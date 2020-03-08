DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YUNAN ASKERİNİN GÖÇMENLERE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan asker ve polisinin sert müdahalesi gün boyu sürdü. Bir Yunan askerinin tel örgülerin yanına gelip, elindeki uzun namlulu silahla Türkiye tarafına ateş açması kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, elinde silahıyla sınırı ayıran tel örgülerinin yanına gelen Yunan askeri, silahlı Türkiye tarafına doğru ateş açıyor.

Bu arada sınır bölgesinde Yunan asker ve polislerinin müdahalesi gün boyu devam etti. Göçmenler, kendilerine müdahale eden Yunan güvenlik güçlerini taş atarak karşılık verdikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sınırda Yunan askerlerinin müdahalesi

Yaşanan olaylardan detaylar

Sınıra yaklaşan Yunan askeri

Yunan askerinin silahını doğrultup ateş açması

Olaylardan detaylar

Haber-Kamera: Cemal YURTTAŞ/ EDIRNE,

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KAFEDE ÇIKAN YANGIN YANDAKİ BİNALARA SIÇRADI

ÇANAKKALE'de kent merkezinde bir kafede yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın yan tarafından bulunan 2 boş dükkana da sıçradı. Yangında güçlükle söndürülürken, 2 boş dükkan, 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü.

Çanakkale'de öğleden sonra Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören iş yeri sahipleri itfaiye ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yangın sırasında olası bir patlamaya karşı güvenlik çemberi oluşturarak, çevredekilerin yangın bölgesine yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği sırada iş yeri sahipleri, ekiplere geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi. Polis ekipleri, iş yeri sahiplerini olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangın kafenin yan tarafında bulunan 2 boş dükkana da sıçradı. Yangın sırasında kafe ile boş dükkanların üstünde bulunan 2 metruk bina ile 2 apartman zarar gördü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan işyerlerinden ve yangından görüntüler

-Yangından detay görüntüler

-İşyeri sahiplerinin itfaiye ekiplerine tepki göstermesinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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SEYDİŞEHİR'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Kavalcı (30) yönetimindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen Durmuş Ali Karalı'nın (26) kullandığı 42 BFS 62 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kavalcı'nın kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Karalı'nın idaresindeki otomobil ise devrildi. Kazada sürücü İsmail Kavalcı olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Erkan Doğru (33) ile diğer sürücü Durmuş Karalı ve yanındaki Hacer Sude Acar (8), Sadegül Karalı (20), Abdullah Acar (5), Esra Acar (28), Bekir Karalı (51), Murat Karatosun (27), Ayşe Karalı (49) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ KONYA,

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AYDIN'DA, OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Musa Çelik (53) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu üzerinde Uğur Soğutma kavşağının 500 metre ilerisinde meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine giden Emin A. (18) yönetimindeki 41 TT 244 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Musa Çelik'in kullandığı 09 R 5857 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirerek kazaya karışan otomobile saldırdı. Olay yerine gelen çok sayıda takviye polis ekibi Çelik'in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Otomobil sürücüsü Emin A. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay görüntüler

-Kazaya karışan otomobilden görüntüler

-Motosikletten görüntüler

-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünden görüntüler

-Kaza bölgesine gelen ölen şahsın yakınlarından görüntüler

-Mahalle sakinlerinden detay görüntüler.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANS KAZA YAPTI: 4 YARALI

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta diğerleri sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 11.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 19 UC 595 plakalı otomobil, Hayrettin Çakmak (25) yönetimindeki 09 HG 791 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta Mehmet Kaymakçı (55), ambulans şoförü Hayrettin Çakmak (25), sağlık görevlileri Pelin Tok (30) ve Eylem Asli Eren (36) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çağrılan sağlık ekiplerince, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Kazaya karışan ambulanstan görüntü

Kazaya karışan otomobilden görüntü

Kaza bölgesinde polis ekiplerinin incelemelerinden görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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TEM YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: OTOMOBİL UÇTU, TIR ASILI KALDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğünde 3 otomobil ve 2 TIR çarpıştı. Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı uçarken, TIR'lardan biri de viyadüklerin arasında kalırken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Hamzadere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIK 367 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 34 JD 3848 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridinde ilerleyen İbrahim Güney idaresindeki 34 UEG 19 plakalı TIR'a çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, 2 viyadük arasındaki boşluğa düşerek burada asılı kaldı. Arkadan gelen 43 SC 808 plakalı TIR, ise viyadüklerin arasına düşen TIR'a çarpmamak için manevra yaparak 34 AIK 367 plakalı otomobile çarparak durabildi. En arkadaki Sedat Yıldız idaresindeki 34 PN 3356 plakalı otomobil ise, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak 2 viyadüğün arasından yolun altındaki toprak alana düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, viyadüklerin arasından düşen otomobilde bulunanları çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkardı. Yaralanan sürücü Sedat Yıldız ile araçtaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Viyadüklerin arasına sıkışan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, aracından kendi imkanları ile çıkarken, 34 AIK 367 plakalı otomobil içerisindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü İbrahim Güney, "Orta şeritten geliyordum. Bir otomobil de sağımda gidiyordu. En öndeki araç, benim yanımdaki aracı sağdan makaslamaya çalıştı. Yanımdaki araç ona çarpmamak için kendisini sola atınca bu sefer bana çarptı. Bana çarpınca da benim araç kontrolden çıkıp yoldan çıktı. Arkamdan gelen bir araba da aşağı uçmuş, 5 tane yaralı varmış. Ben de kendi çabalarımla çıktım araçtan. Kim neye vurdu, nasıl vurdu hiç anlamadım. Cehennem alanına döndü burası." dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi ve kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla alınmasının ardından, yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Sol şerit viyadüklerin arasına sıkışan TIR'ı kurtarmak için vinç getirilecek olması sebebiyle trafiğe kapalı tutuluyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Viyadükten düşen otomobil

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

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Viyadük altından görüntüler(1.33'e kadar whatsapptan gelen görüntü)

Viyadük üzerinden görüntüler

Kazaya karışan araçların görüntüleri

Viyadükler arasında asılı kalan TIR'ın görüntüsü

Asılı kalan TIR sürücüsü İbrahim Güney ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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ÇOCUKLARIN OYUN PARKINDAKİ KAVGASINA AİLELERİ KATILDI: 7 YARALI

DÜZCE'de, çocukların oyun parkındaki kavgasının ardından ailelerinin de katıldığı kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 4'ü kadın 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Düzce Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar, oyun alanında kavga etti. Çocukların kavgasına büyükleri de dahil olunca taşlı sopalı kavga çıktı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin araya girmesi ile kavga sonlandırıldı. Dün öğle saatlerinde tekrar tartışma yaşanınca Okan K. evinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kavgada 4'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis, Okan K.'yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın yaşandığı mahalleden görüntü

Yaralı yakınının gazetecilere tepki göstermesi ve yaralıyı ambulansta tutmaya çalışması detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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SAMSUN'DA YAN BAKMA KAVGASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ VURDU

SAMSUN'da Burak A. (27) yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Orhan Kuruoğlu'nu (24), tabanca ile ayağından vurarak yaraladı.

Olay, dün saat 15: 30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Kuruoğlu trafiğin durduğu sırada yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan bir grupla yan bakma meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Burak A., park halindeki aracından aldığı tabancısı ile Orhan Kuruoğlu'na ateş etti. Kurtoğlu, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kuruoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaya olarak kaçan şüpheli Burak A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Ambulansın gidişi

-Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

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'KADIN MÜŞTERİLERE BAKTIN' KAVGASI VE CİNAYET GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

*- Kamera görüntülerinde masada oturarak tartışan Ziya Selçuk ve Yakup İskender ayağa kalkıp birbirlerine saldırıyor.

*- Araya girenlere rağmen kameraya yansıyan görüntülerde Selçuk bıçaklanıp yere düşüyor.

ANTALYA Kaleçi'nde kadın müşterilerini rahatsız ettiği iddiasıyla tartışan ve iki komşu restorancından birinin ölümüyle sonuçlanan kavga ve cinayet anının görüntülerine Demirören Haber Ajansı ulaştı.

Olay, 5 Mart günü sabaha karşı 04.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana gelmişti. Olayda restoran sahibi Yakup İskender, iki kadın müşterisini rahatsız ettikleri iddiasıyla komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk, M.K., A.K., O.K. ve K.B. ile tartıştı. İki komşu restorancı, kadınların gitmesinin ardından aynı masada tartışmaya devam etti.

Sokağı gören güvenlik kamerası kayıtlarına Demirören Haber Ajansı ulaştı. Görüntülerde iki kişi önce masada sohbet ediyor. Tartışma büyüyünce Ziya Selçuk ayağa kalkıyor. Araya diğerleri girmeye çalışsa da tartışma durmuyor. Tartışma kavgaya dönüşmesinin ardından Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'in üzerine yürüyor. Güvenlik kamerasına an bean yansıyan olayda kendini tutan birine kafa atan Ziya Selçuk, İskender ile tartışmasını sürdürüyor.

Farklı bir kameranın açısında ise İskender, elinde ekmek bıçağını Ziya Selçuk'a sapladığı görülüyor.

Yaşanan karmaşa sonrası İskender kaçarken, Ziya Selçuk sendelip yere düşüyor. Ortaya çıkan bu görüntüler dava dosyasına delil olarak sunulacak. Selçuk, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiriken, olay yerinden kaçan Yakup İskender, Atatürk Caddesi'nde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan evli ve 1 kız çocuk babası Ziya Selçuk'un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Cinayet zanlısı Yakup İskender ve Ziya Selçuk'un masada tartışma görüntüleri

Grubun ayakta tartışmaya devam etmesi

Selçuk'un ayırmaya çalışan birine kafa atması

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(İKİNCİ KAMERA AÇISI)

İskender'in elindeki bıçakla Selcuk'a doğru hamle yapması

Selçuk'un yere düştesi

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Cinayet zanlısı İskender'in emniyet müdürlüğünden çıkartılıp, adliyeye sevk edilmesi

Emniyet dış plan

Olayın olduğu restorandan dış plan

Ölen Ziya Selçuk'un opak fotoğrafı

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)

AİLE SAYISI 120'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı,187'nci günde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2018'de kaybolan oğulları Hasan (22) için gelen Fikriye-Zeynel Kılıç çiftinin de katılmasıyla 120'ye yükseldi.

'HDP'DEN BAŞKASI KANDIRAMAZ'

2 yıl önce oğlu Hasan'ın okulu tatil olmasına rağmen Şanlıurfa'ya gelmemesi üzerine Van'a gittiğini belirten Zeynel Kılıç, "Mektup bırakmış gideceğine dair. Emniyete gittik. Emniyete şikayette bulundum. Oğlum yok dedim. Oğlumu HDP'den başkası kandıramaz. HDP'den oğlumu istiyorum. Nasıl götürdülerse öyle getirsinler. 2 yıldır yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Yarı ölü yaşıyoruz. Evde huzur yok. Yemek yediğim zaman acaba oğlum yiyor mu yemiyor mu? Bilemiyorum. Sağız ama ölü gibi yaşıyoruz. Hasan, sesimi duyuyorsan gel. Devletten korkma. Yeter ki sen gel. Ben senin arkandayım. Milletin ne diyeceği hiç umurumda da değil. Çünkü o acıyı yaşayan benim" dedi.

'İLK GÖZ AĞRIMDI'

Hasan Kılıç'ın annesi Fikriye Kılıç da oğlunu çök özlediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Oğlumu arıyorum. Gelmesini istiyorum. HDP'den başkası götürmez. Götürdükleri gibi getirsinler. Huzurumuz yok. Oğlum her neredeysen gel. İlk göz ağrımsın. Seni çok özledim oğlum. Bu acıya dayanamıyorum. Gece gündüz babanla ağlıyoruz. Bizim servetimiz önce Allah sonra sizlerdiniz. Ben seni okutmak için gönderdim. Sesimi duyuyorsan gel oğlum. Yeter artık acılarımıza son ver. Allah hiç kimseye yaşatmasın evlat acısını. Herkesin ailesine dönmesini istiyorum. Bu acıyı biz yaşıyoruz kimse değil. HDP'liler kendi çocuklarını göndersin bizimkilerini değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden detay

Zeynel Kılıç'ın konuşması

Fikriye Kılıç'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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SURİYE'DEKİ ÜSLERE OBÜS SEVKİYATI

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerine obüs sevkiyatı yapıldı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı sınıra sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar polis eskortluğunda İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na getirildi. Obüslerin daha sonra Suriye'nin İdlib kentindeki TSK'ya ait üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İslahiye karayolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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İGA CEO'SU SAMSUNLU: KORONAVİRÜS NEDENİYLE DOLULUK ORANLARINDA YÜZDE 4- 5 AZALMA VAR

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. Dolayısı ile doluluk oranlarında da yüzde 4- 5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, Antalya'da Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tarafından düzenlenen TÜGİK 2020 konferansına konuşmacı olarak katıldı.

'DÜNYADA YAKLAŞIK 4,5 MİLYAR İNSAN SEYAHAT EDİYOR'

Havacılığın, dünyanın savunma gücü en yüksek sektör olduğuna işaret eden İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, şöyle devam etti:

"Bu sektör her sene yüzde 4-5 büyür. En büyük krizlerin olduğu 12 Eylül döneminde bile yolcu sayısı bir miktar aşağı geldi sonra hızlanarak devam etti. Önümüzdeki 20 yılda, dünyada 20 bin tane yolcu uçağı var, bu sayı 40 bin olacak. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar insan seyahat ediyor. Bu sayı 2 katına çıkacak. Orta gelir grubu dünya nüfusunun yüzde 40'ı. Orta gelir grubu önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40'tan 56'ya çıkacak. Sayı büyüdükçe bu uçakları indirecek havalimanlarına ihtiyaç var."

'COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ'

İstanbul coğrafi konumu nedeniyle aktarma limanı olma potansiyeli taşıdığını belirten Samsunlu, "Coğrafya bizim kaderimiz. İstanbul'un 3 saat uçuş mesafesinde 60 tane ülke, 120 tane havalimanı var. Biz buralardan İstanbul'a yolcuları taşıyoruz. Buradan da büyük uçaklarla kıtalar arası gönderiyoruz. Dünyada en çok uçan ülke biziz. 126 ülkeye Türkiye'nin bağlantısı var. Bizden sonra bize yakın ilk ülke Fransızlardır ve 90 ülkedir. Bu kadar büyüme kapasitesi bulunan bir sektörde bu kadar büyük bir bayrak taşıyıcınız varsa ve siz bu havalimanını sadece Türkler değil dünya için yapmışsanız o zaman bu havalimanına gerek var. Biz bu havalimanını yapınca Dubai kendi 20 yılda yapacağı yatırım programını kaldırdı. Almanya, Amsterdam, Frankfurt bizim rakibimizdir. Ama arazileri olmadığı için sadece 1 terminal yapabiliyorlar. Bizim burada havalimanı yaptığımız sürede bunlar belki sadece 1 pist ya da terminal yapacaklar. İstanbul bu avantajını kullanırsa, Afrika bu hızla büyümeye devam ederse çok nüfuslu Asya ve Pasifik dünya ekonomisinden daha fazla bir pay aldığı bir dünyada, İstanbul bir sürü insanın aktarma limanı olacaktır ve o nedenle bu yatırım kesinlikle gereklidir" diye konuştu.

'18 HAZİRAN'DA ÜÇÜNCÜ PİSTİ AÇACAĞIZ'

İstanbul Havalimanı'ndaki kalkma zamanı oranlarından bahseden Hüseyin kadri Samsunlu, "Bizim havalimanımızda zamanında kalkma oranı yüzde 80-90 arası. Bu biraz da uçacağınız havalimanına da bağlı. Oralardan gelen uçağın ne zaman bağlantı uçağını yakalayacağı ile ilişkili. Kalkış süreleri uzun doğru ama bizim pistlerimiz havalimanının batı tarafında ama bizim doğu tarafında da kapılarımız var. Ondan dolayı özellikle yurt içi gelen yolcularımız 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabiliyor. Bu da 18 Haziran'da üçüncü pisti açacağız onu açtığımızda bu süreler yaklaşık yarı yarıya düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜZDE 15 KAYIP YAŞADIK'

Korona virüsün İstanbul Havalimanı'nı da etkilediğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, şöyle konuştu:

"Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunlar Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya. Bu ülkelerden İstanbul'a gelen haftalık yolcu sayısı 100 bin kişi. Bu bir etki. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. İnsanlarımız evinden çıkamayacak duruma getirildi. Ondan dolayı doluluk oranlarında da yüzde 4-5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik."

Panelin ardından TÜGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen tarafından Hüseyin Kadri Samsunlu'ya plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu konuşması

Panelde konuşma

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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İDLİB GAZİSİ UZMAN ÇAVUŞ ERSİN YILDIZ: İYİLEŞİNCE GÖREV YERİME GERİ DÖNECEĞİM

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde yaralanan gazi Uzman Çavuş Ersin Yıldız (24), tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine geldi. Kendisini ziyarete gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile sohbet eden Yıldız, "Tekrar kendimi toparlayınca görev yerime, komutanlarım yanına gideceğim" dedi.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Serakib bölgesinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki tedavisinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba evine döndü. Yapılan hava saldırısı sonucu kulaklarında hasar meydana gelen Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Yıldız, sosyal medyada dolaşan şehit sayılarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, devletin açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız, "2017'de askerliğe vatani görevimi yerine getirmek için başladım. Daha sonra uzmanlığa geçtiğimde sahra- sıhhiye eğitimi aldım, ardından da Afrin'e gittim. Oradaki süreç zorluydu. Tekrar Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçtik. Oradan bu harekata girdiğimde hava taarruzu yaşadık. Çok şükür iyiyim. Tekrar kendimi toparlayınca görev yerime, komutanlarım yanına gideceğim. Herkesin duası yetiyor. Kolay değil savaş yaşıyoruz. Herkesin bir mesleği var bizimki de bu. Allah'ın izniyle döneceğim. Hava taarruzu yaşadık, çok şükür karşılık verdik. Sıyrıklar ile atlattık, devlet olarak da Allah'ın izniyle atlatacağız. Devletimizin açıkladığı rakamlardan şüphemiz yok, hepsi doğru. Yalan söylenecek bir durum yok. Biz de öyle gördük. Biz vatandaşlarımızın duaları ile ayakta kaldık, duaları eksik etmeyin. İnancımız sonsuz, herkes sağ olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ziyaretten detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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BAKAN SOYLU ELAZIĞ'DA DEPREM BÖLGESİNDE İNCEMELEDE BULUNDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nın ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte Doğukent ve Kırklar mahallelerinde kurulan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

Konteyner kentteki ziyaretinin ardından Bakan Soylu, daha sonra Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın yerine inşa edilen alanda incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin tamamlamasıyla İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine taziye ziyaretine bulunmak üzere Baskil ilçesine bağlı Karaali köyüne hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Doğukent mahallesi ziyareti

Çocuklarla toplu fotoğraf

Kırklar mahallesi ziyareti

inşaat alanı ziyareti

Şehit ailesi ziyareti

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ORUÇ, MÜLTECİLERİN DRAMINI LARLA ANLATTI

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Saadet Oruç, Avrupa'nın göçmen politikasını eleştirdiği konuşmasında, Yunanistan sınırında denizden karaya çıkarken ağlayan çocuk fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraf en az Aylan bebeğin fotoğrafı kadar içimizi parçalayan fotoğraf oldu" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nca düzenlenen siyaset akademisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seminer salonunda başladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, Avrupa Birliği'nin bugün geldiği noktaya bakıldığında ciddi anlamda milliyetçilik hastalığına yakalanmış ve giderek çöküşe doğru gittiğinin görüldüğünü belirtti. "Türkiye niye hedef alınıyor?" diyen Oruç, şunları söyledi:

"Müslüman bir ülke olduğu için, alternatif olarak ortada durduğu için ve kendi uygulamak istedikleri siyasetlere engel olduğu için. Buradaki önemli aktör, önemli lider Cumhurbaşkanımız olduğu için medya ve iletişim araçları gücünü kullanarak sürekli saldırılara sebep oluyor. Bir de İslamofobi konusu var. Bu kavramı kullanmak istemiyorum. Bu resmen İslam düşmanlığıdır."

MÜLTECİLERİN DRAMINI ANLATTI

Oruç, Yunanistan sınırında denizden karaya çıkarken ağlayan çocuk fotoğrafını gösterdiği konuşmada mültecilerin yaşadığı zorluklarını anlattı. Avrupa'nın göçmen politikasını eleştiren Oruç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuğunuz olsun olmasın anne olun olmayın. Kendine yetemeyen her çocuk bizim sorumluluğumuz altında. Ben şu çocuğun gözlerindeki paniği görünce bir el tutması gerekirken kayaları tutmasını, çığlığını görürken o kadar utandım ki batı medeniyeti adında, buna sebep oldukları için, bu çağda bu görüntü olduğu için. Bu hepimizin durup düşünmesi gereken bir şey. Hükümetimiz göçmen politikası konusunda elinden geleni yaptı. Batı medeniyetinin bu çocukta yaşattığı korku, bu resmi görünce şunu düşündüm, sudan çıkacak ve annesi babası var mı? Annesi ve babası varsa niye onun elini tutamadı. Diyelim oradan çıktı üzerini kurutabildi mi? Karnı acıktı su var mı süt var mı? Üşüdü soba var mı, çadır var mı? Sorular geliyor akla hep. Avrupa'nın göçmen politikası derken bu fotoğraf en az Aylan bebeğin fotoğrafı kadar içimizi parçalayan bir fotoğraf oldu."

Akademi, diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detaylar

-Saadet Oruç'un konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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SAHTE DÖVİZ SATAN SUÇ ÖRGÜTÜNE: 14 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde piyasaya sahte döviz süren örgüte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı suç örgütlerince piyasaya sahte döviz sürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin, sahte dövizleri piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şubeden çıkarılan şüpheliler

Polis aracına bindirilen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

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ANKARA'DA OTOMOBİL DOLANDIRICILARINA 'PAYDOS' OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ANKARA'da, sahiplerine yüksek miktarda kapora vererek satış belgesini aldıkları otomobilleri servise götürme bahanesiyle çalan ve aynı gün içinde başkasına satan çete, polisin 'Pados' operasyonuyla çökertildi. Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çeteyi takibe aldı. 4 çete üyesinin pahalı veya lüks otomobilleri satın almak için yüksek miktarda kapora verdikleri mağdurları kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağladıkları saptandı. Mağdurlarla mesai bitimine yakın saatlerde buluşan çete üyelerinin 'Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim' diyerek satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını belirledi. Çete üyelerinin, kaporasını ödedikleri otomobilleri aynı gün içinde başkasına satarak elden çıkadıkları da anlaşıldı. Başlatılan operasyonda 2 çete üyesi, Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken yakalandı. Selçuk B. ile Hüseyin Ç., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2 şüphelinin yakalanma anı

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: ANKARA,

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DEFİNE ŞANTİYESİ ŞAŞIRTTI

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Efendi köyünde, define için 100 metre derinlikte, 40 metre uzunlukta tünel kazan ve gözaltına 6 kişinin sorgusu sürüyor. Köylüler, çadırda soba yakarak soğuktan korundukları belirlenen şüphelilerin kazı alanında kurduğu şantiyeyi görünce şaşkına döndü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün köy mezarlığının yakınında devriye gezerken, terk edilmiş mandıranın karşısındaki dağın eteğinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D, gözaltına alındı.

ŞANTİYE GİBİ

Şüphelilerin, ilk etapta kepçe ile kazı yaptığı, daha sonra kazma ve küreklerle yerin 100 metre altına indikleri belirlendi. Göçük riskine karşı maden ocaklarında olduğu gibi ahşap direklerle tahkimat kurarak tünel açan şüphelilerin, ahşap merdivenle aşağıya inip, mezarlığın altına doğru da 40 metre ilerledikeri saptandı. Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin, yakalanmamak için hava karardıktan sonra çalıştığı, soğuktan korunmak için de çadır kurdukları ve burada soba yaktıkları belirlendi. Uzaktan bakıldığında dağın eteğinde oyuk alanda fark edilmeyen şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

'ŞAŞKINA DÖNDÜK'

Köy sakinlerinden Adem Duru, kazı yapılan alanı görünce şaşkına döndüklerini söyledi. Duru, "Biz açıkçası şaşırdık. Burdan gelip geçerken hiç dikkat etmiyorduk, olayı jandarmadan öğrendik. Bu bölgede kral mezarlarının olduğu söyleniyordu. Bu söylenti, bu kazıyla doğrulanmış oldu. Jandarma ekipleri ihbar üzerine gerekeni yapmış, açıkçası şaşkınız" diye konuştu.

Öte yandan kaçak kazı yaparken gözlatına alınan kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir anonsu

-Kazı alanı

-Tünel

-Çadır ve soba

-Kazı platformu

-Köy sakinleri ile röp.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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MUĞLA'DA 7 ŞİDDETİNDEN BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR

MUĞLA'da, deprem çalıştayında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, ildeki en büyük depremin 7 büyüklüğünde olabileceğini belirterek, "Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da tarım, maden ve orman çalıştaylarının ardından son günlerde ülke gündemini meşgul eden deprem konusunda da çalıştay düzenledi. Türkiye ve dünya genelinde söz sahibi olan ünlü mühendis ve mimarların sunum yaptığı çalıştayda, Muğla'nın fay hatları, deprem jeolojisi, geçmiş depremler ve kentsel dönüşüm konuları konuşuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, ilçe belediye başkanları, siyasiler, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Civelek, çalıştayın depreme karşı bilinçlendirme, hazırlıklı olma ve depremin yıkıcı etkilerinden korunma konusunda büyük katkıları olacağını ifade etti.

'MUĞLA'DA DİKEY DEĞİL, YATAY YAPILAŞMAYA İZİN VERİYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Muğla'daki yapılaşmanın dikey değil, yatay olarak sağlandığını, bu nedenle Bodrum depreminin şehri etkilemediğini söyledi. Gürün, Türkiye nüfusunun yüzde 95'inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını, bu nedenle depremin bir felaket olamaması için ülkenin tüm paydaşlarıyla depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketini, yaptığı araştırmalar sonucu öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür ise, Muğla'da düzenlenen deprem çalıştayında bölgedeki deprem hareketlilikleri hakkında bilgi verdi. Muğla'nın Ege ana graben sisteminin tavan bloğu üzerinde yer aldığını belirten Görür, Muğla'nın kendi fay hatlarının hareketleri dışında Kıbrıs, Balıkesir ve İzmir gibi komşularının fay hareketlerinden de etkilendiğini söyledi. Görür, "Muğla'nın hem kendi depremini üreten fay hatları var hem de komşularının depremini üreten fay hatlarından etkileniyor. Ancak yine de Muğla deprem konusunda şanslı. Çünkü burada en büyük deprem 7 şiddetinde olacaktır. Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa, depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez" dedi.

Çalıştayda ayrıca Japon mimar Yoshinori Morıwakı, Dr. Ebru Harmandar, Prof. Dr. Murat Balamir, Dr. Murat Ersen Aksoy, Mimar Cengiz Bektaş ve Doç Dr. Deniz Ülgen sunumlarını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Salondan genel görüntü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması

Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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SOSYAL DENEYDE KADINA ŞİDDETE VATANDAŞLAR ENGEL OLDU

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla sosyal deney gerçekleştirdi. Senaryo gereği tramvayda eşine şiddet gösteren kişi, vatandaşlar tarafından engellendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla tramvay içinde sosyal deney gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Seçkin Aksu, eşi Nilüfer Aksu ve kızları Alara Aksu sosyal deneye katıldı. Senaryo gereği eşini tramvayda gören kişi, kızının önünde bağırmaya başladı. Daha sonra tepki gösteren vatandaşlara da bağıran erkek oyuncu, tam eşine vurmak için elini kaldırdığı sırada vatandaşlar tarafından engellenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra sosyal deney kapsamında bir oyun oynandığını fark eden vatandaşlar Seçkin Aksu'yu serbest bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle sosyal deneyi gerçekleştiren kadın oyuncu Nilüfer Aksu, "Kadına şiddete dikkat çekmek için böyle bir projeyi canlandırmak istedik. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddetin sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hatırlanmaması gerekiyor. Kadın her zaman kadındır. O yüzden, 'Mutlu Şehir Kocaeli, Mutlu Kadın' projesi adı altında birçok güzel şeylere imza atıldı. Bunun en önemlisi saat 22.00'den sonra kadınların durak haricinde istedikleri yerde otobüslerden inebilmeleridir. Bu tarz projeler arttırılırsa kadınlarımızın çok daha güvende olacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erkek oyuncunun tramvay içerisinde olay çıkarması

Vatandaşların kadına şiddeti engellemesi

Nilüfer Aksu'nun konuşması

Vatandaşlarla röp.

Detay

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),

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DÜŞTÜĞÜ SU KANALINDA DONMAK ÜZEREYKEN SON ANDA KURTARILDI

BOLU'da, sulama kanalına düşerek ayağı kırılan Mehmet Karasu (55), donmak üzereyken, köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın sayesinde kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 204'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Karasu, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Karasu, yaklaşık 20 santimetre su derinliği olan kanaldan ayağı kırıldığı için çıkamadı. Issız alanda yarım saat boyunca suyun içinde feryat eden ve ayağa kalkamayan Karasu'nun bağırışlarını, bu sırada köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın duydu. Bora Aydın, sese doğru gittiğinde sulama kanalında yatan kişiyi gördü ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle Karasu'nun yanına indi. Sedyeye koyulan Karasu yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Soğuk havanın yaşandığı Bolu'da suyun içinde yaklaşık 45 dakika kalan Karasu'nun donmak üzere olduğu görüldü. Karasu, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KÖPEĞİMİ GEZDİRMEYE ÇIKMIŞTIM'

Suya düşen Karasu'yu fark ederek kurtarılmasını sağlayan Bora Aydın, "Bağırıyordu. İtfaiyeye ambulansa haber verdim. Suların içindeydi. Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma

-Sudan görüntüler

-Adamın yatar pozisyondaki durumu

-Bora Aydın ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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KLİNİKTE TEDAVİ GÖREN FINDIK, KURTARILAMADI

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalanan 'Fındık', Ankara'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı olmuştu. Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Fındık, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan Fındık, ölümcül 'distemper'e (gençlik hastalığı) yakalandı.

KURTARILAMADI

Tedavi için 3 haftadır Ankara'da bulunan Fındık, veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Veteriner Yağmur Denli ise Fındık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeye yer verdi:

"Fındık'ın küçük bedeni bu hastalığa daha fazla dayanamadı. Fındık pes etti, 3 haftalık mücadeleyi kaybettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün müdahalelere rağmen Fındık'ı kurtaramadık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fındık'ın veterinerdeki tedavi görüntüleri

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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TÜNELDE MAHSUR KALAN 9 YAVRU KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, annelerinin yaklaşık 1 ay önce yavruladığı tünelde meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 9 yavru köpek, AKUT ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi 806'ncı Sokak yakınındaki boş arazide bulunan 6 metre uzunluğundaki tünelde bir sokak köpeği, yaklaşık 1 ay önce 9 yavru köpek doğurdu. Sokak köpeği, tünelin girişinde dün meydana gelen çökme nedeniyle, yavrularını beslemek için tünele giremedi. Yavrularına ulaşamadığı için tünelin başında uluyan köpeğin sesini, mahalle sakinleri duydu ve itfaiyeye haber verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiyesi de AKUT ekiplerinden destek istedi. Çalışma başlatan ekipler, önce tünelin girişini kepçeyle kazarak genişletti. 2 saat süren çalışmanın ardından 9 yavru köpek de sağlıklı halde tünelden kurtarıldı.

Karton koli içine yerleştirilen yavru köpekler ile anne köpeğe bir mahalle sakini sahip çıktı. Anne köpek, mahalle sakininin evine götürülen yavrularını saatler sonra emzirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurtarma çalışması

Kurtarılan köpekler

Anne köpeğin yavrularını emzirmesi

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/ GÖLBAŞI(Ankara),

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İKİNCİ EL ARAÇ FİYATINDA VE TALEBİNDE ARTIŞ

SAMSUN'da bulunan İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde ikinci el araç alımında yoğunluk yaşanırken araç fiyatlarında ise son 6 ayda yüzde 30-40 artış meydana geldi.

Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış ve ikinci el araçlara olan talepte artış İlkadım ilçesindeki bulunan Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde de yoğunluğa neden oldu. Dün yaklaşık 600 araç satış için siteye giriş yaptı. İkinci el araç fiyatlarında son 6 ayda yüzde 30-40 artış meydana geldiği belirtildi. Sıfır ve ikinci el fiyatları arasındaki farkın giderek azaldığı belirtilirken piyasadaki bu yükseliş hem alıcıları hem de satıcıları memnun etmedi.

'BİR AYDA 10 BİN TL ARTTI'

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Cihat Keskin, ikinci el araç fiyatlarında aylık 5-10 bin TL artış meydana geldiğini belirterek "Vatandaşlar araçlarını internet siteleri üzerinden çok kolay bir şekilde satışa çıkarması fiyatların suni şekilde artmasına neden oldu. İkinci el araçlara yoğun rağbet var. Bir aracın fiyatı bir ayda 10 bin TL artabildi. Yaklaşık 6 aydır bu fiyat artışı devam ediyor, ilgili de sürüyor. Yaz aylarına kadar bunun devam etmesini bekliyoruz. Sıfır araçların piyasaya inmesiyle fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

'6 AYDIR FİYAT DA TALEPTE YÜKSELDİ'

Araç fiyatlarının son 6 aydır yüzde 30-40 civarında arttığı söyleyen Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Engin Akayrancı, "Bu artıştan alanda satanda memnun değil ama piyasa bu şekilde gidiyor. Biz de pahalı alıyoruz pahalı satıyoruz. Fiyatların aşağıya düşmesi her iki taraf içinde iyi olacak. Sıfır araçlar piyasaya sürülemiyor. Yıl başında gelmesi gereken 2020 model araçlar Mart ayında gelmeye başladı. Sıfır araçların piyasaya sürülmesi noktasında da genel bir sıkıntı var. Sıfır araç almak isteyenler 3-5 ay bekliyorlar. Bunun da etkisi oluyor ikinci el fiyatlarının yükselmesine. İkinci el ile sıfır araçların fiyat farkı giderek azalıyor. Sıfır araba 140-150 bin ise ikici eli 110-115 lira aralarında fark sadece bu kadar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İkinci El Otomotivciler Sitesi'nden detay

-Araçlardan detay

-Alıcılardan detay

-Drone ile detay

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

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