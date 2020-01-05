DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

OTOMOBİL, YOLCU MİNİBÜS İLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolununu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan araçlar

Kaza yerince inceleme yapan jandarma

Çekiciye yüklenen araç

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

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TAKLA ATAN OTOMOBİL ALEV ALDI: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarpıp ve takla attı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, Narlıdere yönünden Balçova istikametine gittiği sırada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan ve emniyet kemeri takmadığı öne sürülen Serhat Sucu, Hüseyin Karacaoğlan (21) ve Berkay Altınay (23) otomobilden fırladı. Kaza sonrası, araçta elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile olayı görüntülemeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederken, sağlık görevlileri de bu sırada yola savrulan Hüseyin Karacaoğlan, Berkay Altınay ve Serhat Sucu'yu kontrol etti. Hüseyin Karacaoğlan ve Berkay Altınay'ın olay yerinde öldüğü tespit edilirken; kazada ağır yaralanan Serhat Sucu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sucu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ölen Karacaoğlan ve Altınay'ın cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif bir güzergaha yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması sonrası cadde yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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ÇANKIRI'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

ÇANKIRI'da, husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail K. tarafından tabancayla vurulan Murat Kaymak (33), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankırı- Ankara yolunda Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İsmail K. ile Mehmet U., husumetli oldukları iddia edilen Murat Kaymak, Erol K. ve Yusuf K. ile karşılaşınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., yanındaki tabancayla Murat Kaymak'a ateş etti. Kaymak'a vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılırken, İsmail K. kaçtı. Bu sırada Mehmet U., Erol K. ve Yusuf K. da birbirlerini darbetmeleri sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kaymak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

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KIRIKKALE'DE OTOMOBİL 80 METREDEN UÇURUMA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Ü. yönetimindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki uçuruma sürüklendi. Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücü Fatih Ü. kazada otomobilden fırladı, araç ise hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fatih Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Fatih Ü.'nün cansız bedeni, polis ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçtan görüntü

Ekiplerin çalışması

Gnel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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2 KATLI AHŞAP EVDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KİŞİYİ POLİS KURTARDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangını fark eden polis ekipleri, içerideki 2 kişiyi kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İnegöl Mesudiye Mahallesi Özen Sokak'taki Suriye uyruklu 2 kişinin oturduğu 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. O sırada mahallede devriye atan polis ekipleri yangını fark etti. Arka kapıya yönelip, içeridekilere seslenen polis ekipleri, yangından haberi olmayan iki kişiyi kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye yangını söndürdü. Yangın, yanındaki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Evin yanma anından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE VE ÇOCUKLARINI İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı.

Yangın, Değirmendere Merkez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında Gülşah ve Mutlu Çelebi çiftinin çocuklarıyla birlikte yaşadığı dairede, saat 17.00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın sırasında evde olan anne Gülşah Çelebi ile çocukları Ela Çelebi (12) ve Ömer Çelebi (7) mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelerek hemen binanın içine giren itfaiye erleri, yanan dairede mahsur kalan Gülşah Çelebi ile çocuklarını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Bir itfaiye erinin binadan çıkardığı Gülşah Çelebi'ye kendi gaz maskesini taktığı görüldü. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen anne ve çocukları ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Anne ve çocukların binadan çıkarılarak ambulansa bindirilmesi

İtfaiyecinin anneye kendi gaz maskesini takması

Yangın yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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KUŞ AVLAMAK İSTERKEN 200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, 3 arkadaşıyla kuş avına çıkan Vedat G., tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Arama kurtarma ekipleri, sağ bacağında açık kırık bulunan avcıyı, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak hastaneye götürdü.

Gündoğmuş ilçesi Bedan mevkiinde dağlık arazide 3 arkadaşıyla kuş avlamak isteyen Vedat G., dün saat 10.30 sıralarında tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İHH Antalya Arama Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İP İSTASYONLA ULAŞTILAR

Bölgeye ulaşan ekipler, kurdukları ip istasyonla saat 14.00 sıralarında yaralı avcının yanına indi. Sağ bacağında açık kırık bulunan Vedat G. ilk müdahalenin ardından bulunduğu yerden alındı. Vedat G. daha sonra sedye ile yaklaşık 1 kilometre taşınarak, Antalya'dan gelen Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait helikopterin iniş yaptığı yere görüldü. Yaralı avcı helikopterle saat 17.30'da Alanya Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Vedat G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin halatla inmeleri

Kurtarma çabaları

Ekipleri görüntü

Helikopterden görüntü

Helikopterin havalanması

Haber-Kamera: Selma KUNAR/ ANTALYA,

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CİLVEGÖZÜ'NDEN, İDLİB'E KONTEYNER SEVKİYATI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e konteyner sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR'lara yüklendi. TIR'lar, daha sonra Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR'lar Cilvegözü'ndeki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. Konteynerlerin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-Konteynır yüklü tırlar

-Gümrük sahasına girerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

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ŞENTOP: BİR DAMLA PETROLÜ BİR DAMLA KANDAN DEĞERLİ GÖREN ANLAYIŞLAR ORTADOĞU'YA BARIŞ GETİREMEZ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini değerlendirirken, "Bir damla petrolün bir damla kandan da kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Ortadoğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Öğle namazını Eski Camii de kılan Şentop, merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilinde uzun süredir atıl durumda bulunan balıkçı iskelesinin Süleymanpaşa Belediyesi'nin hizmete sunmak için yaptığı restorasyon çalışmasını inceledi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

'YARIM ASIRDIR ORTADOĞU'YA BARIŞ, HUZUR GELMEDİ'

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesini değerlendirdi. Ortadoğu'da suların ısındığını belirterek, şunları söyledi:

"Birbirini takip eden çok önemli ciddi gündem maddeleri var. Bir huzur, bir barış, yarım asırdır bizim tanık olduğumuz, yaşadığımız süre içerisinde Ortadoğu'ya gelmedi. Bizzat Ortadoğu'da yaşayan halklar, devletler, ülkeler bu konuda öncülük etmeli bir, ikincisi tabi dünyanın başka yerlerinden buraya gelip petrol için, bilhassa yer altı zenginlikleri için faaliyet gösterenlerinde bölgeye ülke halkına, burada yaşayan devletlerin egemenlik haklarına da saygı göstermesi lazım. Dün yaşanan olayla ilgili İran'ın bir resmi görevlisi Kasım Süleymani, ABD tarafından ki, bu üstlenildi de, bir suikast ile öldürülmüştür. Burada Ortadoğu'daki gelişmeler başta Kasım Süleymani'nin oradaki faaliyetleri, yapmış olduğu işler ile ilgili tabi çok farklı yorumlar var. Bilhassa Suriye'de, Irak'ta yaşayan mezhep farklılıkları sebebiyle çatışmalar içerisinde bulunan çevreler arasında Kasım Süleymani'nin faaliyetlerine karşı reaksiyon gösteren bundan rahatsızlık duyan pek çok insan vardı. Sünniler ile ilgili yapılan katliamlar ile ilgili tepki gösteren çevreler vardı. Bu işin bir boyutu."

'ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO'

TBMM Başkanı Şentop, olayın başka bir boyutu da olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Ama başka bir boyutu da şuanda egemenlik hakkına sahip bağımsız bir devletin bir kamu görevlisinin, devlet görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından 3'üncü bir ülke içerisinde öldürülmesi meselesidir. Bu anlamda uluslararası hukuk bağlamında da endişe verici bir tablo bu. Bunun Ortadoğu'da başta Irak olmak üzere gelişmelere önemli katkı vereceğini düşünmüyorum. Daha büyük gerginliklere, belki daha büyük çatışmalara sebebiyet verecektir. Bu bakımdan başta bölge devletleri olmak üzere, halkları olmak üzere ama bölgeye dışarıdan gelen askeri güçlerde dahil olmak üzere herkesin barışı hedefleyen, gerginlikleri azaltacak ve kısa bir zaman içerisinde de Ortadoğu'ya bir barış ve huzur iklimine kavuşturacak bir anlayış içerisinde hareket etmesi lazım. Tabi bir damla petrolün bir damla kandan da kıymetli olduğunu söyleyen anlayışlarla Ortadoğu'ya barış gelmez. Burada yaşayan halkların öncelikle huzura ve barışa sahip çıkmaları lazım. Endişe verici gelişmeler kısaca söyleyeceklerim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şentop'un camiye gelişi ve karşılanması

-Başkan Albayrak'ı ziyareti

-Ziyaretten detaylar

-Şentop'un açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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HDP'Lİ TEMELLİ'DEN 'KASIM SÜLEYMANİ' AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir" dedi.

HDP Mardin İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi Eş Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Kongrede Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması dikkat çekti. Sözde devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede konuşma yapan Temelli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu'dan ellerini çekmelidirler. Orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar."

Yapılan oylama sonucu HDP Mardin İl Eş Başkanlığı'na Perihan Ağaoğlu ve Salih Kuday seçilmesiyle kongre son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kongreye katılanlar

Türk bayrağı ve Atatürk posteri

Temelli'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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UZUNGÖL'DE YIKIMLAR SÜRÜYOR

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkımı, geniş güvenlik önlemleri altında, ekiplerce sürdürülüyor.

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için 23 Aralık 2019'da harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı.

ARA VERİLEN YIKIMLAR SÜRÜYOR

Hava muhalefeti nedeniyle ekiplerin ara verdiği yıkım çalışmalarına dün de devam edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemleri altında iş makineleri eşliğinde yıkım çalışmalarını sürdürdü. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildiği, yıkımların süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yıkım cep tel. görüntüleri

Haber-Kamera: TRABZON,

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Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2)

GEMİ KURTARILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaların ardından gemi kaptanı uzun süre siren çaldı.

Geminin yapılacak olan kontrollerinin ardından tekrar yükünü alarak yola çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Geminin kurtarma çalışmaları

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Geminin yükünü boşaltması

-Geminin çekilmesi

-Kıyı emniyeti ekipleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY(Tekirdağ),

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Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4)

TUTUKLANDI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Dirgen, polis ekiplerine verdiği ifadeyi burada da tekrarladı. Dirgen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeden görüntü

Ramazan Dirgen'in adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),

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MAHALLELİDEN 230 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALDI, ORTADAN KAYBOLDU

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını döyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karıştı.

Mardin'in Artuklu ilçesinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Gündüz Mahallesi'ne 2019 yılının Mayıs ayında gelen M.A., hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek mahalle sakinlerinden M.A.'ya ait çiftliği kiraladı. Bir süre sonra M.A., çiftliği kiralayan M.A.'ya, parası ekim ayında ödenmek üzere 600 bin lira tutarında 230 büyükbaş hayvan teslim etti. Ödeme tarihi geçmesine karşın parasını alamayan, M.A.'ya da ulaşamayan M.A., alacağını tahsis etmek için 31 Aralık günü çiftliğe gtti. Ancak M.A., çiftliğin boş olduğunu görüp jandarmaya başvurdu.

M.A.'nın bir kişiden daha hayvan aldığı, parasının bir bölümünü ödediği, kalanını ise ileri bir tarihte vermek için taahhütte bulunduğu, bir başka mahalle sakininden ise bir miktar para aldığı tespit edildi.

Mağdur 3 kişinin başvurusu üzerine jandarma çiftlikte inceleme yaptı. M.A.'nın hayvanlarla birlikte kaçtığı belirlendi.

MAĞDURLARIN SAYISI ARTIYOR

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde M.A., mahalleliden parasını ödeyeceğini söyleyerek aldığı 230 büyükbaş hayvanla kayıplara karışmasının ardından çok sayıda mağdurun olduğu ortaya çıktı. Mağdurlar, M.A.'nın milyonlarca lira parayla kaçtığını öne sürerek, yakalanması için güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

'ARAZİMİ BENDEN ALIP YENİ BİR ÇİFTLİK DAHA KURACAKLARDI'

Gündüz Mahallesi Muhtarı Mehmet Ezer'in babası Mehmet Sırrı Ezer (70), M.A. tarafından dolandırıldığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Ezer, "Beni kandırdılar. Devlet onları yakalayıp, cezalandırsın. Arazimi benden alıp yeni bir çiftlik daha kuracaklardı. Yapmadan kaçtılar. Milletin hayvanlarını borçla aldılar. İflas ettiklerini söyleyip kaçtılar. Benden 20 dönüm arazi istediler. Ben de onlara verdim. Paramı da vermediler. Araziyi de bozdular. Ne kadar çakıl varsa getirdiler. Demir, çimento satıcılarına, kepçe operatörlerine bir kuruş para da vermemişler. Hiç kimseye bir kuruş para vermemişler. 25 milyon lira dolandırdıkları söyleniliyor. Parayı alıp Mardin'e gittiler. Burasını çiftlik yapacaklardı. Kimseye de para vermediler. Arazimin tapusunu vermemiştim. 150 bin TL'ye yakın zararım var. Savcılığa da dilekçemi vermişim. Dökülen betonu ben arazimden nasıl çıkarayım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Tuşek ise M.A.'nın sadece Gündüz mahallesindekilerini değil bir çok kişiden para ve hayvan aldığını önene sürerek, şunları söyledi:

"Çiftliği kiraladılar. Bunlar ilk önce hayvan almaya başladılar. İlk önce peşin aldılar. Milletin gözüne girdikten sonra borç almaya başladılar. Silvan'da sadece 25 milyon vurgun yaptılar. Hazro, Lice, Kocaköy, Hani, Bismil tarafından 50-60 milyon vurgun yaptıklarından bahsediyorlar. Millet mağdurdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile çekilen detaylar

-Mehmet Sırrı Ezer'iin arazisinden detay

-Mehmet Sırrı Ezer'in konuşması

-Süleyman Tuşek'in konuması

-Çiftlkten detay

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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KARS POLİSİ, 500 SAATLİK GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEREK HIRSIZI YAKALADI

KARS'ta 3 mahallede meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını, polis 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı.

Kars'ta İstasyon, Merkez ve Kaleiçi Mahallelerinde 16 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı sonrası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Polis, olayların geçtiği yerler, cadde ve sokaklardaki kameralardan temin edilen yaklaşık 500 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olaylarını Y.A.'nın (45) gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık şüphelisini 2 Ocak günü gözaltına alan polis, evinde yaptığı aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesini ele geçirdi. Polis, çalınan malzemeleri işyeri sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Y.A., dün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeden çıkarılmas

-Polis aracına götürülmesi

Haber-Kamera: KARS,

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12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı

GAZİANTEP'te, dilenen yüzde 65 görme engelli Sevda K.(33), zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediyede yapılan soruşturmada Sevda K.'nin son iki yılda 12'nci kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı.

İslahiye ilçesindeki işlek caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan Sevda K., vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yüzde 65 görme engelli raporu olduğu ancak tamamen görmüyormuş gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Sevda K., İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Son 2 yılda 12 defa zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalandığı öğrenilen Sevda K.'nin yapılan soruşturmasında engelli maaşı aldığı ve üzerine kayıtlı olarak Osmaniye'de 1, Nurdağı ilçesinde 2 olmak üzere toplam 3 ev ve 2 iş makinesi sahibi olduğu ortaya çıktı.

Emlak zengini kadın dilenci, zabıta tarafından yazılan cezanın ardından belediyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadın dilenirken

-Zabıtanın kadını yakalayıp araca bindirmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),

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YERLİ OTOMOBİL FABRİKASININ YAPILACAĞI ALANDA İNCELEME

BURSA Valisi Yakup Canbolat, beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı yer olan Gemlik ilçesi Haralar bölgesindeki TSK'ya ait arazide incelemelerde bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti. Gemlik Askeri Veterinerlik Komutanlığı'ndan bir rütbeli komutanın eşlik ettiği heyet, fabrikanın kurulacağı alan hakkında bilgiler aldı.

"FABRİKANIN KURULACAĞI ALANDA AĞAÇ KESİMİ YAPILMAYACAK"

Fabrikanın kurulacağı arazi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Fabrika için tahsis edilen arazide inceleme yapıyoruz. Fabrika için kullanılacak alan tamamen boş, sazlık, askeri tesislerin kullanımında olmayan bir alan olacak. Dolayısıyla bu bölgede hiçbir ağaç kesimi yapılmayacak" dedi.

"SÜRECİ İLGİLİ BAKANLIKLAR YÜRÜTECEK"

Fabrikanın kurulacağı alanın TSK tarafından kullanılmadığını belirten Işık, "Bu alan askeri tesislerin dışında, kullanım dışı bir alan. Burada hiçbir ağaç kesilmeyecek. Tam tersi fabrikanın yapılacağı alan boş, kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor. Fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemeleri ilgili bakanlıklar yürütecek. Süreç resmen işlemeye başladı. Çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnceleme yapılan alandan detaylar

-Protokol üyelerinden detaylar

-AK Parti Milletvekili Zafer Işık'ın alan hakkında bilgiler aktarması

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ GEMLİK(Bursa),

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TUNCELİ'DE NESLİ TÜKENMEKTE OLAN VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

TÜRKİYE'de, birinci derecede koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Tunceli Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de, nesilleri tükenmek üzere olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde görüntülendi.

Pülümür Vadisi'nde aracıyla seyahat ederken bir dağın yamacında vaşak olduğunu fark eden Mehmet Kaya, aracından inerek, dağın zirvesine doğru tırmanan ve daha sonra zirvede bir süre bekleyen vaşağı görüntülemeyi başardı. Kaya, "İlk kez vaşak gördüm çok heyecanlandım. Uzak mesafede olmasına rağmen görüntülediğim için çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vaşak dağ yamacına tırmanırken

Vaşak dağ zirvesine çıkıp bir süre bekleyip gözden kaybolurken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi

BAKANLAR KAYAK TESİSİNİ AÇILIŞINI YAPTILARI TELESİYEJLE GEZDİLER

Türkiye'de kristal karıyla gözde kayak merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde, kardan heykellerin açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, modern telesiyej sistemini de devreye soktu. Bakanlar ve davetliler, Türkiye'de ilk ve tek olan saniyede 6 metre hız ve kapalı kabin 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesi, 2 kilometre uzunluğunda yeni telesiyej sistemi ile kayak merkezini gezdi. 11-12 yaşından beri kayak yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, ilk kez Sarıkamış'a geldiğini söyledi. Pakdemirli, "Birçok kayak tesisi gördüm, buralarda kayak yapma imkanı buldum. Ama Sarıkamış'a ilk defa geliyorum. Bundan sonra benim için tutku olacak Sarıkamış. Dünyada eşine az rastlanır kar kalites var Sarıkamış'ın. Sarıkamış'ı dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri haline getirmemiz lazım. Gençlerimizi erken yaşta kayakla tanıştırmamız lazım. Erken yaşta kayakla sporla tanışan gençlerin kötü alışkanlıkları olmaz, kötü şeylere gitmez, kötü insanlarla birlikte olmazlar. Sarıkamış'a daha sık gelmeye çalışacağım. Buradan şunu söylüyorum karı, kara çevirmemiz lazım. Bunu yapmaya en iyi aday yerlerden birisi Sarıkamış'tır" dedi.

Türkiye'nin son 18 yılda spor açısından önemli bir altyapıya kavuştuğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış'tan Edirne'ye, doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar her yeri inci tanesi gibi parlayan spor tesisleriyle donattıklarını kaydetti. Sarıkamış'a yaptırılan telesiyejle saatte 3 bin kişinin taşınacağını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sarıkamış'ın kış turizmi açısından varlığı özel bir anlama haiz. Bu özel anlamı daha yukarılara taşımanın gayretinde olacağız. Sarıkamış, Kars için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını, halkımıza, bu toprakların, bu ülkenin evlatları için kullanmaya devam edeceğiz. Yarınların şampiyonlarını yıldızlarını yetiştireceğiz. Bizler onların önünü açmak için omuz omuza çalışacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: KARS

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ÇAMBAŞI YAYLASI'NDA KAR FESTİVALİ

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Ordu Üniversitesi tarafından kar festivali düzenlendi.

Ordu Üniversitesi, Ordu'nun gözde mekanlarından biri olan 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenledi. Çambaşı Kayak Tesisi'nde gerçekleştirilen festivale Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Festivalin başlamasıyla birlikte Çambaşı Kayak Tesisinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı kişiler kar üstünde gezinti yaptı, bazıları kartopu oynadı, birçok kişi de tulum eşliğinde horon tepip, halay çekti. Festivale yoğun ilgi gösteren öğrenci ve vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden kayak ve kızaklarla kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı.

'ORDU AŞKLARIN EN BÜYÜĞÜ'

Şenlikte açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehirlerin gelişmesi hususunda üniversitelerin rolünün büyük olduğunu ifade ederek, "Ordu, tutkuyla bağlanılacak olan aşkların en büyüğü diyebiliriz. Ordu'nun geleceğine inanıyorum. Şehirlerin gelişmesi konusunda üniversitelerin büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Ordu'muzun da bu anlayışla devam etmesi en büyük dileğimiz. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ordu Üniversitesi Rektörümüz de bunun bilincinde. Ordu'muz sizlerle güzelleşecek" dedi.

'ÇAMBAŞI ÇEKİM MERKEZİ OLACAK'

Öğrencilerin Ordu'nun elçisi olduğunu ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise "Çambaşı Yaylası dünyada sayılı çekim merkezlerinden birisi olacak. Tıpkı Avusturya ülkesindeki İnnsbruck şehri gibi olacak. Ordu sadece 3 ay değil, 12 ay ve 4 mevsim yaşanılacak bir şehir. Sizleri şehrimizde bulunan diğer yaylalarımıza da davet ediyoruz. Kışın artık üşümekten korkmayan bir şehir olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Festivalden detay görüntüler

-Tulum eşliğinde horon görüntüsü

-Öğrencilerin kızaklarla kayma görüntüsü

-Festival alanından Drone çekimi görüntüsü

-Vali Seddar Yavuz'un açıklamaları

-Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,

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