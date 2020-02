DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

TORBALI'DA HASTANEYE BAŞVURAN 2 TAYLAND VATANDAŞI TABURCU EDİLDİ

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 Tayland vatandaşının öksürük ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesine başvurması üzerine önlem amaçlı hastanenin Acil Servisi bir süreliğine boşaltıldı. Yapılan tetkikler sonucu Taylandlı 2 hastada gribal enfeksiyon rahatsızlığı görüldüğü belirtildi.

Dün akşam saatlerinde 2 Tayland vatandaşı, Torbalı Devlet Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetiyle başvurdu. Hastane yetkilileri, coronavirüs, endişesi nedeniyle hastanenin Acil Servisini boşalttı. Hastanede tedbir amaçlı maske dağıtıldı. 2 Tayland vatandaşı, alınan önlemlerin ardından tedaviye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, yapılan çalışmalar neticesinde 2 Tayland vatandaşına gribal enfeksiyona bağlı rahatsız görüldüğünü ve taburcu edileceklerini bildirdi. Bu açıklamanın ardından hastanede alınan önlemler kaldırıldı.

-Hastaneden görüntü

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),

ELAZIĞ'DA, TOKİ'NİN YAPTIRDIĞI 400 KONUT DEPREMZEDELERE VERİLECEK

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde, evleri yıkılanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kalıcı konut inşa edilmesine başlanırken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Merkez Cumhuriyet Mahallesi ile Bizimşen bölgesinde, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut, depremzedelere verilmeye başlandı. 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 şeklinde yapılan konutlar, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde deprem sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına teslim ediliyor.

DEPREMDE BOYALARINDA BİLE ÇATLAK OLUŞMADI

Konutların teknik özellikleri hakkında bilgi veren yüklenici firma temsilcisi Coşkun Aliefendioğlu, depremde bu konutların kendini test ettiğini ve boyalarında dahi bir çatlağın oluşmadığını söyledi. Aliefendioğlu, "Sayın bakanımızın teslim etmeyi düşündüğü konutlar 2 bölümden oluşmaktadır, bir kısmı 3+1 ve 125 metrekare ebeveyn banyolu olmakta, diğer kısmı da 90 metrekare civarında 2+1 konutlardan oluşmaktadır. Statik olarak yaşamış olduğumuz depremde kendini test etmiş ve en ufak bir sıva çatlağı bulunmadı. Statik olarak oldukça güçlüdür burası. Konutlarımızda doğal gaz ısıtmalı merkezi sistem mevcuttur. Doğal gaz, elektrik ve su abonelikleri hazır haldedir" dedi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

ELAZIĞ'DA, AĞIR HASARLI PETEK SİTESİ'NİN YIKIMI SÜRÜYOR

ELAZIĞ'da, 6.8'lik deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen, Sürsürü Mahallesi'ndeki 60 daireli Petek Sitesi'nin kontrollü yıkımı sürdürülüyor.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki Petek Sitesi'nin ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine dairelerindeki eşyalarını boşaltan mahalle sakinleri, siteden ayrıldı. 3 bloktan oluşan, 60 daireli sitenin 31 Ocak Cuma günü başlanan kontrollü yıkımı, dün de sürdürüldü. Ekipler, yıkım çalışmalarına 2 iş makinesiyle devam etti.

DEPREMDE HASAR GÖREN MİNARENİN YIKIMINA BAŞLANDI

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Şanlıurfa'da sarsıntı sırasında Hz. Aişe Camii'nin kayan minaresi, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hz. Aişe Camii'nin minaresinde kayma meydana geldi. Halkın durumu bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, kayan minare için yıkım kararı çıkarıldı. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan belediye ekipleri, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü şekilde yıkımına başladı. Ekiplerin vinçle kesme şeklinde kontrollü olarak söktüğü minare yerine önümüzdeki günlerde yenisinin yapılacağı kaydedildi.

Yıkımı izleyen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu.

BİNGÖL'DE KARDAN KAPANAN 179 KÖY YOLU, ULAŞIMA AÇILDI

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 179 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılırken, 18 köy yolunun da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin 2 gün süren çalışmasıyla kardan kapanan 179 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 18 köy yolunun da açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

MEHTAP'A ÇARPIP KAÇTI, LASTİĞE SIKIŞAN MONTUNU ÇÖPE ATTI

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken trafik kazasına üzerinden birden fazla aracın geçmesi nedeniyle cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in ölümüne sebep olduğu öne sürülen kişinin H.Ö. isimli hafif ticari araç sürücüsü olduğu saptandı. Şüphelinin kazanın ardından bir akaryakıt istasyonuna girdiği ve aracın arka lastiğine sıkışan Ateş'e ait montu çıkartıp, çöpe attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 06.00 sıralarında D-400 Karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, bir süre önce duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Mehtap Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen genç kadın, tuvalet ihtiyacının olduğunu belirtip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inen kadın, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., kendisini aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polisler, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini saptadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak H.Ö. isimli kişinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden H.Ö.'nün aracın arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü. Polis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, H.Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

FETHİYE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osman Kaya Bulvarı Karaçulha Kavşağı'nda meydana geldi. Salih Ekinci yönetimindeki 15 KD 227 plakalı kamyonet, İbrahim Selvi'nin kullandığı 48 FP 020 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücülerden ağır yaralı Selvi ilçedeki özel hastaneye, Ekinci ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Selvi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekinci'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, TEM ULAŞIMA KAPANDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 otomobil birbirine girdi. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı.

Kaza gece saatlerinde Körfez TEM Otoyolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafiğin yavaşlaması sonucu yolun sol şeridinde 5 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

Polis ekipleri kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi için İstanbul yönünü trafiğe kapattı. Bu sırada kaza sırasında otomobillerin içerisinde olan çok sayıda vatandaş yolun emniyet şeridinde bekleyerek ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri TEM Otoyolu'ndan gelen araçları Körfez gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Yaklaşık 1 saat süren araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesi çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

DÜZCE'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahanlı (56) evinin önünde kanlar içinde ölü bulundu.

Olay saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1930 Sokak üzerinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Karahanlı'nın evinin önünde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karahanlı'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede Karahanlı'nın evinin önünde makinede odun kestiği tespit edilirken, nasıl öldüğünün belirlenmesi amacıyla cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

BABASININ TABANCASIYLA OYNARKEN VURULAN ARMAĞAN, TOPRAĞA VERİLDİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gölcük'te önceki gün meydana gelen olayda, emekli astsubay babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralanan Armağan Butakın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Atike- Turan Butakın çiftinin küçük oğlu Armağan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Armağan Butakın için Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Armağan'ın ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da katıldı. Armağan Butakın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YAŞLI ADAMI YANMAKTAN KOMŞULARI KURTARDI

ADANA'da Ali Rıza Özdemir'in (81) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü. Yaşlı adam, komşularının yardımıyla yanmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Özdemir'in yalnız yaşadığı ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Eve giren komşularının yardımıyla alevlerin arasından çıkartılan Özdemir, olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hızlı evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramaması için çaba sarfetti. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde göçük meydana geldi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangın, büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

SADECE İKİ GÜVERCİN KURTULDU

Özdemir'in evde yaklaşık 50 güvercin beslediği bilgisini alan itfaiye erleri, yangında sadece iki güvercini kurtarabildi. Çok sayıda güvercinin öldüğü yangında kurtarılan güvercinler ise Özdemir'in komşularına teslim edildi. İtfaiye görevlileri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇİFTLİĞİN SAMAN DEPOSUNDA YANGIN

KAHRAMANMARAŞ'ta, büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

İstasyon Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda, öğlen saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı gören çiftçiler, yangına kendi imkanları ile müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, deponun yanındaki bölmede bulunan buzağıları tahliye edip, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, 1 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan işçi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Depoda zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KALORİFER KAZANI PATLADI, ALEVLERDEN ARACINI KURTARMAK İSTEYEN KADIN YARALANDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, kalorifer kazanının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevler arasında garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Avni Polat'a ait 2 katlı evin alt katındaki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Alevlerin hızla yayılması üzerine korku ve panik yaşayan ev sakinleri, kendilerini dışarı atıp, itfaiyeden yardım istedi. Alevler arasında evin altındaki garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat (55), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Hatice Polat, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve emekli hemşire olduğu öğrenilen Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evde hasara neden olan yangınla ilgili, inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE DOĞAL GAZ PATLAMASI: 1 YARALI

Eskişehir'de bir binanın zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapılırken doğal gaz hattı delindi. Borudan sızan gazın patlaması sonucu ise 1 kişi başından yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı delindi. Sızan doğal gaz patlamaya neden oldu. Sokaktaki bir iş yerinde ağır hasar meydana gelirken, sondaj aracında da yangın çıktı. Patlama sırasında sokakta bulunan Yunus Gültekin (74) başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen doğal gaz ekipleri gazı keserken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Akcami Mahallesi Muhtarı Kemal Mandal, binanın zeminine giren sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığını ifade ederek, "Ekipler iki gündür binaya giren su nedeniyle sondaj çalışması yapıyordu. Ben de onları doğal gaz hattı olduğunu söyleyerek uyardım. Ancak dünkü alışmada doğal gaz hattına denk gelmiş ve patlama oldu" dedi. Çevredeki evlerde oturanlar ise büyük bir gürültü ile patlamanın meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını ifade etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ASKER EĞLENCESİNDE 'DÜZGÜN OYNAMAMA' KAVGASI: 1 YARALI

KARAMAN'da, asker eğlencesinde dans eden Mücahit B. (20) ile Bayram Ş. (19) arasında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı. Tartışmada Mücahit B., Bayram Ş.'yi belinden bıçakladı. Yaralı Bayram Ş. hastaneye kaldırılırken, polis Mücahit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesine katılan Mücahit B. ve Bayram Ş., dans ettikleri sırada iddiaya göre, aralarında 'düzgün oynamama' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit B., Bayram Ş.'yi bıçakla belinden yaraladı. Bayram Ş. kanlar içinde yere yığılırken, eğlencedekiler de çevresinde toplandı. Bu sırada Mücahit B. de kalabalıktan faydalanarak, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bayram Ş., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası eğlence sona ererken, polis kaçan Mücahit B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'DE MASKELİ AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNU

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

YERLİ MUZ, TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 85'İNİ KARŞILIYOR

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ve Hatay'da, son 15 yılda muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıktı .Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin, muz ihtiyacının yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli muz cenneti olan Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretim oranı her geçen gün artıyor. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin artık muz ithal etmesine gerek olmadığını söyledi. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılarken, bugün yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini anlatan Gümüş, "Artık ithal muza gerek yok, kalitemiz ve üretimimizle Türkiye'nin muz üretimini karşılayabiliriz" dedi. Muzun bölgenin en önemli ürünlerden birisi olduğuna dikkat çeken Gümüş, "1990'lı yıllarda Türkiye tüketiminin yüzde 13'ünü karşılayabiliyorduk. Muz bitme noktasına gelmişti. O dönemlerde ithal muzda vergi yüzde 26 civarındaydı. Ancak 90'lı yıllardan sonra gerek yukarıya izahımızla, gerekse bakanlığımızın çalışmasıyla, vergi oranı yüzde 145,8'e çıkarıldı. Bunun üzerine de üreticiler, yoğun bir çalışmaya başladı. Şu anda Türkiye tüketiminin yüzde 80-85'ini üretir hale geldik" diye konuştu.

Muz üretimiyle ilgili havza çalışması yapıldığını da hatırlatan Gümüş, "Bakanlığımızın havza çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Olumlu ve mükemmel bir çalışma. Muzun bir an evvel havza çalışmasına alınarak nerde, nasıl üretim yapılacağı ile ilgili, hangi üreticiye, hangi bölgeye destek verileceği ile ilgili yeni bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.

Muz sarartma işletme müdürü Hüseyin Ülker de Anamur'daki üretilen muzun Türkiye'nin tamamına yetecek üretim seviyesine geldiğini söyledi. Önceki yıllarda muzun lüks olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ülker, şimdi yerli muzun herkes tarafından tüketilecek fiyat seviyesinde olduğunu vurguladı.

Muz üreticisi Önder Demir de, 20 yıldır ithal muz ile sürdürdükleri savaşı yerli üreticiler olarak kazandıklarını ifade etti. Demir, "Muz sektörü şu an itibariyle Türk tarımının lokomotifidir. Örnek alınması gereken bir sektördür. Bu başarıyı istersek tarımın diğer sektörlerinde de gerçekleştirebiliriz. Yeter ki rol model olarak alınsın" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN YAĞMUR DUASINA BULGAR KİLİSESİ RAHİBİ DE KATILDI

EDİRNE'de son yılların en kurak dönemi yaşanırken, çiftçiler yağmur duası yaptı. Duaya Sveti Georgi Bulgar Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık da katılarak, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin" dedi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi girişindeki davet bahçesinde gerçekleştirilen bereket ve yağmur duası etkinliği, mahalle halkınca imece usulü düzenlendi. Edirne'deki siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinliğe, Kıyık semtinde bulunan tarihi Sveti Georgi Bulgar Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da katılıp, yağmur yağması için dua etti.

'BÖYLE GÜNLERDE BİR ARADA OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Kurak süreçte birlikte olup dua etmenin çok önemli olduğunu söyleyen rahip Çıkırık, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin. Bu şekilde buluşup dua edildiği zaman Tanrı'nın yanımızda olacağına eminim. İnşallah güzel yağmur ve kar yağar ki çiftçi de vatandaş da mutlu olur" dedi.

Etkinliği düzenleyen üreticilerden Cesur Pakarda, yağışların az oluşunun kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Karaağaç'ın geçim kaynağı çiftçilik olduğu için yağışların az oluşu bizi çok etkiledi. Bu durum nehirlerden belli. Bugüne kadar bu derecede kuraklık görmemiştik. Bu yağmur duasını dönemsel olarak devamlı yapmaya çalışıyoruz. Bu duayı da mahalleli olarak, dışarıdan hiç destek almadan kendi imkanlarımızla yaptık. Çok şükür katılım olarak da yoğunluk oldu. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder ve tüm çiftçilerimizin beklediği yağmuru topraklarımıza düşürür ki biz de önümüzdeki dönem verim alırız" diye konuştu.

'GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ'

Edirne Ziraat Odası eski Başkanı, Çiftçi Cengiz Yorulmaz 2019 sonu 2020 başının Edirne için çok kurak geçtiğini ifade ederek, "Mahsuller kendini toparlamaya çalışıyor ama gidişat çok kötü. İnsanlar da bu anlamda Allah'a dua ediyor. İnşallah Allah da sesimizi duyar ve bir çare olur. Nehirlerin debisi geçen yılın aynı ayına göre çok aşağıda şu anda. Sadece bizde değil, Balkanlarda da aynı durum. Artık hava akımlarından dolayı mı bilmiyoruz. Bir söylentiye göre okyanustaki bir hava akımından dolayı bu bölgeye ve Balkanlar'a yağmur düşmediğini söylüyorlar. Ama tabi bu bilim insanlarının bileceği iş" dedi.

'YAĞMUR YAĞMAZSA İŞİMİZ KÖTÜ'

Bulgaristan'da da su seviyesi açısından durumun aynı olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Şu an durum vahim. Bulgaristan'daki Taşova Üniversitesi'nden bir bilim adamının söylediği, geçen yıl 1 metreküp toprakta 186 kilo su varken, bu yıl bu rakamın 70 kilolara düştüğünü söylüyor. Gelecek şu an çok kötü. Yazlık mahsullerin kesinlikle olmayacağına inanıyorum. Çünkü taban suyu varsa yazlık mahsul olur. Yağmur tabii ki destekler ama taban suyu gerekli. Şu an taban suyu sıfır noktalarda. Gelecek inşallah iyi olur. Yağmur inşallah yağar. Önümüzde Mart, Nisan var. Bu aylar inşallah tetikler bu açığı kapatır, yoksa işimiz kötü" diye konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN CENAZESİ BANDIRMA'YA NAKLEDİLDİ

15 TEMMUZ darbe girişiminde Ankara'da Şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un cenazesi, memleketi Niğde Bor'daki Şehitlikten alınıp ailesinin yaşadığı Bandırma'da Garnizon Şehitliği'ne nakledildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sokağa çıkın' çağrısıyla Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve darbecilerin helikopterden attığı bomba nedeniyle şehit düşen Veteriner Hekim Ramazan Konuş'un cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedildiği Niğde'nin Bor ilçesinden alınıp, Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.

Ramazan Konuş'un cenazesi için Bandırma Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Erdek Kaymakamı ve Bandırma Kaymakam Vekili Ekrem Çalık, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Şehit Ramazan Konuş'un ailesi ile halk katıldı.

Garnizon Şehitliği'nde okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın yaptığı duadan sonra Ramazan Konuş'un cenazesi Bandırma Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze töreninde, Şehit Ramazan Konuş'un eşi Hacer Konuş, kızları Rümeysa, Şüheda ve Fatma Zehra gözyaşlarına hakim olamadı.

TUNCELİ'DE SAHAYA KÖPEK GİRDİ, MAÇ DURDU

Tunceli'de Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına sebep oldu.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Dersimspor sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u konuk etti. Tunceli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 37'nci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen sokak köpeği sahaya girdi. Maçın hakemi köpeğin sahaya gelmesiyle maça ara vererek, köpeğin çıkarılmasını istedi. Bu sırada Dersimsporlu 2 futbolcu köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmak isterken, futbolcular köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Sahada yaklaşık 10 dakika dolaşan köpek, stadyumun açık kapısından çıktı. Köpeğin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü.

Karşılaşma Siirt İl Özel İdaresispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BAKAN KURUM: ELAZIĞ'DA 71 BİNAMIZIN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen 71 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesindeki temasları kapsamında TOKİ tarafından yapılan Bizimşen Mahallesi'ndeki konutlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini, şu ana kadar Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladıklarını söyledi. Bakan Kurum, depremin ardından 71 binanın yıkımının yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"2 Şubat tarihi itibariyle hasar tespit çalışmamız süratli bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan depremzede vatandaşlarımız için yardım, gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik tüm ekiplerimiz seferberlik içinde çalışmaktadırlar. Artık bundan sonraki süreçte kalıcı ihtiyaçları giderecek hem kalıcı konutlarımızın yapımı hem kalıcı konutlar yapılana kadar konteyner kentlerimizin yapım sürece devam etmekte. Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı. 3 gün içerisinde Elazığ'ın yüzde 90'ınını tespiti ve neticeyi almış olacak. Şu an yapmış olduğumuz tespitlerde Elazığ'daki binaların yüzde 25'inin ağır ve orta hasarlı olduğunu, eski yapılmış mühendislik hizmetini tam olarak almamış yapılarda bunu görmekteyiz. Aldığımız tespit raporları neticesinde, yerinde yapabiliyorsak yerinde, yapamıyorsak rezerv alanlarda projelerimizi başlatmış durumdayız. Elazığ'da 93 yıkık binamız mevcut. 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut, ki bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var, burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm oluşmaktadır. Acil olarak yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200. Bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumdadır."

'MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ'NDE KÖKLÜ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ'

Bakan Kurum, depremin etkilediği Mustafa Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'da TOKİ'nin inşa ettiği 400 konutu depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile enkazda yaralı kurtulanlara tahsis edeceklerini belirterek, "Biz mümkün oldukça vatandaşlarımızın yerine yakın yerde yapmaya gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları neticesinde bir 3 rezerv alanları oluşturacağız. 3 bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte yaklaşık 10 bine yakın bağımsız bölümün inşa faaliyetini en kısa zamanda başlatacağız. Acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Şu ana kadar 71 binamızın yıkımını gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Mustafa Paşa Mahallesi'nde köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Bu mahallenin kentsel dönüşüme çok ciddi ihtiyacı var. Sürsürü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Abdullah Paşa Mahallesi'nde çok katlı binaların orta ve ağır hasarlı olduğu görüyoruz. Burada yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Burada da büyük bir dönüşümü gerçekleştireceğiz. Elimizdeki 400 rezerv konuta ilişkin vefat eden ailelerimizin yakınlarına, enkaz altında yaralı kurtulan vatandaşlarımıza bu konutlardan tahsis ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle evlerini teslim ediyoruz" dedi.

BAKAN TURHAN: ZİGANA TÜNELİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatıyla ilgili konuştu. Turhan, "Çalışmalar hızla devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında, betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Trabzon'da yapım çalışmaları sürdürülen Zigana Tüneli ve Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Turhan, "Trabzon'da bakanlığımızın yapmakta olduğu bazı projelerin incelenmesi ve gidişatı konusunda bilgi almak üzere şantiyelerimizi ziyaret ettik. İlk önce Trabzon ile Maçka arasındaki bölünmüş yolunun şantiyesine uğradık. Burada, bölünmüş yol çalışmaları önemli ölçüde tamamlamış ancak tabi bu güzergahın Karadeniz Sahil Yolu'nu, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve Doğu komşularımızın sınır kapılarına bağlayan güzergah olması dolayısıyla şehir içinde yaşanan bazı yoğun trafik sorununu çözmek amacıyla bu proje kapsamında sahil bağlantısı ile Trabzon-Gümüşhane-Erzurum koridorumuzun rahatlatılması amacıyla Değirmendere ve Çömlekçi Tüneli çalışmalarını bu projeye dahil ettik. Özellikle Liman ve Değirmendere kavşağında yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırlanan bu projelerimizin çalışmalarını başlatıyoruz. Bu Karadeniz Sahil Yolu'nu kat eden trafik ile şehir içi trafiği önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Zigana Tüneli projesine ilişkin konuşan Bakan Turhan, "Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli inşaatımızı da ziyaret ettik. Bu tünelde çalışmalar hızlı devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlandı ve betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı. Özellikle kış aylarında kar ve buzlu mevsimlerde zaman zaman ulaşımda kesintiye sebep olan bu bölgedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla yaptığımız Zigana Tüneli, tamamlandığında 22 kilometrelik olan kesimin 8 kilometre kısalmasıyla 10-11 kilometreye düşüyor. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve ulaşımda kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Tabi bu yine tünelin hizmete girmesiyle de önemli ölçüde işletme ve yakıt tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.

Bakan Turhan, yapımı sürdürülen 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı'nın da tamamlanmasıyla şehir içinde ana yollardaki trafik yoğunluğunun rahatlayacağını kaydetti.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

ELAZIĞ Müftülüğü tarafından 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Elazığ Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur, Elazığ İl Müfütüsü Yusuf Sarıkaya ve çok sayıda kişi katıldı.

İzzetpaşa Camisi müezzini Cabir Karataş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim sonrası Mevlid-i Şerif okunmasının ardından anma programı son buldu.

DOMANİÇ'İN KARLI DAĞLARINDA KAR KEYFİ

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi ile İnegöl arasındaki Kocayayla geçidinde, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği parka gidenler piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasında 1500 rakımlı Domaniç Kocayayla geçici kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen yerli turisti ağırlıyor. Hafta sonu hava sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilenler İnegöl'ün yanı sıra Bursa, Bilecik, Kütahya ve İstanbul'dan gelerek piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kalabalığın olduğu yerlerde tezgah açarak satış yapan esnaflardan Sabri Gönül ziyaretçilerin yaptığı alışverişlerle yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Domaniç dağlarımızda mısır satıyorum. Artık buralar yeni ekmek kapımız olacak. Burada Ramazan kardeşim de çay satıp çorba kaynatıyor. Bir çeşit buralarda hizmet veriyoruz. Her mevsim, her gün beklerizö dedi.

FOÇA'DA ŞUBAT GÜNEŞİ

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Aileler, sömestir tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı.

Hafta sonu İzmir, Manisa ve çevre yerleşim yerlerinden günübirlik Foça'ya gelenler, güneşli havayı sahilde değerlendirdi. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turistik ilçeyi gezenler, sahilde ahşap iskelelerde oturdu. Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı. Teknelerle balık ve gezi turlarına çıkılırken, sahildeki restoran ve kafeler de doldu. İlçenin meşhur dondurmacısının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Tarihi Beşkapılar Kalesi ve surları çevresinde gezenler ise gün batımını izlemek için sahile geldi.

