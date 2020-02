DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

KAYSERİ KAHRAMANMARAŞ YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

KAYSERİ-Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Bostanlı mevkiinde çığ düştü. Kayseri-Kahramanmaraş karayolu çığ nedeniyle trafiğe kapanırken, şans eseri kar altında kalan olmadı.

Kayseri-Kahramanmaraş Karayolu Sarız ilçesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında yola çığ düştü. Yola düşen çığ sonrası Kayseri-Kahramanmaraş karayolu trafiğe kapandı. Çığ altında kalanların olabileceği endişesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri gönderildi. Yaklaşık 500 metrelik alana düşen çığ nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipleri detektör cihazları ile inceleme yaptı. Çığ altında kalan kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri kapanın yolun bir bölümü açarak çalışmalarını sürdürdü. Geçişlerine izin verilmeyen araçlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.

Bölgede yeni bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar sabah yapılmak üzere sonlandırıldı. Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş yaptığı açıklamada "Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda 20.00 sularında yola çığ düştü. Çok şükür çığ altında kalanımız yok. Bölgede durum riskli olduğu için çalışmalar durduruldu. Yarın ses bombası ile patlatma yapılarak kapanan yol yeniden açılacak." dedi.

KARDA MAHSUR KALANLARI JANDARMA KURTARDI

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı sebebi ile yayla yolunda araçlarıyla mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Reşadiye Aybastı karayolu mevkinde ekili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan 6 kişi jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Reşadiye Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve karayolu ekipleri harekete geçti. İş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açılarak, mahsur kalanlara ulaşıldı. 6 kişi araçlarıyla Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Jandarma ekipleri karakolda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

SOBA GAZINDAN ETKİLENEN ANNE-OĞUL, YOLUN AÇILMASIYLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Nacar Bayar ve oğlu Erhan Bayar, karla mücadele ekiplerinin köy yolunu açmasıyla sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İmranlı ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Kılıçlar köyünde oturan Nacar Bayar ve oğlu Erhan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınları tarafından evde baygın halde bulunan anne ve oğlu için sağlık ekiplerine verildi. Köye ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri yolda mahsur kalınca İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerince köy yolunun açılmasıyla ulaşılan Nacar ve Erhan Bayar ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HAMİLE KADININ İMDADINA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YETİŞTİ

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, yolu karla kaplı mahallede doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (38) Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van ve çevresinde önceki gün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Çaldıran ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Akbaşak Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki hamile Fatma Hasar'ın doğum sancıları tutunca yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ve UMKE ekipleri, yola çıktı. Ancak yer yer boyu 1 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yol geçilemedi. İş makineleri de yolu açamayınca devreye kar savurma aracı girdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışmayla mahalleye ulaşan ekipler, Fatma Hasar'ı, Erciş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde de yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 2 yaşındaki Semih Cansever, kapalı olan yol karla mücadele ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla açıldıktan sonra Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan Özalp ilçesine bağlı Kırçalı ve Savatlı mahalleleri ile Başkale ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan sağlık ekipleri de Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

VALİ BİLMEZ: VAN, SON 26 YILIN EN BÜYÜK KAR YAĞIŞI İLE KARŞI KARŞIYA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kurulan kriz merkezinde, Van- Bahçesaray Karayolu'nda 41 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciası, kentte devam eden olumsuz hava koşulları ve Çaldıran'da donarak öldükleri ihbarı alınan kaçak göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Bilmez, bir itfaiye erinin kayıp olduğu bölgeye olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin ulaşamadığını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kar yağışı sonrası kurulan kriz merkezinde Van- Bahçesaray Karayolu'nda 4- 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciası, kentte devam eden olumsuz hava koşulları ve Çaldıran'da donarak öldükleri ihbarı alınan kaçak göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. İkinci çığın düştüğü sırada 300 kişinin bölgede olduğunu anlatan Vali Bilmez, şunları söyledi:

"Asıl bize felaketi yaşatan ikinci çığ olayı oldu. 5 Şubat'ta saat 12.15 civarında bu olay meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye intikal ettik. Muş, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Ankara AFAD ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı (JAK) timleri bölgeye gönderildi. Ama onların bölgeye gidişi bizim o günkü çalışmamızın sonlandırma dönemine yetişti. Bölgede bulunan ve çığdan etkilenmeyen 200 kişi, herkes seferber oldu o çığın altında kalanları kurtarmak için. O gün 68 kişi çığ altında sağ kurtarıldı. Ama maalesef çığın altında 36 kişi hayatını kaybetti. Orada bir itfaiye erinin hala çığın altında olduğunu değerlendiriyoruz. İşte bu çığın yaralarını sararken, taziye ve cenazelerimizle uğraşırken bölgemizde değişik çığlar tekrar meydana geldi. Özellikle Çatak yoluna 3 ayrı çığ düştü. Orayla 3 gün ulaşım sağlanamadı. Bereket, o yolun trafiğe kapalı olduğu dönemde çığların düşmüş olması, üçüncü bir facianın önüne geçilmiş oldu. Bölgemiz ciddi bir kar yağışı ile karşı karşıya ve bölgemizin büyük bir kısmında çığ riski teşkil ediyor. Onun için riskli bölgelerde mümkün mertebe ulaşımda uzak durmamız, jandarma, trafik ve karayolları ekiplerinin uyarılarına mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini uyarısı yaptık. Sağ olsun vatandaşlarımızın büyük kısmı bu uyarılarımıza uydu. Ama zaman zaman uymayıp da bizi sıkıntıya sokan durumlar da oldu."

'SON 26 YILIN EN BÜYÜK KAR YAĞIŞI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Van'da önceki günden beri kar yağışının yoğun olduğunu belirten Vali Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kar yağışı da yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Onun için de kriz merkezi kurduk. Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit Belediyeleri, AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Sağlık ve VEDAŞ temsilcilerinin bulunduğu 24 saat esasına göre valilikte kriz merkezi kuruldu. Hem kapanan yollar hem hastaların kurtarılması hem de ulaşımın risk teşkil eden yerlerin zamanında kapatılması konusunda kriz merkezi 24 saat esasına göre çalışmakta. 988 yerleşim yerinin ulaşımı sağlamakta Büyükşehir Belediyemiz uğraşmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin yol ağı 6 bin 340 kilometre. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi 177 iş makinesi ve 630 personelle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Bugün kar yağışı boyunca da bayan personel hariç, çalışanlarımız kaldırımları temizledi. Sadece Büyükşehir Belediyesi 8 bin 400 kamyon kar il dışına taşıdı. İpekyolu Belediyesi'ne de 7 bin kamyon kar taşıdı. Ama buna rağmen hala şehir merkezinde ulaşımı zorlaştıracak kadar kar tekrar birikti. Bu karla mücadele döneminde sadece Büyükşehir Belediyesi 634 bin litre yakıt harcandı. Belki de bir yıllık yakıt kadar, bu süre zarfında yakıt harcadık. Dün kriz merkezi kurulduktan sonra kentte kiralayabileceğimiz ne kadar araç varsa onları da kiraladık. Bu süre zarfında sadece Büyükşehir Belediyesi 2 bin ton tuz kullandı. Karayolları, 3 bin tonun üzerinde tuz kullandı. Hava soğukluğu belli bir derecenin üzerine çıkınca bazen tuz da etki yapmıyor. O zaman mecburen avega yoğunluklu bir tuz serpmeye çalışıyoruz. Son 26 yılın en büyük kar yağışı ile karşı karşıyayız. Bu süre zarfında zaman zaman Başkale- Güzeldere arası, zaman zaman Çatak- Van, Doğubeyazıt- Çaldıran karayollarını güvenlik nedeniyle trafiğe kapattık. Trafiğe kapatılan karayollarında mahsur kalan yolcuları, misafirhane ve yurtlarda misafir ettik. Burada AFAD ve Kızılay'ın da büyük destekleri oldu. Kumanyalar dağıtıldı. Sadece taziyelerde 15 bin taziye yemeği pişirildi ve gelen misafirlere ikram edildi. Sadece Büyükşehir Belediyesinin bu süre zarfında 9 milyonun üzerinde bir harcamamız oldu. Karayolları'da 150 iş makinesi ve 207 personelle, karayolu sorumluluk ağında olan bin 69 kilometrede, 24 saat esasına göre sürekli çalışma yürüttüler. 90 binin üzerinde bir akaryakıt tükettikleri söz konusu. Onların da harcamaları 8,5 milyonun üzerinde."

'VAN İLİMİZ, CİDDİ BİR GÖÇMEN GEÇİŞİYLE KARŞI KARŞIYA'

Çaldıran ilçesinde, sınırdan yasa dışı yollarla giriş yapan 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı ile ilgili konuşan Vali Bilmez, "Donarak öldüklerine dair bir ihbar bize geldi. Ama sonrasında bu olayın doğru olmadığına dair ihbarlar da geldi. Çaldıran'da bir bölgeyi tarif ediyorlar. Bu sene maalesef bütün olumsuz hava koşullarına rağmen bu kaçak göçmen olayları yaşanmakta. Bunların sebebi de diğer kaçakçılık faaliyetleri azalınca bölgede kaçakçılıkla uğraşan insanlar bu sefer insan kaçakçılığına ağırlık verdiler. Çünkü cezaları da hafifti. Ama son yapılan ceza kanunu değişikliği ile bunlar kategori suçlar ceza kapsamına alındı. Cezaların alt limiti artırıldı. Cezalarla ağırlaştırıldı, ama maalesef hala ciddi bir göçmen baskınıyla, saldırısıyla, geçişiyle muhatabız. Van Emniyeti'nde yakalanmış ve hala işlemi yapılmak üzere olan 300'e yakın göçmenimiz var. Geri gönderme merkezinde de 700 kaçak ve hastanelerde tedavi altında olan 19 göçmen var" diye konuştu.

ADANA'DA PAMUK FABRİKASINDAN YENİDEN ALEVLER YÜKSELDİ

ADANA'da dün gece saatlerinde bir pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. Yangın nedeniyle Adana-Karataş yolu trafiğe kapatıldı.

Yangın, dün saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu'daki pamuk ve yağ fabrikasının deposunda çıktı. Depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangının büyüme tehlikesine karşı sağlam balyalar, iş makineleriyle fabrikanın başka bir bölümüne taşındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak kentte çıkan rüzgarın da etkisiyle alevler, sabahın ilk saatlerinde yeniden yükseldi. Dumanlardan görüş açısının düşmesi nedeniyle Adana-Karataş yolu, trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'da dün gece saatlerinde pamuk ve yağ fabrikasının açık hava deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın devam ediyor. İlçe belediyelerinden takviye gönderilen tankerlerle alevlere müdahale edilirken, yangının kapalı alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

DEPODAKİ YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR

Adana'da dün gece pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında çıkan yangın, ikinci gününde de sürüyor. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolunda bulunan pamuk ve yağ fabrikasının deposunda dün saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, 28'inci saatinde halen söndürülemedi. Dün gece, depodaki pamuk balyalarından yoğun duman yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki pamuk balyalarına tanker, arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde rüzgarlı hava nedeniyle büyüdü. Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Yüzlerce tonluk pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu'na sirayet etmemesi için bölgeyi araçlarla çembere alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının ikinci güründe de bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor. Kontrol altındaki yangının birkaç gün daha sürebileceği belirtildi.

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği duyuruldu.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Diyarbakır'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliği'nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ'DE ELEKTRİK DAĞITIM GÖREVLİLERİNİN KARDA ZORLU ÇALIŞMASI

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki köylere enerji sağlayan 2 ağaç direği, olumsuz hava şartları nedeniyle kırılınca, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yeni direkleri halatla 1 kilometre çekerek yerine ulaştırdı.

Pülümür'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, enerji kesintilerine de neden oldu. Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş ile Kabadal köylerine enerji sağlayan 2 ağaç direk, olumsuz hava şartları nedeniyle kırıldı. Direklerin kırılması bölgede enerji kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kırılan 2 direğinin yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi ulaştığı bölgede araçla gidemeyen görevliler, her birinin ağırlığı 400 kilo olan ağaç direkleri halatla 1 kilometre çekerek, yeni yerlerine yerleştirdi.

Direklerin yerlerine yerleşmesiyle bölgeye enerji yeniden verildi. Ekiplerin zorlu mücadeleleri ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

TUNCELİ'DE 250 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, 250 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtaran mevkisinde önceki gün gece saatlerinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece geç saatlerde kurtarıldı.

ÜNİVERSİTELİ GÜLİSTAN'IN ARAMA ÇALIŞMALARI 40'INCI GÜNDE

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen 40'ıncı günde de sürdü. Gülistan için bölgeye gelen CHP heyeti, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları, Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ARAMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLDU

Tunceli'deki olumsuz hava şartları arama çalışmalarını güçlendirdi. AFAD ekipleri, dün Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde tekneyle arama yaparken, görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış ekipleri çalışmalara katılamadı. Yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize dün de rastlanmadı.

CHP HEYETİ, GÜLİSTAN İÇİN TUNCELİ'DE

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu başkanlığında, Milletvekilleri Polat Şaroğlu, Candan Yüceer ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin yer aldığı heyet, Tunceli'ye gelerek, Gülistan Doku ilgili gelişmeleri yerinde takip etti. Heyet temaslarına Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşerek başladı. Öğretmenevinde yapılan görüşmede, CHP'li heyete bilgi veren Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, arama çalışmaları aksatılmadan yürütüldüğünü söyleyerek, Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapaklarının açılmasını talep etti.

Anne Bedriye Doku da "Ben 40 gündür buradayım, kızımı almadan buradan gitmem. Her an kızım bir yerden çıkacakmış diye bir beklenti içindeyim. Ne olur bize yardımcı olun kızım bulunsun, barajın kapakları tamamen açılsın, su seviyesi düşürülsün, bunun yapılması için bize yardımcı olun" dedi.

'MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ'

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, heyetin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroglu'nun talimatıyla oluştuğunu söyledi. Gülistan Doku'nun bulunması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Baknoğlu, "Gülistan Doku'nun ailesi son derece üzgün, onların acısını paylaşıyoruz. Allah'tan umut kesilmez, Allah büyüktür, inşallah bir mucize olur da Gülistan aramıza döner, ailesine kavuşur. CHP olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada yapacağımız görüşmeler sonunda bir rapor hazırlayıp, genel başkanımıza sunacağız. Ayrıca Gülistan Doku'nun durumu ile ilgili Meclis'te bulunan tüm partilerin de içinde bulunduğu bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacağız. Gülistan'ı arama çalışmaları 40 gündür düzenli ve aksamadan devam ediyor, bu çok önemli. Umarım Gülistan'dan iyi bir haber alırız" diye konuştu.

VALİ BARUŞ: MALATYA'DA YARIN İÇİN DE OKULLARA TATİL KARARI ALABİLİRİZ

MALATYA'da, önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan yolları kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Malatya'da kar yağışı etkili olurken, yollarda buzlanma meydana geldi, birçok mahalle yolu ise kapandı. Şehirler arası yollar ile kent merkezindeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Vali Aydın Baruş, Malatya'dan 4 şehre bağlanan arter olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Doğanyol- Adıyaman bağlantısında şu anda kontrollü olarak araç trafiğine izin veriliyor. Ağır vasıta araçlar yolda bekletiliyor. Onlar kontrollü olarak önlerinde tuzlama aracı, Karayolları'nın gitmesi şartıyla zaman zaman trafiğe çıkmalarına izin veriliyor. Böylece aşırı birikmenin önüne geçiliyor. Darende- Kayseri yolumuzda şu anda Malatya yönünde ağır vasıtaların çoğunluğunu oluşturduğu araçların tahliyesiyle ilgili Karayolları ekiplerimiz çalışma yapıyor. Sanırsam şu saatlerde Karayolları ekipleri nezaretinde Malatya yönüne akış sağlanıyor. Ancak Kayseri yönünde şu anda trafik durduruldu. Orayı da kontrol ettikten sonra arkadaşlarımız trafiğin geçişine izin verecekler. Hekimhan- Sivas tarafında şu anda önemli bir sıkıntımız yok. Yine Elazığ yönünde önemli bir sıkıntımız yok. Ancak ağır vasıta araçların geçmesine izin verilmiyor, bekletiliyor trafik ekipleri tarafından belli noktalarda tuzlama çalışması yaptıktan sonra onlar da trafiğe bırakılıyor. Şu anda acil hizmetler bakımında bir problemimiz yok. Sağlık ekiplerimiz olaylara müdahale ediyorlar. Diğer taraftan yardım helikopteri de Kara Havacılık'ta bekletiliyor. Hava meydanımızda da sabah uçuşları iptal olmuştu. Şu anda pisti temizledi arkadaşlarımız, inişe müsait; ancak diğer hava meydanlarının durumuna göre bu uçuşlara izin veriliyor. Oradan uygun haber gelince burası yine inebilir vaziyette uçaklar."

'TEKRAR TATİL KARARI ALABİLİRİZ'

Kar yağışının akşam saatlerinde dinmesini ve hafiflemesini beklediklerini dile getiren Baruş, "Bununla birlikte temizlik çalışmalarına ağırlık verilecek. Ana güzergahlar başta olmak üzere daha sonra da yoğun bir tuzlama faaliyetine başlanacak. Çünkü akşam saatlerinde meteoroloji tahminlere göre, don bekleniyor. Yarın sabah itibarıyla çok önemli bir problemin kalmayacağını düşünüyorum. Okullarımız ile ilgili de değerlendirmemizi akşam saatlerinde bütün ilçelerimizle birlikte yapacağız. Tekrar açıklamada bulunacağız. Öğrencilerimizin can ve mal güvenliğinin risk altında olacağını düşünürsek tekrar bir tatil kararı alabiliriz ama akşam saatlerinde bu açıklamayı yapacağız" dedi.

'AĞIR HASARLI BİNALARDA OTURAN VATANDAŞIMIZ KALMASIN'

Depremzedelere yönelik de açıklamalarda bulunan Vali Baruş, şunları söyledi:

"Depremde konutu hasar gören vatandaşlarımıza da acil olarak çadır ihtiyaçlarını gidermiştik. Şu anda ilçe merkezlerinde çadırlarda kalınmaması için kaymakamlıklarımız çalışma yapıyor. Onları kapalı mekanlara alıyor, yatılı okullara alıyor. Bilindiği gibi bu hafta da Pütürge'de, Kale'de ve Doğanyol'da okullarımız tatildi, uygun mekanlara alıyorlar. Yine konteyner kurma çalışmalarımız devam ediyor ancak Pütürge yolumuzda şu anda trafik kapalı orada da ana güzergahtaki çalışmalar hafifleyince tekrar o tarafa ağırlık vereceğiz, trafiğin geçişine izin vereceğiz. Muhtemelen de pazartesi gününden itibaren de yoğun bir konteyner naklimiz olacak Pütürge, Doğanyol, Gökçe oralara. Konteyner kentlerimizi kurduktan sonra da vatandaşımız daha da rahatlamış olacak. Buradan da tekrar uyarmak istiyorum; ağır hasarlı binalarda oturan, acil yıkılması gereken binalarda, mühürlü binalarda vatandaşımız kalmasın. Ağır hasarlı olanlarda riskli, onları mümkün olduğunca boşaltmamız lazım. Nakit yardımlarımız devam ediyor, kira ve acil yardımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız bu yardımları alınca yeni mekanlar bulsunlar kendilerine. Yeni konut kiralaması yapsınlar ve oralara taşınsınlar. Can güvenlikleri açısından bu çok önemli. Çünkü ağır hasarlı binaların da zaman içerisinde zorunlu tahliyesi ve yıkımına başlayacağız."

1000 KİŞİ, 317 ARAÇ VE 117 EKİP İLE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kar kalınlığının kırsal kesimlerde 1 metreyi aştığını kaydederek, "Şu anda da kar halen yağmaya devam ediyor. Tabi bu süre içinde ekiplerimle yaklaşık 1000 kişi, 317 araç ve 117 ekiple sahada 14 araçla da tuzlama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları noktasında hatırlatma gereği duyuyorum. Ana yol güzergahlarında ilgili ekiplerimiz sürekli açık tutulmaya devam ediyor ve arkadaşlarımız hem kaldırım hem de kar temizleme çalışmalarını ana yol güzergahlarında yürütüyorlar. Şu ana kadar bize olumsuz kaza noktasında veya ulaşımda gitmesi gereken yere intikal etmemesi noktasında bir olumsuzluk söz konusu olmamıştır. Okulların kapalı olması da bizim işlerimizi daha da kolaylaştırdı" diye konuştu.

SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, daha sonra birliklerine hareket etti.

OBÜS VE ASKER SEVKİYATI

Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.

OBÜSLERİN TAŞINDIĞI TIR'LAR İSLAHİYE'DEN GEÇTİ

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüskerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Obüslerin Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen obüsleri taşıyan 15 TIR'dan oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki obüslerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerk, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

TEKİRDAĞ'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mustafa Enes(65), boş arazide ölü olarak bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Mahmut Sümer Sokak üzerindeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olayı yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bir haftadır haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Enes'e ait olduğunu tespit etti. Enes'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (4)

2 İŞÇİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi. İşçilerden Mehmet Ali Çakmak için, Bergama'ya bağlı kırsal Koyuneli Mahallesi'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çakmak'ın oğulları İbrahim (18) ve Tuncay Çakmak'ın (25) yanı sıra, akrabaları ve komşular katıldı. Cenazenin başını bekleyen İbrahim ve Tuncay Çakmak, taziye dileklerini kabul etti. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, köy mezarlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybeden bir diğer işçi Ramazan Kömürcü, ikindi ezanının ardından ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi'nde defnedilirken, Emre Parmaksız ve İsmail Ökemen'in cenazelerinin bugün toprağa verileceği bildirildi.

ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDAKİ KAZADA YARALANAN HÜSEYİN, YAŞAMA TUTUNAMADI

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti. Hüseyin Doğukan Saraç gözyaşları içinde toprağa verildi.

Erenler Dörtyol Sanayi mevkiinde, 1 Şubat günü meydana gelen kazada, askere gidecek arkadaşlarının eğlencesine katılan arkadaşların bulunduğu otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Doğukan Saraç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Doğukan Saraç'ın cenazesi dün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şerefiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları ve arkadaşları, Hüseyin Doğukan Saraç'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

SÜRÜCÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Askere giden arkadaşları için düzenlenen eğlenceye katıldıktan sonra dönüş yolundaki konvoyda meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Özmert, kaza anını anlattı. Asker konvoyuna son anda katıldıklarını belirten Nurullah Özmert, "Asker konvoyuna katılmak son dakika çıktı. Araba kapıdaydı. Konvoy bizden önce çıktı. Askere giden arkadaş konvoya katılmadığım için tavır yaptı, sonra İlker, Hüseyin Zafer ve ben konvoya çıktık. Defnettiğimiz Hüseyin'in annesi kapıya geldi, bize 'Dikkatli gidin, yavaş gidin' diye konuştu. İlker benim yanıma oturdu Zafer ile Hüseyin arkaya oturdu. Biz konvoya yetiştik konvoyla birlikte yavaş yavaş gidiyorduk. Kaza olmadan önce durup horon oynadık. Sonra İlker benim yanımdan arkaya geçti ve Hüseyin yanıma geldi. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ BANA SÖYLEMEDİLER'

Hastanede sürekli arkadaşlarını sorduğunu ve arkadaşı İlker'in öldüğünü sonradan öğrendiğini söyleyen Özmert, "Hastanede sürekli arkadaşlarımı sorduğumda 'Sen durumu en kötü olansın onların durumu iyi' diye söylüyorlardı. İlker o gece vefat etmiş bana söylemeyi düşünmüyorlarmış. Köyden bir abimiz, ısrar sonucu bana söyledi. İlker'i görmek istedim ama cenazesini götürmüşler. Hastaneden izinli gelip defnettik. Daha onun yokluğuna alışamadan Hüseyin kardeşim gitti" diye konuştu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ EV HAPSİNDE

Nurullah Özmert kazaya neden olan sürücünün alkollü ve aşırı süratli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bunların peşini bırakmayacağım. Bende alkol yoktu, bizim arabada hiç kimsede alkol yoktu. Karşı tarafın arabasında videolarda alkol şişeleri gözüküyor. Onlarda gözüküyor aşırı hızlı ve alkollü olmasalardı yavaş çarpsalardı kimseye bir şey olmazdı. Kazaya sebep olan sürücünün ev hapsi aldığını öğrendim."

NİŞANLISINI ÖLDÜREN CEYDA GÜNLÜĞÜNE YAZMIŞ: BİR GÜN ÖLDÜRÜLÜP, BİR YERE ATILACAĞIMI BİLİYORUM

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kendisinden şiddet gördüğünü öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Ceyda Malay (26), bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi olayla ilgili konuşan Malay'ın annesi Canan Seyhan, "Olaydan sonra kızımın günlüklerinde gördük. Sürekli olarak, bizleri öldürmekle kızım tehdit edilmiş ve işkence görmüş. Günlüğüne 'Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum' demiş. Kızımın bu olayda sadece ve sadece kendisini savunduğuna eminim" dedi.

Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın ilk duruşmasının 14 Şubat 2020 Cuma günü görülmesine karar verildi. Malay'ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı bugün görülecek dava öncesi annesi Canan Seyhan, Gökhan Evinç'in 2 cinayetten hapis yattığını ve kızının günlüklerinde okuduğu yazılar karşısında dehşete düştüklerini söyledi.

'ÖLDÜRMESEYDİ, KIZIM ÖLDÜRÜLECEKTİ'

Evinç'in 10 yıldan bu yana kızına karşı takıntılı davrandığını söyleyen Canan Seyhan, "Gökhan Evinç, 2 cinayet nedeniyle hapis yatmış birisi. Kızım öldürmeseydi, kendi ölecekti. Kızıma çok fazla şiddet uyguladı. Sonra canına tak etti ve nişanlısı Gökhan Evinç'i vurdu. Eğer vurmasaydı o ölecekti. Bunu daha önceden kızım günlüğünde yazmış. Günlüğünde şöyle demiş; 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum.' Kızım bu olayda sadece ve sadece kendini savundu. Olaylar önce bu kişinin bize musallat olması ve kızımın onu reddetmesiyle başladı. 10 yıldan beri intikam için hiçbir şekilde kızımın peşini bırakmadı. Birçok kez mahallemizde taşkınlıklar yaptı. Karakola defalarca şikayetçi oldum. Kızımı en son tehditle bu hale getirdi. 'Babanı öldürürüm.' 'Ablanın çocuğunu öldürürüm.' 'Anneni öldürürüm, annenin yüzüne kezzap atarım' diye tehdit etmiş" dedi.

'KIZIM ONUNLA SEVEREK DEĞİL, TEHDİTLE NİŞANLANDI'

Ceyda Malay'ın uzun süre Gökhan Evinç tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan Seyhan, "Kızım onunla bilerek, severek değil; tehditle nişanlandı. Nişan olayı da topluluk arasında değil, sarraftan alınan kendi aralarında takılan birer yüzükten ibaret. Ama sonra şiddetleri önü arkası kesilmemiş. Kızım korkudan, baskıdan dolayı bizlere hiçbir şey söyleyememiş. En son kendi aralarında olan bir olay, ne oldu bizde hiçbir şey bilmiyoruz. Kızım ölmemek için bu olayı gerçekleştirdi. Kızımın bunları hak etmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

'İŞKENCEYİ GÜNLÜĞÜNDEN ÖĞRENDİK'

Kızının serbest kalmasını istediğini söyleyen ve cinayet öncesindeki süreci anlatan anne Canan Seyhan, şöyle konuştu:

"Olaydan bir gün önce kızımı darbetmiş. Kızım daha sonra intihar girişiminde bulundu. Şikayetçi olmaması konusunda da kızıma, 'İnfazım var. Yanarsam, hepinizi yakarım' diyerek tehdit ediyor. Kızımı hastaneye götürmüş ve kızıma zorla başka bir ifade verdirtirmiş. Kendi başına bir şey gelmesin diye. Kızımda ifadesinde 'Ailemle sorunlarım var, geçimsizliklerim var' diye ifade veriyor. Ama yalan. Ertesi gün yine eve geldi. Bilmiyorum aralarında ne geçti. Kızımı zorla dışarı çıkarmak istemiş. Kızım kendini müdafaa etmek için bu olayı gerçekleştirdi. Kızımın günlüğünde 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum' yazıyor. Kızımı dağa götürüp, 'Seni buraya gömeceğim. Ceset yoksa suç da yok' diye tehdit etmiş. Elektrikli sobada ayaklarını yaktığını, kollarını kestiğini, darbettiğini öğrendik günlükten. Kızım öldürülüp bir gün bir yere atılacağını biliyordu. Ama kimseye bir şey söyleyemediği için başına bunlar geldi."

ANNE VE BABASINI SİYANÜRLE ÖLDÜREN GENCE 'PSİKOTİK BOZUKLUK' TEŞHİSİ

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'ı (46), içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan'a (21), psikotik bozukluk teşhisi konuldu.

Soğukkuyu Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü. Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Mahmut Can Kalkan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde, "Üniversiteye başladığım dönemlerde kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Ardından, üniversitenin laboratuvarında, yatay çizgi şeklinde kırmızı gözleri olan ve siyah pelerin takan, süper kahraman gibi birisiyle tanıştım. Ancak bu kişiyi yalnızca ben görebiliyordum, o da yalnız olduğumda. Bana, kalabalık içinde olmayı sevmediğini ve sadece kendisi varken laboratuvara geldiğini söylüyordu. Son olarak, bana siyanürlü bir şerbet hazırlamamı ve aileme içirmemi söyledi" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen rapor mahkemeye ulaştı. 28 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hastanede müşahade altında tutulan Kalkan'a 'psikotik bozukluk' teşhisi konuldu. Raporda Kalkan'ın, 'üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağının da altı çizildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mahmut Can Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği iddia olunan "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürmek" ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32/1 maddesi kapsamındadır."

PSİKOTİK BOZUKLUK

Psikotik hastalıklar, kişinin gerçeği değerlendirmesini bozduğu için daha ciddi ruh hastalıklarını kapsar. Hemen herkesin bildiği 'şizofreni', bu grubun en önemli hastalığıdır. Şizofreni en sık rastlanan psikotik bozukluktur. Bir diğer psikotik bozukluk ise, 'Kısa Reaktif Psikoz'dur. Belirgin psiko-sosyal stresleri takiben ortaya çıkan psikotik belirtiler birkaç saatten iki haftaya kadar uzayabilen bir süreyi geçmiyorsa, bu akut psikotik tabloya 'kısa reaktif psikoz' tanısı konabilir. Başlangıç akuttur ama daha önceden ciddi kişilik ve uyum sorunları bulunan kişilerde ortaya çıktığı için kronik bir yapısal bozukluk demek daha doğru olacaktır. Psikotik nöbet sırasındaki davranışlar çoğunlukla garip, anlaşılmaz niteliktedir.

Sandalyeye bağlayıp, kredi kartlarını ve parasını gasbettiler (2)

TUTUKLANDILAR

Muğla'da barakasına ziyaretine gittikleri Kemal Ç.'yi (64), sandalyeye bağlayıp, dövdükten sonra kredi kartları ve bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 2'si daha yakalandı. Önceki gün yakalanan Günay B'nin (28) ardından dün de Mert İ. arkadaşının evinde, Bedirhan G. ise Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir apartta gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.

Günay B.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Bin lirayı arkadaşıma borç verdim. Şifresini öğrendiğim kredi kartlarından bir türlü para çekmeyi beceremedim. Sinirlendiğim için hepsini kırıp çöpe attım. Olan oldu, son pişmanlık fayda etmez" dediği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN KADIN AĞIR YARALANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eski sevgilisi Zeki Ö. tarafından yaşadığı evin girişinde 5 yerinden bıçaklanan G.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2264 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zeki Ö., (27) eski sevgilisi G.K.'nın yaşadığı apartmanın önüne gitti. Burada Zeki Ö. ile G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Zeki Ö. yanında getirdiği bıçakla G.K.'yı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zeki Ö., polis ekiplerince Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TURGUTLU'DA YABANCI UYRUKLU KADIN İNTİHAR ETTİ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli ve 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Natella Rustemova (27) kendini evde tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Natella Rustemova işinden dönen eşi tarafından evde, tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rustemova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Rustemova'nın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemeleri sonrası cenaze aracıyla alınıp, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÜNLÜ YÖNETMEN ÇAĞAN IRMAK'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİRLİ ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Irmak, yakınları ve sevdikleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmirli ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nuhal Irmak, uzun yıllardır yaşadığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşamını yitirdi. Koah hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Irmak, hastaneden taburcu oldu ve oğlu Çağan Irmak'ın önceki gün kendisini ziyaretinden sonra, sabaha karşı evinde vefat etti. Nurhal Irmak'ın Seferihisar Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oğlu Çağan Irmak, kızı Nihan Kılıç, ailesi, yakınları ve sevdikleri katıldı. Gözyaşları içinde sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Irmak'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma ve çiçek bırakıldı.

Nuhal Irmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'na defnedildi.

Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2)

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'I İŞGAL ETMEK GİBİ BİR PLANI YOK'

Mersin'deki ziyaretlerini sürdüren KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmek gibi bir planının olmadığını söyledi. Yenişehir Belediyesi'nin daveti üzerine 'Yenişehir Söyleşileri'ne katılan Eroğlu, vatandaşlarla buluştu. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Kıbrıs'ta dünden bugüne yaşananları aktaran Eroğlu, 1974 yılında Kıbrıs'a çıkartma yapan gemilerin Mersin'den demir aldığını belirterek, Kıbrıslılar için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 1974'te Kıbrıs'ta hükümete yönelik bir darbe yapıldığını ve darbeden kaçan liderin Birleşmiş Milletler'de (BM) Türklerin ve Rumların can güvenliğinin kalmadığını söylemesinin üzerine Türkiye'nin anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak, Barış Harekatı başlattığının altını çizen Eroğlu, "İngiltere müdahale etmek istemediği için Türkiye tek başına müdahale etmek zorunda kalmıştır. Hareket sonrası Türklerin mutlu mesut yaşayacağı coğrafya inşa edilmiştir. Türkiye'nin desteği ile 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek diyorlar. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek olsa 1974 yılında tümünü alabilirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir düşüncesi yok" dedi.

AKINCI'YA TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendiren Eroğlu, şunları söyledi:

"Akıncı'nın açıklamaları hiç tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. Akıncı, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda arkasında dış desteği vardı ve Türkiye hakkında olumsuz açıklama yapmamıştı. Acaba dış desteğini mi kaybetti. Bunlar seçime yönelik açıklamalardır ama seçim için her şey mübah değildir. Bazı şeyler vardır kutsaldır, Anavatan kutsaldır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutsaldır."

AKŞENER: SESİNİZİ MECLİSE GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, seçim dönemi dışında da esnafı dinleyip, oy kaygısı taşımadan, halkın beklentilerini TBMM'ye taşımak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bursa'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kestel ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha Sonra Gürsu ilçesine geçen Akşener, buradaki esnaf ziyaretinin ardından CHP Gürsu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinin ilçe başkanlığında bulunanlara hitap eden Akşener, esnaf, emekli, işçi, memur, çiftçi ve köylünün sorunlarını konuşmak için farklı şehirleri gezip, bir araya geldiklerini söyledi.

'ESNAFIMIZIN DERTLERİNİ SALI GÜNKÜ KONUŞMAMDA DİLE GETİRECEĞİM'

Siyasiler için seçmenin velinimet olduğunu ifade eden Akşener, "Sizlerin derdini konuşamıyoruz çünkü değerler üzerinde, 'o ona bunu demiş, şu şuna şunu demiş' üzerinden bir politik dönem geçiriyoruz. Bütün siyasiler için seçmen bir velinimettir. Bunu yeniden canlandırmak, sahte gündemleri ortadan kaldırmak için bir karar verdik ve şehirlerimizde, ilçeleri geziyoruz. Seçim zamanı olmadan esnafı dinlemek ve oy kaygısı taşımadan sizin sesinizi alıp, TBMM'ye götürmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Bugün Bursa'yı geziyorum o nedenle buradayız. Esnafımızı dinledik. Esnafımızın dertlerini salı günü konuşmamda dile getireceğim, iktidar partisinden talep edeceğim. Emeklilerimizin, emeklilikte yaşa takılanların ve atanamayan öğretmenlerin derdini dinledik. Salı günkü konuşmamın içine koyacağım" diye konuştu.

Daha sonra Kestel'deki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akşener, işçiler ile öğle yemeği yedi.

ERDEMLİ'DE SELDEN ZARAR GÖREN YOLLAR ONARILIYOR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen hafta meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle Alata Deresi'nin taşması sonucu bir kısmı göçen Gücüş ve Sarılar mahalleleri arasındaki yolun onarma çalışması sürüyor.

Erdemli'de Alata deresinin taşması sonucunda hasarlı olan yolların onarılması için Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler suların çekilmesinden itibaren yolların açılması için çalışma başlattı. Bölgeye gönderilen İş makineleri vasıtasıyla heyelan riski bulunan bölgelere de müdahale edildi. Yolda oluşan göçüklerin ise yine iş makineleri marifetiyle onarılmasına devam ediliyor. Yolda trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Erdemli'ye bağlı birçok mahalle ve yayla yollarında hasar oluştuğu bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yol bakım, onarım ve kar temizleme çalışmaları adı altında Gücüş-Sarılar yolu ile birlikte çalışmaların Çamlı-Kösbucağı yolu, Sıraç-İçmeler yolu ve Nohutharmanı-Doğusandal yayla yolunda da sürdürüldüğü öğrenildi. Yolların onarım çalışmasının 3 gün daha süreceği ve kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

BODRUM'DA KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI SEFERBERLİK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği, vatandaşların desteğiyle sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği devam ediyor. Kıyıların doldurulması, dere yataklarının önünün kesilmesi gibi doğaya verilen tahribatların önlenmesi ayrıca kente özgü mimarinin korunması amacıyla 2019 Nisan ayından bu yana yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bodrum'un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar affının daha fazla suiistimal edilmemesi amacıyla Başkan Aras'ın talimatıyla kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemleri gerçekleştirildi. Müdürlüğe, 2019 yılında toplam 14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı. Bodrum'da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı da belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Çevresine ve doğasına sahip çıkan Bodrum halkının, belediyenin çağrı merkezi ile iletişim hattına yaptığı ihbarların sayısında da artış gözlendi. Ocak 2020'den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17'si, vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı.

Öte yandan Başkan Aras'ın, Bodrum'un özgün dokusuna ve kent estetiğine zarar veren uygulamalara ilişkin esnafa yaptığı çağrı, karşılık buldu. Kentin en gözde turizm merkezlerinden Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mekan, dış cephesini kaplayan camları kaldırarak, örnek bir tutum sergiledi. Eski bir Bodrum yapısı olan mekanın çatısı da yine işletmeci tarafından önümüzdeki günlerde kaldırılacak.

ORDU'DA YIKIMINA BAŞLANAN O BİNALAR İÇİN MAHALLELİLERDEN TEŞEKKÜR

ORDU'da mahkeme kararıyla, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkımı için çalışma başlatılan 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımıyla ilgili, vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kirazlimanı mahallesinde inşaat halinde yapımı devam eden 3 bloklu 17'şer katlı gökdelen inşaatının yıkımı için çalışma başlatıldı. Ordu İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen gökdelen inşaatıyla ilgili, Kirazlimanı mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e afişle teşekkür etti.

'ATILAN CESUR BİR KARARDIR'

Kirazlimanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, projenin başından itibaren Orduluların inşaatı tepki gösterdiğini ve durdurulması gerektiğini hatırlatarak, "Bu yanlışı sadece sayın Cumhurbaşkanımızın önleyebileceğini anlatmıştık. Bu yıkım kararı bazı rant çevrelerinin heveslerini kursaklarında bırakmış olup doğanın yeniden doğuşunu müjdelemiştir. Bu kadar Ordu'nun sahil kesiminde yeni yıkımların müjdeleyicisi olması sevinciyle gelecek kuşaklara daha sağlıklı yaşanabilir bir çevre bırakmak için atılan cesur bir karardır. Bu alanın plaj ve mesire alanı olmasını arzu ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kararın arkasında inadına dik durarak Ordu sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruzö dedi.

ZONGULDAK'TAKİ OKUL EYLEMİNDE GÜZEL HABER BEKLENİYOR

ZONGULDAK'ta yenisi yapılmak üzere 3 yıl önce yıkılan Gazi Ortaokulu'nun öğrencileri ve veliler, eğitim gördükleri geçici okuldan yeni okullarına hala dönememeleri nedeniyle başlattıkları 'Okulumuzu istiyoruz' eylemine devam ediyor. Gazi Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel, "Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'da, yetkililerle görüşeceğini söyledi. Hayırlı haberler bekliyoruz" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak'ta bulunan Gazi Ortaokulu, yenisi yapılmak üzere 3 yıl önce yıkıldı. Öğrenciler, yeni okul binası yapılana kadar geçici olarak Mithatpaşa İlkokulu'na taşındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, bina yıkıldıktan sonra yaptıkları açıklamada inşaat bitince öğrencilerin tekrar okullarına döneceğini söyledi. Yeni okul binasının bitmesinin ardından öğrenciler, okullarına dönmeyi beklerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden olumsuz haber geldi. Yeni binanın başka okula tahsis edileceği açıklandı ve öğrencilerin geçici olarak yerleştirildikleri okulda eğitimlerine devam edeceği belirtildi.

Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, 2 Şubat'tan itibaren her gün Madenci Anıtı'nda toplanarak, 'Okulumuzu istiyoruz' eylemi yaptı. Bugün 11'inci kez öğrencilerle birlikte toplanan veliler, okullarına dönmek istediklerini dile getirdi.

Gazi Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer Demirel, bekledikleri güzel haber gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara'da, yetkililerle görüşeceğini söyledi. Kendisiyle mesaj yolu ile görüştük. Vekiller ile görüştüğünü, bugün için güzel haberler geleceğini, hayırlı haberler olacağını söyledi. Bugün inşallah Ankara'dan, vekillerden hayırlı haberler bekliyoruz. Bugün inşallah 'Okulunuza geçiyorsunuz' açıklamasını vekillerimizden bekliyoruz" dedi.

Eylemin ardından esnaf, öğrenci ve velilere çorba ikramında bulundu.

ÇOCUKLARI TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLADIĞI LASTİK BOTLA KAYDIRDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde Mehmet Karaveli, çocukları kar üzerinde traktörünün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı. Elbistan ilçesinde ise Hasan Ceran kar banyosu yaptı.

Karın etkili olduğu Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi'nde oturan Mehmet Karaveli, çocukları karda eğlendirmek için farklı bir yöntem buldu. İlk olarak traktörünün lastiklerine zincir takan Karaveli, daha sonra arkasına iple bağladığı lastik botla çocukları kaydırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Karaveli bir ara duraklayarak 'Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi?' diye sorduğu yol kenarındakilerden 'Ağabey hizmet 10 numara cevabı aldı.'

KARDA BANYO YAPTI

Elbistan ilçesinde ise Hasan Ceran kar banyosu yaptı. Elbiselerini çıkaran Ceran, "Kar banyosu, hayırlı olsun" diyerek karın üzerine yattı. Daha sonra karla üzerini kaplayan Hasan Ceran yerden kalkarak kar banyosuna ayakta devam etti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, EVDEKİ EŞYALARI SOKAĞA FIRLATTI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Ş.M., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Selvitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren Ş.M., kendini eve kilitledi. Kendisine yardım etmek isteyenleri eve sokmayan Ş.M., daha sonra üçüncü katta bulunan evin balkonuna çıkarak eşyaları yolla attı. Komşularının İhbarı üzerine olay yerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri Ş.M.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.

10 YAŞINDAKİ ELANUR TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı Kanada merkezli "Uluslararası Caribou Matematikö yarışmasında dünya birincisi oldu.

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı, "Uluslararası Caribou Matematikö yarışmasında 7 bin 328 kişi arasından birinci olarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasına giren Elanur'un, matematik alanında düzenlenen birçok yarışmada derecesi bulunuyor.

Matematiği çok sevdiğini ve düzenlenen birçok yarışmaya katılmaya çalıştığını belirten Elanur Akıcı, ileride bilim insanı veya mimar olmak istediğini belirtti. Akıncı, "Yarışmaya öğretmenim ile birlikte hazırlandım. Birçok test çözdüm. Mayın tarlası ve sudoku gibi farklı tarzda testleri seviyorum. Daha önce de bu tür yarışmalara katılmıştım. Kanguru, Tales ve Caribou yarışmalarına önceden katılmıştım. Bu yarışmada dünya birincisi olacağımı hiç düşünmemiştim. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ancak birinci olmak çok güzel bir duyguö dedi.

Elanur Akıncı'nın annesi ev hanımı Kezban Akıncı da kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi. Anne Akıncı, "Böylesi bir başarıyı açıkçası beklemiyordum. Sınava girdikten sonra soruların çok kolay olduğunu söyledi. Birinci olduğunu öğrendiğinde çok sevindi. Şu andaki ilgiden de oldukça memnun. Kızımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö dedi

ELANUR ÇOK FARKLI BİR ÖĞRENCİ

Elanur Akıncı'nın öğretmeni Gülsüm Ceylan da, Elanur Akıncı'ının okula başladığı ilk yıllardan itibaren çok farklı bir öğrenci olduğunu söyledi. Ceylan, "Elanur'un ablasının da öğretmeni bendim. Elanur'u okula başlamadan önce tanıyordum. Çok farklı ve zeki bir çocuğumuz. Birinci sınıfta Bilim ve Sanat Merkezi'nin sınavlarına yönlendirdik. Sınavı kazandı ve 3 yıldır BİLSEM'e devam ediyor. Elanur, pratik zekası olan bir çocuk. Sadece matematik değil, bütün derslerinde oldukça başarılı. BİLSEM'in yönlendirmesi ile birçok sınavlara girdi ve bu sınav ve yarışmalarda birçok derece aldı. Sınıfta çok uyumlu ve arkadaşları tarafından da çok sevilen bir öğrencimiz. Araştırmayı ve bir şeyler üretmeyi çok seviyor. Özellikle matematikte, kendine has bir tarzı var. Çözümü kendi ürettiği şekillerde çözümleyebiliyor. Geleceği açık bir çocuğumuz, inşallah Elanur'u ileride iyi yerlerde görürüz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olur diye düşünüyorum. Başarılarının devamını diliyorumö dedi.

HALUK LEVENT'TEN EĞİTİM BURSU

Başarısı ile sosyal medyada gündem olan Elanur Akıncı'ya bir destekte Ahbap Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Levent, Ahbap Derneği olarak Elanur Akıncı'ya eğitim bursu vereceklerini sosyal medyadan açıkladı. Elanur Akıncı ile telefonda kısa bir süre görüntülü sohbet yapan Haluk Levent, Elanur ile en kısa sürede tanışmak istediğini ve çok yakın bir zamanda okulunu ziyarete geleceği sözünü verdi.

ERZİNCAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte zafer yürüyüşü ve düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü kentte çeşitli etkinliktlerle kutlandı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı etkinliklerin akşamki bölümünde Erzincan Belediyesi önünden başlayan zafer yürüyüşü yapıldı. Halk, mehteran ekibi, avcılar ve atlı milisler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. Yıldırım ve beraberindekiler kar ve soğuk havaya rağmen yürüyüşü tamamladı. Protokol üyeleri daha sonra Camii Kebir Cami'ne geçerek burada şehitler için okutulan mevlidi dinledi.

