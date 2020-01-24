DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KARDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ, 3 SAATTE KURTARILDI

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yoldan görüntüler

-Ekiplerin çalışması

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLAN KAR SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

ZONGULDAK'ta dün etkili olan kar, şehirlerarası yollarda sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul yolunda kayan bazı araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.

Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri zaman zaman TIR'ların geçişine izin vermedi. Kar nedeniyle bazı TIR'ların yokuşları çıkamadığı görüldü. Yolda kalan sürücüler ise araçlarına zincir taktı. Trafik ekipleri yollarda sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi tedbir amaçlı öğretmenevine yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda kalan araçlar

-Yolda kalan sürücü ile röp.

Karda ilerleyen araçlar

-Karda oynayanlar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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ADANA'DA ORMAN YANGINI

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde önlemler alındığı belirtildi.

İlçeye bağlı Çorlu Mahallesindeki dağlık alanda dün akşam saat 18.00 sıralarında yüksek gerilim hattından kaynaklı orman yangını çıktı. Köy Muhtarı Ali Karabacak'ın durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi. Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de destek vermesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde arazöz ve iş makineleriyle önlemler alındığı bildirildi. Yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını belirten muhtar Karabacak, tehlikenin devam ettiğini, köylerinin akciğeri olan ormanın kül olduğunu söyledi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, henüz tam olarak ne kadar alanın yangın sonucu zarar gördüğü sabah saatlerinde belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, depoda hasar oluştu.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi Muhsin Özbay Caddesi'ndeki mobilya deposunda çıktı. Depodan çıkan dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şiddetli fırtına nedeniyle bir anda büyüyerek depoyu saran yangına müdahale etti. Deponun ön kısmını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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İSLAHİYE'DE EV YANGINI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde 2 katlı bir evin üst katında çıktı. Suriyeli Habboş ailesinin yaşadığı evde kimsenin olmadığı sırada alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çamlıca mahallesi

-Yangın çıkan ev

-İtfaiyeciler evde

-Mustafa Habboş ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çöktüğü açıklanmıştı. Çöken binaların haricinde, birçok evde hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, depremin etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Evinde oluşan derin çatlakları gösteren vatandaşlardan Seyit Alp, "Benim duvarım komple çatladı. Deprem anında dışarıdaydım ama çok büyük bir depremdi. Aşırı derecede korktuğumuzu söyleyebilirim. Geceyi dışarıda geçirdik. Herkes köy meydanında ateş yaktı. Artçı depremler sabaha kadar devam etti" dedi.

Musalar Mahallesi Muhtarı Nurettin Yıldız ise, "Depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD büyük bir çadır kurdu ancak vatandaş küçük çadırlar talep etti. Ben deprem sırasında evimdeydim ve muhtarlık binasının da bulunduğu köy meydanına geldim. Akşam burası çok kalabalıktı. Buradaki vatandaşlara hem gıda hem giysi yardımı yapıldı" diye konuştu.

'YERİN ALTINDA KALDIK SANDIM'

Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mustafa Demir, "Evde çok büyük bir panik yaşandı. Evde iki tane yatalak hastamız vardı. Korkuyla onları dışarıya taşıdık ve geceyi zor şartlarda sokakta geçirdik. Köy meydanında ateşler yaktık. Sabaha kadar dışarda oturduk ve kimse evine girmedi. 15-20 dakika arayla sürekli deprem olmaya devam etti. Evimizde çatlaklar oluştu" dedi.

Deprem anında koltukta oturduğunu söyleyen Nezaket Taşdemir, "Meyve soyuyordum ama meyveyi bile soyamadım. Ortalık yıkılıyor sandım. Çok korktum. Deprem biter bitmez dışarı çıktık. Yüreğimiz kalktı. Yıkıldık, yerin altında kaldık sandım. Çok şükür ki kimsenin canına bir şey olmadı. Evlerimizde çatlaklar var ama çok şükür ki can kaybı yok" şeklinde konuştu.

DEPREMZEDELER 2'NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak önceki geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor. Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu. Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Muhabir anonsu

Yıkılan binalardan görüntü

Evlerin içinde oluşan çatlaklardan görüntü

Köy meydanında ateş yakan vatandaşlar

Vatandaşlarla röp.

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-Ateş başında ısınan vatandaşlardan görüntü

-Ekipler tarafından barınma çadırının kurulmasından görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Mahalleden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Hande NAYMAN - Mücahit BEKTAŞ/ AKHİSAR(Manisa),

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DEVRİLEN GREYDERDE MUHTAR ÖLDÜ, 2 OPERATÖR YARALANDI

ÇORUM'da karla mücadele çalışması yapan greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen greyderin kabininde sıkışan muhtar Kenan Kümbet (55) hayatını kaybetti, 2 operatör yarlandı.

Kaza, dün merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Köyde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, eğimli yolda devrildi. İş makinesinin içindeki kabinde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet ve operatörler Murat Şahin ile Mertcan Üçtepe, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, muhtar Kenan Kümbet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan greyder operatörleri, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kümbet'in cenazesi, iş makinesinin yardımıyla itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan greyder

-Muhtarı greyderden çıkarma çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mustafa Akpirinç (16) yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şanlıurfa-Siverek yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akpirinç'e plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sürücü otomobiliyle kaçarken, yola savrulan Akpirinç'i ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Akpirinç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpirinç, buradan Şanlıurfa'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Akpirinç'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarmanın Akpirinç'e çarpıp kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yerde yatan yaralı genç

-Toplanan sürücüler

-Yaralıyı karga tulumba taşımaları

-Yaralı gencin otomobile konulması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ ŞANLIURFA,

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Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü (2)

ESKİ EŞİNİN YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ

Kahramanmaraş'ta 11 bıçak darbesi ile öldürülen Murat Firdevsoğlu cinayetini araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet anında olay yerinde bulunan Firdevsoğlu'nun bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Hatice T.'yi (34) ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İFADESİ İNANDIRICI BULUNMADI

Ağlayarak ifade veren Hatice T., "Aracı ben kullanıyordum, eşimi çalıştığı fabrikaya bırakacaktım, aracımız burada arıza yaptı, eşim araç dışına çıkınca saldırıya uğradı. Çevreden yardım istedim. Karanlıkta kimseyi net göremedim" dedi.

Polis, Hatice T.'nin ifadesini inandırıcı bulmadı ve araştırmasını derinleştirdi. Yapılan çalışma sonunda Murat Firdevsoğlu'nun Hatice T.'nin yeğeni Mehmet T. (23) tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, yeğeni gözaltına aldı.

'BUJİ BAŞLIĞINI GEVŞETİP GÜZERGAH ÜZERİNDE ARIZA YAPMASINI BEKLEDİM'

Mehmet T., sorgusunda suçunu itiraf ederek cinayeti halası Hatice T. ile birlikte planlandıklarını söyledi. Halası ve eniştesi Murat Firdevsoğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve cinayeti bazı özel sebeplerden dolayı işlediğini belirten Mehmet T., olayı şöyle anlattı:

"Bir plan yaparak Kanuni Mahallesi'ndeki evin önünde aracın buji başlığını gevşettim. Daha sonra güzergah üzerindeki arazide bekleyerek aracın arıza vermesini bekledim. Karanlık bir yere geldiğinde araç arıza verdi. Kar maskesi ve eldiven takıp eniştem araçtan inince bıçakladım. Bu sırada eniştem biber gazı ile karşılık vermeye çalıştı. Olayı, halam ile birlikte planladık."

'CİNAYET İŞEYECEĞİNİ BANA SÖYLEDİ'

Mehmet T.'nin ifadesi üzerine Hatice T. tekrar sorguya alındı. Kadın, sorgusunda suçunu itiraf ederek, "Cinayet işleyeceğini bana söyledi. Haberim vardı, engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi. Hala ve yeğen, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehmet T. polisler arasında

-Hastaneye alınması

-Hatice T. polisler arasında

-Hatice T.'nin hastaneye alınması

-Muayeneye götürülmesi

-Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis otolarının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilesinde evli olan Nuri E. (32), imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Eroğlu, ilk ifadesinde, sabah ava gitmek için tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Akpınar köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Nuri E., iddiaya göre imam nikahlı ikinci eşi Şerife Beceren'in ilçe merkezindeki evine geldi. Nuri E.'nin av tüfeği ile vurduğu Şerife Beceren, komşuların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Beceren, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Anne ve babası ile birlikte hastaneye gelen Nuri E. ise gözyaşları içinde feryat etti ve baygınlık geçirdi. Doktorların müdahalesi ile kendine gelen Nuri E., polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nuri E., ilk ifadesinde, sabah ava gideceğini ve bu nedenle tüfeğini kontrol ederken kazayla ateş aldığını ileri sürdü.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Ölen Şerife Beceren'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden görüntüler

Şerife Beceren'in acılı anne anne ve babası

Fotoğraflar

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

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HUSUMETLİ OLDUKLARI KİŞİYİ BIÇAKLAYAN BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

BURDUR'da aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaralayan İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça serbest bırakıldı.

Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, önceki gün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba- oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı, burada ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Akça ve Hüseyin Cevahir Akça, polis merkezine götürüldü. Dün işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. İsmail Akça 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Hüseyin Cevahir Akça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, yaralanan Emre Taşçı'nın ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntülerle

Haber: BURDUR,

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KAYIP KADER BUSE'NİN ANNE VE BABASINDAN 'GELMESİN 24 OCAK' PAYLAŞIMI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'taki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası ve annesi, sosyal medyadan yaptıkları 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımıyla yürek burktu.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Tam 1 yıldır Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı.

Kader Buse Acar'ın acılı babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Acar ise 365 gün boyunca kızlarından gelecek bir haberi bekledi. Zaman zaman kızlarına olan özlemleri ve yaşadıkları acıyı sosyal medyadan paylaşan acılı anne ve babanın son paylaşımı ise yine yürekleri dağladı. Kızlarının kaybolduğu gün olan 24 Ocak'ın gelmesini istemeyen anne ve baba, paylaşımlarında, "Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26.33 saniyeö ifadelerine yer verirken, aralarında Kader Buse'nin bebeklik ve çocukluk hallerinin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafı yayınladı.

Ahmet ve Ayla Acar çiftinin kızlarını arama çalışmalarında çekilmiş bazı görüntüler ve Kader Buse için hazırlanmış bazı videolara da yer verdiği paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Diğer yandan Kader Buse Acar için bugün öğle vakti ailesi tarafından mevlit okutulacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntüler

Fotoğraflar

Haber: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yaralı olarak bulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili jandarmanın çocuğun dayısı V.T., ile mahalleden 2 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Mahalle halkının da olayla ilgili ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Muhammed Veli'nin amcası Davut Dümez, "Bu cinayettir, failinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Muhammed Veli'nin amcası Davut Dümez, yeğeninin cinayete kurban gittiği belirterek, failinin bulunması için çağrıda bulundu. Dümez, "Hem kendi ailem adına hem köyüm adına büyük bir acıdır. Önce Allah'a havale ediyoruz. Sonra devletimize güveniyoruz. En kısa zamanda her kim olursa olsun bunun gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz. Şu an biz de mağduruz. Nedir, neyin nesidir, biz de bilmiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem köyümüz adına hem de ailem adına bunun gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz " dedi.

'SESİN GELDİĞİ YERE GİDİNCE GÖRDÜK

Muhammed Veli kaybolduğunda arama çalışmalarına katılan mahalle halkından Mehmet Emin Kızılay ise metruk evde çocuğu bulduklarında yaralı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akşam kahveye gittim. Saat 21.30 sıralarıydı. Televizyonda film izliyordum. Caminin hoparlöründen kayıp anonsu yapıldı. Bir el feneri alıp aramaya başladım ben de. Arama sırasında Muhammed yaralı halde dayısının elindeydi. Hastaneye götürmüşler. Çocuğun karnında yüzünde ve boğazında çizikler vardı."

'KORKTUM KENDİMİ DUVARA VURDUM'

Mahalle halkından İsmail Katar da, Muhammed'in dayısı tarafından metruk evde bulunduğunu ifade ederek, "Anonsu duyan herkes dışarı çıkıp çocuğu aramaya başladı. Aradan 15 dakika geçmeden çocuk bulundu. Çocuğu bulan da dayısı oldu. Daha sonra beraber hastaneye gittik. Hastanede de zaten gerekli müdahaleleri ama kurtaramadılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Muhammed'in yaralı bulunduğu metruk yapı

Görgü tanığı Mehmet Emin Kızılay'ın röportajı

Görgü tanığı İsmail Katar'ın röportajı

Amcası Davut Dümez'in röportajı

Yas yeri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Selim KAYA/ ÇINAR(Diyarbakır),

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ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KÜBRA ÖĞRETMENİN ANNESİ: O GÜN SON KEZ SARILDI BANA

MERSİN'de, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Davut Demir (41) üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Kübra öğretmenin annesi Sebirhan Aşkın'ın duruşmada "Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. O gün akşam öldürüldü. En ağır cezayı alsın" dedi. Demir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Tutuklanan Davut Demir hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması dün 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın üçüncü celsesine Kübra öğretmenin annesi ve kardeşleri de katıldı. Duruşmada Kübra öğretmenin olaydan önce buluştuğu öğretmen arkadaşları ifade verdi. Buluştuklarında Kübra'nın tedirgin olduğunu, bir şeylerden korktuğunu söyleyen tanıklar, hayat dolu olan Kübra öğretmenin o gün hiç gülmediğini söyledi.

ANNE AŞKIN: SANKİ SON KEZ SARILIYOR GİBİYDİ

Duruşmada söz alan anne Sebirhan Aşkın'ın sözleri ise salondakileri duygulandırdı. Olay günü 14 Şubat dolayısıyla kızının kendisine çiçek aldığını söyleyen anne Aşkın, "Kübra elinde çiçekle eve geldi. Bana çiçek almış. Dedim 'kızım ben senin sevgilin değilim ki neden bana çiçek aldın'. Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. 'Otur' dedim 'arkadaşlar bekliyor' deyip çıktı. Evden çıktıktan sonra 10 defa aradı beni. Tehdit edildiğimiz için merak ediyordu bizi. O gün akşam öldürüldü. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kübra öğretmenin kardeşleri Saliha ve Zehra da ablalarının son zamanlarında tedirgin olduğunu, tehditler aldığı için korkarak işe gidip geldiğini söyledi.

AVUKATLARADAN 'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' TALEBİ

Duruşmada savunma yapan Kübra Aşkın'ın avukatı Sevim Küçük, zanlının olayı önceden tasarladığını, 'kasten öldürme' suçundan açılan davanın 'tasarlayarak insan öldürme' suçuna çevrilmesini talep etti. Küçük ayrıca, iyi hal indirimi uygulanmamasını da istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyası eksikliklerin giderilmesi ve mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Duruşma öncesi çok sayıda kadın, adliye önüne gelip Kübra Aşkın davasına sahip çıktıklarını belirterek pankart açtı. Adliye önünde yapılan açıklamada, "Kübra Aşkın geçen yıl 14 Şubat'ta 'eşitlik olmadan aşk olmaz' diyerek sokaklara çıktığımız bir günde, boşandığı erkek tarafından katledildi. Bugün buradayız, çünkü erkek egemen sistemin ve erkek yargının yakasını bırakmıyoruz. Bugün davanın takipçisi olmak, Kübra Aşkın'ın katili haksız tahrik indirimi almasın, iyi hal indirimi ile ödüllendirilmesin diye buradayız. Erkek yargı, erkekleri cesaretlendiren indirimlerle potansiyel katiller yaratmasın diye buradayız. İktidar politikaları sayesinde yaşanan cinsiyet kırımına 'artık yeter' demek için buradayız. Bugün buradayız çünkü yaşamak istiyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için mücadeleye devam edeceğiz. Katilin en yüksek cezayı alması için kadın dayanışmasını büyüteceğiz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açıklama yapan kadınlardan görüntü

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

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HALK OTOBÜSÜNDE SÜRÜCÜ VE YOLCU KAVGASI KAMERADA

ÇORUM'da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücünün yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile yaralandığı kavga ve kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Önceki gün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi İpekli mevkisinden halk otobüsüne jetonu olmadığı halde binen yolcu A.Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı. Sürücü ve yolcu arasındaki tartışma, otobüs hareket halindeyken kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarpıp, durdu.

Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü İlhan Aybul, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aybul'un şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Sürücü İlhan Aybul, "Otobüse binen yolcu 'jetonum yok' dedi. Daha sonra, 'çocuklar jetonunu getiriyor' dedi. Gelen giden olmadı, ben yine de söylemedim. 'Arkadaki kadına neden bağırdın' diyerek, yanıma geldi. Ne bağırması dedikten sonra, kapıyı açtım inmesi için ama inmedi. Bana vurmaya başladı. Otobüs seyir halindeydi ve içinde yolcular vardı. Otobüs direğe çarparak durabildi. O esnada otobüste 40 kişi vardı. Ne olduğunu dahi anlamadım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga ve kaza anı ile yolcuların yaşadığı korku otobüste bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, yolcuların araya girdiği sırada otobüsün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Halk otobüsünün hareket halindeyken kavga

-Direğe çarpma anı

-Otobüs şoförü ile röp.

-Yolcularının halk otobüsünü terk etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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AK PARTİ'Lİ İBRAHİM AYDIN VE EŞİ KAZA GEÇİRDİ

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Aydın'ın belinde kırık olduğu değerlendirilirken, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Antalya- Burdur yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın yönetimindeki 07 LJF 88 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin kontrolsüz kavşakta önüne çıkması üzerine yolun sağına doğru manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Otomobil, Aydın'ın otomobiline çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi. Belinde kırık olduğu değerlendirilen AK Parti'li Aydın'ın, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.Eşi Emine Aydın'ın ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İbrahim Aydın'ın sedyede detay

-Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan detay

-Hastaneye içinden genel detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

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EVİNİN ATEŞE VERİLMESİYLE ÖLEN GAMZE TOPRAĞA VERİLDİ, ANNESİ FENALAŞTI

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki evde çıkan yangında yaralanan, tedaviye alındığı hastanede ölen Gamze Ak (37), dün son yolculuğuna uğurlandı. Olayda kendisi de yaralanan ve evi ateşe verdiğini kabul eden Gamze Ak'ın dini nikahlı birlikte yaşadığı Fatih Alp Ü.'nün tedavisi ise sürüyor.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde, geçen pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ü. ile Gamze Ak yaralandı. Yaralılar, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gamze Ak, ambulansla, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ak, önceki gün doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatih Alp Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yapılan araştırmada, evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Dini nikahlı eşi Gamze Ak ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.'nün benzin döküp evi yaktığı öğrenildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.'nün ifadesinde evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Nazilli'ye getirilen Gamze Ak için Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Kanalyolu Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Törende büyük üzüntü yaşayan anne Şenay Ak, fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda kişinin katıldığı törende kılınan namaz sonrası Gamze Ak, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan CHP Kadın Kolları üyeleri, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir kadın cinayetidir. Yakılarak ölümüne neden olunan Gamze için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Cinayeti işleyenin en ağır cezayı alması için çaba sarf edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıldıztepe Mahallesinde bulunan Kanalyolu camisinden detay görüntüler.

Cenaze namazından görüntüler.

Cami hocasının helallik istemesi

Cenazenin omuzlar üzerinde götürülüşü

CHP Kadın kollarının kadın cinayeti ile ilgili açıklamaları

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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LİCE'DE, TOPRAĞA GÖMÜLÜ 1 TON 351 KİLO ESRAR BULUNDU

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Lice ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle Lice'ye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin ile arazide yapılan aramada, 3 farklı noktada toprak altına, bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jandarma ekiplerin toprak altındaki esrarı çıkarması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

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SAKARYA'DA 588 BİN UYUŞTURUCU, 3 MİLYON CİNSEL İÇERİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ

SAKARYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin hapı ele geçirildi. 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi hakk

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis kamerası görüntüleri

-Baskın anı

-Arama yapılması

-Uyuşturucuların çıkarılması

Haber: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

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AĞAÇLARI KESİLEN ÇEVRECİ MUHTARA DESTEK

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkardığı için kimliği belirsiz kişilerce kesilen Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu'na, kent protokolü ve birçok sivil toplum kuruluşu destek ziyaretinde bulundu.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak önceki gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti. Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı. Kılıçoğlu'nu kötü gününde yalnız bırakmamak için birçok sivil toplum kuruluşu, olayın olduğu yerde basın açıklaması düzenledi. Olayın gerçekleştiği seraların önünde yapılan açıklamaya, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda muhtar katılarak Kılıçoğlu'na destek verdi. Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, ziyaretlerin ardından Kılıçoğlu'nun serasında tespit çalışmaları yaparak teknik destek yapacaklarını belirtti.

CEZASINI ÇEKSİNLER

25 yıldır verdiği emeklerin bu şekilde katledilmesini sineye çekebileceğini belirten Muhtar Kılıçoğlu, "Topluma böyle zarar veren kişiler hala aramızda dolaşıyorsa, bu toplum için büyük bir yaradır. Benim emniyet teşkilatından hiçbir şüphem yok. Sağ olsun herkesin destek vereceğimden de şüphem yok. Yapan kişilerin isimlerini emniyete bildirdim. Bunların bir an önce toplum önünde cezasını çekmesini istiyorum. Bunlar cezasını çekmezse ben de insan olarak aynı hareketi onlara yapmaya çalışabilirim. Şimdi böyle bir düşünceye sahip değilim, ama bugün benim malımın başına gelen canıma da gelecektir. O yüzden umarım en kısa zamanda sonuca ulaşır. Çünkü bu olay Mersin için ve Türkiye için yüz karasıdır" dedi.

'EN KISA SÜREDE YAKALANACAKLAR'

Yaşananların muhtarın şahsına olmadığını ifade eden CHP Milletvekili Alpay Antmen, "Orman katliamına 'dur' diyen, vatanını milletini seven bir insana yapılmış bir göz dağıdır. Ben emniyet güçlerimizin en kısa sürede bu olayın faillerini bulacağına inanıyorum. Ormanlar bizim akciğerimiz, ormanlar bütün devletin, bütün halkın malı. Buna göz diken kişilerin bu eylemi ortaya çıkaran ya da bu eylemi kınayan veya kendi vatanını milleti savunan bir kamu görevlisine bunu reva görenlerin yaptıkları hiç anlaşılır değil. Muhtarımıza da tekrardan geçmiş olsun, eminim ki yapanlar en kısa sürede yakalanacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhtar Veysel Kılıçoğlu konuşurken

-CHP Milletvekili Alpay Antmen konuşurken

-Muhtarlar adına konuşan bir kişi

-Olay yerindeki polislerin görüntüsü

-Polis araçlarının görüntüsü

-Serada kesilen ağaçlardan genel ve detay görüntü

-Seranın içinde gezenler

-Bir kadın kesilen ağacı gösterirken

-Seranın içine bakanlar

-Sera içinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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AKYAKA'DA DENİZ YİNE ÇEKİLDİ

MUĞLA'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alan Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi.

Muğla Akyaka'da, deniz suyu yine çekildi. Yaklaşık 30 metre çekilen sular ilginç görüntüler oluşturdu. Çevre esnafı ve balıkçılar, "Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son aylarda ege bölgesinde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Bu tamamen doğa olayıdır" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, o anlar görüntülerken, çocuklar da oluşan adacıklarla oyun oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Haber: MUĞLA,

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ŞIRNAK'TAN İDLİB'E 2 TIR'LIK İNSANİ YARDIM

ŞIRNAK'ta, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında, 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi İdlib'teki siviller için yola çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'teki sivillere ulaştırılması amacıyla Şırnak Valiliği'nce toplanan 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemeleri gönderildi. TIR'ları göndermek için düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ın ekonomik açıdan önde gelen bir kent olmadığına dikkat çekerek, empati konusunda bu durumu en iyi anlayan kent olduğunu söyledi. Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin katkılarıyla bu yardımlar toplandı. Belki Şırnak ilimiz ekonomik yönleriyle önde olan bir ilimiz değil ama bu anlamda empatiyi en iyi yapacak illerimizden bir tanesi. Niye? Çünkü uzun yıllar burada köyünde ilçesinde, şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar çekti. Zaman zaman köylerinden ayrılmak durumunda kaldılar. Şehir merkezlerinde yine çukur barikat dönemlerinde bölücü terör örgütünün yaşattığı sıkıntılar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimizin yeniden ayağa kalkması hususunda gerekli adımlar atıldı. Şu anda hem güvenlik açısından hem de kamu hizmetlerinin tekrar yatırımlarının hayata geçmesi, belli noktalara gelmesi açısından önemli mesafeler almış durumdayız. Ülke olarak yaklaşık 4 milyon göçmen misafir ediyoruz. Son dönemlerde, Suriye'de, İdlib'te yaşanan olaylar nedeniyle binlerce insan bizim sınırlarımıza doğru yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Tabi orda yaşlılar, kadınlar, çocuklar uygun olmayan şartlarda, bir şekilde yollarda. Oluşturdukları kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizde Şırnak ili olarak bir nebze olsun onların yaşam koşullarına, beslenmelerine barınmalarına, giyinmelerine katkımız olduysa ne mutlu bize."

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından TIR'lar dua eşliğinde İdlib'e gitmek üzere yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yardım tırlarından görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Vali Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ İDİL(Şırnak),

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GAZİANTEP'TE GÜNEŞTEN 45 MİLYON KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çevre dostu güneş enerji santrali, yılda 45 milyon kilovat elektrik üretiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Leçe mevkiinde 600 dönüm arazi üzerine 100 bin güneş paneliyle kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) tarlası, yılda 45 milyon kilovat güneş enerjisi üretiyor. Son iki yıldır tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan GES'te üretilen enerji Fevzipaşa Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım şirketi tarafından depolanarak ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Türk-Alman işbirliğiyle kurulan 600 dönüm alan üzerine 100 bin güneş paneli ile bin invertörün yer aldığı yüzde yüz temiz enerji santralinde 50 kişi istihdam ediliyor.

Türkiye'nin sayılı güneş enerji tesisleri arasında yer alan tesisin müdürü Elektronik Mühendisi Mehmet Engin Tur, "Tesisimiz 25 megavat olarak hizmet vermektedir. Tesisimizde Alman solar panelleri kullanılmıştır. Alman invantörlerimiz mevcuttur. 600 dönüm üzerine kuruludur. 100 bin panel mevcuttur. 45 milyon kilovat üretim yapmaktadır. Bu üretimi direkt dağıtım şirketine vermekteyiz. Şirket aracılığıyla da ilçemize sunulmaktadır. Tesisimiz büyüklük ve üretim kapasitesi olarak Güneydoğu'da ise birinci sıradadır. 50 kişi istihdam etmekteyiz. Güneş enerji sistemi olarak, diğer enerji kaynaklarına göre daha yeşilci, çevre dostudur. Yaz döneminde İslahiye'nin tüm elektrik ihtiyacını tesisimiz karşılamaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güneş tarlası

Dron görüntüsü

Güneş tarlasında genel

Mehmet Engin Tur ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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ATIK HURDA MALZEMELERDEN TOPRAK ANALİZ CİHAZI YAPTI

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), çevreden topladığı atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı. Çevre bilincine dikkat çekmek için 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Satış fiyatı 1500 ile 3000 lira arası değişen toprak analiz cihazını 250 liraya mal ettim. Hem ekonomiye destek oluyorum, hem de bunu yaparken çevreyi temizliyorum" dedi.

Erciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri toprak analiz cihazına çevirdi. Demir, bir arkadaşının İnternet'ten araştırma sonucu pahalı bulduğu toprak analiz cihazını çevreden topladığı atık hurda malzemeleri kullanarak yaptı. Çevre bilincine dikkat çekmek için 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla çeşitli tablolar yaparken bugün toprak analiz cihazı yaptım. Satış fiyatı 1500 ile 3000 lira arası değişen toprak analiz cihazını 250 liraya mal ettim. Bu çalışmalarımla ekonomiye destek olup, hem de bunu yaparken çevreyi temizledim, çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Demir, elektrik panosu, çamaşır makinesi beyni, elektrik sayacı, kablo, metal saç ve yay kullanarak yaptığı toprak analiz cihazı ile tarıma uygun en ideal toprak çeşidini, kalitesini, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirleyebildiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cihazdan görüntüler

-Sami Demir ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),

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NEPAL'E YÜRÜYEN ROSİE: TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM

İNGİLTERE'den yola çıkarak Nepal'e giden Rosie Swale Pope (73), Sakarya'da koşusuna devam etti.

2018 yılının Temmuz ayında çocuklara yardımcı olmak için İngiltere'den Nepal'e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geçen hafta Sakarya'ya ulaştı. Önce Pamukova'ya kadar giden Rosie Swale Pope, 2 gün önce güzergahından saptığını fark ederek yeniden Sakarya merkezine doğru yola çıktı. Maraton koşucusu Rosie Swale Pope, geceyi Arifiye ilçesindeki bir otelde geçirmek üzere yürüyüşüne ara verdi. Pope'ye yolculuğu boyunca jandarma ve polis ekipleri eşlik ederken, vatandaşlarda kendisine büyük sevgi gösterdi.

Arkasında çektiği ufak karavanla yoluna devam eden Pope, hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyledi. Pope, "73 yaşındayım ama kendimi genç hissediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada mükemmel kişiler gördüm, tanıdım. Bugün yürüyüşümde polis ve jandarma bana eşlik etti, her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum.ö dedi.

10 günlüğüne İngiltere'ye gideceğini ifade eden Pope, "Türkiye'yi ve Türk insanları çok seviyorum. Polisler çok nazik davranıyorlar. Yürüyüşümde sırtımda taşıdığım güzel Ferrari'mi burada bırakarak 10 günlüğüne İngiltere'ye gidip ailemi göreceğim ve daha sonra tekrar buraya gelerek yürüyüşüme devam edeceğim. Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'e gideceğim. Dönüşte yeniden Türkiye'den geçeceğim için mutluyum. Türkiye çok güzel, burada olduğunuz için çok şanslısınız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yürüyüş detayı

Otele gelişi

Rosie Swale Pope Röportaj

Yürüyüşte kullanılan mini karavan ve Pope detayı

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ARİFİYE(Sakarya),

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ISIYLA CAMI DANS ETTİRİP, STRES ATIYORLAR

EDİRNE'de cam sanatçısı Nurcan Abacı Ar, hem lisans, hem de yüksek lisans yaparak kendini geliştirdiği sanatında, kentte bir ilki başararak kurs açtı. Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açtıkları cam işleme kursu sayesinde kişilerin hem sabrı, hem de estetik algıyı öğrendiğini söyleyen Ar, "Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü mezunu Nurcan Abacı Ar, 4 yıllık lisans eğitimin ardından yine cam üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra Edirne'ye dönen Ar, Halk Eğitim Merkezi desteğiyle hayali olan cam sanatı üzerine kurs açtı. Atölye çalışmalarında 24 kursiyeri ağırlayan Ar, öğrencilerine cam sanatı sayesinde hem sabrı, hem odaklanmayı, hem de estetik algısını geliştirmeyi öğretiyor.

EDİRNE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Edirne'de bir ilki gerçekleştirerek kurs açtıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ar, "Halk Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle Edirne'de bir cam kursu vermeye başladık. 24 kişilik bir kursiyer kadromuz var. Tek şalomayla çalışıyoruz. Çalıştığımız aletin adı şaloma. Oksijen konsantretörü ve propan tüpüyle birlikte çalışıyor. Isı aralığı düşük olan, çabuk eriyen camlarla çalışıyoruz. Şu an sadece boncuk yapımı yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda belki gerekli ekipmanları temin edip cam üfleme de yapacağız" dedi.

'ASLINDA ISIYLA CAMI DANS ETTİRİYORUZ'

Camla çalışmayı 'meditasyon'a benzeten Ar, "Bir şeye odaklanmanız gerekiyor. Meditasyonda da bir fikre odaklanıp zaman geçirmek gerekiyor. Bunda da aslında tam olarak cama odaklanmanız lazım. O anda tüm ilginizi cama vermeniz gerekiyor. Isı kontrolü yapmanız lazım. Aslında ısıyla camı dans ettiriyoruz. Bu çalışan kişiye hem sabır, hem estetik bir algı kazandırıyor. Hem de dikkatini geliştiriyor. Aynı zamanda beyni zorluyor. Camla çalışmak hem zevkli, hem de insanı geliştiren bir şey" diye konuştu.

Kursiyerlerden Ilgım Yılmaz, oldukça stresli bir işte çalıştığını belirterek, cam sanatıyla uğraşmanın kendisini rahatlattığını söyledi. Yılmaz, "Normalde İstanbul'da çok stresli bir işte çalışıyordum. Kendime böyle bir şeyi hobi edinip kafamı rahatlatacak, sosyal ve psikolojik olarak da beni tatmin edecek bir hobi arıyordum. O yüzden de Nurcan hocamızla çalışmak beni çok memnun etti. Kendisi bu konuda çok deneyimli ve bilgili. O yüzden de bize çok güzel şeyler öğretiyor" dedi.

Kurs sayesinde stres attıklarını söyleyen kursiyer Adviye Şahin ise, "Camla ilk tanışmam Eskişehir'e arkadaşımı ziyarete gittiğimde cam müzesinde gerçekleşti. Daha sonra Edirne'ye böyle bir kursun açılması dikkatimi çekti. Kursta iş öncesinde stres atmış oluyoruz. Aynı zamanda kendi dengemizi ve sabrımızı ölçmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cam sanatçısı Ar'ın cam işlemesi

Ar'ın öğrencilere eğitim vermesi

-Ar ile röportaj

-Kursiyerlerle röportaj

-Atölyeden genel ve detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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BUCAK SALEBİNE PATENT VE TESCİL BAŞVURUSU

BURDUR'un Bucak ilçesinde üretimi yapılan salebin patentinin alınması ve tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Kaymakam Erol Tanrıkulu, başvuruyu yapan kurumların temsilcileriyle salep öğütüp, gelenlere ikram ederek, başvuruyu duyurdu. Tanrıkulu, Türkiye'de yıllık 60 ton salep üretildiğini, 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını söyledi.

Bucak'ta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden toplanan yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen, kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan, yazın ise dondurmada tercih edilen Bucak salebi için patent başvurusunda bulunuldu. Bucak Kaymakamlığı, Bucak Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan patent tescil başvurusu, ocak ayı itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildi.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Gönenç, Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel ile Küçük Sanayi Sitesi'nde taş değirmeninde salep öğütüp, patent tescilinin yapıldığını açıkladı.

'BUCAK SALEBİNE GERÇEK AROMASINI İKLİM VERİYOR'

Kaymakam Tanrıkulu, Türkiye'de üretilen salepler arasında en fazla talep görenin, Bucak salebi olduğunu, hem kıvam hem aroma açısından daha fazla tercih edildiğini söyledi. Tanrıkulu, "Salep soğuk kış günlerin vazgeçilmez içeceği, soğuk kış günlerinde bizleri grip ve bazı hastalıklardan korurken, yaz aylarında sıcağın dayanılmaz dönemlerinde dondurmada kullanılarak, dondurmaya kıvam ve lezzet veriyor. Ülkemizde salep her ne kadar üretilse de kültür olarak ticari anlamda başarılı olmuş bir ürün değil. Ülkemizin dört bir yanından toplanan salepler Bucak'a geliyor ve Bucak'taki tüccarlar tarafından alınıp, işlendikten sonra iç ve dış piyasaya sürülüyor. Bucak'a gelen saleplerin çoğunluğu Toros Dağları'nın yüksek rakımlı alanlarında yetişiyor. İşte Bucak salebine gerçek aromasını bu iklim veriyor. Cumhurbaşkanımız da 'Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' övgü dolu sözüyle bu kıvamı ve aromayı dile getirmiştir" dedi.

'ÜRETİMİN 35 TONU BUCAK'TA YAPILIYOR'

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60 ton salep üretildiğini, bunun 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını vurgulayan Kaymakam Tanrıkulu, "Bu büyük bir rakam. Bucak salebini tescillendirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla kaymakamlık, belediyemiz, ticaret odamız ve ziraat odamız ile beraber Bucak salebini nasıl tescillendirir, nasıl marka değeri haline getirebiliriz bunun çalışmalarını yaptık. Geçen hafta itibarıyla Bucak salebinin tescil başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

Kaymakam Tanrıkulu, salebin neslini yaşatmak ve üretiminin sürekliliği için toplayan, üreten ve pazar piyasasına iş düştüğünü söyledi. Tanrıkulu, "Salep asıl orkide bitkisinden elde edilmektedir. Orkide bitkisini salebe dönüştürmek için özellikle dağlarda toplayanlara büyük iş düşüyor. Orkide bitkisi genelde iki kök olur. Bu köklerden bir tanesini salep için alırsak, diğerini mutlaka bırakmalıyız ki gelecekte hem orkide bitkisinin hem de salebin sürekliliği için korumuş oluruz. Bu konuda hem toplayanlara hem de pazar sektöründe olanlara büyük iş düşüyor" dedi.

Kaymakam Erol Tanrıkulu ve beraberindekiler, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki taş değirmende salep yumrularını öğüterek, elde edilen saf salepten vatandaşa ikramda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çuvala konmuş salep

İpe çizilmiş yumrular halinde salep görüntüleri

Protokolün önüne konan masada masa üzerinde dizili ve dizisiz salepler gösterilirken,

Taş değirmene salepler öğütme haznesine protokol ile dökülürken ve öğütülürken

Taş değirmende öğütülen salep toz halinde çıkarken, ve elenirken

Öğütülmüş salebi pişirilip fincanlara konulurken

Kaymakam Erol Tanrıkulunun röportajı

Salebi pişiren ustanın 1 kilo sütle salebin yapılış tarifi

Haber-Kamera: Halim AKCA/ BUCAK(Burdur),

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