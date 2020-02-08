DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

BOLU DAĞI TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun İstanbul yönü TIR'ların geçişine kapatılırken, Ankara yönüne ise izin verildi. Ayrıca polis ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı

-Kar küreme çalışmaları

-Polisin TIR'ları geri çevirmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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TENDÜREK GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Sürürcülere zor anlar yaşatan tipi nedeniyle geçidi ulaşıma açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını bugün sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.

2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde tipinin etkiliği olduğu Gülizar ve Somkaya rampalarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Hızını giderek artıran tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri ise karla mücadele kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü.

Ayrıca, çok sayıda TIR şoförü ise Doğubayazıt ilçesinde tipinin etkisini kaybetmesini bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar ve tipide gitmeye çalışan araçlar

-Yol açma çalışması

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(Ağrı),

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BURDUR- ANTALYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

BURDUR'da dün sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya karayolu trafiğe kapandı.

Dün sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya karayolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karayolunda bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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TUNCELİ-ERZİNCAN KARAYOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

TUNCELİ-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.

Tunceli-Erzincan karayolunun 38'inci kilometresinde karayolunun kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının yola düştüğü noktada o sırada araç geçmemesi olası facia önlendi. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarının yoldan kaldırmasıyla trafik akışı tekrar sağlanmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karayoluna düşen kaya parçaları

Yoldan görüntü

Karayollarına ait iş makinelerinin kayaları temizlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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MALATYA'DA FIRTINA; DİREK YERİNDEN SÖKÜLDÜ, TAZİYE ÇADIRI UÇTU

MALATYA'da, önceki gün akşam çıkan şiddeti rüzgar, dün de etkili oldu. Fırtınada merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta ağaçların dalları kırılırken, Akçadağ'da trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu.

Kentte önceki gün akşam ve dün fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta bulunan ağaçların dalları kırıldı. Akçadağ ilçesinde ise trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu. Branda uçarken, çadır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarlara dikkat. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00 ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'e kadar bölge genelinde devam eden rüzgarlara karşı tedbirli olunmalı. Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada; olası ulaşımda aksama, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu)

Çadırın uçma anı

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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-Kar yağışı

-Araçların üzerinden görüntü

-Saray ilçesinde kar yağışı

-Araçların üzerlerinin beyaza bürünmesi

Haber-Kamera: Şenol AKSOY/ TEKİRDAĞ,

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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

SİVAS'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüye bürünen tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşurken halk bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazıları ise kent meydanında kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının bugün sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Fotoğraf çektirip kar topu oynayanlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

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3 KARDEŞ, KERPİÇ EVDE ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde, yangının çıktığı kerpiç evde uyuyan Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk (5) Altınbaş kardeşler, yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin araçlarının merdivenli olmadığını, çocukların bu nedenle kurtarılamadığını öne sürdü. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu ise iddianın doğru olmadığını belirterek, "Tüm itfaiye araçlarımız merdivenlidir" dedi.

Yalvaç'ın Salur Mahallesi'nde yaşayan Cemile- Süleyman Altınbaş çifti, dün saat 08.30 sıralarında, hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin kerpiç evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada çiftin evdeki akrabaları, alevler her yeri sararken, kendilerini dışarı attı. Çiftin evde uyuyan çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş ise alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belirtilen adrese, Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, eve girince 3 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Altınbaş kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yandaki binalara tehlike oluşturmaması için iş makinesiyle yıkıldı. Yangının, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı sanılıyor.

ÇOCUKLARIN ANNESİ: ELLERİM BOMBOŞ KALDI

Çocukların yengesi Şerife Altınbaş, yangında dumandan etkilendiği için kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Odasındayken, aniden ses duyduğunu anlatan Altınbaş, "Sesin ne olduğunu anlamak için odadan çıktığımda her yeri alevlerin sardığını gördüm. Hemen çocukların yattığı odaya yöneldim. Alevlerden giremedim. Ben ve eşim Mehmet, camdan kendimizi dışarı attık. Çocuklar pencerenin önündeki kanepeyi çekseler, camı açıp, atlayabilecekti. Yangını söndürmek için gelen itfaiyenin merdiveni yoktu. Camı açamadılar. O cam açılsa kurtulacaktı yavrular" dedi.

Aynı hastanede gözlem altına alınan anne Cemile Altınbaş ise "Ellerim bomboş kaldı. Ben yavrularımı nasıl kara toprağa vereceğim? Allah'ım bu nasıl bir acı, ben nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.

'MERDİVENLİ ARAÇ YOKTU' İDDİASINA YANIT

Öte yandan Salur Mahallesi sakinleri, itfaiye araçlarının merdivenli olanıyla yangına müdahale edilse çocukların pencereden kurtarılma ihtimali olabileceğini öne sürdü. Merdiven olmadığı için çocuklara ulaşılamadığı iddia edildi.

Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu da mahallelinin merdivenli araç olmadığı yönündeki iddiasının doğru olmadığını belirterek, "112'den ihbar düştüğü andan itibaren 3 dakikada olay yerine ulaştık. İtfaiye erlerimiz odaya girdikleri sırada, 3 çocuğu hareketsiz yatar halde buldu. Tüm itfaiye araçlarımız merdivenlidir; ancak biz olay yerine vardığımızda binanın her yanını alevler kaplamıştı. Yangının çıkış nedeni ev yıkılınca tespit edilemedi. Bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmak mümkün değil" dedi.

3 KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi, Yalvaç Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından belediye cenaze araçları ile alındı. Cenazeler ilk olarak Salur Mahallesi'nde bulunan yakınlarının evine getirildi. Hastanede tedavisi devam eden anne Cemile Altınbaş da ambulansla eve getirilerek çocuklarına veda etti. "Yavrularım sizi kefenlere mi saracaktım" diye feryat eden Altınbaş, daha sonra hastaneye geri götürüldü. Baba Süleyman Altınbaş ise yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Burada yapılan duanın ardından 'helallik' alındı ve cenazeler mahalle mezarlığına getirildi.

Mezarlık dışında hazırlanan yere yan yana konulan 3 cenaze için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Tahsin Ekim tarafından kıldırılan cenaze namazı sonra 3 kardeş, yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine, soğuk havaya rağmen yüzlerce Yalvaçlı katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yenge Şerife Altıntaş'ın açıklamaları

Çocuklardan biri sedyeyle ambulansa bindirilirken

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-Cenazeler köy meydanındayken görüntü

-Annenin feryadı

-Cenazelerin mezarlığa getirilişi

-Babadan görüntü

Cenaze namazı kılınması

-Ölen çocukların babasının teyzesi açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN - Ali ÇEVİKBAŞ/ YALVAÇ(Isparta),

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NEVŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI

KIRŞEHİR-Kayseri karayolunun 55'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri karayolunun 55inci kilometresinde Yeniyapan mevkiinde meydana geldi. Şoförü henüz öğrenilemeyen 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza otobüsteki 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hacıbektaş İlçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kazanın yaşandığı bölge ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastaneden genel ve detaylar

Yol açma çalışmaları

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,

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PARA NAKİL ARACIYLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde para nakil aracıyla bir otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa'ya seyir halinde olan Hasan Adısan'ın (32) kullandığı 06 CEE 836 plakalı para nakil aracı ile karşı istikametten gelen Eray Erbaş (41) yönetimindeki 07 EYT 89 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada nakil aracında maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Eray Erbaş ile beraberindeki Gönül Erbaş (43), Mehmet Efe Erbaş (16), Burak Erbaş (7) ve Murat Karatağ (73) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil ekipleri, jandarma, bölge trafik polis ekipleri, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sayısının fazlalığı nedeniyle çevre ilçelerden ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Murat Karatağ ile Mehmet Efe Erbaş, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 saat kapanan D-400 karayolu, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasından sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri, yaralıların bekleme anı

Ambulansların gelişi

Yaralıların ambulanslara konuluşu

Ambulansın gidişi

Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

Yolun trafik akışının kontrollü olarak açılışı

Kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),

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MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜSÜ KAZADA ÖLDÜ

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü Celal Kaba (56) öldü.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Adanan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Öztürk yönetimindeki 48 PN 566 plakalı otomobil, kasksız sürücü Celal Kaba'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kaba, kaza yerinde öldü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Öztürk, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kazaya karışan otomobil ve motosikletin görüntüsü

-Yerdeki cesedin görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemesinden görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),

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OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Çiçekçi (34) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın yolunda meydana geldi. Buca'dan Bornova yönüne giden aşırı hız yaptığı öne sürülen Murat Çiçekçi'nin kullandığı 34 ANC 947 plakalı otomobil, çevre yolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halindeki M.D. yönetimindeki 42 ATC 48 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiçekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiçekçi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel detaylar

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği liseli kızını öldürdü (ek)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası Harun Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürülen lise öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesine getirildi. Yıldız için, Kayılar Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törene Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve belde sakinleri katıldı. Şeyma Yıldız'ın cenazesi, ikindinin ardından kılınan cenaze namazından sonra mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu esnada acılı anne Emine Yıldız, kızının tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Şeyma Yıldız'ın cenazesi daha sonra belde mezarlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan, pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi. Baba Harun Yıldız ise olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ÇANKIRI

-Cenaze namazından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

(ANKARA)

Şüphelinin adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara),

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OTOMOBİLDEN İNEN ÇARŞAFLI SALDIRGAN ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yolda yürüyen 2 kişiye tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Yıldırım (28) hayatını kaybederken, ağır yaralanan Furkan Yetkin (21) ise tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen siyah çarşaflı saldırgan, yanındaki tabanca ile yolda yürüyen Furkan Yetkin ve Mehmet Yıldırım'a ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yetkin ve Yıldırım, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıdan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, Yetkin ise hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Polis güvenlik şeridi çekerken

Polislerin olay yerinde incelemesi

Hastane önü

Acil önü

Genel görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN,

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15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ANNE VE BABASININ KAVGASI SIRASINDA BABASINI ÖLDÜRDÜ

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde M.Ü. (15), kavga sırasında annesine silah doğrultan babasının elinden silahı almak isterken çıkan arbedede babası Hakan Ü.'yü (40) öldürdü.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanın dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Ü. eve alkollü gelerek eşi S.Ü. ile kavga etti. Hakan Ü., kavga sırasında yanındaki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu. Bu sırada araya giren oğulları M.Ü. ise tabancayı Hakan Ü.'nün elinden almak isterken çıkan arbedede silah ateşlendi. Başından vurulan baba, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan Ü.'nün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, M.Ü. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, baba Hakan Ü.'nün uzun yıllardır eve alkollü gelerek kavga çıkardığı ve eşi ile oğluna şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Binadan görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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DİYARBAKIR'DA KUZENLERE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

DİYARBAKIR'da, aynı aileden 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenine sokak ortasında ateş açtı. Kuzenlerden 1'i ağır yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Parmak ailesi mensubu 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenin bulunduğu yere gelerek, silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kuzenlerden H.P., vücuda isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer kuzen yakınları tarafından korunarak, yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., ardından hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan H.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı kişileri gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Olay yeri inceleme ekipleri

Güvenlik önlemleri

Olay yerine gelen ambulanslar

Olay yeri izleyen kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: Nurettin FİDANCAN - Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR,

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TABANCAYLA YARALANAN KİŞİNİN ÜZERİNDEN HASTANEDE 'UYUŞTURUCU' ÇIKTI

BURSA'da, Kadir D. (23), aralarında husumet bulunan Mertcan F. (24) tarafından bir kafede tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Seken kurşun, bu sırada kafede bulunan Emre Ç.'ye (17) de isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kadir D.'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı.

Olay, 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen, Kadir D. ile Mertcan F., Şüheda Caddesi üzerinde bulunan bir kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Mertcan F., Kadir D.'ye bir el ateş ederek bacağından yaraladı. Kadir D.'nin bacağını sıyıran kurşun sekerek, bu sırada arkadaşlarıyla birlikte kafede oturan Emre Ç.'nin de sol ayak topuğuna isabet etti. Olay sonrası iki kişi de kanlar içinde yerde kalırken Mertcan F., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı. Öte yandan, üst araması da yapılan yaralılardan Kadir D.'nin üzerinden bir miktar da uyuşturucu çıktı. Polis ekipleri, iki kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçan Mertcan F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralıların hastaneye getirilmesinden detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Duhan DUMAN/ BURSA,

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YOĞUN BAKIMDAKİ FENOMENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

ANTALYA'da 14 yaşındaki H.E.'yi taciz ettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18) hayati tehlikesi devam ediyor. Kardeşine iftira atıldığını ileri süren ağabeyi Özkan Özdemir, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Kardeşim böyle bir şey yapmamıştır. İftira atıyorlar" dedi. Şehmuz Özdemir'in komadan çıkması durumunda 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle bilinen fenomen Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki bir kafeteryada kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, 14 yaşındaki kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte darp etmeye başladı. Şehmuz Özdemir aldığı darbelerle bayılırken V.E. ve K.E. olay yerinden uzaklaştı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın üstsüz çıplak fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

'ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ'

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in ise hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanede kardeşinin başında nöbet tutan ağabeyi Özkan Özdemir (24), kardeşinin kafasına aldığı darbeler nedeniyle ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi. Darp eden kişilerin 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz olduğu iddiasında bulunduklarını kaydeden ağabey Özdemir, "Bu 2 yıl önce olmuş. Öyle iddia ediyorlar. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Kardeşimi dövenler tamamen cezadan kaçınmak için ve olayı nefsi müdafaa olarak göstermek için öyle söylediler. Planlamışlar bunu. Kendi kızlarına iftira atacak kadar gözleri kararmış" dedi.

Baba- oğulun telefonla irtibat kurdukları kardeşini, randevu yerine firmalarının reklam yüzü olacağını ve sözleşme imzalamak istediklerini söyleyerek çağırdıklarını belirten Özkan Özdemir, "Ormana götürüp orada dövüyorlar. Kardeşim şu anda her yerde linç ediliyor. Bizi de tehdit ediyorlar ölümle. Kardeşimin elmacık kemiklerini bile kırmışlar" diye konuştu. Şehmuz Özdemir'in birlikte müzik yaptığı arkadaşı Gökmen Çakır da Şehmuz'un böyle bir taciz olayına karışmayacağını savunarak, yakın arkadaşı hakkında çıkan söylentilere inanmadığını söyledi.

SUÇLAMA: CİNSEL İSTİSMAR

Öte yandan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şehmuz Özdemir'in ifadesine başvurmak için yoğun bakımdan uyanmasını bekliyor. Polisin V.E. ve oğlu K.E.'nin verdiği ifadeler doğrultusunda Şehmuz Özdemir'i 'küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alacağı ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane dış plan görüntüsü

-Muhabir ALPARSLAN Çınarın anonsu

-Özkan özdemir Kardeşi ile röp

-Gökmen Çakır arkadaşı röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Emrah GÜL/ ANTALYA,

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ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'IN ARAMA ÇALIŞMALARI 34'ÜNCÜ GÜNDE DE SÜRDÜ

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı.

2 AYRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun 2 ayrı görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan ilk görüntüde, Gülistan Doku, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Gülistan Doku'nun son olarak mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde, erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 34'ÜNCÜ GÜN

Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 50 kişilik ekiple 34'üncü günde de devam etti. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ve jandarma arama-kurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün arama çalışmaların yapıldığı bölgeye gelerek incelemede bulundu. Arama çalışmalarını takip eden Vali Sonel, daha sonra Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Arama çalışmalarından görüntü

Botlarla yapılan arama

Su altı dalgıçları

Vali Sonel'in Gülistan'ın ailesiyle görüşmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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ÇÖP KONTEYNERİNE ATILAN BEBEK VE 14 YAŞINDAKİ ANNE, KORUMAYA ALINDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çöp konteynerine atılmış çanta içerisinde bulunan yeni doğmuş kız bebeği, evde doğum yaptığı belirlenen 14 yaşındaki annesi A.A. ve doğum sırasında yanında olduğu belirlenen ablası 16 yaşındaki M.A., devlet koruması altına alındı. A.A., ilk ifadesinde geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü. Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi. Eve giden polis A.A.'nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde bulunan ablası M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

'TECAVÜZE UĞRADIM'

A.A., polise verdiği ilk ifadede geçen yıl Tekirdağ'da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak, Keşan'da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti. Anne A.A.'nın Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde, bebeğinin ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınarak tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebek, Anne A.A. ve ablası M.A.'nın pazartesi günü taburcu edilerek, koruma altına alınacağı ve Edirne Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirilecekleri kaydedildi.

MAHALLELİ ÜZGÜN

Öte yandan, olayın yaşandığı mahallede yaşayanlar üzüntülerini dile getirdi. Mahalle sakini Ayşenur Balta, bebeğin bulunmasının ardından ağlama sesini duyarak, dışarıya çıktıklarını belirterek, "Böyle bir şey yapılması çok kötü. Bu soğukta onu atması çok büyük vicdansızlık. Nasıl bir vicdan anlamıyorum. Görmeyerek, çöpümüzü üzerine de atabilirdik" dedi.

Serpil Balta da bebeğin çöp konteynerinde bulunmasının ardından sokağa çıktıklarını belirterek, "Hep beraber koştuk, görünce çok üzüldük. Hiç iyi bir şey değil. Anneye de, çocuğa da acırsın. Annesi daha 14 yaşında. Çok üzüldüm. Günah, ben de bir anneyim. Bir damla masumu at sen çöpe. Çocuğun elleri morarmaya başlamıştı. Bulunmasa ölecekti. Kediler çöpün başına üşüşmüştü. Çocuğa zarar verebilirlerdi" diye konuştu.

'ANNE ÇOK KÜÇÜKTÜ, ABLASI DA YANINDAYDI'

Bebeği çöp konteyneri içerisinde bulan Nebahat Gümüş ise şunları söyledi:

"Mutfakta yemek yaptığım sırada pencereden bakıyordum. Üzerinde pembe eşofman ve kırmızı kazak vardı. Sarı bir bez çantayı çöpün içine bıraktı. Ben dayanamayıp gidip baktım. Ağlama sesi gelmeye başladı. Baktığımda çantada bebek vardı. Kızın hareketlerinden de şüphelendim. Gittiği yöne baktım. Sonra polis ve ambulans geldi. Bebeği ambulansla hastaneye götürdüler. Polise gittiği yönü de gösterdim. Kızı kısa sürede buldular. Anne çok küçüktü. Ablası da yanındaydı. Yeni duşa girmişti. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet hastanesi tabelası ve hastane binası

-Olayın meydana geldiği ev

-Bebeğin atıldığı çöp konteyneri

-Sokak genel gör.

-Sokakta dolaşan kediler

-Ayşenur Balta röp.

-Serpil Balta röp.

-Bebahat Gümük röp.

-Bebeği bulan kadının olayı canlandırması

-Bebeğin çanta içinde fotoğrafı

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Ünsal YÜCEL - Resul ORUÇOĞLU/ KEŞAN(Edirne),

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KAYSERİ'DE SAĞANAK SONRASI SELDE, PANSİYON KISMEN YIKILDI

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, önceki gün akşam şiddetli yağmur sele neden olurken, dereler taştı. Kapuzbaşı Mahallesi'nde, dere kenarındaki pansiyon ve evleri su bastı. Pansiyon olarak kullanılan binanın bir bölümü yıkıldı.

Yahyalı'da önceki gün akşam saatlerinde sağanak etkili olurken, dereler taştı, sel meydana geldi. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki dere kenarında bulunan pansiyon ve evlere, sular dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ali- Nazlı Gülfişan çiftinin sahibi olduğu pansiyonun bir kısmı, yıkıldı, bahçede bulunan 14 kamelya da sular altında kaldı. Sel nedeniyle mahalle yollarına, kaya parçaları sürüklendi. Yahyalı Belediyesi'nce iş makineleriyle bölgede temizlik çalışması başlatıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, "Çok şükür can kaybımız yok. Maddi hasar var. Kurallara uymamız gerekiyor. Dere yatakları hepimizin bildiği gibi yapıya müsait yerler değil. O nedenle de kaçak hiçbir yere müsaade etmememiz gerekiyor. Pansiyon afet nedeniyle yıkıldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise "Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok ama burada sel felaketine uygun bir arazideyiz. Buradaki insanlarımıza 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Buraya geldik ve insanlarımıza dere yataklarına ev ve pansiyon yapmamaları konusunda uyarılarda bulunduk. Bu derelere pansiyon ve evler yapılmaması konusunda daha hassas davranacağız. Belediye olarak da tabi olayın üzerinde duracağız. Buradaki vatandaşlarımız bizi lütfen dinlesin. Burası coğrafi olarak çok yağış alan bir bölgemiz. Bizler dere ağızlarına kaçak yapı yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Selde pansiyonu kısmen yıkılan Nazlı Gülfişan da "Çocuklarımla dışarıda kaldık. Sel suları gelince canımızı zor kurtardık. Evimden hiçbir eşya kurtaramadım. 14 kamelyam vardı, onlar da sel nedeniyle gitti. Konaklayacak yerim yok. Dışarıda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk töp

-Evi yıkılan Nazlı Gülfişah ile röportaj

-Hacılar Kaymakamı ile röp

-Yıkılan evden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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MARMARİS'TE DEPREME DAYANIKSIZ 2 OKUL TAŞINACAK

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

İçmeler Mahallesi'nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun Kodak- Kamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda, ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlkokulda 12 ve ortaokulda ise 10 sınıf olmak üzere toplam 485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İçmeler Mahallesi'ne hakim tepeden genel görüntü

Okulun genel-ayrıntılı görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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VAN'DAKİ ÇIĞDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNDU

VAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Bahçesaray ilçesinde ard arda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketinde kar yığınları altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürerken, Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Edremit ilçesindeki merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide, Cuma Namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için dün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, "Edremit Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami dıştan görüntü

-İçerde vatandaşlardan görüntü

-Kur'anı Kerim okunması

-Edremit Müftüsü Dua

-Semaya kalkan ellerden vatandaşlardan görüntü

-Lokum İkramı

-Başkan Yardımcısı Açıklama

Haber-Kamera: Safa ATMACA/ EDREMİT(Van),

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BAKAN ALBAYRAK: BU RAKAM TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACATI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak ayı verilerine göre ihracat miktarının yüzde 6.1 oranıyla 14.8 milyar dolara çıktığını belirterek "Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti" dedi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' sloganıyla Osmaniye 'İş Dünyası Buluşması' düzenlendi. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, kamu bankaları yetkilileri, çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Berat Albayrak, Osmaniye'yi daha iyiye taşıyacak görüş alışverişleri için kente geldiğini söyledi. Uluslararası rekabet gücünü daha yukarı taşımayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Bugüne kadar uygulama aldığımız tüm politik tedbirlerin yanında adım adım hayata geçirdiğimiz reformlar ekonomik göstergelere çok güçlü yansımaya başladı. Bu sayede ekonomide güvenin tesis edilmesiyle açık bir iyileşmeyi her geçen gün daha iyi noktaya taşıyoruz. Enflasyon, kur, faiz, şeytan üçgeni, 'Türkiye bunlarla mücadele edemez, başaramaz' diyorlardı. Pozitif gelişmelerle, faizdeki, enflasyondaki iyileşmelerle birlikte 2020 yılına çok daha iyimser iklimle girdik. 2019 yılını geride bıraktığımızda ki zor bir 2019 yılı geride bırakırken Türkiye tekrar güçlü büyüme trendine odaklanmaya başladıö diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin son 1.5 yılda, 40-50 yıldır gerçekleştiremediği düzeyde önemli reformlar hayata geçirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Gayri safi yurt dışı hasıla 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde büyüme trendine girerken gayrı safı yurt içi hasıla 3. çeyrekte 0.9 ile pozitif trendiyle alakalı ilk trendi verdi. Geçtiğimiz yıl için ifade ettiğimiz yeniden dengelenme süreci, net ihracatın büyüme kompozisyonuna katkısıyla birlikte iyileşen altyapı, sağlıklı büyüme görünümüne yavaş yavaş kavuşturmaya başladı. Saldırılara, ataklara karşı, Türkiye'yi istikrarsızlığa taşıyacak ve bunun neticesinde ki Türkiye son 1.5 yılda çok hızlı bir dengelenme süreci. Belki hasarları, etkileri birçok kişinin, kurumun, uluslararası kurumun tahmin ettiğinin aksine, çok hızlı bir sürece girdi ve '2019 yılı Türkiye şu kadar küçülecek' dendiği bir dönemde son çeyrekteki pozitif yüzde 5 civarı beklenti, 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. İşsizlik oranında da gerilemeye şahit olacağız."

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 5'İN ALTI

Enflasyon rakamlarına ilişkin bilgiler aktaran Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı ekim ayında enflasyon yüzde 25.2 seviyesindeydi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2019 yılı eylül- ekim aylarında tek haneye ve yıl sonu 2019 yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz oranın altında 11.8 oranında yılı kapattı. 2020 yılının çok net ifade ediyorum hafif dalgalanma olsa da mayıs- haziranla birlikte Türkiye tek haneli, kalıcı enflasyon hedeflerine ulaşıp 3 yıllık yeni ekonomi programında hedeflediğimiz, 2020 enflasyonu yüzde 8.5 hedefini inşallah başaracağız ve 3 yıllık yeni ekonomi programında da yüzde 5'in altı hedefimizi de 2022 yılında en güçlü performansımızla ulaşacağız. 2020 yılında da enflasyonla mücadele noktasında çok kararlı duruşumuz devam edecek. Enflasyonla mücadele, faizle mücadele iş dünyası açısından maliyetlerin ve faizlerin düşmesiyle birlikte yatırım, istihdam iklimi, ekonomik özgüven iklimi daha ileri gidecek ve bu da yatırım iklimin ötesinde Türkiye'nin bölgesel etkinliğinde çok daha farklar ortaya koyacak."

GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Üreticiden-tüketiciye ulaşana kadar fiyat makası açılan gıda ürünlerine de değinen Bakan Albayrak, projelerini şöyle anlattı.

"Hem girdi finansmanı, hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem planlıyoruz. Bu nokta çok hassas bir nokta. Tüm gıda sektöründeki, özellikle tarım ürünlerinin üretilmesinden sonra gıda zincirinin son halkasındaki son tüketiciye kadar o aradaki oyunculara sesleniyorum. Ziraat Bankamız merkezinde yer alacağı bu sistemle çok yakında çiftçilerimiz, tarım anlamında üreticilerimizle çok daha yakın ve koordineli şekilde gıda güvenliği gibi önemli bir alanda maliyet anlamında, fiyatlama anlamında çok etkin bir sürece girecek. Bu da son kertede son tüketiciye maliyetler, gıda fiyatları, fahiş, spekülatif süreçlere yönelik etkin süreç ortaya koyacak. Sektördeki oyunculara selam olsun ama esas vatandaşımıza hayırlı olsun dediğimiz süreci 2020'den itibaren göreceğiz. 2 damla yağmur yağdı, 3 seraya bir şey oldu. Ürünler ne olmuş yok? Başka bir dolap var. Orada başka bir operasyon. Çiftçi mağdur. 'Oradan alayım, buraya vereyim' tefecilik... Aylık yüzde 3-5. O zaman başka bir tezgah var. Hep şöyle algı var; 'ona yasa buna yasa'. Hayır serbest piyasa koşulları içinde, devlet olarak doğru organizasyon içerisinde olursanız piyasa da islah olur. Küçük, azınlık insan için değil. 83 milyon insanın gıda güvenliği."

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Faizlerle mücadele konusuna da değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 6 aylık dönemde yüzde 24'ten 11.25 e indirdik. Piyasa şartlarına göre baktığımızda ihtiyaç kredileri yüzde 13, ticari krediler yüzde 10, konut yüzde 9, piyasada hakiki anlamda pozitif hava esmesine neden oldu. Kamu bankalarımız, yüzde 9-11.5 ticari kredi bandını yüzde 8-10 aralığına getirdi ki son 10 yılın en düşük TL faiz marjlarına düştüğü bir trende girdik. İnşallah kamu bankalarını özel bankalarımız da takip ederek yavaş yavaş düşüş trendine destek vereceklerini düşünüyorum. Her adım meyve vermeye başladı. Piyasaların, reel sektörün, vatandaşlarımızın, ekonomiye olan güveninin de arttığı, güçlü yukarı yönlü endeks trendi görmeye başladık. Özel sektör istediği finansmanı çok daha düşük maliyetle sağlayacak ve canlanma sürecini yaşayacak. Büyümede hedefimiz katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı modele geçmek."

GEÇTİĞİMİZ YIL DEMO GİBİ OLDU

"Türkiye artık değişiyor, değişmek zorunda. Bu bir ihtiyaç, siyasi beklenti değil. Küresel iklim, bölgesel süreçler, tehditler, biyolojik savaşlar. Çok daha başka bir yüzyılda başka bir dünyayla karşılaşacağızö diyen Bakan Albayrak, şunları anlattı:

"Geçtiğimiz yıl demo gibi oldu. Bu kapsamda ivme paketini piyasayla tanıştırdık ve bu paket kapsamında 6 aylık süreçte Ocak ayı sonu rakamlarına göre 64 bin 367 müşterimize 50.2 milyar kredi tahsisiyle ve bunu 31 milyar lirası yatırıma dönüştü. Aralık ayı sonu itibariyle kamu bankaları aracılığıyla inşaat-gayrimenkul sektörünün toplanması amacıyla faizleri 0.99'a indirdik sonra sıfır konutlarla ilgili 0.79'a indirdik ki bu son 20 yılın en düşük oranı. Bu paketlerle birlikte inşaat, gayrimenkul sektörü uygun ucuz uygun maliyetli konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla son birkaç ay içinde yaralanan vatandaşların sayısı 250 bine ulaştı. Ekim ayı sonu itibariyle istihdam odaklı taahhütlü kredi paketi sayısı 150 bine ulaştı ve 35 milyar TL civarı kredi gerçekleşti. İnşaat sektöründe maliyetler bu dönemde yüzde 39.7 oranında artış gösterdi ama tüm alınan tedbirler sonucu piyasaların normalleşmesiyle birlikte konut satışlarında 2019 aralık ayında yıllık bazda yüzde 47.7 artış yaşandı. Sadece bu dönemde ipotekli konut satışındaki artış yüzde 600 oldu."

SALDIRI FAİLİ TWEET ATIP İTİRAF ETTİ

İhracatçılara desteklerden ve ekonomik gelişmelerden de bahseden Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"2019 yılında ihracatçılarımıza verilen desteklerle birlikte cumhuriyet tarihinin rekoru dediğimiz 180 milyar dolarlık ihracat rekoruyla bir yıl kapanışı oldu ve bunun yanında da ithalatta yüzde 9'un üzerinde küçülme oldu. Dengelenme dediğimiz. ve bu örneği birçok yerde ifade ediyorum 2009 küresel kriz, Türkiye ekonomisi, küçülme. 2009 küresel krizinde Türkiye dengelenme noktasında cari fazla veremedi. Türkiye 2019 yılında tarihi bir şekilde cari fazla vererek kapatacak. ve ithalat küçülürken ihracatın da tarihi bir küçülme yaşadığı bir yıl oldu 2009. İş dünyası hatırlar. 2008'de 132 milyar dolar olan ihracat 2009 yılında 102 milyar dolara düştü, yüzde 30. Peki tüm bu dış saldırılara, küresel, ekonomik, Türkiye operasyonu, 1.5 sene. Türkiye'de saldırı var yok biz diyorduk demiyordu inanmıyordu gerçi ama toplumumuz. Faili meçhul olacaktı. Neyse. Allahtan fail tweet atarak itiraf etti de faili meçhul değilmiş. Türkiye'ye hakikaten birileri saldırı yapmış ama tüm bunlara rağmen şükürler olsun yüzde 5-10 civarı artış, dengelenmeyle cari fazla veren bir ülke ve 2019 yılında dış ticaret açığını yıllık bazda yüzde 45.6 oranında düşürdü. 2020 yılı nasıl? Ticaret bakanlığımız ocak ayı verilerine baktığınız yıllık ihracatımız ocak ayında yüzde 6.1 ile 14.8 milyar dolarla artış trendine devam etti ve daha da önemlisi bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Elhamdülillah Türkiye üretiyor, büyüyor tüm bu süreçlere rağmen. Bu göstergeler ekonomideki arzu ettiğimiz değişimi gösteriyor."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda, iş dünyası temsilcileri Bakan Albayrak ve kamu bankaları yetkililerine çeşitli sorular sordu, sorunlarını anlatıp çözüm önerileri aradı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Albayrak'ın konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR - İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER: BİZDE YANLIŞA YER YOK

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, 12'şer katlı 3 blokun da olduğu Belde Evler Projesi'ne ilişkin konuştu. Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kıyılar halkımıza aittir. Kararlılığımız aynıdır. Bizde yanlışa yer yoktur" dedi.

Karadeniz kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent silüetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan bu 3 blokun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.

'KARARLILIĞIMIZ AYNI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bahse konu binaların son durumuna ilişkin Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Ben Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, şu an 12'şer katlı 3 blokun da olduğu çok katlı binalarla ilgili açıklama yaptı. Yıkım sürecinde sona gelindiğini kaydeden Güler, "Belde Evler'le ilgili sürecin sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Kıyılar halkımıza aittir. Kararlılığımız aynıdır. Bizde yanlışa yer yoktur" dedi.

100 BİN İMZA TOPLANMIŞTI

Özel Proje alanıyla yeni binaların da yapılacağı Durugöl Mahallesi'ndeki küçük göl de kurtarılacak. Göle yapılması planlanan binaların durdurulması için çevreciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyasıyla 100 bin imza toplanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başkan Güler konuşma

Haber-Kamera: ORDU,

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CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2)

AFETLERDE ALINACAK TEDBİRLER KONUŞULDU

Çalıştayın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen büyükşehir belediye başkanları, değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olası afetlerde alınacak tedbirler ve hızlı müdahale konularında Nisan ayında toplantı düzenleyeceklerini ve sonuç bildigesini paylaşacaklarını söyledi. Karalar, fayların 11 büyükşehir belediyesi olarak fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak ve ruhsata uygun olmayan yapılarla daha ciddi mücadeleyle ilgili kararların alınacağını kaydetti.

'ULAŞIM KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'

Türkiye'nin ciddi bir göç sorunu yaşadığını ve olası bir göç dalgasında sığınmacılar konusunda alınması gereken tedbirlerin oluşturulması için rapor hazırlama görevinin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini belirten Karalar, "Göç konusunda kalıcı ve etkili bir göç politikası oluşturulmasını öneriyoruz. Bu konuda önümüzdeki Nisan ayında yapacağımız çalışmaların detaylarını paylaşacağız. Büyükşehir belediyeleri olarak yapılan ve yapılacak yatırımlarda başta raylı sistemler olmak üzere ulaşım konusunda ortak hareket etme kararı aldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adana büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ruşen Anıl ATAR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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MEHMET LAÇİN, EVLAT NÖBETİNİ İZMİR'DE SÜRDÜRÜYOR

HDP tarafından kandırılarak kızı Gamze Laçin'in dağa kaçırıldığını söyleyen Mehmet Laçin, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önünde katıldığı evlat nöbetini, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de sürdürdü. Laçin, "Çocuklarımız bulunana kadar mücadelemiz sürecektir. HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan, ancak bypass ameliyatı olmak üzere ikamet ettiği adres olan İzmir'e gelen Mehmet Laçin, evlat nöbetini HDP İzmir İl Binası önünde sürdürdü. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'den önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını aktaran Mehmet Laçin, "HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü bunların amacı siyaset yapmak değil. Bu çocukları HDP'nin götürdüğünü kendileri de biliyor. Çocuklarımıza kavuşmamızın en kolay yolu onlarda, ama onların işine gelmiyor bize vermek. Ha, gönüllüler var, ben de biliyorum. Diyorum ki o gönüllüleri al başına çal. Ama bizim evlatlarımızı geri ver. Ben ne hayallerle büyüttüm kızımı, ben evladımı siz alın dağa çıkarın diye yetiştirmedim. Bu neyin davasıdır, neyin eksikliğini çekiyoruz. Ben bir karar aldım, azimliyim. HDP'nin elimizden aldığı gençlerin hepsini alacağız" dedi.

'KIZIMI GERİ ALACAĞIM'

Laçin, eski eşinin ve onun kardeşlerinin HDP'ye destek vermesinden ötürü aralarının bozulduğunu belirterek, "Kızımın dayısı HDP üyesi olduğu için eşimin ailesinin evime gelmesine izin vermiyordum. Bu yüzden bir süre sonra bu nedenlerden dolayı eşimle aram bozulmuştu. Eski eşimin abisi de gelip hem eski eşimi hem de kızımı Kocaeli'ye, kendi yanına götürmüştü. Sene 2008 ya da 2009'da kızım İstanbul'a gitti ve burada HDP binasında eğitim aldı, ardından da Diyarbakır'a gitti. Buradaki HDP İl Binası'nda kafası çelindi ve 2011 yılında da dağa çıkartıldı. Ben bu eylemlerimi sürdürüp kızımı geri alacağım" dedi.

Laçin İzmir'de olduğu süre içinde nöbete devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehmet Laçin ile röp.

-Mehmet Laçin'den detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 11 TUTUKLAMA

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 38,05 gram esrar, 13,46 gram Metamfetamin, 3,3 gram Bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma apararatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca, ele geçilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman Emniyet Müdürlüğü

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin araca bindirilmesi

-Şüpheliler adliye sevk edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 41 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 869 uyuşturucu hap, 26 gram eroin ile 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Siverek'te polisin arama yaptığı araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeye sevk edilen şüpheliler

Ele geçen uyuşturucu madde

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

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ÇANAKKALE MERKEZLİ 6 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 23 GÖZALTI

ÇANAKKALE merkezli 6 ilde, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, sözde örgüt lideri ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Biga Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla halkın huzurunu kaçırıp, tehdit ve zorbalıkla parasını ya da malını alan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Suç örgütünün üyeleri ve sözde liderinin kimliğinin belirlenmesinin ardından, şüpheliler Biga ilçesinde takibe alındı. Takip yaklaşık 2.5 aydır sürerken, Balıkesir'in Gönen ilçesinin eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar'ın silahla yaralanması olayını sözde örgüt lideri S.K.'nin azmettirdiği şüphesi üzerine ekipler, harekete geçti.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Çanakkale merkezli Biga ve Çan ilçeleri, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit, Bandırma ilçeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi, Bursa'nın Yıldırım ilçesi, İstanbul'un Beykoz ilçesi ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet desteğiyle drone ve narkotik köpeği Şila'nın da bulunduğu operasyonda, sözde örgüt lideri S.K. ve eski eşi B.Ö. ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopası, boş senetler ile kırılmış halde flash bellek, sim kart ve telefonlar ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Biga Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan ve şüphelilerden görüntü

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN JANDARMAYI TEHDİT ETTİĞİ O ANLAR KAMERADA

SİNOP'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle yol kontrolü sırasında ehliyetine el konulan sürücü A.K., kendisine ceza yazan jandarma ekiplerine, 'Yazın yazın, bakalım kimin şekli daha büyük. Amcam MHP ilçe başkanı' dediği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Boyabat ilçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol üzerine uygulama yaptığı sırada, şüphe üzerine durdurdukları 55 PB 339 plakalı araç sürücüsü A.K., 100 promilin üzerinde alkollü çıktı.

'KİMİN ŞEKLİ DAHA BÜYÜK GÖRECEĞİZ'

Ehliyetine el konulan A.K., cezai işlem uygulayan jandarma ekibine, "Öyle bir dünya yok, sen boş konuşuyorsun. Burada rahatsınız tabi. Yolda duba yok, bir şey yok. Beni kafanıza göre durduruyorsunuz. Benim amcam MHP İlçe Başkanı, kimin şekli daha büyük göreceğiz. O cezalar bir bir size geri dönüyor mu dönmüyor mu göreceğiz. Kimin şekli daha büyükmüş o zaman göreceğiz" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K.'ya 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu görüntüleri

Haber: Tayfur KARA - Deniz ÖZEN/ SİNOP,

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İzmir'de sucunun, damacanaya idrarını yaptığı iddiası (2)

MAHALLELİ TEPKİLİ

İzmir'in Buca ilçesinde, sipariş üzerine apartman dairesine su bıraktıktan sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen kişiye, Evka 1 Mahallesi sakinleri, tepki gösterdi. Mahalle yakınlarındaki şantiyede işçi olarak çalışan ve aynı sitede oturan Kutbettin Işık, "İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış. Bu yapılanın cezasının verilmesi gerekiyor. İçtiğimiz su pislenirse biz nereden bileceğiz, kime güveneceğiz?" dedi.

Mahalle sakini Emre Topkaya da "Psikolojisinin bozuk olması lazım, bir insanın bunu yapması için. Herkesin başına gelebilir ama çok kötü bir şey. Hastalık olabilir, her şey olabilir" diye konuştu.

İŞİNE SON VERİLMİŞ

Öte yandan olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve söz konusu su firmasından kişilerin siteye girişinin yasaklandığı öğrenildi. İşine son verilen gencin, firma yetkililerine, "Bütün gün çalışmıştım ve dinlenmeye fırsatım olmamıştı. Çok sıkıştığım için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım" dediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Genel ve detaylar

Röportajlar

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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HİRA BEBEK İLACINA KAVUŞTU

VAN'da, kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konulan 6 aylık Hira Bilici'nin tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulunan ilaca, SGK'nın 'yurt dışı ilaç' listesinde yer almaması nedeniyle ulaşamayan Demet ve Fatih Bilici çifti, dava açtı. Aile, SGK'ya açtığı davayı kazanırken, kurum yetkilileri ise faturayı getirmeleri halinde para ödeneceğini söyledi. İlacı alacak paraları olmadığını belirten aile, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM'nin de 'gerekli tedbirlerin derhal alınması kararı' vermesinin ardından ilaç aileye ulaşırken, Hira'nın da tedavisine başlandı.

Demet ve Fatih Bilici'nin 6 ay önce dünyaya gelen bebekleri Hira'ya kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konuldu. İlk çocukları Talip'i de aynı hastalıktan 14 aylıkken kaybeden aile, Hira'yı da kaybetmemek için mücadele veriyor. Hira'nın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulunan ilacın SGK'nın 'yurt dışı ilaç' listesinde yer almaması üzerine aile, bir internet sitesinden imza kampanyası başlatıldı. Bu arada İzmir'de oturan Avukat Ali Samsun, internette imza kampanyasını görünce aile ile iletişime geçerek, 'dava açıp ilacın temininin mümkün olabileceği' bilgisini verdi.

Avukat Ali Samsun, Ankara 27'nci İş Mahkemesi'ne 'ilaç bedelinin yüksek olduğu, finanse edilemeyip kullanılmaması halinde Hira bebeğin hayatının tehlikeye gireceğini, bundan dolayı ilaç bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi' talebiyle dava açtı. Mahkeme ihtiyati tedbir kararını reddetti.

Bunun üzerine Bilici ailesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Burada yapılan istinaf incelemesi sonunda, 12 Kasım 2019'da ailenin talebi kabul edilerek Hira bebeğin tıbbi gereklilik doğrultusunda tedavisinde kullanılacak ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından karşılanmasına kesin olarak karar verildi.

Avukat Ali Samsun, bu kararı 18 Kasım'da SGK'ya bildirdiklerini ancak, kurum fatura aslının ve boş ilaç kutularının ibrazı halinde ilacı karşılayabileceğini belirttiğini söyledi. Bunun üzerine aile Avukatları Ali Samsun aracılığıyla Hira'nın tedavisinde mutlaka kullanılması gereken ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce karşılanmasına karar verilmesine rağmen SGK'ca öncelikle faturanın ve kutuların ibraz edilmemiş olması gerekçesiyle temini sağlanmayan ilacın bedelinin doğrudan Türk Eczacılar Birliği'ne yapılmasına yönelik tedbir kararı verilmesi talebiyle 20 Aralık 2019'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Hira bebeğin şu an 6 aylık olduğu, bedelinin SGK'ca karşılanması talep edilen ilacın hastalığın tek tedavisi olduğu ve hastalığın tedavi edilememesi halinde ilk 1 yıl içindeki ölüm oranının yüzde 50 olduğunu, başvurucunun ilk çocuğunun da aynı ölümcül hastalık nedeniyle 13 aylıkken vefat ettiği, söz konusu hastalığın 1 yılda 5 ila 13 hastada ortaya çıkmasının beklendiği vakalarından hareketle tedbir kararının SGK'ca verilme amacına uygun şekilde yerine getirilmediği kanaatine ulaşıp, tedbir talebinin kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararı uyarınca ilaç bedelinin ithalinde yetkili olan kuruluşa ödenmesinin derhal sağlanmasına karar verdi.

İLAÇ GELDİ, HİRA'NIN TEDAVİSİ BAŞLADI

Bilici ailesi, tüm engellerin kalkmasının ardından ilaca ulaştı. Hira'nın teşhisinin konulduğu Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tedavisine başlandı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Fatih Bilici, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlaç elimize ulaştı. Çok mutluyuz. Hira'nın tedavisine Erzurum'da başladık. İlk dozunu aldık. Ama burada devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Hira sağlığına kavuşur. İlacın 3 dozunu aldıktan sonra tekrar gidip tahlil alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hira bebekten genel

-Hira bebekten detaylar

-Baba Fatih Bilici ile röportaj

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/ VAN,

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REYHANLI'DA MEHMETÇİĞE SEVGİ SELİ

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerin geçişi sırasında, çocuklar, Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.

Reyhanlı ilçesine sevk edilen askeri araçların, sınır köylerinden geçişi sırasında çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yollara döküldü. Çocuklar, Mehmetçiği "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak, karşıladı. Askerler de çocuklara selam verip, el salladı. Kırıkhan istikametinden gelen obüslerin yüklü olduğu TIR'lar ile kamyonlar, Reyhanlı'da sınıra sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mühimmat yüklü askeri araçlar

-Detayları

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-Kirpi ve ZPT'lerin geçişi

-Detayları

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-Obüs ve askeri araçların mahalleye girişi

-Ellerinde Türk Bayrağı olan çocukların sevgisi

-Çocuklar slogan atarken

-Konvoy detayları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

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ESKİŞEHİR'DEN DEPREM BÖLGESİNE 2 TIR'LIK YARDIM

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği (ESMAD) tarafından bölgeye gönderilmek üzere 2 TIR yardım malzemesi yola çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ayni bağış yardım kampanyası kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan 2 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine uğurlandı. Duaların ardından un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 yardım TIR'ı, AFAD Genel Müdürlüğü'nce belirlenen toplanma yerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Uğurlama programına Vali Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TIR'lardan ve vatandaşlardan detay

-İl Müftüsü Bekir Gerek'in konuşması ve dua etmesi

-TIR'ların uğurlanması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

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VARTO'DAN ELAZIĞ VE İDLİB'E YARDIM

MUŞ'un Varto ilçesinde Kaymakamlık ve ilçe Müftülüğü bünyesinde toplanan yardımlar Elazığ ve İdlib'e gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya hayırseverler destek verdi. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, başlattıkları kampanyaya büyük bir destek verdiğini söyledi. Müftü Öztürk, "İlçe kaymakamımız Ertuğrul Avcı ve Vartolu hayırseverlerin katkılarıyla ilçe genelinde topladığımız yardımları bu gün itibarı ile ilgili yerlere gönderdik. Elazığ'da meydana gelen üzücü deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Varto halkı olarak daha önce deprem tecrübesini yaşamış bir milletiz. Varto halkıda bu konuda duyarsız kalmadı. Elazığ halkına elinden geldiğince battaniye, yastık, yorgan ve erzak gibi yardımlar yaparak destek olduk" diye konuştu.

İdlib'e de İl müftülüğü olarak toplanan yardımlarla bir pikap un gönderdiklerini sözlerine ekleyen Öztürk, "Maddi ve manevi katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hükümet konağı ve Müftülük binası

-Toplanan yardımlar

-Eşyaların yüklenmesi

-İlçe Müftüsü Bayram Öztürk'un konuşması

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ(Varto),

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KIRŞEHİR'DE EKMEĞİ 59 KURUŞA DÜŞÜREN REKABET

KIRŞEHİR'de fırın ve küçük marketler ile büyük market zincirleri arasındaki rekabet, daha önce 1,25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Ekmeği 59 kuruştan satan küçük markette satışlar ikiye katlanırken, tüketiciler, bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Kentte market ve fırın işletmecileri arasında bir süredir yaşanan rakabet, ekmek fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Kentte faaliyet gösteren küçük market işletmecisi Salih Soylu, geçen Temmuz ayından bu yana 1,25 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa düşürdü. Vatandaşlar, fiyatın düşmesiyle birlikte markette satılan ekmeğe yoğun ilgi gösterdi. İş yerinde ekmek satışı ikiye katlandı. Market işletmecisi Salih Soylu, ekmeğin fiyatını düşürmesiyle birlikte bazı fırın ve marketlerde de ekmeğin fiyatının düşürüldüğünü söyledi. Soylu, "Vatandaş bu durumdan oldukça memnun. Fırıncıların kendi aralarında yaptığı rekabetten dolayı ulusal mağazalara 75 kuruştan teklif edip onlara ekmek satmalarından dolayı başladı bu durum. Biz de yerel işletmeci olarak buna karşı geldik. Biz de dedik ki bunlara nispet olsun, fiyat olarak 59 kuruş yazdık, gayet de güzel oldu. Halk bizden yana. Bazı yerlerde belirsizlik olabilir. Bazıları 75 kuruş,1 TL, 1,25 TL yazmış olabilir .Onların fırınları ona göre destek vermiş. Bizim aldığımız fırınlar da bize destek veriyor. Onlar küçük esnafla uğraşıyorlar. Küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu kimse inkar edemez artık" dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, fırın ve marketlerde belirsizlik gösteren ekmek fiyatları ile ilgili "Burada Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne büyük görev düşüyor. Ekmek kaliteli mi çıkıyor kalitesiz mi çıkıyor, denetlenmesi lazım. Kırşehir ahi şehri. Vatandaşın düzgün ekmek yemesi gerekiyor. Ahi şehrine yakışır şekilde rekabet olması lazım. Vatandaşın bakkalın sattığı ile marketin sattığının fişini mutlaka alması lazım. Belli bir fiyatın altına düştüğünde onlar da ceza yerler" diye konuştu.

Tüketicilerden Zeynep Yazıcı, "Ekmek satışları 59 kuruşa düşmüş. Biz şu anda çok memnunuz. Küçük esnafların hepsinin yanındayız" diye konuştu. Havva Yiğit ise "Daha önceden 1,25 TL'den alıyorduk. Şimdi 4 tane alıyorum. Bu durumdan da oldukça memnunum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Market ve fırınlardan görüntü

-İşletmecil Salih Soylu ile röp.

-Vatandaşlarla röp.

-Oda başkanı ile röp.

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

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ANTALYA'DA HER MİLLETTEN İNSAN YAŞIYOR

YILDA 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya'da yerleşik yabancı nüfusu, 26 bin 821 yeni göçle 102 bin 643'e ulaştı. Yerleşik yabancılar arasında Ruslar, 16 bin 724 kişiyle ilk sırada yer aldı. 100'ü aşkın ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da yabancıların en çok tercih ettiği ilçeler Alanya, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda, toplam 73 bin 271 kişi yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü'nün, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2018 yılında 75 bin 822 olan yerleşik yabancı vatandaşın ikamet ettiği Antalya, geçen yıl başka ülkelerden 26 bin 821 kişi daha göç aldı. 1 milyon 531 bin 180 yabancı vatandaşın ikamet ettiği Türkiye genelinde, Antalya 102 bini aşan yerleşik yabancı sayısıyla ilk sıralarda yer alıyor. Toplamda 100'ü aşkın ülkeden Antalya'ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyor. Antalya'daki yerleşik yabancıların önemli bölümünü ise tarım sektöründekiler ve emekliler oluşturuyor.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

Antalya'da yerleşik yabancılar arasında, turist sayısında olduğu gibi yine Ruslar ilk sırayı alıyor. Geçen yıllarda 10 bin civarındaki Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı, 31 Aralık 2019 itibarıyla 16 bin 724'e yükseldi. Rusların en çok tercih ettiği ilçe 6 bin 525 kişiyle Alanya olurken, 3 bin 996 kişiyle Konyaaltı, 2 bin 802 kişiyle Muratpaşa ve 1004 kişiyle Kemer takip etti.

İRAN VE ALMANYA İLK 3'TE

Antalya'da yaşamayı tercih eden yabancılar sıralamasında geçen yıllarda ikinci olan Almanları, 2019'da İranlılar geçti. İkinci İran'dan 9 bin 778, üçüncü Almanya'dan 9 bin 224, dördüncü Kazakistan'dan 9 bin 77, beşinci Kırgızistan 7 bin 916 kişi Antalya'da ikamet ediyor. Yoğunluk olarak Antalya'da yaşamı tercih eden diğer ülke vatandaşlarına bakıldığında Irak 6 bin 840, Ukrayna 6 bin 710, Azerbaycan 5 bin 61, Türkmenistan 3 bin 279, Özbekistan 2 bin 336, Ürdün 2 bin 213 kişiyle sıralanıyor.

HER KITADAN İNSAN

Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya her milletten insanın yaşadığı Antalya'yı, bölgesel açıdan bakıldığında ise en çok Rusya ve çevresindeki ülkelerle Türki cumhuriyetlerinden gelenler tercih etti. Buralardaki ülkelerden 55 bin üzerinde insan Antalya'da ikameti tercih etti. Bölgesel olarak ikinci sırada Ortadoğu ülkeleri var. Bu bölgeden 22 binin üzerinde kişi Antalya'ya yerleşti. 18 bin civarında Avrupalı da Antalya'da yaşamayı tercih etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇE ALANYA

Yabancı nüfusun ikamet için tercih ettiği ilçeler sıralamasında 29 bin 835 kişiyle Alanya birinci sırada. İkinci sırada 24 bin 928 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 18 bin 509 kişiyle Konyaaltı geliyor. Antalya'nın diğer ilçelerindeki yabancı nüfus sayısı şöyle;

"Kepez 7 bin 876, Manavgat 7 bin 197, Kemer 5 bin 333, Serik 4 bin 268, Aksu 1297, Döşemealtı 1140, Kaş 1014, Kumluca 369, Finike 263, Gazipaşa 251, Demre 157, Korkuteli 125, Elmalı 40, Akseki 32, İbradı 8."

YOĞUN OLAN DİĞER ÜLKELER

Dünyanın dört bir yanındaki hemen her ülkeden az ya da çok sayıda vatandaşın yaşadığı Antalya'da, 500 kişinin üzerinde vatandaşı ikamet eden ülkeler ise şöyle:

"Gürcistan 1999, Birleşik Krallık (İngiltere) 1599, Hollanda 1294, Afganistan 1098, Suriye 919, Belarus 891, Endonezya 890, Norveç 869, İsveç 862, Moldova 781, Pakistan 669, Avusturya 648, Danimarka 647, ABD 591, Finlandiya 532, Belçika 508."

EN AZ VATANDAŞI OLAN ÜLKELER

Antalya'da Japonya'dan 40, Mali'den 39, Sudan'dan 36, Kamerun'dan 35, Kuzey Makedonya'dan 34, Senegal'den 33, Arnavutluk'tan 31, Kenya'dan 30, Uganda'dan 25, Malezya'dan 19, Çad'dan 17, Moritanya'dan 14, Kuveyt'ten 11, Cibuti'den 10, Gine'den 10, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 9, Eritre'den 7, Katar, Angola ve Gambiya'dan 5'er kişi yaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Denizde yüzenlerden görüntü ( Arşiv )

Sahilde turist görüntüsü ( Arşiv )

Havalimanında turist görüntüsü ( Arşiv )

Şehir merkezinde turist görüntüsü ( Arşiv )

TÜİK il müdürlüğü dış plan görüntü

RÖP: Abdi Öncel ( TÜİK Antalya Bölge Müdürü )

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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KANAL D HABER VE HÜRRİYET GAZETESİ'NE ÖDÜL

ADANA'da, 5 Ocak Gazetesi'nin 21'inci kuruluş yıldönümü gecesinde Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın'a 'Yılın Ana Haber Sunucusu', Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ise 'Yılın Köşe Yazarı' ödülü verildi.

Adana 5 Ocak Gazetesi'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kentteki bir otelde, gazetenin imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu'nun ev sahipliğinde gece düzenlendi. Geceye Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana eski Valisi Mustafa Büyük, Adana eski Valisi Cahit Kıraç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Çokduygulu, 5 Ocak Gazetesi'nin 21 yıllık yayın hayatında sadece Adana için yayımcılık yapmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "5 Ocak ailesinin işi de gücü de Adana'dır. Biz çamura, çirkefe asla bulaşmamayı önce kendimiz, sonra Adana için söz vermiştik. 21 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzü de sürdürüyoruz" dedi.

BUKET AYDIN'A 'YILIN ANA HABER SUNUCUSU' ÖDÜLÜ

Gazetenin tanıtım filminin ardından ödül törenine geçildi. Törende Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın'a 'Yılın Ana Haber Sunucusu' ödülünü, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş takdim etti. Yerel medyanın çok önemli olduğuna vurgu yapan ve ödül töreni için haber bültenini bırakıp geldiğini belirten Aydın, "Ülke olarak üzücü bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki felaketler arka arkaya geliyor. Öncelikle bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Devamlı kutuplaşmadan bahsediyoruz ancak bunun için bir şey yapmıyoruz. Bunun önüne geçmek için bir şeyler yapan halkımız var ve en önemlisi de bu bence. Her felakette olduğu gibi tek yürek olabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Kalbimiz Elazığ, Malatya ve Van için attı. Bu ödülü de halkımız için alıyorum" diye konuştu.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E 'YILIN KÖŞE YAZARI' ÖDÜLÜ

Törende, 'Yılın Köşe Yazarı' ödülüne layık görülen Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ise ödülünü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takdim etti. Özkök, "Ben hayatı boyunca çok az ödül almış bir insan olarak, ödülün keyfini çıkarmak istiyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.

Ödüle layık görülenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Ezgi Türkoğlu keman dinletisi sundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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5 Ocak Gazetesi imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu konuşması

Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın konuşması

Buket Aydın'a ödül verilmesi

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ödül verilmesi

Çukurova dizisi oyuncularına ödül verilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ruşan Anıl ATAR - Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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BÜYÜKELÇİLERİN KATILDIĞI 'TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ' ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

TURİSTİK Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile büyükelçilerin katılımıyla Ankara'dan Kars'a doğru yola çıktı. Sayan, "Bugünkü yolculuğumuzun, Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a doğru yola çıktı. Trende, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB büyükelçilerinin katılımıyla 'AB-Türkiye İşbirliği Toplantısı' gerçekleştirilecek. Yolculuk hakkında bilgiler aktaran Sayan, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği ülkelerinin değerli büyükelçileri ve eşlerinin katılımıyla Doğu Ekspresi treniyle bugün bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Maalesef son günlerde ülkemiz ve milletimiz elim kaza ve afetlerle karşılaşmış durumda. Çok sayıda insanımızı kaybettik ve şehitlerimiz var. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'DOĞU EKSPRESİ BİR ANADOLU DENEYİMİDİR'

Sayan, yolculuğa Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katılacağını fakat son günlerde ülkede yaşanan olaylar neticesiyle programının değiştiğini söyledi. Sayan, "Yolculuğun ülkemizde görev yapan değerli büyükelçiler ve eşleri için güzel bir anı ve deneyim olacağını umuyoruz. Doğu Ekspresi bir Anadolu deneyimidir. Bir Anadolu hikayesidir. Hat boyunca Türk Kültür hayatının en canlı örneklerini görebilir, ülkemizin zengin tarihini ve zengin kültür dokusunu bu yolculukta hissedersiniz. Hem bu hatta olan yoğun talep hem de bölge turizmini canlandırmak amacıyla 2019 yılının Mayıs ayında biz Doğu Ekspresi Treni'ni hizmete açtık. Bu tren ile misafirlerimizin ülkemizin saklı güzelliklerini konforlu olarak yaşamalarına imkan sağlamış olduk. Doğu ekspresi inci tanesi gibi Anadolu'ya serpilen dünya güzeli köylerimizi, kasabalarımızı, şehirlerimizi göz önüne seriyor. Bugünkü yolculuğumuzun tarihi ve doğal değerlerimizin tanıtılması Türkiye ile AB'nin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından çok faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ BİZİM EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞIMIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Türkiye olarak AB'ye tam üyelikle ilgili hedefimize bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede AB ile her alanda olduğu gibi ulaştırma sektöründe de teknik iş birliğimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret ortağımız. Bu bakımdan Türkiye ve AB arasında emniyetli şekilde işleyen bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi her 2 tarafında faydasınadır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaan Ulu'nun anonsu

Tren'in gara gelmesi

Genel detaylar

Açıklamalar

Haber-Kamera: Kaan ULU - Harun ÖZALP/ ANKARA,

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