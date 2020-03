DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

YUNAN TARAFINDAN SINIRDAKİ GÖÇMENLERE TARIM İLACI SIKILDI

YUNANİSTAN kolluk kuvvetlerinin kara sınırlarına giren göçmenlere uyguladığı şiddetin yanı sıra bazı Yunan köylülerin traktörlerle mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde traktöre binen köylülerin tel örgü çekilen sınır hattı boyunca Türkiye tarafındandaki göçmenlere tarım ilacı sıktığı açıkça görülüyor.

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek için binlerce göçmenin bekleyişi Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde sürüyor. Yunan güvenlik güçleri, göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli su sıkalarak sert müdahalesi yer yer devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddete dün bir yenisi eklendi. Yunan asker ve polisinin gözetiminde sınırın Türkiye tarafına sokulan traktörlerle tel örgüler arkasında bekleyen göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıkıldı.

AŞIRI SAĞCILARIN YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Sınır hattı boyunca tarım ilacı atmaya devam edildiğinin görüldüğü görüntüler büyük tepkiye yol açarken, çekim yapanların ise güldüğü duyuldu. Söz konusu görüntülerde görülen tarım ilacının ise Yunanistan'da yaşayan aşırı sağcılar tarafından sıkıldığı iddia edildi. Traktörten tarım ilacı sıkılırken, bölgede bulunan Yunan asker ve polislerinin müdahale etmediği görüldü.

İDLİB GAZİSİ UZMAN ÇAVUŞ ERTEMİZ: AMBULANSI BİLE VURABİLECEK KADAR HAİNCE SALDIRDILAR

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz (24), "Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılarö dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Komando Tugayı emrinde olan ve 7 aydır Suriye'de görev yapan Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, geçen 27 Şubat'ta, 34 askerin şehit olduğu rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü. Halen tedavisi devam eden Ertemiz, saldırı gününü anlattı.

Rejim unsurlarının hiç beklemedikleri bir anda haince saldırdığını ifade eden Ertemiz, yaralı taşıyan ambulansların bile saldırıda hedef olarak görüldüğünü söyledi. İki bölüğün intikal halindeyken saldırının meydana geldiğini anlatan Ertemiz, "İdlib görevini haber aldığım zaman ben izindeydim. Komutanlarım Hatay'a gelmem gerektiğini söyledi. 'Çok şükür, bize de oraya gitmek nasıp oldu' dedim. Hatay'daki birliğime katıldım. Arkadaşlarım ve komutanlarımla birlikte bir aileydik. Bu ailenin içinde hiçbir zaman rütbe ayrımı yapmadık. Komutanlarımla, devrelerimle ağabey, kardeştik. 27 Şubat'ta düşman yine haince saldırdıö dedi.

'AKŞAMA KADAR TOPÇU ATEŞİ DEVAM ETTİ'

Hava saldırısının ardından topçu ateşine maruz kaldıklarını belirten Ertemiz, "Peşine topçu atışları başladı. Şehitler, yaralılar verdik. Çok şükür ne şehidimizi bıraktık, ne de yaralımızı bıraktık. Ama akşama kadar topçu atışları devam etti. Bizden sonra diğer taburlara da atışlar aynen devam etti. Ama çok şükür yine vatanımız, milletimiz dimdik ayakta. Yıldırmadı çok şükür, milletimiz duaları yanımızdaydı, Allah korudu. Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılarö diye konuştu.

'TEKRAR GÖREVİME DÖNECEĞİM'

Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, iyileşip, tekrar göreve dönmek istediğini belirterek, "Ben silah arkadaşlarımın beni çok güzel bir yerde beklediklerini biliyorum. Şimdi ayrıldık ama cennette kavuşacağız. Beni orada bekliyorlar. Ben de onların yanına gitmek için tekrar görevime döneceğim. İyileşmeme, tekrar o üniformayı giymeme ve vatanım için mücadele etmeme çok az bir zaman kaldıö ifadelerini kullandı.

================================

İDLİB GAZİSİ TOPAL: BİZ OSMANLI TORUNUYUZ

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği ve 33 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine geldi. Yakınları tarafından karşılanan İdlib gazisi, Osmanlı torunu olduklarını ve kolay kolay yıkılmayacaklarını söyledi.

Komando Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, 27 Şubat'ta İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında yaralandı. Topal, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yasin Topal, tedavisinin tamamlanmasının ardından memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki evine getirildi. Yakınlarının sevinçle karşıladığı Yasin Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin, beni duygulandırdınız. Biz Osmanlı torunuyuz ve kolay kolay yıkılmayız. Olacak, yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" dedi.

Gazi uzman çavuşun babası Atıf Topal, saldırıyı ilk duyduklarında kahrolduklarını belirterek, "Olayı duyduğumuz anda dünyamız yıkıldı. Allah o anki hissi kimseye yaşatmasın. Ama buna da çok şükür. Benim evladım vardı, gitti gazi oldu ve döndü bununla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Anne Elif Topal da oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, şehit ailelerine sabır diledi.

ŞANLIURFA VALİSİ ERİN'DEN SURİYE'DE YARALANAN ASKERLERE ZİYARET

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinde cumartesi günü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri, hayatını kaybederken, 6 Türk askeri de yaralandı.

Şanlıurfa Valisi Erin, kentte tedaviye alınan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Vali Erin, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 189'UNCU GÜN; AİLE SAYISI 121 OLDU (2)

AİLE SAYISI 121 OLDU

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 6 yıl önce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızları Leyla Kömürcü (29) için Artvin'den gelen İsmet-Gülcan Kömürcü çiftiyle 121 oldu.

'BİR DERNEĞE GİDİP GELİYORMUŞ, ORADAN GÖTÜRMÜŞLER"

Baba İsmet Kömürcü, o tarihte kızından 2 gün haber alamayınca Çanakkale'ye gittiklerini anlatarak, "İki gün telefonla ulaşamayınca merak edip, Çanakkele'ye gittik. Bulamayınca arkadaşlarından soruşturduk. Bir derneğe gidip geldiğini öğrendik. Oradan götürmüşler. Şu ana kadar kendisinden haber alamadık. Örgütün elinde olduğunu biliyoruz. Kızıma kavuşmak için geldim buraya. Kızım da bilsin ki ailesi burada, onun gelmesini bekliyor. Bu ağır bir şey, üzüntüden dayanamıyoruz. Kızımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.

Anne Gülcan Kömürcü de kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Tek isteğinin kızına kavuşmak olduğunu söyleyen anne Kömürcü, "Seni çok seviyoruz kızım, ne olursun gel, senin bizim yanımızda değerin sevgin her geçen gün artıyor. Çocuklarına kavuşan aileleri görüyoruz, inşallah biz de o ailelerden biri oluruz. Hiç kimse evladının sıkıntısını ve acısını yaşamasın. Sadece kızıma kavuşmak istiyorum. İnşallah kızım sesimizi duyar, inşallah yaşıyordur. Umutluyuz" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ ESKİ BAŞKAN MIZRAKLI'YA 9 YIL 4 AY HAPİS

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında geçen yıl görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 22 Ekim 2019'da 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mızraklı, dün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmayı reddetti. Duruşmada cumhuriyet savcısı, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirirken, avukatları ise Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Adnan Mızraklı'yı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan, 'Bermal' kod adlı terörist H.B.A.'nın, Selçuk Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede verdiği ifadede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına Mızraklı'nın katıldığını öne sürdü.

H.B.A., doktorluk yaptığı dönemde Selçuk Mızraklı'nın, Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod adlı teröriste müdahale ettiğini belirterek, güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu olup, serbest kalmasını sağladığını anlattı.

H.B.A.'nın, iddianamede yer alan ifadesi şöyle:

"Bunun dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu tedavilerin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

KÖYÜN MAHALLE OLMASI İÇİN REFERANDUMA GİTTİLER

ELAZIĞ kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Şahinkaya köyü, İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan referandum sonucu mahalle statüsüne alındı.

Elazığ'a bağlı 1600 nüfuslu, 450 haneli Şahinkaya köyünün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak Valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu da, Şahinkaya köyünün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı alındı.

İlçe Seçim Kurulu'nca pazar günü Şahinkaya köyünde kurulan sandığa giden 417 seçmenin 314'ü evet, 99'u hayır, 4'ü de geçersiz olarak oy kullandı. Oy sayımını yapılmasının ardından Şahinkaya köyü, Elazığ'ın 39'uncu mahallesi oldu. Resmi olarak Nisan ayında mahalle statüsüne alınacak olan Şahinkaya sakinleri, sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Şahinkaya köyü muhtarı Hıdır Şahin, mahalle statüsüne alındıktan sonra belediyenin hizmetlerinden faydalanacaklarını söyledi. Şahin, "Evrakları tamamladık. Altyapıdan, doğalgaza, çocuk parkı gibi birçok hizmet alanında eksikliğimiz var. Bundan sonra belediyenin imkanlarından faydalanacağız" dedi.

İNDİĞİ OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN TUĞÇE, YARALANDI

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kendisini okuldan alarak, eve getiren komşularının kullandığı otomobilden inen Tuğçe Z. (13), geri manevra sırasında altında kaldı. Yaralanan Tuğçe Z., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, Değirmendere'nin Topçular Mahallesi'ndeki 3062 Sokak'ta meydana geldi. Meryem Ş., 41 E 6103 plakalı otomobiliyle Turgut Özal Ortaokulu'nda eğitim gören komşusunun kızı Tuğçe Z.'yi alarak, evinin bulunduğu sokağa getirdi. Tuğçe Z., otomobilden indikten sonra arkasından geçerken, Meryem Ş.'nin geri manevrası sırasında altında kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine Meryem Ş., aracı durdurup, panikle indi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Tuğçe'yi aracın altında çıkarıp, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tuğçe Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONUN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ; GERİYE BASTONU VE AYAKKABISI KALDI

BURSA'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan İsmail Yavaş (80), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamdan geriye bastonu ile ayakkabısı kaldı.

Kaza, Beyler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yaşandı. Yoldan geçmeye çalışan İsmail Yavaş, geri manevra yapan Ramazan G. yönetimindeki 16 Z 3330 plakalı kamyonun altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Ramazan G., gözaltına alınarak İznik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis soruşturma başlattı.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, OTOMOBİL ALEV ALDI

SAMSUN'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak alev aldı. Polis ekiplerince yanan araçtan son anda çıkarılan şüpheli Uğur K. (38) tedavi altına alındı. Söndürülen otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi İkizce Sokak'ta meydana geldi. Mevlana Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize yunus polisi, şüphe üzerine 55 ADD 181 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobili takibe aldı. Kovalama sırasında kava yapmasına rağmen durmayan ve Derebahçe Mahallesi'nde sıkıştırılan araç sürücüsü, karanlık sokakta farlarını kapatarak gizlenmeye çalıştı. Farkedilince tekrar kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak alev aldı. Bir anda alevler arasında kalan araç sürücüsü Uğur K., polis memurları Adem Keskin, Abdullah Ertunç ve Hüseyin Akar'ın müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın söndürüldü. Başından yaralanan Uğur K., sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, bagaj kısmında sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'DA 2 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

TRABZON'un Araklı ilçesinde 2 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine ilçeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler vatandaşların da yardımıyla yangınlara müdahale ediyor. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda örtü yangını olarak sürdüğü belirtildi. Ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

KAYIP OLARAK ARANIRKEN TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU: 5 GÖZALTI

BURSA'da, 1 haftadır kayıp olan İbrahim Karakoç'un (45), ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulundu. Polisin bıçaklandığı belirlediği Karakoç'un ölümü ile ilgili 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık ile Selçukgazi mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, bölgeye gittiklerinde bir erkeğe ait ceset buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, yaklaşık 1 haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Karakoç'un cesedi üzerine yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü de belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İbrahim Karakoç'un telefonundaki son aramaları inceleyen ekipler, araştırmayı genişletti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin M.A., İ.M.Ş., S.A., S.K. ve S.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2'si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularında Karakoç ile borç alma nedeniyle tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AYRILDIĞI EŞİ 7 YAŞINDAKİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURUP SAKAT BIRAKTI

MERSİN'de sokak ortasında 7 yaşındaki kızının gözü önünde ayrıldığı eşi Özkan Yarbi (35) tarafından pompalı tüfekle vurularak sakat bırakılan Hatun Koç (28), sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alışverişi yapmak için eski eşi Hatun Koç ile otogar yakınlarında buluştu. Çocuğunu alan Yarbi, arabasına bindirdiği eski eşi ile tartışmaya başladı. Koç ile yeniden barışmak isteyen Yarbi, olumsuz yanıt alınca aracı ıssız bir alana doğru sürmeye başladı. Şüphelenen Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı. Olayın ardından Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

ADALET İSTİYORUM

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı muhabirine anlatan 4 ve 7 yaşında iki çocuk annesi Hatun Koç, Özkan Yarbi ile 2012 yılında evlendiklerini ve evli kaldıkları 7 yıl içerisinde sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi. Eşinin önce yüzünün sol tarafını felç bıraktığını ardından da ayağını sakat bıraktığını dile getiren Koç, "Ben ölmek istemiyorum. Lütfen önlem alınsın. Beni dövdü, evimi yaktı sakat bıraktı. Söylediği her şeyi yaptı. Şimdi de çıkınca seni öldüreceğim diye tehdit ediyor. 29 dosyamız olmasına rağmen bu adam hiçbir zaman cezaevine girmedi. Beni bıçakladı sol tarafım felç kaldı. Şu anda tutuklu ve bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bu şahıs daha ne yapabilir. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Çocuğum halen baba kelimesini kullanmıyor. Halen 'anne sen vurulma' diyor. Benim vurulduğum yerlere bakıp, yaralı yerlerimi öpüyor" dedi.

Mağdur kadının annesi Teslime Evecan (50) da kızının yıllardır şiddete maruz kaldığını dile getirerek, "Artık yeter. Bu kişi içeriden çıkmasın. Cezasını çeksin" diye konuştu.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Yarbi, eski eşi Koç'u, önce darp edip yere düşürüyor. Ardından 7 yaşındaki kızının önünde yerde yatan kadının önce dizine ardından da topuğuna pompalı tüfekle ateş edip, olay yerinden ayrılıyor. Kanlar içinde kalan kadın ise çığlık atarak çevreden yardım istiyor.

BALKONDA SİLKELENEN HALININ ÜNİVERSİTELİNİN ÜZERİNE DÜŞME ANI KAMERADA

ÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu. Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

===============================

BAKAN ALBAYRAK: KORONAVİRÜSE KARŞI NE KADAR CİDDİ ÖNLEMLER ALINDIĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli'de katıldığı İş Dünyası Buluşması'nda koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de ciddi önlemler aldıklarını belirterek, "Güney Kore, İran, İtalya ve Avrupa'da hastalığın, ölümlerin artması yatırımcılar ve küresel ekonomide büyük endişeye neden oldu. Devletimiz hastalığın başladığı ilk günden itibaren küresel anlamda en üst ciddiyetle yaklaşarak, önlemlerini aldı. Hastalığa karşı her riski, her risk grubunu karantinaya alarak, ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik. Çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleşti dünyaya örnek olacak şekilde" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi toplantı ve ziyaret için Denizli'ye geldi. Bakan Albayrak ilk olarak Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor Denizli İş Dünyası Buluşması'na katıldı. Toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra, Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Bakan Albayrak, toplantıdaki konuşmasına Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde olduğu gibi, bölgesinde huzur ve istikrar için tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirten Bakan Albayrak, "İdlib'de artan insanlık dramına karşı ortaya koyduğumuz eşsiz mücadelede çatışmasızlığı hamdolsun sağladık. İdlib'de olası bir insanlık felaketinin önüne geçtik. 8 yılı aşan ve tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından birine dönüşen mülteci konusunda milyonlarca mülteci, Suriye meselesinde bizim yaklaşımımız ilk günden beri hep aynı oldu. Her meseleye aynı üç kaidenin hassasiyetiyle baktık. Sınır dışı tüm operasyonlarımızı hep bu üç hassasiyetle yürüttük. Bir; zalim rejimin aralıksız sürdürdüğü insanlık dışı zulmün sona ermesi. İki; rejimin zulmünden kaçan kadın, çocuk tüm mazlumların güvenliği ve katliamların engellenmesi için. Üç; Türkiye'ye saldırmak isteyen, zarar vermek isteyen, ülkemizi bölmek isteyen terör örgütlerine ve tüm farklı yapılara, oyun sahasına dönmüş bu bataklığı sınırlarımızdan söküp atmak için. Üç kaide hep bu oldu. İşte bu noktada hep hak ve haklının yanında olduk" dedi.

'DAEŞ'LE GÖĞÜS GÖĞÜSE SAVAŞAN TEK ÜLKE OLDUK'

Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu süreçte maalesef dünyaya bakıyoruz, hep yalnız kaldık. Ama hiçbir dönem duruşumuzdan taviz vermedik. Dışarıyı bıraktım, içeriye dönüyorum. İçeride sözde muhalefet adı altında, akla mantığa sığmayan yalanlara maruz kaldık. Öyle şirazeden çıktılar ki, en sonunda tarihin en kanlı diktatörlerinden birini aklamaya yöneldiler. DAEŞ'le sahada göğüs göğüse savaşan, dünyada tek ülke olduk. Askerimizin moralini bozmak için mücadeleyi sekteye uğratmak için 'İŞID'i destekliyor' yalanını atacak kadar ihanet içinde oldular. Bir anda Suriye'nin kuzeyinde, bir terör devleti kurulmasına engel olmak için süreç başlattık. O birileri ne dedi? 'PYD terör örgütü değildir, ülkesini koruyor.' PYD diye devlet mi var ki ülkesini koruyor. Bunu diyecek kadar akıldan, mantıktan ve izandan uzaklaştılar. 40 yıldır askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın kanını döken bu örgüte karşı olan mücadelemizi bir kez daha zaafa uğratmak için her türlü yalanı söylediler."

"İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR' DİYECEK KADAR AŞAĞILIK BİR DURUMA DÜŞTÜLER"

Bakan Albayrak, muhalefetin milli beraberliği bozmak üzerine bir siyasi anlayışın temsilcisi durumuna geldiğini belirterek, "Son olarak bunu hiç unutmadık; Esad katiline sahada 'dur' demek için tüm bu süreçle ilgili, bu sefer 34 şehidimizin olduğu gece, televizyon programlarında, 'İdlib'de ne işimiz var?' diyecek kadar aşağılık bir duruma düştüler. İşte görüyorsunuz, Suriye'de katledilenler çocuklar, namusunu korumak için evini bırakan kadınlar, bunlar sizin için değersiz, peki Reyhanlı'da katledilen bizim insanımız değil mi? Ülkemizin sınırı içinde ölen sivil vatandaşlarımız önemli değil mi? Sokakta yürürken vefat etti. Köyleri yakılan yıkılan genç erkekleri, Türkmenler bizim akrabalarımız değil mi? Varil bombaları altında soykırım bekleyen bu insanlar, komşularımız değil mi? Maalesef muhalefet, milletin değerleriyle ters, sadece ülkeyi, vatanı, duruşu zayıflatmak, milli beraberliği bozmak üzerine bir siyasetin temsilcisi haline geldi. Allah'ın izniyle bunlara pabuç bırakmayacağız. Türk milleti olarak insanlığın onurunu kurtarmak için fitne odaklarına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'KRİZ TELLALIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 30 yıldır Türkiye'nin sınırlarının diğer tarafından hep bir oyun kurulduğunu ifade ederek, "Bu oyunlar bize hep terör olarak döndü. Bir sonraki hedefleri, sınırlarımızın içine girip ülkemizi ve milletimizi bölmeye yönelik hiç kimsenin şüphesi olmasın. O malum birileri ülkemizi hedef alan girişimleri desteklemekten geri kalmıyor. Böylesine bir dönemde, ekonomide verdiğimiz mücadeleyi de sekteye uğratmak için kriz tellallığından başka bir şey yapmıyorlar. Çok yakın gelecekte hatırlayalım. Ağustos 2018'de başlayan 2019'da devam eden bu finansal saldırılarda aynı amacın bir parçasıydı. Türkiye'ye ekonomik olarak diz çökerttikten sonra, büyük güçlü Türkiye hedeflerini baltalayacaklardı. Belki de bugün çevremizde olan ateş çemberi, bizi çoktan içine almış olacaktı. İşte tüm bu saldırılara da ekonomideki uzantılarına da Elhamdülillah millet olarak kenetlenerek müsaade etmedik. İşte Türkiye'nin farkı, bu noktada ortaya çıktı" dedi.

'VERGİ AFFI YOK'

Bakan Albayrak, Türkiye'de milletle olan güçlü gönül ve güven bağını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Albayrak, milletin beraberliğini hedef alan zihniyetin bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya gücünün yetemeyeceğini ifade etti. Vergi affı konusunda tavırlarının net olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Son dönemde ortaya yine bir şeyler atmışlar; 'Sayın Bakanım vergi affı geliyor.' Nereden çıktı? Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa, 'zaten vergi affı geliyor ödemeyelim', 'gelir bir daha'. Ne dedik, vergi affı yok. Yapılandırmalar var. Sıkıntıda olanlara destek var. Baktılar Ocak ayı vergi rakamları iyi geliyor. Şubat fena değil. Bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekte vururuz? Sabahtan akşama kadar yalan. Kağıt sallıyor, onu diyor bunu diyor. Yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu da tekzip edeyim" diye konuştu.

KORONAVİRUS İLE MÜCADELE

Koronavirüs ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, hastalık nedeniyle küresel ekonomi ve finans piyasalarının her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru hızla ilerlediğini kaydetti. Hastalığın ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de ciddi önlemler aldıklarını dile getiren Albayrak, "Çin yaptığı çalışmalar ve önlemlerle hastalığın yayılmasının önüne geçse de, son dönemdeki rakamları görüyorsunuz artık yavaşladığını azalmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Güney Kore, İran, İtalya ve Avrupa'da hastalığın ölümlerin artması yatırımcılar ve küresel ekonomide büyük endişeye neden oldu. Devletimiz hastalığın başladığı ilk günden itibaren küresel anlamda en üst ciddiyette, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlar Kurulu'nun özelinde meseleyi en üst ciddiyetle yaklaşarak, önlemlerini aldı. Çin'den en erken ve en doğru şekilde vatandaşlarını tahliye eden ülkemiz oldu. Hastalığa karşı her riski, her risk grubunu karantinaya alarak ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik. Bir kez daha Türkiye'nin şu andaki başarısını gölgelemeye çalışsalar da, Türkiye aleyhtarı güruh, Avrupa'nın tüm bu çerçevedeki mücadelesinde ne kadar zayıf ve geç kalmasını görmemeye çalışsa da, Sağlık Bakanlığı'mız koordinasyonunda başarılı bir şekilde süreci yöneten tüm bürokrasi ve kamudaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir süreç yönetimi gerçekleşti, dünyaya örnek olacak şekilde" diye konuştu.

"AVRUPA VİRÜSTEN DOLAYI DA BÜYÜK BİR DARBE ALDI'

Bakan Albayrak, ticaret savaşları nedeniyle büyüme hızı oldukça zayıflayan Avrupa'nın virüsten dolayı da büyük bir darbe aldığını belirterek, "Varlık fiyatları, küresel ekonominin yavaşlayacağına ilişkin kaygılar nedeniyle olumsuz yönde etkilendi, daha da etkilenmeye devam ediyor. Artan risk algısı nedeniyle birlikte gelişmiş ülke tahvil faizleri ciddi anlamda düşmeye başladı. Sabah ABD'de bütün piyasa 10 yıllıklar 0.5'ler 0'lara doğru ilerliyor. 30 yıllıklar bile yüzde 1'in altına geldi. Ciddi bir şekilde düşüş trendi devam ediyor. Öyle bir noktaya geldik ki küresel finans artık yeni bir paradigma değişikliğine gidiyor. Bugün dünyada çok başka değişimler yaşanıyor. Dünyanın karşılaştığı bu tabloya rağmen Türkiye tüm göstergelerde pozitif ayrışmaya devam ediyor. Ekonomik olarak, finansal bağışıklığını güçlendirmeye devam ediyor" dedi.

'SON ÇEYREKTEN DAHA İYİ BÜYÜME GÖREBİLİRİZ'

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu yaşananlara rağmen, 2019 yılının son çeyreğinde beklentilerin de üzerinde yüzde 6'lık bir büyümeyle, yılı da binde 9'luk bir büyümeyle kapatmış olduk. Mal ve hizmet ihracatımız yüzde 6.4 artarken, aynı alandaki ithalatımız yüzde 3.6 azaldı. Değişim adıyla vurguladığımız bu modelde 3 ana başlık var. Katma değerli üretim, ihracata dayalı ve istikrara dayalı büyüme. Tüm bu çerçevede ortaya çıkan rakamların tamamı, bu değişimin başladığını ortaya koyuyor. Son çeyrekte değil, Ocak ve Şubat ayında da böyle çok net söylüyorum. 5 çeyrektir daralan makine teçhizat yatırımları dördüncü çeyrekte yüzde 11.7 büyüdü. Yurt içi talebin de büyümeye katkısıyla 3.9 puan artmış oldu. İşte bu veriler güvenin daha da arttığını, yatırımların devreye alınmaya başladığı, üretimde güçlü toparlanmanın artık başladığını çok net gösteriyor. Bu son açıklanan PMI raporu endeksi 52.4'le son iki yılın zirvesine çıktı. Enflasyondaki kararlı duruş hedeflediğimiz yüzde 8.5'in bu yılın hedefini de çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. Ama ben bu trendle ilgili önden bir mesaj vereyim. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir kapasite rakamları çok iyi. Tüm bu çerçevede rakamlara baktığımızda, son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın. İlk çeyrekte bunun da belki üzerinde güzel ön sinyaller geliyor."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ DENGE OLMASSA OLMAZIMIZ'

Sürdürülebilir cari dengenin önemine de değinen Bakan Albayrak, "Cari açık bu konuda ilk günden beri aynı hassasiyetimizi ilk günden beri ifade ettik. Şubat ayı ihracatımız geçen yıla kıyasla yüzde 2.3 üzerinde bir rakamla 14.6 milyar dolar gerçekleşti. İthalatımız yüzde 9 civarında bir rakamla, 17.6 milyar dolar gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6.3'lük artışla 32.3 milyar dolar gerçekleşti. Şubat ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, bu noktanın altını çizmemiz lazım. Yüzde 83'lük bir rakama ulaştı. Hassas bir konu. Bu birkaç yıl öncesine kadar yüzde 50'lerdeydi" dedi. Açıklamasına devam eden Bakan Albayrak, "Sürdürülebilir cari denge olmazsa olmazımız. Bu hedef doğrultusunda ihracatımızı desteklemeye devam ediyoruz. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası hafta sonu tüketici ithalata dayalı, tüketici kredisine dayalı büyümeler noktasında ince ayar bir düzenleme yaptı. Çok vaktinde saatinde ay ay takip ediyoruz. Eskisi gibi değil. İthal cep telefonu, beyaz eşya, otomotiv ithalata dayalı. Kimse kusura bakmasın. İthalata dayalı tüketim ürünlerinde biz taksit yaptırıp uzun taksitli bir şeyle avantajlı bir tüketim ortamı sağlıyoruz. Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Yerli üreticilerime bu imkanı sağlamayacağım da niye ona sağlayayım. Dışarından bir kişi mal satmak istiyorsa, finansmanı da kendi getirsin. Uzun vadeli finansman kaynağını getirsin. Ama benim kaynağımla finanse etmek böyle bir şey olabilir mi? o eskidendi artık. Göreceksiniz bu rakamlar çok net ortaya çıkmaya başladı. Büyümeye de cari dengede de kazanımlarımız artarak daha da güçlenerek büyümeye devam edecek. 1.5 sene önce 'Türkiye battı' diyorlardı, 'Arjantin'le birlikte sepete koyalım, hadi bakayım IMF'ye gidelim. Siz de orayla anlaşın' sonuç biz anlaşmadık ne oldu? Arjantin'in parası yüzde 300'den fazla devalüe oldu, durumu ortada. Kimseden bir kuruş olmadık. İşimize baktık" dedi.

"BİRİLERİNİN TİLKİLİĞİ SIRTLANLIĞA DÖNÜŞMÜŞ"

Bakan Albayrak, çalışana, emekliye ve memura AK Parti döneminde verilen hakların hiçbir dönemde sağlanmadığını belirterek, "Şunu da unutmamak lazım, son 7 yıldır ülkemize karşı gerçekleştirilen her saldırıda olduğu gibi, içeriye bakıyoruz neymiş; 'Şunun maaşı kesilecek, şunlara ödeme yapılmayacak'. Vatandaş, bu ülkede çalışana, emekliye, memura AK Parti döneminde verilen haklar tarihin hiçbir döneminde sağlanmadı. Tam tersine biz milletine, devletin borçlu olduğu bir ülke devraldık" dedi.

17 yıldaki ilerlemeyi vurgulayan Bakan Albayrak, "Bu birilerinin tilkiliği çoktan geçmiş, sırtlanlığa dönüşmüş. İftiracılar için hep bir gayret var. 'Çamur atalım izi kalsın. Nasıl olsa bizim bu yalanlarımızı satın alan var.' Derdi yalan ve iftira üzerine milleti düşünen bir söylem üzerine değil. Milletin derdiyle dertlenen değil. Tek motivasyonu ülkeyi toplumu ve birliği yıkmaya zayıflatmaya yönelik. Bu uğurda her yola sapan bu zihniyetle biz hiçbir şekilde taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE YENİ FİNANSMAN PROGRAMI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, rekabet gücünü artırmak için tekstil ve hazır giyim sektöründe destekleme noktasında yeni bir finansman programı hazırladıklarını açıklayarak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan hammadde üretiminden perakende ticaretine kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetleri kapsamında genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticaret noktasında iki alana ayırdık. 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay ana para ödemesiz 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF farkı yüzde 1.5'luk değişken faizli iki seçenekli paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında aynı şekilde 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF farkı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız. Bunun yanında tekstil sektörümüzde yatırım finansmanı için de bir adım atacağız. Tekstil sektöründeki yeni yatırımlar yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörlerin içine alarak bu çerçevede tekstil sektöründe aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TLREF artı 1.5 7-12 yıl vadeli aynı şekilde TLREF farkı yüzde 2'yle gayet uygun ucuz Türk Lirası finansman paketini sektörümüzün hizmetine sunuyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

OTOYOL AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, "2020 'de yüzde 5 hedefi koyduk. İlk çeyrekte çok güçlü göreceğiz. Bu yıl tüm bu beklentilere rağmen 2020 başarılı bir yıl olarak devreye alacağız. Denizli-Aydın Otoyolu, ben buraya gelmeden otoyolun imzasını attım, bakanlığa gönderdim, hayırlı olsun. Biz onayı verdik bizden çıktı. Denizli'ye az, daha güçlü adımlar atacağız. Sadece bu değil hızlı tren altyapısı, Şehir Hastanesi onun ödenekleri girdi. 2023'ten önce bölgenin pırlantası gibi inşallah bitireceğiz" dedi.

BAKAN ALBAYRAK UŞAK'TA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından özel uçakla Uşak'a geçti. Bakan Albayrak, burada ilk olarak Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen Uşak İş Dünyası Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, UTSO Başkanı Suat Selim Kandemir, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'2019 YILINDA ENFLASYON, KUR VE FAİZ DİZGİNLENDİ'

Burada konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden güçlenerek çıktığını belirten Bakan Albayrak, "Biz kimseye el açmadık. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz, Türkiye 2019 yılında bu üçünün de aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği bir yılı geride bıraktı" dedi.

'OCAK VE ŞUBAT RAKAMLARI ÇOK İYİ SİNYALLER VERİYOR'

Büyüme rakamlarının sevindirici olduğunu, 2020'ye çok güçlü girdikleri ifade eden Bakan Albayrak, tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz. İhracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı başlatılan finansal saldırılarla birlikte içeride insanımızı korkutmak, piyasalar üzerinde bir endişe oluşturmak, baskı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Her gün 'dolar 10 TL olacak, 12 TL olacak' diyen felaket tellallarına şahit oluyorduk. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü altyapısıyla, attığı adımlar, güçlü koordinasyon, aldığı önlemler ve uyguladığı politikalarla birlikte bu kriz sevdalılarının hayallerini boşa çıkardı" diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ MODEL

Tarımsal üretimde farklı projeler yürüttüklerini açıklayan Bakan Albayrak, "Tekstilin yanında özellikle, demir-çelik, mobilya, ayakkabı, beyaz eşya sektörünün yeni pazarlara açılma imkanlarını değerlendiriyoruz. Her türlü mikro sektör bazlı destekleri çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde değişim ve dönüşümü başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Toplantının ardından Uşak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Berat Albayrak, Uşak Havalimanı'ndan özel uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

MÜSLÜMAN OLDU, DUYGULANARAK AĞLADI

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa Demir ile 5 yıldır evli olan Filipin uyruklu Marlyn Demir, Müslüman olarak 'Amine' ismini aldı. Kelime-i Şehadet getiren Marlyn Demir, duygulanarak ağladı.

İstanbul'da tanıştığı ve 2015 yılında Mustafa Demir ile evlenerek Safranbolu'ya yerleşen Marlyn Demir, Müslüman oldu. Safranbolu İlçe Müftülüğünde düzenlenen törene eşi Mustafa Demir ile katılan Marlyn Demir, İlçe müftüsü İsmail Temur'un yaptığı konuşma ve okunan duaların ardından Kelime- i Şehadet getirdi. Katolik olan Marlyn Demir, Kelime- i Şehadet getirmesin ardından duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Marlyn Demir, "Yaklaşık 4-5 yıldır yavaş yavaş Müslümanlığı öğrenmeye çalışıyorum. Kendi kararım. Şimdi daha rahatım çünkü ben Müslümanım. Eşimle beraber namaz kılıyoruz, başımı yeni yeni kapatıyorum. Ailem bunu biliyor. İlk öğrendiklerinde şok oldular. Neden, nasıl? diye sordular. Mustafa mı zorluyor? diye sordular. Ben hayır bu benim kendi kararım dedim. Ailem de saygı gösterdi. Ailem orada benim için çok mutlu. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, onlara da anlatıyorum ama biraz zaman gerekiyor.ö dedi.

Safranbolu'da bir otelde çalışan Mustafa Demir, eşinin kendisinin Müslüman olmak istediğini belirterek, "Eşimle, 8-9 yıl önce İstanbul Gülhane Parkı'nda tanıştım. Bir arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş gezmeye, ben o zaman orada çalışıyordum. Bana adres sordu, ben de size gösterebilirim dedim oradan itibaren muhabbet sohbet derken ilerledik. Kendisi daha sonra Filipinler'e döndü. Ben Türkiye'de kaldım, okulum vardı, askerliğim vardı sonradan yine beraber olduk. Filipinler'de evlendik. Bir çocuğumuz var. Kendisi Katolik'ti. Kendisinin dinine her zaman saygı duydum. Hiçbir zaman baskı yapmadım. 4-5 yılda Türkiye'de kendi isteğiyle içinden gelerek ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Bana namazı öğret bana abdest almayı öğret diyordu. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.ö diye konuştu.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, Marlyn Demir'i tebrik ederek ihtida belgesi verdi ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

KEDİYLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU GÖRENLERİN İÇİNİ ISITIYOR

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde yaşayan İsmail Öztürk'ün kedi ile köpeğinin dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

Göynük ilçesinde yaşayan İsmail Öztürk, 'Atik' isimli köpeğine arkadaş olsun diye kedi sahiplendi. Kedi ve köpek kısa sürede arkadaş oldu. Birlikte vakit geçirip, uyuyan kedi-köpeğin dostluğunu İsmail Öztürk, görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı. Öztürk, "Kedimiz ile köpeğimiz birbirini çok seviyor. Çok bağlılar. Köpeğimiz kediyi arkadaş olarak kabullendi. Kedi köpeğin üzerinde yatıyor. Köpeğimiz kediyi sever, öper, yalar. Birbirlerine şaka yapmayı da seviyorlar" dedi.

BAYRAMİÇ'TE 5 AYAKLI OĞLAK, AYAĞA KALKAMIYOR

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hayrettin Yılmaz'a (60) ait bir keçi, 5 ayaklı oğlak doğurdu. Yürüyemeyen 40 günlük oğlak, sahibi Yılmaz'ın yardımıyla beslenebiliyor. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvan kendisi doğuramadı. El atma usulüyle doğum yaptırdım. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. 3 ön ayak, 2 de arka ayak olmak üzere toplam 5 ayaklı bir oğlak doğdu. Büyük şaşkınlık yaşadım" dedi.

Bayramiç ilçesine bağlı Doğancı köyünde 15 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan evli ve 2 çocuk babası emekli imam Hayrettin Yılmaz'ın keçilerinden biri 2 oğlak doğurdu. Oğlaklardan bir tanesi 5 ayaklı dünyaya geldi. Önde 3, arkada 2 ayağı olan oğlak ayağa kalkamıyor. Yardımsız beslenemeyen 5 ayaklı oğlağa, sahibi Hayrettin Yılmaz, biberon ile süt veriyor. Oğlağın 3 ayağında 2 tırnak, bir ayağında tek tırnak, bir ayağında ise 3 tırnak olduğu görüldü.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ve şaşkın olduğunu belirten Hayrettin Yılmaz, "Hayvancılığı 15 yıldır yapıyorum. Keçilerden biri 2007 yılında ön ayakları olmayan bir oğlak doğurmuştu. Bir de bu sene 5 ayaklı oğlağım oldu. Hayvan kendisi doğuramadı. Kendi yöntemimizle el atma usulüyle doğum yaptırdık. El attığımda 3 tane ayak elime geldi. Düzeltmeye çalıştım olmadı. Bu vaziyette doğum yaptı. Baktım ki 5 tane ayağı var. 3 tane ön ayak, 2 tane arka ayak. Fakat dengesini sağlayamıyor. 40 gündür yatıyor. Ayağa kalkamıyor. Biberonla besliyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

Veteriner Alper Parer ise, "Genellikle bu doğum, anomollerinin sebepleri gen yakınlığı, akrabalığı çiftleştirmesinden dolayı oluyor. Birçok sebebi oluyor. Ama genellikle bölgemizde kendinden koç ve teke katanlarda daha sık görülebiliyor" diye konuştu.

YABAN DOMUZ SÜRÜSÜNÜ DOYURDU, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı. Domuzları gören bir vatandaş apartmandan inerek darı ve meyve verdi. Cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu yaptı.

Marmaris ilçesinin Siteler Mahallesi Turban Mevkii civarında gece yetişkin ve yavrulardan oluşan 6 yaban domuzu ormanlık alandan şehir merkezine indi. Apartmanın üçüncü katında balkonda oturan bir kişi, sokakta yaban domuzu sürüsünün çöp konteynırı kenarlarında yiyecek aradığını fark etti. Sağanak yağmura rağmen apartmandan inen vatandaş, domuzların peşinden gitti. Yanında getirdiği darı ve meyveleri apartmanın kenarında bulunan ormanlık alana bıraktı. Domuzlar, verilen yiyecekleri yiyerek geldikleri yoldan hızla giderek ormanlık alanda gözden kayboldu.

'KARINLARINI DOYURDUM' PAYLAŞIMI

Yaban domuz sürücünün karnını doyuran ve bu anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu ile paylaştı.

MARMARİS'TE GÜNEŞİ GÖREN SAHİLE KOŞTU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle sahiller hareketlendi. Marmarislilerin bazıları denize girerken, bazıları da güneşli havanın keyfini sahilde gezerek çıkardı.

Marmaris İlçe merkezinde hava sıcaklığının yükselmesiyle güneş de kendini göstermeye başladı. Caddelerdeki termometreler 21 dereceyi gösterirken, deniz suyu ise 13 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler, soluğu sahil yürüyüş yolu ve plajlarda aldı. Kimileri sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken, bazıları bisiklet sürdü. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı ve Siteler Mahallesi'ndeki plajlarda denize girenlerin olduğu da görüldü.

'MARMARİS CENNET GİBİ'

Güneşli havanın keyfini çıkaran Hakan Arslan, "Marmaris, bir günde dört mevsim yaşanan cennet şehirlerimizden biri. Çok güzel bir hava var, bunu keyfini yaşıyorum" dedi. Restoran işletmecisi Ahmet Dönmez ise, "Eşim ve 3 çocuğumla beraber plajda güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Marmaris cennet gibi bir yer. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşıyorum" diye konuştu.

