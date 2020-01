DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Eskişehir'e şehit ateş düştü

SURİYE'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen Necdet Tombul, baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Eskişehirli Piyade Binbaşı Şevket Tombul, beraberinde iki askerle birlikte şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Şevket Tombul'un şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'ta oturan Şehnaz-Necdet Tombul çiftine verildi. Baba Necdet Tombul acı haberi alında baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şehit babası Necdet Tombul, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne Şehnaz Tombul da oğlunun şehit haberiyle gözyaşlarına boğdulu.

Ailenin 3 çocuğundan biri olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi. Şehit haberinin ardından Şevket Tombul'un ailesinin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından akrabaları ve komşuları, Tombul ailesine taziyeye geldi. Şehit Binbaşı Şevket Tombul'un nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Şehit Sinan Bilir'in acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı

SURİYE'nin Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Teğmen Sinan Bilir'in (29) acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünde meydana gelen patlamada Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir'in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25), annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir'in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat'a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi bugün kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'daki ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde dün akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Arapça ağıtların yükseldiği şehidin evine yakınları ve komşuları şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. 1 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesinin bugün düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Şehit ateşi Mersin'e düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hakkari'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın cenazesi memleketi Mersin'e getirildi.

Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen şehit için dualar edildi. Bu sırada şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak hastanenin morguna konuldu. Şehit Kaplan'ın, bugün düzenlenecek tören ile Cuma namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Şehit askerin cenazesi memleketine getirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) cenazesi, askeri uçakla memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine getirildi.

Çaycuma'ya bağlı Üzümlü köyünün Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit oldu, iki asker yaralandı. Şehit erlerden Sait Miyanyedi'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Zonguldak'a gönderildi. Şehit Miyanyedi'nin cenazesi, Zonguldak Havaalanı'nda Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, şehidin babası Satılmış Miyanyedi, annesi Naciye Miyanyedi, kardeşi Nazmi Miyanyedi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Dua edilmesi ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehidin annesi Naciye ve babası Satılmış Miyanyedi, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Miyanyedi, cuma namazı sonrası Çaycuma Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

PKK sığınağında EYP düzenekleri bulundu

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullandığı tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Gürpınar ilçesine bağlı Dikbıyık, Topyıldız, Tüzek ve Akdoğu mahalleleri kırsalında 'Şehit Jandarma Er Erdal Kundak' operasyonu düzenledi. Kırsalda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramada 8 EYP düzeneği, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, sığınak ise kullanılmaz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

HDP önündeki eylemde 136'ncı gün (2)

AİLE SAYISI 71 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 136'ncı gününde devam ederken, 2015 yılında kaçırılan oğulları Mahmut (20) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin ile Hamdiye Arslan çiftiyle birlikte aile sayısı 71 oldu.

Oğlu Mahmut'un ortaokul 3'üncü sınıfta okurken kaçırıldığını anlatan Emin Arslan, 5 yıldır ondan haber alamadığını söyledi. Oğluna kavuşmak umuduyla HDP önündeki eyleme katıldığını anlatan Arslan, "Buraya hem ailelere destek için hem de kendi oğlumuz için geldik. HDP'ye diyoruz ki çözüm sürecinde senin milletvekillerin Kandil'e gitti, şimdi de bizim çocuklarımız için Kandil'e git. Çocuklarımızı zorla götürmüşler. Oğlumdan hiç bir haber alamadım. Zorla kaçırıldığı için konuşturmuyorlar. Onun yeri dağ değildi. Okusaydı şimdi liseyi bitirmişti. Hedefi öğretmen olmaktı" dedi.

Kayıp Gülistan'ın eski erkek arkadaşı, ailesiyle Alanya'ya gitmiş

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 12'nci günde de sürdürüldü. Gülistan Doku'nun 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı, Rusya vatandaşı Z.A.'nın üvey babası E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin alıp, ailesiyle birlikte daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı. Cep telefonunun son sinyal verdiği ve görgü tanıklarının ifadesiyle kent merkezindeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görülen Gülistan Doku'nun bulunması için valilik koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Elazığ'dan bölgeye gelen arama ekipleri, kameralı rov cihazıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GÜLİSTAN'IN ABLASI: 12 GÜNDÜR ÖLÜYORUZ

Gülistan için başlatılan arama çalışmalarına 12'nci günde de devam edilirken, ablası Aygül Doku, kardeşinin bir an önce bulunmasını beklediklerini söyledi. Doku, "Her gün ölüyoruz, her gün bir umutla diriliyoruz. Bir gün biri 'Gülistan yaşıyor', biri 'Öldü' diyor. Hiçbir şey istemiyorum, kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. 12 gündür ben, annem, babam, ağabeylerim ölüyor. Kardeşim yaşıyorsa benim ona söylemek istediğim bir şey yok, o ablasını görüyor. O ablasına, annesine, kardeşlerine yanlış yapacak, üzecek ve geride bırakacak biri değil" diye konuştu.

ODASINDA BULUNAN NOT, GEÇEN YIL YAZILMIŞ

Aygül Doku, önceki gün Gülistan'ın kaldığı yurttaki odasında bulunan ve 'intihar mektubu' olduğu iddia edilen notu da kendisinin bulduğunu belirterek, geçen yıl şaka amaçlı yazıldığını söyledi. Doku, "Yurttaki eşyaları aradığımda bulduğum mektubun gerçek bir mektup olduğunu düşünerek, oturup, ağladım. Daha sonra oda arkadaşları, bu mektubun geçen yıl şaka amacıyla yazıldığını söylediler" dedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI, POLİS ÜVEY BABASIYLA ALANYA'YA GİTMİŞ

Gülistan Doku'nun yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı ve son kez kafe önünde konuştukları anların mobese kameralarına yansıdığı erkek arkadaşı Z.A.'nın, annesi ve üvey babası E.Y. ile Antalya'nın Alanya ilçesine gittiği öğrenildi. E.Y.'nin polis memuru olduğu, genç kızın kaybolmasının ardından görev yaptığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden izin almasıyla ailece daha önce görev yaptığı Alanya'ya gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Öte yandan Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan son görüntüleri, uzmanlar tarafından inceleniyor. Görüntülerde; Doku'nun kaybolduğu gün olan pazar saat 11.10'da, Rusya uyruklu eski erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı, valilik yanındaki kafeye gelip, dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Z.A. ile konuşurken tartışmadıkları görülen Doku'nun, saat 11.19'da kollarını göğsünden bağlayarak, yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüsüne bindiği anlar görüntülerde yer alıyor. Daha sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan Doku'dan bir daha haber alınamıyor.

Giresun'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, sürücüler ve otomobillerde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan sürücü Mustafa Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki, Hüseyin Semiz, hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrettin M. idaresindeki 55 HK 014 plakalı ağaç yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Semiz ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikleti ile kaza yapan genç, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kaza sırasında, metrelerce sürüklenen genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir yönünden Buca istikametine ilerleyen Haldun Aydoğdu, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yola savrulan Aydoğdu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma ilgili soruşturma başlatılırken, Aydoğdu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü

MARDİN'de evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulunan Şehriban Çatı (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli olduğu öğrenilen ve bir süredir Mardin'de yaşayan Şehriban Çatı'nın evinden sesleri duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Çatı'nın yaşadığı evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık görevlileri, Çatı'yı kanepede hareketsiz halde buldu. Vücudunun birçok yerinde darp izi olan Çatı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çatı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili M.K.'yi gözaltına aldı.

Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu

ADANA'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 Sokak'ta meydana geldi. 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botun ters dönmesi sonucu denize düşen 2 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Dalgaların devirdiği bottaki 2 kişi suya düştü. Denizde çırpınan kişileri fark edenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

Oğlunu bıçaklayan baba tahliye edildi

BOLU'da, tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i (23) bıçaklayarak 20 santim bağırsağını kaybetmesine neden olan Cihan Dönmez, ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez, iddiaya göre maddi sebeplerden dolayı tartıştığı oğlu Şahin Dönmez'i karnından bıçakla yaraladı. Şahin Dönmez, hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan Cihan Dönmez polis tarafından yakalandı. Cihan Dönmez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede uzun süre tedavi gören Şahin Dönmez ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Şahin Dönmez geçirdiği ameliyatlar sonucu 20 santimetre bağırsağını kaybetti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Cihan Dönmez ilk kez hakim karşısına çıktı. Babası tarafından bıçaklanan Şahin Dönmez'in de katıldığı duruşmada olay gününü anlatan Cihan Dönmez, oğlunun kendisini darp ettiğini, ancak kendisinin öldürmek gibi bir kastının olmadığını belirterek, "Olay günü evde yalnızdım ve alkol alıyordum. Daha sonra yeğenim Necati de benim yanıma geldi. Beraber alkol alırken Necati sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmıştı. Yeğenim evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra oğlum Şahin eve geldi. Geldiğinde o da alkollüydü. Aynı zamanda Necati'yle arasında bizim yaşadığımız ev konusunda sıkıntıları vardı. Necati'nin canlı yayın yaptığını görünce yaşadığımız evi ona vereceğimi düşünerek bana bağırmaya başladı. Evi Necati'ye verip vermeyeceğimi sordu. Ben de 'yok' dedim. Bana 'Verirsen sen de Necati gibi şerefsizsin' dedi ve yüzüme tükürdü. Ben de bunun üzerine tokat attım. O da bana iki kez yumruk vurdu. Sonra sehpa ile omzuma vurdu. Ardından da çıkış kapısının oradaki sopa ile bana vurmaya çalıştı. Ben de ayakkabılığın yan tarafında bulunan ekmek bıçağını elime aldım. Oğlumu sırtından tutup kapıdan atmaya çalıştım. Kavga ederek dışarı çıktık. Elinde sopa olduğundan dolayı kendimi korumak için bıçağı salladım. Eşim ve kızım, oğlumun yaralandığını söyleyince ne yaptığımı anladım. Evladımı kesinlikle öldürme niyetim yoktu. Oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay nedeniyle pişmanım ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Şahin Dönmez ise babasına karşı davranışlarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, "Olay günü arkadaşlarımla alkol içmiştim. Kız arkadaşım ve işim nedeniyle canım da sıkkındı. Eve geldiğimde babam Necati'nin bana kızgın olduğunu söyledi. Ben de sebep yok ki diyerek çıkıştım. Babamla tartıştım. Küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Babam bana tokat vurdu. Ardından kovaladı. Yine sehpa ile vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sopayı da korunmak için aldım. Dışarı çıktığımızda tartışma devam ediyordu. Arabama binecekken anahtarın evde olduğunu fark ettim. Gerdi döndüğümde babamın bıçağı salladığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Olay günü ben fazla alkollüydüm. Babamdan şikayetçi değilim. Babama yaptıklarımdan pişmanım" diye konuştu.

Daha sonra olayla ilgili tanıkların ifadesi dinlendi. Sanık avukatı Cihan Dönmez'in tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Cihan Dönmez'in kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanenin acil servisinde, hasta yakının doktor yanında çalışan sekreteri darp etmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçede faaliyet gösteren özel hastanede meydana geldi. Eşiyle birlikte hasta olan çocuklarını özel hastaneye götüren C.D., doktorla görüşmek istedi. İddiaya göre, C.D. doktorun yerinde olmadığını ve kısa süre sonra geleceğini söyleyen sekreter Ç.K.'ya tepki gösterdi. Yaşanan tartışma diğer hasta ve yakınlarının araya girmesiyle son buldu. Ancak bir süre sonra Ç.K. ile C.D.'nin eşi tartışmaya başladı. C.D. bir kez daha Ç.K.'nın yanına giderek sözlü tartışmaya devam edince özel güvenlik görevlisi ve vatandaşlar araya girdi. Güvenlik görevlileri, C.D.'yi hastane dışına çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye gelen polis, iki tarafı da ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. İki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayda, Ç.K.'nın psikolojisinin bozulduğu gerekçesi ile 3 gün rapor aldığı öğrenildi. Polis iki tarafların ifadesini alırken, soruşturma başlatıldı.

Kömür sobası faciasında ölen Seda, son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ'de, evlerinde kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Seda Kesikbaş (13), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kesikbaş'ın tabutuna pembe gelinlik serildi.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Hayırseverler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seda Kesikbaş, kaldırıldığı hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Kesikbaş'ın karbon monoksit gazından etkilenen ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler buradan Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. Sude ve Sena Kesikbaş'a hiberbarik odasında vücutlarındaki karbon monoksit gazının atılması için basınçlı oksijen tedavisi uygulandı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Yaşamının baharında hayata gözlerini yuman Seda Kesikbaş'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Gerzele Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Kesikbaş'ın üzerine pembe gelinlik serilen tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından Kesikbaş'ın cenazesi, ikindide Servergazi Merkez Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Seda'nın öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kesikbaş'ın cenazesi, Servergazi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Baba Hüsamettin Kesikbaş, cenaze töreninde kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtip, "Allah, kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Dün evde sobayı yakıp işe gitmiştik. Telefonda acı haberi aldık" dedi.

Öte yandan Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sobada yakılan ve evde bulunan kömürlerden incelenmek üzere numune alındığı bildirildi.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı

ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.

Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesinde oturan H.D. ve A.D.'nin kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Şüphelilerin evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada oda tipi şifreli çelik kasa içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışında kullanılan alimünyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Ali T. (23) polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıktan 6 ayrı araması olduğu ve bu dosyalardan dolayı hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ali T.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Karacasu Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen Ali T., polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü polisin çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarının ardından bölgede titiz bir çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Beldede çeşitli tarihlerde televizyonlar, ziynet eşyaları, kol saatleri ve drone çalınması olaylarının şüphelisi olan M.E., B.K. ve N.E. yakalandı. Şüphelilerin çaldığı televizyon ve ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olayını itiraf etti. Olaya karıştığı tespit edilen ve halen Suriye sınırında uzman erbaş olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yakalanan 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama

GAZİANTEP'te, eşi E.B. adlı kadına şiddet uygulayarak, ilk kocasından olan çocuklarına istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Y.B.'nin yargılanmasına devam edildi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, mütalaasında, sanığın küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar ve tehdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

Kentte 2 çocuğu ile yaşayan E.B., 4 yıl önce ikinci eşi olan Y.B. ile evlendi. Yaklaşık 1,5 yıl önce mahkemeye başvuran E.B., eşinin çocuklarına istismarda bulunarak, kendisini de dövdüğü iddialarıyla boşanma ve ceza davası açtı. Sanık Y.B. hakkında, 'küçük yaştaki çocuklara istismar' iddiasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın dün görülmeye devam edilen duruşmasına tutuksuz sanık Y.B. gelmezken, müşteki çocukların annesi E.B. ile avukatı Bilgehan Sayın katıldı. Davaya Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UÇİM) avukatları da taraf olarak katıldı.

Sanık avukatı, davada, müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Duruşma savcısı ise açıkladığı mütalaasında sanığın, çocuklara cinsel istismar ve eşi E.B. ile çocukları tehdit suçunun sabit olduğunu söyleyerek, ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesine karar verdi.

'PSİKOLOJİK BASKIYA DEVAM EDİYOR'

Duruşma sonrası açıklama yapan UÇİM Gaziantep Hukuk Koordinatörü avukat Esra Bozkurt, "Bugün üvey babası tarafından istismara uğrayan ve Gaziantep 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılamasının yapıldığı duruşmaya katıldık. Bugün 2'nci celse görüldü. İlk celsede olduğu gibi bugün de sanığın tutuklanması talebi reddedildi. Ayrıca savcı tarafından mütalaa açıklandı ve bunda çocukların istismara uğradıklarının sabit olduğu ve bu nedenle sanığın cezalandırılması yönünde talep oldu. Bunun dışında anne ve diğer küçük çocuk için de tehdit suçlarının işlendiğine ve bu yönde de ceza alması talep edildi. Duruşma 18 Haziran'a atıldı. Bu tarihe kadar sanık maalesef tutuksuz olarak serbest gezecek. Bu karar tabi ki bizi ve toplum vicdanını yaralamıştır. Ancak biz karar celsesinde olumlu bir karar çıkacağını ve adaletin yerini bulacağını temenni ediyoruz. Sanığın dışarıda olmasının olumsuz yönleri var. Önceki celseden 1 hafta önce zanlı çocuğun karşısına çıkmaya cesaret göstermiştir. Psikolojik baskıya devam ediyor" dedi.

'MAHKUMİYET KARARI VERİLECEĞİNE İNANCIMIZ TAM'

Sanığın eşi E.B.'nin avukatı Bilgehan Sayın ise davanın sonraki duruşmasında karar çıkacağını beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dava sonuçlanmadı ancak savcı sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Her iki çocuk yönünden de nitelikli cinsel istismar suçlaması ile cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca cinsel istismar sırasında ve sonrasında çocukları tehdit ettiği için cezanın bu nedenle artırılmasını da talep etti sayın savcılık. Mağdure ve mağdurenin annesi müşteki açısından da silahla tehdit suçunun oluştuğunu ileri sürerek ayrıca ceza verilmesini talep etti. Tutuklama talebi çıkmadı. Bizim tutuklama talebimiz oldu iddia makamı talebimizin kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme bu aşamada takdir hakkını tutuksuz yargılamaktan yana kullandı. Ancak bu bir beraat kararı değildir. Tam tersi iddia makamının mütalaası bizim yargılama sürecinde doğruları söylediğimize ve kendimizi iddia makamına anlatabildiğimizi gösteriyor. Mahkemenin de sağduyulu olup delilleri layıkıyla takdir edeceğine ve hakkaniyetli bir şekilde mahkumiyet kararı vereceğine bizim inancımız tamdır."

Duruşma, 18 Haziran 2020'ye ertelendi.

10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı

KONYA'dan Ankara'ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Akbayır, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi.

10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik Denetleme S¸ube Mu"du"rlu"gˆu" ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında TIR'ın Konya'dan Go"lbas¸ı yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Go"lbas¸ı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi. Hüseyin Akbayır uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Akbayır hakkında idari para cezası uygulanıp, adli soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akbayır, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi. Akbayır, sosyal medyadaki görüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.

Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna uçağında yaşamını yitirenler için mum yakıp, yas tuttu.

Alanya'da yaşayan bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında yaşamını yitirenler için çiçek bırakıp, mum yaktı. 100'e yakın İran vatandaşı Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek, kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçekler bıraktı. İranlılar, hayatını kaybedenler için mum yakarak yas tuttu..

Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı

İZMİT'te, bir çiftlikte kopan elektrik kablosu çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmit Akpınar Mahallesi'ndeki Murat Öter'e ait çiftlikte meydana geldi. Kopan elektrik kablosu, sarkarak çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Tonlarca samanın alev alev yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, içten içe yanan samanları söndürebilmek için çiftliğe iş makinesi çağırdı. Yangın iş makinesinin ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çiftliğin hayvanların tutulduğu bölümüne sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen çiftlik sahibinin yakınları fenalık geçirdi.

Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)

3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST

Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi. Malzemelerin sahibi olduğu tespit edilen M.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.G., M.G. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda K.T. ve F.Y'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine şüphelilerin işyerine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada, henüz hangi dönemlere ait olduğu bilinmeyen 2 adet kartal figürlü kupa, 1 adet aslan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü vazo, 1 adet mavi matara, 4 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 95 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet kehribar obje, 3 adet tespih ucu, 1 adet cam şişe, 1 adet süs taşı, 5 adet zincir, 1 adet bileklik, 1 adet gramofon iğnesi, 10 adet kitap, 6 adet küp ve 1 adet el yazması kitap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.T. ve F.Y. İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Alkollü kadın, hamburgecinin camlarını kırdı

ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

Olay, bugün sabah saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece gürültüyle uyanan vatandaşlar, pencereden dışarıya baktıklarında bir kadının hamburgercinin camlarını taş atarak kırdığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen kadını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının, hamburger restoranının sahibinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmeyen kadın ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Küçük Taha'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı

ELAZIĞ'ın Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesinde yaşayan Rıfat Sis (36) ve Azine Sis'in (32), tek çocuğu olan 6 yaşındaki Taha Kemal Sis, beynindeki tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan aile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Taha ile ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, talihsiz çocuğun tedavisi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Anne Azine Sis, 15 gün önce oğlu Taha Kemal Sis'in sol gözünde kayma meydana geldiğini fark etti. Bunun üzerine aile, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede çekilen tomografide 6 yaşındaki Taha Kemal Sis'in iki göz sinirinin üstünde bir tümör olduğu tespit edildi. Bu nedenle de sol gözünün görme özelliğini kaybettiğini öğrendi. Doktorlar tarafından aileye tümörün, büyüdüğü ve Elazığ'da ameliyatın yapılamadığı, İstanbul'da ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ameliyat masrafının ise 50 bin lira olduğunu öğrenen aile maddi imkanları olmadığı için yetkililerden yardım beklediğini sosyal medya üzerine duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada oldukça fazla paylaşım alan duyurunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Azine Sis ile telefonda görüşerek, Taha'nın durumu ile ilgili bilgi aldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAYACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUK AMA BİZİM İÇİN UMUT OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda anne Azine Sis ile yaptığı görüşmede, Taha'nın ameliyatı için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etti.

Anne Azine Sis ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız oğlumuza sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizim yanımızda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın arayacağını hiç beklemiyorduk ama bizim için umut oldu. Allah razı olsun" dedi.

Tel Abyad Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol sağlandıktan sonra bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Tel Abyad'da kamu hizmetlerinin düzenli sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Tel Abyad ve Resulayn'da ticari hayatın başlaması için de çalışmalar devam ediyor. Tel Abyad'da yürütülen çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını söyledi.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev alan ve yönetim için başkan adayı olan Muhammed El Abdullah, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgenin yönetim sisteminin değiştiğini, PKK/YPG terör örgütünün daha önce burada milletin üzerine çökerek sıkıştırdığını ifade etti. Ticari olarak bölgede hayatın hareketleneceğini kaydeden Muhammed El Abdullah, sınır kapısının yeni açıldığını ve ilçede eksik olan ticari ürünlerin ilk etapta tamamlandığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti başta yemek ve diğer yardımlar konusunda bizlere çok büyük destek oldular. Şu anda durumumuz çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.

Abdullah, odaya kayıtlı 240 esnafın kayıtlarını yenilediğini ve aidatlarını ödediğini de sözlerine ekledi.

Domatesin bir kısmında halen hormon kullanılıyor (2)

'DOMATESLERİN TUTUMU MAKSATLI KULLANILIYOR'

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin, domates üretiminde seralarda doğal döllenmeyi sağlayan bombus arılarının yazın çok sıcak ve kışın çok soğuk dönemde çalışamaması ve bunun yerine de 'Bitki Gelişim Düzenleyicisi' diye adlandırılan ilaçların kullanımına yönelik iddiaları değerlendirdi. Domateste döllenmeyi sağlayan bombus arılarının 15- 20 yıldır kullanıldığını belirten Şahin, "Dikim tarihleri artık birbirine yaklaştı. Yayla bölgelerinde dikimler artmaya başladı. Dolayısıyla sıcağın ve soğuğun yoğun olduğu dönemlerde bombus arısının işlevini, dölleme yapmadığını görmekteyiz. Bu zamanlarda daha önce de yasaklanan bazı hormonel ürünler vardı ama bunlar kullanılmıyor. Çinko, bor, fosfor içerikli ürünler çiçeklenmeyi artıran, bu tarz ürünlerle Bitki Gelişim Düzenleyicisi çatısı altında kullanılmakta. Bunlar sadece tamamen o süreçteki ekim- dikim alanında ilk döllenmedeki domateslerin tutumu maksatlı kullanılıyor" dedi.

'ZARARI YOK'

Biyolojik ürünlerin desteklenmesi gerektiğinin önemi de anlatan Şahin, devletin bombus arısı ve diğer biyolojik ürünlere yönelik destekleri olduğu ancak bunların yoğunlaşması gerektiğini kaydetti. Üretim alanlarının artmasına bağlı biyolojik üretimde kullanılan ürünlerin önünün açılmasının önemli olduğunu da kaydeden Şahin, Bitki Gelişim Düzenleyicisi adı altında kullanılan ürünlerin ise insan sağlığına zararı olmadığını söyledi. Şahin, "Zaten bunlar görevleri ve içerikleri doğrultusunda fosfor, çinkonun insan sağlığında yeri neyse bu bitki besin elementlerinin de öncelikli dikimden sonra bitkilerde çiçeklenmeyi, çiçek tutumunu ve çiçek sapının kalınlaşması değimiz kavramlar ve arı varken de kullanılan toprak altı veya üstten de kullanılan ürünler ve zararı yok. Ama yıllar öncesinden bazı hormonlar vardı ve bunlar Tarım Bakanlığı tarafından yasaklandı ve kullanıldığını da görmüyoruz. Tamamen kaldırıldı. O bahsedilen hormon dediğimiz döllenme ve tutma maksatlı hormonları piyasada kullanılmıyor ama gelişim düzenleyicisi çatısı altında kullanılan bazı ürünler var" şeklinde konuştu.

'HORMON VEYA BENZERİ ŞEYLER UYDURMA'

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde serada domates üretimi yapan Süleyman Kurtan, domatesin dikimden 20 gün sonra çiçeklenmeye başladığı ve ilk çiçek görüldüğü anda arıların salındığını belirterek, "Onlar kendileri zaten döllenmeyi gerçekleştiriyor. Poleni ısırıyor ve aslında arı kendine çalışıyor, karnını doyurmak için. Çiçek de döllenmiş oluyor. Gerçekten saf, katkısız domates yemiş oluyoruz. Hormon veya benzeri şeyler uydurma. Çok sıcakta zaten arı çıkmaz sabah veya akşam serinliğinde çıkıp görevini yapıyor. O dönemlerde açan çiçekte arıya yetmiyor zaten. Kışın da çok çiçek olmuyor ve domates büyümüş oluyor. Tekrar çiçek açmaya Şubat'ta başlıyor ve arı çıkabiliyor" dedi.

Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası tarafından, Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3'lük depremden mağdur olanlara yardım amaçlı konser düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyeleri ve öğrencilerle biraraya gelerek, Arnavutluk'ta meydana gelen depremden etkilenenlere yardım amaçlı konser düzenledi. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 'Arnavutluk İçin El Ele' sloganıyla düzenlenen konserde Balkan Senfoni Orkestrası, Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirdi. Biletlerin tamamının satıldığı konsere katılanlar unutulmaz dakikalar yaşadı.

Konser öncesi açıklama yapan TÜ Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, farkındalık oluşturarak Arnavutluk'taki depremzedelere yardım etmek istediklerini belirtti. Tabakoğlu; "Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşamda konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için biraraya geldiklerini kaydetti. Zafer; "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsere, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, akademisyen ve sanatseverler katıldı.

Edirne'de 950 nüfuslu köy, 'Bocuk Gecesi' için 40 bin katılımcı bekliyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği için hazırlıklar tamamlanırken, gecenin yapılacağı 950 nüfuslu Çamlıca köyüne 40 binin üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor.

Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi' etkinliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle 18 Ocak 2020 tarihinde Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde gerçekleştirilecek. Gece için yapılan hazırlıklar tamamlanırken, 950 nüfuslu Çamlıca köyündeki etkinliklere 40 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

'CADILAR BAYRAMI OLARAK ALGILANMASI DOĞRU DEĞİL'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise belediye olarak 'Bocuk Gecesi'ne destek verdiklerini belirterek, "Geleneksel 'Bocuk Gecesi' her yıl Ocak ayı içerisinde Çamlıca köyünde kutlanıyor. 'Bocuk Gecesi' önemli bir geçmişe sahip Balkan kültürü. Bu gece cadılar bayramı olarak algılanıyor ama bu doğru değil. O dönemlerde Balkanlar'da yaşayan Hristiyanlar kendi geleneklerine göre domuz pişirirken, Müslümanlar da kabak tatlısı pişirerek bu geleneği yerine getiriyorlarmış. Bu gelenek Çalıca köyünde de Müslümanların yaptığı gibi yaşatılmaya çalışılıyor. O akşam herkesi geceye katılmaya ve kötülüklerden korunmak için kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz. Eğer o gece kabak tatlısı yenirse geleneğe göre o yıl kötülüklerden, hastalıklardan uzak kalınıyor. Eskiden hane halkı beyaz çarşaflar giyilerek ve pencereler çalınarak korkutulurmuş. Bu kabak tatlısının da korkutularak yenmesi gerekiyor. Bu gelenek tabi yıllar içerisinde bazı değişikliklere uğramış" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ETKİNLİKLER 2 GÜNE YAYILACAK'

Bu yıl Türkiye genelinde 37 şirketin 'Bocuk Gecesi'ne tur düzenlediğini ifade eden Helvacıoğlu, "37 şirketten geceye turlarla insanlar gelecek. Yaklaşık 40 bin kişinin geceye katılması bekleniyor. Çok farklı etkinlikler misafirlerimizi bekliyor. Önümüzdeki yıl bu etkinliği 2 güne yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.

'KORKU VE EĞLENCEYE DOYACAKLAR'

Çamlıca Muhtarlığı Avrupa Birliği (AB) Proje Koordinatörü Tahir Demirel, hazırlıkların tamamlandığını sahne gösterileri için provalara başlayacaklarını belirterek, "Gençlerimizi, bocukla ilgili fikirler edinmesi için yaşlılarımızla bir araya getirdik. Daha sonra dekor hazırlıklarına başladık. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmayla figürlerimizi tamamladık. Gecede sahne gösterileri olacak. Bocuk'u anlatan bir oyun sahnelenecek. Köyden bocukla ilgili hikayeler de sahneye taşınacak. Sokaklarda pencereler çalınarak, ev korkutması yapılacak. Gecede şarkıcı Oğuz Berkay Fidan da sahne alacak. Oyuncu Ergin Kılıkçıer de programın sunuculuğunu yapacak. Çamlıca'nın 3 ayrı sahnesinde, 3 ayrı sahnede alternatif eğlenceler olacak. Korku ve eğlenceye doyacaklar."

KABAK TATLISI İKRAM EDİLECEK

Davetlilerde her evde pişirilecek yöreye özgü kabak tatlısı ikram edileceğini ifade eden Demirel, "Yazın bocuk için insanlar kabağını ekiyor. Birkaç ton kabak pişecektir. Bocuk menüsü de oluşturuluyor. Yöreye özgü akıtma da insanlar bulabilecek" diye konuştu.

'40-50 BİN KİŞİ ARASI KATILIM BEKLENİYOR'

Tahir Demirel, son 3 yılda Bocuk Gecesi'ne katılımcıların arttığını dile getirerek, "Katılımcılar her yıl katlanarak çoğaldı. Geçen yıl 20 bin civarında bir giriş oldu. Bu yıl 40-50 bin kişi arası katılım bekleniyor. Bu nedenle insanları erken saatlerde köye davet ediyoruz. Erken gelmelerinde fayda var" dedi.

Köy sakini Ufuk Çarkı da 'Bocuk Gecesi' için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve kendi yaptıkları korku figürlerini köyün çeşitli yerlerine yerleştirdiklerini söyledi.

BOCUK GECESİ

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

Yaban hayvanları fotokapanda

BURDUR'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Burdur'da bir noktaya yerleştirilen iki fotokapanda çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

