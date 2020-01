DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

AKHİSAR MERKEZLİ 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

MANİSA'nın Akhisar ilçesi dün gece saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sıokağa çıktı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ilçede can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtirken, depremin merkez üssü musalar köyü'ne ulaşılmaya çalışıldığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre saat 22.22'de merkez üssü Akhisar ilçesine bağlı Musalar Köyü'nde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.98 kilometre derinliktüe meydana gelen bu deprem 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen bu depremler hissedildiği bölgelerde vatandaşlar arasında endişe ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntı ile birlikte koru içerisihnde sokaklara kaçıştı.

GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli depremler kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAŞKAN DUTLULU: MERKEZ ÜSSÜ MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Depremin merkez üssü Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı ilk açıklamada, şehir merkezinde yıkılan bina ihbarı gelmediğini, ciddi bir sıkıntı bulunmadığı belirtirken,depremin merkez üssü olan Musalar Köyüne ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Bu arada Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerden sonra bölge çok sayıda meydana gelen art şoklarla beşik gibi sallandı. AFAD verilerine bu depremlerden sonra sırasıyla şu depremler meydana geldi:

Saat 22.26'da merkez üssü Akhisar'da 3.0, saat 22.34'te merkez üssü Akhisar'da 3.8, saat 22.46'da merkez üssü Akhisar'da 3.1, saat 22.48'de merkez üssü Akhisar'da 3.2, saat 22.48'de merkez üssü Kırkağaç'ta 4.1, ve saat 22.57'de merkez üssü Akhisar'da 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge art arda artçı şoklarla sallandı. AFAD verilerilerine göre bölgede büyüklükleri 4.3 ile 3.1 arasında değişen çok sayıda artçı şok meydana geldi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden geniş bir alanda hissedilen ve vatandaşaların korku ve panik halinde sokaklara kaçıştığıo deprem ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmamış olup, ilçede bulunan bazı binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

DEÜ MÜDÜRÜ SÖZBİLİR: YENİ BİR DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, depremin Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldiğini belirtirken, artçı şokların devam edebileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Bugün meydana gelen deprem Soma-Kırkağaç fayı ile Gelembe Fayının kesim noktasında meydana geldi. Bu bölgede çok birbiriyle bağlantılı sayıda fay segmenti var. Bu nedenle bu deprem yakın fayları tetikleyebilir ve yeni bir deprem fırtınası yaşanabilir. Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor. Fakat bazı köy evleri hasar görmüş olabilir. Bu tür evler var ise AFAD yetkililerine haber verilmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir deprem fırtınası ve yeni artçılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

BAŞKAN DUTLULU: 4 YARALI VAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili bilgi veren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sarsıntı sırasında 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastanede tedaviye alındığını söyledi. Başkan Dutlulu, ilçede ve depremin merkez üssü Musalar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı binalarda da çatlaklar oluştuğunu belirtirken, vatandaşların ise panik halinde olduğunu kaydetti. Başkan Dutlulu, "Yaralılardan 3'ü yüksekten atlama, 1 kişi ise panik atak nedeniyle tedaviye alındı. Basit, hafif yaralılar, ayakta tedavi görüyorlar. Bazı evlerin duvarlarında yıkıntılar ve çatlaklar oluştu. Ama önemli bir sıkıntı yok. Tek sorun vatandaşlar panik halinde, dışarıdalar. Evlerine girmiyorlar, çadır ihtiyacımız var. Valimizle görüştük." dedi.

ARTÇI ŞOKLAR SÜRÜYOR

Bu arada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı şoklar devam ediyor. Bölgede saat 23.20'de Akhisar'da 3.7, saat 23.53'te Akhisar'da 3.5, saat 23.57'de Akhisar'da 3.5 ve 23.58'de Akhisar'da 3.8 ve saat 00.24'te yine merkez üssü Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde artçı şoklar meydana geldi.

MANİSA VALİLİĞİ: 5 METRUK BİNA YIKILDI, 4 YARALI VAR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilikten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.01.2020 tarihinde saat 22.22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı yaşanmamış olup, deprem sırasında yaşanan panik sebebiyle 4 vatandaşımız da hafif yaralanma meydana gelmiş ve vatandaşlarımız hastanelerde ayaktan tedavi edilmiştir. Yaşanan deprem sebebiyle İlçede bulunan 5 metruk binanın yıkıldığı, bazı mahallelerde bulunan binalarda da kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edilmiştir. Akhisar İlçemizde yaşanan deprem sebebiyle başka bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. İlçede AFAD ekipleri tarafından durum tespit çalışmaları devam etmektedir.

'MİSAFİRLİKTEN GELMİŞTİM, EVE GİRMEMLE BİR GÜRÜLTÜ KOPTU'

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar köyünde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Evinin duvarında hasar oluşan Mustafa Taşdemir, "Misafirlikten gelmiştim, eve girmemle bir gürültü koptu. Ben de hemen kendimi dışarıya attım. Evi kontrol ettiğimde duvarın çatladığını gördüm. Çok korkuyorum. Bu gece uyuyamayacağız ve geceyi sokakta geçireceğiz" dedi.

'ÇOK SAYIDA DEPREM OLUNCA ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinden Selda Özlem ise "22.30 sıralarında evde otururken birden sallanmaya başladık. Ardından çok sayıda deprem olunca çok korktuk. Bizim evde bir hasar yok ama bazı komşularımızın evinde hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı.

YARDIM ÇADIRI KURULUYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, soğuk hava sebebiyle belediye tarafından gönderilen çadır, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurulmaya başlandı. Ayrıca, mahalleliye Kızılay ekipleri tarafından başta çorba olmak üzere yemek su dağıtıldı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi'nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mahalle sakinlerinin çoğunluğu evlerine giremezken, artçılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, Akhisar ve çevresinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Deprem sonrası sokaklar

Deprem anı güvenlik kamera görüntüleri

Sokaklarda geceyi geçirenlerden görüntüler

Vali Açıklama

Röp.

Genel ve detaylar

-Mahalle sakinleriyle röportaj

-Hasar gören evlerden görüntü

-Mahalleden genel ve detay görüntü

-Çorba dağıtılırken görüntü

-Çadır kurulumundan görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL - Halil İbrahim KARABIYIK/ AKHİSAR(Manisa),

=========================================================

SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI; 5 DÖNÜM ALAN YANDI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 2 saatte söndürülürken, 5 dönüm kızılçam alanı zarar gördü.

Seydikemer'e bağlı Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisindeki ormanlıkta, dün saat 13.00 sıralarında, belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başlayan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bölge sakinleri de ekiplere destek verirken, yangın, saat 15.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı, zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan alandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Ormanlık alandan yükselen alevlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER(Muğla),

==================================

EVİ YAKIP, KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ, POLİS KURTARDI

ADANA'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile tartıştıktan sonra evden gönderdi. Kapıyı kilitleyip evi ateşe veren ve dumandan etkilenerek bayılan Ahmet Ünal, olay yerine sevk edilen polislerin kapıyı kırıp, içeri girmesiyle kurtarıldı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3976 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Ahmet Ünal, eşi Teslime Ünal ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Ahmet Ünal, iddiaya göre eşini dışarıya çıkartıp kendisini eve kilitledi, sonra da eşyaları ateşe verdi. Teslime Ünal'ın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kapıyı kilitlediği için içeriye giremeyen ekipler, evin penceresinden Ahmet Ünal'ı ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Ünal, duman etkilenip, bayılınca polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis ve itfaiye erlerince dışarıya çıkartılan Ünal, ölmekten son anda kurtarıldı. Ambulansa taşınan Ünal, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZLERİ YAŞLI ŞEKİLDE İZLEDİ

Olayın şokunu atlamayan Teslime Ünal, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını yaşlı gözlerle izledi. Astım hastası olduğu öğrenilen kadın, başka bir ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiye erlerinden görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Evin önünde ağlayan Teslime Ünal'dan görüntü

Polislerin Ahmet Ünal'ı ikna etmeye çalışması

Polislerin kapıyı kırıp, içeriye girmesi

Polis ve itfaiye erlerinin dumandan etkilenen Ünal'ı evde çıkartması

Ünal'ın baygın şekilde yerde yatması

Ünal'ın sedye ile ambulansa taşınması

Evin içindeki itfaiye erlerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=======================================

HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Celil Taşkıran öldü, 4 kişi de yaralandı.

Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında 9 Ocak günü çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından iki aile arasında dün saat 23.00 sıralarında Köşem Kavşağı'nda yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Melik T., Celil T., Çetin T., Emrah Ç. ve Sefer Ç., bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere götürülürken, vücuduna 3 bıçak darbesi isabet eden ve durumu ağır olan Celil Taşkıran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşkıran'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden detaylar

Polis ekiplerinin çalışması

Güvenlik şeridi çekilmesi

Polisin inceleme yapması

Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

================================================

AYNI EVDE YAŞADIĞI ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYEDE

KIRŞEHİR'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) adliyeye sevk edildi. Ergin'in cenazesi ise toprağa verildi.

Kereste işiyle uğraşan Nihat Çakır ile eşi Alev Ergin, yaklaşık 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşanırken, aynı evde yaşamaya devam etti. Nihat Çakır, önceki gün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i, pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Nihat Çakır, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Nihat Çakır, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Alev Ergin için ise Kırşehir Ali Çam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alev Ergin'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Bağbaşı mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenaze namazından görüntü

-Cinayet şüphelisi Nihat Ç'nin adliyeye çıkarılışı

-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

===============================================

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2)

KATİLİN BABASI DA KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ay önce boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Çevik'in başından da aynı olayın geçtiği ortaya çıktı. Çevik henüz 5 yaşındayken, annesi Deniz Çevik ile babası Ferdi Çevik arasında çıkan tartışma sonucunda baba Çevik, eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ferdi Çevik'in bu olaydan dolayı halen cezaevinde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine 2017 yılında baba olan Orkun Çevik, doğan kızına annesinin adı olan 'Deniz'i koyduğu öğrenildi.

Öte yandan Büşra Yabaşkul için Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye kadının ailesi ve yakınları katıldı. Namazdan önce caminin etrafında toplanan yaklaşık yüz kadın, ellerinde pankartlar ve dövizlerle kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner, Orkun Çevik'in uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Kahramaner, "Orkun çalışmadığı ve madde bağımlısı olduğu için Büşra boşandı. Mahallemizde böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Orkun'un babası da aynı şeyi annesine yapmıştı. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Sık sık cezaevinde olan babasını ziyarete gidiyormuş" dedi.

Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk, ise kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Kadın cinayetleri devam ediyor. Annelerin ağlaması içimizi acıtıyor. Artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. Hiçbir kadın böyle ölmeyi hak etmiyor" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi, Toros Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Camiden görüntü

Kadınlardan görüntü

Muhtarlar ile röportaj

Cenaze namazından görüntü

Cenaze giderken görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

====================================================

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da komşularının iki gündür haber alamadığı yalnız yaşayan Fatma Türkiş (72), evinde ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde tek başına yaşayan Fatma Türkiş'in, iki gün önce ışığının yandığını gören komşuları, kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Dün saat 16.00 sıralarında kadının kapısını tekrar çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını kırıp içeri girdi. Yatak odasında hareketsiz şekilde yatar halde bulunan Fatma Türkiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının bir süredir hasta olduğu öğrenildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İtfaiyenin ev kapısını açmaya çalışması

-Kapının açılması

-Görevlilerin eve girmesi

-Ambulans ve itfaiye aracının görüntüsü

-Sağlık ekibinin evden çıkışı

-Evin genel görüntüsü

-Mahalleli vatandaşların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

==============================================

POMPALI TÜFEKLE 1 KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTI, CADDEDE PANİK YAŞANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, tüfekten çıkan saçmalar bir manav dükkanının camına isabet etti. Manavdaki vatandaşların silah sesleri sonrası yaşadığı korku, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu Mustafa El Yusuf (24) ile kimliği belirsiz bir kişiyle caddede karşılaştı. Burada başlayan tartışma sonucu kimliği belirsiz zanlı, yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda sadece Mustafa El Yusuf yaralandı. Tartışmaya karışan diğer kişi ile ateş açan zanlı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanan El Yusuf, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayda kullanılan tüfeği yakındaki bir apartmanın kömürlük girişine atılmış halde buldu. Tedaviye alınan El Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

VATANDAŞLARI KORKUTTU

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalar çevrede bulunan bir manav dükkanının camına da isabet etti. Olay anında manavda bulunan vatandaşlar, silah seslerini duyunca korku yaşadı. Silah sesleriyle panikleyen müşterilerin yere çökerek, kendilerini korumaya çalıştığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında yaşananları anlatan manav çalışanlarından Çetin Varol, "Uzun saçlı sarı montlu birisi geldi. Orada yürüyen 2 kişiye doğru 3-4 el ateş etti. Daha sonrada tüfeğini saklayarak kaçmaya başladı. Burada bir can kaybı olabilirdi. İşyerimizin camına saçmalar isabet etti. Allah korudu, verilmiş sadakamız varmış. Müşterilerimiz ve biz büyük korku yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Saçma kolanlarından detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Manavdan detay görüntü

-Saçmanın isabet ettiği camdan görüntü

-Manav çalışanlarından Çetin Varol ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

====================================

ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'IN ARAMA ÇALIŞMALARI 18'İNCİ GÜNDE DE SÜRDÜ

TUNCELİ'de 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 18'inci günde de devam etti. Arama çalışmalarını takip eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisler ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Elazığ ve Adıyaman'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Tunceli'ye gelerek, Gülistan için sürdürülen arama çalışmalarını takip etti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan CHP heyeti daha sonra Gülistan'ın ailesiyle görüştü.

Daha sonra açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gülistan Doku'yu partisinin milletvekilleriyle gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Gülistan için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini kaydeden Özel, "Bir mucize olsun ve Gülistan sağ salim başka bir yerden gelsin. Ama işin Tunceli ile ilgili sosyolojik bir boyutu var. O konuda üniversite öğrencilerin neler yaşadığı ile ilgili ailelerin yakarışları var. Bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer tüm partilerden destek beklediklerini söylediler. Meclis'in Rabia Naz araştırma komisyonu gibi bir komisyon kurup araştırma yapması doğru olabilir. Şu an üzerinde mutabakata vardığımız nokta, partimizden bir komisyon oluşturarak önümüzdeki günlerde bir takım temaslarda bulunsun. Bu olayın bir an önce aydınlanmasına katkı sunmak ve benzer psikolojik üzüntülerin yaşanmaması için Tunceli'deki sosyal hayatı konuşmak için buralarda bir görevlendirme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Su üstünde botların arama yapması

ROW cihazı ile su altı araması

Köprü üzerindeki ailenin çalışmaları izlemesi

CHPli heyetin arama bölgesine gelmesi

Gülistan'ın ailesiyle tokalaşma

Özgür Özel'in arama çalışmalarına göz atması

AFAD İl müdürünün arama çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgi aktarması

Gülistan Doku'nun Özgür özelle konuşması

Gülistan'ın ablası Aygül Doku'nun bir takım iddiaları dile getirip açıklama yapması

Özgür Özel'in olayla ilgili açıklamalarda bulunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

=========================

BABA VE OĞLU, HUSUMETİ OLDUKLARI KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

BURDUR'da baba ve oğlu, aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaraladı. Taşçı ameliyata alınırken, kaçan baba ve oğlu ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail A. ve oğlu Hüseyin Cevahir A., dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı'nın ameliyata alındığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail A. ve Hüseyin Cevahir A., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Baba oğlun emniyete getirilişi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ambulanstaki kanlar

-Hastane dış görünüş

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

=====================================

GÖÇ İDARESİ İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANI DR. KADIOĞLU, KÜRSÜDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

YALOVA'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Kadıoğlu, hemen kürsüden indirildi. Salonda bulunanların yardımıyla dışarı çıkarılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirildiği belirlenen Kadıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kalp krizi geçiren Kadıoğlu'nun sahneden inmesinden görüntü

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA,

=======================================

MHP GÜRSU İLÇE BAŞKANI EVİNDE TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir (46), evinin bahçesinde kendi tabancasıyla intihar etti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kendi tabancasıyla intihar etti. Silah sesini duyan ailesi evden bahçeye indiklerinde, Beysir'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tabanca ile başına ateş eden Ali Osman Beysir'e ilk müdühaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak abbulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılamn Beysir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı duyan Ali Osman Beysir'in yakınları ve partililer hastaneye akın etti. Hastaneye gelen MHP Bursa İl Başkanı M.Cihangir Kalkancı, çok üzüntülü olduğunu belirterek, "Akşam saatlerinde elim olay oldu. Teşkilat olarak çok üzüntülüyüz. Merhumun cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Orhaneli İlçesi Topuk Köyünde defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim". dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Hastaneden detaylar

-Ölen MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir'in fotoğrafları

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

===================================================

KAMER GENÇ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kamer Genç'in Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile eşi Sevim Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, konuşmasında Kamer Genç'in terör örgütlerine karşı her zaman dik durduğunu söyleyerek, "Zamanın ruhu neyi gerektirirse gerektirsin doğru bildiklerini savunmaktan çekinmeyen ve prensiplerini her yerde açık açık söyleyen bir milletvekili profiliydi. 12 Eylül'ün cuntacılarına karşı, FETÖ terör örgütüne karşı, PKK terör örgütüne karşı açık bir şekilde karşı duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz. Bağrından çıktığı coğrafyanın insanlarına dokunan, acılarını ve sevinçlerini bilen bir insandı" dedi.

'O BİZİM USTAMIZDI BİZLERDE ONUN ÇIRAKLARIYIZ'

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Kamer Genç'in çırağı olduğunu söyledi. Genç'in terör örgütü FETÖ ile mücadelesine de değinen Özel, "O bizim ustamızdı bizlerde onun çıraklarıyız. Türk siyasetine vurduğu damga azımsanacak gibi değildir. 1980 sonrası kendi adına ve tek başına ret oyu kullandığı darbe anayasasından tutun da ölümünden 6 ay sonra ortaya çıkan, onun FETÖ dediğinde üzerine yürüyenlerin yaptığı o uyarı ve kendisinin 'Bundan ben zarar görmem siz zarar görürsünüz' şeklinde yaptığı uyarı ve onun FETÖ dediği ve 15 Temmuz günü FETÖ olarak terör örgütü kabul edilmesine kadar, Türkiye siyasetine damga vuracak tespitlerde bulundu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Mezar başındaki kalabalık

Kamer Genç'in mezar taşı

Milletvekilleri

Dua okunması

Mezar'a karanfil bırakılması

Nazimiye kaymakamı konuşma

Özgür Özel Konuşma

Lokma dağıtılması

enel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

=========================

ÇEVRECİ MUHTARIN SERASINA İNTİKAM SALDIRISI

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkaran Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu'nun serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Polis soruşturma başlatırken Muhtar Kılıçoğlu, "Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Bugün malıma gelen yarın canıma gelecek" dedi.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük Hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak önceki gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti. Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

Muhtar Kılıçoğlu, daha önce yaşanan orman katliamını gündeme getirerek, devlet malına sahip çıktığı için saldırının yapıldığını belirterek, "İki serada 400 kök, 20-25 yaşlarındaki üzüm ağaçlarımızı bir gecede keserek, katliam yapmışlar. Bunu insan olanlar yapmaz ama burada bizim tek suçumuz, daha önce orman katliamı oldu, onu gündeme getirmek ve devletin malına sahip çıkmak. Yanlışın ve vatan hainlerin karşısında durmamız. Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bizim malımız bugün gider yarın tekrar olur ama bugün malıma gelen yarın canıma gelecek. Gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyorum" dedi.

Olayı duyan çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarı saldırının olduğu seraya gelerek Kılıçoğlu'na destek verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, 2017 yılından bu yana bölgede sık sık kaçak orman kesiminin olduğunu belirterek, kaçak kesimleri belediye başkanı ve muhtar olarak kamuoyu gündemine taşıdıklarını söyledi. Başkan Tarhan, orman ve Hazine arazilerinin bir takım menfaat çeteleri tarafından haksız yere işgal edilerek, sebze ve narenciye bahçesi yapıldığını hatta imara açılması sağlanarak büyük ölçüde rant sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi. Yaşananların bir Türkiye gerçeği olduğunu kaydeden Tarhan, "Bu gerçekleri biz gündeme getirdik, Tarım ve Orman Bakanı ve Orman Bölge Müdürlüğü konuyu gündeme getirdiğimiz için bize teşekkür etti. Bundan rahatsız olanlar da oluyor. Kim rahatsız oluyor? Bu tür yerleri haksız yere kullananlar rahatsız oluyor. Bu mücadeleyi de yapıyoruz. Fakat sabaha karşı ağaçları kestiler. Sadece muhtarımızın serasında kesildi? Bunun bir anlamı olsa gerek. Başka hiçbir seraya dokunulmamış. Muhtarımız benimle aynı siyasi düşünce de olmamasına rağmen devleti savundu, malına sahip çıktı. Orman arazilerinin katledilmesine karşı tavır aldı. Bu nedenle de muhtarımızın can damarını kestiler. Bu konuyu Türkiye gündemine taşımak gerekiyor. Bugün bu muhtarımızın başına gelen yarın başka birinin başına gelir. Bunun için buna 'dur' demek ve yasalarımızda değişiklik yapmak gerek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerindeki polislerin görüntüsü

-Polis araçlarının görüntüsü

-Muhtar Veysel Kılıçoğlu telefonla konuşurken

-Muhtar seraya girerken

-Serada kesilen ağaçlardan genel ve detay görüntü

-Seranın içinde gezenler

-Bir kadın kesilen ağacı gösterirken

-Seranın içine bakanlar

-Sera içinden görüntü

-Muhtarın eşini teselli eden bir kadın

-Muhtarın eşinin yanına gelenlerle konuşması

-Destek için gelen bir muhtarın konuşması

-Muhtar Veysel Kılıçoğlu'nun konuşması

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

======================================

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'ŞAP' AÇIKLAMASI

DENİZLİ'nin Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, şap hastalığı görülmesi nedeniyle ilçedeki canlı hayvan pazarının kapatıldığını hatırlatıp, "Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta. 3 hafta sonra karantina kalkacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra da canlı hayvan pazarımız açılacak. Panik yapılacak bir durum yok" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesindeki canlı hayvan pazarında yaptıkları incelemede bazı mahallelerden getirilen büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı olduğunu belirledi. Şap hastalığının tespit edilmesi ve hastalığın bulaşma riski üzerine canlı havyan pazarı, geçici olarak kapatıldı. Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, ilçede hayvancılık sektörünün önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. İlçelerinde 155 bin küçükbaş, 53 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu kaydeden Vural, "Doğu illerinden ilçemize hayvan getiren bir kişi, hayvanındaki hastalığı fark edip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmiş. Alınan karar ile ilçemizde karantina uygulanmakta. 3 hafta sonra karantina kalkacak. Gerekli tedbirler alındıktan sonra da canlı hayvan pazarımız açılacak. Panik yapılacak bir durum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hayvan Pazarından detaylar

-Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile röportaj

Haber-Kamera: Tunay YAZICI/ ÇİVRİL(Denizli),

=========================================

VALİZİNDEN ESRAR ELE GEÇİRİLEN YOLCU TUTUKLANDI

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır polisi ile birlikte yaptığı ortak çalışma neticesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde bir şahısın yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı.

Kadirli turnikelerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, Diyarbakır'dan Mersin istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.B.'ye ait valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin içerisine, narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için toz kahve ve sabun kalıpları konulduğu görüldü.

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan R.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Valiz içinden çıkan esrar

-Valizin aranması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

=======================================

BİNBİR SURAT HIRSIZ, PERUK BAKIMI YAPTIRIRKEN YAKALANDI

KÜTAHYA'nın yanı sıra bir çok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ile asansör bakımcısı olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelisi Zelkif Bay (58) peruk bakım yaptırırken yakalandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakımcısı olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelinin Zelkif Bay olduğunu tespit edildi. Şüphelinin Bay'ın Kütahya'ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen Zelkif Bay'ın 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2016 yılında çıkarak hırsızlık yapmaya devam ettiği ve Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da da hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Ayrıca çeşitli suçlardan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkan Zelkif Bay'ın üzerinde işçi yeleği, hırsızlık için girdiği evlerden aldığı değiştirilmiş kimlikler, asansör bakım dosyaları, polis rozeti, suçta kullandığı malzemeler ile Kütahya'da önceki gün meydana gelen hırsızlık olayında çaldığı 10 bin lira değerinde altınlar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin emniyete götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

=======================================

ÇELİK KASA HIRSIZLIĞINDA ESKİ ÇALIŞANA GÖZALTI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki, bir beyaz eşya mağazasından içinden 150 bin lira bulunduğu ileri sürülen çelik kasayı çalan 32 yaşındaki S.B. (Sedat Bağcı) polis tarafından yakalandı. Hırsızlığın yapıldığı mağazada, 3 yıl önce 1 ay çalışıp ayrıldığı öğrenilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yarhasanlar Mahallesi Konuk Caddesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasından önceki gün sabaha karşı, içinde 150 bin lira olduğu ileri sürülen çelik kasa çalındı. Sabah kapının kırılıp, çelik kasaın çalındığını fark eden işyeri sahibi polise şikayetçi oldu. Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde parmak izi çalışmasının ardından bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelinin, 3 yıl önce 1 ay süreyle beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenilen S.B. olduğunu belirledi. S.B., aynı gün akşam, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.B.'nin otomobilinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi. S.B.'nin ifadesinden yola çıkan polis, beyaz eşya mağazasından çalınan çelik kasayı da Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada, balyozla parçalanarak kapağı açılmış olarak boş halde bulundu. Çelik kasa, yapılan parmak izi incelemesinin ardından tutanakla sahibine teslim edildi. S.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çelik kasadan görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================================

ANTALYA'DA KADIN ŞOFÖRLERİN TUVALET TEPKİSİ

ANTALYA'da toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları depolama alanlarında erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.

Antalya'da 4 ay önce toplu ulaşım şoförleri, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği'ni kurarak sorunlarına çare aramaya başladı. Derneğin başkanlığına ise toplu ulaşım şoförü Elçin Güner (46) seçildi. Şoförlerin sıkıntılarını dile getiren Güner, otobüslerin seferlere çıkmadan önce bekleme yaptıkları depolama alanlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Güner, fazla çalışma saatleri, düşük ücret ve yolcuların şiddetine maruz kalmalarının yanı sıra, tuvaletler konusunda sıkıntıları olduğunu söyledi. Şoförler Odası'nın bu tür konulara bir çözüm bulamadığını ileri süren Güner, "En büyük sıkıntımız tuvaletler. Depolama alanlarının çoğunda erkek ve kadınlar aynı tuvaleti kullanıyor. İçeride pisuvarlar ve normal bir tuvalet var. Erkeklerle aynı zamanda tuvalete girdiğimiz zamanlar oluyor. Biz kadınlar içerideyken bazı duyarlı arkadaşlarımız kapıda bizi bekliyor. Ama o zaman da seferlerine geç kaldıkları oluyor. Bu yüzden para cezası uygulanan arkadaşlarımız oldu" dedi.

'İÇERİDE KİMSE VAR MI?'

Erkek şoförlerin pisuvarda ihtiyaçlarını görürken, tuvaletin içinden çıkan kadın şoförlerin karşı karşıya kaldığı utanç durumları olduğunu dile getiren Güner, "Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Antalya'da tuvalet ihtiyacını henüz çözebilmiş değiliz. Antalya merkezinde 12- 13 kadın şoför var. İçeri girerken kapıdan 'Kimse var mı' diye sesleniyorlar. Avrupa standartlarında çalışma bekleniyor ama uygulanan Afrika standartları" diye konuştu.

ERKEK ŞOFÖRLER DE MAĞDUR

Erkek şoförlerden Selçuk Akünlü ise tuvaletlerin sıkıntılı olduğunu aktardı. Kadınların tuvalete girmesi durumunda bazen kapıda uzun kuyruklar oluştuğuna dikkati çeken Akünlü, kendilerinin içeride olması durumunda kadın arkadaşlarının dakikalarca beklemek zorunda olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yolcu otobüslerinden detay görüntüler

-Şöförlerden görüntü

-İşletmecinin göstedigi tepki

-Tuvaletin telefonla çekilen görüntüsü

-Elçin Güner ile röp

-Selçuk Akünlü ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Emrah GÜL/ ANTALYA,

===================================================

TAMİR ETMEYE ÇALIŞTIĞI TELEFONUN BATARYASI PATLADI

İZMİT'te, Ömer Karabıyık'ın iş yerinde tamir etmeye çalıştığı cep telefonunun bataryası patladı. Ömer Karabıyık bataryanın yüzüne doğru patlamasının şokunu yaşarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan Vezir Ekin'e ait cep telefonu satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan bir kişi, değiştirilmesini istedi. İş yeri çalışanlarından Ömer Karabıyık, tezgahın üzerine koyduğu cep telefonunu tamir etmeye çalıştığı sırada, cep telefonunun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Karabıyık, bir anlık refleksle alev alan telefonu yere attı. Cep telefonundan çıkan alevlerin sönmemesi üzerine Karabıyık, daha sonra telefonun üzerine basarak söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TELEFON YÜZÜNE PATLADI

Olayın ardından yaşadığı şoku dile getiren Ömer Karabıyık, "Öncelikle ucuz atlattığımı düşünüyorum, şükürler olsun ki daha kötü de sonuçlanabilirdi. Sabah saatlerinde bir arkadaşımız elinde bir cep telefonuyla geldi. Bataryası baya şişmişti zaten dışarıdan belli oluyordu. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğini söyledik, müşterimiz de kabul etti. Daha sonra telefonun vidalarını açtım, bataryanın bağlantısını kestim. Bataryayı telefondan ayırmak üzereyken yaptığım ilk müdahalede telefon yüzümde patladıö dedi.

'PANİK YAPTIM, İLK DEFA BAŞIMA GELİYORDU'

Yaşanan patlama anını güvenlik kameralarından izlediğinde çok şaşırdığını ifade eden Ömer Karabıyık, şöyle konuştu:

"O an panik de yaptım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyordu. Hemen can havliyle ayağa kalktım, cihazı da yere attım masa yanmasın ve diğer aletlere de bir şey olmasın diye. Patlamanın etkisiyle saçım, kaşım ve sakallarım yandı ama onun dışında bir sıkıntı yokö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaşanan patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Ömer Karabıyık'ın tamirhanede çalışırken görüntüsü

-Patlayan cep telefonunun görüntüsü

-Ömer Karabıyık ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

============================================

TEKİRDAĞ'DA UMDUĞUNU BULAMAYAN BALIKÇILAR KARADENİZ'E AÇILDI

TEKİRDAĞLI balıkçılar, Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca açıldıkları Karadeniz'de bol hamsi yakaladı.

Tekirdağ'dan, Karadeniz'e avlanmaya giden balıkçılar, çevirme ağlarla 3 bin kasa hamsi yakaladı. Balıkçı İdris Şeremet, bu yıl balıkçının kurtarıcısının hamsi olduğunu dile getirdi. Şeremet, yeni yılda güzel hamsi avcılığı yaptıklarını belirterek, "Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Çok şükür bu aralar kıyıya ağlarımız boş dönmüyoruz. Sezon böyle hamsiyle devam edecek gibi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Balıkçı teknesine yüklenen hamsiler

-Tayfaların teknede çalışmaları

-Kasalara yüklenen hamsiler

-Denizden ağ çekilmesi

-Ağ içindeki balıklar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

=======================================

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (2)

'DİYARAKIR TERÖRLE DEĞİL, İSTİHDAMLA ANILSIN'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da katıldığı 'İl Danışma Toplantısı'nın ardından bakanlığı bünyesinde kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi.

Dün düzenlenen toplantıyla Diyarbakır adına birçok projeyi istişare ettiklerini, kent adına önemli kararlar aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, Diyarbakır'ın terörle değil, kültür faaliyetlerle, istihdamla anılmasını istediklerini aktardı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır'da yapılacak 2 bin konuta 22 bin başvurunun olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Sanayi ve Peyas mahallelerinde kentsel dönüşüme kapsamına alınması gereken ve deprem riski taşıyan 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sanayi ve Peyas mahallelerinde yaşayanlar ister kendi yerlerinde isterse Kayapınar ilçesindeki Talaytepe mevkisine yapacağımız konutlardan faydalanabilirler. Talaytepe'de çok önemli proje yürüteceğiz. İçerisinde millet bahçesinin, yürüyüş yollarının olduğu, kültürümüzü yansıtacak bir master plan çerçevesinde Diyarbakır'ın yeni uydu kenti diyebileceğimiz Talaytepe mevkisine kent tasarım projesi hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında bin konut inşa edeceğiz. Bu proje bölgeye örnek olacak bir proje olacak."

6 MİLYON METREKARELİK ALANDA SANAYİ SİTESİ KURULACAK

Bakan Kurum, şehir içindeki küçük sanayi sitelerin taşınması için Bağlar ilçesindeki Oğlaklı mahallesinde 6 milyon metrekarelik alanda yeni bir sanayi sitesi inşa edileceğini belirterek, "Şehir içerisindeki küçük sanayi sitelerin taşınması amacıyla rezerv ve sanayi alanı ilanı yapıyoruz. Bu ilan çerçevesinde küçük sanayi sitelerin dönüşümünü sağlamak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi amacıyla modern sanayi sitesi yapımı için küçük sanayi sitelerine bu alanın tahsisini gerçekleştireceğiz" dedi.

DAĞKAPI MEYDANI YENİLENECEK

Diyarbakır'da istihdamın artırılması adına lojistik organize sanayi bölgesi yapımı için 2 milyon metrekarelik alanı valiliğe tahsisinin yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, Diyarbakır için en önemli projelerden bir olan Dağkapı Meydanı'nı yenileme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Karacadağ'daki Kesiştepe mevkisinde Diyarbakır'ımıza yakışmayan vahşi depolama sahası var. Bu vahşi depolama sahası sebebiyle vatandaşlarımız oldukça rahatsızlar. Diyarbakır'a yakışacak modern depolama sahası yapımı için bir çalışma yürüteceğiz. Vahşi depolamaya son verecek, buradaki çöpten enerji üretip, ekonomisine katkı sağlayacak projeyi yürüteceğiz. Daha önce iyileştirme çalışması yaptığımız Melik Ahmet Caddesi'nde bozulan yol ve altyapının yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak aktardık. Diyarbakır'ın için önemli olan bir diğer projemiz ise Dağkapı Meydanı'nda kentsel yenileme projesini gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında Dilan Sineması binasını kültür merkezi yapacağız. Diyarbakır'a yapılması gereken projeleri gece gündüz hizmet etmek suretiyle yapmaya gayret göstereceğiz. Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan daha iyi bir seviyeye çekmektir" diye konuştu.

BAKAN KURUM, SUR'DA YAPIMI SÜREN KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile birlikte, terör örgütü PKK'nın Sur ilçesinde hendek olaylarının ardından inşa edilen konutları inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında 7 bin 200 konuta zarar verdiğini söyledi. Mağdur olanların yüzde 85'i ile anlaşma sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Hain terör örgütü PKK'nın Sur ilçemizde verdiği zararları tüm Türkiye'miz biliyor. 160 hektarlık alanda 7 bin 200 hak sahibimizin bulunduğu evlerine terör örgütü zarar verdi. O gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, Sur'u yeniden ihya ve inşa etmek için terör örgütüne net bir şekilde cevap vermek, evlat nöbeti tutan anneleri için Diyarbakır'ın birliği, beraberliği için hızlı bir şekilde burada inşa çalışmalarına başlandı. 7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85'i ile anlaşma sağladık. Bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da TOKİ tarafından yapılan konutlardan verdik. Kalan hak sahipleriyle görüşmelerimizi tamamlayarak, Sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Bölgedeki tüm tescilli kültür varlıkları, medreseler, camilerimiz, kiliselerimiz korunak, terör örgütünün verdiği o zararlar inşa edilerek yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açılıyor. Sur'da 504'ü konut, 147'isi iş yeri, 9 butik otelin inşa çalışmaları sürüyor. Bu inşa çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak, 2021 yılına geldiğimizde yeni bir Sur, tarihi güzellikleriyle bize emanet edilen terör örgütünün zarar verdiği kültür varlıkların yeniden inşa edilmiş haliyle, evlat nöbeti tutan aileler, şehit aileleri için Sur'u en iyi şekilde ihya edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Bakan Murat Kurum'un Suriçinde inceleme yapması

Bakanın yeni yapılan yapıları dolaşması

Bakanın yapılarla ilgili bilgi alması

Murat Kurum'un açıklaması

Bakanın ve beraberindekilerin Kurşunlu Cami'yi gezmesi

Genel ve detay görüntüler

+++

-Bakan Kurum'un basın toplantası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

============================================================

BAKAN TURHAN: BU YIL, SİVAS'A KADAR ANKARA'YI YÜKSEK HIZLI TRENLE BAĞLAYACAĞIZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İnşallah bu yıl içerisinde eğer bir kaza bela olmazsa Sivas'a kadar Ankara'yı hızlı tren ile bağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, dün sabah saatlerinde geldiği Kırıkkale'de, 'Ankara-Sivas' hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Turhan, "Bugün Kırıkkale'de, ülkemizin önemli projelerinden biri olan 'Ankara-Sivas' hızlı tren şantiyesinden biri olan Kırıkkale ayağını yerinde inceledik. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde hizmet siyasetini gerçekleştirmiştir. Hizmet siyasetinden maksadımız, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, hak ettiği yere ulaşmasıdır. İşte Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat yapılıyor. Bugün ülkemizde Ankara, İstanbul, Konya üçgeninde 40 milyona yakın nüfus bu hizmetten yararlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde eğer bir kaza bela olmazsa Sivas'a kadar Ankara'yı hızlı tren ile bağlayacağız. Bu bölgede yaşayan, bu güzergahın etrafında yaşayan, Orta Anadolu Bölgesindeki sadece bu güzergahın geçtiği iller değil, onun etrafındaki komşu iller de inşallah bu hizmetten faydalanacak" ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, konuşmasında şunları kaydetti:

"2002 yılından bugüne kadar ülkemizde yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişim belli. Bunları burada konuşmak çok zaman alır, buna gerek yok. Bunu halkımız, insanımız biliyor ve bildiği içinde AK Parti'yi 18 yıldır tek başına iktidara getiriyor. Yerel yönetimlerde, ekseriyetle merkezi yönetimlerde kesintisiz tek başına iktidara getiriyor. Milletimiz, özellikle 1950'li yıllarından sonraki siyasi dönemleri yakından tanımış ve Türk siyasi hayatında yaşanan badirelerin, inişlerin çıkışların bu ülkeye neler kaybettirdiğini çok iyi biliyor."

'KANAL İSTANBUL'U İNŞALLAH YAPACAĞIZ'

Ulaşımla ilgili ülkeyi, doğu-batı, kuzey-güney hattında, Avrasya'nın kalbinde bir kavşak noktası yapacaklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Bunun için de Kanal İstanbul'u inşallah yapacağız. Ana muhalefet partisi, Kanal İstanbul'la ilgili, her önemli projemizde olduğu gibi, bu ülkede bugüne kadar yapılmış olan büyük projelere karşı çıkığı gibi buna da karşı çıkıyor. Kanal İstanbul, İstanbul'un kaderini değiştirecek olan, bu ülkeninin kaderini değiştirecek olan bir projedir. Bir deniz yolu projesidir. Bu projenin yapımıyla ilgili olarak dünyanın her tarafından ilgi ve alaka vardır. Bu projenin içinde bulunma arzusu vardır. Bu proje önemli bir projedir. Deniz ulaşımı projesidir. İstanbul'un yakınında olması dolayısıyla bir şehircilik projesidir. Dünyanın başkentinin sınırları içinde olması dolayısıyla Asya'yı Afrika'ya, Avrupa'ya bağlayan deniz yollarının geçtiği bir noktada olması dolayısıyla da bir medeniyet projesidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Bakan Turhan'ın karşılanması

-Bakan Turhan'a hediye takdimi

-Bakan Turhan'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

=========================================

TIR DEVRİLDİ, OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kuş yemi yüklü TIR orta refüje devrildi. TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Derince Yenikent mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 76 DG 296 plakalı kuş yemi yüklü TIR kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan TIR, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri tarafından aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Trafiğe kapanan yol

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ DERİNCE(Kocaeli),

===============================================

TARİHİ KİLİSE, ŞEHİR KÜTÜPHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

KAYSERİ'de, 2012 yılında 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen tarihi Meryem Ana Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülerek, düzenlenen törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gençlerimiz buraya geldiklerinde bu binanın büyüsünden etkilenip, mimar veya iç mimar olmaya karar vereceklerdir" dedi.

Tarihi Kiçikapı Mahallesinde 1835-1838 döneminde yaptırılan ve 1'inci Dünya Savaşı'na kadar faaliyetini sürdüren kilise, daha sonraki süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı. Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin tarihi yapısının korunması için restorasyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda tarihi kilise Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Kütüphane içerisinde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. Şehir Kütüphanesi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'KÜTÜPHANEMİZ, GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK'

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri'nin kültür ve turizm açısından yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yapılan kütüphanemiz sadece restore edilmekle kalmamış. Gençlerimiz buraya geldiklerinde bu binanın büyüsünden etkilenirler. Burada ders çalıştıkları zaman mimar veya iç mimar olmaya karar vereceklerdir. Aldığı ilham ile de dünyada yarışacak yeni binalar yapacaklardır. Kültür mirası da budur. Buradan aldığı ilham ile belki de kendisine yol haritası çizecektir. Kültürün yaşam tarzı olduğunu görebiliyoruz. Yapılan kütüphane basit bir iş değildir. Bu binanın restorasyonunu önemini iyi bilmek gerekiyor" dedi.

'HOŞGÖRÜNÜN MERKEZİ KAYSERİ'DİR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, şehri kalkındırmak ve hizmet etmek için göreve geldiklerini vurgulayarak, "Kayseri adeta açık hava müzesidir. Amacımız şehrimizi kalkındırmak ve daha güzel hizmetler elde etmektir. Hoşgörünün merkezi de Kayseri'dir. Kayseri'ye nerden bakarsanız bir tarih kokuyor. Biz tarihe sahip çıkma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler çalışırken kütüphanelerimizin de sayısını artırmaya çalışıyoruz. Kütüphanemizden 6 gün içerisinde 60 bin yavrumuz faydalandı" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

-Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

-Kütüphaneden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

=========================================

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ AMOR, GAZİANTEP'TE

AVRUPA Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

AP Türkiye Raportörü Amor, Gaziantep'te mülteci entegrasyonu ve Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkilerinde belediyelerin rollerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Restoranda düzenlenen toplantıya; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Nacho Sanchez Amor, "Gaziantep'e gelmemin en büyük sebebi, çok büyük bir göç sorunu ile karşı karşıya kalmış olan Türkiye'de bu kentte uygulanmış olan mükemmel bir entegrasyonu yerinde görmek istedim. Ben burada insani bir şekilde yönetilen bu entegrasyon politikalarını yerinde görmek için buraya geldim. AB- Türkiye ilişkileri içinde nasıl daha fazla muhatap ile görüşmeler sağlayabilir, yerel idareler AB nezdinde nasıl temsil edilebilir, bu konuda neler yapılabilir, diye önerilerde bulunmak adına yine buraya gelmek istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Nanco Sanchez Amor'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

=======================================