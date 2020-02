DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

'Koca Yusuf' Çin'deki vatandaşları getirmek için havalandı (3)

VUHAN'A İNİŞ YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un Çin'in Vuhan kentine ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak" denildi.

BAKAN KOCA: 48 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA UÇAĞA ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'den vatandaşlarımızı tahliye edecek olan uçağımız Vuhan Havalimanı'na indi. Aralarında Azerbaycan, Arnavutluk ve Gürcistan vatandaşlarının da olduğu toplam 48 kişi, enfeksiyon uzmanlarımızın sağlık kontrolünden sonra uçağa alınacak" dedi.

Eşyaların uçağa yükelenmesi

Haber: ANKARA,

PROF.DR. KARABAY: 'KORONAVİRÜS'TEN KORUNMAK İÇİN SABUN VE KOLONYA KULLANIN

SAKARYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, 'koronavirüs'ten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşımını engellemede oldukça etkili" dedi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan 'koronavirüs' ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Karabay, "'Koronavirüs'ler yıllardan beri bildiğimiz, yıllar öncesinden 'soğuk algınlığı' etkeni olarak bildiğimiz; burnumuza, boğazımıza ve gözlerimizdeki mukozaya yapışan virüslerdir. Bu virüslerin 2002- 2003 yılında SARS isimli Güney Koreli menşeili bir virüs olarak yoğun bakım gerektiren bir hastalık olduğunu gördük" dedi.

'Koronavirüs'lerin asıl kaynağının hayvanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, "'Koronavirüs'lerin asıl kaynağı hayvanlardır. Temel olarak insanlara ilk orjini bazı hayvanlardan geçmektedir. Örneğin MERS'te develer, yarasalar gibi çeşitli hayvanlar insanlara bu etkenleri bulaştırabilmektedir. 2019 'koronavirüs', bugüne kadar olan 'koronavirüs'lerden biraz daha farklı ve mutasyon geçirmiş hali. 2019'un Aralık ayında da Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüsün varlığı kabul edildi. Kaynağının da hayvanlar olduğu, bir orjinin hayvanlardan geçtiği düşünülüyor. Bu virüs, insanlarda solunum yollarında enfeksiyonlar yapabiliyor ama sanki her bulaşanı yoğun bakımlık yapacakmış her bulaşanı öldürecekmiş gibi bir kaygıda var. Bazı insanlarda öldürücü olabiliyor ama elde edilen verilere göre bu virüsü kapan 100 kişiden 98'inde ölümcül seyir etmiyor" diye konuştu.

'VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EN ETKİLİ YOL: KOLONYA'

Kolonyanın ulaşılabilen en kolay alkollü dezenfektan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu:

"Tabi ki enfeksiyonu önlemek için her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi yerine getireceğiz. Ellerimizi daha fazla yıkayacağız. Şu an Türkiye'de bildirilmiş hiçbir olgu yok ama eğer hastalıklı biri bildirilirse maske takacak ve ellerimizi bol bol yıkayacağız. Bizim Türk toplumunda çok güzel bir alışkanlık var; kolonya. En basit ulaşılan alkol, evlerimizde ve iş yerlerimizde kolonyayı daha fazla kullanalım ve hep yanımızda olsun, ancak korku ve panik havasına asla girmemeliyiz. Ülkemizde yeni 'koronavirüs' kaynaklı hiçbir olgu şu ana kadar bildirilmedi ama solunum partikülleriyle bulaşabiliyor ve bize bulaşmasının en kolay yollarından biri kirli eller. Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşımını engellemede oldukça etkili. Çünkü bunlar zarflı virüsler ve alkol gibi el dezenfektanlarıyla derhal yok olabiliyorlar."

'BAKANLIĞIN ALDIĞI ÖNLEMLER GEREKLİ VE YETERLİDİR'

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı önlemleri yerinde bulduğunu söyleyen ve son 14 gün içinde Çin veya bölgeden seyahat eden Sakarya Üniversitesi öğrencilerini kontrol ettiklerini belirten Prof. Dr. Karabay, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili gerekli tanısal işlemleri kendi laboratuvarlarında yapabilecek kapasite oluşturulmuş durumda. Başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler gerekli ve yeterlidir. Tüm dünyada şu anda influenza A ve B tipleri tüm dünyada geziyor ve dolayısıyla hepimiz her an grip olabiliriz. Gripten korkuyor muyuz? Hayır. Grip bazı hastalarda ölümcül olabiliyor, aynı 'koronavirüs' gibi. Her ikisinden de korunmanın yolları aynı. Hijyen, hasta olduğu görülenlerden uzak durmak ve maske takmak yeterli. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü öngörüsüyle son 14 gün içinde Çin seyahati yapan üniversite öğrencilerini kontrolden geçirdik ve hiçbir risk unsuruna ulaşamadık."

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi detay

Prof. Dr. Oğuz Karabay açıklama

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA,

ELAZIĞ'DA 4.5 VE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Bu depremin ardından saat 03.03'te ise yine merkez üssü Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından yine 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sivrice, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedilse de sokakların genel olarak boş olduğu gözlendi.

(Elazığ merkez)

Sokak ve caddelerden görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY - Nurettin FİDANCAN/ ELAZIĞ,

Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı sırada deprem oldu (ek)

MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından Elazığ kent merkezine geldi. Depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol ve Polat Şaroğlu ile birlikte, depremde hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti

Vatandaşlar sohbeti

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/ ELAZIĞ,

Akşener'den İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatili yorumu: O tür konuların kararını seçmen verir (2)

AKŞENER TORBALI'DA ESNAFI GEZDİ, SORUNLARI DİNLEDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir turu kapsamında dün Torbalı'yı ziyaret etti. Torbalı Belediye Binası'nın önünde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milleti dinlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Akşener'e Torbalı ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da eşlik etti. Torbalı Belediyesi Mehter Takımı ile belediye binası önüne gelen Akşener'i Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur karşıladı.

'BAYRAĞA EL UZATANIN ELİNİ ÇATIR ÇUTUR KIRARIZ'

Elinde Türk bayrağı ile alana giren Akşener, Yunan vekil Ioannis Lagos'un bayrak yakma eylemini hatırlatarak, "Şundan emin olun bu bayrağa uzanan elleri 82 milyon bir olur çatır çutur kırarız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

UYGUR'DAN AKŞENER'E KÖRÜKLÜ ÇİZME

Belediye binası önündeki konuşmasından sonra Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un makamına geçen Akşener burada, başkan ile bir süre sohbet etti. Başkan Uygur, Akşener'in ziyaretle kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Bir siyasetçi olmaktan öte bir vatandaş olarak Sayın Meral Hanım'a Millet İttifakı'nın bir parçası olduğu için teşekkür ediyorum" dedi. Akşener'i Pazar günü yapılacak olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne de davet eden Uygur, Akşener'e devecilerin geleneği olan körüklü çizme, tesbih ve üzerinde Akşener'in adının yazdığı deveci yağlığı ile ilçeyi temsil eden ürünlerden oluşan bir paket hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Akşener de Başkan Uygur'a İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Akşener, belediyedeki ziyaretinin ardından esnafı gezmeyi sürdürdü.

-Meral Akşener'e mehterli karşılama

-Torbalı İyi Parti İlçe Başkanı ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un karşılaması

-Akşener'in vatandaşlarla selfie fotoğraf çekilmesi

-Torbalı belediyesi önündeki konuşması

-Akşener'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u makamında ziyaret etmesi

-Akşener'in vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilmesi

-Esnafı ziyaret etmesi ve kentten ayrılmasi

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ - Ömer Faruk ÇARK/ TORBALI(İzmir),

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (ek)

BİR İŞÇİNİN CESEDİ OCAKTAN ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedi çıkarıldı. İşçilerden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cesedi, 20 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ocaktan çıkartılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, diğer işçiyi göçüğün olduğu bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MURAT OVAZ'IN CESEDİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Murat Ovaz'ın cesedi, 25 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. TTK tahlisiye ekiplerinin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Ovaz'ın cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cenazeleri bugün toprağa verilecek.

-İşçinin cesedinin çıkarılma anları

-İkinci işçinin cesedinin çıkarılması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

ADIYAMAN'DA SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 105 KİŞİ TEDAVİDE

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Servet Özer (33) yaşamını yitirdi, 150 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. 150 kişiden 45'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte önceki gün gece saatlerinde rüzgar etkili olurken, sobalarını yaktıktan sonra uyuyan çok sayıda kişi, yakınları tarafından evlerinde baygın bulundu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri olan 150 kişi, sağlık görevlileri ve yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Kuştepe köyünde yalnız yaşayan, 3 çocuk babası Servet Özer ise kendisinden haber alamayıp, eve gelen yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Özer, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Servet Özer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Karbonmonoksitten zehirlenen ve tedavisi tamamlanan 45 kişi, hastanelerden taburcu edilirken, diğer kişilerin ise tedavisine devam ediliyor.

-------------------------------

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Acil ve Morg

-Acil servisler

-Hastanede yatan hastalar

Karabonmonoksit zehirlenen hastalar ile röportaj

-Ambulanslardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

DOĞAL GAZI BORUSU ALEV ALDI, ÇEVREDEKİ EVLER BOŞALTILDI

ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Patlama ve yangın nedeniyle yaralanan olmadığı öğrenilirken, toprak arazide patlamanın etkisiyle doğal gaz borusunun bulunduğu noktada da göçük oluştuğu gözlendi.

PATLAMA VE YANGIN KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

-Yangın görüntüleri

-Patlama ve yangın anı görüntüsü

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE(Ordu),

SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ayşe S. ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan şiddetli fırtınada Ayşe S. ile çocukları Remzi S. (14) ve E.S., soba yaktı. Bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Ayşe S. ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe S. ve 2 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Ayşe S. ile çocukları Remzi S. ve E.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

-------------------------------

Acil servis önü

Acil tabelası

Hastane binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

İSLAHİYE'DE SOBA ZEHİRLENMESİ UYARISI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı,soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.

Yetkililer, halkı özellikle gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyardı.

Öte yandan, İslahiye'de son 24 saat içinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Devlet Hastanesine 12'si çocuk 27 kişinin başvurduğu öğrenildi.

-------------------------------

-İlçe merkezi

-Demokrasi meydani

-Hoparlörlerden uyarı anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

BİTLİS'TE 500 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle, 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte, 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezindeki yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 500 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını söyledi. Kurtkan, "Karla mücadele çalışmalarında 350 köy 293 mezrada 2 Bin 341 kilometrelik yol ağında çalışma yapmaktayız. Şu an itibarıyla 500 yerleşim yeri ulaşıma kapanmış durumda. Ekiplerimiz kapanan yolları açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor" dedi.

-------------------------------

-Yolda kalan araçlardan detaylar

-Yolda kalan araçları iten vatandaşlar

-Yolda çalışma yapan Karayolları ekiplerinden görüntü

-Kayan araçlarından görüntü

-Yolda ilerleyen vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

TUNCELİ'DE 200 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, Nazimiye ilçe merkezi ve köylerine elektrik verilemiyor.

Tunceli'de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran tepesinde aşırı sis ve tipi nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Etkili olan kar yağışı enerji nakil hatlarında da arızaya neden oldu. Nazimiye ilçesi ve köylerinden önceki günden bu yana elektrik verilemiyor. İlçede elektriklerin kesik olması nedeniyle GSM hatlarının da çalışmadığı öğrenildi.

Gece saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kardan kapanan köy yollarının ulıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

-------------------------------

Cadde ve sokaklardan kar manzaraları

Araçların kardan temizleyenler

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

SİVAS-MALATYA KARAYOLU TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas- Malatya karayolu 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi tipi ve buna bağlı yaşanan zincirleme kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Sivas'tan Malatya yönüne giden araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor. Aynı zamanda Malatya yönünden gelen araçlarda Kangal ilçesinde durduruldu. Her iki ilçede de araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tipiye Yağdonduran geçidinde yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bölgede karayolu ekiplerinin kazaya karışan araçların kaldırılarak yolun yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba sarfediliyor. Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi çalışmaları zorlaştırıyor.

Ulaş Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yol çok yoğun bir yol. Yağdonduran mevkisinde görüş mesafesi aşırı derecede düşmüş durumda. Kazalar nedeniyle biz buradan yolu kapatmak zorunda kaldık. Ailesiyle beraber küçük çocuklar için daha önce hazırladığımız yatılı bölge okulumuzda misafir edeceğiz. Bir sıkıntı olmadan inşallah kısa sürede yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.

Sürücüler ise kapalı yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı. Yolun iki yönünde da araçlar polis eşliğinde kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.

YILDIZ DAĞI'NDA ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı, park halindeki araçlar da kara gömüldü.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1,5 metreye ulaştı. Yağış nedeniyle merkezde park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan merkezde kayakseverler yağan kar altında doyasıya eğlendi.

SİVAS'TA KAR VE TİPİ NEDENİYLE 70 ARAÇ YOLDA KALDI

Sivas'ın Gürün ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı. Araçlardaki yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan misafirhanelere yerleştirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde önceki gün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından Sivas- Gürün ve Kayseri- Gürün yolları ulaşıma kapandı. Yollarda otobüs ve otomobillerden bulunan yaklaşık 70 araç mahsur kaldı. Elazığ ve Malatya'ya yardım götüren araçlar ile bölgeden gelen depremzedelerin de bulunduğu araçlardaki 200 kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.

İstanbul'da yaşamını yitiren Mustafa Güneş'in (88) cenazesi ile ona eşlik eden 90 kişi, Gürün ilçesi Camiliyurt köyüne gittikleri sırada bindikleri araçlarda yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Yolgeçen köyündekiler tarafından misafir edildi.

-------------------------------

(ULAŞ)

-Tipiden görüntüler

-Ulaş ilçesinde bekletilen araçlar

-Kaymakam röportajı

-Yolda kalan sürücülerin röportajı

-Genel detaylar

(SİVAS)

-Merkezden görüntüler

-Kar altında kalan araçlar

+++

(GÜRÜN)

-Yollardan görüntüler

-Beklemeye alınan araçlar

-Misafirhanelerde konuk edilenler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ SİVAS,

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazaya neden olan sürücü ise başka bir araçla olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 yolu Dörtyol Sanayi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 54 DN 965 plakalı otomobil, Nurullah Özmert idaresindeki 35 TT 582 plakalı otomobile arkadan çarptı. Nurullah Özmert'in kullandığı otomobilin arka kısmı parçalandı. Kazada sürücü Nurullah Özmert, Zafer Dirik, Hüseyin Doğukan Saraç ve İlker Kaçar yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtardı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

-------------------------------

Yaralanan kişilerin ambulansa taşınması

Olay yerinden görüntüler

12 ekiplerince sedye ile taşınmaları

Kaza yeri detay

Katlanan araç detay

Yaralıların yakınları detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ERENLER(Sakarya),

======================================

KATENER DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİ BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yolunda akımı sağlayan katener direğine çarparak ikiye bölündü. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Onur U. (20) yaralanırken, yanındaki arkadaşı Yasin G. (18) ise hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 71'inci Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur U. yönetimindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, Ertaş Caddesi'ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü Onur U., ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin G. ise olay yerine hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yasin G.'nin cesedi sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

-------------------------------

-Kaza yapan araç

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Tramvay direği ve otomobil

-Aracın iki bölünen kısımları

-Cesedin cenaze aracına konması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

=======================================

OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 23 YARALI

BURSA'da, otomobil ile yolcuların taşındığı minibüsün çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi'den Çalı Mahallesi'ne yolcu taşıyan Ergün Tünek (48) yönetimindeki 16 M 1166 plakalı şehir içi minibüs, iddiaya göre Çalı Mahallesi'ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U (51) yönetimindeki 16 AAG 318 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 20 yolcu ile otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıdan görüntüler

-Sürücülerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Duhan DOĞAN/ BURSA,

====================================

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, AİLE YARALANDI

ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Baba ve iki oğlu hastaneye kaldırılırken, otomobilde sıkışan eşi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İspir'e bağlı Kırık Mahallesi Leylek boğazı mevkiinde meydana geldi. Murat Bilginer yönetimindeki 34 GL 5398 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Murat Bilginer ile çocukları Efe ve Yusuf Bilginer yardıma gelenler tarafından otomobilden çıkarılıp hastaneye gönderilirken, anne Sema Bilginer'i kurtarmak için jandarma ekipleri çalışmaya başladı.

Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeden geçen Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaza yerine giderek görevlilere yardım etti. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu Sema Bilginer sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Sema Bilginer'i sedyeye yatıran görevliler çevredekilerin de yardımıyla yol kenarında bekleyen ambulansa taşıdı. Sema Bilginer de hastaneye kaldırıldı.

İŞ MAKİNESİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu arada merkez Palandöken ilçesinde kar temizleme çalışması yapan işçinin kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi Nurcan Şahin yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Nurcan Şahin ile yanındaki kadın yaralandı. Yaralı iki kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

------------------------------

İSPİR

-Şarampole yuvarlanan aracın görüntüsü

-Görevlilerin aracın içindeki kadına müdahalesi

-Kadının araçtan çıkarılması

-Sağlık ekiplerinin kadına yardımcı olması

-Kadının sedyeye bağlanması

-Kadının acı içinde bağırması

-Kadının kaza bölgesinden çıkarılması

ERZURUM

-İş makinesinin ezdiği otomobil

-Ekiplerin kazaya müdahale etmesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

====================================

APARTMANIN ÇATISI YAN BİNANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

OSMANİYE'de bir apartmanın çinko çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yan taraftaki binanın bahçesine düştü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 7 Ocak Sitesi'nde meydana geldi. 9 katlı Aleyna Beyza Apartmanı'nın çatısının büyük bir bölümü, önceki gün gece saatlerinden bu yana devam eden fırtına nedeniyle kopup, yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanın bahçesine düştü. Yaşanan olayın ardından apartmanların çevresine güvenlik şeridi çekildi. Kopan çatının apartmanda kalan parçası, vinç yardımıyla indirildi.

-------------------------------

Apartmandan genel ve detay

Düşen çatının çinko parçasından görüntüler

Olay yerindeki vinç

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==============================

FIRTINADA UÇAN ÇATI, EVİN CAMINI KIRIP, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Uçan çatılardan biri, önce çarptığı apartman dairesinin camını kırdı ardından üzerine düştüğü otomobilde hasara neden oldu.

Kentte, dün sabah yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde şiddetli rüzgar başladı. Fırtınada Mercimektepe Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısının bir kısmı, yerinden söküldü. Uçan çatı, çarptığı 7'nci kattaki dairenin camını kırdı ardından park halindeki otomobilin üzerine düşerek, hasara neden oldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çatı, yoldan kaldırıldı.

Öte yandan fırtınada, yol kenarlarındaki ağaçlar da devrildi. Müftülük Meydanı'ndaki refüjde yer alan ağaç, şiddetli rüzgarda caddeye devrildi.

-------------------------------

-Otomobilin üzerine düşen çatı

-Çatıdan detay

-Apartmanın tepesinden sallanan çatı parçası

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

===========================================

ÇATIDAN KOPAN BUZ PARÇASI BAŞINA İSABET ETTİ

AFYONKARAHİSAR'ın en işlek caddelerinden Yeşilyol'da yürüyen Oktay Yüksel'in (35) başına, çatıdan kopan buz parçası isabet etti. Yaralanan Yüksel, ölümden döndü.

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde, Afyonkarahisar'ın Yeşilyol Caddesi'nde meydana geldi. Eski gazeteci Oktay Yüksel, evine giderken çatıdan kopan buz kütlesi başına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksel'in, başında 10 santimlik kesik oluştuğu kaydedildi. Buz parçasının Yüksel'in başına düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sağlık durumu iyi olan Oktay Yüksel, "Allah'a şükürler olsun ki hafif sıyrıklarla atlattım. Apartmanlarda biriken kar birikintilerini itfaiye aracılığıyla indirin ki kontrolsüz bir şekilde başkasının üzerine düşmesin" dedi. Yüksel, vatandaşları da her ihtimale karşı apartman saçaklarının altından geçmemeleri konusunda uyardı.

-------------------------------

-Olayın yaşandığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

-Oktay Yüksel açıklama

-Oktay Yüksel açıklama

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR,

===============================================

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLESİ KORKUTTU

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesi, çevredekiler korkuttu.

Olay Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 2 katlı işyerinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi havanın ısınması ile birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kütlesi izleyenleri korkuttu. Binanın altında kimsenin olmaması sebebiyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayı izleyenler, deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

İşyeri sahibi Adem Bayram, Çok korktuklarını belirterek, "Çatıdan sesler geliyordu ve deprem olduğunu sandık. Camdan dışarı baktığımızda kadın düştüğünü gördük. O sırada aşağıda kimsenin olmaması sevindirdi" dedi.

------------------------------

-Binadan akan karın yandan görüntüsü

-İşyeri sahibi ve bir çalışanla röp

-Kar yağışı

-Çatıdan düşen karların temizlenmesi

Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ AĞRI,

================================

KIRIKHAN'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, bazı evlerin çatısı uçurdu, ağaçları devirdi.

Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde ağaçları devrilip, bazı evlerin de çatılarını uçurdu. Çalışma başlatan Kırıkhan Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği için olay yerine gidip durum değerlendirmesi yaptık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz şu an ilçemizin dört bir yanında devriye gezmektedir. ve devriyelerimiz sabaha kadar devam edecektir. Acil bir durum olduğunda vatandaşlarımız 0326 344 10 59 nolu telefonumuzu arayabilirler. Ayrıca soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" denildi.

-------------------------------

- Zabıta görevlilisinin belediye bildirisini okuması

Sokaktan görüntü

Zabıta ekiplerinin devrilen ağaç parçalarını toplaması

Fırtınada uçan çatıdan görüntü

Zabıta görevlisinin yaşananları anlatması

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

=====================================

YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte dün akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

-------------------------------

-Kar yağışından detaylar

-Çarşı merkezinden detaylar

-Trafikten detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

=====================================

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

-------------------------------

-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

=====================================

MUĞLA'DA YANGIN PANİĞİ; YANGIN MERDİVENİ KİLİTLİ ÇIKTI

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2'nci katın kilitli olan yangın merdiveni itfaiye görevlilerince levyeyle kırılırken, apartman sakinleri kucaklarında bebekleri ile tahliye edildi.

Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta 4 katlı Güzide Apartmanı'nın 2'nci katındaki Süleyman Kılıç'a ait dairede, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı daireden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirmeye çalıştı. Apartmanın 2'nci katındaki yangın merdivenin kapısının hırsızlık olaylarına karşı kilit olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından levyeyle ile kırdı. Kapının kırılmasının ardından apartman sakinleri güvenli bir şekilde kucaklarında çocukları ve bebekleri ile birlikte tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu yaklaşık 1saatte söndürüldü. Yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Yaşadığı korku yüzüne yansıyan apartman sakinlerinden Mustafa Ecevit (18), "Yangın sırasında kendi dairemizdeydim. Komşularımızdan birisi zilimizi çalıp, yangın olduğunu haber verdi. Apartmanın içinde dumanlar vardı. Hemen dışarı kaçtık" dedi. Aynı apartmanda oturan İdris Pala, "Araçlar kaldırımları işgal ediyor. Yayalar kaldırımda yürüyemiyor. İtfaiye araçları bile yangın bölgesine geldikleri zaman sıkıntı yaşadı. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum" dedi.

-------------------------------

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasından görüntü

Levye ile yangın merdiveni kapısının kırılması

Yangın merdivenden inen apartman sakinlerinden görüntü

Apartman sakini Mustafa Ecevit röp.

Apartman sakini İdris Pala ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Aykut KURT/ MUĞLA,

===================================

VALİ AYKUT PEKMEZ GERGER'DE DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez geçtiğimiz Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe Köyünü ziyaret etti.

Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe köyünde evleri zarar görerek AFAD'ın kurduğu çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köşedeki köy ve mezraları dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Vali Aykut Pekmez, Gerger ve Sincik ilçesine bağlı köylerde depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

-------------------------------

-Deprem bölgesi

-Depremzedelerin kaldığı çadırlar

-Vali Aykut Pekmez'in ziyareti

-Depremzedeler ve Valinin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR/ ADIYAMAN,

========================================

11 KAMYONDAN OLUŞAN YARDIM KONVOYU AKDENİZ'DEN YOLA ÇIKTI

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın çağrısıyla başta Elazığ ve Malatya olmak üzere, deprem afetinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere, 11 kamyondan oluşan yardım konvoyu yola çıktı.

Akdeniz ilçesinde toplanan; kuru gıda, su, ilaç, yaş sebze-meyve, giyim, ısıtıcı, halı, battaniye ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyonluk konvoy bölgeye hareket etti. Ayrıca Akdeniz Belediyesi tarafından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eski Hal Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından mevlit de okutuldu. Konvoyun hareketi öncesi bir konuşma yapan Başkan Gültak; yardım malzemelerinin; Kızılay ile koordinasyon halinde toplandığını ve Elazığ ve Malatya'da yaşayan deprem mağduru insanlara ulaştırılacağını belirterek, "Kampanyamıza destek veren tüm kardeşlerimize, işadamlarımıza, STK ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki zor günde hemen bir araya geliyor. Bu da bunun bir örneğidir. İnşallah bu yardımlarımızın, deprem mağduru kardeşlerimize faydası olacaktır. ve gerekirse bir kampanya daha düzenleyeceğiz" dedi.

AK Parti Milletvekili Hacı Özkan da, deprem bölgesi için Akdeniz'de başlatılan yardım kampanyası nedeniyle Başkan Gültak'a, Kızılay'a, hayırsever iş insanları ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız deprem bölgesine hareket ederek devletimizin büyüklüğünü gösterdiler. Aziz milletimiz de güç birliği ile göçük altında kalan kardeşlerimizin yardımlarına koştular. Tüm dünyaya, birliğimizi, beraberliğimizi ve güçlü kardeşliğimizi göstermiş olduk" diye konuştu.

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise, törende yaptığı konuşmada, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz, hükümetimiz alanda hazırdı. Anında müdahale edildi. Bu son derece anlamdı. En az bunun kadar anlamlı olan, tüm ülkemizin, milletimizin bir seferberlik ruhuyla yardıma koşmuş olmasıdır. Bu seferberliğin bir parçası olarak ilçemizde de Akdeniz Belediyesi öncülüğünde; Kızılay'ın, sivil toplum örgütleri, iş adamlarımızın destekleriyle anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Kızılay Derneği Şube Başkanı Muharrem Köse de, Kızılay gönüllüsü Türk milletinin, gerek nakit, SMS yardımları ve gerekse ayni yardımlarıyla gönlünün güzelliğini bir kez daha gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyemizin yardım konvoyu da hayırsever milletimizin bu erdemine, kadirşinas yardımseverliğine tercüman olmuştur. Belediye Başkanımız Gültak'a, insanımızın kara gün dostu olduğu için Mersin Kızılay ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte yardım kamyonları yola çıktı.

-------------------------------

-Melit okutulması

-Mevlitten genel ve detay

-Cami önünde ikram

-Belediye Başkanı Gültak vatandaşlarla konuşurken

-Konvoy uğurlamaya gelenler

-Kızılay Şube Başkanı Muharrem Köse konuşurken

-Belediye Başkanı Gültak konuşurken

-Araçların görüntüsü

-Kaymakam Muhittin Pamuk konuşurken

-Milletvekili Hacı Özkan konuşurken

-Dua edilirken

-Araçlar giderken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

======================================

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Aktaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Numan Güler idaresindeki 06 EF 3947 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı. Osman Aktaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aktaş'ın yaya geçidinden geçerken aracın çarpması görünüyor.

-------------------------------

-Kaza yeri detay

-Kaza anı tanık detay

-Güvenlik kamerası detay

Haber-Kamera: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

=============================

ANKARA'DA 20 SOKAK HAYVANIN ÖLDÜRÜLMESİ PROTESTO EDİLDİ

ANKARA'nın Sincan ilçesinde hayvanseverler, 6 köpek ve 14 güvercinin zehirli tavuk eti verilerek öldürülmesini protesto etti.

Geçen salı günü Sincan Menderes Mahallesi'ndeki Nacip Fazıl Parkı'na bırakılan tavuk etinden yiyen 6 köpek ve 14 güvercin, zehirlenerek öldü. Hayvanseverler, diğer sokak hayvanlarının da zehirlenmesine engel olmak için gün boyu parkta nöbet tuttu. Yaklaşık 50 kişilik grup, dün tekrar parkta bir araya gelerek, olayı protesto etti.

'HAYVANLAR, PARKIN MASKOTUYDU'

6 yıldır, parkta köpekleri beslediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Hatip Eroğlu (65), köpeklerin aşılarının yapılarak, kısırlaştırıldığını ve sürekli kontrol altında tutulduğunu söyledi. Eroğlu, sokak köpeklerinin parkın maskotu haline geldiğini belirterek, "Birileri buraya zehirli et bırakmış ve hayvanlar geceden itibaren belediye tarafından alınmaya başlamış. Önce 2'si, ardından 2'si ve sonra da 4'ü daha rahatsızlandı. Toplamda 6 ölü, 4 de yaralı köpek var. Bu hayvanlar kimseye zarar vermezdi. Arka mahallelerden onları sevmek için gelen insanlar bile vardı. Bu parkın maskotu gibi olmuşlardı. Küçüklüklerinden itibaren buradalar ve elimizde büyüdüler" dedi.

'BİZLER SADECE CAN SAVUNUCULARIYIZ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Ankara İl Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise, nisan ayında Batıkent'te öldürülen köpeklerle ilgili davanın sevincini yaşayamadan bu olayla karşılaştıklarını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini aktaran Danacıoğlu, "Adalet, Batıkent olayında tecelli etti. Arkamızda bulunan alan bir park ve bu parkta çocukların oyun alanları var. O zehirli etlerin, sadece hayvanlara değil, insanlara da çok ciddi anlamda zarar vermesi söz konusudur. Bugün orada oynayan bir çocuk, kemiği alıp bir hayvanı beslemek için yaklaştığında o çocuğa da zarar gelebilirdi. Bizler sadece can savunucularıyız. Bugün köpeğe yapılan zehirlenme, öldürülme vakaları kesinlikle ceza kapsamına alınmalı" diye konuştu.

-------------------------------

Hatip Eroğlu ile röportaj

HayKonfed Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ile röportaj

Sokak köpeklerinden görüntü

Protestodan görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN - Celal ATALAY/ ANKARA,

=========================================

JANDARMA, İNTİHAR EDEN GENÇ İÇİN DEĞİL, ÖLÇÜM İÇİN KÖYE GELMİŞ

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel taciz suçlaması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan Hasan D. (22), önceki gün köye jandarma geldiğini görünce av tüfeğini göğsüne ateşleyerek, yaşamına son verdi. Bu olay sonrası evlerinin camı taşlanarak kırılan şikayetçi aile köyden ayrıldı. Jandarmanın ise Hasan D.'yi gözaltına almak için değil, iki ev arasında ölçüm yapmak için köye geldiği kaydedildi. Hasan D., dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında Gelendost'a bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Adı açıklanmayan 14 yaşındaki kızın ailesi, Hasan D.'den cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine Hasan D., geçen çarşamba günü savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınıp, Yalvaç Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı.

Önceki gün evde olduğu sırada köye jandarma geldiğini gören Hasan D., iddiaya göre yanındakilere, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek, av tüfeğini göğsüne ateşledi. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D.'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran Hasan D., acil serviste yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

ANNENİN FERYADI: OĞLUMU YAKTILAR

Bu sabah erken saatlerde Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alınan Hasan D.'nin cenazesi, babaevine getirildi. Ailesi bu esnada fenalık geçirdi. Anne Asiye D., oğlunun cansız bedeni üzerine kapanarak ağıtlar yaktı. "Oğlumu yaktılar" diye feryat eden anne, köy meydanında cenaze namazı kılınacağı esnada tabutun önüne geçince kalabalık bir süre namaza başlayamadı. Anne uzaklaştırıldıktan sonra namaz kılındı ve cenaze omuzlarda taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi. Ayakta durmakta zormlanan baba Osman D., defin sonrası taziyeleri kabul etti.

'BİZ BİRŞEY BİLMİYORUZ Kİ NE ANLATALIM'

Çok üzgün olduklarını belirten Hasan D.'ın dayısı Hüsnü Öğüt, "Biz hiç bir şey bilmiyoruz ki size anlatalım. Ne diye şikayet edildi, ne ifade verdi? Neden intihar etti, hiçbir şeyden haberimiz yok. Çok üzgünüz. Avukata verdik. Dosyayı bir incelesin baksın ne olmuş ne gitmiş sonra öğreneceğiz" diye konuştu.

JANDARMA SADECE 2 EVİN ARASINI ÖLÇECEKTİ

Köy muhtarı Ramazan Seyhan ise köylerinden bir kişinin, olaydan birkaç gün önce kızına yönelik cinsel taciz iddiası ile Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine savcılıkta ifadesi alınan Hasan D.'ın, ardından serbest kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Jandarma ilk geldiği gün ben il merkezindeydim. Jandarma ekipleri beni aradı. Ben de köyden birini, evi göstermeleri konusunda görevlendirdim. O gün Hasan'ı almış Yalvaç'a götürmüşler. Sonra serbest kalmış. Perşembe günü jandarma ekipleri rutin devriye görevi için köye geldi. Jandarma, savcılığın isteği doğrultusunda kızın evi ile Hasan D.'ın evi arasındaki mesafeyi ölçmek üzere araçla eve doğru gitti. Ben de muhtarlık odasının sobasını yakmak üzere muhtarlığa geçtim. Tam çırayı tutuşturdum derken bir telefon geldi ve Hasan'ın kendisini vurduğu söylendi. Hemen eve gittim. Kanlar içinde yatıyordu. Nabzına baktım attığını görünce bir battaniye istedim ve onunla jandarma aracına koyduk. Ben önde eskortluk yaparken, jandarma arkadan geldi. Yolda ambulansla karşılaştık ve yaralıyı ona aktardık. Ancak durumu çok kötüydü. Hastanede duran kabini çalıştırmak için çok uğraştılar ama olmadı. Olaydan çok üzgünüz bu olayla ilgili jandarmanın herhangi bir kusuru yok. Arabadan dahi inmediler. Çocuk sanırım kendisini almaya geldiklerini sanıp korktu. Yazık oldu."

-------------------------------

Mezarlıktan görüntü

Baba Osman Doğan'ın taziyeleri kabulü

Muhtar Ramazan Seyhan ile röp.

HaberKamera: Nurettin ARKAN - Taner ERDEM/ GELENDOST(Isparta),

=================================================

TUTUKLANANLARIN YAKINLARI ADAM KAÇIRMAKTAN TUTUKLANDI

DENİZLİ'de adam kaçırma, zorla alıkoyma ve gasp iddiasıyla önceki gün tutuklanan 2'si kadın 7 kişinin yakınları, şikayetinden vazgeçmesi için olayın mağdurunu zorla kaçırınca operasyonla yakalandı. Dün gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden 4'ü zorla adam kaçırma iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, adam kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları öne sürülen bir organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırıp, 3 gündür bir evde kelepçe takarak zorla tutup, gasp ettiğini tespit etti. Bunun üzerine önceki gün söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli olarak bulunan R.D. kurtarıldı. R.D.'nin kaçırılması olayına karışan 7 kişinin ayrıca mağdurlardan Ö.S. isimli bir kişinin de alacak verecek olduğu iddiasıyla otomobilin önünü kestiği ve otomobilini zorla gasp ettikleri tespit edildi. Olayla ilgili R.D. ile Ö.S. gözaltına alınan 7 kişiden şikayetçi oldu.

Evdeki aramada bulunan ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu. Olayın soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö., Taylan Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutukladı.

TUTUKLANANLARIN YAKINLARI ADAM KAÇIRMAKTAN TUTUKLANDI

Adam kaçırma, zorla alıkoyma ve gasp suçundan 7 kişinin tutuklanmasının ardından, daha önce otomobili gasp edilen Ö.S.'nin bu kez de tutuklanan kişilerin yakınları tarafından gece zorla kaçırıldığı belirlendi. Arkadaşının otomobilindeyken önü kesilen Ö.S.'nin tabanca zoruyla zanlılara ait bir otomobile bindirildiği, ardından da Pamukkale ilçesinde bir bağ evine götürülerek otomobilinin gasp edilmesiyle 7 kişi hakkında yaptığı şikayetinden vazgeçmesi istendiği ortaya çıktı. Ö.S.'nin arkadaşının ihbarı üzerine operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, bu kez de daha önce tutuklanan 7 kişinin yakınları olan Ö.Ö., B.K., S.G., F.A., C.A. ve A.R.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından 2'si kadın 6 kişi dün adliyeye sevk edildi. Adam kaçırmak suçundan mahkeme çıkarılan 6 kişiden Ö.Ö., A.R.A., F.A. ve S.G. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

-------------------------------

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

-Zanlıların adliye binasını sokulması



=======================================

MUĞLA'DA KAÇAK KAZI YAPAN 3 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ekiplere, 'baz istasyonu için kazı yapıyoruz' dediği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Paşapınarı Mahallesi'nin Medetbeleni Tepesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, saat 17.00 sıralarında kepçeyle kaçak kazı yapılan alana baskın yaptı. Baskında suçüstü yakalanan H.E.P., A.A., ve M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karşılarında ekipleri gören şüphelilerin, 'baz istasyonu için kazı yapıyoruz' dedikleri öğrenildi. Olay yerinde bulunan kepçeye el konulurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Aralık 2019'da da aynı yerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

-------------------------------

-Olay yerinden ve kepçeden görüntü

-3 şüphelinin yerde otururken fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

===================================

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLDE SAHTE PARA VE TARİHİ ESER ELE GEÇTİ

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile altın ve gümüş sikke ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekiplerince şüphelinin M.S.E. olduğu belirlendi. Ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 44 bin euroluk 200'er ve 100'er sahte banknotlar ile Roma dönemine ait olduğu belirlenen altın ve gümüş sikke ele geçirdi. Sahte para ve sikkelere el koyan jandarma, şüpheli M.S.E.'yi gözaltına aldı.

-------------------------------

Ele geçen sahte paralar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

======================================

POLİSİN KOVALADIĞI ŞÜPHELİ TABANCAYI BIRAKIP KAÇTI

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli belindeki tabancayı park halinde bulunan otomobilin lastiğinin üzerinde bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, tabancaya el koyup kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

-------------------------------

Olay yeri

Polis ekipleri

Tabanca görünümü

Olay yeri inceleme ekipleri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

=====================================

SAHİLE VURAN VARİL KORKU YARATTI

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran varil korku yarattı. Güvenlik çemberine alınan bölgede AFAD ekiplerince inceleme yapılırken, varilde kimyasal bir madde olmadığı tespit edildi.

Gece saatlerinde, Karasu Sahil Caddesi'nde kıyıya vuran varili fark eden vatandaşlar, varili suyun içerisinden çıkartarak bir evin bahçesine aldıktan sonra durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, belediye ve AFAD ekipleri geldi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekiplerince ölçüm yapıldı. Yapılan incelemelerde kimyasal bir bulguya rastlanılmazken, varil imha edilmek için Karasu Belediyesi ekiplerince götürüldü.

-------------------------------

Bölgede inceleme yapılması

AFAD ekibinin ölçüm yapması

Detaylar

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/ KARASU(Sakarya),

=====================================

BURSA'DA 250 POLİSLE YOL UYGULAMASI

BURSA'da, 250 polis ile yapılan uygulamada 900 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 644 araç kontrol edildi. Uygulamada 116 bin 667 TL ceza kesen ekipler, 6 otomobili de trafikten menetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentin 12 ayrı noktasında yol uygulaması yaptı. 250 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 900 kişi Genel Tarama Sistemi'nden (GBT) incelendi, 644 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada toplam 116 bin 667 lira para cezası kesilirken, 6 araç trafikten men edildi, yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

Kentin huzurunu arttırmak için uygulama yapıldığını belirten yetkililer, kontrollerin artarak devam edeceğini belirttiler.

-------------------------------

-Yol uygulamasından görüntüler

-Polis ekiplerinin araç durdurması

-Alkol testinin yapılması

-Sorgulama yapılması

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Duhan DUMAN/ BURSA,

=====================================