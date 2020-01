DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

AVM'DEKİ YANGINDA ONLARCA DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

AVM'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir AVM'nin çatısında başlayan yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. Yangında AVM'nin 2 katı kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 03.20 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin çatısında başlayan yangın kısa sürede alt katlardaki dükkanlara sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Darıca itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile İstanbul itfaiyesinden takviye ekipler geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 5 katlı AVM'nin üstte bulunan 2 katı yanarken onlarca dükkan kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

---------------

Yanan AVM'den drone görüntüleri

Binanın aktüel görüntüsü

Ekiplerin çalışmaları

-Söndürülmüş AVM'den detay

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

==============================

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ, DUALARLA BARIŞ PINARI BÖLGESİNE UĞURLANDI

ANTALYA'da görevli özel harekat polisleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı.

Antalya'dan Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'na katılacak olan 59 özel harekat polisi için uğurlama töreni düzenlendi. Aksu'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Başsavcı Halil İnal katıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, göreve giden polislerin sağ salim ailelerine kavuşmalarını istediğini söyledi. Karaloğlu, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bin yıldır bu toprakları yurt tutmak için büyük mücadeleler verildi. Önce Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Türkiye'yi dostlarından koparmak için büyük bir terör planı yapıldı. Türkiye, Fırat Kalkanı dedi, Zeytin Dalı dedi, en son Barış Pınarı diyerek onların oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu bir barış koridoruna çevirdi. Öncelikle kendi güvenliğimiz için, sonra kardeşlerimizin güvenliği için bunları yaptık. Emniyet güçlerimiz ve ordumuzla onların terör koridorunu başlarına geçirdik. Orada mücadele hala devam ediyor. Göndereceğimiz arkadaşlarımız o bölgede huzurun ve barışın sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecek" diye konuştu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Türk milleti hiçbir dönemde esaret altında yaşamadı. Aksine yaşadığı bölgede barışın kaynağı olmuştur. Bu millet sahip olduğu değerlerine ne olursa olsun sahip çıkan bir millettir. Biz millet olarak barışımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan bölücü ve yıkıcı tüm tehditlere karşılığını her zaman verdik. Bugüne kadarki operasyonlarda başarılı olan evlatlarımızı, yine bir destan yazmak, kahraman ordumuza destek olmak, sınır güvenliğimizi sağlamak için uğurluyoruz. Bizler cepheye gidenleri düğüne gider gibi uğurlayan ve karşılayan bir milletiz" diye konuştu.

Bölgeye gidecek özel harekat polislerine, Karaloğlu tarafından Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı verilirken, kurban kesildi, dua edildi. Törene katılan polislerin yakınları gözyaşı döktü. Aileleriyle vedalaşan özel harekat polisleri, otobüslere binerek operasyon bölgesine doğru yola çıktı. Timi taşıyan otobüse motorize polisler, özel harekat polisleri ve vatandaşlar da araçlarıyla bir süre eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Özel harekat polislerinden detay

-Vali Münir Karaloğlu konuşması

-Emniyet Müdürü Murat Ulucan'ın konuşması

-Polislerin aileleriyle vedalaşması

-Kuran okunması

-Otobüslerin hareket

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

===============================

İNTİHAR EDEN ANNE VE ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLU, SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, önceki gün 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı, ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşi Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuğba Uzun'u mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı belirtilen Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Annenin olay günü okuldan oğlunu aldıktan sonra eşine 'Temizlik yapacağım eve saat 21.00'den sonra gel' dediği belirlendi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne ve oğlunun cenazesi dün memleketleri Sivas'a getirildi. Öğle namazı sonrası kentteki Mehmetpaşa Mahallesi'nde Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, eşini ve çocuğunu kaybeden Mustafa Uzun, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Namaz sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Uzun, ile diğer yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tuğba uzun ile oğlu Kayra'nın cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazına katılanlar

-Baba Mustafa uzun'un gözyaşları

-Yakınlarının yaşadığı üzüntü

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışları

-Anne ve oğlunun fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

===============================

BİTLİS'TE KANAAT ÖNDERİ ABDULKERİM ÇEVİK, SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Güroymak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Y.Ş., Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na gitti. Y.Ş., burada kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Görüşme sırasında Y.Ş., yanındaki silahı çekerek Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağırılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, Y.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Abdulkerim Çevik'in arşiv görüntüleri

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

===============================

BURSA'DA SİLAHLI YARALAMA; 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Bursa'da çay ocağında oturan Delil A. ile Bilal A., henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Delil A. ağır yaralanırken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. 4 kişi çay ocağında oturduğu sırada, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi çay ocağına koşarak girerek Delil A. ve Bilal A.'ya doğru tabancayla ateş etmeye başladı. Ardından Bilal A. ve Delil A.'nın masada birlikte oturduğu diğer bir kişi de belindeki tabancasını çıkararak ateş etti. Şüpheliler olayın ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Delil A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

2 kişinin silahla yaralandığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 kişinin çay içtiği esnada bir kişinin tabancayla koşarak çay ocağına gelip tabancayla ateş etme ile Delil A. ve Bilal A.'nın oturduğu masadaki diğer kişinin belinden tabancasını çıkarıp ateş ettiği dakikalar görülüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Olay anının güvenik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin çay ocağından kaçmasından görüntü

-Yaralılardan Bilal A.'nın ambulansa bindirilmesinden görüntü

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

=====================================

TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL, HURDA YIĞININA DÖNDÜ: 1 AĞIR YARALI

Ankara'da, sürücüsü Görkem Göçer'in kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil alev alıp hurda yığınına dönerken, Göçer ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Itri Caddesi üzerinde ilerleyen Görkem Göçer idaresindeki 06 BH 6584 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 06 AY 5265 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil alev alırken, sürücü Göçer araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Göçer'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan Göçer'i, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Görkem Göçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

---------------

Araçtan görüntü

Ekiplerin çalışması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

========================

SİVASSPOR'UN ALTYAPI OYUNCULARINI TAŞIYAN OTOBÜS ŞARAMPOLE İNDİ: 7 YARALI

Sivas spor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün kar nedeni ile şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Ebuhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisindekilerden 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntü

-Otobüsün görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,

==============================

UZMAN ÇAVUŞ DENİZ KENARINDA İNTİHAR ETTİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Deniz Piyade Uzman Çavuş olduğu öğrenilen Yasin S.(26), deniz kenarında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Atatürk Anıtı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Piyade Uzman Çavuş Yasin S., sahil kenarına gelerek burada bir süre vakit geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yasin S., beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yasin S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Polis ekiplerinden görüntü

-Tabutun taşınmasından görüntü

-Cenaze aracından görüntü

(Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

=============================

OLTASI ELEKTRİK TELLERİNE TAKILINCA AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ

ORDU'da, ırmakta balık avlarken oltasının elektrik tellerine takılması sonucu akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. Oltasını dereye fırlattığı sırada misinası elektrik tellerine takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden detay görüntüler

-Jandarmanın şerit çekmesi

-Olayı izleyen vatandaşların görüntüsü

-Cenazeden görüntüler

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

===============================

POLİS OLDUĞUNU SÖYLEYEREK GENÇ KIZI KAÇIRIP DÖVDÜ, TECAVÜZE KALKIŞTI

ANTALYA'da evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya (23) kendisini polis olarak tanıtan Mehmet G. (32), bilgi almak istediğini söylediği genç kızı bindirdiği aracında dövüp, tecavüze kalkıştı. Lale U.'nun direnmesi üzerine genç kızı ormanlık alanda bırakıp kaçan Mehmet G., polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Tanınmayacak şekilde dövülen Lale U. ise hastanede tedaviye alındı.

Demircikara Polis Merkezi'ne cuma gecesi müracaat eden Oktay U. (51), kızı Lale U.'nun işten çıktıktan sonra eve gelmediğini, saat 21.30 sıralarında kendisini telefonla arayarak, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söylediğini, kendisini 'Polis Mehmet' olarak tanıtan kişinin kızının telefonunu alarak 'GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün' sözleri üzerine durumdan şüphelenerek bahse konu yere gittiğini kaydetti. Oktay U., gittiği adreste kızını ve uygulama yapan polisleri göremediğini, sorduğu kişilerin orada bir polis uygulaması olmadığını belirtmesi üzerine kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.

SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİ

Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası'na getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi. Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

İŞKENCE GÖRDÜ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan Lale U.'nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde, akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

'SAÇIMI ÇAKMAKLA YAKMAYA KALKIŞTI'

Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan Lale U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü" dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Lale U.'nun ifadesinin ardından çalışmalarını bu yönde yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kızın otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Lale U.'nun yanına gelen kişinin kullandığı lüks cipin plakasını belirleyen polis, aracın bir turizm firmasına ait olduğunu tespit etti. Turizm firmasıyla yapılan görüşme sonrası aracı olay saatinde şirket çalışanı Mehmet G.'nin kullandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.'ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Mehmet G., Lale U.'ya ait eşyalar ile polis rozetini attığı yeri de ifadesinde söyledi. Mehmet G.'nin yer göstermesi üzerine ormanlık alandaki bir çöp konteynerindeki polis rozeti ile Lale U.'ya ait eşyalar bulundu. Mehmet G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Antalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şahsın polisler eşliğinde polis merkezinden çıkarılması

Şahsın araca bindirilmesi

Şahsın bindirildiği aracın hareket etmesi

Kızın darp edildikten sonraki fotoğrafı

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA

===============================

ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'I 8 KENTTEN 150 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

TUNCELİ'de, 5 Ocak günü kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 15'inci günde, 8 kentten gelen 150 kişilik ekiple sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan Gülistan'ın ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması arama çalışmaları başlatıldı. Gülistan'ı arama çalışmaları, 15'inci gününde devam ediyor. Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlenmesi üzerine arama çalışmaları bu alanda yürütülüyor.

Arama çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisleri, Turkuaz Arama Kurtarma görevlilerinin yanı sıra Elazığ, Adıyaman, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kayseri'den gelenlerin oluşturduğu 150 kişi Gülistan'ın bulunması için seferber oldu. Arama çalışmalarında dalgıç ekipler, botlar ve halat yardımıyla ayrı bölgelere ayrılarak su altında tüm arama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ SONEL, GÜLİSTAN'IN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Emniyet Müdürü Yılmaz Delen birlikte Gülistan'ın arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek arama çalışmalarını yürüten ekipler ile Gülistan'ın ailesiyle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Sarı Saltuk viyadüğü

Gülistan'ın akrabalarından oluşan heyetin yetkilerden bilgi alması

Vali Sonel arama bölgesinde

Su botundan genel görüntü

Jandarma Row ile tarama yapması

Kıyı bölgelerinin botlarla taranması

Tüplerle dalışa hazırlanan dalgıçların hazırlıklarının yapması

Dalgıçların suya inmesi

Suya dalan dalgıçlar

Botlarla baraj gölüne atlayan dalgıçlar

Köprü ayağında dalgıçların suya dalması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

===============================

ŞEHİT CENAZESİNDE TÖREN MANGASINDAKİ ASKERLERE MONTLARINI GİYDİRDİLER

IRAK'ın kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde önceki gün toprağa verildi. Cenaze töreninde tören mangasındaki askerlerin üşüdüğünü görenlerin de montlarını çıkarıp, askerlerin omzuna örtmesi, cenazeye katılanları duygulandırdı.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, geçen Perşembe günü nöbet sırasında teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi meydanında Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları duygulandırdı.

Vatandaşların montlarını çıkartıp askerlere giydirmeye çalıştığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şehit Altınayak'ın akrabası Ragıp Altınayak "Mezarlıkta askerler çok üşümüştü. Hatta bir askerimiz çok üşüdüğü için kısa bir baygınlık geçirdi. Oradaki bir büyüğümüzde 'bunlar hepimizin evladı askerlerimiz çok üşüdü montlarımızı verelim de ısınsınlar' dedi. Gençlerimiz de hiç düşünmeden montlarını askerlerimizin üzerine örttüler. Oradakiler duygulandıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Vatandaşların tören mangasındaki askerlere montlarını giydirmesi

-Askerlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,

===============================

PİTBULL'UN SALDIRDIĞI 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

SİVAS'ta, sahibinin serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, önüne çıkan 3 kişiye saldırdı. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi Ş.Ö.(18) gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kılavuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Ö. yanında bulunan pitbull cinsi köpeği sokakta serbest bıraktı. Köpek ilk olarak sokakta gezen Metehan Kara'ya (18) saldırıp, sol bacağından yaraladı. Daha sonra da yakınlardaki halı sahaya girdi. Pitbull, burada futbol oynayan Alkan Kara (16) ve Alperen Karaca'ya (11) da saldırdı. Karaca bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metehan Kara ambulansla, Alperen Karaca ise yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayın ardından köpeğin sahibi Ş.Ö.'yü gözaltına alarak ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan Ş.Ö. olay sonrası köpeği köye gönderdiğini söyledi.

Olayı anlatan yaralılardan Metehan Kara, "Yukarıdan aşağı iniyordum. Köpek ellerindeydi. Bir anda köpeği bırakınca ayağımı tuttu, yaraladı. Ben ayağımı çektim" dedi.

Kardeşi Alkan Kara ise, "Biz sahada futbol oynuyorduk. Köpeği sahaya bıraktılar. Köpek önce küçük çocuğu ısırdı. Daha sonra ben çocuğu kurtardım. Sonra da direkt benim ayağıma saldırdı. Paçamı tuttu ama yaralanmadım. Sahibinin köpeği neden bıraktığını bilmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-İki kardeşin görüntüsü

-Saldırı izlerini göstermeleri

-Olayı anlatmaları

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

===============================

ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ELAZIĞ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çarşı mahallesi Hacı Hayri Caddesinde meydana geldi. Serhat Aydemir idaresindeki 06 BBD 433 plakalı otomobil ile Muhammed Eroğlu idaresindeki 23 KB 380 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

===============================

BUZDA KAYARAK DEVRİLEN TIR'IN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yolda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü Hüseyin Alacan hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Doğubayazıt Tendürek Dağı Gökçebulak mevkiinde meydana geldi. İran'a gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Alacan idaresindeki 31 RB 014 plakalı TIR, buzlanan yolda kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak devrildi. Araçtan fırlayan sürücü ise TIR'ın altında kaldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibinin yanı sıra TIR'ın altında sıkışan sürücünün çıkarılması için Doğubayazıt Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çabaları sonucu sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Alacan'ın cenazesi Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolunda trafik akışı, devrilen TIR'ın çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yan yatan tırdan görüntüler

-Arama Kurtarma ekiplerinin araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI),

===============================

EVİN DUVARINA ÇARPAN YOLCU MİNİBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu minibüsünün yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarpması sonucu sürücü İ.E. yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Sülüklü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan İ.E. yönetimindeki 22 M 4078 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı. Duvar yıkılırken, sürücü İ.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İ.E. ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Ev sahibi Halil Uyan, içerde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarına evin duvarına minibüsün çarptığını gördüklerini söyledi. Minibüs, polisin incelemesinin ardından otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Eve çarpan minibüs

-Evin yıkılan duvarı

-Polisin incelemesi

-Olay yerinde toplananlar

-Ev sahibi Halil Uyan röp.

-Minibüs ve duvardaki hasar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

===============================

MİSAFİRLİĞE GİDERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI

DİYARBAKIR'da, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe giden ismi öğrenilemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kişi, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Mahalle sakinleri aynı yerde daha önce benzer kazalar meydana gelmesi nedeniyle önlem alınması için eylem yapmıştı.

Ayrıca, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kaza yeri

Kaza yapan şahısın karşıdan karşıya geçmesi

Aracın şahısa çarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

===============================

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KIRŞEHİR'de 6 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 22.00'de Medrese mahallesi Taşkent apartmanında B Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede iddiaya göre katalitik soba devrilmesiyle yangın çıktı. Perdeleri tutuşturan ve kısa sürede büyüyen alevler, 6 katlı binada paniğe neden oldu. Yangını gören çevredeki bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kırşehir İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireyi yarım saat süren çalışma ile söndürdü. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri Turhan Yalçınkaya (29) Fatma Nur Yalçınkaya (17) ve Bilal Ceylan (55), apartman önünde bekletilen ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Apartman sakinlerinden Bekir Altuntaş, "Biz yatıyorduk. Yangının alt kattan çıktığını duyduk. Dumandan etkilenenler oldu. Hastaneye götürüldüler. İtfaiye ekipleri bizim balkona merdiven uzattılar ve evden çıkardılarö dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Alevlerin sardığı daireden görüntü( Cep telefonu görüntüsü)

-Dumandan etkilenen kişilerin ambulansa alınması( Cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması ( Cep telefonu görüntüsü)

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR- KAYSERİ-DHA

===============================

GELİBOLU'DA EV YANGINI KORKUTTU

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi, Mevlevihane Sokak'taki tek katlı evde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan yayılan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde oğlu ile birlikte kiracı olarak yaşadığı öğrenilen Hanım Tekneci, eşyaların alev almasıyla birlikte dışarıya kaçtığını söyledi. Olay yerine gelen Gelibolu itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek, başka binalara sıçramadan söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

-Evden yükselen dumanlar

Haber: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),

===============================

EDREMİT'TE ÇATIDA ÇIKAN YANGIN EVE SIÇRADI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde üç katı evin çatısında çıkan yangın altındaki daireye de sıçradı. İtfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışma ile söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi 310 numaralı Sokak'ta üç katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve Şafkı Ertop'a (41) ait daireye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Edremit itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Ekipler önce evin çatısına ardından daireye müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Evin çatısından yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

===============================

ŞANLIURFA'DA YOL KENARINDA BULUNAN ÇANTADAKİ PATLAYICI İMHA EDİLDİ

ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan sırt çantasında bilyelerle güçlendirilmiş 4 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide sırt çantası görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantanın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. İmha imha edilen çantadan etrafa çok sayıda bilye saçıldı. Kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olan patlamanın ardından bomba imha uzmanlarının incelemesinde patlatılan siyah renkli çantanın içinde, bilyelerle güçlendirilmiş zaman ayarlı 4 kilo ağırlığında plastik patlayıcı ile hücum yeleği olduğu tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekiplerin, çevredeki görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda çantayı araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Olay yerinde önlem alan polis

Bomba imha ekipleri inceleme yapması

Olay yerinde delilerin toplanması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

===============================

TÜRK METAL SENDİKASI BAŞKANI KAVLAK: HAKKIMIZI ALANA KADAR DURMAYACAĞIZ

TÜRK-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da düzenledikleri mitingde, "Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız" dedi.

İşveren temsilcisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Türk Metal Sendikası, 15 Ocak'ta grev kararı aldığını duyurdu. Metal işçileri, dün Bursa'da miting düzenledi. Türk Metal Sendikası'nın üyeleri, Nilüfer Hastane alanını doldurdu. Mitingde kürsüye çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "MESS'e sesleniyorum; bu meydanı görün yoksa bunun 2 katını Kocaeli'nde görürsünüz" diye konuştu.

Ergün Atalay'ın ardından konuşma yapan Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise 7 Ekim 2019'da MESS ile masaya oturduklarını belirterek, "Tüm iyi niyetimizle samimiyetimizle metal emekçilerinin hakkı için alın terinin karşılığı için 6 oturumda mücadele verdik. Tek amacımız, hakkımız olanı almaktı; son 2 yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri kazanmaktı. Fazladan hiçbir şey istemedik. Yalnızca emeğimizin karşılığı, çoluk çocuğumuzun geleceği için yani insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik. Ama bizi anlamadılar. Biz çalıştık, biz ürettik, biz kazandırdık. Ama maalesef karşılığını alamadık" dedi.

Sonuç alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Kavlak, "Başka çaremiz kalmadı. Eylemlere başladık. Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız. Eylemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine iş durduracağız. Bunu da artırarak sürdüreceğiz. Çarşamba günü grev kararımızı almıştık. Günü geldiğinde uygulama kararını da alacağız. Eylemse eylem, grevse grev" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Miting alanından görüntüler

-Pankartlardan görüntüler

-Pevrul Kavlak konuşması

-Detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===============================

BİRLEŞİK METAL-İŞ BAŞKANI: TALEPLER KARŞILANMAZSA 5 ŞUBAT'TA GREVDEYİZ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası'nca Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yüzde 6'lık zam teklifinin protesto edilmesi amacıyla miting düzenlendi. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Metal işçilerinin taleplerini karşılayan adım atılmazsa metal işçileri, 5 Şubat'ta grevdedir" dedi.

MESS ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık aşaması sona erdi. MESS tarafından verilen yüzde 6'lık zam teklifi kabul edilmezken, Birleşik Metal-İş üyeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde miting düzenledi. Gebze'de bulunan fabrikalarda çalışan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen metal işçilerinin katıldığı mitingde işçiler, pankartlar taşıyıp, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, mitingde "Grev anayasal bir hak ise bu hak aynı zamanda devletin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmelerde de tanınmışsa işçilerin bu hakkının kullanılması değil bu hakkın engellenmesi milli güvenliği tehdittir, yasak tanımazlıktır. 'Ben yaptım, oldu' demektir. Bunu kabul etmeyiz" diye konuştu.

Birleşik Metal-İş üyelerinin greve hazır olduğunu söyleyen Serdaroğlu, "Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Grevimizi ertelemeye kalkmayın. Grev istemiyorsanız işçilerin içinde bulunduğu gerçekliğe uygun bir teklif verin. Biz grev meraklısı değiliz ama greve de her koşulda hazır olduğumuzu bilin. Grev eğitimlerimizi tamamladık. Birleşik Metal-İş'in üyeleri greve hazır. Bizler uluslararası sözleşmelerden ve anayasadan doğan hakkımızı, evrensel grev hakkımızı kullanacağız. Biz haklıyız. Metal işçilerinin talepleri karşılanmalıdır. Karşılanmadığı takdirde anayasal hakkımızı kullanacağız" dedi.

Metal işçilerinin greve çıkacağı tarihi de açıklayan Serdaroğlu, "Bütün prosedürler tamamlandı. Sendikamız, şayet metal işçilerinin beklentisi karşılanmaz ise 5 Şubat'ta greve çıkıyoruz. Süre daraldı. Metal işçilerinin taleplerini karşılayan bir adım atılmazsa metal işçileri 5 Şubat'ta grevdedir. Metal işçileri asla grev yasağına da boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Miting alanından görüntüler

-İşçilerin sloganları

-Halay çeken işçiler

-DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması

-Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZEKocaeli),

===============================

KARAMOLLAOĞLU: BİZİM BESİCİMİZ, ÇİFTÇİMİZ TÜRKİYE'Yİ UÇURUR

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin. Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur. İhtiyacımızın daha üstünde üretim yapar" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Edirne İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye gündemine dair açıklamalarda bulundu. Edirne'de düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede Karamollaoğlu, hükümetin ekonomik politikasını da eleştirerek, üretimin önemine vurgu yaptı.

Hem Türkiye'nin hem dünyanın çok badireli dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, "Çalışma çağına gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, en az yüzde 25- 30 civarında iş bulamayan insanımız var. İş üretme imkanını hükümetler sağlar. İş üretilemiyorsa bu vebal hükümetlerin omuzlarındadır. Siz Türkiye'de yatırım ortamını darmadağın ederseniz ne devlet ne de kişiler yatırım yapamazsa üretime dönük, geleceğimiz nokta burasıdır. Bunun temel sebebi hükümetlerin yanlış yatırım politikalarıdır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, yatırımların zamanında yapılıp, yapılmadığına baktıklarını dile getirerek, "Biz ne yola karşıyız ne köprüye karşıyız ne havaalanına karşıyız ne hızlı trene ne uçak seferlerin artmasına karşıyız. Zamanında yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Türkiye dışarıdan, milyarlarca dolar mal ithal ederken, onların imalatını yapacak yatırımlardan önce yol yapmaya kalkarsanız biz buna karşıyız. Sadece önceliklerle alakalı bizim itirazımız" dedi.

Türkiye'nin öncelikle üretimini artırması gerektiğini söyleyen SP lideri Karamollaoğlu, "Hele ki tarımda, hayvancılıkta zirveye çıkması icap eder. Çiftçimizin bu topraklarda kendi geçimini de sağlayacak, ülkenin ihtiyaçlarını da sağlayacak tarzda faaliyet gösterebilmesi için çiftçiyi, besiciyi destekleyin. Bizim besicimiz, çiftçimiz Türkiye'yi uçurur. İhtiyacımızın daha üstünde bir sürü üretim yapar, ayrıca bu ülkeye döviz kazandırır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Kongre salonundan detaylar

Kongreye katılanlar

Karamollaoğlu'nun konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

===============================

KAR GÖRMEYE GİDEN TATİLCİLER, DÖNÜŞ YOLUNDA KARDA MAHSUR KALDI

OSMANİYE'de kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda kar sürprizi ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişi, bir greyder ve 5 personelden oluşan ekip tarafından kurtarıldı.

Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkiinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üçzerine araçlarıyla mahsur kaldı. Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIK'

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, ekiplerin tüm vatandaşlara ulaştığını, mahsur kalan kimsenin olmadığı söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gizlice, "Dün akşam saatlerinde Zorkun Yaylası Mitisin Yolu üzerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yaşanan yol kapanma ve vatandaşlarımızın mahsur kalması ile ilgili yaşanan olayla ilgili, iş makineleri, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri gereken çalışmayı yaparak, yolu hizmete açtılar ve vatandaşlarımızı çok şükür kazasız belasız mahsur kalmadan kurtarıldılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Karda kalan vatandaslar ve araçlar

Ateş yakan vatandaşlar

Greyderin yoldaki karı küremesi

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

===============================

SİVAS'TAKİ DEPREM HASARA YOL AÇMADI

SİVAS'ın Zara ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.29'da merkez üssü Zara ilçesine bağlı Beypınar köyü'nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünde köylüler, sarsıntı ile birlikte evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre deprem, ilçe ve köylerinde hlerhangi bir yıkıma yolaçmadı. Demirören Haber Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı Beypınar Köyü Muhtarı Cemal Aktaş, "8-10 saniye kadar bir sarsıntı oldu. Depremi hissettik. Biz dışarıya çıktık. Mezralarımızı falan aradık. Ama çok şükür bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

=============================

KÜTAHYA'DA 5 BİN 350 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda çeşitli dönemlere ait 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. ve M.Ö.'nün tarihi eser topladığı ve apart dairelerinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti Yaklaşık 20 gün izlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, apart dairelerde çeşitli dönemlere ait eser niteliği taşıyan 1 heykel, 4 bin 219 sikke, 580 süs eşyası, 10 savaş ok ucu, 26 insan ve hayvan figürü, 176 yüzük, 24 bilezik, 57 kolye, 17 haç, 36 savaş/ tarım aleti, 60 ayna, 24 mühür, 7 gözyaşı şişesi, 3 taş obje, 110 toprak testi ele geçirdi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.K. ve M.Ö. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Apart dairelerde arama

-Bulunan tarihi eserler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

===============================

GAZETECİ HRANT DİNK, İZMİR'DE ANILDI

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 13'üncü yılında, İzmir'de anıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin bulunduğu İstanbul Şişli'de öldürülmesinin 13'üncü yılında, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal yaptı. Vardal, "Hrant Dink gittiğinden beri gökyüzüne uçan ve bir daha geri gelmeyen güvercinleri sayamaz olduk. Ne çoğu yaralandı kanadından kolundan. Barış olsun, hiçbir çocuk yetim kalmasın, öksüzlüğü bilmesin, istiyorlardı onlar da. Ateş düşmesin hiçbir yüreğe, diyorlardı. Bize miras bıraktığın ve hafızamıza kayıtlanan umudu, hücrelerimizden çıkıp dünyaya açılma imkanını, barış içinde bir arada yaşama ihtimalini yok etmek artık hiçbir şekilde mümkün değil. Bu umut, bu imkan, bu ihtimal, bu bir aradalık aynı zamanda senin bize vasiyetindi. Bu vasiyete inatla sahip çıkarak, her ne pahasına olursa olsun, barışın dilini inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Basın açıklamasından görüntü

-Pankart ve dövizlerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

===============================

KIŞ YÜZME ŞENLİĞİ'NDE BUZ GİBİ SUYA GİRDİLER

Rize'de bu yıl 6.sı yapılan Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda dondurucu soğuğa aldırmadan göle girdi.

Rize'de 6.sı düzenlenen Kış Yüzme Şenliği Ardeşen'deki 1100 rakımlı Deremezra Yaylasında gerçekleşti. Kaçkar Dağı eteklerindeki yaylada 2 gündür devam eden etkinliklerde katılımcılar dün buz gibi gölette suya girdi. Suya girmeden önce horon ederek ısınan katılımcılar sonra kıyafetlerini çıkartarak buz gibi suya kendilerini bıraktılar. Yaklaşık 25 kişi suya girmeyi tercih ederken diğer katılımcılar yüzenleri seyretti. Suya girenler arasında 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı'da vardı. Babası ile buz gibi suya giren Rümeysa biraz suda durarak hemen çıktı. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'te suya girmeyi tercih edenler arasındaydı.

Görüntü Dökümü

-Soğuk gölete girenler

-Babası ile suya giren Rümeysa

-Gençlik spor Müdürünun yüzerken görüntüsü

-Yüzenleri izleyenler

Haber: RİZE,

===============================

YATAĞAN'DA DEVELER GÜREŞTİRİLDİ

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 190 namlı deve ile düzenlendi. Yaklaşık 1500 kişinin izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.

Yatağan Belediyesi'nce 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 190 namlı deve getirildi. Muğla- Aydın yolu kenarında Orman Kavşak Sahası'nda düzenlenen güreşlere, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu. Tribünler dolarken kimileri de sahanın çevresine yerleştirilen traktör ve kamyon kasalarında güreşleri izledi. Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapıldı. Uzun süre güreşen develerde yenen olmayınca, urgancılar hayvanları ayırıp, saha dışına çıkardı.

Yaklaşık 1500 kişinin ücretsiz izlediği güreşlerde, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı. Güreşleri takip etmek için alana gelen protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halkı selamlayarak protokol tribününe geçti. Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, etkinliğe katılan AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ve muhtarlarla güreş alanı içerisinde zeybek oynadı.

Yatağan'da rahmetli Bozüyük Belde Belediye Başkanı Ahmet Yüksel'in başlattığı ve eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın geleneksel hale getirdiği deve güreşlerini sürdürdüklerini belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde, en çok katılımın olduğu güreşlerden birini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki, İzmir Selçuk'taki güreşlerle bizim güreşlerimiz çakışıyor. Ama şu anda iddialıyız, biz her zaman bir numara olacağız ve Yatağan'a yakışan güreşleri yapacağız" dedi.

Gün boyu çekişmeli müsabakaların yaşandığı güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güreşlerden görüntü

-AK Partili Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile röp

-Genel ve detayg örüntüler

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN (Muğla),

===============================

TOKAT'TA HAMAM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA ETKİNLİĞİNDE YEMEK İKRAMI VE EĞLENCE

TOKAT'ta hamam kültürünü yaşatmak ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi tarafından kent merkezinde bulunan 752 yıllık Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi, kentte unutulan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekmek amacıyla 13'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik yaptı. Etkinlikte hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapılırken, yemek sonrasında ise hamam içerisinde bulunan avluda cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde Tokat'ın yöresel oyun havaları eşliğinde oyunlar oynandı.

'ATA MİRASINI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK'

Amaçlarının yerli ve yabancı turistlerin ilgilerini çekmek olduğunu söyleyen otel işletmecisi Özkan Gündüzlü, "Babam beni 20 yıl önce hamama götürmüştü, arkadaşları ile beraber düzenlemiş oldukları organizasyonda keşkek, salata, turşu, yoğurt vardı. O gün o yemeği yedim. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Bazı anılar vardır ki, hiç bir zaman akıldan çıkmıyor. Bunları biz yaşadık. Atalarımızın bize vermiş olduğu mirası yaşatmaya çalıştık. Bizler de burada bu başlangıcı yapacağız. Bizlerin öyle bir kültürü var ki; hamam kültürü bu. Patrona Halil İsyanı'ndan sonra hamam işletmelerinin tümü Tokatlılara verilmiştir. Bu bizim için büyük bir avantajdır" diye konuştu.

Turizm işletmecisi Murtaza Kalendar ise, "Tokat'ta hamam kültürü çok güzel. İçeride yıkandıktan sonra ikramlarda bulundular. Burada şimdi ise cümbüş ile oynuyoruz" dedi.

Aşçı Kenan Ayçiçek de ikram edilen keşkek ile ilgili olarak, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yapılıyor ama Tokat'ta daha özel oluyor. Daha çok hamamlarda yenileniyor. Keşkek kuzu piştikten sonra, kuzunun suyu ile buğdayın ağır ateşte 12 saat boyunca pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra da kuzu etini üzerine seriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-İkramlar

-Müzikli eğlence

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

===============================

ULUDAĞ'DA SÖMESTİR YOĞUNLUĞU; 6 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Yolda 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Sömestir tatili ve hafta sonunu fırsat bilenler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a akın etti. Hafta sonunu Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, yolda uzun araç kuyruklar oluşturdu. Milli Park Gişeleri'ne kadar 6 kilometrelik araç kuyruğu meydana gelirken, pistlerde ise adım atacak yer kalmadı. Otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 1 metreyi geçti.

'AYVALIKTAN KAR GÖRMEK İÇİN ULUDAĞ'A GELDİK'

Sömestir tatilinde kayak yapmak için ailesiyle birlikte Uludağ'a geldiğini söyleyen Enes Kaan Coşkun, "Uludağ'a dün geldik. Kaymak için kayak kiraladık. Kayak öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Kar görmek için ailesiyle birlikte Balıkesir'den Uludağ'a geldiğini belirten Mustafa Senek, "Ayvalık'tan geliyoruz. Hem sömestir tatili için hem de kızımın doğum gününü kutlamak için geldik. Kızımla tatile geldik. Uludağ'a ilk defa geldik. İlk defa gelmemize rağmen çok beğendik. Kar var. Ayvalık'ta kar görmediğimiz için eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Trafikten drone görüntüleri

-Uludağ'dan detaylar

-Pistlerden detaylar

-Kayakçılardan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===============================

ERZİNCAN'DA KARDA RAFTİNG

ERZİNCAN'da rafting sporcuları, Karasu Nehri'nin suyunun azalması ve buz tutması üzerine Ergan Kayak Merkezi'ne giderek, karda rafting yaptı. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte kayakseverlerin akınına uğradı. Kayak merkezine, Karasu Nehri'nin buz tutması ile rafting sporculara da geldi. Sporcular, bu defa Karasu Nehri'nde rafting yaptıkları botu karlar üzerine bıraktı. Kaskını takıp, can yeleğini giyen sporcular, ellerinde küreklerle botlara bindi. Kayak merkezindeki özel parkurda, dik yamaçtan botla kayan sporcular, heyecan yaşadı. Defalarca botlarla parkurun tepesine tırmanan rafting sporcularına, gün boyunca kent sakinleri de eşlik etti.

Karda raftingi ilk kez Erzincan'da izlediğini belirten üniversite öğrencileri, heyecanlandıklarını söyledi.

Duman Doğa Sporları Kulübü Yöneticisi Adem Duman, yazın Karasu Nehri'nde yaptıkları raftingi kış aylarında da Ergan Kayak Merkezi'ne taşıdıklarını belirterek, "Ergan bu spor için mükemmel bir yer, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra parkurda kayıyoruz. Vatandaşlardan da büyük ilgi görüyoruz. Herkesi karda rafting yapmak için Ergan Kayak Merkezi'ne davet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kayak merkezinden genel görüntü drone ile

-Karda raftingten drone görüntüsü

-Raftingten genel detay görüntü

-Sporcuların açıklamaları

-Kulüp yöneticisinin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

===============================

GAZİANTEP'TE, RESİM SERGİSİ AÇILDI

Gaziantep'te Ressam Sevgi Canan Akfırat'ın 'Okunan Kitap' adlı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Kültür Salonu Fuayesinde serginin açılışına Ressam Akçınar'ın yanı sıra sanatseverler katıldı.

Ressam Canan Akfırat'ın fırçalarında hayat bulan 56 resmin yer aldığı sergide köy yaşantısı başta olmak üzere yağlı boyadan oluşan karma resimler bulunuyor.

Eserlerinde özellikle insanı merkeze aldığını anlatan Ressam Sevgi Canan Akpınar, Anadolu insanını iyi tanıdığını ve o yüzden eserlerinde ağırlıklı olarak köy yaşantısını ele aldığını söyledi.

Akpınar, "Büyük resmin hepimiz birer parçalarıyız. Şimdiye kadar açtığım sergilerde maddeden manaya yolculuğu yansıtmaya çalışıyorum. İnsanın bir kitap okuması lazım.İlk emir de bu yönde çünkü. O kitap aslında insanın kendisidir. Resimlerimde kendi kitabını okuyan insanı anlatmaya çalışıyorum. Anadolu insanını ve köy yaşantısını yakından tanıyorum. Onları çok sevdiğim için resimlerimde ağırlıklı olarak köy yaşantısını konu alıyorum. Ağırlıklı olarak insanımızı çizmeye gayret ediyorum" dedi.

Serginin 6 gün açık olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Sergiyi gezenler

Sergilenen eserler

Sevgi Canan Akpınar ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)