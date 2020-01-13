DHA YURT BÜLTENİ-1 - Son Dakika

VAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

VAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, merkez 3 ilçede eğitime bugün için ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün için idari izinli sayılacağı bildirildi.

Van'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde bugün için okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."

Van Valiliği'nin tatil kararını duymayan öğrenciler ise okullarına gitmlek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıktı. Havanın henüz karanlık olduğu saatlerde yollara koyulan öğrenciler, tatil kararını çevrede görev yapan gazetecilerden öğrendi. Kar kalınlığnını 15 santimetreyi bulduğu kent merkezinde karla mücadele ekipleri çalışmalara başlarken, kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Van kent merkezinden görüntüler

-Tatil kararını duymayıp sabahın erken saatlerinde yollara çıkan öğrnenciler

-Öğrencilmerden detaylar ve öğrencilerin konuşmaları

-Kent merkezi

-Sabahın erken saatlerinde yolara çıkanlar, kar altındaki araçlar ve detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -

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ÇÖP KAMYONUNDA KOL VE BACAKLARI KESİLMİŞ CESET ÇIKTI

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğinin tespit ve cinayet şüphelilerinı yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetide kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tüm işyeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

'AŞAĞIDAKİ KONTEYNIRDA FARK ETTİK'

Çöp kamyonunda görevli Şerif İnce, "Büyük ihtimalle bir üstteki konteynırın içindeydi. Biz kamyona çöpü boşaltıp 10 metre aşağıdaki konteynıra gelince fark ettik. 50-55 yaşlarında bir erkek cesediydi" dedi.

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDU

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu. Polis ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynırında, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dahil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çöp arabası ve konteynerinden detaylar

-Belediye işçisi Şerif İnce röportajı

-Cesedin cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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7 BİN LİRA ALACAĞI İÇİN GİTTİĞİ EVDE BORÇLUYU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin evine giden Hüseyin Arslan (54), yaşanan tartışma sonrası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Ramazan Küçük'ü başından tabancayla vurduktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesinde yaşandı. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Burada Küçük ile tartışan Arslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayetin ardından zanlı Hüseyin Arslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarına başlarken, Denizli-Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayet zanlısı Hüseyin Arslan'a olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasında zanlının kaçması

-Olay yeri evden ve jandarma ekiplerinden detay görüntüler

-İntihar eden Arslan'ın olay yerinden görüntüleri

-Jandarma ekiplerinin görüntüleri

-Cesedin kaldırılması ve otomobilde inceleme yapılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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AFGANLI, ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP ARAZİYE GÖMMÜŞ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikte çalışan ve 29 Aralık'tan itibaren kaybolan Afgan uyruklu soyadı belirlenemeyen Norulla'nın (27) bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Afganlı H.K.(24), Norulla'yı kendisine cinsel istirmarda bulunmak istediği sırada çıkan kavgada öldürdüğünü itiraf etti.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu soyadı henüz öğrenilemeyen Norulla'dan, 29 Aralık'tan itibaren haber alınamadı. Çiftlik yetkililerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kayıp kişinin izine rastlanılmayınca, jandarma çiftlik çalışanlarının ifadesine başvurdu. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.K., şüpheli ifadeler verince çapraz sorguya alındı. H.K., kayıp Norulla'yı kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli H.K., Afganistan'dan yasadışı yollarla birlikte geldikleri Norulla ve H.N. ile çiftlikte çalışmaya başladıklarını anlattı. H.K., çiftlikte Norulla ile H.N.'nin kendisine bir gece alkol içirip, uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha sonra Norulla'nın yine kendisine cinsel istismarda bulunmak istediğini söyleyen H.K., "Ben karşı çıkanca aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu öldürdüm ve cesedini götürüp araziye gömdüm" dediği öğrenildi.

H.K.'nin ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nin Yanıklık mevkiindeki arazide yaptığı aramada öldürülen Norulla'nın toprağa gömülü halde cesedini buldu. H.K.'nin öldürdüğü Norulla'nın gömdüğü yerin belli olması için de üzerini araç lastiği ile kapattığı görüldü.

Öldürülen Norulla'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayeti itiraf eden H.K. ile ona cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği H.N.'yi gözaltına aldı. Şüphenin cinayette kullandığı bıçak ve olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerde muhafaza altına alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cesedin hastaneye getirilmesi

Cenaze aracı

Jandarma araçları

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

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TRENİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre tren seferleri durdurulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Olay yeri görüntüleri

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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KÖPEĞİNİ DÖVEN BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan Ali S.'nin eşi Sevgi S., "Keşke önüne atlayabilseydim" diyerek feryat etti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S., köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş etti. Evde bulunan annesi Sevgi S.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.'nin öldüğü belirlendi.

Sinir krizi geçiren Ali S.'nin eşi Sevgi S., "Elimle kanayan yere bastırmaya çalıştım ama olmadı. Keşke önüne atlayabilseydim" diyerek feryat etti.

Ali S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan Batuhan S. ise Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Batuhan S. ilk ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, dün de babasının köpeğini dövdüğünü bunun üzerine kavga ettiklerini belirtti. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

Batuhan S.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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OKUL BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK BÜSTÜNÜ KIRDILAR

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde önceki gece Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü. Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büstün kırılma anı(güvenlik kamerası)

-Okul bahçesinden görüntü

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

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CEREN'İN BABASI: BU ACI ASLA UNUTULMAYACAK

ORDU'da evinin önünde bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 40'ıncı gününde anıldı. Genç kızın acılı babası Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok" dedi.

Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, ölümünün 40'ıncı gününde Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nde anıldı. Özdemir ailesi, kızlarının vefatı dolayısı ile Nizamettin Mahallesi'nde bulunan cemevinde lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere, Ceren Özdemir'in en sevdiği yemeklerden olan yahni ile farklı ikramlarda bulunuldu. Ordu Valisi Seddar Yavuz da anmaya katılarak, ailenin acısını paylaştı. Anmada Ceren Özdemir ve Mersin'in Tarsus ilçesinde bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın, 'kadın cinayetlerini durduracağız' yazılı çerçeveli fotoğrafı önüne çiçek konuldu.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Anmada konuşan acılı baba Yılmaz Özdemir, kendilerini bu acılı günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Kızımızın dün vefatının 40'ıncı günüydü. Akşam 40 mevlidini okutacağız. Önce lokmasını dağıtıyoruz. Söylenecek bir şey bulamıyorum. Acımız büyük. Gelen dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Eşimiz, dostumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, sayın valimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve her gelen acımızı paylaştı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BU ACI ASLA UNUTULMAZ'

Kızlarının acısını ölene kadar unutamayacaklarını söyleyen Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim deseniz keza öyle, yalnız bırakma şansım hiç yok. Toparlayamadı, hala ilaçlarla ayakta duruyor. Zaman gösterecek artık. Geçtiğimiz günlerde mezarını yaptırdık. Mezar taşının üzerine Twitter'da paylaştığı bir sözünü yazdırdık. Orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o beğendiği sözü mezar taşına işlettik" diye konuştu.

'KATİLE AKLİ DENGESİ BOZUKTUR RAPORU VERME ŞANSLARI YOKTU'

Kızlarının katili Özgür Arduç'a verilen 'akıl sağlığı yerinde' raporunu da değerlendiren Özdemir, "Bence orada (mahkemede) gayet bilinçli hareket etti. Zaten mahkemede bazı şeylerden alıntı yapıyor, hemen onu söylüyor. Bu da ne kadar akıllı olduğunu gösteriyordu. Eşim orada onu yakaladı. Tanığın bir tanesinin ifadesinden alıntı yaparak kendinin ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu. Ona akli dengesi bozuktur raporu verme şansları zaten yoktu. Hiçbir doktor veremez zaten. Gayet mantıklı, akıllı bir kişi" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cemevi girişinin detay görüntüsü

-Yemek dağıtımından detay görüntü

-Yemek yiyen vatandaşların görüntüsü

-Vali Seddar Yavuz'un baba ile konuşması

-Ceren Özdemir'in salona asılan fotoğrafından görüntü

-Baba Yılmaz Özdemir'in açıklaması

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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İZMİR'DE ÇALINAN 80 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BURSA'DA ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlatdı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir TIR ile Bursa istikametine geldiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, marka ve modeli belirlenen TIR'ın İnegöl'e giriş yaptığını tespit etti. yoldan önlem alıp TIR'ı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu. TIR sürücüsü Tamer D. ile yanında bulunan Umut C., hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TIR'daki koyunlardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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BURSA'DA KASİYERE SİLAH ÇEKEN SOYGUNCU 3 BİN TL'Yİ ALIP, KAÇTI

BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Kazağıyla yüzünü saklayan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.A.'nın yanına giden kişi tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Polis ekiplerinin görgü tanıklarının ifadelerini almasından detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalama sonrası durduruldu, yapılan aramada 650 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeçik Mahallesinde durumundan şüphelendiği, içerisinde 2 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobilin sürücüsü, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri peşine düştükleri otomobili, kovalamaca sonucu durdurdu. Arama yapılan otomobilde 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan H.T. ve B.A.'yı gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Şüpheliler sağlık kontrolüne getirilmesi

-Şüpheliler acil servise götürülmesi

-Şüpheliler polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21) yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Tahir Kurt ve otomobildeki akrabaları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tahir Kurt ve akrabalarının, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere otomobille yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin aracı incelemesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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BALIKESİR'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 5 YARALI

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çanakkale- İzmir yolunda meydana geldi. Adyar kavşağından ana yola çıkan Cemal Deniz yönetimindeki 34 GK 0527 plakalı otomobil ile Ayvalık yönüne giden Hüseyin Kavukçu'nun kullandığı 34 ET 1373 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği de devrildi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Kavukçu, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Cemal Deniz ile yanında bulunan 1'i kadın, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

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OTOMOBİL, REFÜJE ÇARPIP TAKLA ATTI: 5 YARALI

AKSARAY'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzelyurt ilçesi Selime Beldesi girişinde meydana geldi. Berat Mutlu (21) yönetimindeki 06 AJL 27 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün vıraji alamaması sonucu kontrolden çıkıp, refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Berat Mutlu ve yanında bulunan İbrahim Yentür (15), Yasin Vurgun (15), Yasin Turnagöl (17) ile Berat Kayan (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların ambulunslarla hastaneye getirilmesi

-Yaralıların sedyeden indirilmesi

-Hastane dış görünümü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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BAKAN GÜL'DEN RESULAYN ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında görevli olduğu Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Gaziantep'teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an hediye etti.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, 8 Ocak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrol noktası yakınlarında PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gaziantepli Uzman Çavuş Erol Yanık, saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Dün öğleden sonra kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte şehidin ailesine, Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'nde taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen ve acısını paylaşan Bakan Gül, baba Mustafa Yanık'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Gül ve beraberindekiler, şehit Erol Yanık için dua ettikten sonra sosyal tesisten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Gül'ün taziye evine gelişi

Bakan Gül'ün karşılanması

Şehit babası Mustafa yanık'a Türk bayrağı verişi

Dua edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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BAKAN SOYLU: DAĞLARDA 500 TERÖRİST YA VAR YA YOK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

Bakan Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Kastamonu'ya kayak merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Kürsüye her çıktıklarında önce ülkeyi ilgilendiren meselelerden, sonra da bunlara nasıl çözüm ürettikleri ve nasıl mücadele ettiklerinden bahsettiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Terör var, bitiyoruz' diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok; ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek ekmek bulabiliyorlar. Jandarmamız polisimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anne babalar gırtlaklarına yapışmış. İnşallah gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız" dedi.

'3 TANE BÜYÜK OPERASYON YAPTIK'

Bakan Soylu, 'sınırımızın ötesi karışık, Allah'a şükür güçlüyüz' dediklerini ve 3 tane büyük operasyon yaptıklarını söyleyerek, "Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm haklarını ve güvenliğini temin ediyoruz. 'Uyuşturucu tehlikesi var, Allah'a şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Torbacısının da, bu illeti satan baronunun da, getireninin de taşıyanın da, karada da denizde de tepesine çöküyoruz. 63 bin 231 kişi, uyuşturucu suçlarından hapishanelerimizde tutuklu veya hükümlü olarak yatmaktadır. 'Trafik kazaları var, ama Allah'a şükür mücadele ediyoruz' diyoruz; gerçekten de öyledir. Aldığımız tedbirlerle, milletimizin gayreti ve katkısıyla geçen yıla göre bin 250 kişi daha az can kaybı yaşadık. Bütün bunları anlatıyoruz" diye konuştu.

'BU RAKAMLAR NEDİR?'

Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl önce Türkiye'ye gelen turist sayısının 41 milyon olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azaldı ve 30 milyon oldu. Bizde meşhur bir laf vardır; 'yiğit düştüğü yerden kalkar' Allah'ın izni, milletimizin gayretiyle, liderimizin dirayetiyle çalıştık, çabaladık. 2019, Kasım ayı rakamıyla ülkemize gelen turist sayısı 48 milyon 46 bin kişidir. Türkiye bugün 2018 rakamlarıyla dünyada en çok turist çeken 6, en çok turizm geliri elde eden 14'üncü ülkedir. Dünyada uluslararası turist sayısı 2001-2018 arasında yüzde 102, Türkiye'de ise yüzde 245 artmıştır. Şimdi buradan soruyorum. Bu ülkeyi her fırsatta aşağılayanlara, bu ülkenin gelişmediğini, can güvenliğinin olmadığını söyleyenlere, Avrupalara gidip bizi sağa sola şikayet edenlere söylüyorum; bu rakamlar nedir? Güvensiz olan ülkeye gelen turist sayısı 3 yılda 30 milyondan 51 milyona çıkar mı, yüzde 70 artar mı? Bu ülke güvensiz olsa, bu ülkede işler kötü gitse, Doğu ve Güneydoğu'da oteller dolar mı, trenlerde uçaklarda rezervasyonlar aylar önceden kapanır mı? Mardin'de son 3 yılda üniversite öğrenci sayısı yüzde 60; turist sayısı yüzde 138 artar mı? 2016'da sadece 38 bin turist giden Tunceli'ye 2019 sonunda 357 bin turist gider mi? Batan biten ülke, kendi insansız hava aracını mı üretir, kendi otomobilini, kendi uçağını üretmenin mi peşinde koşar?"

'TÜRKİYE DOĞRU YOLDADIR'

Bakan Soylu, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu, stratejisinin, gayretinin ve politikasının doğru olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tedbirleri ve gelecek hedefleri doğrudur ve bugünün Türkiye'si, artık sadece problemlerini çözmeye değil, fırsatlarını yönetmeye başlamış bir Türkiye'dir. Potansiyelini kullanan bir Türkiye'dir. Bakın bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu tam anlamıyla topa girmiştir. Ağrı ilimiz, bugün tekstilde yabancı markaların üretim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Kimbilir, belki yakın gelecekte kendi markasını çıkaracaktır. Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Van, Kars, Şanlıurfa ve diğerleri, hepsi hem turizm potansiyellerini, hem de üretim potansiyellerini kullanmaya başlamıştır. Öte yandan tıpkı burada yaptığımız Karadeniz ve diğer yerlerimizde kış turizmi yatırımları devam etmektedir. Bunlar öyle kendiliğinden oluşmuş işler değildir. Türkiye'de sağladığımız huzur ve güven iklimi sayesinde; kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gelecek vizyonu sayesinde olmuş işlerdir."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından kayak merkezinin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açılış görüntüleri

-Vatandaş görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gürkan YILMAZ- Ramazan SARICI/KASTAMONU,

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AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE DAHA YENİ BAŞLIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak, bölgesinde bağımsız bir güç olarak Türkiye, daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı artırarak, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Balıkesir İl Teşkilatı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Balıkesir'in AK Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Ünal, bu sürecin 150 yıl önce olduğu gibi yeniden büyük bir değişimin, dönüşümün ve kırılmanın eşiğinde olduğunu kaydederek, 150 yıl önce sanayi devriminin konuşulduğunu bugün ise dijital dönüşümün ve sonuçlarının konuşulduğunu belirtti. Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün soğuk savaş sonrası dünya artık sona erdi. Bugün artık soğuk savaş yıllarının dünyası değil, Avrupa'nın, Amerika'nın merkez olmaktan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Güç merkezlerinin Avrupa'dan ve Amerika'dan nasıl kaydığını biz değil onlar söylüyorlar. Bunu onlar da görüyorlar. Güç merkezleri bugün dünyada yer değiştiriyor. Sebebini size söyleyeyim, insanların üzerinde yükseldiği değerleri yok ederseniz, ne gücünüz kalır, ne kudretiniz kalır. İnsan bozuldu mu, elinizde hiçbir şey kalmaz. Bizi biz yapan kimliğimizi, maneviyatımızı korumamız gerekiyor. Arzumuzun, nefsimizin peşinden değil, davamızın peşinden koşmamız gerekiyor."

'UMUDUMUZU VE İNANCIMIZI ARTIRARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin geçmişten bugüne geliştiğini ifade eden Mahir Ünal, "Eskiden Türkiye bütün tehditleri kendi içinde karşılamak zorunda kalıyordu. Ekonomik tehditlerini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, terör tehditlerini kendi içinde karşılamak zorunda kalır, Türkiye'yi şu hale getirmişlerdi. Uzadığı zaman buda, kuruduğu zaman buda. Türkiye'yi ne oldururlar ne öldürürler. Türkiye'yi bu hale getirmişlerdi. Biz ne yaptık? Dedik ki 'Birilerinin artık bu ülkeyi budamasına müsaade etmeyeceğiz', o elleri kırdık hamdolsun. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte bağımsız bir güç olarak bölgesinde nasıl bir belirleyici olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye ile ilgili umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Biz hangi krizleri, hangi engelleri aştık, hep beraber hatırlıyoruz. ve şunu unutmayın, Türkiye daha yeni başlıyor kardeşlerim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak bölgesinde bağımsız bir güç olarak, Türkiye daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı arttırarak, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ ÜNAL, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Balıkesir Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, buradaki konuşmasında muhalefeti eleştirerek, TBMM'de, Güney Kıbrıs Rum kesiminin haklarını savunanlar olduğunu belirterek, "Muhalefet alternatif üretebilen demektir. Bunlar muhalefet falan değil, bunlar apaçık düşmandır. 16 milyonun başkanıyım diye konuşuyor. Sen 16 milyonun başkanıysan Recep Tayyip Erdoğan da o zaman 82 milyonu Cumhurbaşkanı. Prof. Dr. Gülten Kazgan, 'Herhangi bir ihtiyaca cevap verebilecek türde değildir. Bunun yerine bolca araba vapuru yapılmalıdır' diyor. Böyle bir akıl. 1970'e gelin, 1972'ye gelin. İkinci Boğaz Köprüsü'ne, Üçüncü Boğaz Köprüsüne, üçüncü havalimanına, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmak için verdiği her mücadelede hangi engellemelerle karşı karşıya kaldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz" dedi.

'KITA SAHANLIĞINIMIZI DA SINIRIMIZI KORUDUĞUMUZ GİBİ KORUMALIYIZ'

AK Parti'li Ünal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi düşünebiliyor musunuz bunu ben size şikayet ediyorum. Biz nasıl ki Suriye sınırımızı koruduk. Suriye sınırımızı ihlal edenlere gittik, Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalıyla, Barış Pınarıyla gerekli cevabı verdik ve Suriye sınırımızı güvenlik altına aldık, toprak bütünlüğümüzü güvence altına aldık. Tıpkı bunun gibi bir de bizim deniz sahamız var. Yani münhasır ekonomik bölge olarak isimlendirdiğimiz bir alan var. Peki biz kıta sahanlığımızı da sınırlarımızı koruduğumuz gibi korumak zorunda değil miyiz? Bizim oradaki haklarımızı korumak durumunda değil miyiz? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak zorunda değil miyiz? 10 bin kilometre öteden gelen, 8 kilometre öteden gelen ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları kullanmaya yeltenenlere hiçbir şey söylemeyen, tam da bir Amerikan televizyonunda çıkıp, Türkiye'yi emperyalist emellerle suçlayabilecek kadar gözü dönmüş, bir akılla karşı karşıyayız. Bir de bakıyoruz ki bunlar çığlık çığlığa bağırıyorlar ve bizi emperyalist olmakla suçluyorlar. Peki, niye Mısır'a bir şey söylemiyorlar? Güney Kıbrıs Rum yönetimini niye bir şey söylemiyorlar? Yunanistan ile ilgili tek kelime söylediklerini duydunuz mu? Milletvekillerimiz burada. Bu milletin meclisinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını savunanlar oldu arkadaşlar. Çıkıp bu milletin meclisinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını savunan ve Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın meşru olmadığını, bunun Güney Kıbrıs Rum yönetimine haksızlık olduğunu söyleyenler oldu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, toplantının ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan genel ve detay görüntü

-AK Parti genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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DESTİCİ: ABD'NİN IRAK'TA NE İŞİ VAR?

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin 10 bin kilometre uzaktaki Afganistan'da, Irak'ta ne işi var? Irak parçalanma noktasına geldi. Orada bulunan Türkmen kardeşlerimiz, bugüne kadar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Eğer Irak bölünecekse Türkmenlerin de orada mutlaka bölgesi olmalı ve Türkiye sonuna kadar buna sahip çıkmalı" dedi.

BBP lideri Destici, 'Türkiye Kucaklaşıyor Birlikte Buluşuyor' programı kapsamında Samsun'a geldi. Terme'de düzenlenen programa; Karadeniz il teşkilatları ve kadın kolları üyeleri, Alperen Ocakları temsilcileri ve partililer katıldı. Programda hitap eden Destici, "Nerede işgal edilmiş, zulme uğrayan, baskı altında kalan Müslüman Türk topluluğu varsa biz onların sesi, soluğu olmaya devam edeceğiz. Bazı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkan başta CHP olmak üzere tüm partilere diyoruz ki 'Gidin, bölgeye bakın ve bu kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu görün'. Bizim bu konudaki tavsiyemiz, hiç beklemeden HDP'nin elindeki bütün belediyelere kayyum atanmasıdır. Devletin ve milletin kaynakları yine millete harcanmalıdır. Türkiye'nin tek mücadelesi, terörle değildir. Başka sıkıntılarımız da var. Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Çünkü bizim güçlenmemiz, birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de çok zengin enerji kaynakları var ve ülkemizi buradan mahrum bırakmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKA, MİLLİ MESELEDİR'

Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Destici, "Haklarımızı korumak adına gerekirse Libya'ya asker göndermeyip de ne yapacağız? Biz Kore'ye haklarımız için mi asker gönderdik? Hayır, NATO kapsamında asker gönderdik ve o kadar şehit verdik. Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve NATO, 'Asker gönder' dediğinde göndereceksin ama kendi devletinin çıkarları söz konusu olduğunda asker göndermeyeceksin. Dış politika milli bir meseledir ve biz her dış politikada olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız. Diyorlar ki 'Bizim 2 bin kilometre uzaklıktaki yerde ne işimiz var?' Ben de soruyorum; ABD'nin 10 bin kilometre uzaktaki Afganistan'da, Irak'ta ne işi var? ABD, ne İran'dan ne de Irak'tan vazgeçmiyor. Şu anda Irak parçalanma noktasına geldi. Orada bulunan Türkmen kardeşlerimiz, bugüne kadar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Ama eğer Irak bölünecekse Türkmenlerin de orada mutlaka bir bölgesi olmalı ve Türkiye de sonuna kadar buna sahip çıkmalıdır" dedi.

BBP lideri Destici, 2020 yılında Türkiye'nin büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu belirterek, "Eğer bu başarılırsa gayri safi milli gelir artacak. İnşallah bütün bu hedefler tutturulur. Bu konuda hükümetin olumlu yönde attığı bütün adımları destekliyoruz. Ama yanlış veya eksik gördüğümüz her şeyi yapıcı bir muhalefet olarak söyleyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza bir an önce haklarının iade edilmesini istiyoruz. 2020 yılında bu sözün yerine getirilmesinin de takipçisi olacağız. Asgari ücreti, Büyük Birlik Partisi olarak düşük bulduk. Gelir dağılımında adalet önemlidir. Bunun için de asgari ücrete yüzde 22,5 zam yapılarak, 2 bin 475 TL olmasını teklif etmiştik. Şayet bu teklifimiz kabul edilseydi, ben inanıyorum ki herkes memnun olacaktı" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Görüntüler ftp adresine geçildi

Haber: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/Samsun,

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TUNCELİ'DE, 8 GÜNDÜR KAYIP ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN ARANIYOR

TUNCELİ'de geçen pazar gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 8 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek, polise başvurup kızları Gülistan'a ulaşamadıklarını bildirdi. Doku ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı.

Gülistan'ın son olarak görüldüğü Uzunçayır Barajı Gölü Dinar Köprüsü'nden suya düşmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını bu alana kaydırdı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, polis ve jandarma ekipleri katılıyor. Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dip taraması yapılırken, karada da eğitimli köpeklerle arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin arama çalışmaları

-Dalgıç ekiplerinin baraj gölünde aramaları

-Polis ve jandarma ekiplerinin karada yaptıkları arama

-Arama köpekleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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KIBRIS GAZİSİ, MANİSA'DA ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar (66), düzenlenen askeri törenin ardından Kavaklıdere'de toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yaşar, önceki akşam, Kavalıdere Mahallesi'ndeki evinde, 2 aydır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi Yaşar için bugün öğle vakti Pazar Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç, gaziler ve Mehmet Yaşar'ın yakınları ile arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yaşar'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Mehmet Yaşar'ın cenazesi, götürüldüğü Kavaklıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar'ın opağı

-Cenaze töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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AKSARAY'DA 'ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI' KAVGASI: 1 YARALI

AKSARAY'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Rasim Ö., Aydın Ay'ı (41) tabancayla sırtı ile kolundan vurarak, yaraladı. Ay, hastanede tedaviye alınırken, polis de olay sonrası kaçan Rasim Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkeze bağlı Ulukışla köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Aydın Ay ile Rasim Ö., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Rasim Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ay'a 2 el ateş etti. Sırtından ve kolundan vurarak, yaralanan Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın Ay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Rasim Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Silahla yaralanan Aydın Ay'ın hastanede görüntüsü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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YOLDA YÜRÜYEN KADIN BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

KARAMAN'da yürüyerek evine giden Dilek S (42), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu kalçasından yaralandı. Dilek S. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Dilek S., bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre yanına yaklaşan bir kişi belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kalçasından bıçaklanan Dilek S. kanlar içerisinde birkaç sokak yürümeye çalıştı, ardından da polisi arayıp yardım istedi. Saldırganda hızla uzaklaştı.

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek S.'nin yapılan alkol testinde 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Dilek S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı kadının ambulansla hastaneye getirilişi

-Ambulanstan ve hastaneden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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KİMYASAL MADDE İLE İNTİHARA KALKIŞTI, AFAD BİNAYI BOŞALTTI

VAN'ın Tuşba ilçesinde, L.A. (27) internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. Durumu fark eden ablasının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri, apartman sakinlerinin kimyasal maddeden etkilenmemesi için binada dezenfekte işlemi yaptı.

Olay, öğlen saatlerinde Tuşba ilçesindeki sitede meydana geldi. Öğretmen ablasıyla oturan L.A., iddiaya göre internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. L.A.'nın hareketsiz yattığını fark eden ablası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde L.A.'nın aldığı kimyasal maddenin tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD ekiplerine durum bildirildi. İlk müdahalesi yapılan L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri dairede ve binada inceleme yaptı. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip, ölçüm cihazıyla yaptığı kontroller sonrası dezenfekte yaptı.

İşlemlerin ardından bina sakinleri evlerine dönerken, L.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İntihar girişiminin olduğu bina

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Siyanür katkılı ilaç kutusu

-Evden ve binadan detaylar

Haber: Orhan AŞAN/VAN,

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YUSUFELİ'NDE 6 KATLI APARTMANIN ÇATISINDA YANGIN

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Okuranların tahliye edildiği binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Ersiz Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Vehbi Kara'ya ait daireye de sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binalarda oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın görüntüleri

-Ekiplerin müdahalesi

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),-

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İŞ HANINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BURSA'daki bir iş hanının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre söndürdü.

Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir iş hanının kazan dairesinde öğlen saatlerinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Çıkan kıvılcımların eşyalara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Binadakiler, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise güvenlik amaçlı trafiğin bir süre kontrollü akışını sağladı. Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İş hanından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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ASBAŞKAN GAZETECİYE SALDIRDI, SONRA "KUSURA BAKMA, BİRİNE BENZETTİM" DEDİ

Kahramanmaraş spor Asbaşkanı Hakan Ceyhan, dün oynanan maç sırasında tribünde gazeteci Orhan Külek'e saldırdı. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, Külek'i başka birine benzettiğini belirterek, "Kardeşim kusura bakma" ifadesini kullandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Uşak Spor'u konuk etti. Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk dakikalarında iddiaya göre, Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan tribünde, bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. Kameralara da yansıyan olayda Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.

Stattaki polisler müdahale ederek, gazeteci Orhan Külek ile karşı taraftakileri dışarı çıkardı. Olaydan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

CEYHAN: KUSURA BAKMA, KARIŞKANLIK OLMUŞ

Asbaşkan Hakan Ceyhan olayın ardından sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Ceyhan, mesajında, "Orhan Külek kardeşim kusura bakma, ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışkanlık olmuş!" yazdı. Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakan Ceyhan'ın Orhan Külek'in üzerine yürümesi

-Ceyhan'ın uzaklaştırılması

-Ali Doğan'ın Külek'e yumruk atması

-Külek'in tribünden çıkarılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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FUTBOLCU OĞLUNUN ALACAĞINI İSTEDİ, GERGİNLİK YAŞANDI

TFF 2'nci Lig takımı Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, kulübün başkanı Mehmet Yüksel'e oğlunun alacağı olarak verdiğini söylediği 20 bin TL'lik çeki ne zaman ödeyeceğini sordu. Tartışmaya başka bir yönetici de katılınca yaşanan gerginliği polis önledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup maçında Kardemir Karabükspor sahasında Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in yanına gelerek oğlunun alacaklarına karşılık verdiğini söylediği 20 bin TL'lik çeki ne zaman ödeyeceğini, defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen niçin açmadığını sordu. Başkan Yüksel, "Açmıyorsam, mesaj at. Para yok, olunca öderiz" diye cevap verince tartışma yaşandı. Kulübün yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir de tartışmaya dahil olarak Bostancı'ya, "Senin oğlunu kahve köşelerinden alıp futbolcu yaptık" diye konuşunca gerginlik yaşandı. Stadın önünde yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Başka yönetim kurulu üyeleri ise başkana olağanüstü kongre kararı almasını istedi.

Nizamettin Bostancı, "Benim çocuğum burada 15 sene futbol oynadı. Ayrılırken de çek yazdı. Bu çeki ne zaman ödeyecek, bilelim. Ödemeyecekse yırtıp atayım" dedi.

Başkan Yüksel, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı olağanüstü kongre kararı aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan gerginliği polisin sonlandırması

-Nizamettin Bostancı'nın konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK

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KAR TOPU SONRASI VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞAN 9 ÇOCUKLA İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynayan çocuklardan 9'unun vücutlarındaki yanıkların nasıl oluştuğuna ilişkin incelemeler sürüyor. Çocuklardan 7'si taburcu edilirken, 2'sinin hastanede tedavileri devam ediyor. Yanığa neyin neden olduğunu belirleyecek raporu bekleyen veliler ise açıklama yapmaktan kaçınıyor.

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Vali Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alındığı ve laboratuvarda incelenerek yanığa neden olan maddenin ne olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ve bina içinde KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ve radyolojik bir madde olup olmadığı yönünde 2 ayrı test yapıldığı, kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanılmadığı açıklandı.

HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI

Afyonkarahisar Belediyesi de olayla ilgili yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışmasının yapıldığını, ancak bu çalışmanın kepçe ve kürekle yapıldığını, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını, yine okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını duyurmuştu.

SONUÇLAR PAZARTESİ ÇIKACAK

10 Ocak'tan bu yana konuyla ilgili çalışmalar sürerken, vücutlarında yanık meydana gelen çocukların aileleri olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Tahlil ve tetkiklerin ardından ortaya çıkacak rapor ve yanığın sebebinin açıklanmasından sonra konuşmayı tercih edeceklerini belirten aileler, ortada bir kusur varsa kusuru işleyenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatarak sonuna kadar arkasında duracaklarını da kaydetti.

9 çocuğun vücudundan alınan patoloji örneklerinin sonucunun ise bugün çıkabileceği belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ilgili kamu kurumlarının, olayın nedenini titizlikle araştırdığını, süreci kendisinin de yakından takip ettiğini belirtti. Olayda kusur ve ihmalin olup olmadığı, kusur ve ihmal varsa kimler tarafından işlendiğinin de araştırılması için idari ve hukuki işlemlerin başlatıldığını aktaran Vali Tutulmaz, olayın aydınlatılmasının ardından konunun kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Diğer yandan okulun ana giriş kapısı asma kilitle kapatılırken, polis tarafından güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okulun bahçesinden detaylar

-Okulun tabelasından detay

-DHA Muhabiri Satılmış Akkaş'ın anonsu

-Afyonkarahisar Devlet Hastanesi dış plan detay

-DHA Muhabiri Satılmış Akkaş'ın anonsu

-Detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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KARTALKAYA'DA KAYBOLAN 3 KAYAKÇI, JAK TİMİ'NCE KURTARILDI

BOLU'daki kayak merkezi Kartalkaya'da, pistten çıkıp girdikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kartalkaya'da, kayak yapan 3 kişi, iddiaya göre, pist dışına çıkınca girdikleri ormanlık alanda kayboldu. Durumu fark eden kayak merkezinin yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen JAK timleri, 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Kar motorlarıyla araziyi tarayan ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından, 3 kişiyi kayak merkezine 2 kilometre mesafede buldu. Kaldıkları otele bırakılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. 3 kişinin kurtarılma anının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda "Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur" açıklaması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı görüntüler

-Kayakçıların kurtarılması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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NCL HASTASI AHMET İÇİN UMUTLAR ARTIYOR

BATMAN'da, nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen NCL (Nöronal Ceroid Lipofuscinosis) hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın (6) tedavisine gerekli olan paranın toplanması için başlatılan kampanya kapsamında kermes düzenlendi. Kermese katılan Vali Hulusi Şahin, "Herkes karınca kararınca bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor" dedi.

Öğretmenlik yapan Fatma- İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (12) ile Ahmet Çınar, beyincik erimesi olarak bilinen NCL hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet için gerekli olan 3 milyon liranın toplanması için Batman Valiliği, yardım komisyonu kurdu. Ahmet'in tedavisi için kent sakinleri seferber olurken, özel bir eğitim kurumu da kermes düzenledi.

'BU PARAYI TOPLAYACAĞIZ ÖYLE GÖRÜNÜYOR'

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan kermesin geliri, Ahmet'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak. Kermeste konuşan Vali Hulusi Şahin, Ahmet'in tedavisi için gerekli paranın toplanacağına inandığını söyledi. Vali Şahin, "Herkes bu kampanyaya destek verdi. Belli bir yol aldık. Ben açıkçası ümitliyim. Bu parayı toplayacağız, öyle görünüyor. Bunun dışında başka girişimlerimiz de var. Umut ediyoruz Ahmet'e çare olacak. Sadece para yetmiyor, dua da gerekiyor. Gençlerin sahiplendiği her şey bir başka oluyor. O kadar güzel bir kermes düzenlemişler ki; gerçekten duygulanmamak elde değil. Gençlerimizin duyarlılığı, sosyal sorumluluk duyguları gerçekten çok ileri seviyedeö dedi.

'SOSYAL MEDYADA 170 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ'

İhsan Abay ise oğlu Ahmet için önceki akşam sosyal medyada başlatılan '#ahmeteumutolalım' etkinliğine 170 bin kişinin destek verdiğini söyledi. Kampanyaya destek olan herkese teşekkürlerini ileten Abay, umutlu olduğunu söyledi. Abay, "Ümitlerim epey arttı. 700 bin Euro tedavi masrafları söz konusu. Keşke SGK bu tedaviyi üstlenebilseydi, ama ilaç firmaları ne yazık ki bu durumu istismar ediyor. Valimizin, halkımızın ve toplumun diğer kesimlerinin duyarlılığı bizleri duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun. Sosyal medyada yaklaşık 170 bin insan Ahmet Çınar'ı destekledi. Türkiye'de uzun süre birinci sıradaydı. Dünyada ise 4-5 sıraya girdi. Epey gündeme tuttuk, halk seferber olmuş. Halk da Ahmet Çınar'ın kurtulmasını istiyor. Dolayısıyla halk bu kadar Ahmet Çınar'ı desteklemişken Sayın Cumhurbaşkanı'mız zamanında el atar ve bu işi çözüme kavuştururlar. Sayın Valimiz Hulusi Şahin yardım kampanyasını başlattı. Kendileri de bu sorunu çözeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kermesten görüntü

-Kermese katılanlar

-Vali Şahin'in açıklamaları

-İhsan Abay'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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ÇOCUK GELİNLERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KİTAP SAYFALARINDAN GELİNLİK TASARLANDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 'Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin' projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı. 150 kitaptan çıkarılan 20 bin 23 sayfa kullanılarak tasarlanan gelinlik, 48 metre duvak uzunluğuyla dikkat çekti.

Fethiye'de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın 'Kül Tablası' isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi'nde sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar'ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti. Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliği, ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren yazar Yiğit Caner Ertoşi ise "Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım elbirliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gelinliğin havadan görüntüleri

-Gelinliğin görüntüSÜ

-Projenin yaratıcısı yazar Yiğit Caner Ertoşi ile röp.

-Gelinliği sergileyen Aslıhan Baydar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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ANTALYA'DA SAHİLLER DOLDU

ANTALYA'da kent sakinleri ve tatilciler, sahilleri doldurdu, güzel havanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 17, nemin 32 derece kaydedildiği Antalya'da, parçalı bulutlu havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelenler bu kez denize girmeyip kumsalda güzel havanın tadını çıkardı. Bazı çiftler sahilde satranç oynarken, bazıları da balık avlamayı tercih etti. Sahil kenarındaki işletmeciler de doluluktan memnun olduklarını söyledi. İşletmeci Ali Akın, vatandaşların, dağların eteğindeki karı izlerken sahilde ayaklarını denize uzatmanın keyfini yaşadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahilden detay görüntü

-Vatandaşlardan detay görüntü

-İşletmeci röp

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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BU KÖYDE KİMSE SİGARA İÇMİYOR

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

Gercüş ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı. Sigaraya bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli spor yapıyor.

Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, "Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. Biz de hem dedelerimizin nasihatlerine hem de Cumhurbaşkanı'mızın sigara konusundaki hassasiyeti dikkate alıp 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden görüntü

-Köy sakinleri

-Muhtar Şahin'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN,

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ULUDAĞ YOLUNDA 4 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçiler, yerli ve yabancı turistler, Uludağ'ın girişinde 4 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı kayakseverler ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye köyünü piste çevirdi.

Bursa- Uludağ arasındaki yolda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Teleferikte de yoğunluk yaşanırken, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir merkezinde yağan yağmura aldırış etmeden teleferik istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

ULUDAĞ YOLU ÜZERİNDEKİ KÖYLERİ PİSTE ÇEVİRDİLER

Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise Uludağ yolu üzerindeki Süleymaniye Köyü'ndeki eğimli arazileri piste çevirdi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, Süleymaniye köyünde kayak yaparak, kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Birçok kişi, piste çevirdikleri arazide doyasıya eğlendi.

'İSTANBUL'DAN GELDİK, ULUDAĞ'A ÇIKMAK MÜMKÜN OLMADI'

Trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadıkları için kendilerine alternatif üreterek kar yağışının keyfini çıkardıklarını söyleyen Livanur Gürgen, "Karda oynamak istedik. Bursa şehir merkezine kar yağmayınca biz de Uludağ'a çıkmak istedik. Hafta sonu çok trafik olduğu için Uludağ'a çıkılmıyor. Biz de çıkamadık. Trafik olunca biz de buraya geldik. Kayıyoruz, kartopu oynuyoruz" dedi.

Hafta sonu tatilini Uludağ'da değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini fakat trafik sebebiyle Uludağ'a çıkamadığını söyleyen Oğuzhan Suzan ise "Uludağ'da kayak yapmak istedik. 4-5 kilometre trafik var. Çıkmak mümkün olmadı. Biz de aşağılarda eğlenmeye çalışıyoruz. Geçen yıl geldiğimizde de 5-6 saat çıkmakta zorlanmıştık. Geçen yıldan tecrübeliyiz. İstanbul'da kar olmayınca biz de buralarda kar görmeye geldik" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uludağ yolundan drone görüntüleri

-Trafik yoğunluğundan detaylar

-Teleferik istasyonundan detaylar

-Süleymaniye Köyü'nde eğlenen vatandaşlardan detaylar

-Kayak yapan vatandaşlardan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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KARABÜK'TEKİ KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİLER

KARABÜK'te, geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezine gitmeye çalışan çok sayıda kişi, araçlarıyla yolda kaldı. Kar küreme çalışmasının ardından kayak merkezine ulaşanlar karın keyfini çıkardı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezinde hafta sonunu geçirmek isteyen çok sayıda kişi araçlarıyla yola çıktı. Lastiklerinde zincir bulunmayan çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir taktı. İl Özel İdare ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Halk, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yolda kalan araçlar

-Sürücülerin araç dışında beklemeleri, zincir takmaları

-Kar küreme çalışması

-Vatandaşların kayak merkezinde eylenmesi

Haber: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,

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BİTLİS'TEKİ KAYAK MERKEZİNDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

BİTLİSLİLER, hafta sonu boyunca Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne akın ederek, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Bitlis'te havanın güzel olmasını fırsat bilen aileler, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Merkezi' ne akın etti. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, bu yıl yeterince kar yağmamasından da şikayet etti.

Didebanspor Kulübü Başkanı Ecevit Sulukaya, kayak merkezinin açıldığını, herkesin mutlak suretle kayak sporu ile tanışması gerektiğini söyledi.

Ahlat Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, 25 kişilik bir ekiple kayak merkezine geldiklerini belirterek, "El Aman hanı kayak merkezine geldik. Doğunun en çok kar alan bölgesi olarak kayağı burada öğreniyoruz aynı zamanda öğretiyoruz. Ahlat ve Tatvan ekibi olarak 25 kişilik bir grupla geldik. Herkes öğrendi mutlu oldular. Bu bölgenin en zengin sporu bu olsa gerek" dedi.

Vatandaşlardan Arif Barış Özer ise 21 aydır Bitlis'te görev yaptığını ifade ederek, "Bitlis'te görev yapıyorum. Karın başkentinde olmaktan çok memnunum. Bitlis Rahva Kayak Merkezinde insanların böyle eğlenmelerini görmekten de memnun oldum. Büyük zevk alıyorum. Burada kayak sporunun çok değerli bir spor olduğuna inandım. Yeni başlamama rağmen çok eğleniyorum. İnsanları buraya davet ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayak merkezinden detaylar

-Telesiyejle yukarı çıkan vatandaşlardan detay

-Kayak yapan vatandaşlardan detay

-Çocuklardan görüntü

-Kızakla çocuklarını kaydıran vatandaşlardan detay

-Dideban Kayak Kulubü Başkanı Ecevit Sulukaya ile röportaj

-Vatandaşlar ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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DOMANİÇ DAĞLARINDA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Topuk Yayla Tabiat Parkı'na gidenler, piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Domaniç- İnegöl ilçeleri arasında her kar yağdığında ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanmayla tanınan Kocayayla geçidi, bu kez hafta sonu eğlencesine ev sahipliği yaptı. Otomobillerle gelen yüzlerce kişi Domaniç dağları eteklerindeki Kocayayla geçidindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde piknik yapıp, kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Park, yer yer 2 metreyi bulan karın altında fotoğraf çekilenlerin yanı sıra off- road araçlarıyla sürüşe çıkanlarla doldu.

Hafta sonunu farklı bir eğlenceyle geçirmek için parka geldiklerini ifade eden Faruk Bozbey, "Bizler İnegöl'de mobilya işi yapıyoruz. Ne yazık ki İnegöl'e kar düşmedi. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımızın sosyal medya paylaşımları ve haberlerde gördüğümüz üzere Domaniç dağlarına çok güzel kar yağmış. Zaten yazları hatta her mevsim ilgi çeker. Özellikle bu aylarda kış manzarası ayrı bir ilgi çekiyor. İnsanlar, zor şartlarda dahi olsa şu an eğlenmeye gelmiş. Bizlerde bu güzel yerleri görmeye geldik. Burada manzara harika, çocuklar eğleniyor. Bizlerde bu karın tadını çıkarmaya geldik" diye konuştu.

Domaniç dağlarına ailesiyle piknik yapmak için gelen İlker Bağdemir, kar manzarasını çok beğendiklerini belirterek, "Ailem ve arkadaşlarım ile Domaniç dağlarına piknik yapmaya geldik. Güzel bir kar var yaklaşık 1 metrenin üzerinde. Evden odun getirerek ateşimizi yaktık, yiyeceklerimizi hazırladık. Çoluk çocuk buraya eğlenmeye geldik. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Parka gelenlerin araç kuyruğu

-Karda piknik yapanlar

-Kar manzarasında eğlenenler

-Parka gelenlerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

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ANTİKACILARIN YENİ ADRESİ KAYSERİ

KAYSERİ'nin merkez Talas ilçesinde, her ayın ikinci Pazar günü belediye tarafından kurulan antika pazarında, Türkiye'nin dört bir yanından antikacılar ve antika eşya meraklıları ağırlanıyor.

Talas Belediyesi tarafından tarihi Harman Mahallesi'nde kurulan antika pazarının 4'üncüsü gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok noktasından 45 antikacı esnafının katıldığı antika pazarında, gramofondan taş plağa, Osmanlı kılıçlarından eski paralara kadar çok sayıda antika eşya bulunuyor. Antika eşya meraklıları pazara gelerek, alışverişte bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, antika pazarına her geçen gün ilginin arttığını söyleyerek, "Antikacılık farklı bir uğraş, her eşya antika değildir. Antikanın tek olma özelliği vardır, ilk olma özelliği vardır. Buraya gelen misafirlerimiz de bunun bilincinde. Sabahın erken saatlerinden itibaren antika pazarına gelmeye başlıyorlar ki en önce kendileri koleksiyonlara ulaşabilsinler. Bu anlamda, antika pazarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz, vatandaşlarımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Antika esnafından Durmuş İşçi ise gelenlerin genellikle üzerinde Osmanlıca yazılı ürünleri merak ettiğini, pazara olan talebin gelecek günlerde daha da artacağını beklediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkan Mustafa Yalçın ile röportaj

-Vatandaşlarla ile röportaj

-Muhabir Selma Kara'nın haber anonsu

-Antikadan detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA -Muhammed KISIR/KAYSERİ

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