DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ALANYA'DA, 1'İ DOKTOR 2 KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu. Skaf'nin cesedinin merdivende asılı olduğu belirtilirken, yapılan inceleme Ege'nin ise başına darbe aldığı tespit edildi.

Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Dün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatak odasında Leman Ege'nin yerde cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evdeki merdivene iple boynundan asılı halde bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, erkeğin Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf olduğu belirlendi. İncelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Leman Ege ve Issam Skaf'ın cansız bedenleri morga konuldu.

Eşinden ayrı yaşayan Leman Ege'nin yaklaşık 2 yıl önce emekli olduğu, ardından Konaklı Mahallesi'nde bir sağlık merkezi açtığı belirtildi.

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, BABASI İNTİHAR ETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in bir süredir dini nikahlı olduğu belirtildi. Leman Ege'nin oğlu Barış'ın Rusya 'nın başkenti Moskova 'da tıp eğitimi aldığı ve şu an Alanya'da olduğu kaydedildi. eman Ege ve Issam Skaf'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. lanya'da birçok sosyal projede görev alan Leman Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda da şarkı söylediği kaydedildi. Ayrıca, Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin ise 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından da aynı yıl bunalıma girerek, 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda. İntiharımdan dolayı Allah'ım beni affetsin. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı intihar mektubu bırakıp, iki kutu hap içerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay yerine gelen ekiplerden detay

-Cenazelerin jandarma tarafından taşınması

-Leman Ege'nin ozon tedavisini anlattığı görüntüsü

-Leman Ege'nin sahnede şarkı söylerken görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

=========================================

OTOMOBİL 40 METREDEN UÇTU, ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

ZONGULDAK'ta karla kaplı yolda kontrolden çıkarak ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Ayşe Kadirye Taşkara (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ulutan Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, karla kaplı yolda virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, 40 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada, araçta bulunan Hasancan Açıkgöz (22), Oğuzhan Demirci (23), Emre Yankın (23) ve Ayşe Kadriye Taşkara yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma yönlendirildi. Otomobilin yanına inen ekipler, kaza sırasında araçtan fırladığı anlaşılan Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Hasancan Açıkgöz, Oğuzhan Demirci ve Emre Yankın ise halata bağlanan sedyeyle yukarı çıkartıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Kadriye Taşkara'nın BEÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Pataloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kaza yerinden detay

-Yaralını çıkarılamsı

-Ekiplerin çalışması

-Cesetin ambulansa taşınması

-Otomobilden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

=======================================================

HASTA YAKINININ SALDIRISINA UĞRAYAN SAĞLIK TEKNİKERİNİN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, sağlık teknikeri Serhat İğci (41), hasta yakının saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan ve 10 gün iş göremez raporu verilen İğci, "Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki MR odasında meydana geldi. Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi acil servise getirdi. Doktor, Ü.G.'nin MR'ının çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine radyoloji bölümüne giden Veli G., sağlık teknikeri Serhat İğci'den 'Randevulu hastaları alıyorum. Müsait olunca eşinizi alacağım' cevabını aldı. Israr etmesine rağmen aynı cevabı alan Veli G., MR odasında Serhat İğci'ye tekme tokat saldırdı. Daha sonra odadan çıkan saldırgan, güvenlikçiler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Saldırgan gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İğci'ye ilk müdahalesini arkadaşları yaptı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiği kırılan Serhat İğci genel cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, 10 gün iş göremez raporu verildi.

İĞCİ: KAFAMI AŞAĞIYA EĞDİM, TEKMEYLE VURMAYA BAŞLADI

Olayın şokunu hala yaşadığını belirten Serhat İğci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"MR'da randevulu hastaları alıyoruz. Randevulu bir hastayı almak üzereyken acilden gelen bir hasta yakını eşinin bel ağrısı olduğunu ve bu nedenle acile başvurduğunu söyledi. Ben de 'Rutin olarak randevulu, planlanmış hastaları alıyorum. Müsait bir ara olduğun değerlendireceğim' dedim. Kendi de 'Benim babamın cenazesi vardı biz cenaze evinden kalkıp geldik' diyerek bağırmaya başladı. Randevulu yaşlı bir teyze hastamız vardı onu alacağım sırada birden saldırdı. Arka arkaya yumruklar vurmaya çalıştı. Gözümün önü bir anda karardı, gözümdeki gözlük fırladı. Kafamı aşağıya doğru eğdiğimde tekmeyle vurmaya başladı. Çıktıktan sonra da 'Dövdüm, rahatladım' diye bağırarak gitmeye başladı."

'HABERLERDE GÖRDÜKÇE KINIYORDUM, BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Saldırıya uğradıktan sonra beyaz kod için 111'i aradığını belirten Serhat İğci, "Güvenlikçi arkadaşlar da geldi. Şikayetçiyim hasta yakınında. Canla başla sağlık hizmeti vermeye çalışırken bu şekilde muamele görmemiz haksızlık oluyor. Ben ceza olarak bunların sağlık hakları geçici bir süre ellerinden alınmalı. 20 yıldır ilk defa başıma böyle bir şey geldi çünkü sakin birisiyimdir, hiç kimsele bugüne kadar kavga ettiğim yok. Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" diye konuştu.

ÜMRAN İĞCİ: ÇOCUKLARIMA ANLATAMADIM

Serhat İğci'nin en büyük destekçisi ise eşi Ümran İğci ile hastane çalışanları oldu. Olayı duyar duymaz hemen hastaneye geldiğini belirten Ümran İği, "Evden çıkarken çocuklarıma açıklama yapamadım, nasıl açıklama yapacağım onu da bilmiyorum ruhsal olarak etkilenmesinler diye. Bu olay da bir haber olarak gelip geçin istemiyoruz, sağlık çalışanlarına koruma gelsin istiyoruz. Ciddi yaptırımlar gelsin istiyoruz. Böyle insanlar sağlık hizmeti alamasın" dedi.

DEMİRCİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Saldırıya kentteki sağlık çalışanlarından da büyük tepki geldi. Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Demirci, "Serhat arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Serhat İğci yatakta

-İğci'nin yüzünden detay

-İğci ile röp.

-İğci'nin gözüne buz koyması

-Serhat İğci'nin yanındaki eşi Ümran İğci

-Ümran İğci ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

==========================================

OTOMOBİL YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DİYARBAKIR'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı yolcu otobüsünün sol tarafına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Tayfun Güzel ile yanındaki Emine ve Esma Güzel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Güzel, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık duruklarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

==============================================

ÇANAKKALE'DE 163 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye çalışan 163 kaçak göçmen Sahi Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, denizde 4 ayrı lastik bot tespit etti. Yapılan operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen 124'ü Afganistan , 39'u Suriye Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 163 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu 'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. 163 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenli Komutanlğına getirilişinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİN/AYVACIK (Balıkesir),

============================================

KUNDAKLANAN MİDİBÜS ALEVLERE TESLİM OLDU

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki kullanılmayan midibüs, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kundaklandı. Alevlere teslim olan midibüs metal yığınına döndü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan boş alanda park halindeki trafikten men edilmiş midibüs kimliği belirsiz 3 kişi tarafından içerisine yanıcı madde atılarak kundaklandı. Midibüsün yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Midibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına köpük sıkarak müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre içerisinde kaçan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yanan midibüsten görüntüler

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yapması

-Polis ekiplerinden detaylar

-Yanan araçtan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

============================================

YENİ YILA GİRERKEN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU, BU KEZ HAYATINI KAYBETTİ

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Can (27), inşaat halindeki binanın 14'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Ahmet Can'ın yeni yılın ilk saatlerinde de intihar girişiminde bulunduğu ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.

'EKİPLER GELENE KADAR İNTİHAR ETTİ'

Olay, dün saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 5'inci Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Kükürtlü Mahallesi'ndeki bir inşaatın 14'üncü katında bir kişinin dolaştığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine geldiklerinde Ahmet Can'ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YERE DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

Ahmet Can'ın inşaatın 14'üncü katından atlama anı ise yakındaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Can, iddiaya göre yeni yılın ilk saatlerinde de intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet Can'ı ikna ederek çıkmış olduğu inşaattan indirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-İnşaattan detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

============================================

FUTBOLCULARIN KAVGASINI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK SONLANDIRDI

ÇANKIRI'da Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor takımları arasında oynanan amatör lig maçının ardından iki takımın futbolcuları kavga etti. Taraftarların da katıldığı kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Çankırı amatör lige mücadele eden Yapraklı Belediyespor ile Kurşunlu Belediyespor, Yapraklı İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lider Kurşunlu Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Soyunma odasına giden iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sahaya taşan kavgaya, taraftarlar da karıştı. Kavgada futbolcular birbirlerine tekme tokat saldırdı. Sahaya giren polis, tarafları ayırmakta zorluk çekince havaya ateş açtı. Güçlükle önlenen kavga sonrası hakem Yapraklı Belediyespor'dan 5, Kurşunlu Belediyespor'dan 3 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

'YARALANAN 5- 6 SPORCUMUZ VAR'

Kurşunlu Belediyespor Başkanı Zekeriya Kahraman, rakip takımın mağlubiyeti hazmedemediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Maç bittikten sonra olaylar oldu. 80'inci dakikada kalecimiz kırmızı kart gördü ve maçı biz 10 kişi tamamlamamıza rağmen 4-1 kazandık. Maç sonunda rakip takım, bizim oyuncularımıza saldırmaya başladı. Çenesinden, kolundan, bacağından yaralanan 5- 6 sporcumuz var. Şikayetçi olmadık, darp raporu almadık olaylar büyümesin diye. Ama rakip takıma bu yakışmadı. Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör 'de tarafları ayırmak için uğraştı. Polisler havaya ateş açarak olayları yatıştırmaya çalıştı."

Karşılaşma sonrası Kurşunlu Belediyespor kafilesine Çankırı'ya kadar, polis ve jandarma ekipleri eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Saha içindeki olayların cep telefonu görüntüsü

-Futbolcuların kavgası

-Detay

Haber: Ramazan SARICI/YAPRAKLI (Çankırı),

=========================================

AVUKAT, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR'in Konak ilçesinde, evinde alkol aldıktan sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu (48), toprağa verildi. Dumanoğlu'nun ön otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 1 çocuk babası Caner Dumanoğlu, iddiaya göre bir arkadaşıyla evde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Arkadaşının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Dumanoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Yapılan ön otopside Caner Dumanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

GALATASARAY'DA TOP KOŞTURDU

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Camiden görüntü

-Tabuttan görüntü

-Cenaze namazından görüntü

-Tabut taşınırken görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

===============================================

JANDARMADAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÇAMURA SAPLANAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışırken kullandıkları araç çamura saplanan 4 kişi, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İnegöl ilçesinin kırsal İsaören Mahallesi'nde, dün saat 01.00 sıralarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir araca, dur ihtarında bulundu. Ancak, araç sürücüsü, ihtara uymayarak yoluna devam etti. Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü araç, toprak yollara girdi. Bu sırada araç, çamura saplandı. Jandarma, araçtaki D.T. (30), S.Ç. (35), M.Y. (24) ve M.K.'yi (32) yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerinde üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda poşetler içinde 50 gram metamfetamin, 28 gram selvi uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 365 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü S.Ç.'ye ayrıca, dur ihtarına uymadığı ve ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 5 bin 234 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Zanlıların hastaneye götürülmesinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

===========================================

APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ADAPAZARI'nda, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın bodrum katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Yenikent Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Küçük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Bina detay

-Bina sakini röp.

-İtfaiye ekipleri detay

-Komşularını uyaran kadın röp.

-Yangında korkan çocuk 112'ye bindirilme

-Ekiplerin olay yeri ayrılması

Haber-Kamera: Ramiz Kaan Oktar- Adapazarı(Sakarya),

================================================

ANTALYALILAR, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

ANTALYA'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi 'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan 3 bin kişi, karlı yolda 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu 'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914- 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için 1850 metre rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adlı anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu , Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, öğrencilerle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ASKER, POLİS VE ÖĞRENCİLER TÜRK BAYRAĞI TAŞIDI

Yürüyüşte yer alan asker ve polisler, 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile dev Atatürk posteri taşıdı. Metrelerce karla kaplanan dağlık arazide yürüyen Antalyalılar, şehitleri andı. 2 kilometrelik yürüyüşün ardından tören alanına ulaşan grup, Sarıkamış şehitleri için dualar etti. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

'SARIKAMIŞ'I UNUTMAYACAĞIZ'

Törende konuşan Vali Karaloğlu , Sarıkamış şehitlerini anmak ve dualar göndermek için yürüdüklerini söyledi. Sarıkamış şehitlerine hitaben konuşan Karaloğlu, "Sizin bıraktığınız ideallere, inanca bugün biz de sahibiz ve sizin bıraktığınız yerden biz o ideallerinizi devam ettirmek istiyoruz. İstikbalimiz için, istiklalimiz için, milli irademiz için, cumhuriyetimizi koruyup kollamak için biz de zamanı geldiğinde sizin yaptığınızı yapmaktan tereddüt etmeyeceğiz demek için buradayız" dedi.

'YÜREĞİMİZ BURKULUYOR, KANIMIZ DONUYOR'

Hiçbir zaferin zahmetsiz elde edilmediğini aktaran Karaloğlu, "Sarıkamış'ta belki bir zaferimiz yok ama Sarıkamış'ı her hatırladığımızda yüreğimizin burkulduğunu, kanımızın donduğunu, o gün Sarıkamış şehitlerinin hissettiklerini biz de hissederiz. Sarıkamış'tan alacağımız dersler ve ibretler var. Her şeyden önce o gün ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla belki askerimize iklimin, doğanın gerektirdiği teçhizatları veremedik, elbiseyi, potini, kabanı veremedik, eline silahını belki veremedik. Sarıkamış'tan ders çıkarak günün teknolojisi ne ise onu üretmek, kullanmak ve esiri olmamak durumundayız. Günün teknolojisi ne gerektiriyorsa bunu milli ve yerli olarak üretmek zorundayız. Eğer günün koşulları yerli tank, yerli otomobil üretmemizi gerektiriyorsa bunları üretmek durumundayız. Sarıkamış'tan bu dersi çıkarmak durumundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yürüyüş drone görüntüler

-Bayrakla yürüyen gençlerin görüntüsü

-Grubun yürürken görüntüsü

-Kuran okunması

-Dua edilmesi

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması

-Tiyatro gösterimi

-Çorba dağıtımından görüntü

-Detaylar

Haber: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==========================================================

BİNALİ YILDIRIM, ESKİŞEHİR'DE CENAZEYE KATILDI

AK Parti İzmir Milletvekili Eskişehir 'de dünürü İskender Sarı'nın yaşamını yitiren babası İsmail Sarı 'nın (93) cenazesine katıldı. İsmail Sarı'nın devrim otomobili projesinde bizzat yer alan iyi bir ustabaşı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Devrim aracının yapımında bizzat rol almış, onu her gördüğünde heyecanla anlatan çok değerli bir insandı" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın dünürü İskender Sarı'nın babası İsmail Sarı, Eskişehir'deki evinde hayatını kaybetti. Sarı için dün Odunpazarı ilçesinde Alaaddin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Binali Yıldırım'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak , CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer , AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Sarı ailesinin yakınları katıldı.

Binali Yıldırım, dünürü İskender Sarı ile birlikte ön safta yer alarak cenaze namazı kıldı. Namazın ardından İsmail Sarı'nın tabutunu cenaze aracına kadar taşıyan Binali Yıldırım, yakınlarına da baş sağlığı diledi. Hayatını kaybeden İsmail Sarı'nın Devrim otomobili projesinde yer almış iyi bir ustabaşı olduğunu ifaden eden Yıldırım, "İsmail Sarı demir yolları konusunda çalışmış, iyi bir ustabaşıdır. Aynı zamanda dini bütün bir insan, Devrim aracının yapımında bizzat rol almış, onu her gördüğünde heyecanla anlatan çok değerli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun" dedi.

İsmail Sarı, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kara yoluyla kente gelen Binali Yıldırım, cenaze töreninin ardından Eskişehir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Binali Yıldırım'ın camiye yürümesi

-Çevredekilerle selamlaşması

-Camiye girmesi ve taziyede bulunması

-İsmail Sarı'nın cenaze namazı

-Yıldırım ve dünürü İskender Sarı detay

-Cami imamının konuşması

-Yıldırım'ın tabutu taşıması

-Camideki kalabalık

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

======================================

5 YAVRU KÖPEK, ÖLÜ ANNELERİNİN BAŞUCUNDA ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Antalya'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde, 5 köpek yavrusu ölü annelerinin baş uçunda çuval içerisinde bulundu.

Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, dün saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin başucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin başucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi 'ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı.

Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Veterinere bakılması için ücret ödediğini söyleyen Salih Süslü, ertesi gün köpek yavrularını alarak barınacak bir yer bulmaya çalışacağını belirtti. Süslü, evinin konumu itibarıyla köpeklere bakabilecek durumda olmadığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Köpeklerin çuvaldan çıkarılması

Anne köpeğin hareketsiz yatması

Köpeklerin annelerinden uzaklaştırılması

Köpeklerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

======================================

ÖNCE AMBULANSA ÇARPTI, ÇALDIĞI TIR İLE YENİDEN KAZA YAPTI

BARTIN'da, bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K. (47), geldiği hastanede otomobiliyle ambulansa çarptı. Tutanak tutulmasının ardından otomobille akaryakıt istasyonuna giden Fikret K. burada park halindeki TIR'ı çaldı. TIR'la yolda başka bir otomobile çarpan Fikret K., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara 'da bir kurumda memur olarak çalışan ve bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K., Bartın 'da akrabalarını ziyarete geldi. Rahatsızlanan Fikret K., otomobiliyle Bartın Devlet Hastanesi 'ne gitti. Hastanenin acil girişinde Fikret K. yönetimindeki 06 ADB 539 plakalı otomobil, ambulansa çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bölgeye gelen trafik polislerince işlem yapılmasının ardından Fikret K., otomobiliyle 200 metre mesafedeki akaryakıt istasyonuna gitti.

Fikret K., burada kendi otomobilini bırakıp, park halindeki 74 BN 681 plakalı TIR'ı çaldı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Fikret K. yönetimindeki TIR, başka bir otomobile çarptı. Polis ekiplerince Fikret K. takibe alınırken, kazanın ardından olay yerinden kaçan şüpheli, Yıldız köyüne gitti. Köyde bir sokağa giren Fikret K., polis ekiplerince burada yakalandı. Polis, Fikret K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fikret K.'nın bağırışları mahallelinin dikkatini çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Çalınan tırın görüntüsü

-Tırı çalanın yakalanması

-Polislerle kelepçeli halde konuşması

-Tır sahibinin tepkisi

-Tırı çalanın karakola götürülmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

==================================

4'ÜNCÜ HIRSIZLIK İÇİN KEŞİF YAPARKEN, YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, hastanelerde 3 kadının çantasını çalan Şerafettin Bağbozan (29), 4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağbozan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yılbaşı akşamı Kahramanmaraş'taki özel hastanede hasta yakınının, içinde kimlik ve banka kartları olan çantası çalındı. İhbar üzerine hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, her yerde hırsızlık şüphelisini ararken, önceki gün akşam 2 özel hastanede hasta yakınlarının, içinde ziynet eşyaları olan çantalarının çalındığı ihbarı alındı. Eşkal bilgilerinin, yılbaşında hırsızlık yapan kişiyle aynı olması üzerine ekipler, şehirdeki tüm hastanelerde araştırma yaptı. Şüpheli, bu kez farklı özel hastanede hırsızlık için keşif yaparken, ekipler tarafından yakalandı.Gözaltına alınarak, emniyete götürülen şüphelinin, kimlik kontrolünde, hırsızlıktan kaydı olan Şerafettin Bağbozan olduğu belirlendi. Suçunu itiraf eden Bağbozan'ın adresinde yapılan aramada; içinde ziynet eşyası olan çalıntı çanta ele geçirilirken, içini boşalttığı diğer 2 çanta ise attığı yerde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Bağbozan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Şerafettin Bağbozan polisler arasında

-Hastaneye alınması

-Acil servis önü

-Şerafettin Bağbozan'ın hastaneden çıkarılması

-Gazetecilere tepki göstermesi

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==========================================

YOLU KAPALI KÖYDEKİ KANSER HASTASI İÇİN SEFERBER OLDULAR

SİVAS Divriği 'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk için İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, Öztürk hastaneye ulaştırıldı.

Divriği'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizbaşak köyünün yolu ulaşıma kapandı. İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki köyde rahatsızlanan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk'ün yakınları, sağlık ekiplerini arayarak, acil yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, İlçe Özel İdaresi'ne bağlı olarak çalışan karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgedeki kapalı yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, İkizbaşak köyüne öncelik verdi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu yol açılırken, sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi köyde yapılan Seyit Gazi Öztürk, daha sonra ambulansla Divriği'ye götürüldü. Sağlık ekiplerine, Divriği Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti. Divriği Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Ekiplerin yol açma çalışmaları

-Detaylar

-Hastanın ambulans fotoğrafları

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-SİVAS,

=====================================

BUZLA KAPLANAN YOLDA KAYAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, buz tutan yolda kayan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil ağaca çarpması sayesinde uçuruma düşmekten kurtulurken, kaza anı sürücü tarafından kaydedildi.

Kaza önceki gün, Pamukova Çilekli Mahallesi Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Arslan idaresindeki 54 RB 917 plakalı otomobil, yolun buz tutması nedeniyle kayarak yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaç, otomobilin uçurumdan aşağıya düşmesini engelledi. Hasan Hüseyin Arslan'ın cep telefonu ile kayıt aldığı sırada yaşanan kaza görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sürücünün direksiyon başında yaptığı kayıt

-Olay yeri detay

Haber-Kamera: SAKARYA,

===========================

OTOMOBİLDEKİ HAVA YASTIKLARI BİR AİLEYİ FELAKETTEN KURTARDI

DİYARBAKIR'da aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralanırken, otomobillerden birinde bulunan aile fertleri, hava yastığının açılmasıyla kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Furkan Bağlan yönetimindeki 34 JM 5501 plakalı otomobil, aynı yönden ilerleyen Kadri Andaç yönetimindeki 34 ZD 3407 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, çarpışmanın etsiyle Kadri Andaç'ın kullandığı otomobildeki hava yastığının açılmasıyla 5 kişilik Andıç aile ferdi, sürücü dışında yara almadan kurtuldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu. otomobillerin kaldırılmasıysa bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Trafik ekiplerinin önlemi

Yolun trafiğe kapatılması

Araçların çekici ile çekilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

================================================

ÇUKUROVA'DA İMAR ÇALIŞMASININ ARDINDAN 16 BİN HAK SAHİBİ TAPULARINI ALDI

ADANA'nın Çukurova ilçesinde yapılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi, düzenlenen törenle tapularını aldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin , "Harika bir plan hazırlayarak, kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla modern bir projeye imza attık" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin ilçedeki 25 yıllık imar sorununun çözülmesi için Şambayat , Kabasakal bölgesinde başlatılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı. Belediyenin bahçesinde düzenlenen toplu tapu teslim törenine çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , uzun süredir imara açılamayan bölgede 16 bin hak sahibinin tapularını alarak modern bir kent ortamında yaşayacaklarını belirterek, "Belediye başkanımız 2.4, 3 ya da 5 oranlı yoğunluk istemedi. Hem yeşili koruyacak hem de sosyal tesisleriyle insanca yaşamaya gerek ne varsa, o yoğunluğun olmasını istedi. Ciddi bir çabayla dört şerit gidiş, dört şerit geliş olmak üzere yol, yürüme yolları, otoparklar, yeşil alanların olduğu bir yer haline getireceğiz. Bu çabaya destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'2014'TEN BERİ İMAR SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise tapu teslim töreninin çok speküle edildiğini belirtip, 2014 yılında göreve geldikten sonra ilçenin imar sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi. 1995 yılından bu yana yaşanan bir mağduriyetin olduğunu ve yerel yönetimlerle iş birliğiyle hazineye 900 bin metrekare konut arazisi kazandırdıklarını dile getiren Çetin, "Adana'nın geleceği için harika bir plan hazırlayarak, kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla modern bir projeye imza attık. Tapu ve kadastro çok büyük özveriyle çalıştı. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 16 bin parselin hak sahibinin tapusunu sizlere vekaleten asıllarını teslim aldım. Biz burada kimseyi kandırmıyoruz. Yaptığımız işin ciddiyetini, haddimizi, sınırımızı, yetkimizi de biliyoruz" diye konuştu.

'PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'

Başkan Karalar ile birlikte baretlerini takıp, ara sokaklarda el ele, omuz omuza sağlam bir altyapı ve 4'er şeritli yollar, kaldırımlarda yeşil bant, bisiklet ve yaya yolu yapacaklarını kaydeden Çetin, "Bu bölge Türkiye 'ye örnek olacak. Burada sadece hak kaybının önüne geçmiyor, 251 bin kişinin yaşayacağı, idealimizdeki engelsiz ve her anlamda yeşille donatılmış, tertemiz pırıl pırıl bir kent yaratacağız. Belirli bir yükseklikte binaya izin vereceğiz ve hepsinin çatısı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili olarak 20 hak sahibi, sahneye çıkarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve CHP Adana milletvekillerinden tapularını teslim aldı. Toplu tapu teslim töreninde 16 bin hak sahibi tapularını aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın halkı selamlaması

Başkan Karalar'ın konuşması

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in halkı selamlaması

Başkan Çetin'in konuşması

Tapu sahiplerinin sahneye çıkması

Başkan Soner Çetin ve CHP'li Milletvekillerinin hak sahiplerine tapu töreni

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Ceren BEGEÇ/ADANA,

==================================================

PERŞEMBE YAYLASI'NDA 'KIŞ FESTİVALİ'

Ordu 'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası 'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi. Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi tarafından denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' düzenlendi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale; AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız , Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler , Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve çok sayıda kişi katıldı. Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festival için özel parkur hazırlandı. Festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Mendereslerde kanoyla tur da yapıldı.

Festivalde konuşan Başkan Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, yaylayı kış mevsiminde daha iyi değerlendireceklerini söyledi. Festival, katılımcılara çorba ikramının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yayladan görüntüler

-Katılan vatandaşlar kayak yapması

-Kano etkinliği

-Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu),

=====================================

AYDIN DEVELER, İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR YARARINA GÜREŞTİ - (YENİDEN)

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İncirliova Belediyespor Kulübü yararına yapılan güreşleri, 8 ülkeden, davetli 28 yabancı uyruklu konuk da izledi.

İncirliova Belediyesi tarafından 34'üncü bu yıl düzenlenen Deve Güreşi Festivali, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 180 namlı devenin katılımlıyla yapıldı. İstiklal Mahallesi Yaklı Dere kenarındaki arenada yapılan, biletleri 15 liradan satılan güreşlere, ilgi büyük oldu. Güreşler öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu , İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya , izleyicileri selamladı. Ardından güreşler başladı. Develer birbiriyle kıyasıya mücadale ederken, sahipleri ve izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Kimileri bir yandan da mangal keyfi yaparak güreşleri seyretti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın daveti üzerine Kazakistan ve Sudan ile Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeleri destekleyecek olan PRIMA Projesi kapsamında Fransa Almanya ve İspanya 'dan gelen yabancı uyruklu toplam 28 kişi de güreşleri izleyip, bol bol fotoğraf çekti.

Yabancı konukların bir çoğunun ilk kez deve güreşi izlediğine dikkati çeken PRIMA Projesi'nin Türkiye Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, Deve sütü projesiyle ilgili ilk toplantımızı İspanya'da yapmıştık. İkinci toplantıyı da Aydın'da yapacağız. Proje Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden oluşuyor. Bu projeye katılan ülkelerden gelen konuklarımız da güreşleri izledi dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da develerin İncirliova Belediyespor Kulübü yararına güreştiğini belirtip, Gelecek yıl, izlemek daha rahat olsun diye, daha geniş bir alanda güreş yeri yapmayı planlıyoruz. Bu seneki güreşleri merhum deveciler Kamil Tuncer ve Salih Kahraman anısına düzenledik diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Deve güreşinden drone görüntüsü

-İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile röp.

-PRIMA Projesi'nin Türkiye Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç ile röp.

-CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın halkı selamlamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

=====================================