DHA YURT BÜLTENİ-1 - Son Dakika

ŞEHİT NİŞANLISINI, ASKERİ KIYAFETLE UĞURLADI

SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık (26) için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Melek Şanlı, üniforma giyerek asker selamı verdi. Şehidin tabutuna nişanında giydiği takım elbise ve Fenerbahçe atkısı örtüldü.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde dün akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık için Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NİŞANLISI ÜNİFORMA İLE ASKER SELAMI VERDİ

Dört kardeşten biri olan Erol Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise ile tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye ait atkı bırakıldı. Şehidin tabutuna kapanan şehidin annesi Halise Yanık ve nişanlısı Melek Şanlı, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyerek asker selamı veren nişanlısı Melek ile bir başka akrabası genç kız gözyaşı döktü. Nişanlısının ardından gözyaşı döken Melek Şanlı, "Yüzüğümü hala çıkarmadım. Parmağımda duruyorö dedi.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cenaze töreni

-Törene katılanlar

-Tabutun getirilişi

-Şehidin nişanlısının ağlaması

-Şehidin nişanlısının asker selamı verişi

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına konuluşu

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,-

===========================

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAKOÇ, MERSİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Karakoç için Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Fatma Karakoç, babası Çetin Karakoç, kardeşleri Cumali Karakoç, Zeki Karakoç, Narin Karakoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

------------------------------

-Şehit düzenlenen tören

-Şehit top arabasına konulurken

-Şehit mezarlığa götürülürken

Haber: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

===========================

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI FATİH AKBULUT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün akşam saatlerinde teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından helikopterle Mardin'e, oradan da karayoluyla baba evinin bulunduğu Midyat ilçesindeki Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından baba Mehmet Şerif Akbulut, anne Ayşe Akbulut ve kardeşleri şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Akbulut'un naaşı daha sonra Ebuzeyt Camii'ne getirildi. Buradaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Milletvekili Şehmus Dinçel, şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut, yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şehit Fatih Akbulut, kılınan cenaze namazının ardından Kible Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçen yıl Temmuz ayında evlenen şehit Fatih Akbulut'un çocuğu bulunmuyordu. 7 kardeş olan Fatih Akbulut, ailesinin 3'üncü çocuğuydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Şehit cenazesinin gelişi

-Şehit yakınlarının cenaze başında ağlaması

-Türk Bayraklarıyla toplanan kalabalık

-Cenazenin Omuzlarda Camiye götürülüşü

-Cenaze namazı

-Askerlerin cenaze için tören atışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber: MARDİN

===========================

ŞEHİT ASTSUBAY KÖSE, TARSUS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, yol kontrolü sırasında, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Sinan Köse (27), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sina Köse ile 3 asker şehit oldu. Şehit Köse'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Ulu Cami'de şehit Köse için cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yanı sıra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve binlerce kişi katıldı.

Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Köse için helallik alınmasıyla Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Şehit Astsubay Sinan Köse'nin cenazesi, götürüldüğü Taşobası Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Haber: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

===========================

AYILARA YEM BIRAKMAYA GİTTİLER, 8 SAAT MAHSUR KALDILAR

BİTLİS il sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren 2 yavru ayıya yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişilik ekip, paletli kar aracı arıza yapınca mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, UMKE, 112, Jandarma, Tatvan Belediyesi ekipleri ve İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 8 saat sonra 5 kişiye ulaştı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin elle besledikleri, sevimli 2 yavru ayının, sert kış aylarında yiyecek sorunu yaşayabilecekleri düşüncesiyle bugün öğlen saatlerinde Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü'nden 3 kişi ile AFAD görevlisi 2 kişi, paletli kar aracıyla bölgeye hareket etti. Paletli kar aracıyla krater gölünün olduğu bölgeye kadar giden 5 kişilik ekip, ayılar için getirdikleri yiyecekleri bıraktıktan sonra dönüş yolunda aracın palet kısmında arıza meydana geldi.

UYDU TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİLER

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede mahsur kalan 5 kişi, yanlarında bulunan uydu telefonuyla yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine AFAD, UMKE, 112, Jandarma ve Özel İdare Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri seferber oldu. Karla Mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarma ekipleri saat 18.00 sıralarında 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 8 SAAT SÜRDÜ

Ancak bölgede 1 metreyi aşan kar, ekiplerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyince bu kez de paletli kar araçları devreye sokuldu. Paletli kar araçla dondurucu soğukların bulunduğu bölgede krater gölünün çanağına yaklaşık 2 saatte inerek, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 8 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarılan Doğa Koruma Milli Parklar il Müdürlüğü çalışanları yoğun çalışma yapan ekiplere teşekkür etti.

UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen, 8 saat süren kurtarma operasyonunda, zorlu kış şartlarıyla mücade verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün saat 15.00 gibi bir çağrı aldık. Doğaseverlerimiz Nemrut Dağında bulunan yavru ayılara yem bırakmak ve bölgenin durumunu kontrol etmek için bir faaliyete çıkmışlardı. Biz de 112 ve UMKE olarak Dağaseverlerimizi korumak için, onları mahsur kaldıkları durumdan kurtarmak için yola çıktık. Çok zorlu şartlardan geçtik. Nemrut'un zorlu doğa koşulları göz önüne alınarak 8 saatlik bir kurtarma operasyonu yaparak mahsur kalan bütün doğaseverlerimizi kurtardık. Sağlık durumları gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Nemrut Dağına giden ekiplerden detay

-İş makinesinin yolu açmasından detay

-Kurtarma operasyonuna katılan ekiplerden detay

-Paletli ambulansın gelmesinden detay

-Paletli ambulansla bölgeye gidilmesi

-Paletli amulansın karla mücadele ederek ilerlemesi

-Paletl, Ambulansın anons geçmesi

-Ekiplerin mahsur kalanlara ulaşması ve ambulansa alınması

-Geri dönüş yolundan detaylar

-Bekleyen ekiplerden detay

-Kurtarılan ekiplerin sağlıkçılar tarafından karşılanması

-UMKE Birim Sorumlusu Ahmet Bahadır Şen ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

===========================

ATATÜRK'ÜN 'YAŞASIN ASKER ÇOCUĞU' DEDİĞİ FATMA TOPAL, YAŞAMINI YİTİRDİ

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce Elazığ ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 17 Kasım 1937'deki Elazığ ziyareti sırasında karşılayanlar arasında bulunan ve o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topal, bir süre önce kendisiyle röportaj yapan gazetecilere o unutamadığı günü, "Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Annem, 'Babası asker' dedi. Atatürk de, 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi" sözleriyle anlatmıştı.

Fatma Topal için bugün Bölge Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Topal'ın çocukları, torunları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Fatma Topal'ın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ,

===========================

TARTIŞMA SONRASI OKULUNU DEĞİŞTİREN LİSELİ CİHAN'I, MAHALLEDE ÖLDÜRDÜ

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes S. (17) geçen yıl 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaları ardından başka bir okula naklini yaptıran Cihan A'yı (17) mahallede karşılaşınca bıçaklayarak öldürdü.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes S. ile Cihan A. arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A., dün akşam saatlerinde oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. İki öğrenci tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan A., gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cihan A., bugün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes S.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cinayet zanlısının Adli Tabiplikte görüntüsü

-Genel detay

HABER: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

===========================

TIR'IN AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, akaryakıt istasyonunda marketin önünde duran çalışana çarptı. TIR ile marketin duvarı arasında sıkışan istasyon çalışanı yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM yolu Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otoyoldan akaryakıt istasyonuna giriş yapan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi. Sürücü, markete çarpmamak için son anda direksiyonunu kırınca, akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar'a çarptı. Marketin duvarı ile manevra yapan TIR'ın arasında sıkışan Bayraktar, aracın hareket etmesiyle düştü. Bayraktar, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Kaza sırasında marketteki çalışanlar da büyük korku yaşadı. TIR'ın Bayraktar'a çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar "Emir'e bir şey oldu" diyerek dışarıya koştu. O anlar güvenlik kamerası görünütlerine saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine gelen polis ekiperince gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaşanan şok

-Atlatılan tehlike

-Market içinde yaşanan panik

-Emir'e birşey oldu diye bağırmaları

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===========================

İZMİR'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ AĞIR 6 YARALI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Ankara Caddesi Osman Kibar Tüneli yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Doğanlar yönünde Manisa Kavşağı istikametine seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Bu sırada, söz konusu otomobilin arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilin sürücüsü, arızalanan aracı görünce yavaşladı. İki otomobilinde cadde üzerinde yavaşlaması sonucu, arkadan gelen 35 MRJ 22 plakalı kamyon, otomobillere çarptı. Aynı dakikalar içerisinde, duramayan 35 UZ 422 plakalı TIR, şiddetli bir şekilde kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Ankara Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araçlarda bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 otomobil, 1 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1'si ağır 6 kişi yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cadde üzerinde yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde, araçlar kaldırıldı. Ankara Caddesi tekrardan trafiğe açılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

===========================

JANDARMA ALICI GİBİ DAVRANIP, ROMA DÖNEMİNE AİT 460 SİKKEYİ ELE GEÇİRDİ

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Drone görüntü

-Operasyondan görüntü

-Sikkelerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

-Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

===========================

ATLETİZM STADINDA PATLAYAN DOĞAL GAZ TANKI, ALEV ALEV YANDI

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Atletizm Stadyumu'ndaki doğal gaz tankı, patlama sonucu alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Atletizm Stadyumu dışında bulunan doğal gaz tankı, saat 21.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle patlayarak alev aldı. Alevler, kısa sürede stadyumunun soyunma odalarının da yer aldığı tribüne sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yangın görüntüleri

-Ekiplerin müdahale etmesi

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon),

===========================

MEHMETÇİK, ÖĞRENCİLERİN MEKTUBUNA CEVAP VERDİ

HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'taki Rüzgarlımeşe İlkokulu'ndan kendilerine mektup gönderip, yalnız olmadıklarını vurgulayan öğrencilere video çekerek cevap verip, teşekkür etti.

Rüzgarlımeşe İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, geçen yıl Hakkari'de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Komandolar da mektuba video çekerek cevap verip, öğrencileri mutlu etti. Öğrenciler bu yıl da komandoları unutmadı. Mektup yazarak yalnız olmadıklarını söyledikleri 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı'na bağlı komandolar, öğrencilerin sevgisine yine kayıtsız kalmadı. Komandolar, kardan yaptıkları kulübe içinde öğrencilerin mektuplarına cevap verdi.

Görüntülerde, bir askerin "Değerli Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, bizlere göndermiş olduğunuz içten, sıcak ve samimi mektubunuzu duygulanarak okuduk. Bu duyarlı davranışınız bizi fazlasıyla mutlu ederek gururlandırdı. Sayenizde bir kere daha yalnız olmadığımızı güzel vatanımızı her zaman olduğu gibi yediden yetmişe bir bütün olduğunu yine hatırladık. Yazmış olduğunuz mektupta sevgi, saygı ve o güven verici cümleleriniz bizleri tekrar tekrar şereflendirdi. Sizlerin o saf ve tertemiz duygularla yazılmış olan mektuplarınıza her zamanki gibi layık olmaya çalışıyoruz ve layık olacağız. Sizlere ve mektupların yazılmasına vesile olan değerli öğretmenlerimize 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı personeli adına teşekkür ederiz" sözleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Komandoların çektiği video

HABER: ZONGULDAK,

===========================

KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarında meydana geldi. Ahmet Keser yönetimindeki 38 NP 781 plakalı otomobil ile Osman Batuhan Gültekin'in kullandığı 58 HB 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

===========================

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ, KİMSESİZ OLDUĞUNU BELİRTİP, YARDIM İSTEDİ

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil binanın giriş katındaki iki odalı evde çıktı. İddiaya göre evde uyuduğu sırada yangını fark edip, itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Mahmut Bulut, itfaiye erleri ve komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Evin üst katında oturan yaşlı bir çift ise polislerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bulut, ambulansa götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edip, "Benim kimsem yok. Bana herkes sahip çıksın. Yalnız yaşıyorum. 4 yıldır eşimden ayrıyım, giyecek başka bir şeyim yok" dedi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan Bulut, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının, elektrik sobasından çıktığı tespit edildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Yanan evin dış görüntüsü

Dumandan etkilenen Mahmut Bulut'un ambulansa götürülmesi

Bulut'un kendisine sahip çıkılmasını istemesi

Evin üst katında yaşayan yaşlı bir kişinin polis yardımıyla binayı tahliye etmesi

İtfaiye erlerinin tazyikli suyla yangına müdahale etmesi

Yanan evin içinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

===========================

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL YOLA ÇIKTI, SÜRÜCÜ PEŞİNDEN KOŞTU

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sürücünün arkasından koşmasına rağmen yetişemediği araç, E-88 karayoluna çıkarken, bu sırada yoldan araç geçmedi.

E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E- 88 karayoluna çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan başka bir araç geçmedi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

===========================

GAZETECİ AYDEMİR'İN ACI GÜNÜ

HABERTÜRK TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in bir süredir tedavi gören annesi Nazmiye Aydemir (78) yaşamını yitirdi. Aydemir'i acı gününde meslektaşları yalnız bırakmadı.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Gazeteci Bülent Aydemir'in annesi Nazmiye Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayata veda etti. Aydemir'in cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak, Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Camisi'ne getirildi. Nazmiye Aydemir, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok ayıda siyasi ile iş adamının çelenk gönderdiği cenazede, Bülent Aydemir'i, meslektaşları yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Cenazeye katılanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

===========================

KARACABEY OVASI'NDA, 3 BİN DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SU ALTINDA

BURSA'nın Karacabey Ovası'nda, yoğun yağış sonrası yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi su altında kaldı. Su tahliyesini sağlayan pompa istasyonuna daha önce hırsızların girdiği ve verdikleri zarar nedeniyle çalışmadığı ortaya çıktı.

Karacabey ilçesinde geçen hafta kırsal Şahinköy Mahallesi'ndeki pompa istasyonuna bakır kabloları çalmak için giren hırsızlar, istasyonda yer alan elektrik panosuna da zarar verdi, tahliye pompaları çalışmaz hale geldi. Karadere ile Görecik Deresi arasındaki sensörlü su tahliye pompaları, yoğun yağışın görüldüğü bölgede devreye girmeyince Görecik Deresi taştı. Karacabey Ovası'ndaki lahana, soğan, pırasa ve karnabaharın ekili olduğu tarlaların da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin dönümlük alan su altında kaldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Düzen, "Burada yoğun yağışlarda su, tamamen pompa ile atılıyor. Devletin yaptığı pompalar var, bu pompalar çalışırsa sular tahliye oluyor. Hırsızlık ardından istasyon zarar gördüğünde ikazlara rağmen sorun giderilmedi. Pompalar yağıştan bir gün sonrasında yapılıyor. Yağmur yağışlarından önce yapılsaydı, bu kadar zarar olmayabilirdi" dedi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇİFTLİĞİ DE ZARAR GÖRDÜ

Ayrıca bölgedeki bir büyükbaş hayvan çiftliğini de su bastı. Çiftlikte hayvan yemleri su altında kaldı ve maddi zarar meydana geldi. Çiftliğin sahibi Serdar Ün, 2 bin hayvanın bulunduğuna işaret ederek, "450 civarında hayvanımızı yemleyemedik. Yemlerimiz su baskınından ötürü ziyan oldu, samanlığın alt tarafı da zarar gördü. Aşağı yukarı 300 bin lira zarara uğradık. Hırsızlığa yeltenilmiş, ancak daha sonrasında da ihmal var. Bu su, her sene gelen bir su, pompaların daha önceden çalışması gerekiyordu" diye konuştu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan tarım alanlarını sel sularının basmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan bilgilendirme yapıldı. Jandarma Komutanlığı, tarım arazilerinin sular altında kalmasında herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını, hayvanların tahliye edildiğini, suların da DSİ ve Karacabey Belediye ekipleri tarafından tahliyesine başlandığı bildirildi. Ayrıca 2 Ocak'ta DSİ'ye hırsızlık teşebbüsünde bulunulduğu ve herhangi bir çalınan malzemenin bulunmadığı belirtildi. Karacabey Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatı ile işlemlerin başlatıldığı da duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Bölgeden detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa)

===========================

İŞÇİLERDEN PARALARINI ALAMADIKLARI İDDİASIYLA 30'UNCU KATTA EYLEM

İZMİR'in Bornova ilçesinde, taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemediğini öne süren 5 işçi, beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkarak, eylem yaptı. İnşaat firması yetkililerinin devreye girmesiyle işçiler, eylemini sonlandırdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Üniversite Caddesi üzerinde bulunan şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında, iddiaya göre, 5 ay boyunca beton döken işçiler, 2 ay önce işlerini tamamladı. İşçiler, geride kalan sürede taşeron firmadan ücretlerini tahsil edemediğini öne sürdü. Beton döktükleri şantiyenin 30'uncu katına çıkan 5 işçi, eyleme başladı. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye polis, itfaiye, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşeron firmanın mağduriyetleri gidermemesi üzerine devreye giren inşaat firması yetkileri, işçileri ikna etti. Bunun üzerine işçiler, yaklaşık 3 saat süren eylemlerini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Eylem yapan işçilerden görüntü

Şantiyeden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

===========================

VALİ ŞILDAK: SALDA GÖLÜ'NDE YÜZDE 200 ZİYARETÇİ ARTIŞI YAŞANDI

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, 2019 yılını, turizm yılı olarak yaşadıklarını belirterek, "İlimizdeki İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra gibi bütün ziyaret alanlarımızda 2018'e göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında oranlarda artış yaşadık. Salda Gölü'nde bu artış yüzde 200 oranında gerçekleşti. Neredeyse 1,5 milyona yakın vatandaşımız ve yabancı turist ilimizin bu gözbebeği noktasını görmek için geldi" dedi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Halk Eğitim Merkezleri'ndeki kursiyerlerin ürettiği Burdur'a özgü hediyelik eşyaların yer aldığı serginin açılışına katıldı. Açılışta DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, 2019 yılını bütün Burdur'da turizm yılı olarak yaşadıklarını kaydetti.

Vali Şıldak, "En başta düşüncemizi ifade ederken, Burdur'un bu alanda sahip olduğu geniş potansiyele dayandırmıştık. Hakikaten ilimizde turizm faaliyetleri 2019'un bütün aylarına yaygın şekilde, büyük bir canlılık içinde geçti. Gerek tarihi, gerek doğal, gerek halk kültürü zenginliklerimizin ülke genelinde itibar görmeye, tanınırlığı, bilinirliği arttıkça Burdur'a gelen ziyaretçi sayılarının yükselmeye başladığını gördük. İlimizdeki İnsuyu Mağarası, Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra gibi bütün ziyaret alanlarımızda 2018'e göre yüzde 30 ile yüzde 70 arasında oranlarda artış yaşadık. Salda Gölü'nde bu artış yüzde 200 oranında gerçekleşti. Neredeyse 1.5 milyona yakın vatandaşımız ve yabancı turist ilimizin bu gözbebeği noktasını görmek için geldi" dedi.

Sagalassos Antik Kenti'ni 2018 yılında 51 bin 45 kişi ziyaret ederken, 2019'da bu sayının 80 bin 472'ye yükseldiğini aktaran Vali Hasan Şıldak, "Burdur Müzesi 2018 yılında 21 bin 634 ziyaretçi ağırlarken, 2019 yılında bu sayı 34 bin 644'e, Doğa Tarihi Müzesi'ni 2018 yılında 5 bin 931 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 7 bin 323'e, İnsuyu Mağarası'nı 2018 yılında 86 bin 898 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 114 bin 253'e, Kibyra Antik Kenti'ni 2018 yılında yaklaşık 8 bin 860 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında bu sayı 14 bin 847'e ulaştı" diye konuştu.

Kentte hediyelik eşya konusunda büyük bir açık olduğunu gördüklerini, bunun için kent merkezi ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde hediyelik eşya üretimine yönelik hareket başlattıklarını anlatan Vali Şıldak, "Bu konuda halk eğitim merkezlerimizin bazıları, İŞKUR'dan da destek alarak kursiyerlerimize günlük bir yevmiye sundu. Her biri otantik, çok orijinal ürünler üretilmiş. Kurslarımıza gelen bütün kursiyerlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Sergi açılışı

-Sergiden detay

-Vali Şıldak'la röportaj

-Detay

-Turizm bölgelerinden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

===========================

SULUK BELEDİYE BAŞKANI: VATAN SAHİBİ OLDUĞUMUZU TÜRKİYE SAYESİNDE ÖĞRENDİK

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde yaşam, terörden arındırılmasının ardından normale döndü. Tel Abyad Yerel Meclisi'nce Suluk Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik" dedi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Suluk beldesinde halk, huzur ve güven ortamı içinde yaşamaya başladı. Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali nedeniyle hiçbir hizmet alamayan Suluk halkına, Türkiye sayesinde kamu hizmeti sunuldu. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen faaliyetlerle belde halkı, hizmet almaya başladı. Suluk beldesinde lokanta, eczane, bakkal ve diğer iş yerleri açılırken, terör örgütü işgali nedeniyle uzun yıllar kullanılmayan 40 senelik değirmende de taşlar dönmeye başladı.

Suluk'ta babadan kalma değirmenlerini Türkiye'den temin ettikleri parçalarla yeniden aktif hale getirdiklerini ve hizmet vermeye başladıklarını anlatan İbrahim Mahmud, 'Barış Pınarı Harekatı' ile özgürlüklerine kavuştuklarını belirterek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Tel Abyad Yerel Meclisi tarafından Suluk Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Süleyman Hüseyin Ahmed ise PKK/YPG işgali altındayken, kendilerini ülkelerinde yabancı olarak hissettiklerini dile getirdi. Türkiye sayesinde yeniden yurtlarına döndüklerini ve memleketlerini yönetmeye başladıklarını kaydeden Ahmed, "Vatan sahibi olduğumuzu Türkiye sayesinde öğrendik. Türkiye hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Suluk beldesinde gezen vatandaşlar

Çarşıda alışveriş yapanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

===========================

DOĞA TUTKUNLARI, 2019'DA BOLU'YA AKIN ETTİ

BOLU'nun gözde turizm merkezleri Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya 2019 yılı boyunca 1 milyon 783 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri doğa tutkunlarının tercihi oldu. Milli parkları, tabiat parkları ve kayak merkezleri ile Batı Karadeniz'de turizm açısından önemli bir merkez olan Bolu'ya tatilciler akın etti. Abant ve Gölcük Tabiat Parkları, Yedigöller Milli Parkı ve ünlü kayak merkezi Kartalkaya başta olmak üzere Bolu'ya 2019 yılında 1 milyon 783 bin kişi geldi. 311 bin nüfusu olan Bolu kendi nüfusunun yaklaşık 6 katı ziyaretçiyi ağırladı.

ABANT EN GÖZDE YER OLDU

Bolu'da en çok ziyaret edilen yer Abant Tabiat Parkı oldu. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliklere bürünen Abant Tabiat Parkı'na 2019 yılında 910 bin 435 kişi tatil için geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı'na 252 bin 247 ziyaretçi geldi. Gölcük Tabiat Parkı ise 2019 yılında 571 bin 40 kişiyi misafir etti. Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte, kayakseverlerin ilk tercihlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi ise, yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Abant görüntüleri

-Gölcük görüntüler

-Kartalkaya görüntüleri

-Yedigöller arşiv

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===========================

BAĞBAŞI YAYLASI'NDA KIŞ MANZARALARI

DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışının etkili olmasıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin 1500 metre yükseklikteki tesisi Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada seyirlik görüntüler oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Pamukkale ilçesinde 2015 yılında hizmete sunduğu 1500 metre yükseklikteki Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylaya giden ziyaretçiler, karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Muhteşem kar manzarası ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada kar topu oynayanlar, şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığına dikkat çekerek, "Özellikle kent merkezinde karla buluşmak isteyenlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Denizli merkezde kar yokken, yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Tesisimiz, kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sis altındaki teleferikten görüntü

-Yaylada kar yağışından görüntü

-Ziyaretçilerden ve kartopu oynayanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

===========================

KAYSERİ'DE EL-NUSRA OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, S.H, A.H. ve H.A.H.'nın örgüt üyesi olduğunu belirledi. Şüpheli 3 kişi, evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şüpheliler hastaneye götürülürken

-Operasyon görüntüleri

-Genel detay

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

===========================

LASTİĞİ PATLAYINCA DEVRİLEN MİDİBÜSTEKİ 30 İŞÇİ YARALANDI

ADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Adana- Ceyhan yolunda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan Bayram Kuru yönetimindeki 01 CPB 40 midibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada 30 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yerde yatan yaralılar

-Ambulansa taşınan yaralılar

-Kaza yapan otobüs

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, -

===========================

EVDE 'AKREP'Lİ ARAMADA ESRAR VE UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

HATAY'da düzenlenen operasyonda bir evde özel eğitimli köpek ile yapılan aramada 25 kilo 750 gram esrar, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde merkez Antakya ilçesinde belirledikleri Suriye uyruklu H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 'Akrep' isimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 133 paket halinde 25 kilo 750 gram esrar ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Ev sahibi H.A. ile beraberindeki Suriye uyruklu A.C. ve I.M., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Hatay Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü logosu

-Narkotik Köpek Akrep eşliğinde yapılan aramalardan görüntüler

-Bulunan uyuşturucuların paketlerinden görüntü

-Paketlerin açılması

-Operasyon sonrası uyuşturucu ve Akrebin fotoları

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY

===========================

BİLGİSAYARDA OYUN OYNAYAN ÖĞRENCİNİN BAŞINA DEMİR ÇUBUKLA VURARAK YARALADI

ZONGULDAK'ta memur olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı.

Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle düz memuriyete geçirilen Ş.Ö., kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.'ye tepki gösterdi. Ş.Ö., çıkan tartışmada öğrencinin başına demir çubukla vurdu. Yaralanan T.T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu 24 saat boyunca müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Ş.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hastaneden detay

-Okulun fotoğrafları

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

===========================

ÖĞRETMEN, 10 YAŞINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNİ DÖVDÜ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ESKİŞEHİR'de, ortaokulda okuyan duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf (10), öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü. Olay anı okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, annesi Gülşah İzgi'nin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir'de oturan Gülşah İzgi'nin duygu durum bozukluğu olan oğlu Muhammed Yusuf, kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim aldığı Orhangazi Ortaokulu'ndaki sınıfta aldığı ilaçların etkisiyle uyuya kaldı. Bunun üzerine iddiaya göre öğretmeni Hasan Hüseyin Ö., Yusuf'u koridora çıkarıp dövdü. Okul yönetimi anne Gülşah İzgi'yi çağırarak oğlu Yusuf'un öğretmenine saldırdığını söyledi. Okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise öğretmenin Yusuf'u koridorda dövdüğü ortaya çıktı. Görüntüleri izlediğinde şok olan Gülşah İzgi, polise haber verip öğretmenden şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu alan anne İzgi, Cumhuriyet Savcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde çok üzüldüğünü ve anlatan Gülşah İzgi, yaşananları şöyle anlattı:

"Okuldan beni arayıp oğlum Yusuf'un öğretmenini darbettiğini söylediler. Geldim okula, baktım oğlumda darp izleri var. Bana 'boynum acıyor dokunma' dedi. Okul yönetiminden güvenlik kamerası görüntülerini çıkarmalarını istedim. Oğlum öğretmenini nasıl darbediyor görmek istedim. Çıkarmak istemediler, açtıklarında tam tersi öğretmeninin oğlumu dövdüğü ortaya çıktı. Polisi çağırmak istedim, şikayetçi olmam gerektiğini düşündüm ama çağırmadılar, ben çağırdım. Oğluma dair darp raporu aldık, şikayetçi oldum. Onlar olayı kapatmak istediler."

'3 ÖĞRETMEN OĞLUMUN DÖVÜLMESİNİ İZLEDİ'

Gülşah İzgi, oğlunun öğretmeni tarafından dövülürken, diğer 3 öğretmenin buna müdahale etmediğini ve sadece izlediğini belirterek, "Görüntüleri izlerken çok kötü oldum, çocuğumu boynundan tutmuş yere fırlatıyordu. Sonra tekme attığını gördüm. O sırada 3 öğretmen daha vardı, hiçbiri müdahale etmedi, izlediler sadece. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Umarım hak ettiği cezaları alırlar. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim, bugün bana öncekilere göre çok farklı davrandılar. Bugün Yusuf okula geldi, farklı bir öğretmeni tarafından derse alınmadı. Gerekçesi ise oğluma 'sen dün yaptığın hatayı biliyorsun' denildi. Hala dışlamalar okulda devam ediyor. Oğlum Yusuf bu okulda kaynaştırma öğrencisi. Sınıfta uyuduğu için öğretmeni tarafından dövüldü. Oğlumda duygu durunu bozukluğu var, ilaç alıyor. Bu ilaçlar dolayısıyla uyku yapıyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni kolundan tutarak koridora çıkarıyor ve orada darbediyor. Kamera görüntülerinde de hepsi var. Sadece öğretmenden değil, okul yönetiminde de şikayetçiyim. Oğlum kafasına darbe almış, boynunda tırnak izleri, kafasında şişlik var, bacaklarında morluk tekmelediği için. Oğlum şu anda psikolojik olarak iyi değil, bana 'anne beni dışlıyorlar' dedi. Okulda bütün öğretmenlerin kendisini hedef aldığını söylüyor, derse sokmadıklarını söylüyor" diye konuştu.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Muhammed Yusuf'un öğretmeni tarafından dövülmesine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Eskişehir'de bir ortaokulumuzda kaynaştırma öğrencimiz ile ilgili yaşanan ve bugün medyaya yansıyan olay ile ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Okulun dışardan görüntüsü

-Okul tabelası

-Gülşah İzgi ile röp.

-Okuldan görüntüler

-Çocuğun boynundaki izler

-Çocuğun fotoğrafları

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

===========================

İŞ İNSANI CİNAYETİNDE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı sonucu tutuklandı.

İzmit'te bir inşaat şirketi sahibi olan iş insanı Aydın Koçaslan ve şirketinin muhasebecisi Ardahan Arda, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiindeki ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ardahan Arda tedavisinin ardından taburcu olurken, Aydın Koçaslan ise 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

Kocaeli'de kısa süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile dosyayı yeniden açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu geçen 3 Ocak günü olay sırasında Aydın Koçaslan'ın yanında olan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K., 6 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine 4 kişi yeniden gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Adliyeden çıkarılışları

HABER : Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

===========================

TUNCELİ'DE ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINDA TUTUKLU SAYISI 3 OLDU

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunup, uygunsuz görüntülerini kaydeden Harun Y. (42) ile bir şüphelinin tutuklanmasının ardından, bugün ifade işlemi tamamlanan diğer şüpheli de mahkemece tutuklandı. İsimleri açıklanmayan tutuklu 2 kişinin, önceki yıllarda Harun Y.'nin cinsel istismarına uğradıkları iddia edildi.

Pertek'te bilgisayar tamirciliği yapan Harun Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Harun Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Harun Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından Harun Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi. İsmi açıklanmayan diğer şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlanmasıyla bugün çıkarıldığı adliyedeki mahkemede tutuklandı.

TUTUKLANAN 2 ŞÜPHELİYE DE İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında, isimleri açıklamayan tutuklanan 2 şüphelinin önceki yıllarda Harun Y.'nin istismarına uğradıkları iddia edildi. Jandarma ekipleri, Harun Y.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede şu ana kadar 5 erkek çocuğunun mağdur olarak tespit etti.

KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA TAKİPSİZLİK ALMIŞ

Ekipler, soruşturmayı sürdürürken, Harun Y.'nin 2018'de Pertek'te zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. Harun Y.,hakkında verilen takipsizlik kararının, yeni başlatılan soruşturma kapsamına alınacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kalabalık grubun belediye önünde toplanması

Belediye başkanı ve protestocu kadınların konuşmaları

Kalabalıktan görüntüler

Protestocu vatandaşların yürüyüşe geçmesi

Yürüyüşten görüntüler

Belediye Başkanı Alan'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

===========================

DOMANİÇ'TE DAĞ KÖYÜ 3 GÜN SONRA KAR ESARETİNDEN KURTARILDI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde, kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, araçlar ve evler kar altında kaldı. Üç gün süren yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri ve köylüler seferber olup kapalı yolları açarak, kurtuldu.

Domaniç Dağı eteklerindeki Safa köyünde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından araçlar ve evler neredeyse karlar altında kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, köyde temizlik yaptı. Kara teslim olan köyü, kurtarmak için il ve ilçe özel idare ekipleri araçları ile köylülerde traktör ve küreklerle yolları ve kar altında kalan evleri açmak için seferber oldu. Köy Muhtarı Seyit Ali Bayram, yoğun kar yağışının ardından evlerin bile kar altında kaldığını ifade ederek, "Araçlarımız ve evlerimiz kar altında kaldı. En son böyle bir kar 2013 yılında olmuştu. Köyümüzde kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar yükseldi. Evlerden çıkmak bile çok zor. Ahırlara gidilemiyor. Ekipler aralıksız çalışıyor ama hala yolun asfaltını görmüş değiliz" dedi.

Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ile birlikte karlar altındaki Sefa köyüne gidip çalışmaları yerinde inceledi. Poçanoğlu, "Safa köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metre ama genel itibarıyla 1 metreyi aşmış durumda. Yoğun bir kar yağışının ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarını aksatmayacak şekilde devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle birlikte seyahat etmeleridir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Karla kaplı yollar

-Köydeki kar birikintileri

-Temizlik çalışmaları

-Karlar altındaki evler

-Köylülerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),- KÜTAHYA'nın

===========================

KATLEDİLEN ORMAN ALANINA, LİMON AĞAÇLARI DİKİLMİŞ

MERSİN'in Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi'nde, 72 dönüm ormanlık alanda kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiği ortaya çıktı.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kesilen alanı kontrol etmek amacıyla yeniden bölgeye gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan bölgeye limon ağaçlarının dikildiğini tespit etti. Kesilen çam ağaçları hala bölgede dururken, yerlerine limon fidanlarının dikildiğinin belirleyen Başkan Tarhan, "Deniz manzarası bulunan ve yeni yapılacak olan Mezitli Devlet Hastanesi'nin yanı başındaki arazide yaşanan katliamın ardından limon bahçesi yapılmaya başlanmış. Belki de daha ağaçlar kesilmeden bu limonlar dikildi ve ağaçlar kesilince ortaya çıktı. Mersin'in en güzel yeri ve yakın gelecekte en değerli alanı da olacak. Deniz ve vadi manzarasıyla ormanlar katlediliyor ve tüm tepkilere rağmen limon bahçesi yapılıyor. Yasal ya da yasal olmayan bir biçimde imara açıldığı zaman çok daha değerli bir alana sahip olacaklar" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

Daha önce de bölgede benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "2017 yılında 50 dönümlük bir alanda da benzer bir katliam yaşandı. O zaman da benzer kamuoyu tepkisi oluştu ancak o alan limon bahçesi olmaktan kurtulamadı. Yasa dışı bir şekilde art niyetli kişiler alanı zapt etti. Maalesef önleyemedik. Bu bölgede görülen narenciye bahçelerinin tamamına yakını aynı şekilde talan edilen alanlardan oluşuyor. Orman arazisi ya da hazine arazisi hiçbir şekilde burasının talan edilmesine izin vermemek gerekiyor. Çünkü bu alanda 82 milyon vatandaşımızın hakkı var. Artık yaşanan sel olayları, afetler, daha temiz nefes ve çevre gibi olaylardan vazgeçtik. Bu Mersin'de de Türkiye'de de var. Elbette ki takipçisi olacağız ama yetkili kurumlar şimdi ve daha önce talan edilen ne kadar alan varsa hepsine el koyup art niyetli kişilerin kullanımının önüne geçmezlerse maalesef bu tür katliamlar devam edecek. Bundan ders almalarını gerektirecek gerekirse yasal düzenleme yapılmalı ve bu talanın önüne geçilmeli. Yoksa bir gerekçe bulunup katliama devam ediliyor" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Başkan Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben tüm Mersinlilerin gelip burayı görmesini istiyorum. Gerekirse muhtarımıza başvursunlar ya da belediyemizden talepte bulunsunlar biz otobüs verelim. Bir müze alanı gibi vahşet müzesi gibi herkese göstermemiz gerekiyor. Her vatandaşın her çocuğun bunu görmesi gerekiyor. Şu vahşeti görmedikçe bu cinayeti görmenin anlamının imkanı yok. Biz belediye olarak sadece kaldırımla yolla uğraşamayacağız orman arazisinin talanının önüne geçmek için her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kesilen ve limon ağacı dikilen bölgeden görüntü

-Mezitli Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: MERSİN,

===========================