DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Şehit ateşi Mersin'e düştü

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), Mersin'in Gülnar ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Şehit Katran'ın acı haberi, Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'nde oturan babası Ramazan Katran'a verildi. Geçmişte annesinin hayatını kaybettiği öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Katran'ın yarın öğle namazına müteakip Gülnar Merkez Camiii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Haber: Menmet DOĞANER/ MERSİN,

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Gaziantep'te 2 şehit acısı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt (26) ile Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in (22) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailelerine ulaştı.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve Uzman Çavuş Uğur Kurt'un, şehadet haberleri Gaziantep'teki ailelerine iletildi.

Şehit Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in acı haberi Gaziler Mahallesi'nde oturan, eşinden ayrılmış olan annesi Canan Abo'ya askeri yetkililer tarafından iletildi. Acı haberin ardından gözyaşı döken Canan Abo'yu askeri yetkililer ile akrabaları teselli etti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberi alanlar da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un acı haberi de askeri yetkililerce Mimarsinan Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Acı haberi alan baba Abdurrahman ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehidin ailesinin evi ile sokağına Türk bayrakları asılırken, Kurt ailesine yakınları da taziye dileklerini iletmeye başladı.

Şehitlerin cenazeleri, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin evi

Evin üzerindeki Türk Bayrakları

Evin önündeki kalabalık

Şehit ailesinin ağlamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

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Aksaray'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesinden ağabeyi Barış Yıldız'a verildi. Baba Ata Yıldız'ın, oğlunun İdlib'deki operasyona katılması nedeniyle gelini ve torununu Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden Şanlıurfa'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın acı haberi, Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Evde şehidin ağabeyi Barış Yıldız'ın olduğu, anne Kıymet Yıldız'ın 4 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Baba Ata Yıldız'ın da oğlunun İdlib'deki operasyona katıldığını öğrenince gelini Türkan ve torunu 8 aylık torunu Ebrar Yaren Yıldız'ı Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

2 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın cenazesinin, yarın memleketi Aksaray'da toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evinin dışından detay

-Genel ve detay

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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İdlib'deki saldırıda TIR şoförü de şehit oldu

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay'ın (34), acı haberi ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı. Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

Haber: Ferhat DEVRİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay),

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Milli Savunma Bakanı Akar: Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu

HATAY Devlet Hastanesi'nde İdlib'teki rejim saldırısında yaralanan 13 askeri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çıkışta "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budurö dedi.

Suriye'nin İdlip kentindeki salıdırının ardından Hatay'a gelen Milli Savunla Bakanı Akar, akşam saatlerindeki berebarindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan 13 yaralı askeri ziyaret etti. Yaralıların sağlık odurumları hakkında bilgi alan bakan Akar, hasdtane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar, yaralıların durumunun iyi olduğunu, çok ciddi yaralarının olmadığını söyledi.

'KARŞILIĞI VERİLDİ

Rejim saldırısı sonrasında karşılığın verildiğini belirten Akar, "Bu Esed güçlerinin yaptığı alçak saldırının karşılığı verildi, verilmekte. Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ne kadar kararlı olduğunu herkes biliyor, öğrendi. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda elimizdeki tüm imkanlarla bu saldırıyı yapanlara karşı gerekli yaptırımlar gerçekleştirildiö dedi.

'MUHATAPLARIMIZIN DA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle devam etti:

"Suriyeli, İdlipli kardeşlerimizin rahat ve huzur içerisinde yaşamalarına çalışıyoruz. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Mehmetçik büyük fedakarlıklar gösterdi. Aynı şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur. Biz daha önce Rusya ve İran ile yapılan Soçi Antlaşması'na, Astana mutabakatındaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Burada biz uluslararası hukuka ve mutabakat unsurlarına saygılı olduğumuzu söylemekle beraber diğer taraftan da hakkımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Planlarımız bu şekilde devam ediyor.ö

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Anıl ATAR- Can ÇELİK/HATAY,

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Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden 'Koronavirüs' açıklaması

DİYARBAKIR Sağlık Müdürlüğü, Çin'den bir süre önce gelen bir kişinin 'koronavirüs' şikayetiyle hastane başvurması üzerine yapılan incelemede virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, kentte bir kişinin koronavirüs şüphesi üzerine hastanede tedaviye alındığına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu kişinin 24 Ocak günü Çin'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilerek, 25- 27 Ocak tarihlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı başvuruda her hangi bir bulgulaya rastlanmadığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde ilimizde Çin'den yayılan 'koronavirüs' şüphesiyle bir vatandaşımızın hastaneye yatırıldığı iddia edilmiştir. Öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, ilimizde virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 24 Ocak 2020 tarihinde Çin'den ülkemize giriş yapan bir vatandaşımız 25- 27 Ocak 2020 tarihlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuş olup, yapılan muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Söz konusu vatandaşımız 3 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00 civarında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle yeniden hastaneye başvuruda bulunmuş ancak yapılan değerlendirmesinde herhangi bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır. Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşımız internette dolaşan haberler nedeni ile yoğun anksiyete yaşadığını bu yüzden acil servise başvurduğunu belirtmiştir. Vatandaşımızın her ihtimale karşı laboratuar tetkikleri alınarak ilgili birimlere gönderilmiştir. Vatandaşımız tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alınmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araştırma hastanesi

-Acil servisten detay

-Ambulans

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde tespit edilen koyun-keçi vebası (Peste Des Petits Ruminants, PRR) nedeniyle mahalle 1 ay süreyle karantinaya alındı.

İslahiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki Beyler Mahallesi'nde geçen Salı günü bir besici, hastalanan hayvanları için veterinerden yardım istedi. Veterinerin kontrolü sırasında bir koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan numune alındı. Yapılan incelemede hayvanın ölüm nedeninin koyun-keçi vebası olduğu belirlendi. Bunun üzerine İslahiye İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu, Beyler Mahallesi'nin 1 ay süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar sonrası besicilerin bilgilendirildiği ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığı mahalledeki hayvanlara veba aşısı yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Beyler Mahallesi

Koyunların otlatılması

Musa Çakmak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Foça'da 16 kaçak göçmen ile 4 suriyeli organizatör yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzeri hazırlık yaptıkları belirlenen Suriyeli 16 kaçak göçmen ve onları araçlarıyla ilçeye getiren, organizatör oldukları ileri sürülen 4 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Kaçaklar yasal işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.15 sıralarında şüphe üzerine 35 MJ 205 plakalı otomobili durdurdu. Suriyeli araç sürücüsü Y.K.'nın sorgusundan bu araç ile birlikte herbirinde bir sürücü ve yurtdışına gidecek 4'er Suriyeli'nin bulunduğu 4 otomobille ilçeye giriş yaptıkları, kaçakları Yenifoça Harabeler Mevkii'ne bıraktıkları belirlendi. İlçede kısa sürede yapılan araştırmayla diğer Suriyeli sürücüler H.J.H., A.S. ve A.H. yakalandı. İfadeler doğrultusunda denizden ve karadan yapılan çalışmada,aralarında kadınların da olduğu 11'i yetişkin, 5'i çocuk toplam 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen botları patlamış ve su alarak Aslanburnu Mevkiinde karaya oturmuş halde bulundu.

Yasal işlemlerin ardından 16 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Organizatör şüphelisi 4 Suriyeli ise Foça Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Organziatörlerin Foça Adliyesine getirilişleri.

-Adliyeden çıkarılışları.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),

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Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı

ELAZIĞ'da, depremden etkilenen hasarlı binaların yıkımını yapan Hıdır Demir, bir binada bulunan Türk bayrağını tırmanarak asılı olduğu yerden alarak, iş makinesine astı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Merkezde bulunan Kültür Mahallesi'nde de acil yıkım kararı verilen ve 1978 yılında yapılmış olan 6 katlı Kültür Apartmanı'nın yıkımını yapacak olan iş makinesi operatörü Hıdır Demir, pencerede asılı bulunan Türk bayrağını fark etti. Demir, iş makinesinden inip, koşarak Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak kendi iş makinesine taktı. Bayrağın binadan alınmasının ardından yıkım çalışması başladı.

Yıkımı izleyen vatandaşlar, Demir'in girişimini alışlarla destek verdi. Demir, Türk bayrağına hassasiyetinin olduğunu ifade ederek, "Biz her binaya geldiğimizde önce Kuran-ı Kerim'imize sonra bayrağımıza bakarız. Ben de zaten bayrak hastalığı var. Biz bu bayrak için kanımızı ve canımızı verdik. Önemli olan bayrağımız. Geldiğimde binanın içindeydi, camı kırıp aldım. Bir de burada asılı olan vardı, onu çıktım demirliklerden aldım. Ondan sonra da kullandığım iş makinesine astım. Makinemizin rengi de kırmızı, biz Türkiye hastasıyız, ülkemizi seviyoruz Allah'a şükür. Ben bayrağımı gördüm mü dayanamam, bayrağım için ölürüm de. Denizli'nin Honaz ilçesindenim, aslen Tunceliliyim. Biz hepimiz Türk'üz, Kürt'üz, Çerkez'iz, Laz'ız. Bu bayrak için yaşadık, bu bayrak için ölürüz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Erkan BAY/ELAZIĞ,

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HDP önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 154'üncü günde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği üniversite öğrencisi kızları Hatice (31) için Malatya'dan gelen Nurten-Yusuf Şeker çiftiyle 80 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

'GELSİN DEVLETE SIĞINSIN"

Malatya'dan Diyarbakır'a HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Nurten-Yusuf Şeker çifti, kızları Hatice'nin 10 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Orman Mühendisliği öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı. Nurten Şeker, kızının kaybolduktan sonra polise başvurduklarında, terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi. Şeker, kızının teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bizi görür diye buraya geldik. Teslim olmasını istiyoruz. Ailesinin yanına gelsin. Biz kızımızın arkasındayız. Gelsin devlete sığınsın" dedi.

Baba Yusuf Şeker ise, "Kızımızın dağdan inip gelmesini istiyorum. Yanındayım, arkasındayım. Devletimiz de bizimle beraber olduğu için kızımın yanındayım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eylemi yapması

Nurten Şeker'in konuşması

Yusuf Şeker'in konuşması

Kızının fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcuya girip tek taş alacağını söyleyen E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, dükkanındaki alarma bastı. Gelen polisin yakaladığı E.Ş. üzerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra Akçakoca Yalı Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen E.Ş. tek taş yüzüklere bakıp, bir tanesini satın almak istedi. E.Ş. yüzüğün bir kağıda sarılmasını isteyerek, parasını bankadan para çekerek ödeyeceğini söyledi. Kuyumcu, E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelendi ve dükkanındaki alarma bastı. Bu sırada durumu anlayıp, kaçmaya çalışan E.Ş., kuyumcu ve çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis, E.Ş.'nin üzerinde arama yaptı. Üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuyumcu önünden görüntü (Vatandaş kamerası)

Kuyumcudan çıkarılan şahsın görüntüsü (Vatandaş kamerası)

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Orhangazi-Bursa karayolunda 2 TIR ve 1 tankerli zincirleme kaza

ORHANGAZİ-Bursa karayolu üzerinde 2 TIR ve 1 tanker zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden biri sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den Bursa istikametine doğru giden inşaat demiri yüklü Hakan İzmir (32) idaresindeki 34 AJ 2030 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Harun Bayar (45) idaresindeki 13 ED 933 plakalı bir başka TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte Harun Bayar yönetimindeki TIR da, önündeki Mehmet Karaboğa (52) idaresindeki 06 BM 8634 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Zincirleme kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TIR'DA SIKIŞTI

Kaza sonrasında en sonda bulunan sürücüsü Hakan İzmir, hurdaya dönen demir yüklü TIR'da sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda Hakan İzmir, TIR'dan çıkarıldı. Yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa karayolunda uzun kuyruklar oluştu ve Bursa istikametinde trafik tek şeritten verildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan TIR'lardan detaylar

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza sonrası yaşananlar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum yönünden merkeze gelen iş insanı Halit Anayurt yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, önündeki H.Ö.'nün (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı TIR'a çarptı. Cipin ön tarafı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan sürücü Anayurt, ihbar üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kırım aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Anayurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken birçok aracın çarpıp üzerinden geçmesi nedeniyle cesedi parçalanmış halde bulunan Mehtap Ateş'in ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Hasan Ö. yakalandı. Hasan Ö. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında, D- 400 yolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine gitmek üzere yola çıktı. Alkol aldığı öne sürülen Mehtap Ateş tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Otomobilden inen Ateş, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., meraklanıp, aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ARAÇ GEÇMİŞ

Olay yerine gelen polis, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini tespit etti.

ARACA TAKILAN MONTU DA ATMIŞ

Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak Hasan Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarptığını saptadı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Ateş'e çarpıp kaçan ve ölümüne neden olduğu öne sürülen hafif ticari aracın kazanın ardından bir akaryakıt istasyonundaki görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracı park eden Hasan Ö.'nün arka lastiğine takılan Ateş'in montunu çıkartıp, çöpe attığı, ardından da hasarı kontrol ettiği ve tamir etmeye çalıştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, izini sürdüğü aracı Adana Havaalanı'nda park halinde buldu. Araca el konulurken, Hasan Ö.'nün ise İstanbul'a gittiği tespit edildi. Olayın ardından polis, yaptığı operasyonla sürücü Hasan Ö. ile birlikte Murat A., İsmet D. ve Yener C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Yatağan- Milas karayolu Tuzabat mevkiinde meydana geldi. Erdal Eren Yılmaz'ın kullandığı 34 BGK 008 plakalı otomobil, önünde giden Mevlit Külahlı yönetimindeki 58 LV 865 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğuna sıkışan Erdal Yılmaz ile birlikte kazada yaralanan aynı araçta bulunan Meryem Yılmaz ve Maya Yılmaz, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Mevlit Külahlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobil sürücüsü Erdal Eren Yılmaz'ın sıkıştığı sürücü koltuğunda kurtarılma çalışması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla),

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Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası

KONYA'da yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, "Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında dönüş¸ kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün degiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesiö maddesince 6 bin141 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetinin ise 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildiği belirtildi.

Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilin drift yapma anları

Haber-Kamera: KONYA

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CHP, Erzurum il kongresinde arbede çıktı

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Erzurum İl Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP İl Başkan adayı Orhan Bozkurt, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı. Kongrede linç girişimi olduğunu ileri süren Bozkurt, genel merkez nezdinde girişimde bulunacağını belirtirken, il başkanı seçilen Bülent Oğuz, tartışma olduğunu ancak darp olmadığını söyledi.

CHP Erzurum İl Kongresi Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de 2 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Gazeteci Orhan Bozkurt ile Bülent Oğuz'un başkan adaylığı için yarıştığı seçimde divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Mürsel Alban yaptı. Seçim öncesi kürsüye çıkarak bir konuşma yapmak isteyen Bozkurt, salonda bulunan bazı partililer tarafından konuşturulmak istenmedi. Bu kişilere, "Siz kimsiniz, delege ve partili bile değilsiniz" diyen Bozkurt'a tepki gösteren 15-20 kişilik grup saldırıya geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında araya girenler başkan adayı Bozkurt'u salon dışına çıkardı. Saldırı anında Bozkurt'un eşi Merve Bozkurt, yere düşererek ayağını burktu. Salonda yaşanan arbede araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Olayların sona ermesinden sonra yapılan seçimde CHP İl Başkanlığını 55 oyla Bülent Oğuz kazandı. Seçimde 50 delegenin oyunu alan Bozkurt, olaylar sebebiyle 10-15 delegenin korkarak salondan ayrıldığını belirtti. Seçim öncesi şahsına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Bozkurt, "Kongre salonu biraz gergindi. Birinci konuşmalar yapıldı, ikinci kez kürsüye çıktığımda karşılıklı sataşmalar oldu. Bir anda organize bir şekilde 20-30 kişi üzerime yürümeye çalıştı. Delegeler araya girerek beni salondan çıkardı. Dakikalarca yangın merdiveninde bekledim. Divan başkanının tarafgir tutumu da dikkat çekiciydi" dedi.

'OY KULLANMADAN AYRILDILAR'

Konuşması sırasında her türlü hakarete maruz kaldığını ifade eden Bozkurt, linç girişiminden kurtulduklarını söyledi. Normalde 121 delegenin oy kullanacağı seçimde kendisine 50 oy diğer adaya da 55 oy çıktığını anlatan Bozkurt, 10-15 delegenin oy kullanmadan salondan ayrıldığını söyledi. Bozkurt, "Delegeler yaşananlardan dolayı korkup gitmişler. Böylesi bir ortamda demokrasi yarışı olur mu? Seçim Kurulu nezdinde dilekçemi vereceğim. Benim, eşimin, delge arkadaşlarımın can güvenliği yoktu. Tehditle yapılan seçimde ne kadar demokratik olur. Genel merkez nezdinde de girişimlerde bulunacağım. Biz CHP'yi bir yerlere taşımak isterken karşılaştığımız muamele çok üzücü" diye konuştu.

Eşine destek olmak için kongre salonuna gittiğini belirten Merve Bozkurt, saldırının planlı olduğunu ileri sürdü. Eşi konuşma yaparken 15-20 kişinin saldırıya geçtiğini anlatan Bozkurt, "Yapılanlar linç amaçlıydı. Arkadaşlar araya girmeseydi ben de eşim de linç edilecekti. Çok üzüldük gerçekten. Yaşananlar CHP'deki demokrasi anlayışına uygun bir davranış değildi. Kadın haklarına önem veren bir partide böyle bir manzaranın yaşanması üzücü" dedi.

TARTIŞMA VAR ARBEDE YOK

CHP kongresinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Bülent Oğuz, tartışmalar olduğunu ancak arbede yaşanmadığını söyledi. Oğuz, açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP olarak bütün kongrelerimiz sadece delegeler, milletvekilleri, partililer değil bütün vatandaşlara açık kongredir. Bu kongrelere herkes gelebilir. Divan başkanımız söz hakkı olanlara söz verdi. İster istemez atışmalar, tartışmalarlar 'Ben iyi yaptım, sen yapamadın' türünden tartışmalar oldu. Sonucunda herhangi bir arbede, darp olmadan tartışmaları biz kapattık. Ön yargılı olmadan daha düzenli düşünerek hata yapacak olan herkesin önünde siper olduk."

Oğuz, Merve Bozkurt'a yönelik bir saldırı da olmadığını ileri sürerek, ayakkabı topuğunu kapının eşiğine sıkıştırdığını, CHP'de hiç kimsenin kadına yönelik bir saldırı yapmayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kongrede çıkan arbede(cep telefonun görüntüsü)

-Merve Bozkurt ile röp

-Orhan Bozkurt ile röp

-CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Yumurtalı saldırı şaka çıktı, aracın sahibine para cezası kesildi

ANTALYA'da, seyir halindeki otomobilin camından sarkan yolcunun, arkadan gelen aracın camına yumurta attığı görüntüler üzerine ceza geldi. 4 arkadaşın şaka amacıyla videoyu çektiğini söylediği öğrenilirken, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, 264 liralık ceza uygulandı.

Antalya'da birkaç gün önce cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, camdan sarkarak, arkadan gelen araca yumurta atmaya başladı. Arkadaki araçta bulunanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yumurtalardan bazıları, aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenlerin, 'Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar. Trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın' dedikleri videoda duyuluyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yumurtalı saldırının yapıldığı aracın plaka sorgusundan, ikametgah adresi belirledi. Eve giden ekipler, olaya karışan 4 kişinin arkadaş olduğunu belirledi. İsimleri açıklanmayan 4 kişinin, şaka amacıyla videoyu çektikleri öğrenildi. Polis, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, toplam 264 liralık para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araca yumurta atılması

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA,

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Prof. Dr. Kutoğlu: Elazığ depreminde kırılmanın boyu 50, eni 70 kilometre

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, üniversitenin Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yaptıkları çalışmanın ardından Elazığ depreminin kırılma mekanizmasını açıkladı. Prof. Dr. Kutoğlu, "Depremin ardından 3 bin kilometrekare alan etkilendi. Buranın içinde yapılar da varsa kalıcı deformasyona uğramış. Kırılmanın boyu 50 kilometre, enine kırılma da yaklaşık 70 kilometre. Elazığ depreminin yaşandığı yerde 6,7'den daha büyük deprem olma ihtimali şu an için az" dedi.

BEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Elazığ depreminin ardından Avrupa Uzay Ajansının Sentinel uydusundan alınan haritalar ve bölgedeki GPS istasyonlarının verileri incelendi. Dr. Çağlar Bayık, Dr. Gökhan Gürbüz, Doç. Dr. Saygın Abdikan, Dr. Sedar Görmüş ile birlikte merkez laboratuvarında açıklamalarda bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de ilk kez yapılan çalışmayla Elazığ depreminin kırılma mekanizmasını ortaya çıkardıklarını söyledi.

'DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6.7 OLARAK HESAPLADIK'

Uydudan alınan verilerde depremi oluşturan fay hattı hakkında önemli bilgilere ulaştıklarını söyleyen ve depremin büyüklüğünü 6.7 olarak ölçtüklerini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgenin doğu tarafında yaklaşık 30 santimetrelik çökme meydana gelirken, batı tarafında yine 30 santimetrelik yükselme meydana gelmiş. Yani bir tarafı alçalırken bir tarafı yükseldi. Toplamda 60 santimetrelik düşey hareket. Biliyorsunuz paylaşılan ilk bilgiler doğrultu atımlı faylanma olduğunu gösteriyordu. Sonuçlar da bize hakim olarak doğrultu atımlı faylanma olduğunu, kırılma olduğunu gösteriyor ama veriler aynı zamanda düşey atımlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim bu bulgularımız fayın sadece yatay atımlı olduğunu değil aynı zamanda düşey atımlı da olduğunu gösteriyor. 1,2 metre atım ile geri çözüm yaparsak depremin momentini nasıl buluruz? 6.8 olarak açıklanmıştı daha sonra AFAD 6.5'e revize etti. Ama bu bizim verilerle hesapladığınızda 1,2 metrelik kırılma bize 6.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu gösteriyor. Bize göre biz bu depremin büyüklüğünü 6.7 olarak hesapladık. Bu depremin meydana getirdiği kırılma mekanizmasıyla ilgili elde ettiğimiz sonuçlar."

'FAYDAKİ STRES ÇEVRE İLLERE DOĞRU GİTTİ'

Prof. Dr. Kutoğlu, teknoloji ve bilimin, nerede deprem olacağını gösterdiğini; ancak ne zaman olacağı konusunda bilgiler vermediğini söyledi. Elazığ depreminin ardından fay üzerindeki stresin Kahramanmaraş, Adana, Hatay ve Bingöl taraflarına kaydığını anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şunları kaydetti:

"Yer bilimleri için nerede deprem olacağını söylemek problem değil. Zaten biliniyor bu. Elimizdeki teknolojiler bunu söyletiyor sadece ne zaman olacağını söyleyemiyorsunuz. Depremlerin nerede olacağı nokta atışı olarak biliniyor. Biz çalışmayla depremin çalışma mekanizmasını ortaya koymuş bulunuyoruz. Depremin ardından 3 bin kilometrekare alan etkilendi. Buranın içinde yapılar da varsa kalıcı deformasyona uğramış. Kırılmanın boyu 50 kilometre, enine kırılma da yaklaşık 70 kilometre. Elazığ depreminin yaşandığı yerde 6.7'den daha büyük deprem olma ihtimali şu an için artık az. Burası kırıldıktan sonra stres artık yukarı ve aşağı her iki yöne doğru aktarılmış durumda. Artık oradaki stres kuzey ve güney kesimlerine doğru aktarılmış. Stres yukarıdaki ve aşağıdaki illere doğru gitti. Bardak doluydu zaten bu deprem ile birlikte üzerine bir miktar ekleme oldu. Daha önce de söyledim, yukarıda Bingöl tarafı var. Aşağıda Maraş var, Adana var, Hatay var. Fay zaten oraya doğru uzanıyor, oralardan geçiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Akdemisyenlerden detaylar

-Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan uçuşları süresiz durdurdu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın işletmesini alan özel şirketin, giriş ücretini 38 liradan 81 liraya çıkarmasına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Pilotlar, giriş ücretleri düşürülene kadar Babadağ'dan tandem (ikili) uçuşların yapılmayacağını belirtti.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın işletmesini yürüten özel şirket tarafından yamaç paraşütü pilotları için giriş ücreti, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde 38 liradan 81 liraya çıkarıldı. Uçuş maliyetlerinin artması nedeniyle yapılan fiyat artışına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan tandem uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Belceğiz Plajı'nda toplanan yaklaşık 100 pilot, alkışlarla protesto ederken, giriş ücretleri normal seviyeye çekilene kadar Babadağ'dan ticari yamaç paraşütü uçuşlarının yapılmayacağını söyledi.

Yamaç paraşütü pilotları adına açıklama yapan, grup sözcüsü Türker Türkoğlu, enflasyonun çok üzerinde gerçekleştirilen giriş ücreti zammının yamaç paraşütü faaliyetlerinde maliyeti çok yükselttiğini söyledi. Babadağ'ın dünyaca ünlü uçuş noktası olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Babadağ işletmesi tarafından yasal dayanağı olmayan, hükümetin enflasyonla mücadele programı ile uyuşmayan, sektörün belirlediği satış bedeli ile tezat oluşturan, kapı geçiş ücretindeki aşırı artışın tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Ücretin sektör ve ülke gerçekleriyle bağdaşan, uygun orana geri çekilmesi gerekmekte. Ölüdeniz'de faaliyet gösteren tüm yamaç paraşütü pilotları, tek çatı altında toplanarak, ortak hareket etme kararı alınmıştır. Bu sorun çözülene kadar alınan karar neticesinde 1 Şubat itibarıyla uçuş faaliyetlerini süresiz durdurma kararı alınmıştır" dedi.

'GEREKİRSE BAŞKA YERDEN UÇARIZ'

Yamaç paraşütü pilotlarına destek veren TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise "Yapılan fiyat artışı kabul edilebilir seviyede değil. Turizm bireysel anlık kararlarla yapılmıyor, 1 yıl sonraya satışlar yapılıyor. Yapılan fiyat artışında tüm yük yamaç paraşütü pilotları ve turizmcilerin üzerine kalıyor. Yamaç paraşütüyle uçulacak bölgedeki tek nokta Babadağ değil. Gerekirse başka notlardan atlarız. Bu durum daha olumsuz noktalara gitmeden özel firma ile bir masada oturup gerekli görüşmeleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylem yapan pilotların görüntüsü

-Pilotlar adına açıklama yapan Türker Türkoğlu'nun görüntüsü

-TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla)

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Bahçeye dökülen soba külleri evi yaktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın, eve sıçradı. Yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Kartepe Derbent Mahallesi Akça Sokak'taki Hasan Görer'e ait evde, bahçeye dökülen soba küllerinin kuru otları tutuşturlası sonucu yangın çıktı. Kısa sürede eve sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evin alevli görüntüsü (Cep telefon kamerası)

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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Manisa'da depremde minaresi zarar gören tarihi cami ibadete kapatıldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, minaresinde depremde çatlaklar meydana gelen 551 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camisi, Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin, verdiği rapor doğrultusunda, geçici süre ibadete kapatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki deprem Akhisar'dan da hissesildi. Deprem Akhisar'ın Tahtakale Mahallesi'nde bulunan hanı, hamamı, imarethanesi ile bir külliye içinde bulunan 551 yıllık tarihi geçmişe sahip Paşa Camisi'nin minaresine de zarar verdi. Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelenin ardından hazırladığı raporda, minaresindeki çatlaklar tehlike oluşturduğu belirtilen tarihi cami ibadete kapatıldı. Caminin minaresinin bulunduğu taraftaki Zühre Tunalı Parkı ve çevresi de demir bariyerlerle kapatılıp, önlem alındı. Bariyerlere, 'Depremden dolayı minaremizde oluşan çatlaklar nedeniyle camimiz geçici bir süre ibadete kapatılmıştır' yazılı tabela asıldı.

Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Akhisar ve Kırkağaç merkezli depremlerin sürdüğünü hatırlyatıp, "Camilerimizi, merkezde ve mahallerimizde devamlı kontrol ediyoruz. Karabörklü Mahallesi'ndeki camimiz ve minaresi ağır hasar görünce yıkılması kararı uygulandı. Tarihi Paşa Camisi'nin minaresinin şerefesinin üzerindeki bölümde çatlaklar oluştu. Belediyemizin, yetkili birimi tehlikeli bulduğu için şimdilik cami ibadete kapatıldı. Önümüzdeki günlerde daha geniş bir çalışma sonunda yetkililer kararlarını verecekler. Yıkılıp tekrar mı yapılır, yoksa güçlendirme mi yapılır; o zaman belli olacak" dedi.

Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk, "Belediyemiz bünyesindeki inşaat mühendislerimiz Mehmet Çelik, Öznur Babacan ve Alper Boztepe ve Manisa' dan gelen yetkililer ile yaptıkları inceleme sonucu, vatandaşlarımızın Zühre Tunalı Parkı'ndaki oturma gruplarında kalabalık olarak bulunmalarını dikkate alarak bu bölge ve çevresini bariyerlerle kapattık. Caminin alınacak ikinci bir karara kadar ibadete kapatılmasını uygun bulduk" diye konuştu.

Tarihi caminin minaresi 25 Şubat 1993 tarihinde de yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş, ardından gerekli tadilat yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camiden genel ve detay görüntü

Haber : Haldun AKYÜZ - Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa),

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Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler çalıştığı sırada inşaatın birinci katında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 işçi demir ve kalasların altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, enkaz altından çıkarılan 2 işçiyi yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın olduğu inşaat alanı

İşçilerin enkazı kaldırması

Polis ekipleri

Ambulansın ayrılışı

Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Hurdacı, metruk binada ölü bulundu

KAYSERİ'de hurdacılık yaparak geçimini sürdüren Osman Çalışgan (69), metruk binada ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesindeki Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Bey Camii imamı Ali Doğan, Pazarlı Sokak'taki metruk binada yaşayan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan hurdacı Osman Çalışgan'ın yanına gitti. Binaya geldiğinde Çalışgan'ı hareketsiz halde gören Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışgan'ın öldüğünü belirledi. Bekar olan ve yalnız yaşayan Çalışgan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cafer Bey Camii İmamı Ali Doğan, mahallede yaşayan Osman Çalışgan'ı merak ettiği için metruk binaya gittiğini belirterek, "Osman Çalışgan'ı burada görev yaptığım 15 yıldan beri tanıyorum. Kendisi iyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Kendisinden uzun süredir haber alamayınca eve gittim. Ancak maalesef kendisi kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Cami imamı Ali Doğan ile röportaj

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,DHA

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Kayıp üniversiteli Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Erkek arkadaşı olan Rusya vatandaşı Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar, görüntülerde yer aldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Saltuk Viyadüğü'ndeki görüntülerinin ardından Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Valilik binasının karşısında bulunan mobese kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Rus Z.A. ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı. Doku, Z.A. ile görüştükten sonra kafeden ayrılan, üzgün ve düşünceli halde ellerini göğsünün üzerinde bağlayıp, ana caddeden karşıya geçerken mobese kameralarına yansıyor. Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra kamera açısından çıkıyor.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPTIĞI BELİRLENDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun, 11.26 ile 11.30 saatleri arasında kiminle konuştuğunun tespit edilmesi için GSM operatörlerine yazı gönderildi. Operatörlerden, Doku'nun hattıyla söz konusu saatlerde herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığı bilgisi geldi. Başsavcılık, bunun üzerine Doku'nun arkadaşı Z.A.'nın ifadesine başvurdu. Z.A., başsavcılığa verdiği ifadesinde, belirtilen saatte Gülistan Doku ile internet üzerinden görüşme yaptığına değindi. Z.A., ifadesinde şunları kaydetti:

"Gülistan, çalıştığım kafeteryaya geldi bir süre görüştükten sonra benden ayrılarak, kaldığı yurda gideceğini söyledi. Yurdun bulunduğu bölge Atatürk Mahallesi'nde ancak Gülistan tam ters taraftaki minibüs durağında beklemeye başlayınca ben de kendisini internet üzerinden aradım. Neden yurda gitmediğini ve ters yönde beklediğini sordum. Gülistan, Munzur Üniversitesi'ne gidip, hocasıyla görüşüp, geri geleceğini söyledi. Ben de bu durum karşısında telefonu kapattım. Gülistan, minibüse binip, üniversite yönüne gitti."

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 29'UNCU GÜN

Öte yandan Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 29'uncu günde de sürdürüldü. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ve jandarma arama- kurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00 ile 13.00 saatleri arasındaki Tunceli- Elazığ yolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak, tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü'nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş halde durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin, Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mobese kamerasına yansıyan Gülistan'ın görüntüleri

-Düşünceli şekildecadde kenarında yürürken

-Gülistan'ın durakta telefonla görüşmesi

-Gülistan doku minibüse binmesi

-Arama çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Doğum sancısı çeken kadın, paletli ambulansla hastaneye götürüldü

VAN'da doğum sancıları tutan ve yolları kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamayan E.B., (27), sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonunda hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi'nde E.B.'nin doğum sancıları tuttu. Yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamayan E.B., için yakınları durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hemen yola çıktı fakat yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yolu aşamadı. 112 Acil Servis ekipleri yolun açılması için İpekyolu ilçe şantiye ekiplerinden yolun açılmasını talep etti. Fakat gelen ekibin aracı mahalle yolunda arızalanınca durum bu sefer de Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) bildirildi.

Mahalle yoluna bu seferde UMKE ekipleri ile kar paletli ambulans yönlendirildi. Yola çıkan ekipler kapalı yolu paletli ambulansla aşarak devam etti. Uzun uğraşlar sonucunda mahalleye ulaşan UMKE ekipleri şiddetli doğum sancısı çeken E.B.'yi ambulansla SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Behcet DALMAZ/VAN,

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Genç kıza cinsel istismardan tutuklandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ş.Ç. (20), ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kızı dövüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Ç., aralarında 16 yaşındaki kızın da bulunduğu 1'i kız 2 arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıktı. 2 kişinin yanlarından ayrılmasıyla Ş.,Ç. evine kadar bırakmak istediğini belirttiği kızı, iddiaya göre metruk binaya götürdü, dövüp, cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından durumun polise bildirilmesi üzerine Ş.Ç. gözaltına alındı. Genç kızın alınan doktor raporunda da cinsel istismara uğradığı belirlendi. Ş.Ç., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Emneyit Müdürlüğü binasından detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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17 yaşındaki Suriyelinin tarlada doğurduğu bebek, hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E.'nin hastaneye 300 metre kala sancıları artınca yol kenarındaki tarlada doğurduğu kız bebek yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeğin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ç.İ. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı.

Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 8 aylık hamile İ.E.E., saat 14.00 sıralarında aniden sancılandı. Birlikte yaşadığı Ç.İ. tarafından otomobile alınan İ.E.E.'nin sancıları hastaneye ulaşmadan iyice arttı. Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki bir özel hastaneye 300 metre kala otomobilden inen İ.E.E. yol kenarındaki tarlada doğum yaptı. Dünyaya gelen kız bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken tedaviye alınan İ.E.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Ç.İ. ise 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bebeğin cesedinin cenaze aracına konulmasından görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Elektronik kelepçeyi kırdı, eşine şiddet davasında tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayıp, tehdit ettiği gerekçesiyle mahkeme kararıyla 3 aylığına takılan elektronik kelepçeyi kırdığı belirlenen Murat Cem K. (36) hakkında, 'devlet malına zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıktan sonra evlendi. Çiftin, şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. Murat Cem K., iddiaya göre, şiddet uygulamaya başlayınca Zeliha Erdemir, 7 Kasım 2014'te Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava 26 Aralık 2016'da sonuçlandı ve çift boşandı. Ayrıldıktan sonra da Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' mesajını paylaşarak, yardım istedi.

3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE

Bunun üzerine Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkemece yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereğince Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararının gözden geçirilip, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanmasına da karar verdi. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.

ARIZALI ÇIKMIŞTI

Mahkemenin kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Cem K.'ye, 26 Aralık'ta eski eşini rahatsız etmemesi için yeni elektronik kelepçe takıldı. Bu kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı belirlenen Murat Cem K. hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Yüksekova Kaymakamı: Depremde canlarımız yanmasın diye önlem almalıyız

HAKKARİ'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "İki türlü karşılayabiliriz depremi. ya hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz" dedi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Elazığ'da yaşanan depremin ardından ilçedeki mimar ve mühendisler ile bir araya geldi. Kaymakam Doğramacı, toplantının amacının yaklaşan depreme Yüksekova'yı hazırlamak olduğunu söyledi. Toplantıda herkesin fikrini aldığını belirten Kaymakam Doğramacı şöyle konuştu:

"Olası bir depremde ne yapabiliriz, Yüksekova için neler yapmamız gerekiyor ve nelerin üzerinde durmamız gerekiyor? Bu hususta arkadaşlarımız kendi fikirlerini ortaya koydular. Biz kendi düşüncelerimizi paylaştık. Bunun üzerine konuşup değerlendirilmesini yaptık. Yarın canlarımız yanmasın diye bugünden önemli kararlar almak zorundayız. ve bu kararlar alındıktan sonra da kararlılıkla uygulamak durumundayız. Bunu buradaki arkadaşlarla beraber yapacağız. Eğer bilinçli bir kitlenin olmasını istiyorsak bilinçlendirme çalışmasını mimarlardan başlayarak en küçük ilkokuldan okuyan çocuğumuza kadar herkese yönelik bir bilinçlendirme faaliyeti başlatacağız."

GÖNÜLLÜ KURTARMA EKİBİ KURACAĞIZ

Gönüllü kurtarma ekibi kurma kararı aldıklarını belirten Kaymakam Doğramacı, "Bu noktada gençlerden oluşan yada bilinçli insanlardan oluşan bizim ilk etapta belirleyeceğimiz 300 kişilik bir gönüllü ordusu inşa etmeyi planlıyoruz. Mimarlarımız da bu hususta her biri gönüllüdür. O günü Allah göstermesin ama o gün geldiğinde herkesin birbirine ihtiyacı olacağına inanıyoruz. Bizim yapılarımız itibarıyla yapı stoklarımızın kaliteli olmasına yönelik çalışmaları şimdiden başlatmalıyız. Belli bir tarihimiz yok deprem ne zaman gelir bilemeyiz bugün de olur, yarın da olur, bir yıl sonra da olur, 10 yıl sonra da olur. Ama biz o gün gelinceye kadar elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmak zorundayız. Binalarımızı yeniden ve yeni yapılan binalarımızı dahi gelecek olan felakete hazırlamak zorundayız" dedi.

YA YIKINTILARIN ALTINDA KALACAĞIZ YA DA EN AZ ZARARLA ATLATACAĞIZ

Yüksekova'nın birinci deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Doğramacı şöyle dedi:

"İki türlü karşılayabiliriz depremi. ya hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz ya da deprem geldiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadan en az zararla da atlatabiliriz. Bunu belirleyecek olanda biziz. Bilinçli bir çalışmayla geleceği yeniden inşa etmek zorundayız. Mimarlarımız, mühendislerimiz ve bu şehrin her bir vatandaşı bu bilinçle yaşamak zorundadır. Çünkü Yüksekova birinci derece bir deprem bölgesinde ve bir gün muhakkak gelecek. Buna böyle bakmak lazım. Gelecek olanda bizim evimizi hazırlamamız gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakamlık odasında bir araya gelen mimarlar ve mühendisler

-Kaymakam Osman Doğramacı'nın konuşması

-Genel detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Köpekten korkup direğe tırmanan kedi, donmak üzereyken kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da gece kendisini kovalayan köpeklerden korkarak direğe tırmanan kedi, sabaha kadar inemedi. Kediyi fark eden güvenlik görevlisi, donmak üzereyken hayvanı merdivenle kurtardı.

Sahipata Mahallesi'nde gece saatlerinde köpeklerden kaçan kedi, kullanılmayan bir direğin üzerine çıktı. Direkten inemeyen kedi, sabah saatlerine kadar burada bekledi. Çevrede bulunan bir özel okulun güvenlik görevlisi Alihan Akyol, iş çıkışı kedinin direk üzerinde olduğunu fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtarabileceğini düşünen Alihan Akyol, okulda çalışan arkadaşından da yardım isteyerek direğe merdiven dayadı. Merdivene çıkarak kediyi ayaklarından tutarak kurtaran Akyol, hayvanın ayaklarının donmak üzere olduğunu ve soğuktan gözlerinden yaş geldiğini fark etti. Akyol, kediyi ısınması için güvenlik kulübesine aldı. Burada bir süre ısınan kedi daha sonra koşarak kayıplara karıştı.

Alihan Akyol, "Saat 01.00 sularıydı. Çalıştığım kolejin önünde köpeklerin kediyi kovaladığını gördüm. Köpeklerin önüne geçtim, kediyi elime alamadım, kaçtı. Sonra direğin üzerine tırmandı. Kendini kurtardıktan sonra ben görev bölgeme dönmek zorundaydım, öyle de yaptım. Aradan 7- 8 saat geçti. Kedi inememiş, direkte asılı kalmış. Saat 08.30'da kedinin orada olduğunu fark ettim. Okul görevlimiz Niyazi ağabeyin verdiği merdiveni biri aşağıdan tutarken ben de yukarı çıktım. Direkten kediyi kurtarıp indim. Kedinin eli, ayağı buz tutmuştu, gözlerinden yaş geliyordu. Neredeyse ölecekmiş. Kediyi elime aldıktan sonra güvenlik kulübeme soktum. Biraz ısınsın diye ama kaçtı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik görevlisinin kediyi kurtarma anı

Çevreden görüntü detayları

Kediyi Kurtaran Özel Güvenlik Görevlisi Alihan Akyol'un açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdi

BİTLİS'te, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2 gün süren Birinci Etap Kayaklı Koşu yarışları bugün sona erdi.

Bitlis'te dün başlayan, 22 ilden 282 sporcu ve antrenörün katıldığı yarışlar, bugün yapılan yarışlar ile son buldu. Sabah 10.00'da başlayan serbest kategorideki yarışlara 14 farklı dalda sporcu katıldı. Yapılan yarışların sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı. Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda Bitlis'te Rahva bölgesindeyiz. Hava eksi 7 derece ama bugün en sıcak ve keyifli günlerden birini yaşıyor. Kayak Federasyonumuz Bitlis'te Kayaklı Koşunun birinci etap yarışmalarını düzenledi. Federasyon Başkanımız Ali Oto, Bitlis'i hiç unutmuyor. Bizi her yıl böyle güzelliklerle buluşturuyor. Bundan sonraki etaplar Erzurum ve Bolu'da olacak. Bitlis'te düzenlenen yarışlara 282 sporcu katıldı. Yaklaşık 70 civarında da antrenör var dersek, toplam 350 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu vesile ile hem kendi kurumlarımıza hem de Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı olan sporcuları da kutluyorum."

Bitlis'te yapılan yarışlarda dereceye girenler, önümüzdeki günlerde Erzurum'da yapılacak ikinci etap müsabakalarında yarışacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayaklı yarışları serbest dalı yarışlarından detay

-Sporcuların mücadelelerinden görüntü

-Müsabakaları izleyenlerden detay

-Sporcuların çıkışından detaylar

-Ödül töreninden görüntüler

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın açıklamaları

-Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'teşekkür konuşması

-Plaketlerin verilmesi

-Detay ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Develer Torbalı'da güreşti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, düzenlenen 12'nci Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 190 namlı devenin katılımıyla yapıldı. 4 yıl aradan sonra yapılan güreşlere ilgi büyük oldu.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Torbalı Geleneksel Deve Güreşi Festivali, Özbey Arena'da yapıldı. Bölgedeki en büyük organizasyonlardan biri olan deve güreşlerine Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 deve katıldı. Torbalı Belediye Başkanlığı, Torbalı Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kupası, Torbalı Garnizon Komutanlığı Kupası, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kupası, Torbalı Deveciler Dernek Başkanlığı Kupası, Kamil Tuncer Anısı'na Kupası, Salih Kahraman Anısı'na Kupası kategorilerinde yapılan güreşleri Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişi ücretsiz izledi. Kurulan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da bulan vatandaşlar, güzel havanın tadını yaktıkları mangallarla çıkardı. Güreşler Torbalılar, Belediye tarafından ücretsiz taşındı. Gün boyu devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşandı. Kızgın develeri zaman zaman ayırmakta sahipleri ve urgancılar güçlük çekti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Torbalı ayrı bir anlam ifade etmektedir. 4 yıldır ilçede çeşitli gerekçelerle bu organizasyon yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, bu özlemi gidermek için gerekli çalışmalara başladık. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Geçmişi 100 yıllar öncesine dayanan bir geleneği hala yaşatabiliyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kültürümüzde olan benzer etkinlikleri, gelenekleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Develerin güreşmesinden görüntü

Güreşledri izleyenlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: İbrahim DANIŞ - Kamera: Faruk ÇARK/ TORBALI (İzmir),

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Gribal enfeksiyona limon tavsiyesi

MERSİN'de olduğu gibi son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden gribal hastalıklar için limon tüketimi tavsiye edildi.

Limon üretimini yapan çiftçileri bahçelerinde ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, burada üreticilerle sohbet ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tollu, Erdemli ekonomisinin can damarı limonun önemine değindi.

C vitamini deposu olarak da bilinen limonun, başta gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu olarak insan sağlığında önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Tollu, "Uzmanların tespitlerini duymuşsunuzdur, özellikle Çin'de yayılan bu enfeksiyona karşı limonun gerçekten çok ciddi bir çare olduğu, limonun bir dezenfektan olduğu ve tüketildiğinde gribal hastalılara yakalanma riskini azalttığını hepimiz biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, limonun dünyada daha da fazla tüketileceği ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir girdi sağlayacağı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu da Erdemli'de hem üreticilerimiz için hem çiftçilerimiz için ciddi bir kazanım olacak; hem de ülke ekonomisi için ciddi bir döviz kapısı olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bahçede çalışan işçiler

-İşçiler dalında limon kopartırken

-Belediye Başkanı Tollu, dalında limon kopartırken

-Başkan Tollu konuşurken

-Başkan Tollu bahçede çalışan işçilerle

-Limon taşınlar

-Limon kasalarından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),