DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ, TÜREL VE YILMAZ KAZADA YARALANDI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bulunduğu 07 SE 947 plakalı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Türel ve Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilirken, Mehmet Özhaseki'ye müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de hastaneye gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası yaralandı.

ÖZHAKESİ'NİN BURNUNDA KIRIK VAR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastaneye getirilen Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyleyen Rektör Ünal, "Akşam Serik'te bir trafik kazası oldu. Kaza neticesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, eski bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hastanemize getirildi. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık var, muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin de omzunda bir ortopedik müdahale gerektiren bir küçük çıkık var. Muhtemelen Menderes Bey ve Yusuf Ziya Başkanımız bu akşam çıkarlar, Mehmet Özhaseki'yi ise bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Hastane önünde ambulans detayı

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Kalabalıktan görüntü

-Acil servis dış plan

-Detaylar

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 49 GÖÇMEN SON ANDA KURTARILDI

VAN'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, donma tehlikesi geçirince güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Kırsal bölgede bulunan yarım adaya bırakılan kaçak göçmenler, 5 saat süren operasyonun ardından kurtarıldı.

Karayollarındaki kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü'nü kullanan göçmen kaçakçıları yine bir faciaya neden oluyordu. Van'ın kırsaldaki sahillerinden aldıkları yabancı uyruklu 49 kaçak göçmeni Tekneye bindirerek Bitlis'in Tatvan ilçesine götürmek üzere yola çıkan tekne, Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'nin Deveboyunu açıklarında yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyince buradaki yarım adaya yanaşarak kaçak göçmenleri indirdi. Donma tehlikesi geçiren çoğunluğu Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen sığınacak bir yer bulamayınca güvenlik güçlerini arayarak kurtarılmaları için yardım istedi. Bunun üzerine de hemen harekete geçildi.

KURTARMA OPERASYONU 5 SAAT SÜRDÜ

Gevaş ilçe merkezine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan İn Mahallesi'ne bağlı Deveboynu açıklarına tekneyle ulaşıldı. ve göçmenleri kurtarmak için yapılan kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü. Deveboynu yarım adasından alınan 49 kaçak göçmen Gevaş ilçesindeki iskeleye getirildi. Gevaş Kaymakamı Hamit Genç de çalışmaları takip etti.

AFAD VE SAĞLIK EKİPLERİ İSKELEDE HAZIR BEKLEDİ

Kaçak göçmenler için Gevaş İskelesi'nde de yoğun bir hazırlık yapıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sahilde hazır bekledi. Teknenin sahile yaklaşması ile birlikte de donma tehlikesi geçirdikleri için ayakta durmakta zorluk çeken kaçak göçmenlere yardım edilerek ambulanslara alındı. Donma tehlikesi geçiren 49 kaçak göçmen Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, soğuk havadan 15 kişinin etkilendiğini, olay yerine de toplam 4 adet 112 ambulansı, 3 adet 4 yataklı ambulans ve 2 adet UMKE görevlendirildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN

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SİLOPİ ADLİYESİ'NE BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN MÜDÜR YAKALANDI

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı planladığı ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri, bina içinde yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ele geçirildi. B.Ç. ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Silopi ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti. E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.

Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

VALİLİK: 16 AYRI KOLONDA DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen 45 adet 100'er gramlık patlayıcıların yapılan incelemede adliye binasında 16 ayrı kolonda düzeneğin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 23: 15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan 'Adliye binasında bomba düzeneğinin olduğuna' dair ihbar üzerine, Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan incelemede; 45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile birlikte sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak B.Ç. isimli şahıs ve irtibatlı olduğu anlaşılan M.Y.T., B.Y., E.Ç., A.Ç., F.Y. ve F.A. isimli toplam 7 şahıs, savcılık talimatıyla yapılan operasyonlarla gözaltına alınmış olup konu ile ilgili tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlayıcıların bulunduğu yer

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ŞIRNAK,

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SEVGİLİSİNİN DÖVDÜĞÜ KADINI KURTARMAK İSTERKEN KATİL OLAN KADİR'E, TWİTTER'DAN DESTEK

KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması (20) için Twitter'da '#kadiricinadalet' etiketiyle sanatçılar, siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, kampanya başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Özgür Duran ile o dönem evli olan Ayşe D. 4 ay önce Konya'ya gelip, yerleşti. Olay akşamı evde alkol alan Duran ile bu süreçte eşinden boşanan Ayşe D. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Duran, Ayşe D.'yi dövdü. Ayşe D. de evden çıkıp, yakınlardaki parka gitti. Özgür Duran da, Ayşe D.'nin peşinden parka gitti. Parkta kadını dövmeye devam eden Duran'a, kütüphaneden çıkıp yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker, müdahale etti. Ancak Duran, Şeker'e de saldırdı. Boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp, yumruklamaya başladı. Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine üniversiteye hazırlanan genç, meyve soymak için kullandığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran, hayatını kaybetti.

KADININ ÇIĞLIĞINI DUYAN TEK BENDİM

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden başlayan kan izlerini takip ederek, Kadir Şeker'i parka yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan teyzesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadının kurtarmak olduğunu, öleninin kendisine saldırması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi. Kadir Şeker ifadesinde "Olay günü kütüphaneden çıkıp eve gidiyordum. Yürüyüş yolumdaki parkta bir adam kadını dövüyordu. Kadının çığlıklarını duyan tek bendim, etrafta kimseler yoktu. Karnımda açtı bir an önce eve gitmek istiyordum ama kadının çığlıklarına dayanamadım. Kadını döven adama 'Ayıp değil mi gücün kadına mı yetiyor' dedim. Bana bağırarak 'Karım değil mi lan sana ne' dedi. Bana bağırıp küfür ve hakaret ediyordu. Üstüme gelip yumruklamaya başladı. Yüzüme o kadar çok vurdu ki hatırlamıyorum" dedi.

BENİ TAKİP ETTİ Mİ DİYE SÜREKLİ PENCEREDEN BAKTIM

İfadesinde olay yerinden kaçtıktan sonra, kendisini takip etmiş olabileceğini düşünerek sürekli pencereden baktığını söyleyen Kadir Şeker, "Boğazımı sıkmaya başlayınca geriye kaçtım. Kaçmak istiyordum, boğazımı bırakmıyordu. Bir süre nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı açıp geri gitmeye çalışırken ayakkabımın topuğu takılınca yere düştüm. Adam da benimle beraber yanıma düştü. Adam düşünce elim acıdı. Bir anda kurtulup eve gittim. Eve geldiğimde sürekli pencereden bakıyordum, acaba beni takip edip evimi öğrenmiş olabilir mi? Eve gelebilir mi? diye. Sonra adamın öldüğünü öğrendim "dedi.

BENİ KURTARMAYA GELDİ

Ayşe D. de geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yüzünde çok sayıda yara izi bulunan Kadir Şeker ise sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker de oğlu adliyeye sevk edildiği sırada yaptığı açıklamada "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Hayali doktor olmaktı. Kadını kurtarmaya gittiğinde bu olay yaşanmışö dedi

KADİR ŞEKER İÇİN TWİTTER'DA KAMPANYA

Kadir Şeker tutuklandıktan sonra, aralarında Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Haluk Levent, Zülfi Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar '#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya Twitter'da dün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Bugün de Twitter'da "#kadirsucsuzdur" etiketiyle sürdürülen kampanya yine Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Aileden detay

Olayın işlendiği park

Twitter destekleri

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA

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SURİYE SINIRINA TANK SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, askeri malzeme ve personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne devam etti. Konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısından geçtikten sonra Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İslahiye-Hassa Karayolu

-Tank yüklü TIR'ların geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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İDLİB'E GECE YARISI ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

Türkiye'deki eşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde İdlib'te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Reyhanlı'ya ulaşan askeri araçlar

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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MARDİN'DE YANGIN FACİASI: ANNE VE 3 KIZI ÖLDÜ (3)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evlerinde uyudukları sırada çıkan yangında yaşamlarını yitiren anne Nisan Tur (34) ile kızları Miray Ayaz (1), Lorin (5) ve Gül Ecrin'in (7) cansız bedenleri hastane yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze araçlarıyla getirilen anne ve 3 kızının cenazeleri, Kayalar Mahallesindeki mezarlıkta yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne ve 3 kızı, yan yana kazılan mezarlıkta toprağa verildi.

Yangında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Yunus Tur, yakınları tarafında teselli edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazelerin mezarlığa gelişi

Cenazeye katılanlar

Cenazelerin toprağa verilmesi

Duaların okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,

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MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MUĞLA genelinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu madde, sahte rakı ve para basma mekanizması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik saha çalışması yaptı. Ekipler belirledikleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Bodrum, Dalaman, Fethiye ve Menteşe ilçelerindeki şüphelilerin evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kilo 962 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 45 ecstasy, 3 gram skunk, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 litre sahte rakı, 6 sahte para basma mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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HIRSIZLAR, KASAP DÜKKANINDAN 10 BİN LİRALIK ETİ 4 DAKİKADA ÇALDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren hırsızlar, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylice Mahallesi'ndeki Erhan Tosun'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Gece, işyerinin bekçisine fark ettirmeden kasap dükkanına giren hırsızlar, kasadaki 300 lirayı aldıktan sonra etlerin saklandığı buzdolabına yöneldi. Buradaki 200 kilogram et ve 70 kilogram sucuğu teker teker çıkartıp, geldikleri araca yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kaçtı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, buzdolabında etlerin, kasada da paranın olmadığını fark edince durumu Tosun'a bildirdi. İşyerine gelip, güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Tosun, etlerin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların işyerini 4 dakikada boşalttığını ve zararının da yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Tosun, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü

İşyerinin dış görüntüsü

İşyeri sahibi Erhan Tosun ile röp.

Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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DİYARBAKIR'DA 'KUDÜS BİZİMDİR' MİTİNGİ

Diyarbakır'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' diye açıkladığı 'Orta Doğu Barış Planı', Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti'nce düzenlenen 'Kudüs bizimdir' mitingiyle protesto edildi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, ABD Başkanı Başkanı Trump'ın açıkladığı planın, 'Filistin'i yok etme planı' olduğunu savundu. Müslümanlara, Kudüs'e sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Kudüs düşerse Kahire, Bağdat, Ankara, Beyrut, Amman da düşer. Kudüs düşerse Tahran, Hartum, Diyarbakır, İslamabad ayakta kalamaz. Kudüs düşerse yarın Mekke'ye, Medine'ye de göz dikecekler. Kudüs yine ırkçı siyonistler ve onların hamisi emperyalist Amerika'nın hain planlarına konu olmakla dünyanın gündemine geldi. 28 Ocak günü yani 12 gün önce Amerika'nın başkanı sağa sola göz kırpmayı da ihmal etmeden Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olacağına dair bir ihanet planı açıkladı. Bu planın bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu söyleyerek aklınca Filistinlileri ama aslında bütün Müslümanları tehdit etti. Bu kez yanlarında bazı İslam ülkelerinin hain idarecilerini de alarak Kudüs'ü satın alma ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planları yapıyorlar. Bu planda bağımsız Filistin devleti yoktur. İki devletli çözüm falan da yoktur. Bu planda 'büyük İsrail devleti' ve onun kontrolünde bir nevi yarı özerk Filistin yönetimi hayali vardır. Bu plan Filistin'e yönelen en tehlikeli tehditlerden biridir. Bu plan Filistinin parçalanması değil, tamamen işgal edilmesi ve yok edilmesi planıdır."

Konuşmaların ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerin okunmasının ardından miting, sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Miting alanı

Mitinge gelen vatandaşlar

İlahi şatkılar ve sloganlar

Hudapar Gnl. Bşk. Yrd. konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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BİTLİS'TE EKİPLER KALP HASTASINA 4 SAATTE ULAŞTI

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yalnızçamlar Köyü'nde kalp hastası Gülan Sarıdağ(67), ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

Bitlis Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yalnızçamlar Köyü'de oturan Gülan Sarıdağ, aniden rahatsızlandı. Kalp hastası Sarıdağ'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanmasıyla hastaya ulaşamadı. Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığının bulunduğu yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası ambulans köye ulaştı. Sağlık ekipleri, evinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıdağ'ı branda üzerinde ambulansa taşıdı. Sarıdağ, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Sarıdağ'ın eşi Abdurrahim Sarıdağ,"Eşim kalbinden rahatsızdır. 112'yi aradım, durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Bende kapalı dedim. Onlar da özel idare ile irtibata geçerek, yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

4 SAATTE KÖYE ULAŞTILAR

İl Özel İdaresi Personeli Caner Cayhan, ise, kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye giderek köy yolunu 4 saat süren bir çalışma sonucunda açtıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolun açılmasından detaylar

-Brandayla taşınan kalp hastası

-Hastanın eşi ile röportaj

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Hastanın ambulansa konulması

-İl Özel İdaresi personeli ile röportaj

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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AYAĞINA KAYNAR SU DÖKÜLEN ADEM, 2 SAATTE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

SİVAS'ın Gürün ilçesinde ayağına kaynar su dökülen Adem Üçpınar (4) kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu karla mücadele ekiplerinin açmasıyla 2 saatlik süren bir çalışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gürün'e 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören köyünde ayağına kaynar su dökülen Adem Üçpınar'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Kardan dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri Gürün İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından köy yolunun ulaşıma açılmasıyla küçük Adem, ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin çalışması

-Ambulanstaki çocuğun görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE AYAĞI KIRILAN KİŞİ 4 SAAT SEDYE İLE TAŞINDI

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken düşerek ayağı kırılan Yusuf Ertuğrul Bodur (61), kurtarma ekipleri tarafından 4 saat sedyede taşınarak hastaneye götürüldü.

Sarsala Koyu yakınındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Dalaman Doğa Yürüyüşçüleri Grubu üyesi Yusuf Ertuğrul Bodur, saat 13.00 sıralarında dengesini kaybederek düştü. Sağ ayak bileği kırılan Bodur'un arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sedyeye alınan Bodur, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Bodur, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sedyede taşınan Bodur'un ambulansa konuşmasından görüntü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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SAKARYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 6 GÖZALTI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı'da sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada evrak çantasının içerisine konulan 2 adet Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araçta bulunan çantanın alınması, çantanın açılması ve kitaplara bakılması

HABER: SAKARYA,

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SEVGİ MİNA'NIN ÖLÜMÜNE İHMAL İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Çetin ailesinin kızları Sevgi Mina, 20 aylıkken gördüğü lösemi tedavisi sırasında yaşamını yitirdi. Çocuğun ailesi, hastane personelini ihmalkarlıkla suçlayarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anne Nejla Çetin (33), bebeğinin mezarı başında, "Keşke ben o hastaneye hiç gitmeseydim. Bir akşam öğrendik, sabahına bu hale geldik. Götürdük çocuğu ama işte şu anda çocuğum yok. Hemşiresinden doktoruna, hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Alanya'da yaşayan Nejla Çetin ile Ali Çetin (44) çiftinin bebekleri Sevgi Mina, 19 aylıkken ishal şikayetiyle ilçedeki hastaneye götürüldü. Burada kan testi istenen Sevgi Mina'ya lösemi teşhisi koyuldu. Ardından Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Sevgi Mina için Aralık 2019'da lösemi tedavisi başlatıldı. Hastanede tedavisi sürdüğü sırada Sevgi Mina'nın vücudunda şişlikler oluşmaya başladı. Anne Nejla Çetin'in iddiasına göre doktorlar, şişliklerin normal olduğunu söyledi. Bu süreçte sağlık durumu daha da kötüleşen Sevgi Mina, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 16 Ocak 2020'de enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Aile ise hastane hakkında ilgisizlik, ihmal ve hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR 'ŞU AN GELEMEM, INI ÇEK' DEMİŞ

Alanya'daki mezarı başında kızı için adalet istediğini belirten Nejla Çetin, Sevgi Mina'nın ikinci çocukları olduğunu, bir de Abbas Efe (5) adlı oğlunun bulunduğunu söyledi. Kız çocukları olduğu için çok mutlu olduklarını aktaran Çetin, Sevgi Mina'nın hastalanmasıyla hayatlarının kabusa döndüğünü anlattı. Kızı 19 aylıkken ishal başladığını ve 'Neden oldu?' diye düşünerek hastaneye gittiğini aktaran Çetin, 23 Aralık 2019'da başvurdukları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çocuğuna akut lösemi teşhisi koyulduğunu kaydetti. Lösemi teşhisinin ardından 1 aylık tedaviye başlanıldığını anlatan Nejla Çetin, şunları söyledi:

"15'inci gün belinden sıvı alınıp tedavinin nasıl gittiğine bakılacağı söylendi. 6 Ocak'ta belinden sıvı alındı. Profesörler geldi. Tedavinin nasıl gittiğini sordum, 'Gayet iyi, hiçbir sorun yok' dediler. Çocuk 2 gün sonra ishal oldu, simsiyah bir ishal. 2 gün sonra tahlil yapıldı. Sonucunu sorduğumda kanlı ishal olduğunu söylediler. Daha sonra doktorlar geldi. Doktorun yanında çocuğun sağ gözü şişti. Doktora 'Bakın çocuğun gözü şişiyor' dedim, 'Ödemdir' diyerek gitti. 10-15 dakika sonra çocuğun elleri ve diğer gözü de şişmeye başladı. Doktorun odasına koştum. Dedim 'Doktor hanım, çocuğun iki gözü de şişti'. 'Fotoğrafını çek gel bakalım' dedi. Ben de 'Gelip baksanız' dedim, 'Şu an gelemem' dedi. Çocuğun fotoğrafını çektim. Çocuğun akşam üzerine doğru ayakları şişti. Doktorlara 'Bu çocuğun bacakları şişti' dedim. Biri geliyor 'ödem' diyor, biri 'kilo aldı' diyor. Bu çocuk 3 gündür zaten hiçbir şey yemiyor. Çocuk o ara yemeği kesti. En ufacık bir şey yediği zaman kusuyordu. 'Çocuğa hortum takalım' dediler. Doktor eldivensiz bir şekilde çocuğa hortumu taktı. Çocuk rahatsız oldu hortumu bir süre sonra çıkardı."

'ÇOCUKTA TANSİYON YOK' DEMİŞLER

Tedavi sürecinde doktorların ilgisiz olduğunu, hemşirelerin ise yeterli bilgiye sahip olmadığını savunan Nejla Çetin, şöyle konuştu:

"Sevgi zaten çok kötüydü. Annemler geldiğinde bir anda çocuğun nabzının 193'e çıktığını gördük. Yaklaşık 1,5 saat boyunca doktor da gelerek çocuğun nabzını ölçmeye çalıştı sonra hemşire kan almaya başladı. Kan gelmiyor sonrasında 'Nabzı iğneyle alalım' dediler. İğneyi Sevgi'ye soktu. Sevgi'de kesinlikle bir tepki yoktu. Hiçbir tepki vermiyordu çocuğum. Gözleri yana kaydı, kafası yana düşüyordu. Hemşireye 'Bakın çocuk tepki vermiyor, bu çocukta bir şey var' dedim. Çocuğun yanağına vurdu, 'Sevgi, Sevgi bizi korkutma' dedi, ayıltmaya çalıştı. Sonra ben hemşireye 'Bu normal mi' dedim, 'Yok bir şey yok' dedi. Daha sonra tansiyon aleti geldi. Tansiyonu ölçmeye çalıştılar. Ben duymadım, annem duymuş, 'Çocukta tansiyon yok. Öbür odaya alalım' demişler. Bize çocuğu 'Öbür odaya aktarıyoruz' diyerek alıp götürdüler. Odaya girdiğimde odada asistan doktoru, hemşiresi, doktorlar hepsi odada; alet edevat yığılı şaşırdım bir anda, 'Ne oluyor' diye iyice paniklemeye başladım. Doktorun sadece 'Adrenalin verin' dediğini duydum. Arkalarından koştum. Yoğun bakıma indik. Yoğun bakım doktoru bizi çağırdı. Doktorun dediği, ciğerlerinin enfeksiyon kaptığı, enfeksiyonla çocuğun septik şoka girdiği. Şokun ne olduğunu sordum, organlarının iflas edip kalbinin durması olduğunu söyledi. Yukarıda iki sefer çocuğun kalbinin durduğunu söylediler. 'Ama bize stabil geldi' dedi. 'Durumu ciddi her şeye hazırlıklı olun' dediler."

'HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Bu süreçten sonra çocuğunun yoğun bakıma alındığını, 3 gün sonra da yaşamını yitirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Nejla Çetin, "Orada 22 gün geçirdim, 22 gün boyunca doktorlar, hiçbirinin ağzında maske yoktu. El dezenfekte yapmakla bu iş olmaz. O zaman bana dedikleri, 'Sevgi'nin bünyesi çok zayıf'. Sevgi'nin bünyesi zayıf olabilir ama siz o enfeksiyonu önceden fark etseydiniz, belki benim çocuğum tedavisini görür yukarıya çıkardı. Keşke ben o hastaneye hiç gitmeseydim. İşte biz bir akşam öğrendik sabahına bu hale geldik, götürdük çocuğu ama işte şu anda çocuğum yok. Hemşiresinden doktoruna, hepsinden şikayetçiyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mezarlıkta aileden görüntü

Mezar detay görüntüsü

Anne Nejla Çetin röportaj

Sevgi Mina'nın görüntü sonuna eklenmiş fotosu

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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ŞAZİYE BIÇAKLA YARALANDI, ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kayseri'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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KAZADA YARALANAN ÜNİVERSİTELİ BURAK, KURTARILAMADI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolünden çıkıp, köprüden dereye uçan otomobilde 2 arkadaşıyla yaralanan üniversite öğrencisi Burak Söylemez (24), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yarıyıl tatilini geçirmek için öğrenim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) memleketine geldiği öğrenilen Söylemez, toprağa verildi.

Kaza, cumartesi günü saat 01.30 sıralarında, Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezi yönüne giden Burak Söylemez yönetimindeki 19 NC 555 plakalı otomobil, ilçe otogarı önündeki virajda kontrolden çıkıp, köprüden İmbat Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Söylemez ile yanındaki arkadaşları Osman Nuri Özbek (23) ve Gökberk Başara (24), takla atarak bir bölümü sulara gömülen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 3 genç, ekiplerin çalışmasıyla yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, ambulanslarla 3 arkadaşı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Burak Söylemez, ilk müdahalesinin ardından önce Tokat Devlet Hastanesi'ne ardından da Sivas'taki özel hastaneye sevk edildi. Erdal- Mevlüde Söylemez çiftinin 2 çocuğundan Burak Söylemez, dün gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Osman Nuri Özbek ve Gökberk Başara'nın tedavisinin ise sürdürüldüğü belirtildi.

KKTC'deki üniversitede fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde öğrenim gören Burak Söylemez'in, yarıyıl tatilini geçirmek için memleketi Tokat'a geldiği öğrenildi. Söylemez için bugün ikindi vakti Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burak Söylemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Sarmadut Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntüler

-Uğurlanması

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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İNTİHAR İÇİN HASTANE ÇATISINA ÇIKAN KİŞİYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTILAR

İZMİT'te yerde baygın şekilde bulunup hastaneye getirilen İbrahim A. (28), tuvalete gideceğini söyleyerek hastanenin çatısına çıkıp, intihar etmek istedi. Bu sırada hastane önünden geçen onlarca kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, içlerinden birinin kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Youtube'a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşam" demesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yerde baygın bir şekilde yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan İbrahim A.'yı, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Hastanede tedavi olduğu sırada tuvalete gitmek istediğini söyleyen İbrahim A., gözlem altında bulunduğu yerden ayrılarak hastanenin çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Bunun üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, İbrahim A.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada hastane önünden geçen onlarca kişi intihar etmek isteyen İbrahim A.'yı cep telefonlarıyla görüntülerken, içlerinden birinin kendisini görüntüleyen muhabirlere "Youtube'a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşamö demesi dikkat çekti. İbrahim A., yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. İbrahim A., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Çatıya çıkan kişinin görüntüleri

-İntihar etmek isteyen kişiyi çeken vatandaşlar

-İntiharı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin "Youtube'a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşamö diye seslenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen esrar

Gözaltına alınan şüpheliler

Şüphelileri adliye getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA -

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KAZADA SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

ANTALYA'da otomobille çarpıştıktan sonra takla atan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Fatih Taşıran yaşamını yitirirken, eşi Gizem Taşıran yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlker E.'nin kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran'ın kullandığı 07 Y 8628 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İlker E.'nin kullandığı otomobil refüjdeki demirlere çarptıktan sonra yol kenarındaki beton bloklara çarparak durabildi. Taşıran'ın kullandığı otomobil ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda aracın birçok noktası kesilerek Gizem Taşıran yaralı halde çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bir süre sonra ise aracın sürücüsü Mehmet Fatih Taşıran sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansa alınan Taşıran müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde başkalarının olma ihtimali üzerine itfaiye ekipleri aracın içerisinde bir süre daha arama yaptı. Hurdaya dönen diğer aracın sürücüsü İlker E. kazadan yara almadan kurtuldu. İlker E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet Fatih Taşıran'ın cenazesi ise morga götürüldü.

Kaza nedeniyle bulvar bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan aracın görüntüsü

Sağlık,itfaiye ve polis ekiplerinin araç içinde sıkışan kişileri çıkartma çalışması

Araç içinde yaralı çıkartılan kadının ambulansa taşınması

Ölü çıkartılan erkek şahsın ambulansa taşınması

Kaza yerinde görüntü

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması

Detaylar

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ÖNCE OTOMOBİL SONRA TIR ÇARPTI

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan'a (39) önce otomobil ardından da TIR çarptı. Ali Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan'a çarptı. Ali Kaplan çarpmanın etkisiyle savrulurken, arkadan gelen C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı TIR çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ali Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, sürücülerin ifadelerini aldı. Ali Kaplan'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polis olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

Polis ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya),

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AMASYA'DA OKULLARA KAR TATİLİ

AMASYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal medya hesabından, "İlimiz Genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü İlimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir" diye açıklama yaptı.

VALİ: KAR YAĞIŞININ TADINI ÇIKARIN

Vali Varol, mesajın sonunda; "Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek, kar yağışının tadını çıkarınö ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Amasya kar yağışı genel detay

-Vatandaşlardan detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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SİİRT'TE EĞİTEME KAR ENGELİ

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT,

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HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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ERZİNCAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

ERZİNCAN'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır.ö

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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KONYA VE AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

AKSARAY'da ve Konya'nın 8 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de yine 1 gün idari izinli sayılacak.

Aksaray Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda pazartesi günü 1 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idare izinli sayılacağını açıkladı.

Konya'da ise Akşehir, Doğanhisar, Derebucak, Hadim, Hüyük, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçesinde eğitime pazartesi günü eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayılacak.

Haber: KONYA,

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KARDA YÜZEREK EĞLENDİLER

KARABÜK'te, üniversite öğrencisi 3 arkadaş iddia üzerine şortlarını giyerek kendilerince karda yüzerek eğlendi.

Karabük'te üniversite öğrencisi İbrahim Yücel, Muhammet Akdaş ve Murat Şılbır, iddia üzerine evlerinin bahçesinde karda yüzme yarışı yaptı. Şortlarını giyen arkadaşlar evlerinin bahçesinde kendilerini karların üzerine atarak yüzer gibi yaptı. Karda yuvarlanan arkadaşlar gönüllerince eğlenirken, üzerlerinde kaban ve montları bulunan arkadaşları ise bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arkadaşların evden çıkmaları

-Karda yüzer gibi yapmaları

-Karda yuvarlanmaları

-Detaylar

HABER: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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STADYUM DIŞINDAN ATILAN TAŞ, FUTBOLCUYU YARALADI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de 1911 Çerkezköyspor ile Vizespor arasında oynanan karşılaşma sırasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından stadyum dışından sahaya atılan taş, futbolculardan Furkan Şerifoğlu'nun başına isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1'inci grupta 1911 Çerkezköyspor evinde Vizespor'u konuk etti. İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk devresinin uzatma dakikalarında bir pozisyonda sakatlanan 1911 Çerkezköyspor oyuncusu Furkan Şerifoğlu, saha kenarında iken saha dışından atılan taşla yere yığıldı. Başına isabet eden taşla acı içinde kalan ve kendini yere bırakan Şerifoğlu'na ilk müdahaleyi sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Tedavisinin ardından Şerifoğlu, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Polisin dışarıdan taş atan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaşmayı 1911 Çerkezköyspor 2-1 kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taş isabet eden futbolcuya müdahale

-Futbolcunun yerden kalkması

-Futbolcunun götürülmesi

-Ambulans

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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CHP ANTALYA'DA NUSRET BAYAR DÖNEMİ

CHP Antalya İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ahmet Kumbul'a karşı yarışan Nusret Bayar, yeni il başkanı oldu.

37'nci CHP Antalya İl Kongresi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Kumbul ile Nusret Bayar'ın aday olduğu il kongresi, saat 12.00'de başladı. Kumbul eşi ve çocukları ile salona girerken, Bayar ise taraftarlarıyla salona giriş yaptı. Her iki adayın salona girişinde coşkulu anlar yaşandı. Kongreye CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, CHP'li ilçe belediye başkanları, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'li yöneticiler de katıldı. Mavi liste ile yarışan Ahmet Kumbul'un taraftarları mavi atkılar takarken, Nusret Bayar'ın taraftarları beyaz atkı taktı. Kongrede divan kurulu başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yaptı. Oylamada blok liste ile seçim yapılması kararlaştırıldı.

KUMBUL YAPTIKLARINI ANLATTI

Kongre delegelerinin konuşmasının ardından adaylardan Ahmet Kumbul delegelere seslendi. CHP'nin evi olduğunu belirten Kumbul, CHP'li herkesin ailesi olduğunu söyledi. Partisinde yöneticiliği döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Kumbul, başkan olması durumunda yapacaklarını anlattı.

'MASAYA YUMRUK VURMA SÖZÜM MEŞHUR OLDU'

Kumbul'un ardından diğer aday Nusret Bayar sahneye çıktı. Bayar, "Güvenilir bir il başkanı olmak için, örgütümün hakkını korumak ve hayatımın en onurlu görevi için adayım. Ben il başkan adayıyım, partimden istifa etmeyeceğim. Masaya yumruk vurma sözüm meşhur oldu. Masaya yumruk vurmak dik durmaktır. Örgütün hakkını korumaktır, örgütün yanında olmaktır" dedi.

NUSRET BAYAR KAZANDI

Konuşmaların ardından iki aday, el ele delegeleri selamladı. CHP'de oy verme işlemi saat 17.00'de başladı, 18.00'de sona erdi. Henüz seçim sonuçları açıklanmadan adaylardan Nusret Bayar sahneye çıkarak zafer konuşması yaptı. Ahmet Kumbul'u da sahneye çağıran Bayar, önceki yönetime teşekkür etti. Bayar ve Kumbul, el ele halkı selamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bayar 335 oy alırken, Kumbul 292 oyda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

Partililerin görüntüsü

1 : Ahmet Kumbul'un konuşması

2 : Nusret Bayar'ın konuşması

Oy kullananlardan görüntü

Seçimi kazanan Nusret Bayar ve eski başkan Ahmet Kumbul'un birlikte görüntüsü

Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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CHP BURSA İL KONGRESİNDE KOLTUK POLEMİĞİ YAŞANDI

CHP Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan İl Kongresi'nde koltuk polemiği yaşandı. 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'e protokol arasında yer ayrılmaması nedeniyle parti üyelerinin arasına seçimi takip eden Bozbey, "Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimiz de orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı 37'nci Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mevcut İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un yanı sıra İsmet Karaca, Erol Gülmez ve Güner Aklan'ın aday olduğu kongrede 618 delege oy kullandı. Oyların 294'ünü alan İsmet Karaca, CHP Bursa İl Başkanı oldu. Diğer adaylardan Hüseyin Akkuş 236, Erol Gülmez 69, Güner Aklan ise 19 oy aldı.

Başkanlığa seçilen İsmet Karaca yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinde Bursa'da yaşanan başarısızlığı tekrar yaşamamak için aday olduğunu belirterek, "İstanbul'un, Ankara'nın, Hatay'ın, Ardahan'ın, Sinop'un coşkusuna ortak olamadık. Bütün Türkiye, Bursa'ya kilitlendi. O gece Türkiye'nin bir çok kentinde başarı hikayeleri varken bizler, televizyonları kapatıp odamıza çekildik. Bu duyguyu tekrar yaşamamak için aday oldum" dedi.

MUSTAFA BOZBEY SİTEM ETTİ

Oy kullanma işlemine geçilmeden önce delegelere, partililere, milletvekillerine ve il başkan adaylarına söz hakkı verildi. 1999-2019 yılları arasında 20 yıl Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey'de konuşma yaptı. Kendisine protokol arasında yer ayrılmayan Mustafa Bozbey, kongre merkezinin üst katında parti üyeleriyle birlikte oturdu. Söz hakkı istediği sırada parti üyelerinin arasından gelerek kısa bir konuşma yapan Mustafa Bozbey, "Partimin bütün mensuplarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bazıları diyecek ki 'Neden Bozbey yukarıda oturuyor.' Herkesin bir yeri vardır. Bizim yerimizde orasıymış. Biz de orada duruyoruz. Neticede üyeyiz. Biz protokolde de yokmuşuz. Delege de olmadığımız için üyelerimizle birlikte kongreyi izlemekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" sözleriyle yapılan haksızlığa sitem etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongreden detaylar

-Adaylardan detaylar

-Konuşmalardan detaylar

-Mustafa Bozbey'in partililerin arasında oturmasından ve konuşmasından detaylar

-İsmet Karaca'nın konuşması

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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CHP'Lİ ÖZTRAK: İKTİDAR ÇİFTÇİYE SIRTINI DÖNDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ayçiçeği ithalatına ilişkin rakamları paylaşarak AK Parti iktidarının çiftinin dertlerine sırtını döndüğünü iddia etti. Öztrak, "2006'da bir tarım kanunu çıkardılar, çiftçiye dediler ki 318 milyar 2019'a kadar destek vereceğiz. Ne verdiler? 143 milyar. Yani yarısı bile değil. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Edirne İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden il başkanı seçildiği kongre konuşan Öztrak, AK Parti hükümetinin hem ekonomi hem de tarım politikalarına yönelik icraatlarına değindi. Son 16 yıllık ayçiçeği ithalatı rakamlarından örnekler vererek iktidarı eleştiren Öztrak, Türkiye'nin 2013 yılındaki milli gelirinin bugün 200 milyar dolar düştüğünü söyledi. Öztrak, "Hem aşımız, hem de işimiz son 5-6 yılda küçüldükçe küçüldü. 2013 yılında bu ülkede yarattığımız milli gelir 956 milyar dolardı. Bugün bu 749 milyar dolara düştü. Yani cebimizden 201 milyar dolar gitti. İyi yönetiliyoruz diyebilir miyiz? Bu gidişin sonu gelmez, taşıma suyuyla değirmen dönmez, el atına binen tez iner"dedi.

'TRAKYA'YI İKİYE BÖLECEKLER'

Kanal İstanbul projesiyle Trakya'nın parçalanıp bölüneceğini öne süren Öztrak, "Trakya'yı Anadolu'dan koparmak istiyorlar. Kanal İstanbul diyerek güzelim Trakya'yı ikiye bölüp parçalayacaklar. Trakya'nın bereketli topraklarına yapılan bu ihaneti kabul edecek miyiz? Çılgın proje dedikleri bu işe milyarlarca dolar yatırmaya hazırlanıyorlar, öbür tarafta kentsel dönüşüme para veremedikleri için depremde insanlarımız ölüyor. Yoksulların evleri başlarına yıkılıyor" diye konuştu.

Konuşmasının devamında hükümetin ayçiçeği ithalatı politikasına da değinen Öztrak, "Edirne ve Trakya tarımın önemli bir merkezi. İktidarın tarımla ilgili politikaları ve ekonomik kriz çiftçilerimizi perişan etti. Türkiye'de üretilen yağlık ayçiçeğinin her 100 tonundan 13 tonu Edirne'mizde, 43 tonu ise Trakya'mızda üretiliyor. Geçen yıl yağlık ayçiçeği ithalatına 408 milyon dolar ödemiş ülkemiz. Önceki seneye göre ayçiçeği ithalatındaki artış yüzde 166, üçe katlanmış. Son 16 yılda yağlık ayçiçeğine tohumuna, küspesine yani ayçiçeği ithalatına ödenen para 16,5 milyar dolar. Kime gitmiş? Dışarıdaki çiftçiye gitmiş. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu rakamlar Moldova, Rusya, Bulgaristan, Romanya'nın çiftçisini sevindiriyor ama Türk çiftçisinin yüzünü öne eğdiriyor. Bütün bunlar yaşanırken bakan çıkıyor, almadığı ayçiçeğine fiyat kesiyor. Sonrada kooperatiflere alımı durduruyor, ayçiçeği fiyatları düşmeye başlıyor. Madem fiyat ilan ediyorsun, onun alım parasını da vereceksin kooperatiflere, 'al bunu' diye. Trakya'nın çiftçisinin primini düzgün versinler, mazot, gübre desteğini doğru düzgün versinler, göreceksiniz bu ithalatı nereye indiriyoruz. 2006'da bir tarım kanunu çıkardılar, çitçiye dediler ki 318 milyar 2019'a kadar destek vereceğiz. Ne verdiler? 143 milyar. Yani yarısı bile değil. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş, milletin dertlerine kulakları sağır, gözleri kör" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongreden detaylar

-Öztrak'ın konuşması

-Kongrede halk oyunları gösterisi

-Kongreye katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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DEVELER MALATYA VE ELAZIĞ'DAKİ DEPREMZEDELER İÇİN GÜREŞTİ

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 120 namlı deve, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için güreştiler.

Kuyucak Belediyesi tarafından geçen 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremle sarsılan Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler yararına deve güreşi düzenlendi. Kuyucak Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen 120 namlı deve katıldı. Ücretsiz olan güreşleri soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde, develer rakipleri kıyasıya mücadele verirken, sahipleri büyük heyecan yaşadı. Öfkeli develeri ayırmakta zaman zaman sahipleri ve urgancılar zor anlar yaşadı. Güreşleri izlemeye gelen kimileri de traktör römorkları üzerinde piknik yaparak güreşleri izleyerek, keyifli anlar yaşadı.

AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bugün Ege Bölgesinin en büyük deve güreş arenalarından olan Kuyucak Deve Güreş arenasında güreşen develerimizin tüm gelirlerini Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bizler bu güreşler ile Türk örf ve adetlerimizi, Yörük kültürümüzü bu arenalarda yaşatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından bu arenalara gelen vatandaşlarımız hem güreşleri izliyorlar hem de birbirleri ile sohbet etme imkanı buluyorlar" dedi.

Güreşler sonunda güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi. Deve güreşleri için komitenin ilçede bulunan iş adamlarından ve esnaflardan toplamış oldukları bağışların depremzedelere gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deve güreş arenasından görüntü

-Deve güreşlerini izleyen vatandaşlardan görüntü

-Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile röp.

-Deve güreşlerinden görüntü

-Develerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın),

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KUŞLAR İÇİN AĞAÇLARA EKMEK ASIYOR

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parktaki ağaçların dallarına ekmek bıraktı.

Üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kuşların yiyecek bulmakta güçlük çekeceğini düşünen ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, her gün ağaçların dallarına dilimlenen ekmekleri geçiriyor. Öztürk, fırından aldığı ekmekleri ağaçlara bırakarak kuşların aç kalmamasına çalıştığını söyledi. Hayvanları çok sevdiğini belirten Öztürk, "10 yıldır ayakkabı boyacığı yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Ayakkabı boyarken köpeklere de bakıyorum. Soğuk kış günlerinde kuşlar yiyecek bulamadıkları için onlar için kolaylık olması için ağaç dallarına ekmek asıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Herkesin aç kalan kuşları sokak hayvanlarını beslemesini istiyorum" diye konuştu.

Öztürk'ün bu davranışı vatandaşların takdirini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hüseyin Öztürk'ün ekmeklerle parka gelmesi

-Ağaçlara ekmek asması

-Hüseyin Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

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KARDA RAFTİNG YAPTILAR

Düzce'de, 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilenler doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar kayak pisti haline getirilen alana botlarla gelerek karda rafting yaptı.

Düzce'de 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kalıcı Konutlar Anıtpark meydanındaki rampayı kayak pistine çevirenler kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise alana botla geldi. Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar doyasıya eğlenirken büyük heyecan yaşadı.

Kar üzerinde rafting yapan vatandaşlar, "Çok eğleniyoruz. Bu botlar suda gittiği gibi karda da gidiyor. Karda rafting yapıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karda rafting yapan vatandaşların görüntüsü

Rafting yapan vatandaşlarla röp

Alanda eğlenen vatandaşların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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