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti kime sattığını bilmediğini söyledi. Bileti, seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını tahmin ettiğini belirten Vedat Yiğit, kendisine de 4 bin TL'lik bilet ayırdığını, bu biletlere henüz bakmadığını belirterek, "İçimde büyük bir his vardı. Bu nedenle kendime 70-80 tane, 4 bin TL'ye denk gelecek kadar bilet ayırdım. Şu ana kadar da bakmadım biletlere. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Toptan olarak da satış yapıyorum. Aynı zamanda diğer illere de gönderiyorum. İzmir'e çıkması iyi oldu. Çünkü yıllardır İzmir'e çıkmıyordu. Vatandaşların da bazı tereddütleri vardı. 'Milli Piyango kendisine çıkıyor' diye düşünüyor. Ama öyle bir şey yok" dedi.

Talihlinin parasını iyi günlerde güle güle harcamasını dileyen Yiğit, biletin sahibi talihlinin parasını aldıktan sonra bunu televizyonda söylemesi halinde, bilet satanların işini olumlu şekilde etkileyeceğini söyledi.

==================================================