DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

İDLİB'İN GÜNEYİNDEKİ ERİHA'DA HASTANE VE FIRIN VURULDU: 11 ÖLÜ

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.

Vurulan bölge

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları

REYHANLI(Hatay)

KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ MAHSUR

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Göçükte mahsur kalan işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları 8 saattir devam ediyor.

Göçük, dün saat 23.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce ruhsatı iptal edilmesine rağmen kaçak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ocak önüne Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. TTK ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa inerek işçileri kurtarma çalışması başlattı.

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Ocağa giren TTK kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir çalışmalarına devam ederek işçilere ulaşmaya çalışıyor.

KAÇAK OCAKTA GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları 8 saattir devam ediyor.

Göçük, dün saat 23.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'nde bulunan kömür ocağında meydana geldi. Geçen yıl 12 Kasım tarihinde mühürlenmesine rağmen, O.A. tarafından kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa inerek işçileri kurtarma çalışması başlattı.

8 saattir süren çalışmalarda işçilere henüz ulaşılamadı. Çevre ocaklarda çalışan işçilerin de destek verdiği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Otobüsten görüntü

Madenin girişindeki ekipler ve çalışmalar

Genel ve detaylar

Ekiplerden ve çalışmalardan görüntüler

Ambulansa görüntüsü

Madendeki ekipler

Genel ve detaylar

ZONGULDAK

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 20 YARALI

BOLU'da, TEM yolunda 3 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında TEM yolunun Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Korkmaz yönetimindeki 63 FC 474 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kaydı. Ardından da bu araçla birlikte 3 yolcu otobüsü, bir hafif ticari araç ve 2 TIR birbirine girdi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. Kazada, kapısı açılıp yola savrulan TIR'ın sürücüsü Mehmet Korkmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan yolcu otobüslerinden birinin sürücüsü Yüksel Avcı da araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanıyor. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Otobüsten görüntü

Otobüs şoförünü kurtarma çalışmaları

Genel ve detaylar

BOLU

OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPTI: 7 YARALI

DÜZCE, TEM Otoyolu'nda otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otobüs, orta refüje girdi. Kazada otobüs sürücüsü Adem Yazarkan, yolcular Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ankara'ya giden yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti. TEM otoyolu Ankara istikametine ulaşım bir süre tek şeritten verilirken, otobüsün yoldan kaldırılmasıyla ulaşım trafik döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan otobüsten görüntü

Yaralı yolcuların ambulansa alınırken görüntüsü

Yara almadan kurtulan yolcuların görüntüsü

Yolcular ile Röp. ve detaylar

DÜZCE

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kent merkezine giden sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç ile 01 ACK 326 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Mehmet Soydaş (25), Mahmut Çarşık (27), Cevdet Kıroğlu (35) ve Özden Sözdeş (40) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışan araçlar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri

Yaralılar ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

ŞANLIURFA

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 yolu Doğanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Taner Çiçek yönetimindeki 81 BD 087 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Çiçek ile araçta bulunan Alim Baş ve Mahmut Yavuz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralıların görüntüsü (vatandaş kamerası)

Kaza yapan aracın görüntüsü

Emniyet güçleri ve sağlık çalışanlarının görüntüsü detaylar

DÜZCE

OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE GİRDİ: 2 YARALI

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil virajda savrularak bir apartmanın bahçesine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Çankaya Mebusevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Caddesi'nden Tandoğan yönünde giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 06 PIA 92 plakalı otomobil, virajda savrularak İlter Caddesi'ndeki apartmanın bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kadın yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, apartman bahçesinde ise hasar oluştu. Kaza sesini duyan güvenlik görevlisinin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Yılmaz ise ayakta tedavi edildi. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Yıldız'ı polis merkezine götürülerek ifadesi alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilden görüntü

Apartman bahçesinden görüntü

Genel ve detay

ANKARA

DEPREMDE HASAR GÖREN 266 ÖĞRENCİLİ OKUL BOŞALTILDI

ELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, depremde meydana gelen ağır hasar nedeniyle yıkılacak.

Merkez üssü Sivrice olan depremde Palu ilçesinde bulunan ve 266 öğrencinin eğitim gördüğü Atatürk Ortaokulu binasında ağır hasar meydana geldi. Duvarlarında derin çatlaklar oluşan binanın, yapılan inceleme sonunda yıkımına karar verildi. 266 öğrenci eğitimlerine aynı ilçede bulunan Yavuz Selim İlkokulu'nda devam edecek.

ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, 8 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 bina ile 1 kişinin moloz düşmesi sonucu ölümüyle ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca toplam 8 ayrı soruşturma açıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı ile Mustafapaşa Mahallesi'nde çöken 3, Gezin kasabasında yıkılan bir, Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köylerinde 2 olmak üzere 7 bina ile Üniversite Mahallesi'nde moloz düşmesine bağlı yaşanan ölüm olayıyla ilgili toplam 8 ayrı soruşturma başlattı.

YARDIM YOLSUZLUKLARI İDDİALARI SORUŞTURULUYOR

Öte yandan başsavcılık, ağır hasarlı binalar ve yardım dağıtımındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili de ayrı ayrı soruşturma yürütüyor.

SOSYAL MEDYA VE KİRA FIRSATÇILARI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Depremin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve bölgedeki kira artışlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar sürerken Başsavcılık konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir. Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir. Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yerel yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir" dedi.

Okuldan görüntü

Hasar ve çatlaklar

Genel ve detaylar

PALU(Elazığ)

SOĞUK KIŞ GECELERİNİ ÇADIRLARDA, SPOR SALONLARINDA VE VAGONLARDA GEÇİRİYORLAR

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, yaralar sarılmaya devam ediliyor. Elazığ'da, soğuk kış gecelerini, kendileri için kurulan çadırlarda, spor salonlarında ve tren istasyonundaki vagonlarda geçiren depremzedelerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler, kendilerine sunulan bu imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

Depremden en çok etkilenen Elazığ'da, evleri yıkılan ve hasarlı olanlar, geceyi kendileri için kurulan çadırlarda, spor salonlarında ve tren istasyonundaki vagonlarda geçiriyor. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinden depremzedelere yardımlar ulaştırılıyor. Elazığ'ın birçok noktasında depremzedeler için çadırlar kurulmuş durumda. Kent merkezinde bulunan Kültür Parkı da bunlardan biri. Sadece, Kültür Parkı'nda 450 çadır var. Çadırlarda, 24 saat çay, salep, sıcak çorba ve yemeğin yanı sıra, çocuklar için anaokulu, aileler için psikolojik destek ve sağlık hizmetleri de sunuluyor.

GÖNÜLLÜ GENÇLER ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Bazı gönüllüler de çadırlardaki çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtarak katkı sağlamaya çalışıyor. Elazığlı gençlerin sosyal medyadan örgütlenip bir araya geldiği 'Elazığ İçin Yardım Vakti' gönüllüleri de çeşitli oyuncak ve hediyeleri çadırlardaki çocuklara dağıtıyor. Gönüllülerden Nebil Ersöz, çocukların kendilerini iyi hissetmesi için küçük, ufak ama mutlu edici, etkisi büyük hediyeleri hazırladıklarını belirterek, "Psikolojik olarak çocukların ve ailelerin bir çöküntüsü var, biz bunu önemsiyoruz. Çocukların kendilerini iyi hissetmesi için küçük, ufak ama mutlu edici, etkisi büyük hediyeler hazırladık. Elazığ'da bağımsız olarak 'Elazığ İçin Yardım Vakti' çatısı altında toplanan gençleriz. Sosyal medyadan organize olup insanların yüzünü güldürmeye ve bir nebze olsun depremin etkisini hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.

TUNCELİ VALİSİ, EKMEK PİŞİRİP DAĞITTI

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de depremzedeler için sıcak ekmek çıkartan bir yardım çadırında, ekmek pişirip depremzedelere dağıttı.

'DEVLET, HER TÜRLÜ İMKANI BİZE SUNUYOR'

Nail Bey mahallesindeki evleri hasarlı olduğu için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çadırda kalan Cihan Yeşilçınar, çadırda yaşadıkları zamanı şu cümlelerle ifade etti:

"Akşamları biraz kapının önünde ateş yakıp önünde dinleniyoruz, sonra gelip içeride sohbet ediyoruz. Burada devletin bize sunduğu imkanlar var, çadır kurmuşlar, yerimiz sıcak, burada ana okulu var çocuklar gündüz oraya gidiyor, oyun yerleri var oyun oynamaya gidiyorlar, psikolojik olarak destek veriyorlar çocuklara, sağlık ocağı kurmuşlar. Psikolojik olarak burada kafamız kulağımız rahat. Sürekli kapımızı çalıyorlar bir ihtiyacınız var mı diye. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bize her türlü hizmet yapılıyor."

Cihan Yeşilçınar'ın eşi Seher Arzu Yeşilçınar da devletin kendilerine sunduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu belirterek, "Devlet arkamızda, her türlü maddi ve manevi desteğini üzerimizden eksik etmiyorlar sağ olsunlar. Çocuklarla ayrı ilgileniyorlar, bizimle ayrı ilgileniyorlar. Diyanet bile gelip tek tek bizi ziyaret etti. Burada rahatız, herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Eşi ve bir çocuğuyla birlikte spor salonunda kalan Esengül Oğraş ise, kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Abdullah Paşa mahallesinden geldik. Bizim ev yıkıldı ağır hasar verdiler. Ev arıyorduk bulamadık, bir çocuğum özürlü. Burada bize çok iyi bakıyorlar, çok güzel hizmetler veriyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Hiçbir şikayetimiz yok, rahatız çok şükür."

Zihinsel engelli iki kardeşiyle birlikte spor salonunda kalan bir başka depremzede Birgül Çelik de, kendilerine fazlasıyla imkanlar sunulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Evimizde hasar var, tespit yapılana kadar girmeyin dediler. İki kardeşimle beraber geldim, kardeşlerim zihinsel engelli, onlara ben bakıyorum. Depremden sonra buraya geldik. Allah devletimizden razı olsun. Her şekilde imkanlarımız fazlasıyla var. Eğlence yapıyorlar, çocukların psikolojisini düzeltmek için. Oyuncaklar dağıtıyorlar. Onları görünce bizim de kafamız dağılıyor. 24 saat çay, salep, çorba, sıcak yemek var. Burada hiçbir eksiğimiz yok. Tek eksiğimiz korkumuz, evlerimize giremiyoruz."

Evi ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen ve 7 kişilik ailesiyle birlikte tren istasyonundaki vagonlarda kalan Özdal Akyol ise kış gününde sıcak bir yerde kalma imkanı bulduklarını söyledi. Akyol, "Evimize yıkım kararı verildi, mühürlediler evimizi, eşyalarımız da olduğu gibi içerde kaldı. Biz de trende kalmak zorunda kaldık. Yiyecek geliyor, her şeyimiz bol geliyor. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun, bakıyorlar bize. Bu kış gününde yerimiz sıcak ve rahat. Yalnız banyo sorunumuz var. Evimiz yapılsa, bir an evvel evimize gitmeyi isteriz" dedi.

Elazığ Kültür park kızılay çadırları

Elazığ kapalı spor salonu

Elazığ TCDD tren vagonları

Depremzede aileler

Röportajlar:

Nebi ERSÖZ

Cihan YEŞİLÇINAR, Seher Arzu YEŞİLÇINAR

Esengül OĞRAŞ, Birgül ÇELİK

Özdal AKYOL, Halide AKYOL

Genel ve detay görüntüler

ELAZIĞ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZİZE ÇELİK İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nin ardından, Elazığ'da UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin uğraşları sonucu depremden 17 saat sonra enkazdan kurtarılan Azize Çelik'le telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından, "Çarpmayan kalp olur mu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Temenniler ortak, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" notuyla paylaştı.

Erdoğan, görüşmede Azize Çelik'e "Mevlam, sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azize Çelik ile görüşmesi

Aziz Çelik (Hastane + ARŞİV görüntüler)

ANKARA

BAKAN KURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ KARARLIYIZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından başlatılan hasar tespitinin yüzde 40'ının tamamlandığını ifade ederek, "Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ kent merkezindeki depremde etkilenen Mahmut Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kararlı olduklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'daki hasar tespit çalışmalarının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, "Elazığ'da bin tane Tarımköy uygulamasını yapacağız. Çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Ahırları olan vatandaşlarımız için de ahır uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aynı uygulamayı da Malatya'da gerçekleştireceğiz. Hem Malatya, hem de Elazığ belediyelerimiz, hem de ilçe belediyelerimize 20,5 milyon lira nakdi destek sağladık. Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Lazer tarayıcılarımız, mobil laboratuvarımızla detaylı bir inceleme yapıp, süratle hasar tespitini neticelendirmeye çalışıyorlar. 3- 4 gün içerisinde büyük bir çoğunluğunu acil olanları tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşımızın yarasını saracağız. Biz kentsel dönüşümle ilgili kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bedeli ne olursa olsun biz, hasarlı, deprem riski taşıyan konutları dönüştüreceğiz. Bugüne kadar Van'da, Bingöl'de, Afyon'da ne yaptıysak, aynı kararlıkla Elazığ'da vatandaşlarımızın yarasını saracağız" dedi.

'AFET BÖLGESİNDE ALINMASI GEREKEN HER TÜRLÜ KARAR ALINMIŞ DURUMDA'

Bakan Kurum, Elazığ'ın afet bölgesi kapsamına alınmasına yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Elazığ için etkinlik oluru, afetten etkilendiğini İçişleri Bakanımız açıkladı. Bu çerçevede Elazığ ve tüm ilçelerinde etkinlik oluru ilan edip çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hasar tespit raporları bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olabilecekler. Dolayısıyla afet bölgesi ilanı veya etkinlik olurunun birbirinden farkı yok. Etkinlik oluru bünyesinde biz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının inşasına başladık. Etkinlik oluru çerçevesinde KOSGEB, vatandaşlara kredi verecek. Borçların ötelenmesine yönelik kararımız açıklandı. Dolayısıyla afet bölgesinde alınması gereken, ötelenmesi gereken her türlü karar alınmış durumdadır."

'BÖYLE BİR DURUM TESPİT EDİLİRSE GEREKLİ HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAKLAR'

Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından kira artış iddialarına yönelik yaptığı açıklamada ise "Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mız araştırmalarına yapıyorlar. Geriye dönük evraklar, gelir vergileri inceleniyor. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum. Elazığ, birlik ve beraberlik içerisindedir. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Yaralımızı hep birlikte saracağız. En geç 10-15 gün içerisinde konteyner kentimiz kurulacak" diye konuştu.

Bakan Kurum, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarında bulundu. Ağır hasarlı binalarda eşyanın alınıp alınmayacağını ekiplerin bildirdiğini söyleyen Bakan Kurum, "Orta hasarlı binalarımızda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Bütün muhtarlarımız kanalıyla vatandaşlarımıza bu durumu duyuracağız" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları

ELAZIĞ

AKŞENER'DEN 'BAYRAK' TEPKİSİ: BUNUN ALÇAKLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir" dedi.

Partisinin bir dizi programı için İzmir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Duran da Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti. Akşener, buradaki görüşmesinin ardından ilçe esnafına ziyarette bulundu. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrılıp, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Meral Akşener'e TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir. Savaştığınız bir ülkenin bayrağına hakaret etmeyen bir Türk devleti ve milleti var. Parlamenter bile olsa daha önce o bayrağa hakaret edildiğini, yaşananları unutmuş alçak bir kişi. 82 milyon kişi bir araya gelir o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidir. Türkiye'nin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yoktur."

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, deprem vergileri ile ilgili "1999 Kocaeli depremini yaşamış biriyim ve o zaman milletvekiliydim. Gölcük mahreçli Sakarya, Bolu, Düzce ve İstanbul'u da vuran o depremde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulan bir vergiydi. O vergi sonrasında sürekli bir hale geldi ve kalıcı oldu. Nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun bunun cevabını vermek zorundadır. Deprem öldürmez bina öldürür. Bu tedbirler alınmamış attaya gitmiş" dedi.

'DAVET EDİLEN ARKADAŞLARIMIZIN DUYACAĞI BİR ÇAĞRI'

Mart ayında yapılması planlanan İYİ Parti İzmir İl Kongresi'ne dair de konuşan Akşener, "Demokratik bir kongre istiyorum. Biz yeni bir partiyiz. Tek aday veya çoklu aday konusunda en küçücük bir imamız bile yok partililerimize. Dolayısıyla kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir. İlçelerde de dahil. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Demokratik bir yarış olmalıdır. Türkiye'de demokrasinin yokluğu nefes aldırmıyor. İzmir o ruh halini ve şöleni yaşatmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye geçen eski MHP'liler için zaman zaman 'Geri dönün' çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Akşener, "Davet edilen arkadaşlarımızın duyacağı bir çağrı. O konuda konuşmak istemem" cevabını verdi.

Siyasette sık sık erken seçim olacağına dair iddiaların gündeme geldiğinin ve İYİ Parti'nin olası bir erken seçime hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine, Akşener, şu yanıtı verdi:

"Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyan insanlardan biriyim. Bu defa seçimle ilgili öngörüm yok. Olmayacak da olacak da diyemem. Sanki 2023'e kadar olan süreyi tamamlayacak gibi görünüyorlar. Seçimi getirecek olan iktidar partisi ve ortağıdır. Biz hazırız. Bizim partimizin özelliği şu; yeni kurulduğu için esnek bir organizasyon. Parti aidiyeti hızla oluşuyor. Kongrelerle bu pekişecek. Biz kurulduktan 6 ay sonra seçime gitmiş bir parti olarak yüzde 10 oy aldık. Seçmenin gösterdiği teveccüh özel bir saygıdeğer bir durum. Şimdi düne göre çok daha hazırlıklıyız. Delege seçimine, üye seferberliğine bakıyorsunuz 260 bini buldu. Haziran sonuna kadar 300 bine ulaştıracağız. 450 binlik bir hedefimiz var yılın sonuna kadar."

'PARLEMENTER SİSTEME DÖNMELİYİZ'

Kendilerinin yaptıkları bu çalışmaların seçime dönük olmadığını da söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin sesini Meclis'e taşımak ve bu konuyu görünür yapmak istiyoruz. Seçmen yeniden velinimet olsun. 'Ceket assam seçer' diyen anlayışın hakim olmamasını diliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il binasına gelişi

Meral Akşener'in açıklamaları

Genel ve detay görüntü

İZMİR

ERZİNCAN'DA MAKARNA YÜKLÜ TIR GREYDERLE ÇARPIŞTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

ERZİNCAN - Sivas Karayolu Sakaltutan Mevki'nde makarna yüklü TIR kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine çarparak şarampole uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada makarna kolileri yola savruldu. Karayolu uzun süre ulaşıma kapanınca kilometrelerce araç konvoyu oluştu

Erzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan geçidinde etkili olan kar ve tipi sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle çok sayıda kaza meydana gelirken akşam saat 18: 00 sıralarında sürücüsü belirlenemeyen makarna yüklü TIR kayganlaşan yolda, karşıdan gelen ve yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi ile çarpışarak şarampole uçtu. Devrilen TIR'daki tonlarca makarna yola savruldu. Kazada iş makinesi içerisindeki iki kişi yaralandı. Karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. Vatandaşlar yaklaşık iki saat yolun açılmasını bekledi.

Kaza yerinden genel detay görüntü

Yolun açılmasını bekleyen araçlardan görüntü

Karayolundan görüntü

ERZİNCAN

TIR'LAR YOLDA KALDI, BOLU DAĞI ULAŞIMA KAPANDI

BOLU Dağı'nda D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, TIR'ların yolda kalması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yol, yaklaşık 1 buçuk saat kapalı kaldıktan sonra, saat 21.30 sıralarında açıldı.

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı Karanlıkdere ve Bakacak mevkiinde aşırı kar yağışı nedeniyle TIR'lar yolda kaldı. TIR'lar yolda kalması nedeniyle yol karla kaplanınca, diğer araçların da yolda ilerlemesi imkansız hale geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Kaynaşlı mevkiinde Ankara istikametine araç geçişine izin vermedi. Polis ekipleri araçları geri döndürerek, sürücüleri TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarını istedi. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

YOL AÇILDI

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ankara istikametine giden TIR'ların yolda kalmasıyla kapanan yol, yaklaşık 1 buçuk saat kapalı kaldıktan sonra, saat 21.30 sıralarında açıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede kar yağışı da etkisini yitirdi.

Polis ekiplerinin araçları kaynaşlıdan geri döndürmesi

Kar yağışından görüntü

Tersten gelen araçların görüntüsü ve detaylar

DÜZCE

HAYVANLARI OTLATMAYA GÖTÜREN ÇOBAN, ÖLÜ BULUNDU

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra dönmeyen çoban İsa Demir'in (30) cansız bedeni bulundu. Demir'in, dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Ermenek'e bağlı Olukpınar köyünde oturan, 3 çocuk babası İsa Demir, önceki gün sabah küçükbaşlarını otlatmaya çıkardı. Demir'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları, akşam saatlerinde çevrede aramaya çıktı. Arama çalışması sonucu Demir'in, Erik Deresi mevkisinde cansız bedeni bulundu. İhbarla köye gelen AFAD ekipleri, Demir'in cesedini bulunduğu yerden aldı. Dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü sanılan İsa Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerden detay

Cesedin taşınması

ERMENEK(Karaman)

ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'IN ARAMA ÇALIŞMALARI 26'NCI GÜNDE DE SÜRDÜ

TUNCELİ'de, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan üniversite öğrenci Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 26'ncı günde de sürdü. Gülistan'ın ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısında kardeşinin kaybolduğu günden önce 2 gün boyunca yurda gitmediğini ve bu durumu yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediği öne sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştı. Jandarma arama kurtarma timleri, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla dün de arama çalışmaları devam etti. Gülistan'ın arama çalışmaları 26'ncı günde sürerken ablası Aygül Doku, düzenlediği basın toplantısıyla kardeşinin kaybolmasıyla ilgili süreci değerlendirdi. Toplantıda Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan Gülistan'a ait bir notu gazetecilerle paylaşan Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptıkları görüşmede savcının Gülistan'ın erkek arkadaşı Rus vatandaşı Z.A. ile ailesinin ifadelerinin tekrar alınacağını söylediğini aktardı.Doku, kardeşi Gülistan'ın kaybolmadan önce 2 gün boyunca kaldığı yurda gitmediğini ve bu durumun yurt yetkilileri kendilerine bilgi vermediğini öne sürerek, şöyle konuştu: "Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak gününden önce 2 gün boyunca yurda gitmemiş. Normal şartlarda Gülistan 1 gün bile yurda gitmese yurt yetkililerinin bu durumu telefonla aileye bildirmesi gerekiyor. Çünkü bütün devlet ve özel yurtlar bunu yapmak zorunda. Gülistan'ın arkadaşı 2 gün boyunca yurda gelmediği için emniyete başvuruyor. Bu ihbarın ardından emniyet bizi bilgilendirdi. Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama sırasında su altında Gülistan'a ait bir not bulundu. Bulunan notta Gülistan, rektörlüğe iletmek üzere derslere her geç kaldığında hocası tarafından her geç kalma başına 5 TL para istediğine dair şikayetler yer alıyor."

Aygül Doku'nun açıklaması

Arama çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

TUNCELİ

KAYBOLMASININ 37'NCİ GÜNÜNDE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kaybolduğu Musabozulduğu Yaylası'nda 37 gün sonra cansız bedeni bulunan çiftçi Ali Kaçar (63), toprağa verildi.

Erdemli'ye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası Dedeli mevkiinde 23 Aralık'ta Ali Kaçar ve arkadaşları yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra yoğun kar yağışı nedeniyle 4 kişi bölgede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine FAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 3 kişiye ulaşıldı, ancak Kaçar'ın izine rastlanmadı.

Bölgedeki karların erimesinin ardından ekipler, Kaçar'ı bulmak için yeniden çalışma başlattı. Jandarma Komando Timleri, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma köpeği ve Yörüklerden oluşan 30 kişilik ekibin yaptığı arama- kurtarma çalışmasında 37 günün ardından Ali Kaçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaçar'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kaçar'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından ilçeye bağlı Türbe Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze aracı mezarlığa gelirken

Tabut vatandaşlar tarafından taşınırken

Cenaze namazı kılınırken

Ali Kaçar'ın yakınlarının görüntüsü

Ali Kaçar'ın sağlık fotoğrafı

ERDEMLİ(Mersin)

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA 9 YIL HAPİS CEZASI GELDİ

EDİRNE İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, göçmen kaçakçılığı yapanlara, aralık ayı sonunda yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle çok ağır yaptırımlar geldiğini söyledi. Kurt, "Hapis cezaları 3 yıldan 9 yıla kadar değişebiliyor, buna ek olarak en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınır olarak 20 bin lira para cezası verilecek. Artık zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak" dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, huzur toplantıları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların yaşadığı sorunları dinleyip, asayiş konularında uyarılarda bulunan Kurt, Edirne'de de sıkça görülen göçmen kaçakçılığı konusuna değindi. Kurt, "Göçmen kaçakçılarına kötü haberim var" diyerek, bu suça yönelik ağır yaptırımlar geldiğini ifade etti. Aralık ayı sonunda yapılan kanun değişikliğiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hapis ve para cezalarının arttırıldığını ifade eden Kurt, şöyle dedi:

"Göçmen kaçakçılığı yapanlar halen oluyor maalesef. Göçmen kaçakçılığı olayında tutuklama az yapılıyor. Genelde organize bir kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa, genelde onlar tutuklanıyordu. Ama aralık sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu yapılan değişiklik ile artık göçmen kaçakçılarına kötü haberim var. Bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı. Önceden normal, sıradan göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılık yapana en az alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek."

'CEZA YEMEYE BAŞLADIKLARINDA DÜNYALARI KARARACAK'

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı kişi, olay ve teşekküle göre miktar daha da değişecek ama en alt sınır 20 bin lira. Hapis cezaları da buna bağlı olarak arttırılıyor. 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabiliyor. Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar zannetmesinler ki, ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak. İlk başta çok farkına belki varmayacaklar ama 3-5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak. O nedenle dürüst ve namuslu insanlarımızın alın teriyle, helal kazanç peşinde koşmalarını dilerim."

'TELEFON DOLANDIRICILARINA İTİBAR ETMEYİN'

Kurt ayrıca, vatandaşları telefonla yapılan dolandırıcılıklara karşı da uyardı. Özellikle halen kendisini hakim, savcı veya polis gibi tanıtıp, FETÖ ile mücadele yaptıklarını iddia edenler olduğunu hatırlatan Kurt, "Bu hafta yine oldu maalesef; 'FETÖ mücadelesi yapıyoruz, senin adın FETÖ'cüler arasında geçiyor, takip edeceğiz' diye para isteniyor. Kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, 'FETÖ'cüleri yakalayacağız, bana para gönder' diye dolandırıcılar var maalesef. Bunlar ne yazık ki devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan bununla ilgili mesajlar da yayınlanıyor. Biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara lütfen itibar etmeyin. Geçen hafta yine bu şekilde iki tane dolandırıcılık olayı oldu. Onların izlerini sürüyoruz, yakalayacağız. Ondan hiç şüpheniz olmasın ama paranız gittikten sonra, canınız yandıktan sonra çok bir işe yaramıyor. O nedenle bunlara itibar etmeyin lütfen" dedi.

Emniyet Müdürü Kurt'un mahallede karşılanması

Kurt'un vatandaşlarla selamlaşması

Kurt'un konuşması

Vatandaşlardan detay

Vatandaşların konuşmalarından detay

Toplantının yapıldığı kahvehane

EDİRNE

KAÇIRDIKLARI SURİYELİ KARDEŞLERİ DÖVEN VATANDAŞLARI YAKALANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kaçırdıkları Suriyeli 2 kardeşi dövüp, şantajla cep telefonlarındaki görüntüyü almaya çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili 1 Suriyeli ise aranıyor.

Serik'e bağlı Burmahancı Mahallesi'nde yaşayan, Suriye uyruklu İhab Abdulkader (17) ve ağabeyi Ashraf Abdulkader (26), 2 gün önce jandarmaya giderek, 3 Suriyelinin kendilerini kaçırıp, dövdüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. 2 kardeş, ellerinde Iraklı kadına ait çıplak görüntü ve fotoğrafların bulunduğunu, 3 Suriyelinin bunları almak istediğini öne sürerek, şüphelilerin kendilerini minibüse bindirip, kaçırdığını, cep telefonlarını çaldıklarını, kimliklerini aldıklarını, 400 dolar ve kadının çıplak fotoğraflarını ertesi gün yanlarında getirerek, silmeleri karşılığında kimlik ve telefonlarını vereceklerini söyleyip, dövdüklerini iddia etti.

JANDARMA KİMLİKLERİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede bulunan mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri, Burmahancı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda Suriyeli Ahmet Hammadi (27) ve Casim El Humeyni'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen Ahmed El Muhammed'in yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

SERİK(Antalya)

YİĞİT EMİR'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN YARGILANMASINA BAŞLANDI

ÇORUM'da yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen özel halk otobüsü şoförü Ünal Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. 6 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Yılmaz, "Seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum" dedi.

Acı kaza, geçen Ağustos ayında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde yaşandı. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönen Yiğit Emir Berksun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ünal Yılmaz'ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Yiğit Emir, kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun'un ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, gözaltına alınan sürücü Ünal Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI

Yılmaz hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çorum 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Ünal Yılmaz, Yiğit Emir'in annesi Betül ve babası Fatih Berksun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan Yılmaz, "Otobüsle seyir halindeyken 'pat' diye bir ses duydum. Ne olduğunu o an için anlamadım. Çocuğa çarptığımı sonradan fark ettim. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

AİLE, SÜRÜCÜNÜN CEZA ALMASI İSTEDİ

Küçük çocuğun anne-babası ise, sürücünün cezalandırılmasını talep etti. Oğlu gözleri önünde otobüsün altında kalan anne Betül Berksun, "Kaldırımda yürürken Yiğit çöpe bir şey attı. Sonra kontrollü olarak karşıya geçmek istedi. Kesinlikle koşarak, geçmedi. Hatta bir araba geliyordu, onun geçmesini bekledi. Daha sonra bir araç daha geçti. Karşıya geçmek isterken otobüs gelip çarptı. Çocuğum otobüsü son anda fark etti. Kendisini kurtarmak için manevra yaptı, çocuğa çarptı. Ben de o an çığlık attım" diye konuştu.

Mahkeme, sürücünün tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV görüntülerle

ÇORUM

EDİRNE'DE, POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ PAZARKULE SINIR KAPISI'NDA YAKALANDI

EDİRNE'de polisin, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü uzman çavuş E.A., yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Askeri yasak bölgeye giren E.A., otomobiliyle çarptığı biri polis, biri asker 2 kişiyi de hafif yaraladı.

Edirne'nin Kaleiçi semtin Maarif Caddesi üzerine uygula yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 45 SC 2923 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü otomobiliyle birlikte hızlı bir şekilde kaçarken, polis ekipleri de peşine düştü. Yaşanan kovalamacaya karşın kaçışını sürdüren otomobilin sürücüsü yakalamak için takviye polis ekipleri de devreye girdi. Karaağaç Mahallesi kesimine kaçan otomobilin sürücüsü, ara yollara girerek izini kaybettirmek için Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgeye girerek, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı içine kadar ulaştı.

2 KİŞİYİ YARALADI

Gümrüklü alan içinde asker ve polis tarafından sıkıştırılan otomobilin sürücüsü, görevlilerin tüm çabasına rağmen kapılarını kilitlediği aracın içinden çıkmadı. İkna çabaları sırasında otomobilini hareket ettirip kaçmak isteyen sürücü, çarptığı bir polis ve bir askeri hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine sürücü, görevliler tarafından otomobilin camı kırılarak, güçlükle gözaltına alındı.

Yapılan incelemede polis kaçan kişinin Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir birlikte görevli uzman çavuş E.A. olduğu belirlendi. Üzerindeki tabancasına el konulan E.A., götürüldüğü Sultan 1'inci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, emniyete götürüldü. Gözaltındaki E.A., ilgili soruşturma sürüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan detaylar

Aracın polisler tarafından alınması

Sürücünün kendisini araca kilitlemesi

Polislerin ikna çabaları

Polislerin aracın camına vurup sürücüyü ikna çabaları

Sürücünün aracı çalıştırarak polislerin üzerine sürmesi

Yaşanan kargaşa

Sürücünün etkisiz hale getirilerek polis aracına konulması

Pazarkule'deki polis araçları

Şüphelinin hastaneden çıkarılması

Şüpheliden detaylar

EDİRNE

OTOMOBİLİNİ DENİZE SÜRÜP İNTİHAR ETTİ

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde taksici Oğuzhan K. (23), aracını denize sürerek intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan K. kullandığı taksiyi denize sürdü. Araç daha sonra, suya batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, dalgıç ve vinç yardımıyla aracı sudan çıkarttı. Olayı gören vatandaşlar, Kormaz'ın bir süre bekledikten sonra aracını denize sürdüğünü söyledi. Yaşamını yitiren K. otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Denizden çıkarılan taksi

Olay yerindeki ekipler

Çevredeki kalabalık

SİLİFKE(Mersin)

İNCİRLİK'TE İŞTEN ÇIKARILMALARA KARŞI EYLEM

TÜRK Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424, Ankara'da çalışan 15 işçinin çıkış işlemlerinin başlatılmasına tepki gösterip, "Hizmet eden insanları mağdur etmenize boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde Vectrus şirketi bünyesinde çalışan ve 20 Ocak'ta Adana'da 424, Ankara'da 15 olmak üzere toplam 439 işçinin işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine Türk Harb-İş Sendikası üyeleri ve işçiler eylem yaptı. Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü nizamiyesinden yürümeye başlayan grup, 250 metre sonra mahalle girişinde basın açıklaması yaptı. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Soydan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği haklar neyse onları sonuna kadar tamamen kullanacağız. Toplamda 25 bin Türk Harb-İş Sendikası üyesinin gözü, kalbi, kulağı bugün Adana'dadır" diye konuştu.

Soydan, "Askerin bölgeden çekildiği falan yok. Yeni toplu sözleşme süreci başlayacakken yapılan bu açıklamanın zamanlamasını tesadüf mü kabul edelim? Her toplu sözleşmeden önce sahneye koyduğunuz bu tiyatroyu görmezden mi gelelim? 439 işçiyi işten çıkartacaksınız, her 2 işçiden biri ekmeğinden olacak" dedi.

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın ise işten çıkartmalara karşı sonuna kadar direneceklerini kaydetti.

İşçilerin slogan atarak yürümesi

Pankart taşıyan işçilerden detay görüntüler

İşçilerin alkış ve ıslık eşliğinde yürümesi

Türk Harb-iş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'ın konuşması

Türk Harb-iş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın'ın konuşması

İşçilerden genel ve detay görüntü

ADANA

4 ENGELLİ ÇOCUĞUYLA OTURDUĞU EV YIKILACAK OLAN HURDACI: KİMSE EV VERMİYOR, ÇARESİZİM

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, zihinsel engelli 4 çocuğuyla oturduğu kiralık evin, belediye tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirilen Şahin Erbay (40), "Hurdacılık yaptığım ve zihinsel engelli 4 çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim" diye konuştu.

Kumluca Merkez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta Şahin Erbay'a, eşi Leyla (40), çocukları Eray (13), Erkan (12), İpek (8) ve İdris (5) ile yaklaşık 7 yıldır kirada oturduğu tek katlı evin, Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirildi.

'DÖRDÜ DE ENGELLİ'

Hurda tooplayarak ailesinin geçimini sağlayan Şahin Erbay, çocuklarının 4'ünün de yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim aldığını anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla 7 yıldan beri burada oturuyoruz. Hurdacılıkla geçiniyorum. 500 lira kira ödüyorum. Kirayı ödemekte zorlanıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım var. Dizlerimde kemik erimesi var. Çalışmakta da zorlanıyorum. Hurdacılıktan başka gelirim yok. Zabıtalar geldi. 'Belediyemiz buraya park yapacak. Bu evi yıkacağız' dedi. Evi boşaltmamı istediler. Belediyeye gittim. Hurdacılık yaptığım ve 4 zihinsel engelli çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Çiftle röportaj

Evden görüntü

KUMLUCA(Antalya)

İmamoğlu: Kayak, zil takıp, oynamak değil (2)

CAĞ KEBABI KESTİ, HEDİYE ALDI, ERZURUM'DAN AYRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 23 Temmuz Kongre Binası'ndan sonra Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstempaşa Bedesteni'ne geçti. Buradaki esnafı tek tek dolaşarak sohbet eden İmamoğlu, girdiği bir işyerinden kendisine Oltu taşı tespih alırken, eşine ve çocuklarına da kolye, bileklik aldı. İmamoğlu, 650 lira ödeme yaptı.

Buradan tarihi Çifte Minareli Medrese'ye giden İmamoğlu, yanındaki Ulu Cami'de öğle namazını kıldı. Namazdan sonra İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren ile lokantada buluştu. Burada Erzurum'un meşhur cağ kebabını tadan İmamoğlu, ocak başına geçerek, kendi de et kesti.

İmamoğlu, cağ kebabı ziyafetinden sonra Erzurum gezisini tamamlayarak, İstanbul'a dönmek üzere havalimanına gitti. İmamoğlu, Erzurum'dan ayrılırken, geride eleştirilere rağmen sürdürdüğü tatiliyle ilgili tartışmalar bıraktı.

Öte yandan Palandöken'de kayak yapanların bazıları İmamoğlu'nun tatiline destek verirken, bazıları da eleştirilerde bulundu.

Erzurum kongre binasını gezmesi

Rüstem Paşa Bedestenini gezmesi

Esnafı ziyareti ve sohbeti

Oltu taşı ürünler alması

Çifte Minareli Medreseyi gezmesi

Ulu Camiye girmesi

Cami çıkışı vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

Cağ kebabı kesmesi

Havalimanından ayrılması

Vatandaşlarla röp.

ERZURUM

SOĞUKTAN SIĞINDIKLARI BELEDİYE BİNASINDA YAŞAMAYA BAŞLADILAR

BOLU'da, 2 kedi soğuktan kaçıp sığındıkları Belediye binasında yaşamaya başladı. 'Osman' ve 'Duman' adı verilen kedilere yaka kartı da verildi.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Bolu'da dondurucu soğuktan etkilenen iki kedi, Belediye binasına sığındı. Çalışanların durumu ilettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye girişine kedi evleri konuldu. Su ve mama verilen kediler kısa sürede belediye personeli tarafından çok sevildi. Çalışanların 'Osman' ve 'Duman' adını verdiği iki kediye ayrıca yaka kartı hazırlandı.Sıcak ortamın keyfini belediye binasınde gezinerek yaşayan kediler, çalışanlar tarafından da çok seviliyor.

Belediye binası içindeki kediler

Çalışanların kedilerle oynaması

Binadan görüntüler

Fotoğraflar

BOLU

KURAKLIK TEHLİKESİ YAŞAYAN TRAKYA'DA YAĞIŞ BEREKETİ

SON yılların en kurak kışını geçiren, ayçiçeği ve buğday deposu Trakya'da çiftçinin yüzü yağmurla güldü. Düşen yağışın çok kritik bir dönemde geldiğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Edirne'ye merkez ilçeleriyle birlikte metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında yağış düştü. Bu şu an için çok yüksek seviyede bir yağış değil ama bizim attığımız gübreyi eritecek, mahsule can suyu oldu diyebileceğimiz kadar güzel bir yağıştı" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri kaygılandırırken, sulamada kullanılan Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirleri kuruma noktasına geldi. Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluşurken, su çekilmesi nedeniyle Tunca Nehri'nin yatağının genişlediği görüldü. Edirne başta olmak üzere son iki günde bölgede yağan yağmur ise can suyu olurken, çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağışların yüzde 50 azaldığına dikkat çekti. Türkiye'nin yıllık yağış ortalamasının 575 milimetre olduğunu ifade eden Dalkılıç, şunları söyledi:

"Bunun yanında Trakya'da ortalama yağış 600 milimetredir. Yani Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Kuraklık 3'e ayrılır. Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık ve tarımsal kuraklık. Meteorolojik kuraklık, az önce belirttiğim gibi hava sıcaklıklarındaki artış ve yağışlardaki azalıştan meydana gelir. Edirne'de 2019'un son 3 ayına baktığımızda toplam yağışın 98 milimetre civarında olduğunu görüyoruz. Oysa yapılan 90 yıllık ölçümlere göre bu yağışın 200 milimetre olması bekleniyordu. Bu demektir ki; Edirne'deki yağış yüzde 50 oranında azalmıştır. Bu yağışın 1 yıl içerisinde kendini 650 milimetreye tamamlamasını bekliyoruz. Ama yağışlar bu şekilde devam ederse bu rakamı yakalayamayacağımız ihtimali var. Aynı şekilde komşu iller olan Kırklareli ve Tekirdağ'da da aynı ölçümler yapıldı. Yine 2019'un son üç ayında Kırklareli'de bu azalmanın yüzde 35 olduğunu, Tekirdağ'da ise yüzde 61 olduğunu görüyoruz. Bu durum insani ve tarımsal faaliyetleri mutlaka etkileyecektir. İnsanoğlunun ihtiyacı öncelikle içme suyu ardından tarımsal amaçlı sulama suyu ve kullanma suyu gelmektedir. Bu dengeler tabii ki bozulma noktasına gelecektir. Meteorolojik kuraklıktan sonra hidrolojik kuraklık oluşacaktır. Hidrolojik kuraklıkta ise akarsularımızı besleyen derelerin, pınarlarda meydana gelen azalmadır. Bunun sonucunda akarsu su seviyelerinde de düşüşler meydana gelecektir. Bir seviye sonrasında ise bu tarımsal kuraklığa yol açacaktır. Bu nedenle tedbirler almamız gerek."

YAĞMUR, CANSUYU OLDU

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise il genelinde yer yer metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında düşen yağmurun, toprağa can suyu olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri ilk kez bu kadar kurak bir kış geçirdiklerini belirten Arabacı, "Bu kuraklık şu ana kadar mahsule çok sıkıntılı bir süreç yaşatmadı, bu kuraklığın devamı geldiği takdirde ayçiçeği ve kanolada sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorduk. Fakat önceki gün yağışı olacağını görünce çiftçilerimiz de gübrelemelerini yaptı. Onun ardından gelen yağış sabaha kadar belli aralıklarla devam etti. Edirne'ye, merkez ilçeleriyle birlikte metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında yağış düştü. Bu şu an için çok yüksek seviyede bir yağış değil ama bizim attığımız gübreyi eritecek, mahsule can suyu oldu diyebileceğimiz kadar güzel bir yağıştı. İnşallah bu yağışların devamı da gelecektir. Geldiği takdirde önümüzdeki dönemde yaz sezonu da bereketli geçiririz" dedi.

'UMUTSUZLUK UMUT OLDU'

Edirneli Üretici Erdal Akgün de, yağışın mahsül için çok faydalı olduğunu belirtip, umutsuzluklarının umuda döndüğünü ifade ederek, "Yağış gerçekten mahsul için çok faydalı oldu. Bir anlamda umutsuzluk umuda döndü. Artık umudumuz var diyoruz çünkü gerçek anlamda bir zaman kazandırmış oldu bu yağış bize. İnşallah Şubat ayında da yeterli yağışlar alınarak açık kapatılacak diye düşünüyoruz. Toprağımızın suya doyacağına inanıyoruz çünkü ciddi anlamda uzun süre bitki için yeterli bir yağış aldık ama tabi bu iş toprağın doymasıyla ilgili. Daha fazla yağışları bekliyoruz" diye konuştu.

'YETERLİ YAĞIŞ OLMAZSA MAHSÜL KURUR'

Gelecek süreçte yağışların yeterli düzeyde düşmediği takdirde yaz aylarında özellikle çeltik zamanı sıkıntılar yaşanabileceğini de sözlerine ekleyen Akgün, "Nehirler şu an Ağustos ayındaki derecenin çok altında. Böyle yağışsız ve kurak giderse çeltik ekimi asla olmaz. Ülke ekonomisi de bu bölgede ciddi anlamda zarar görür. Hepimizin bildiği gibi ayçiçeği ve çeltikte büyük söz sahibi olan bir bölgeyiz. Yani yağış olmazsa hiçbir şey olmaz diyoruz. Havalar soğuk olduğundan dolayı ürün şu an kendini buzdolabındaki gibi koruyor. Tabi sıcaklar arttıkça, ilkbahar ve yaz mevsimine doğru çıkmış olan mahsulün tamamı kurumaya döner" dedi.

Meriç Nehri adacıklar drone ile havadan

Tarlalar drone görüntüsü

Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç röp.

Kente yağan yağmurdan detaylar

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı röp.

Üretici Erdal Akgün ile röp.

Akgün'ün toprağı inceleme detayı

Buğday tarlalarından detaylar

EDİRNE

