DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ADANA MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 22 GÖZALTI KARARI

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Adana merkezli Mersin, İstanbul, Osmaniye ve Isparta'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptı aramalarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp briminin dış görüntüsü ve tabelası

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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BEŞİKTAŞ'TA KULLANILAN PATLAYICILAR İLE DİYARBAKIR'DA ELE GEÇEN AYNI ÇIKTI

DİYARBAKIR'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8- 12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 21'i mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağ çökertilirken, patlayıcıların türü de belirlendi. Yapılan incelemede patlayıcıların türünün PETN olduğu saptandı. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in Irak veya Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır'a getirilip depolandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA PETN KULLANILMIŞTI

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda da 8 kilo PETN kullanıldığı belirlenmişti. Güvenlik güçleri, Beşiktaş'taki 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenleri de belirlemişti. Yapılan çalışmasıyla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu ortaya çıkmıştı.

BÜYÜK FACİALAR ÖNLENDİ

Diyarbakır'da 371 kilo 475 gram PETN'in ele geçirilmesiyle terör örgütünce düzenlenecek saldırılar da önlenmiş oldu. Yüksek tahrip gücüne sahip olan ve genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Diyarbakır Adliyesi

Operasyona katılan ekipler

Operasyon anı

Arama yapılması

Sığınaklarda silah ve mühimmat çıkarılması

Ele geçirilen cephane

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,

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18 YAŞINDAKİ GENÇ, ANNESİNİ 15 KEZ BIÇAKLAYARAK YARALADI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, K.A. (18), sokak ortasında annesi Ummuhan A.'yı (53) 15 kez vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ummuhan A. hastanede tedaviye alınırken, K.A. polise teslim oldu. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde meydana geldi. K.A. eski sanayi sitesinde oturan annesi Ummuhan A.'nın evinin önüne geldi. Annesini cep telefonuyla arayan K.A., dışarı çıkmasını istedi. Evden çıkan Ummuhan A.'ya oğlu K.A. bıçakla saldırdı. Annesini 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.A. kaçarken Ummuhan A., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine geler sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ummuhan A., ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Ummuhan A., hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

K.A. ise Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, suç aleti bıçakla teslim oldu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, K.A.'nın, olay yerine geldiği, annesini cep telefonu ile arayıp dışarı çağırdığı ve annesinin gelmesini beklediği görünüyor. Daha sonra K.A.'nın annesini defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtığı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-18 yaşındaki gencin olay yerine gelmesi ve annesini beklemesi

-18 yaşındaki gencin defalarca annesini bıçaklaması

-Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelişi

-Ağır yaralı anne Ummuhan A.'ya ilk müdahale ve hastaneye kaldırılışı

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI

ADANA'nın Kozan ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün güvenli bir şekilde terk ettiği otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi yakınlarında, saat 21.45 sıralarında, Murat Koştur yönetimindeki 01 EFL 01 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Yolun sağına çektiği otomobilden inen Koştur, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin yaptığı incelemede, yangının otomobildeki elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alev topuna dönen otomobil

-İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN (Adana),

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SAMSUN'DA EVİNDE YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN CİNDİ'NİN KATİL ZANLISI BURSA'DA YAKALANDI

Samsun'un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı Fikret C. (52), oğullarını ziyarete geldiği Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, cinayet suçlamasını kabul etmedi.

Olay 17 Mart 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi'nin ifadesi herkesi dehşete düşürdü. Yaşlı kadın, ölmeden önce güçlükle verdiği ifadesinde, "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve bende açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde darbederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadı" dedi. Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri Fikret C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşlı kadın olaydan 10 gün sonra ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI

Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler yol kontrolü yaptıkları sırada yaya olarak yürüyen Fitret C.'yi kimlik sorgusu için durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğine belirten şüphelinin kimliğini feribotta düşürdüğünü söylemesi üzerine, şüphelenen polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı ve ayrıca birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Fikret C. olduğu saptandı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fikret C., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthanede oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Fikret C.'nin, Bursa'da yaşayan iki çocuğunu ziyarete geldiği ve feribotta kimliğini düşürdüğü öğrenildi. Fikret C., gazetecilerin Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" diye cevap verdi. Fikret Cindi'nin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayet zanlısının polis karakolundan çıkarılması

-Cinayet zanlısının emniyete getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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ARAÇLARA TAŞ ATAN GENÇLER GÖRÜNTÜLENDİ

Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması faciaya davetiye çıkardı.

Olay, önceki gün Toroslar İlçesi'ne bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğlen saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşların güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Araçlar ataş atılma görüntüsü

-Araçların taş atıldığı tepenin görüntüsü

-Taşların atıldığı yoldan geçen araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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10 GÜNDÜR KAYIP SİNEM, POLİS MERKEZİ ÖNÜNE BIRAKILDI

İZMİR'in Tire ilçesinde, 10 gün önce ortadan kaybolan ve ailesinin kayıp başvurusu üzerine her yerde aranan Sinem T. (15), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne bırakıldı. Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan baba Nevzat T., "Bir genç, kızımı baskı altına alıp, kaçmaya zorlamış. Kızım inandığı bu kişi ile Denizli'ye gitmiş. O kişinin halasının evinde kalmışlar" dedi.

Tire Ersan Kirazoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi olduğu ve bir süre önce devamsızlıktan okuldan atıldığı öğrenilen Sinem T., geçen 8 Ocak'ta, "Böyle bir şey yapmak istemezdim. Hepinizi çok seviyorum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın" yazılı bir mektup bırakıp, sabaha karşı ortadan kayboldu. Kızının hayatından endişe eden market işletmecisi Nevzat T., polise kayıp başvurusunda bulundu. Nevzat T., bir yandan da kızını kendi imkanları ile aramaya başladı. Kızının hayatından endişe eden Nevzat T., gören ya da yerini bilenlerin kendisine veya en yakın polis veya jandarma karakoluna bilgi vermelerini istedi. Babanın yardım isteği yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı.

Her yerde aranan genç kız, geçen 18 Ocak'ta, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne bırakıldı. Polis, 10 gündür kayıp olan Sinem T.'yi pedagog eşliğinde ifadesine başvurduktan sonra ailesine teslim etti. Kızlarına kavuşan aile büyük sevinç yaşadı. Sinem T.'nin Denizli'de bir erkek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Polis, Sinem T.'nin evinde kaldığı erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı.

'KIZIMI BASKI ALTINA ALIP KAÇMAYA ZORLAMIŞ'

Sinem'in 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirten baba Nevzat T., "Bir genç, kızımı baskı altına alıp, kaçmaya zorlamış. Kızım inandığı bu kişi ile Denizli'ye gitmiş. O kişinin halasının evinde kalmışlar. Kızımın anlattıkları şimdilik bu kadar. Kendisi benden çekindiği için ablasının yanına gönderdim. Şimdilik kendisine baskı yaratmamak için bir şey sormuyoruz. Ancak, sağ salim kendisine kavuştuğumuz için biraz olsun rahatladık. Kızlarımdan bana açık olmalarını beklerdim. Daha önceden böyle bir durum olduğunu bilseydim, Olaylar bu aşamaya kadar en azından gelmezdi. Bunu karşı tarafın yanına bırakmayacağım. Hukuksal yönden hakkımızı arayacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sinem Tapkın'ın fotoğrafı

Baba Nevzat Tapkın ile röp.

Nevzat Tapkın'ın cep telefonundan kızının fotoğrafını gösterirken görüntüsü

Haber - Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım (40), birlikte yaşadığı Filiz T. (Toker) (39) tarafından kolundan ve bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Parım'ın hayati tehlikesi bulunmazken, Filiz T. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi 2334 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tarık Parım ile birlikte yaşadığı Filiz T. birlikte içki içmeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Filiz T. mutfaktan aldığı bıçakla Parım'ı kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Parım, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan Filiz T. emniyete götürüldü. Tedaviye alınan Parım'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı duyduktan sonra oğlunun evine gelen baba Kamil Parım, "Telefonla haberi aldım. Oğlumu, birlikte yaşadığı sevgilisinin bıçakladığını öğrendim. Birlikte alkol almışlar. Alkolün tesiriyle kavga etmişler. Alkol olmasa çok iyi geçiniyorlardı. Oğlum sevgilisi tarafından bıçaklandığı için çok üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden detaylar

Polis ekiplerinden görüntüler

Evin içinden detay görüntüler

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

Baba Kamil Parım'ın konuşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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TUĞBA ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

Çankırı'da yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Anne Nazlı Açıkgöz, "Kızımın konuştuğu çocuk Tuğba'ya 'sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin, sen yalnız evde öleceksin' diye mesajlar atmış. Benim kızım kendini asla asmaz, asla intihar etmez, asla öyle biri değil" dedi.

Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz'den geçen 14 Ocak'ta haber alamayan yakınları, eve gitti. Çilingir yardımıyla girilen evde Tuğba Açıkgöz, eşarpla su borusuna asılı halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak daha sonra Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tuğba Açıkgöz'ün ablası Munise Açıkgöz, polise verdiği ifadesinde, kardeşinin intihar edecek birisi olmadığını söyleyerek, "Kardeşimin görüştüğü M.M. psikolojik sorunları olan birisiymiş. Daha önce de kardeşimi darbetmiş ve tehdit içerikli mesajlar atmış. Kardeşimin vefatından sona vücudunda morluklar olması ve parmaklarında kırıklar olması bu durumu doğruluyor. Komşularından biri olayın olduğu gece Tuğba'nın dairesinden tartışma seslerinin geldiğini söyledi. Ben bu olayın intihar olmadığını düşünmüyorum. M.M. isimli şahsın kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum. M.M.'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Tuğba Açıkgöz'ün kardeşi Abdulsamet Açıkgöz ise, "İntihar süsü verilerek cinayet işlendiğini düşünüyorum. Olayın olduğu gece evden gürültü duyulması, annemin Tuğba'nın vefatının ardından yıkadığı esnada vücudunda gördüğü morluklar bunu göstermektedir. Delillerin toplanmasını, soruşturmanın genişletilmesini istiyorum. M.M.'den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'M.M.'DEN ŞİDDET VE BASKI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI.'

Tuğba Açıkgöz ile bir süre ev arkadaşlığı yapan G.D. ise, M.M.'nin sürekli yaşadıkları eve gelmesinden dolayı rahatsız olup, evden ayrıldığını söyleyerek, "Tuğba abla kendisini asacak birisi değildir. Ben M.M.'nin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Daha önceden Tuğba'yı darbettiğini ve ara ara kavga ettiklerini biliyorum" diye konuştu. İzmir'de yaşayan arkadaşı Z.T. ise Tuğba Açıkgöz'ün M.M. ile geçen yıl Ağustos ayında tanıştığını kaydederek, "Tuğba bana telefonda, erkek arkadaşından baskı ve fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Tuğba'nın bana anlattığına göre, M.M. kendisine sürekli 'sen ölmeyi hak ediyorsun', 'sen yalnız öleceksin' gibi söylemlerde bulunmuş. Ben Tuğba'nın intihar ettiğine inanmıyorum. Eğer intihar etseydi, bu kendini asarak değil, ilaç kullanmak gibi daha kolay yöntemleri denerdi. Bu olayda M.M'nin etkisinin olduğunu düşünüyorum."

ANNE: YÜZÜNDE MORLUK VARDI

DHA'ya konuşan anne Nazlı Açıkgöz ise kızının olaydan 1 gün önce yanlarına geldiğini, sonra yüzünü cenazesini yıkarken gördüğünü anlattı. Nazlı Açıkgöz, "Baktım yüzü bembeyaz, simsiyah kaşlar. Kızımı kendi ellerimle yıkadım. Yüzünde morluk, kalçasında morluk, vücudunda 3 yerinde morluk vardı. Boynunun arkası kırılmış, yüzünde çizik vardı. Parmakları kırık. Kızımı sevdim, ben sevdim kızım güldü, ben sevdim kızım güldü" dedi.

'KIZIM ASLA İNTİHAR ETMEZ'

Kızının konuştuğu erkek arkadaşından tehditler aldığını öğrendiğini söyleyen anne Nazlı Açıkgöz, "Kızımın arkadaşları konuşurken duydum. Konuştuğu kişiden tehdit alıyormuş, mesajlar atıyormuş. Arkadaşlarına 'benden olayı gizlemeyin' dedim. Kızımın konuştuğu çocuk, Tuğba'ya 'sen ölmeyi hak ediyorsun, sen öleceksin, sen yalnız evde öleceksin' diye mesajlar atmış. Arkadaşına söyledim 'bu mesajları polise göstereceksiniz' diye. Şikayetçi olduk. Ben de ifade verdim. Benim kızım kendini asla asmaz, asla intihar etmez, asla öyle biri değil. 3 tane üniversite okudu, çok çalıştı, aklı başında biriydi. Gülücük saçan hayırsever bir yavrumdu. Kim yaptıysa cezalandırılmasını istiyorum. Ben yandım Allah'ım da onları yaksın" diye konuştu.

Baba Zekeriya Şenol Açıkgöz de suçluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.

'EŞARBIN ÜZERİNDE PARMAK İZİ İNCELEMESİ GEREK'

Avukat Alper Sarıca ise olaya ilişkin ciddi şüphelerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Başörtüsü kullanmayan saçı açık ve makyajlı bir kadının evinde pazardan satılan eşarbın bulunması ilginç. Yine, parmakları kırık bir kişinin düğüm atıp kendini asması da garip. M.M. isimli kişi pazartesi günü Tuğba'yı en son gören kişi. M.M. eve hiç gitmediğini söylüyor; ancak normalde de haftanın 7 günü orada kalıyor. Salı günü ölüm saati 10.00 görünüyor normalde. Ancak saat 10.00'da ailesi ile kahvaltı yapmaya ailesinin bulunduğu eve gidecekti. Annesi ulaşamayınca saat 11.24'te arkadaşını arıyor. Arkadaşı da ulaşamıyor. Saat 11.57'de M.M.'ye ulaşılıyor. M.M., Tuğba'dan haberi olmadığını şu anda Ankara'da havaalanı yolunda bulunduğunu söylüyor. Ancak aradan 20-30 dakika geçtikten sonra eve geliyor. Yine, Tuğba'nın kendini astığı söylenen su borusu Tuğba'nın boyu kadar ayakları yere değiyor. Bir de ona rağmen asılı yerin yanında ters çevrilmiş bir kova var. Eşarbın üzerinde ve evde parmak izi incelemesi yapılması gerekir. Yine M.M.'nin telefonunun sinyal verdiği baz istasyonu kayıtlarının, ölüm saatinde nerede olduğu ile ilgili savunmasıyla örtüşüp örtüşmediği değerlendirilebilir" dedi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili M.M.'nin de ifadesine başvurulduğu, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Anne ve baba ile röp

-Tuğba'nın evinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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BİNGÖL VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 TUTUKLAMA

BİNGÖL ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen ekipler, Bingöl ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 105 gram esrar, 21 uyuşturucu hap, 7 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 16 kişiden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyondan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Aziz ÖNAL - Kamera: BİNGÖL,

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YÜZÜNDE DEV BEN OLAN NAZLI, AÜ HASTANESİ'NDE TEDAVİ OLACAK

HATAY'da, yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile dünyaya gelen Nazlı Erdem (11), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından tedavi edilecek.

Hatay'da, yüzünde dev ben ile dünyaya gelen Nazlı Erdem'i, babası Murat Erdem 3-4 aylıkken doktora götürdü. Muayene eden doktorlar, Nazlı'nın çok küçük olduğunu, biraz büyüdükten sonra konunun uzmanı doktorlar tarafından müdahale edilmesi gerektiğini söyled. Nazlı Erdem'i 11 yaşına geldiğinde muayene eden doktorları ise ilerde farklı hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmak için yüzünün sol yanındaki 'ben'den kurtulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Erdem, kızını muayene için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi.

BEN TAMAMEN ÇIKARILACAK

Hastanedeki odasında küçük kızı muayene eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Nazlı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Nazlı'nın sol yanağındaki dev kıllı beni tamamen çıkartacağız. Derinliğine göre yine ne yapacağımıza karar vereceğiz. Buradaki en uygun birkaç alternatiften birini uygulayacağız. Bunlardan biri deri yaması koymak olabilir. Fakat deri yaması ağız köşesini ve gözlerini aşağı çekebilir, çok hoş bir görüntü olmayabilir. O açıdan bir balon koyup, o balonu istediğimiz boyuta getirinceye kadar şişirip, daha sonra da şişirdiğimiz dokuyu mikrocerrahi yöntemiyle oraya nakletmeyi planlıyoruz" dedi.

KENDİ VÜCUDUNDAN DOKU ELDE EDİLECEK

Yüze yapılacak yamanın bacak ya da sırt bölgesinden alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Fakat bunun bir sakıncası olabilir. Çünkü bunun ne kadar aşağı indiğini bilmiyoruz. Bunu da ameliyat sırasında öğreneceğiz. Kasa kadar mı iniyor, kasından aşağısında mı? Çünkü kalınlıkları değişebiliyor, bunu öngöremiyoruz. Çünkü öyle bir aletimiz yok. Eğer yama koyarsak, konulan yama zamanla kısalıyor. Dudağını ve gözünü çeker. Bunu yapmak çok zor değil ama biz bunu tercih etmiyoruz. Çünkü sonrasında onu sıkıntıya düşürecek. O nedenle şişirdiğimiz dokuyu nakletmek uygun olacak" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan, hasta ve yakını ile görüşerek, en uygun tedavi yöntemini uygulayacaklarını söyledi.

EN UYGUN TEDAVİYİ İSTEDİ

Kendisi için ne iyiyse onun yapılmasını istediğini söyleyen Nazlı Erdem ise "Tedavinin başlaması için okulların kapanmasını bekleyelim" dedi. Çocuğunun hayatını riske sokmayacak bu operasyonun yapılmasını istediğini söyleyen 5 çocuk babası Murat Erdem de "Kızım için Antalya'ya geldik. Tedavisini arıyoruz. Hocalarımızla görüştük ilgileneceklerini söylediler, sağ olsunlar. Nazlı altıncı sınıf öğrencisi oldu. Bugün yarın derken olmadı imkansızlıklar da belimizi büktü. Antalya'ya da hayırseverlerin yardımı ile geldik. İnşallah kızım için ne hayırlısı ise o olusun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nazlı Erdem'in

Babası Murat Erdem'in

Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açıklaması

Haber: ANTALYA,

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OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a yandan çarpan otomobildeki Suriyeli sürücü Muhammed Elcuneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcuneyd (3), hayatını kaybederken eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep Karayolunun 7'nci kilometresi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Elcuneyd yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil, önünde ilerleyen A.D (49) idaresindeki 33 BYL 86 plakalı TIR'a yandan çarptı. Otomobilde büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Muhammed Elcuneyd ile oğlu Hüsam Elcuneyd'in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan anne Aliye (38) ile çocukları Hazım (4) ve Ali Elcuneyd (11) ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü ve oğlunun cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili olarak TIR sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan aracın görüntüleri

-Eşi ve çocuğunu kaybeden kadının üzüntüsü

Haber: Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep),

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YAŞLI ADAMA ÇARPTI; ANNESİYLE BİRLİKTE AĞLADI

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin (25) otomobille çarptığı Mustafa Armut (89), ağır yaralandı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen Akdere ile araçtaki annesi, kaza yerinde gözyaşı döktü.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BY 810 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu. Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı. Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Tedaviye alınan Armut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan ehliyeti olmadığı belirlenen Ali Akdere, yeşil ışıkta geçtiğini ve yaşlı adamın birden karşısına çıktığını öne sürdü. Akdere, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yerde yatan Mustafa Armut

-Yaralıya vatandaşların müdahale etmesi

-Ali Akdere (siyah montlu) ve annesi Fatma Akdere'nin (Yeşil kazaklı) ağlaması

-Ambulansın gelişi

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Fatma Akdere'nin ambulansa binmesi

-Ambulansın gidişi

-Mustafa Armut'a çarpan otomobil

-Ali Akdere'nin ağlaması

-Polislere yaralanın durumunu sorması

-Alkolmetreyi üflemesi

-Kazayı anlatması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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BURSA'DA KAMYONET İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2 YARALI

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B yönetimindeki 16 H 1579 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.T. ve otomobilde bulunan G.A. isimli kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan detaylar

-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK, (Bursa),

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SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

TOKAT'ta kullandığı servis minibüsüyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ahmet Kerçek(53) kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi üzerinde, Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden 60 S 0028 plakalı boş servis minibüsü ile evine gitmek için hareket eden sürücü Ahmet Kerçek, Şahin Tepesi civarında rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karlı zeminde kayarak yol kenarındaki istinat duvarı üzerindeki tellere takıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 5 metrelik istinat duvarı üzerinde asılı kalan aracın sürücüsü Kerçek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kerçek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün kalp krizi geçirdiği saptandı. Servis minibüsü ise aslı kaldığı yerden kepçe ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Minibüsün görüntüsü

-Bulunduğu yerden kaldırılması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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VİRAJDA SAVRULAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİTTE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 9 YARALI

KÜTAHYA'da virajı alamayıp karşı şeride geçen otomobil, minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleriyle birlikte 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde 75'nci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarında meydana geldi. Yusuf Kadir Işık yönetimindeki 34 HH 7376 plakalı otomobil, Ticaret ve Sanayi Odası mevkiine geldiğinde virajı alamayınca karşı şeride geçerek, Hasan Hüseyin Döven yönetimindeki 43 SP 683 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Yusuf Kadir Işık'la birlikte Görkem Işık, Mert Can Özpehlivan, Uğur Berkay Ulukan ile minibüs sürücüsü Hasan Hüseyin Döven, araçta bulunan Ayşe Betül Döven, Meryem Döven, Sümeyye Döven ve İrem Döven yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Ambulansların görüntüsü

-Yaralıların ambulansa alınması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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OTOBÜS HATALI DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPTI, YOLCULAR YERE SAVRULDU

Düzce'de, halk otobüsü caddede hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Otobüste bulunan yolcular yere savrulurken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağ tarafta bulunan sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular aracın içinde yere savrulurken, bazı yolcular ise başlarını ön koltuğa çarptı. Otobüste panik yaşanırken, yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu.

Otobüsten inen sürücü ve bazı yolcular, hatalı dönüş yapan otomobilin sürücüsü kadına tepki gösterdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan yolculara olay yerinde müdahalede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün yolda ilerlemesi,

-Otomobilin hatalı dönüş yapması ve otobüsün çarpması,

-Yere savrulan yolcular

-Yaralanan yolcular

-Otobüs sürücüsü ve yolcuların sürücüye tepki göstermesi

HABER: DÜZCE,

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YEŞİLOVA'DA KAZA: 1 YARALI

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde hafif ticari araçla süt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeşilova MAKÜ İsmail Akın Meslek Yüksekokulu önündeki virajda meydana geldi. Hafif kar yağışının etkili olduğu yolda M.A.E.'nin kullandığı 20 R 5142 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ö.T.'nin kullandığı 54 RB 509 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Yoldan çıkan hafif ticari araç şarampolden uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği hafif ticari araç sürücüsü M.A.E., ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza, anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, tankerle çarpıştığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı güvenlik kamerası

HABER- KAMERA: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur),

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DEVRİLEN ELEKTRİK SOBASI BİNAYI YAKTI: 1 YARALI

İZMİT'te, 3 katlı binanın ikinci katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, Halit Tanık yaralanırken, kendisini kurtarmaya çalışan damadı Adnan Sertel ise dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde, İzmit Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta Sertel ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Binanın ikinci katında oturan Adnan Sertel'in kayınpederi Halit Tanık evde yalnız olduğu sırada elektrik sobasını devirdi. Sobanın devrilmesiyle başlayan yangın, kısa sürede daireyi sararak üst kata sıçradı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahalede bulundu. Yaşlı adamın halen dairenin içerisinde olduğunun öğrenilmesi üzerine binaya giren itfaiyeciler, vücudunun bir kısmı yanan Halit Tanık'ı apartmandan çıkardı. Ağır yaralanan Halit Tanık, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederini kurtarmak için binaya girmeye çalışan Adnan Sertel ise dumandan etkilenerek fenalaştı. Ambulansa alınan Adnan Sertel'e oksijen verildi.

Adnan Sertel'in, şizofreni hastası kayınpederi Halit Tanık'ı yanında kalması için 2 ay önce Afyonkarahisar'dan getirdiği öğrenildi. Yangında evde bulunan 3 kedi ise yanarak öldü. 3 katlı binanın ikinci ve üçüncü katları kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan binadan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Dumandan etkilenen Adnan Sertel'in ambulansta görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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ARACIN KAPI DÖŞEMESİNE GİZLENEN 5 BİN 450 SU KAPLUMBAĞASI ELE GEÇİRİLDİ

Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araç ve kaplumbağa görüntüleri

Haber: ARTVİN,

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MARKETTEN ÇALDIĞI SİGARALARI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gece Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlettiği markete gelen Hasan Kalkan, işyerine girildiğini farkedince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.

SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler akşam saatlerinde Bahçeli Evler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya büfeye gelen Ahmet K.'nın elinde bulunan sigaraları satmak istediğini öğrendi. Büfeye gelen ekipler Ahmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ahmet K.'nin işyerine sigara satmak isterken işyeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

Yakalanma anı

Polis ekipleri

Şüpheli gözaltına alınması

Büfe

Toplanan kalabalık

Çalınan sigaralar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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22 ADRESTEN HIRSIZLIK YAPTILAR, SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları ile yayla evlerinden 22 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Tahta Köyü Yanalak Mahallesi ve Akarca Yaylası'nda 22 adresten hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bektaş S. (19), Mert K. (18), Ali K. (17) ve Can E.'yi (20) bir evden hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin hırsızlığa gelirken kullandıkları araç ile içerisinde çaldıkları muhtelif ev eşyalarıyle ele geçirildi.

22 ADRESİ SOYUP, HURDACIYA SATMIŞLAR

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin Kadirli ilçesi bölgesindeki haberleşme ve enerji nakil hatlarını çaldıkları, kamu kurum ve kuruluşları ile yayla evlerinin de aralarında olduğu 22 adresten hırsızlık yaptıkları saptandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet markası ve modeli kazınmış av tüfeği ve mutfak araç gereçleri ile çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Adana'nın Ceyhan ilçesindeki hurdacılara sattıkları da tespit edildi. 3 gündür sorguları süren 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların adliye binasına getirilmesi

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN-İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI

ADANA'nın Kozan ilçesinde, hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Sürücünün güvenli bir şekilde terk ettiği otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Adana-Kozan yolu Çukurören Mahallesi yakınlarında, saat 21.45 sıralarında, Murat Koştur yönetimindeki 01 EFL 01 plakalı otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Yolun sağına çektiği otomobilden inen Koştur, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerinin yaptığı incelemede, yangının otomobildeki elektrik kontağından çıktığını tespit etti. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alev topuna dönen otomobil

-İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: KOZAN (Adana),

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ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

AFYONKARAHİSAR'da çıktığı iki katlı binanın çatısından inemeyen kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şuhut ilçesinde meydana geldi. Bir kedinin çıktığı iki katlı binanın çatısından inemediğini gören vatandaşlar durumu Şuhut Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaştı. İtfaiye ekiplerini gören kedi başta ürktü. Daha sonra ekipler kediyi mama vererek sakinleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma operasyonunun ardından kedi itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Kaldırım üzerine bırakılan kedi koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki itfaiye ekiplerinden detay

-İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmaya çalışırken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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ADANA HİPODROMUNDA 751 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ARAMA

ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında narkotik suçlar uygulaması kapsamında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde 4'ü sabit 67 noktada 751 polis ile helikopterle hava destekli arama yaptı. 24 araçta incele yapan, 402 kişinin ise kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, cinsel taciz suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Ahırları da didik didik arayan ekipler, yakalanan şüpheliyi Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adana Hipodromu'nun girişinden görüntü

-Adana Hipodromu yazısından görüntü

-Ahırlar önündeki polislerlerden görüntü

-Ahırda arama yapın polisler

-Havadaki polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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MAÇ SIRASINDA YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE SAHAYA İNDİ (2)

'ANTRENMAN OLDUĞUNU SANDIM'

Bilecik'te oynanan amatör lig karşılaşmasında sahanın ortasına iniş yapan yamaç paraşütü sporcusu Hakan Kırlı, antrenman olduğunu düşünerek iniş yaptığını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporcusu olduğunu anlatan Kırlı, "Bu hafta Bilecik Osmaneli'de uçuşlar yapmak istedim, hava da çok güzeldi. Tam inişe geçtiğim esnada 'antrenman yapıyor yanlarına ineyim' diye düşündüm. Tam yaklaştığımda, iniş esnasında resmi maç olduğunu fark ettim ama artık yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Sahaya indim. Hakem üzerime doğru koşmaya başladı ben 'ne yapacak' diye düşünürken çıkardı kırmızı kartını gösterdi 'dışarıya' diye işaret etti. Çok hoş bir anı oldu. Stattan alkışlar geldi, çok güzel bir anı oldu. 6 yıldır uçuyorum hiç futbol sahasına inmemiştim. İlk kez indim onda da kırmızı kart gördümö dedi.

Saha görevlisi Tuncay Özdil ise, paraşütçü Hakan Kırlı'nın sahaya inmesiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığını ve hakemin Kırlı'ya kırmızı kart gösterdiğin söyledi. 1308 Osmaneli Belediye Spor kalecisi Mete Aktimur ise kenarda ısınan oyuncuların kendisine havadan inen paraşütü gösterdiğini belirterek, "Paraşütçü usta bir şekilde santraya iniş yaptığını ve değişik anların ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakan Kırlı ve paraşütü

-Paraşüt ve sahadan detay

-Paraşütçü Hakan Kırlı'nın konuşması

-Saha görevlisi Tuncay Özdil ile röp.

-Kalecisi Mete Aktemur'un konuşması

-Sahadan genel görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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SİVAS'TA BİTKİN HALDE BULUNAN KURT TEDAVİYE ALINDI

SİVAS'ta yol kenarında bitkin halde rastlanan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt tedaviye alındı.

Kent merkezi yakınlarındaki İşhan köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri olay yerine gelerek yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun aka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurdun yol kenarından alınması ve ambulansa konulması

-Barınaktan görüntü

-Kurdun görüntüleri

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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KAPADOKYA'DA SÖMESTİR YOĞUNLUĞU

NEVŞEHİR'in gözde tatil bölgesi Kapadokya, sömestr tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin tamamlanarak okulların tatile girmesiyle birlikte Kapadokya'da yoğunluk oluştu. Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, doğal kaya oluşumları ile dikkat çeken Kapadokya'daki otelleri doldurdu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı. Tatilciler balon ve ATV turlarının yanı sıra tarihi alanları da gezme fırsatı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapadokya'ya yarıyıl tatili için gelen aileler ve öğrencilerle röportaj

-Göreme Açık hava müzesini gezen yerli ve yabancı turistlerden genel ve detay görüntü

-ATV turu yapan tatilcilerden genel görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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UŞAKSPORLU FUTBOLCULAR ŞAŞKIN AMA GURURLU

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor'un evinde Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldığı maçın son anlarında, 3 kez tekrarlatılıp golle sonuçlanmayan penaltı, sahalarda ender görülen bir olay olarak tarihe geçti.

Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibinin 2 farklı önde olduğu maçın 90'ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor'un kazandığı penaltıda İbrahim Fatih'in kullandığı atışı Uşakspor kalecisi Ersin Aydın sağ köşeden çıkardı. Hakem Egemen Artun, yardımcısının uyarısıyla Ersin'in kale çizgisinde hareket ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlatıp tecrübeli file bekçisine sarı kart çıkardı.

Ersin ikinci penaltıyı da yine sağ köşeden çıkartsa da atışı yine yardımcısının uyarısıyla tekrarlatan hakem Artun, kaleciyi 90+4'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Ev sahibinin oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için kaleye geçen stoper Levent Aktuğ, üçüncü penaltıyı da sol köşeden çıkarınca saha bayram yerine döndü. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir kendisinin de olaya çok şaşırdığını belirterek, "Maç güzel bir hikayeyle sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim" dedi.

ERSİN AYDIN VE STOPER LEVENT AKTUĞ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Uşakspor-Ergene Velimeşespor maçında futbol sahalarında çok ender görülebilecek bir olayın kahramanı olarak, tekrarlanan üst üste 3 penaltı atışında gole izin vermeyen ev sahibi ekibin kalecisi Ersin Aydın ve stoper Levent Aktuğ büyük şaşkınlık yaşıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda 2-0 önde oldukları maçın son dakikasında rakip takımın kazandığı penaltıda 2 kez gole izin vermeyen ancak kale çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle çift sarı kartla oyundan atılan file bekçisi Ersin, "Futbol hayatımda hiç şahit olmadığım bir olayı bizzat kendim yaşamış oldum" dedi. Ersin, "Karşılaşmanın yan hakemi çizgi ihlali yaptığım gerekçesiyle penaltıyı 2 defa tekrarlattı. Hakem bu 2 tekrarda 2 sarı karttan kırmızı kartla beni oyundan ihraç etti. Videoda görüldüğü üzere ilk penaltıda sol ayağım çizgide görünüyor. Bunu tekrar ettirdi. İkinci penaltıda çok az çıkmışım ama Süper Lig'de bile VAR sistemi olmasına rağmen böyle penaltılar atılıp ne kadar tartışılsa da gol verildi" açıklamasını yaptı.

"İhlal söz konusu olacaksa ikinci penaltıda rakip takımın oyuncuları atış kullanılmadan ceza sahasına giriyor" diyen tecrübeli kaleci, "Ben oyundan ihraç edildikten sonra kaleye takım arkadaşım Levent geçti. Levent de çok şükür penaltıyı kurtardı. Kurtarmamış olsa maç 2-1'e gelecek ve daha 4-5 dakika daha oynanacak. Kalecisiz 4-5 dakika oynamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu herkes takdir eder. Bu arada biz 2-0 öndeyken maç 2-2 de bitebilirdi. Yanlış bir karar yüzünden bütün takım arkadaşlarımın tüm emekleri heba olabilirdi. Çok şükür atlatıp 2-0 kazandık. İnşallah bundan sonra böyle hakem hatalarıyla karşılaşmayız. Takım arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum" diye konuştu.

Kaleci Ersin Aydın'ın 2 kez tekrarlanan penaltıyı kurtarmasına rağmen oyundan ihraç edilmesiyle üçüncü ve son kez kullanılan penaltıda kaleye geçip gole yine izin vermeyen stoper Levent Aktuğ ise "Hakemin penaltı kararından sonra kalecimiz Ersin 2 atışı kurtardı ancak ihlal gerekçesiyle oyundan atıldı. Ben de o an hissederek Ersin'den eldivenleri aldım ve hakemin inadına rağmen ben de penaltıyı kurtardım. Futbol kariyerimde bu zamana kadar gol attım, gol attırdım ama ilk kez penaltı kutardım. Bu çok özel ve mutlu edici bir duyguydu. Böyle bir anın içinde olduğum için mutluyum ve gururluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uşakspor kalecisi Ersin Aydın'ın açıklamaları

Uşakspor stoperi Levent Aktuğ'un açıklamaları

Maçın son anlarındaki penaltı atışları ve sonrasında yaşananlar

Haber: Feyzi DAVULCU - Kamera: UŞAK,

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KARAYOLUNDA DOMUZ SÜRÜSÜ ŞAŞKINLIK YARATTI

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, karayoluna inen yaklaşık 20 kadar yavru domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Geçen cumartesi günü, Serinhisar-Yatağan Karayolu'na çok sayıda domuz sürüsü indi. Domuz sürüsü, karayolunda ilerleyen yolcu minibüsünün önünde koştururken, yolcularda sürüyü cep telefonuyla görüntüledi. 20 kadar domuz sürüsü vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Bir süre karayolunda koşan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karayolunda domuz sürüsünden

-Sürüsünün koşmasından

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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YOZGAT, KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

YOZGAT'ta sabah saatlerinden beri kar yağışı etkili olurken, kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Yozgat'ta bu sabah başlayan kar yağışının etkisi, öğle saatlerinde arttı. Kent merkezi, kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı kent genelinde 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik polisleri de sürücüleri yollarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kent merkezinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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FETHİ SEKİN'İN BABASI, OĞLUNUN ADINI TAŞIYAN SERGİNİN AÇILIŞINA KATILDI

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin (69), oğlu adına Muğla'da açılan el işi sergisi açılışına katıldı. Baba Sekin, Türkiye'yi dolaşarak, birlik beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin, birlik- beraberlik mesajı vermek için 3 yıldır ülkeyi geziyor. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hayırseverin hediye ettiği, oğlunun baş harflerini taşıyan '23 FS 223' plakalı otomobille ziyaretlerini sürdüren Mehmet Zeki son durağı, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe oldu. Baba Sekin, oğlu anısına Balarısı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin elişi eserlerinden oluşan 'Fethi Sekin Kalbimizde' isimli resim serginin açılışına katıldı. Menteşe Kaymakamlığı'ndaki etkinliğin açılışında; Kaymakam Caner Yıldız, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Gökhan Çobansarı, Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müdürü Batuhan Mavi, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ile davetliler yer aldı.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, "Okullarda ve üniversitelerde düzenlenen programlara konuşmacı olarak katılıyorum. Ülke, vatan ve bayrak sevgisini anlatıyorum. Bu konularda gençlerimizi bilinçlendiriyorum. Aydın'da yaşayan kızımın yanına döndükten sonra İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerini dolaşacağım. Kahramanımızı anlatmaya devam edeceğim. Güzel ülkemizde bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar. Camide, hastanede, öğretmenevinde, okulda, kütüphane, orman, cadde ve sokakta oğlumun ismi yaşatılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mehmet Zeki Sekin'in sergiyi dolaşması

Mehmet Zeki Sekir ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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