DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

HDP ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPAN BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞACAK

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Volkan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 168'nci gününe girdi. Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eylemde yerini aldı. Aslan, oturma eylemini sürdürdüğü sırada oğlu Volkan'ın Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı. Güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla terör örgütü PKK'dan kaçıp, teslim olan Volkan, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.

Volkan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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HDP'Lİ VEKİLİN ARACINDA YAKALANAN ŞÜPHELİ TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D.'nin, kentte gerçekleştirilen bir terör olayı ile ilgili aranan 3 şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı. Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütüne yakın bir internet sitesinde "Van'da ajanlık yapan bir kişinin aracı intikam birimlerimizce hedef alındı" yazılı paylaşımın yapıldığını belirledi. Bunun üzerine internet sitesinin kullanıcılarını incelemeye alan ekipler, kimliklerini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis ekipleri, 15 Aralık 2019'da araç sahibinin ifadesini alıp, fotoğraf teşhisi yaptırdı. Aracı yakılan M.A, terör şüphelisi Y.D.'yi ve S.K. ve M.S.T.'yi teşhis etti.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR ÜZERİNE YAKALAMA KARARI

Araç sahibi M.A., 21 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, terör örgütü tarafından tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını güvenlik güçlerine iletti. Yapılan şikayet üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen 3 şüphelinin 'açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi', 'sosyal medya ve arşiv araştırması yapılması', haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem başlatarak, gözaltına alınabilmesi, ikametlerinde arama, el koyma yapılabilmesi için karar aldı.

HDP MİLLETVEKİLİNİN ARACINDA YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü takip sonucu, Y.D.'nin, HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığı tespit edildi. 14 Şubat günü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli Y.D., HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçta gözaltına alındı. Y.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu olay üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, 'terör örgütüne yardım ve yataklık', Terörle Mücadele Kanunu 6'ncı maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Y.D'nin gözaltına alınma görüntüleri

Haber: VAN,

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MSKÜ'DE ŞÜPHELİ ZARFTA ŞARBON KORKUSU

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf, şarbon şüphesiyle tedirgin etti.

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu'nda, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını gördü. Zarfı açıp kontrol eden ve içinde beyaz toz gören Kıvrak, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi.

Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleri MSKÜ Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden kan ve idrar numuneleri alındı. 3 kişinin tahlilleri temiz çıkarken, tedbir amacıyla hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Binadaki karantina kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulansın olay yerine gelişi

-Üniversite binasından genel görüntü

-Bahçedeki kişilerden görüntü

-Özel kıyafet giyen AFAD ekiplerinin görüntüsü

-AFAD ekiplerinin binadan ayrılışı

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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BURSA'DA BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbar üzerine 41 plakalı bir otomobili takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobil, yaklaşık 10 gün önce merkez Nilüfer İlçesi Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgulamalarında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Terörle Mücadele ekipleri teröristlere yardım ettikleri belirlenen N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin ormanlık alanda köpeklerle bomba araması

-Polis ekiplerinin toprağı kazması ve bombaları bulması

-Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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ÇİN'DEKİ TÜRK ÖĞRETMEN TÜRKİYE'YE DÖNEMİYOR

ÇİN'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Türk vatandaşı Burak Teoman (27), ülkede yayılan koronavirüs ile ilgili artan sıkı tedbirlerin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Teoman, Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını iptal etmesi, aktarmalı uçuşlardaki ekstra vize ve yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

Çin'in Xi'an kentinde 3 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sosyal medyada 'teoman.china' adıyla paylaştığı videolarla tanınan Burak Teoman, eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Kararını sosyal medyada duyuran Burak Teoman, virüsün yayılmasını önlemek için birçok önlem alındığını artan tedbirlerin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye dönmek için karar aldıklarını söyledi.

Xi'an kentinde de insanların virüsten korunması için kısmi karantinalar alınmaya başladığını bulundukları siteden iki günde bir çıkmalarına izin verildiğini söyleyen Teoman, "Eğer bulunduğunuz siteden çıkmak istiyorsanız özel bir izniniz olması gerekiyor. O izinde de iki günde bir çıkabiliyordunuz. Şimdi onu da arttırdılar. Güvenlikten birçok sorulara maruz kalıyoruz. 'Nereye gidiyorsun?' 'Ne zaman döneceksin?' gibi. 25 gündür öğretmenler olarak okula gitmiyoruz. Eğitimleri uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Çocukları bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse şu an bu olayların bu şekilde devam etmesi beni tedirgin yaptı. Burada video çekmekte de problemler yaşadım. Bu ve buna benzer olaylardan dolayı Türkiye'ye dönme kararı aldım" dedi.

'NASIL DÖNECEĞİMİ BİLMİYORUM'

Teoman, Çin'e gelen uçakla neden ülkeyi terk etmediği yönünde gelen eleştirileri de cevapladı. Uçağın sadece Wuhan'da ve çevresinde yaşayan Türkleri almak için geldiğini yaşadığı bölgede yetkililerin bu tür karar almadığını anlatan Teoman, şunları söyledi:

"Bu, Çin'deki tüm Türkleri tahliye çalışması değildi. Bana çok soru geldi 'Sen niye gelmedin?' diye. Benim onla gelmem mümkün değildi, çünkü o operasyon Wuhan ve çevresindeki vatandaşları kapsıyordu. Burada konsoloslukla görüştüm. Transit uçuşların olduğunu öğrendim. Onun için ekstra vize gerekiyormuş. Bende de o vize yok. Bu tarz sıkıntılar var. Bu kararı ne kadar alsam da birçok uçuş firması uçuşlarını iptal etmişler. Türk Hava Yolları seferlerin hepsini iptal etmişti. Diğer birçok havayolları da uçuşlarını iptal etti. Şu an dönmek istesem de nasıl döneceğimi, kendim bunun üstesinden nasıl geleceğim bilmiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Burak Teoman'ın açıklaması

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

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VAN, 2 DAKİKA ARAYLA MEYDANA GELEN DEPREMLERLE SARSILDI

VAN'ın Tuşba ilçesinde, 2 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Van ve Hakkari'den de hissedilen depremler kısa süreli endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 23.16'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18'de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.

İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu.

Haber: VAN,

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ELAZIĞ'DA, 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

LAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.42'da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.64 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Haber: ELAZIĞ,

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ELAZIĞ'DA 4.2'LİK DEPREMDE HASARLI 6 KATLI BİNA YIKILDI

ELAZIĞ'da dün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı 6 katlı bina yıkıldı.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından artçılar sürüyor. Dün saat 14.42'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydan geldi. 24 Ocak'taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında boşaltılan Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı. Binanın daha önce boşaltılması olası faciayı önlerken, yıkım anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ,

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 5 kilometre süren kovalama sonucunda yakalandı. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alınırken, araç sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğu, bu yüzden kaçtığı belirlendi.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Tekel Caddesi'nden ara sokaklara girip, D-400 Caddes'ne çıkan otomobil, daha sonra Merkez Otogar'ın arka sokağına geçip, kaçmayı sürdürdü. Ara sokaklarda peşine polis ekiplerini takıp, kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne geçti. Kaçış sırasında kaldırıma çarpan ve arka lastiği patlayan otomobil, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durduruldu. Otomobildeki 5 kişiyi araçtan indirip, arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Otomobil sürücüsü Baran S.'nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, para cezası uyguladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan otomobilden görüntü

Polislerden görüntü

Polis araçlarından görüntü

Gözaltına alınan 5 kişiden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITAN İRANLI GASP ÇETESİ YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp, durdurdukları 2 araçta bulunan kişileri gasbeden 4 İranlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Marmara Ereğlisi'ndeki Sultanköy mevkiinde 6 Aralık 2019 ve 14 Şubat 2020 tarihlerinde, Makedonya plakalı 2 araç, kendilerini polis olarak tanıtan bir grup tarafından durdurulup, içindeki kişilerin paraları ve araçların kontak anahtarları gasbedildi. Yağma ve gasp olayı ile ilgili soruşturma başlatan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin olay sırasında 34 SA 9842 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, otomobilin izini İstanbul'da bulup, takibe aldı. Otomobili park halinde bulan ekipler, bir süre sonra aracı almaya gelen İran uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinin ardından 3 İranlı daha İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tekirdağ'a getirilen İranlı 4 şüphelinin soruşturmalarına başlandı. Şüphelilerin, gasbettikleri kişiler tarafından teşhis edildiği de bildirildi.

'KONTAK ANAHTARLARI ALIP KAÇTILAR

Olayın mağdurlarından Makedonyalı iş insanı Kaniye Selimi, "Gümrükten çıktıktan sonra Marmara Ereğlisi bölgesinde 4 kişi polis süsü verip önümü kesti. Fakat bunlar Türk vatandaşı değiller. İran vatandaşı teşhis edildi. Yolda ışık yaktılar ve kimlik gösterdiler. Kimlikte de ne olduğu belli değildi. Rutin polis kontrolü, 'Uyuşturucu var mı sizde?' diyerek aceleci ve panikle davrandılar. Biz de korktuk. O esnada cüzdanları ve pasaportları istediler. Bütün topladıklarıyla beraber araç anahtarını da beraber alıp kaçtılar" dedi.

Selimi, aynı bölgede başka olayların da yaşandığını öğrendiklerini ifade ederek, "Aynı senaryo ile aynı şekilde aynı hareketler ve aynı kişiler yine Makedon vatandaşı olan bir gruptan 8 bin Euro almışlar. Bir Makedon vatandaşı olarak 156 jandarmayı aradıktan sonra hızlı bir şekilde gelmeleri, ilgi ve alakaları ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı operasyon düzenlendi ve 24 saat içinde suçluları yakaladılar. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmadan detaylar

-Mağdurlar ile röp.

-Zanlıların karakola getirilmeleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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UZMAN ÇAVUŞ, TELEFONDAKİ TARTIŞMANIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

DİYARBAKIR'da, Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu gün oturduğu bir kafeteryada telefonla görüştüğü kişiyle yaşadığı bir tartışmanın arından silahıyla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Diyarbakır görevli Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu günde geldiği bir kafeteryada ismi öğrenilemeyen bir kişiyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından uzman çavuş, tabancasıyla intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir T.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Toskar'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., günlük izinde bulunduğu esnada 17 Şubat 2020 günü saat 14.30 sıralarında telefonda yaşadığı bir tartışma sonucu girdiği bunalım neticesinde kendi silahı ile intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Ağır yaralanan personelimize Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen saat 15.30 sıralarında vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli, Jandarma Bölge Komutanlığınca idari tahkikat başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Emniyet şeridi

-Olay yeri inceleme ekibi

-Güvenlik önlemleri

-Toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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10 GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILDI, CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da cami tuvaletinde Sinan K. (33) yanında uyuşturucu madde ve enjektörle ölü bulundu. Sinan K.'nin 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Karakuyu Camii'nde, yatsı namazını kılanlar, tuvalete gittiklerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede ceset üzerinde belediye çalışanı kimliği buldu. Kimlikten cesedin Sinan K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Sinan K.'nin cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde ve enjektör bulundu. Yapılan kontrollerin ardından Sinan K.'nin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sinan K.'nin, 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, ailesinin de uyuşturucu tedavisi görmesi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden detaylar

-Cami tuvaletinden detaylar

-Cemaatten detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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HURDACILIK YAPAN İKİ AİLENİN SİLAHLI ÇATIŞMASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 sokakta meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, her iki taraftan bazı kişiler pompalı tüfek çıkarıp, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi, hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, her iki taraftan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, mahalleye yunus polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin, mahallede gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralananların yakınlarıyla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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YAŞLI HASTANIN İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ

AĞRI'da, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dönerdere köyünde mahsur kalan Mülazım Gönültaş (80), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan merkeze bağlı Dönerdere köyünde oturan Mülazım Gönültaş için yakınları kafa travması şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan sağlık ekipleri merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu ulaşıma kapalı olan köye gitmek üzere paletli ambulansla yola çıktı. Kar ve tipi nedeniyle hastaya güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gönültaş'ı Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirdi. Mülazım Gönültaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paletli ambulansla ilerlemeleri

-Müzalım Gönültaş'a müdahale edilmesi

-Ambulans

Haber-Kamera: Servet ARSLAN- Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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ÇATIDAKİ KAR YIĞINLARI ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde tek katlı işyerlerinin çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, çatılarda biriken karlar da zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor. 4 ve 5 Şubat'ta 41 kişinin çığ altında kalmasıyla gündeme gelen Bahçesayar ilçesinde, tek katlı dükkanların çatılarında biriken karların adeta bir çığ gibi akıp gelmesi de yürekleri ağıza getirdi.

Çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında akıp gelen kar kütlelerini bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda park halindeki bir araç da kar yığınlarının altında kalmaktan kısmen kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Biriken kar yığınlarının düşme anları

-Vatandaş röportajı

Haber: VAN,

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EDİRNE'DE TARİHİ SEMTTE EV YANGINI KORKUTTU

EDİRNE'de tarihi yerleşim bölgesi Kaleiçi semtinde, açık unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında iki katlı evin üst katı hasar gördü. Mahallede paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı bir evin ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Açık unutulan elektrikli battaniyenin alev aldığı belirtilen yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Dumanları fark eden mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

C.B. isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı öğrenilen dairede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar da tedirgin gözlerle müdahaleyi izledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı evin Doğalgaz ekipleri tarafından da önlem amaçlı gazı kesildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın çıkan evden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Evin bulunduğu sokak

-Polisin güvenlik önlemi

-İtfaiyenin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENEN KİŞİ ÖLDÜ

ADANA'da, soba kömürünü mangalda yakıp, odada ısınmaya çalıştırken karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif Karataş (49), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi 84106 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Ağabeyi Rıdvan Karataş (51) ile birlikte oturan Arif Karataş, iddiaya göre soba kömürünü mangala koyup, evin arka bahçesinde yaktıktan sonra odaya getirdi. Bir şeyler almak için bakkala giden Rıdvan Karataş, eve döndüğünde kardeşini hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arif Karataş'ın öldüğü belirlendi. Öte yandan polisin evde yaptığı ilk incelemede Karataş'ın karbonmoksitten zehirlenerek öldüğü saptandı. Cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Karataş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Apartanın dış görüntüsü

Evin penceresi

Evin içindeki sobadan görüntü

Evin içindeki kömür çuvallarından görüntüW

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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KÜLE DÖNEN TIR'I SÖNDÜRMEYE ÇALIŞAN 3 KİŞİ YARALANDI

MERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki nakliye garajında Erdoğan Gökçe'nin kullandığı TIR, birden alev aldı. Durumu itfaiyeye bildiren Gökçe ve 2 kişi, bu sırada TIR'ı saran alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Bu sırada Gökçe ve iki kişi, alevlerin sıçramasıyla yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, 3 yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrdedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, yangının TIR'daki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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TIR'ın yanma anı

Yükselen dumanlar

Ekiplerin müdahalesinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN;

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ERDEMLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 15 YARALI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12'si öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kocahasanlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdoğan Kaçar (59) yönetimindeki 33 S 6045 plakalı servisi minibüsü, seyir halindeyken plakası belirlenemeyen Arif Kandermir yönetimindeki ticari aracın çarpması sonucunda, yan yatarak devrildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri Erdemli Devlet Hastanesi ve Özel Yenişehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında, Öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci ile ticari araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Kaza sonrasında yaralanan 12 öğrencimizden 6'sı Erdemli Devlet Hastanesi'nde 6'sı ise Özel Yenişehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerimizde hayati tehlike bulunmuyor" dedi.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı öğrencilerin hastanede görüntüsü

-Öğrenciler sedyede otururken

-Kaza yapan öğrenci servisinin görüntüsü

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün hastanede öğrencilerle konuşması

-Hastane acil tabelası

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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TEKİRDAĞ'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobille karşı yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu- Ergene ilçesi arasındaki çevre yolunun Çöplüm mevkiinde meydana geldi. Ahmet Güngör yönetimindeki 59 TG 082 plakalı otomobil, iddiaya göre Ergene'den Çorlu çevre yoluna ters yönden girerek ilerlerken, karşı yönden gelen Murat Altınmeşe yönetimindeki PP 965 1 BK Bulgaristan plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Ahmet Güngör araç içinde sıkıştı, diğer otomobilde bulunan Murat Altınmeşe ile eşi Şadiye Altınmeşe de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılan Gürgör ile Altınmeşe çifti, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Ahmet Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Tersten gelen araçtan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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TATVAN'DA TRAFİK KAZASI 2 ÖLÜ, 3 YARALI

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine giden TIR, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmsi sonucu karşı yönden gelen 2 otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yolcular bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser'in hayatını kaybettiği, Mehmet ile Bahattin Eser'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da hastaneye giderek yarılıların durumu hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),

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YOLDA KALAN ARKADAŞINA YARDIM EDERKEN KAMYONETİN ALTINDA KALDILAR: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

BURSA'da aynı firmada çalışan ve yolda kalan arkadaşının kullandığı komyonetin lastiğini değiştiren Ömer Başer (30), arkadan çarpan bir başka kamyonetin altında kalarak hayatını kaybedetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Ahmet Öztürk idaresindeki 16 KAS 32 plakalı kamyonet seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücü Öztürk, kamyoneti güvenlik şeridine park ederek, işyerinden yardım istedi. Bunun üzerine firma çalışanları Ömer Başer, Kübra Yıldız (30), Fırat Yoldaş (23) ve Cafer Aral (23), sürücü Murat Arpacı yönetimindeki 34 AIU 319 plakalı otomobille olay yerine geldi.

İKİ KAMYONET ARASINDA EZİLDİ

Firma çalışanları yolda kalan kamyonetin lastiğini değiştirirken, Ahmet Ş. yönetimindeki 16 JFP 23 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Arpacı, Kübra Yıldız ve Fırat Yoldaş yaralanırken, Ömer Başer ve Cafer Aral iki kamyonetin arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle Başer ve Aral, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Başer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cafer Aral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde önlemleri alırken, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü Ahmet Ş. gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlardan grüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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BARAJ GÖLÜ YÜZEYİNDE VE KIYIDA KAYIP GÜLİSTAN'DAN İZ ARANDI

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 44'üncü günde de sürdürüldü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILAMADI

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 44'üncü günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler katıldı. JAK Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı. Dünkü arama çalışmalarında Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Arama çalışmaları

Uzunçayır baraj gölü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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MANKENLER, PODYUMDA MARAŞ İŞİ ELBİSELERLE YÜRÜDÜ

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Maraş İşi defilesi düzenledi. Mankenler, Sim Sırma olarak da bilinen Maraş İşi elbiseleri giyerek podyumda tanıttı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü nedeniyle gerçekleşen defile, KMTSO'nun fuaye salonunda yapıldı. Ünlü modacı Dilek Hanif'in onur konuğu olduğu defilenin açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 13 bin yıllık bir medeniyet şehri olduğunu söyledi.

Hititlerden Asurlulara, Urartulardan Kimmerlere, İskitlerden Romalılara kadar Kahramanmaraş'ta yaşamış tüm uygarlıkların şehrin kültür mozaiğinin parçalarını oluşturduğunu ifade eden Zabun "Osmanlı saraylarına uzanan şöhretiyle şehrimizin adıyla anılan sim sırma, işte bu kültürün en güzel örneklerinden birisidir. ve artık, ele emeği göz nuru gizli kalmış bu hazineyi yeni bir trendle, modern kültürle harmanlayarak dünyanın beğenisine sunuyoruz. Kahramanmaraş'ın tekstildeki küresel marka gücünü sim sırmanın dokusuyla buluşturarak dünya modasına kazandırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Kahramanmaraş'ın el sanatlarında çok kıymetli değerlere sahip olduğunu belirterek bunların yaşatılıp tanıtılması gerektiğini söyledi. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraş'a ağırladıklarını hatırlatan Güngör, "Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğimiz iki hediyemizde de Maraş İşi ve kadınlarımızın el emeği göz nuru vardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız son derece beğendi ve 'Bunları kargoya vermeyin, özel olarak gönderin. Ben bunları külliyede özel yerde sergileyeceğim' dedi, bu da bizim için onur verici" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in de konuşmasının ardından Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, Sevim Şirikçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Maraş İşi ustaları ve çeyiz evleri tarafından tasarlanan Maraş İşi elbise, gelinlik, bindallı ve abalar Asil Çağıl'ın koreografisi ile mankenler tarafından podyumda tanıtıldı.

40 dakika süren defile, davetlilerden büyük alkış aldı. Defilenin sonunda KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Asil Çağıl ve tasarımcılara plaket verdi. Gecenin anısına modacı Dilek Hanif'e de Maraş İşi Atatürk tablosu hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Serdar Zabun'un konuşması

-Hayrettin Güngör'ün konuşması

-Defile'den detay

-Asil Çağıl'a plaket verilmesi

-Dilek Hanif'e tablo hediye edilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-

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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NDEN DİYARBAKIR'DA BİLİM SINIFLARI

YUNUS Emre Enstitüsü'nce Diyarbakır'ın merkez Sur ve Bağlar ilçelerindeki 2 okulda bilim sınıfı açıldı. Açılışına katılan Enstitü Başkanı Prof. Şeref Ateş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında bu sınıfları oluşturduklarını belirterek, amaçlarının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak, dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Köprübaşı Ortaokulu ile Bağlar ilçesi Bağcılar Anadolu Lisesi'nde, TABİP kapsamında, Yunus Emre Enstitü tarafından robotik kodlama sınıfları oluşturuldu. Sınıfların açılışını gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TABİP ile bilim diplomasisi yürüttüklerini aktaran Ateş, projenin amacının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak ve bunun aracılığıyla dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu vurguladı.

'BU COĞRAFYADA BİLİMİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 ay önce açtıkları bilim sınıfına gençlerin ilgi göstermesinin, kendilerini ikinci adımı atmaya teşvik ettiğini belirten Ateş, "Yurt dışında yaptığımız kitap satışlarından elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın ve Milli Eğitim Bakanı'mızın da üzerinde durduğu bu coğrafyada, yeniden bilimin, aklın ve kültürün merkeze alındığı bir yaklaşımı yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Dünyada ilk robotu icat eden El Cezeri'nin bu topraklarda yetiştiğini vurgulayan Ateş, "Diyarbakır'daki sınıfın adını da ona atfettik. Bu sınıfta da çocuklarımız ve gençlerimiz, dünyayla rekabet edebilecek bir duruma gelebilsinler. Bunun altyapısını oluşturmak için bilim sınıfını açtık. Ümit ediyoruz ki tekrar bu topraklar, bir dönem olduğu gibi bilimin, entelektüel gelişimin, düşünce hayatının merkezi olur" diye konuştu.

Bilim sınıflarını ilk kez gören öğrenciler ise daha önce kitaplarda okudukları bilimsel aletleri ilk kez gördüklerini ve bunlarla deney yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bilim sınıfı

-Öğrencilerle röpürtaj

-Ateş'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN YUNAN VEKİLE TEPKİ İÇİN 500 KİLOMETRE KOŞACAK

MERSİN'de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, Türk bayrağına yaptığı saygısızlığa tepki göstermek için, Ankara'ya kadar koşacak.

Geçen yıl haziran ayında Kalkınma eski Bakanı Lütfü Elvan'dan aldığı bayrakla, tüm şehit ve gaziler adına koşarak 15 Temmuz'da İstanbul'da Şehitler Köprüsü'ne ulaştıran Bekir Zengin, ardından bayrağı İstanbul Valiliği'ne devretti. Zengin, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı protesto etmek için Mersin Valiliği önünden 13 Mart günü başlayarak, 4 Nisan günü Ankara'da Yunan Başkonsolosluğu önüne varmayı hedefliyor. Yaklaşık 500 kilometre koşacağını kaydeden Bekir Zengin, bu konuda Mersin'de bulunan ilçe belediyelerinden yardım beklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bekir Zengin koşarken

-Zengin'in koşmasından genel ve detay

-Bekir Zengin ile röp

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),