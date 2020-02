DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER OBÜS ATIŞLARIYLA VURULDU

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunması üzerine bölgeyi obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri sınırdaki önlemlerini artırdı.

SURİYE'YE ASKER SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜ

SURİYE'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

DONMAKTAN SON ANDA KURTARILAN 29 KAÇAK GÖÇMENDEN BİRİ ÖLDÜ

VAN'ın Saray ilçesinde, İran sınırından yurda yasadışı yollarla giriş yapan düzensiz 29 göçmen sınır birlikleri tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu kaçakların donmaktan son anda kurtarıldıkları, hastanede tedaviye alındıkları, bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Van'da kar yağışının durmasının ardından bölgede etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sınırı geçmeye çalışan kaçak göçmenler de son anda kurtarıldı. İran'dan sınırı yasadışı yollarla geçen 11 erkek, 11 çocuk ve 7 kadın, güvenlik güçleri tarafından fark edilerek yakalandı. Bölgede etkili olan soğuklardan dolayı donma tehlikesi geçirdikleri belirlenen düzensiz göçmenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Özalp Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

24 düzensiz göçmenin Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, durumu ağır olan 4 düzensiz göçmenin ise ileri tetkik ve tedavileri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikleri açıklandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 62 yaşındaki bir erkek düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Tedavileri süren düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri kaydedildi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne Hatice Güneri (70) ölürken, kızı Fatma İsmailoğulları ise, (38) yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Çorakçılar Mahallesi Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü Ümit İ'nin (25) kullandığı 66 AY 546 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan anne Hatice Güneri ile kızı Fatma İsmailoğulları'na çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası anne Hatice Güneri ve kızı Fatma İsmailoğulları Şehir Hastanesi, acil servisine kaldırıldı. Anne Hatice Güneri hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Fatma İsmailoğulları'nın sağlık durumunun ise, ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TEKİRDAĞ'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TEKİRDAĞ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Karaca hayatını kaybetti, Gökay Biçer de ağır yaralandı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Karatepe, Ercan Karatepe ile Mustafa E. ve Hüseyin Karaca ile Gökay Biçer, arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Karatepe ile Ercan Karatepe yanlarında bulunan av tüfeğiyle Karaca ve Biçer'in üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralanan 2 kişi çevredekiler tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Biçer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan Halil Karatepe, Ercan Karatepe ve Mustafa E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Karatepe ile Ercan Karatepe, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

KONYA'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı Seydişehir- Beyşehir yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 K 6234 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Mehmet Arı, Fatih Sevgili ve Alime Dinç yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Arı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Fatih Sevgili ve Alime Dinç ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARACINDA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

ADIYAMAN'da, Mehmet Ürük'ün (50), hafif ticari aracında başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki 06 RJ 506 plakalı hafif ticari araç içerisinde başından vurulmuş bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, tarafından yapılan incelemede cesedin Mehmet Ürük'e ait olduğu belirlendi. Ürük'ün cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEYHAN NEHRİ'NİN BARAJ KAPAKLARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ADANA'da, Seyhan Nehri'nin baraj kapakların alt kısmında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi civarındaki eski baraj kapaklarında meydana geldi. Baraj kapaklarının üst tarafındaki köprüden geçen vatandaşlar, kapakların aşağı tarafında suyun üzerinde hareketsiz birini görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri baraj kapaklarının bulunduğu bölgedeki erkek cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'DE SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN KADIN ÖLDÜ

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Semiha Naci (63), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Semiha Naci'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı açan olmayınca eve giren yakınları Semiha Naci'yi hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Semiha Naci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Semiha Naci'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Semiha Naci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇAY DEMLEMEK İSTERKEN FENALAŞIP ÖLDÜ

ANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek'in çay demlemek istediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek'ten haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla evden gaz kokusu gelirken, içeri giren ekipler Muhammet Şimşek'i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Muhammet Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Şimşek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammet Şimşek'in çay demlemek istediği, bu sırada fenalaşarak düşmesi üzerine ocağın açık kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

KAR BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ: 2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

SİVAS'ta kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Danişmentgazi Mahallesinde bulunan bir ahırda meydana geldi. S.Y.'ye ait ahırın çatısı kar yağışı sonucu kar kütlesi birikmesi nedeniyle çöktü. Çökme sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda, ahırdaki 10 büyükbaş hayvandan 2'si telef olurken 8 hayvan ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 8 hayvan başka ahıra konuldu. Ahırı boşaltan ekipler yeniden çökme tehlikesi yaşanma ihtimali nedeniyle aileyi uyardı.

ANKARA'DA 2 AYRI TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

ANKARA'da, iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, dün gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara çevreyolu Karapürçek yol ayrımında meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden Tuncer Koçer yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Orhan Özyurt'un kullandığı 06 BLJ 865 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, sürücü Tuncer Koçer otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü Koçer'i otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri de Koçer ile yaralanan oğlu Fevzi Koçer, diğer araçtaki sürücü Orhan Özyurt ve Tolgahan Ergün'ü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tuncer Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

İkinci kaza ise aynı saatlerde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Arzu Pehlivan yönetimindeki 06 GFR 33 plakalı otomobil ile Furkan Kaan Efil'in kullandığı 06 MRY 45 plakalı otomobil, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli Köprüsü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 GFR 33 plakalı otomobildeki Cansu Pehlivan, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise Pehlivan'ın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan, olay yerine gelen Cansu Pehlivan'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Pehlivan'ın ilk teselli eden kişi ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü Arzu Pehlivan oldu.

Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, her 2 kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİRNE'DEKİ YANGIN MAHALLELİNİN YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLDÜ

EDİRNE'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bir evin mutfağında çıkan yangını mahalle sakinleri itfaiye ekipleri ortaklaşa çalışmayla söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken evin bir bölümü yaralanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfağında yemek pişirildiği sırda yangın çıktı. Yangına mahalleli su hortumu ve su bidonları ile taşıdıkları suyla müdale ederek itfaiyeyei aradı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Motorize ekiplerin devriye attığı sırada fark ettiği yangın yerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Edirne İtfaiye ekiplerin mahalleli ile birlikte müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

2 GÜN ÖNCE TAŞINDIĞI EV YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

DENİZLİ'de fabrika işçisi Nazmi İçerki'nin 2 gün önce taşındığı ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bir yedek parça fabrikasında işçi olarak çalışan Nazmi İçerki (32), Tavas ilçesinden kent merkezine taşınmaya karar verdi. 2 gün önce Cumhuriyet Mahallesi 3005 sokakta bulunan tek katlı bir evi kiralayan İçerki, ailesiyle birlikte buraya yerleşti. Yeni taşınan ailenin evinde dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının bacadan çıktığı belirlenirken, İçerki ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

"BU SOĞUKTA GİDECEK YERİMİZ YOK"

Evlerinde çıkan yangın nedeniyle üzgün olduklarını belirten Nazmi İçerki, "İki gün önce taşındığım ev kullanılamaz hale geldi. İki gün elektrikli ısıtıcıyla ısınmıştık. Bugün sobayı yakmıştık. Eşim, annem ve 2 yaşındaki kızım evdeyken yangın çıkmış. Ben dışarıdaydım. Komşularımın da yardımıyla ailemi dışarı çıkarıp itfaiyeyi aradım. Evimiz kullanılamaz durumda. Bacanın üzeri kapalıymış. Sobayı yakınca çatıda yangın başlamış. Eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Canımız sağ olduğu için şükrediyoruz. Bu soğukta gidecek yerimiz yok" dedi.

ADIYAMAN'DA EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ulucami Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, Mustafa Elkafir'e ait olan iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

MARMARİS'TE DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ, KAYA PARÇALARI YOLLARA DÜŞTÜ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yüzünden tepelerden inen gelen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Ayrıca zemini yumuşayan yamaçlardan kopan kaya parçaları ise yollara düştü.

Marmaris'te şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağmurla tepelerden aşağı inen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye bürüdü. Ayrıca bazı yerlerde taşan rögarlardan gelen pis su da yine denizle buluştu. Bunun yanında cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Marmaris-Antalya Karayolu'nda, yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları, ulaşımı aksattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 146 kilo yağış düştüğü ifade edildi.

YALIKAVAK'TA TAŞKINI MÜDAHALESİ

Bodrum'da da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle, Yalıkavak Mahallesi'nde dere taşkını oldu. Bazı iş yerinde su baskınları oldu. Hızlı davranan belediye ekipleri, derenin tıkanmasına yol açan bahçe atıkları ve çöpleri temizledi, sorun büyümeden giderildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, su taşkınından etkilenen işyerlerinde tespit ve inceleme yaptı.

AĞRI'DA KAR KAPLANLARININ ZORLU MÜCADELESİ

AĞRI'da, İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede ekipler, gece- gündüz karla mücadele ediyor.

Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy yolu ile 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma yapıyor.

Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreye, kırsalda yer yer 1 metreye kadar ulaştığı Ağrı'da, ekipler, hava şartlarına ve zorlu araziye rağmen köyleri kar esaretinden kurtarıyor. Kepçe operatörü Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz" dedi.

ÖMER ÇELİK: ÖN YARGILARA RAĞMEN AB SÜRECİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği sürecinde tıkanma olduğunu ancak bütün bu ön yargılara rağmen bu süreci devam ettireceklerini söyledi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Genç Kürsü' programında, partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Ömer Çelik, gençlerin sosyal hayat ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çelik, bir gencin "Yerli otomobili nasıl buldunuz? Alacak mısınız? Alacaksanız da hangi modeli tercih edeceksiniz?" sorusunu "Bu plan ilk hayata geçeceğinde, herkes Cumhurbaşkanımıza 'ne gerek var gibi şeyler' dediler. Ama bir hayal daha gerçek oldu. Ben tercih edecek olsam daha keyifli olduğu için SUV modelini tercih ederdim. Çok sayıda iş adamlarından tercih edenler oldu. Cazibeli bir Türkiye markası ortaya çıkıyor" diye yanıtladı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AVRUPA DEVLETİDİR'

Çelik, Türkiye'nin Avrupa'ya vize serbestliğiyle ilgili olarak da "Vize serbestliğiyle ilgili 67 maddeyi yerine getirdik. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bir devlet politikasıdır. Türkiye, Asya, Akdeniz, Orta Doğu devleti olduğu kadar güçlü bir Avrupa devletidir. Bugün Anadolu coğrafyası içerisindeki pek çok ilimiz, kendi coğrafyamızın bir parçası olmadan evvel, bir Avrupa devleti olarak vizyonumuzu yerine getiriyordu. Yüz yıldır güçlü bir Avrupa demokrasisine sahibiz. Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz. Türkiye'nin Avrupa devleti olması tartışılmaz bir gerçek. Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar" diye konuştu.

'AB ÜYELİĞİYLE İLGİLİ ÖNYARGILAR VAR'

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle ilgili ön yargıların olduğunu anlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız bazı müzakerelerde muhataplarına başa baş görüşmelerde sorduğunda verdikleri cevap, 'Siz büyük bir devletsiniz. Büyük bir nüfusunuz var. Aynı zamanda Müslüman bir ülkesiniz. Avrupa'daki ön yargılar sizin Avrupa Birliği sürecinize izin vermez' gibisinden yaklaşımlar oldu. Avrupa Birliği sürecini, biz Avrupa'nın değil kendi insanımızın çıkarı olsun diye yapıyoruz" dedi.

"AB SÜRECİNİ VATANDAŞLARIMIZIN ÇIKARI İÇİN SÜRDÜRECEĞİZ"

Avrupa Birliği sürecinde tıkanma olduğunu söyleyen Çelik, vatandaşların çıkarları için bu süreci sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Brexit sürecini gördünüz. İngiltere ayrıldı. Avrupa içerisinde tartışmalar var. Maalesef bir vizyon ortaya koyamadıkları için aşırı sağcılar, ırkçılar ve İslam düşmanları yükseliyor. Almanya'da, Fransa'da ve Hollanda'da aşırı ırkçı, sağcı partiler var. Her zaman söylüyorum. Ortadoğu için DEAŞ neyse Avrupa için aşırı sağ odur. Ekonomik ilişkilerimiz çok önemli. Bize doğrudan gelen sermayenin bir kısmı oradan geliyor. İthalat- ihracat dengemiz açısından Avrupa çok önemli. Biz Avrupa Birliği standartları konusunda bütün bu ön yargılara rağmen kendi insanımızın çıkarları için bu süreçleri sürdüreceğiz. Şu anda satrançtaki 'pat' durumu gibidir. Kimse kimseye bir hamle yapamıyor. Ama Türkiye bu konudaki mükellefiyetlerini Avrupa'ya hatırlatmaya devam edecek."

'TERÖRLE MÜCADELE İÇİN SURİYE'DEYİZ'

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele için bulunduğunu vurgulayan Çelik, milli güvenliğin öneminden bahsederek, şöyle konuştu:

"Biz orada 30 kilometre derinlikte harekat alanı geliştirmiş olmasaydık, ondan önce ki günleri hatırlayın, sınırlarımıza terör örgütleri bombalar atıyordu. Bu alanın genişletilmiş olması bizim milli güvenliğimizin korunması açısından elzemdir. Biz alan güvenliği elde etmeseydik Türkiye açısından o zaman terör örgütleriyle, kendi sınırlarımız içerisinde karşılaşmak zorunda kalacaktık. Güvencemizi isteyen insanlara kucağımızı açıyoruz. O insanların ölüme terk edilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'nin kaldıracağı yükün de bir sınırı var. İkinci bir göç dalgasının engellenmesi bakımından da önemlidir. Oradaki tahkikatımızı devam ettiriyoruz. Bütün bu çerçeve içerisinde gözlem noktalarımıza yapılan saldırılara en güçlü şekilde karşılık verileceği söylendi. Onun dışında terörle mücadeleyle operasyonlar devam ediyor."

İŞÇİLERDEN BELEDİYE BAŞKANINA 'KIRMIZI KART'

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir grup işçi, merkezden uzak ilçelere sürgün edildiklerini iddia ederek, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e 'kırmızı kart' gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Mersin Şubesi, Büyükşehir Belediyesinde çalışan 25 üyelerinin uzak ilçelere sürgün edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Merkez Akdeniz İlçesi Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen işçiler adına konuşan Sendika Başkanı Hüseyin Aslanköylü, "31 Mart seçimlerinden bu yana yaklaşık bir yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarına yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirip yapılan uygulamaları kınamak için buradayız. Bizler, kamu çalışanı olarak ekmeğimizin derdindeyiz. Önce ülkem anlayışıyla görev yapmaktayız. Bizler, vatanına, milletine bağlı, bu uğurda gözümüzü kırpmadan canımızı verecek kadar inanmışız. Belediye çalışanı olarak gecemiz gündüzümüz, ömrünüz belediyede geçti. Bir teşekkürden vazgeçtik, yapılan baskılar, haksız yere işten çıkarmalar ve son olarak sürgünler. Her gün bir işçinin işine son veriliyor, her gün bir memur sürgün ediliyor. İşten çıkardığınız, sürgün ettiğiniz insanlar Mersin'in öz evlatlarıdır. Bindiğiniz arabada, oturduğunuz koltukta Mersin Büyükşehir çalışanı olarak bizlerin alın teri vardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sizin özel şirketiniz değil, Mersin halkınındır" dedi.

Belediyeden Gülnar ilçesinde sürgün edildiği öne süren işçi Tayfun Bozdoğan, ""Ben böbrek nakli olmuş bir çalışanım. Yaklaşık yüzde 73 engelim var. Şu an nefrolog olmayan bir yere sürülmüş durumdayım" diye konuştu. Açıklamanın ardından işçiler, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları çıkartıp Başkan Vahap Seçer'e gösterdi.

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI DURMUŞ'TAN BÜROKRATİK İSTİKRAR İSTEĞİ

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, başkanlık sisteminde yaşanan istikrarın bürokratik atamalarda da sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikanın Ereğli ve Alaplı ilçe şubelerinin düzenlediği programa katıldı. Ereğli ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Durmuş, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sağlık çalışanlarının en temel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Durmuş, "Sendika olarak seçildiğimiz günden itibaren ilk oluşturduğumuz komisyon 'döner sermaye komisyonu' oldu. Öncelikli olarak ortaya koyduğumuz genel kriterlerimiz var. Bunların ilk başında gelen hekim ve hekim dışı personelin havuzlarının ayrılması gerektiğidir. Eğer bugünkü döner sermaye mantığı içerisinde hekim, hekim dışı personelin yani performans üreten hekim ile performans üretmeyen hekim dışı personelin ücretlerinin aynı havuzdan verirseniz burada adaleti sağlayabilmeniz mümkün değildir. İkinci olarak dağıtılacak olan döner sermayenin hastanenin gelirlerine göre düzenlenmemesi gerekir. Eğer hastanenin gelirlerine bağlı ve bağımlı hale getirirseniz, hastaneler arasında adaleti sağlayamaz olursunuz" dedi.

HER LİSANS MEZUNU HER YERE ATANMAMALI

Başkanlık sisteminin gelmesiyle siyasi sistemde istikrarın sağlandığını belirten Durmuş, ancak bürokratik sistemde ise istikrarın sağlanamadığını öne sürdü. Durmuş, şöyle konuştu:

"Bizler sendika olarak toplumda barış ve huzurun sağlanmasını, toplumda ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasını aynı zamanda toplumda bürokratik istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Eğer siz toplumda siyasi istikrarı sağlar, bürokratik istikrarı sağlayamazsanız o toplumda başarıyı da yakalayamazsınız. Eğer siz bir bürokratı göreve atar, 6 ay sonra görevden alırsanız, o ilde, o kurumda, o bakanlıkta kalıcı birtakım hizmetlerin yapılabilmesinin önünü kesmiş olursunuz. Bugün bizler başkanlık sisteminin Türkiye'ye istikrar getireceğini sendika olarak hararetle savunduk. Görüyoruz ki başkanlık sistemi Türkiye'ye istikrar getirdi. Siyasi istikrarı getirdi ama Türkiye'nin bana göre ve bize göre en çok ihtiyacı olan mesele, bürokratik istikrarın da Türkiye'de sağlanmış olmasıdır. Kişiler göreve geldiğinde, elbette ki gelirken belli kriterler olmalı. Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı. Ama atandıktan sonra da kişi yolsuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı yoksa görevinden alınmamalı uzun süre görevine devam edebilmesi gerektiğine inanıyor, bunu her zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ediyoruz."

