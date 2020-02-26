DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

MALATYA'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MALATYA'nın Kale ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı bugün saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

VALİ BARUŞ'TAN DERPREM AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde kentte ölü ve yaralı olmadığını belirterek, vatandaşları önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Baruş, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan; "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu" yönündeki haber gerçek dışıdır."

VATANDAŞLAR SOKAĞA İNDİ

Malatya'nın Kale ilçesinde, meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar panikle sokaklara indi. Birçok vatandaş geceyi dışarıda geçireceğini belirtti.

Kale ilçesinde saat 02.03'te gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremi Malatya merkezde hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, bir yandan da tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Özellikle yüksek binaların bulunduğu cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise apartmanlarından uzaklaştı. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlar ise depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, "Yataklar bir anda sallanmaya başladı, çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deprem sonrası sokaklardan görüntü

-Sokaklardaki vatandaşlar

-genel ve detaylar

Röp.

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Bakan Koca: İran'dan gelenler arasında hasta vatandaşımız yok (3)

BAKAN KOCA, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde doktorlardan bilgi aldı. Yolcular içerisinde Kum kentinde geçmişi bulunanların olması ve 4 kişide de soğuk algınlığı belirtisi görülmesi üzerine Bilim Kurulu tavsiyesiyle gözlem altında tutulma kararı alındığını aktardı.

'POZİTİF ÇIKAN HASTAMIZ YOK'

Koca, 132 yolcu ve 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir kişinin bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte 4 kişinin öksürük ve burun akıntısı yani soğuk algınlığı bulgularının olduğunu ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Klinik genel durumlarının iyi olduğunu solunum sıkıntısı gibi bir sorunun olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Hassasiyet göstermemiz Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı sebebiyle 14 günlük zaman diliminde ortaya çıkabileceğini düşünerek bu süreyi gözlemlemek istiyoruz. Çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan bir hastamız olmadı. Şu ana kadar vakaların üçte ikisi bitti, üçte biri de kontrol çalışması yapıldığı için bu anlamda net bir şey söylemeyeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Koca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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NİĞDE'DE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

NİĞDE'de, İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenin 2'sinden, koronavirüs süphesiyle kan örneği alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.

2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise bugün geleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Acilden görüntü

-Maskeli personel ve vatandaşlardan görüntü

-Detay görüntüler

Haber-kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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ANNE VE 5 ÇOCUĞU SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

KARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Anne Özlem Özdoğan, çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep sobadan sızan gazdan etkilendi. Aile komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aile tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çocukların hastaneye getirilmesi

Ambulanslardan görüntü

Hastaneden detay

Evden görüntüler

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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GÜMÜŞHANE'DE OKUL BAHÇESİNDE HEYELAN ANI KAMERADA

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğinde meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. İstinat duvarının yıkıldığı heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün ilçesindeki heyelan dün saat 15: 30 sıralarında meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. İstinat duvarının yıkıldığı heyelan anına tanık olanlar büyük korku yaşadı. Heyelan sırasında okulda eğitim öğretimin tamamlandığı ve öğrencilerin okuldan ayrıldığı öğrenildi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, meydana gelen heyelanın ardından Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini söyleyen Göze, "Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu)

Heyelan anı

Haber: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

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ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATTI

ARDAHAN'da, dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat karayolunun 2470 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Geçit vermeyen yol Valiliğin kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak araçların geçişini engelledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yüksek kesimlerde kar ve tipi

-Kent merkezinde kar yağışı

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,

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EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULDU

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Raşit E. (52), İstanbul'dan dönen eşi Ayşe E. tarafından evde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kantarcı Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Yaklaşık 1 haftadır İstanbul'da oturan kızının yanında kalan Ayşe E., eşi Raşit E.'den haber alamaması üzerine Keşan'a döndü. Eve gelen Ayşe E., eşini banyoda kanlar içerisinde yatarken buldu. Ayşe E.'nin panikle dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raşit E.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eşinin ölüm haberi üzerine fenalaşan Ayşe E., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, av tüfeği ile bir not buldu. Raşit E.'nin av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinde toplananlar

-Polisin incelemesi

-Olay yerindeki ambulans ve polis araçları

-Çevrede toplananlar

-Ev dış genel gör.

-Cenazenin evden çıkartılması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Raşit E. foto

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Madenci(38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olun sürücü Mikail Okan, kendisini yerlere atarak sinir krizleri geçirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Sevim Madenci, karayolunda karşıya geçmeye çalışırken Mikail Okan'ın kullandığı 06 DTN 91 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpma ile metrelerce sürüklenen Madenci, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Mikail Okan, çarptığı madencinin hayatın kaybettiğini görünce sinir krizleri geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan ve kendisine yerlere atan Okan'ı sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Ölen Madenci'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mikail Okan ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Kazaya karışan araç

-Olay yerinden detaylar

-Sürücünün sinir krizi geçirmesi

-Emniyet ekiplerinin çalışması

-Ölen kadının cesedinin kaldırılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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REFÜJE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, ÖLDÜ

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Burak Gizeler (29) motosikleti ile refüje çarptı. Kazada yola savrulan Gizeler, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi Turan Köprüsü yakınında meydana geldi. Burak Gizeler 35 ABP 590 plakalı motosikleti ile Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine gittiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan Gizeler, motosikletten yola savruldu. Kazada Gizeler ağır yaralanırken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gizeler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cesetten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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KAMYONETİN EZDİĞİ EMİR AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede oyun oynarken bir anda sokağa fırladığı öne sürülen 3 yaşındaki Emir Osmanoğlu, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, dün öğlenden sonra İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi, Pekcan Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Şen (55) yönetimindeki 35 AJ 3515 plakalı kamyonet, evinin bahçesinde oynarken iddiaya göre bin anda sokağa fırlayan Emir Osmanoğlu'na çarptı. Kamyonet daha sonra Emir'in üstünden geçerek durabildi. Kazada Emir ağır yaralanırken, küçük çocuğun çığlığını duyan yakınları yanına koştu. Emir ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Emir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından fenalaşan kamyonet sürücüsü Ahmet Şen de olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel görüntü

-Olay yerinden detaylar

-Yaralı çocuktan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ TEZGAHA DALDI: 2 YARALI

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ürün satış tezgahına çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Akif U. (31) yönetimindeki 17 KJ 659 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajı alamayınca kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ürün satış tezgahına girdi. Toprak yamaca çıkarak duran otomobilin sürücüsü Akif U. ile yanındaki Hüsniye B. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı Akif U.'nun tedaviye götürülmesi

-Kaza yerinden detay

-Manav tezgahından detay

-Polis ekiplerinden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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ADANA MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI KARARI (1)

ADANA merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Polis okulu ve ortaokul öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya çalıştığı öne sürülen mahrem imam ve eski polislerden oluşan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adli Tıp Birimi'nin dış görüntüsü

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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ZEHRA'NIN İNTİHARINA NEDEN OLMAKLA SUÇLANAN ESKİ SEVGİLİYE BERAAT

ANTALYA'da, eski sevgilisi Zehra Demir'in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına elinde bıçakla gidip, intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Süleyman Taruk (18), tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Zehra Demir'in ailesi ise karara tepki gösterdi.

Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Zehra Demir, aynı mahallede oturan Süleyman Taruk ile bir süre arkadaşlık etti. Zehra Demir, ilişkiyi bitirmesine rağmen Süleyman Taruk, peşini bırakmadı. Sürekli telefonla arayarak taciz ettiği Demir, 10 kez cep telefonu numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Taruk, en son 28 Eylül 2018'de Demir'i telefonla aradı. İddiaya göre Süleyman Taruk, genç kızı, yeniden birlikte olmadıkları takdirde yaşadıklarını ailesine anlatmakla tehdit etti. Taruk, olay akşamı Demir Ailesi'nin kapısına geldi. Süleyman Taruk, kapıyı açan aile üyelerine Zehra Demir ile konuşmak istediğini söyledi.

Olay çıkmasından korkan aile üyeleri, baba Hakim Demir'in "Kim geldi?" sorusuna, tanımadıkları birinin yanlışlıkla zile bastığı yönünde yanıt verdi. Kapı zili tekrar çalınca da Zehra Demir'in 2 kardeşi, apartmanın önüne indi. 2 kardeş, elinde bıçakla kapıda bekleyen Taruk'u gitmesi yönünde uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma sürerken Zehra Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladı. Zehra Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı gece gözaltına alınan Süleyman Taruk, 'intihara yönlendirme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Taruk hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim 2019'da 'intihara yönlendirme' suçunun 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü, bu nedenle davanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini bildirerek, 'görevsizlik' kararı verdi. Süleyman Taruk, tutukluluğunun 6'ncı gününde 'suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu' dikkate alınarak tahliye edildi.

Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ilk duruşmasında Demir Ailesi'nin avukatı Hadi Cin, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulundu. Talebi yerinde bulan mahkeme heyeti, 'görevsizlik' kararı verdi. Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, sanığın "Telefonu aç, yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak" dediğini, cebir kullanarak, eve girmeye çalışması nedeniyle ölenin 4'üncü kattan atladığını anlattığı kararında TCK'nın 84-4'üncü maddesinde yer alan 'kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur' hükmünü dikkate alıp, davanın ağır cezada görülmesine hükmetti.

KARAR DURUŞMASINA SANIK GELMEDİ

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Süleyman Taruk katılmazken, Zehra Demir'in annesi Gülten Demir, babası Hakim Demir ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, kadın derneklerinin temsilcileri de takip etti.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Mahkeme başkanı, duruşma başında taraflara, Diyarbakır'da 'uyuşturucu madde ticareti'nden tutuklanan Süleyman Taruk'un tahliye edildiğini açıkladı. Savcı ise mütalaasında, sanığın beraatini istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Pelin Konur, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Bu kadar delil varken sanığın beraat etmesi mümkün değildir. Takdir indirimi de yapılmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME BERAAT ETTİRDİ

Zehra Demir'in annesi Gülten Demir, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Baba Hakim Demir de mahkeme heyetinden adil bir karar beklediklerini söyledi. Demir Ailesi'nin avukatı Hadi Cin ise mütalaanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Sanığın maktulü darbetmesi, dışarı çıkarması, kafeyi basması, taksiyle giderken takip etmesi, Zehra'yı kaçıracağından bahsederek araba hazırlaması, Elmalı'ya kaçıracağını belirtmesi, maktulün kardeşiyle yaptığı görüşmede 'Sizin orada kıyamet kopacak' demesi, iffetini zor durumda bırakması ve bıçakla kapıya dayanarak TCK'nın 84-4 maddesindeki fiili tüm unsurlarıyla gerçekleştirdiği kanaatindeyiz" diye konuştu. Mahkeme heyeti ise suç unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle, Süleyman Taruk'un beraat ettirdi.

'KAMU VİCDANI BUNU KABUL ETMEZ'

Zehra Demir'in ailesi, avukatları ve kadın dernekleri temsilcileri, duruşma sonrası adliye dışında karara tepki gösterdi. Mütalaanın duruşmadan önce kendilerine tebliğ edilmesini beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirten avukat Hadi Cin, şöyle konuştu:

"Demek ki mütalaa sanığın beraati yönünde olduğu için bize gelmedi. Biz de duruşmada iddia makamının sanığın atılı suçtan beraatine yönelik mütalaasını öğrenmiş olduk. Bunu kabul etmedik. Gerekli açıklamaları yaptık. Şu anda Zehra'ya karşı hiçbir suç işlenmediği sonucuna varıldı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kamu vicdanı bunu kabul etmez. Zehra'ya karşı yaptığı tüm fiiller cezasız kalmış oldu. Sonuna kadar gidilmesi gereken ve asla vazgeçilmemesi gereken işlerden birisi bu. Biz bir şekilde bu işten sonuç almayı umuyoruz. Çok üzgünüz. Sanık maalesef elini kolunu sallayarak geziyor. En azından 3-5 yıl hapis cezası verebilirdi. Yani şimdi Zehra'ya karşı hiç mi suç işlenmedi? Bu kararı vicdanen, hukuken kabul etmiyoruz. Maalesef kötü ve yanlış bir karar verilmiş oldu. O yüzden tepkiliyiz."

Baba Hakim Demir, kararı kabul etmediklerini ifade ederek, "Zaten baştan beri yanlış kararlar verildi. Sanık Zehra'ya karşı işlediği suçtan dolayı bir gün bile ceza almamıştır. Ben buradan hakim ve savcıya sesleniyorum; Vicdanları rahat mı? Empati yapsınlar. Ben adalet istiyorum. Zehra bir daha gelmez. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zehra Demir ve ailenin adliye dışındaki görüntüsü

Zehra'nın ablasından görüntü

Kalabalığın genel görüntüsü

Avukat Hadi Cin'in açıklamaları

Baba Hakim Demir'in açıklamaları

Kadın Platformu adına konuşan Songül Şarklı'nın açıklamaları

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği adına konuşan Songül Başkaya'nın açıklamaları

Üzülen aileden detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ ANTALYA,

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ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN GÜLTEKİN TOPRAĞA VERİLDİ

ALMANYA'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37) memleketi Ağrı'da, ağıtlar yakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenazeleri birlikte İstanbul'a getirildi. Ardından Gökhan Gültekin'in naaşı uçakla Ağrı'ya gönderildi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda karşılama töreninde Ağrı Halkı imzalı 'İnancımız ve insanlığımız gereği ırkçılığı lanetliyoruz' yazılı pankart taşındı. Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Een, Gültekin'in yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Gültekin'in cenazesi ambulansı ile baba ocağı olan Eleşkirt ilçesinin Tahir Beldesine götürüldü. Bekar olan Gültekin, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından akşam satlerinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gökhan Gültekin'in annesi Hüsniye Sayan'a taziye dileklerini iletti. Çok üzüntü verici bir olay yaşandığını belirten Başkan Sayan, "Avrupa'ya, medeni bir ülkeyiz diyen Almanya'ya yakışmamıştır. Biz burada Alman halkını sorumlu tutmuyoruz, Alman yönetimine sesleniyoruz. Vatandaşlarımız burada doğdu ama orada doydular. Ataları, babaları orada çalıştı Alman halktına hizmet ettiler. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Acımızı kendi içimizde yaşıyoruz. Irkçılığın kimseye faydası yoktur. Ağrı halkı olarak lanetliyoruz" dedi.

SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen (43), saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürdü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanında açılan pankart

-Pankartın görüntüsü

-Başkan Savcı Sayan'ın anneyle yürümesi

-Cenazenin uçaktan indirilerek ambulansa konulması

-Bayrağa sarılı tabutun omuzlarda taşınması

-Cenaze namazı kılınması

-Namaz sonrası tabutun omuzlarda mezarlığa götürülmesi

-Başkan Savcı Sayan'ın konuşması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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ESKİ MİLLETVEKİLİ İRFAN KELEŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21'inci dönem MHP Milletvekili İrfan Keleş (73), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İrfan Keleş'in cenazesi, TBMM'de yapılan törenin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde düzenlenen törene, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri, bürokratlar, Keleş Ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenazesi namazı sonrası Keleş, Sarıbaba Mezarlığ'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

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KAYIP 3 KIZIN ARKADAŞI: İZMİR'E GİTTİKLERİNİ DUYDUM

ISPARTA'da 5 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3'ü de 16 yaşındaki kızların en yakın arkadaşı Arzu Pamuk (16), İzmir'e gittiklerini duyduğunu belirterek, "Endişeli ve tedirginim. Paraları yoktu" dedi.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı. Kızlarının izini süren ve merak eden anneleri ise bir televizyon programına çıkarak kızlarının kaybolmadan önce plan yaptıklarını söyledi. WhatsApp üzerinden yapılan konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Kayboldukları gün okula gitmedikleri de ortaya çıkan 3 kızın, ilk Denizli'de görüntülendikleri tespit edildi. Isparta, Denizli, Aydın ve İzmir il emniyet müdürlükleri kızların bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

MUHTARLAR DA ARIYOR

Genç kızların oturduğu mahallelerin muhtarları da arama çalışmalarına katıldı. Isparta Muhtarlar Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi, kızların maddi durumunun iyi olduğunu, ailelerinin herhangi bir yardım aldığı yönünde muhtarlıklarda kayıt olmadığını söyledi. Kızların bir an önce bulunması için muhtarlıklara bildiri gönderdiklerini ve il emniyet müdürlüğüyle ortak çalışma yürüttüklerini aktaran muhtar Büyükleblebi, endişeli olduklarını ve merak ettiklerini söyledi.

Kayıp kızlardan Buse Aydoğan'ın ikamet ettiği mahallenin muhtarı Adem Şamlı ise Aydoğan'ın ailesini yakından tanıdığını ve bilinen bir sorunları olmadığını söyledi. Anne Hatice Aydoğan'ın bir okulda hizmetli olarak çalıştığını ve duruma çok üzüldüklerini kaydeden muhtar Şamlı, "Biz de takip ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. En kısa sürede inşallah evlerine dönerler. Aileyle görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onlar da kızlarını çok seviyor ve üzgünler. Sanırım arkadaş çevresinden kaynaklanan bir durum" dedi.

EN YAKIN ARKADAŞI ANLATTI

Kayıp kızlardan Tuana'nın ortaokuldan arkadaşı Arzu Pamuk, en son kayıp 3'lü ile geçen çarşamba günü bir kafede buluştuklarını söyledi. Kızlarla birçok ortak arkadaşları olduğunu söyleyen Pamuk, "En son Endüstri Meslek Lisesi'nin oradalarmış. Bir daha hiç görmedik. Yazdım, aradım ama ulaşamadım. Yakındık, her şeyini bana anlatırlardı. İzmir'i merak ediyorlar ve onun için gidiyorlar. En son İzmir'e gittikleri yönünde bir bilgi geldi ama detay yok. İçlerinde en çok Tuana ile yakındım. Sosyal medya hesapları aktif değil. Korkuyorum ve tedirginim, yanlarında para da yok. Otostop çekerek gidiyorlar" diye konuştu.

EN SON PAYLAŞIMI 14 ŞUBAT

Tuana Yıldız'ın açık olan sosyal medya hesabından en son paylaşımının 14 Şubat tarihinde olduğu, elinde çiçekle bir fotoğraf paylaştığı görüldü. 'Çiçeği yok dedirtmem' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda 'Kızım dönün evinize aileniz perişan', 'Bu kızlar kayıp, gören polise haber versin', 'İzmir'deyseniz haber verin, bende kalın dışarıda dilenmeyin', 'Umarım kısa sürede bulunurlar' şeklinde yorumlar yapıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kayıp kızlardan tuananın sosyal medya hesabından görüntü

Tuanannın yakın arkadaşı Arzu pamuk ile röp

Muhtarlar odası başkanı Gökhan Büyükleblebi ile röp

Mahalle muhtarı Adem Şamlı ile röp.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR - Ali ÇEVİKBAŞ - Emrah GÜL/ ANTALYA,

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MARKET HIRSIZLIĞINA İKİNCİ TUTUKLAMA

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) önceki gün tutuklanmasının ardından, hırsızlığa yardımcı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Ender Yörük (30) de tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde 21 Şubat'ta jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine paranın yarısı evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı. JASAT'ın yaptığı araştırmada, tutuklanan Gülhan'ın suç ortağı olduğu ve kasadan çalınan 40 bin lira paylaştığı bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı. JASAT ekibi, Gülhan'la birlikte hırsızlık olayına karışan Ender Yörük'ü de dün yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Ender tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınan Ender Yörük'ün adliyeden çıkarılması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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OTOMOBİLİN ÖNÜNE ATLAYARAK İNTİHARA KALKIŞTI

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu bir genç hareket halindeki bir otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı. Otomobilin çapmasıyla ağır yaralanan genç, tedavi altına alındı.

Olay, pazartesi gecesi 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile konuşan Suriye uyruklu 22 yaşında ismi öğrenilemeyen genç, aniden yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne atladı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinde belinde kırık olduğu saptanan ve hayati tehlikesi bulunan gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesaplarında intihara teşebbüs eden gencin yoldan geçen lüks aracın önüne bilinçli olarak atlayarak bu şekilde para almaya çalıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu gencin özel nedenlerinden dolayı aracın önüne atlayarak intihara teşebbüs ettiği ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep'te bir gencin kendisini yoldan otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak, yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olay 24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana gelmiştir. Olay münferit bir vakadır. Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup, belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yatmaktadır ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. İntihara teşebbüs eden kişi daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suriyeli iki gencin yol kenarında konuşması

Suriyeli gencin yola atlaması

Suriyelinin otomobilin altında kalması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP,

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İYİ PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI KAYA'YA İKİNCİ KEZ İCRA ŞOKU

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam otomobilinden sonra makam odasına da icra geldi. Makam koltuğu, masası ve içerideki eşyaları haczetmeye gelen icra memurları tutanak tutup, ayrıldı.

İncirliova Belediyesinde 2014 yılında işten çıkartılan 96 kişi, Belediyeden alacakları için Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı kazanan işçiler, avukatları aracılığıyla icra işlemi başlattı. 2019 yılı mart ayındaki son yerel seçimde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'nın, 09 UC 001 plakalı makam aracına geçen 30 Eylül'de 96 işçinin toplam 1 milyon 500 bin lira olan alacağı nedeniyle icra konuldu. İcra memurları belediye önündeki makam aracını almaya geldiğinde Belediye personeli iş makineleriyle makam aracının etrafını kapattı ardından aracı başka bir yere götürdü. Belediye, alacaklıların avukatına haftalık 25 bin lira olmak üzere toplamda 400 bin lira ödediğini açıkladı ancak geriye kalan 1 milyon 100 bin lira için icra işlemleri devam etti.

BİR İCRA DA MAKAM ODASINA

İşçilerin avukatı dün icra memurları İncirliova Belediyesi'ne geldi. Zabıta ekiplerinin kullandığı 09 UH 001 plakalı otomobili götürmek istedi. Ancak, Belediye görevlileri otomobili vermeyip, başka bir yere kaçırdı. İcra memurları daha sonra polis eşliğinde makam odasına icra işlemi için geldi. Meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediyenin avukatı Demet Rincap icra memurlarını karşıladı. İcra memurları makam koltuğu, masa, televizyon ve diğer eşyaları icra işlemiyle götürmek istedi. Ancak daha sonra kamu hizmeti verildiği için sadece tutanak tutmakla yetinip, Belediyeden ayrıldı.

'HER HAFTA ÖDEME YAPIYORUZ'

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunana İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Göreve geldiğimiz günden beri borçlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. 2014 yılında işten çıkarılan 96 işçinin alacakları nedeniyle bugün önce zabıta otomobiline icra için gelindi. Ancak otomobili bulamayınca makam odasına icra işlemi yapmak istediler. Bizim, makam odasına saygımız var. Biz buraya makam için gelmedik. Benim en çok üzüldüğüm konu, İncirliova halkını itibarsızlaştırmak için yapılan bir çalışma olmasıdır. Göreve geldiğim günden bu yana kadar avukata 400 bin lira para ödedim. Yaptığımız tasarruflarla her hafta 25 bin lira ödeme yaptık. Bizden önceki Belediye Başkanı, Belediye'ye ait 20 milyon liralık taşınmazı satıp, İncirliova'yı borç batağına bırakmış gitmiş. İşçinin ve memurun maaşlarını bile zor ödüyoruz. İncirliova halkına yapılan bu saygısızlığı üzüntüyle karşılıyorum. Yaptıranlara yazıklar olsun. Tasarruf yaparak şu ana kadar 10 milyon borç ödedim. Yakında kimlere borç ödediğimin listesini belediyenin önüne asacağım. İcra memurları makamı boşaltmaya gelmişler. 'Boşaltabileceklerin söyledim. Ancak, tutanak tutup, boşaltamadan gittiler. Olsa tamamını ödeyeceğiz ama paramız yok. Taşınmaz satabilirsek borcu ancak ödeyebileceğiz. İşçilerin avukatı iyi niyetli değil eğer iyi niyetli olsa hiç sıkıntı olmayacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İcra memurlarının belediyeye gelmesi

-Makam odasında işlem yapmasından görüntü

-Belediyeden görüntü

-İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın konuşmasından görüntü

-Makam koltuğu ve masadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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KARAMOLLAOĞLU: 28 ŞUBAT, TÜRK TARİHİNE GEÇEN KARA BİR LEKEDİR

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama' adlı programda yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecine değinerek, "28 Şubat, Türk tarihine geçen kara bir lekedir. 28 Şubat'ı yapanlar bile 28 Şubat'ı yapmış olmaktan büyük üzüntü duydular, eminim." dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen 'Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama' adlı programa katıldı. Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatını anlatan Karamollaoğlu, Erbakan'ın başbakan olduktan sonra 28 Şubat sürecinin gerçekleştiğini hatırlattı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"28 Şubat, Türk tarihine geçen kara bir lekedir. 28 Şubat'ı yapanlar bile 28 Şubat'ı yapmış olmaktan büyük üzüntü duydular, eminim. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sonradan anlaşıldı ki 28 Şubat, Erbakan hocamızın önünü kesmeye mahsus en ciddi hareketlerden bir tanesidir. Sonra Fazilet kuruldu, arkasından Fazilet de kapatıldı. Düşünün peş peşe, hiçbir icraat yapmadan. Parti bölündü. Bu bir proje. Kendiliğinden olmuyor. Dışarıda planlanıyor. Yeni gelen arkadaşlar hepimiz biliyoruz kendi ifadeleriyle milli görüş gömleğini çıkardılar. "

MUHALEFET, İKTİDARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR

Muhalefetin iktidarın en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Muhalefet bazen zannedilir ki baş belasıdır. Değil arkadaş ya, muhalefet iktidarın en büyük destekçisidir. Eğer iktidar muhalefetin tenkitlerine kulak kabartma becerisini gösterirse... Tenkit ediyor. O da tenkit ederken evet sunni gündemler oluşabilir ama, onu da iktidar halledecek şu söyledikleri doğru, şu doğru söylediği laf salatası. Ama doğru söylenenden de elbette ders almak mecburiyetinde. Yoksa bu ülke ayağa kalkamaz. Yoksa bu ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Şimdi insanlar birbirinin hasmı haline geldi. Sen falanca partilisin elini sıkmam. Adama bak, caminin içinde elini sıkmam diyor. Senin peygamberin sana emrediyor, elini uzatanın elini sıkmak mecburiyetindesin." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karamollaoğlu'ndan detay

Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/ KONYA,

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KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ'NİN DEPREMDE ZARAR GÖREN HİZMET BİNASI TAŞINIYOR

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binasının, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde kolon ve duvarlarında çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Belediye hizmet binasının geçici olarak taşınacağı ve Belediye Düğün Salonu'nda hizmet vereceği bildirildi.

AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 1984 ile 1986 yılları arasında yapılan Kırkağaç Belediye Hizmet Binası'nın geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Akhisar ve Kırkağaç'taki depremlerde hasar gördüğünü söyledi. 2009 yılında göreve geldiğinde binanın sağlam olup, olmadığının tespiti için karo testi yapıldığını hatırlatan Başkan Gedüz, "Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Belediye binasındaki incelemede düşük beton değerleri çıkması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne performans analizi yaptırıldı. Analizde de dahil olmak üzere güçlendirmenin yeterli olmayacağı sonucu çıktı. 2014 yılında Manisa'nın büyükşehir olmasının ardından yeni belediye binası yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik. Büyük meydan alanımız var, bu alana Büyükşehir Belediyesi ile hizmet binası yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu süre içinde belediye binamızda herhangi bir sıkıntımız yoktu, kullanmaya devam ettik. Ancak, geçen 22 Ocak'taki Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde yaşanan depremlerden sonra belediye binamızın yorulduğunu, çatlakların arttığını gördük. Bunun üzerine de geçen hafta Kaymakamlığımıza binamızın taşınması için müracaatta bulunduk. Ancak yazışma uzun sürdü. Son depremde belediye binamızın bodrum katındaki kolonun patlaması ve ağır hasar olması nedeniyle acil bir şekilde Valimize durumu ilettik Valimiz de taşınmanın uygun olacağını söyledi" dedi.

Başkan Gedüz, dün itibari ile Belediye Hizmet binasını Belediye Düğün Salonu'na taşımaya başladıklarını belirtip, "Arkadaşımız, taşınacağımız binada gerekli düzenlemeleri yaptı. Artık mevcut binada durmamızın her zaman tehlikeli olacağını gördüğümüz için hem vatandaşımız hem de çalışan personelimizin zarar görmemesi için görevimize Belediye Düğün Salonu'muzda devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Depremde zarar gören belediye hizmet binasının görüntüsü

-Belediye hizmet binasının taşınmasından görüntü

-AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile röp.

-DHA muhabiri Erdinç ALKAN'ın anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ(Manisa),

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KELEBEKLER VADİSİ'NDE MAHSUR KALAN OĞLAĞI AKUT KURTARDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin 350 metre yüksekliğindeki sarp yamacında Coşkun Aykırı'ya ait oğlak, mahsur kaldı. Durumu fark eden Aykırı'nın yardım istemesi üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi bölgeye geldi. Halat yardımıyla uçuruma 30 metre sarkan ekipler, mahsur kalan oğlağa ulaştı. AKUT gönüllüsü, yakalayıp sırtına bağladığı oğlağı uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kurtarılan oğlak, sahibi Aykırı'ya teslim edildi. Bol bol su içen oğlağın yaklaşık 10 gündür kayalıkta mahsur olduğunu anlatan Aykırı, AKUT ekibine teşekkür etti. Oğlağı kendi imkanlarıyla kurtarmasının imkansız olduğunu vurgulayan Aykırı, "Oğlak günlerdir hem aç, hem susuz. Kurtarılmasaydı yakında ölürdü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AKUT ekibinin bölgeye yürümesi

-Ekiplerin iniş istasyonu kurması

-Oğlağın uçurumdan çıkarılması

-Coşkun Aykırı ile röportaj

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE(Muğla),

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PARA CEZASI ÖDENİNCE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

AKSARAY'da 7 katlı binanın çatısına çıkıp, borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledikten sonra namaz kılan Hasan İnan'ın (25), borcunun ödenmesi için bir vatandaş polis ekiplerine 3 bin lira verdi. Bir polis memuru da para cezası olduğu öğrenilen borcu ödeyip, dekontu İnan'a getirdi. Çatıdan inen İnan'ın farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısına dün saat 12.00 sıralarında çıkan Hasan İnan, intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İnan'ın atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Yaklaşık 3 saat çatıda gezinen Hasan İnan, bir ara namaz kıldı. Daha sonra da elindeki demirle kendine zarar vermeye çalıştı. İnan, borcu olduğunu, ödendiği takdirde ineceğini söyledi. Bunun üzerine çevredekilerden biri, polise, 3 bin lira verip borcun ödenmesini sağladı. Para cezası olduğu öğrenilen borcun ödendiğine dair banka dekontunu gören İnan, intihar teşebbüsünden vazgeçti.

Farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkan İnan, gazetecilere, "Para cezamı ödeyen ağabeye teşekkür ederim. Ben Ankara Açık Cezaevi'nden çıkmıştım. Birçok para cezam vardı. Allah ondan razı olsunö dedi. 'İnan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatıda namaz kılması

-Çatıdan ve İnan'dan detay

-İnan'ın aşağı indirilmesi

-Röportajlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

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40 METREDEN ÇİVİLEME DENİZE BÖYLE ATLADI

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

Konyaaltı Varyantları'na kıyısı bulunan 40 metrelik falezin uç kısmına, dün öğle saatlerinde gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, kıyafetleriyle birlikte kendini denize bıraktı. Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen adı öğrenilemeyen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi. Bu kişinin denize düştükten sonra ellerini havaya kaldırmasıyla arkadaşları alkışladı. 'antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 40 metre yüksekten ölüme meydan okurcasına atlaması şaşkınlığa neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kıyafetli gencin falezlerde

Geriye doğru gerilmesi ve atlaması

Denize düşmesi

Suyun içinde görüntüleri

HABER -KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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İNGİLİZ ÖĞRETMEN, AYVALIK'I ESKİ EŞYALARA RESMETTİ

BALIKESİR Ayvalık'ta İngilizce öğretmeni Jonathan Smith, tuvaller ile eski eşyaların üzerine ilçenin doğal ve mimari güzelliklerinin resimlerini yaptı.

Çocuk yaştan itibaren resim eğitimi alan ve İngiltere'den gelip yerleştiği İzmir'de İngilizce öğretmenliği yapan Jonathan Smith, Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 'Jonathan's Ayvalık' adını verdiği ikinci kişisel sergisini açtı. Smith, resimlerini tuvallerin yanı sıra eski ahşap eşyaların üzerine yaptı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Jonathan Smith, "20 yıl önce Ayvalık Sakarya Mahallesi'nden ev aldım. Her yaz Ayvalık'a geliyorum. Ayvalık'ın her köşesi tablo gibi. Boş vakitlerimde resim yapmaya çalışıyorum. Akrilik, kara kalem ve mürekkeple Ayvalık'ı çalıştım. Bazen dekoratif eşyalar üzerine yapıyorum. Mesela masa, sandalye, eski tahtalar. Bu şekilde çalışmayı çok seviyorum. Dekoratif ve kullanabilir tablolar ortaya çıkıyor. Konum hep Ayvalık; sokakları, kedileri, zeytini" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sergiden genel ve detay görüntüler

-Jonathan Smith röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir),

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KADINLAR 'CİCİM DOKUMA' TEKNİĞİ İLE İPLİKTEN KİLİM ÜRETİYOR

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniğiyle ipliği dokuyarak, kilim, atkı ve fular üretiyor.

Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından 2 yıl önce 'cicim dokuma sanatı kursu' açıldı. Halen devam eden kursa katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniği ile ipleri dokuyarak kilim, atkı ve fular üretiyor. Hem meslek öğrenen kadınlar, ürettikleri ürünleri de satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 455 kursta 7 bin 861 kursiyere şimdiye kadar hizmet verdiklerini, kurslardan birinin de Yozgat yöresine ait 'cicim dokuma sanatı kursu' olduğunu söyledi. Yücesoy, kursa katılan kadınların boş zamanlarını değerlendiğini ve küçük de olsa ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti. Kurs usta öğreticisi Aynur Caner de, kursta, kilim, kumaş, keten ve ipek dokuma yaptıklarını belirterek, "Yozgat yöresine ait ancak uzun yıllardır yapılmadığı için unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatını tekrar canlandırmak istiyoruz. Kursiyerimiz dokuma üzerine bütün ürünleri yapabiliyor. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyor, hem de aldıkları siparişlerle bir gelir elde ediyor. Ayrıca evlerinde bulunan atık ipleri de burada değerlendirmiş oluyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dokuma tezgahlarında çalışan kadınlar

-Dokuma işinden detay

-Tezgahlardan görüntü

-Dokunan ürünler

-Kursiyerlerin konuşması

-Kurs usta öğreticisi Aynur Caner'in konuşması

-Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

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İKİ KADINDAN 600 ESERLİK KARMA SERGİ

MARMARİS'te, ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, 'kadın dayanışması' temalı el sanatları ve karma resim sergisi açtı. Organik malzemelerden oluşan bez bebekler, deri ve boncuk- taşlardan yapılmış takılar ve yağlı boya resimlerden oluşan 600 eser, ilgi gördü.

Ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, Marmaris Kültür Merkezi'nde karma sergi açtı. Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam tarafından açılan sergide tamamen organik malzemelerden oluşan el yapımı bez bebek ve oyuncaklar, deri, taş ve boncuklardan yapılmış kolye, yüzük ve takılar, deri-bez el para cüzdanları yanı sıra yağlı boya resimleri sergilendi. Sergilenen 600 esere yoğun ilgi gösterildi.

Çocuğunun kronik astım hastalığı nedeniyle el sanatlarına yöneldiğini söyleyen Demet Şen, "Çocuğumun astım alerjisi olduğu için her oyuncağı alamıyorduk. Buna bir çözüm için yüzde yüz doğal malzemelerden oluşan bez oyuncaklar yapmayı öğrendim. Dikiş ve örgü işlerini sevdiğim için öğrenmem zor olmadı. Hem çocuğuma hem de bu tür hastalıklara sahip olan çocuklara yönelik doğal oyuncaklar yaptım" dedi.

Ressam Güner Şenol ise "Beş yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Üç defa kişisel resim sergim oldu. İlk defa kadın arkadaşımla dayanışma içinde ortak karma sergi açtık. Amacımız, kadın dayanışmasını sergilemekti. Bu hedefimize de ulaştık" diye konuştu.

Cuma gününe kadar açık kalacak sergide ürünler, 20 ile 300 TL arasında satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karma sergideki kalabalıktan görüntü

-Sergilenen eserlerden görüntü

-Ressam Güner Şenol ve Demet Şen ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

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KAR ALTINDAKİ NEMRUT DAĞI'NI LADILAR

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nı iki doğa tutkunu tarafından görüntülendi.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'na zorlu tırmanışın ardından Süleyman Özdüzen ve Cengil Aslan, kar altındaki devasa heykelleri görüntüledi.

Kar altındaki devasa heykelleri görüntüleyen Süleyman Özdüzen," Evet zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye varmak gerçekten çok güzeldi. Devasa heykelleri ilk defa kar altında görüyorum. Tırmanmak zor oldu ama sonunda ise çok güzel ama kar kalınlığın 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda bulunan devasa heykeller ise yoktur. Hepsi kara gömülmüş şekildeydi."dedi.

Nemrut Dağı'nın kış turizmine açılmasını isteyen Cengil Aslan, ise şunları söyledi:

"Mükemmel bir görünüme sahipti. Gerçekten tırmanırken çok zorlandık fakat zirveye ulaşınca buna değdiğini anladım. Kar nedeniyle o devasa heykellerin hiç biri görünmüyor. Nemrut Dağı'ndan bakıldığında çok güzel bir manzara var. Doğa tutkunlarını, dağcıları buraya bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nemrut Dağı

Dağcıların tırmanması

Nemrut Dağı dron ile görüntülenmesi

Dağcıların konuşması

Kar altındaki heykeller görüntülenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,

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